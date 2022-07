В пятницу в подмосковных Химках начинается суд над американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков — она везла с собой вейп с гашишным маслом. Би-би-си рассказывает, что известно об этом деле.

Грайнер называют одной из лучших баскетболисток современности. Она двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, а также чемпионка женской HБА. В Америке она играла в команде "Финикс Меркури", а между сезонами ездила в Россию — играть в российской премьер-лиге за екатеринбургский клуб УГМК, чтобы заработать денег. Так часто делают американские баскетболистки, зарплата которых в разы ниже, чем у спортсменов-мужчин. В России, рассказывала спортсменка, ей платили намного больше, чем в США.

Грайнер — лесбиянка, в Америке у нее есть жена. Спортсменка говорила, что не замечала гомофобии в России, хотя ее о ней и предупреждали. В 2019 году в интервью екатеринбургскому порталу Е1 она рассказывала, как впервые сообщила семье, что поедет играть в Россию. "Мой папа такой: "Нееет, ты не поедешь в Россию, они не любят американцев. Там плохо, они посадят тебя в тюрьму". Я спокойно отвечала, что могу поехать куда захочу. Потому что хочу получить новый опыт", — вспоминала Грайнер.

17 февраля 2022 года Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, по прилету в Россию. Служебная собака унюхала наркотики, и в ручной клади баскетболистки нашли вейп, а в картриджах для него — гашишное масло. Это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России.

Дело было возбуждено по части 2 статьи 229 УК (контрабанда наркотических средств в значительном размере): по ней американке грозит до десяти лет тюрьмы.

С февраля спортсменка находится в химкинском СИЗО, а 1 июля начинается рассмотрение дела в суде.

США считают ее незаконно арестованной: об этом в мае объявил Госдепартамент. Это значит, что над ее освобождением работает специальный представитель президента США по делам заложников.

Пока Грайнер сидит в СИЗО, игроки НБА — и даже целые команды — устраивают флешмобы в ее поддержку и подписывают петицию за ее освобождение. О деле Грайнер высказались легенда баскетбола Леброн Джеймс и единственный гонщик "Формулы-1" с африканскими корнями Льюис Хэмилтон: они требуют вернуть спортсменку домой.

