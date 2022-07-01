В пятницу в подмосковных Химках начинается суд над американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков — она везла с собой вейп с гашишным маслом. Би-би-си рассказывает, что известно об этом деле.

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Кто такая Бриттни Грайнер?



Грайнер называют одной из лучших баскетболисток современности. Она двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, а также чемпионка женской HБА. В Америке она играла в команде "Финикс Меркури", а между сезонами ездила в Россию — играть в российской премьер-лиге за екатеринбургский клуб УГМК, чтобы заработать денег. Так часто делают американские баскетболистки, зарплата которых в разы ниже, чем у спортсменов-мужчин. В России, рассказывала спортсменка, ей платили намного больше, чем в США.

Грайнер — лесбиянка, в Америке у нее есть жена. Спортсменка говорила, что не замечала гомофобии в России, хотя ее о ней и предупреждали. В 2019 году в интервью екатеринбургскому порталу Е1 она рассказывала, как впервые сообщила семье, что поедет играть в Россию. "Мой папа такой: "Нееет, ты не поедешь в Россию, они не любят американцев. Там плохо, они посадят тебя в тюрьму". Я спокойно отвечала, что могу поехать куда захочу. Потому что хочу получить новый опыт", — вспоминала Грайнер.

В чем ее обвиняют?

17 февраля 2022 года Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, по прилету в Россию. Служебная собака унюхала наркотики, и в ручной клади баскетболистки нашли вейп, а в картриджах для него — гашишное масло. Это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России.

Дело было возбуждено по части 2 статьи 229 УК (контрабанда наркотических средств в значительном размере): по ней американке грозит до десяти лет тюрьмы.

С февраля спортсменка находится в химкинском СИЗО, а 1 июля начинается рассмотрение дела в суде.

Что говорит американская сторона?

США считают ее незаконно арестованной: об этом в мае объявил Госдепартамент. Это значит, что над ее освобождением работает специальный представитель президента США по делам заложников.

Пока Грайнер сидит в СИЗО, игроки НБА — и даже целые команды — устраивают флешмобы в ее поддержку и подписывают петицию за ее освобождение. О деле Грайнер высказались легенда баскетбола Леброн Джеймс и единственный гонщик "Формулы-1" с африканскими корнями Льюис Хэмилтон: они требуют вернуть спортсменку домой.

We need to come together and help do whatever we possibly can to bring BG home quickly and safely!! 🙏🏾 Our voice as athletes is stronger together. @uninterrupted 👑 #WeAreBG pic.twitter.com/2GWV3Ff81p — LeBron James (@KingJames) June 6, 2022

Недавно жена Грайнер Шерелль раскритиковала работу властей США по этому делу. В годовщину их свадьбы российские власти разрешили им телефонный звонок. Он должен был идти через посольство США в Москве и был назначен на субботу, но в нужный день в посольстве никто не взял трубку: в выходной там просто не было сотрудников, чтобы подойти к телефону.

"Я считаю это неприемлемым, и у меня теперь ноль доверия к нашему правительству, — сказала расстроенная Шерелль. — Если я не могу доверить вам дождаться звонка в субботу в нерабочее время, как я могу доверить вам вести переговоры о том, чтобы вернуть мою жену домой?"

Это был первый раз, когда у Шерелль был шанс услышать голос жены со дня ареста. Все эти месяцы они общаются с помощью писем.

Арест баскетболистки комментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Есть целый ряд стран, в которые вы не можете въехать с наркотиками. Это преследуется по закону, с этим ничего не поделать. Это преследуется и по российским законам. Россия не единственная страна в мире, которая имеет строгое законодательство в этом смысле. Мы не можем называть ее заложником. Почему мы должны называть ее заложником?" — говорил представитель Кремля.

Что будет дальше?

Группа поддержки спортсменки надеется, что ее могут обменять на Виктора Бута: обвиненный в торговле оружием россиянин последние 14 лет находится в американской тюрьме. Надежда воникла не просто так: ТАСС со ссылкой на источник в ОНК тоже сообщал, что переговоры об обмене Бута на Грайнер уже ведутся.

Однако Грайнер не единственная гражданка США в России, вызволить которую предлагают в обмен на Бута. 51-летний Пол Уилан был осужден российским судом на 16 лет по обвинению в шпионаже. Его родные тоже надеются на обмен.

А мрачным предзнаменованием для Грайнер стал приговор американцу Марку Фогелю. Бывший сотрудник посольства США, в последнее время преподававший в англо-американской школе в России, тоже был задержан в московском аэропорту с наркотиками. В его багаже нашли 11 грамм марихуаны и 8 грамм гашишного масла. Сам Фогель объяснял, что это была медицинская марихуана, которую ему назначил врач, и он не знал о ее запрете в России. 17 июня его приговорили к 14 годам тюрьмы.