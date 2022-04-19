Омбудсмен ФРГ предостерегла против бойкота российской культуры

Уполномоченная правительства ФРГ в области прав человека и гуманитарной помощи Луиза Амтсберг предостерегла против бойкота российской культуры в Германии. "Было бы неправильным выводом, из-за путинской войны прекратить ходить в русские рестораны или бойкотировать русское искусство и культуру", - заявила политик в опубликованном во вторник, 19 апреля, интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

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"Общайтесь друг с другом, в том числе в сфере искусства и культуры - и вы убедитесь, что не все россияне одобряют эту агрессивную войну", - призвала она немцев.

Относительно отказа от русской литературы в некоторых книжных магазинах, Амтсберг отметила следующее: "Я также считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого. Сам по себе Путин - это не Россия, и тем более он не является символом русской культуры". Также "просто неправильно относиться к русским с какой-то враждебностью или возлагать на них ответственность за эту войну", подчеркнула омбудсмен.

Правонарушения на почве антироссийских настроений

Как заявил ранее относительно дискриминации русскоязычных в Германии официальный представитель правительства ФРГ, "да, такие правонарушения есть, но нет никаких оснований для того, чтобы говорить о грассирующей или сильно растущей неприязни к русскоязычным людям в Германии". В этом смысле он заявил о дезинформации с российской стороны. Впрочем, ранее власти ФРГ отметили, что за последнее недели действительно выросло число правонарушений на почве как антироссийских, так и антиукраинских настроений.