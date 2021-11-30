"Омикрон": повода для паники пока нет
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В том, что новый вариант коронавируса, о котором мир узнал только ближе к концу прошлой недели, за минувшие выходные был обнаружен сразу в нескольких странах - несмотря на мгновенное закрытие границ и другие принятые меры, - нет ничего удивительного.

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Научный подход основан на анализе сделанных ранее наблюдений, а потому всегда несколько запаздывает за стремительно меняющейся реальностью. Особенно когда речь идет об инфекции, которая проявляется в лучшем случае через несколько дней, а у многих и вовсе протекает без каких-либо симптомов.

В феврале прошлого года, когда эксперты ВОЗ все еще надеялись удержать вспышку новой болезни в пределах если не Китая, то хотя бы азиатского региона, вирус, как мы узнали позже, уже давно пробрался и в Америку, и в Европу.

Примерно то же можно наблюдать и сейчас. Только на двух последних рейсах, прибывших из Южной Африки в Нидерланды, была обнаружена дюжина инфицированных. А всего с начала месяца из ЮАР только в Европу прилетело три сотни рейсов - то есть около 100 тысяч человек.

Поэтому нужно понимать, что закрытие границ и ужесточение других ограничительных мер по всему миру преследует цель не остановить распространение вируса (это вряд ли возможно в принципе), а замедлить его. Выиграть время, чтобы получше изучить свойства нового варианта и понять, насколько он опаснее своих предшественников - и опаснее ли вообще.

Как в один голос отмечают эксперты, пока паниковать рано. На сегодняшний день мы не можем с уверенностью утверждать даже того, что новый вариант более заразен - не говоря уже про тяжесть заболевания, уровень смертности и другие ужасы, которыми пугают читателя таблоиды.

Впрочем, по поводу заразности улики пока что говорят не в пользу обвиняемого. "Омикрон" был обнаружен, после того как ученые обратили внимание на волну заражений в Южной Африке. За последние три недели число число вновь поставленных диагнозов там подскочило почти в 13 раз - с 275 до 3700 ежедневно.

Логично предположить, что причиной такого всплеска стали сразу три десятка мутаций в составе белка, из которого состоят шипы вирусной "короны" - ведь именно он помогает вирусу проникать в наши клетки. Впрочем, лабораторного подтверждения этой версии пока нет, а у новой волны заражений есть и другие возможные объяснения.

В конце концов в ЮАР вакцинировано меньше четверти взрослого населения, так что, как отмечает ВОЗ, не исключено, что все началось с какого-нибудь единичного случая массового заражения.

Примерно то же касается и других высказываемых опасений: ни якобы повышенная смертоносность "Омикрона", ни способность новой версии вируса обходить иммунную защиту, научного подтверждения пока не получили - и вряд ли получат в ближайшие пару недель.

Пока единственное, что, по словам экспертов, можно утверждать с некоторой уверенностью, - кажется, "Омикрон" чуть легче повторно заражает тех, кто уже перенес Covid-19.

Осторожный оптимизм

В то же время есть сразу несколько поводов для оптимизма. Во-первых, за счет того что в ЮАР отличная система обнаружения новых патогенов и прекрасно оснащенные лаборатории (не в последнюю очередь из-за бушующей там эпидемии ВИЧ), обнаружить "Омикрон" удалось довольно быстро - а значит, вовремя введенные ограничительные меры почти наверняка сработают лучше, чем это было в случае с "Альфой" и "Дельтой".

Во-вторых, даже если существующие вакцины окажутся не столь эффективными против заражения новым вариантом (это пока тоже предположение, сейчас его проверяют в лабораториях Pfizer/BioNTech), то иммунная защита от тяжелой инфекции и летального исхода остается по-прежнему высокой. А представители Pfizer даже пообещали через 100 дней поставить первую партию новой версии вакцины, адаптированной к новому варианту.

И в-третьих, судя по предварительным данным, вызываемое "Омикроном" заболевание переносится значительно легче, чем заражение "Дельтой".

Как сообщает Рейтер со ссылкой на южноафриканских врачей, жалобы пациентов в основном связаны с повышенной усталостью, головной и мышечной болью. Пропажа вкуса или обоняния ни у кого из инфицированных новым вариантом вируса пациентов пока не зафиксированы.

Но главное - ни у кого из новых коронавирусных больных не обнаружено резкого падения уровня кислорода в крови. А значит, нет и необходимости в госпитализации: во всяком случае пока что пациентов удается лечить на дому.

Впрочем, большинство случаев заражений в ЮАР сейчас отмечается у пациентов в возрасте до 40 лет, которые в целом переносят Covid-19 легче, чем пожилые люди.

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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