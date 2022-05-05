Омбудсмен: на временно оккупированных территориях РФ проводит "фильтрацию" украинцев

На временно захваченных или окруженных территориях Украины российские военные проводят "фильтрацию" украинцев, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

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В сообщении на странице в Facebook в четверг, Денисова отметила, что от партнерских правозащитных организаций получена информация о разветвленной сети мест для "фильтрации" украинцев.

"На временно оккупированной территории в Донецкой области "фильтрацию" проводят в городских и районных отделах так называемого МВД ДНР в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Старобешево, Мангуше, Бугасе, Безымянном, а также в фильтрационных лагерях в Докучаевске, Никольском, Мангуше, Ялте (Мангушевский район), в Донецком следственном изоляторе…где процедура фильтрации более жесткая", - говорится в сообщении омбудсмена.

По словам Денисовой, на временно оккупированной территории Луганской области "фильтрацию" проводят в городских и районных отделах "МВД ЛНР", а также в "фильтрационных лагерях" в Перевальском районе Луганской области, расположенном на базе бывшей Чернухинской исправительной колонии № 23.

Омбудсмен подчеркнула, что "фильтрации" подвергают украинцев, которые самостоятельно или принудительно покинули населенные пункты, где ведутся боевые действия, или попали под временную оккупацию. "Эта процедура проводится перед принудительной депортацией в РФ", - акцентировала внимание омбудсмен.

Денисова сообщила, что не подлежат "фильтрации" жители, имеющие паспорта РФ и так называемых ЛНР и ДНР.

"Целью "фильтрации" является проведение переписи уцелевшего населения для зачистки неблагонадежных в соответствии с предоставленными коллаборантами списками работников государственных учреждений, коммунальных служб, участников АТО/ОСС, украинских активистов и проверки людей на лояльность российским властям", - рассказала Денисова.

По ее словам, в рамках этой процедуры украинцы допрашиваются, им проводят процедуру дактилоскопии, осматривают на предмет татуировок, проверяют мобильные телефоны. Некоторым людям, как отметила Денисова, приходится ждать эту процедуру несколько суток.

"В случае прохождения "фильтрации" человеку выдается "пропуск", дающий право передвигаться по территории самопровозглашенных "ЛДНР". В дальнейшем граждан Украины отправляют в экономически депрессивные районы России. При этом украинцы получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет", - сообщила омбудсмен.

Денисова добавила, что украинцев, не прошедших "фильтрацию", увозят в неизвестном направлении, никакой информации о них нет.

"В "фильтрационные лагеря" помещаются мужчины призывного возраста, чаще всего участники АТО/ООС, бывшие военнослужащих и правоохранители, проукраинские активисты. Одной из целей помещения и содержания мужчин в этих "лагерях" является пополнение обменного фонда. Там все мужчины подвергаются пыткам и издевательствам, содержатся в нечеловеческих условиях", - отметила уполномоченная Рады по правам человека.