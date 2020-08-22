Омские врачи предложили помощь немецкой клинике в лечении Навального
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Врачи омской больницы, в которой находился Алексей Навальный до транспортировки в Германию, предложили помощь немецкой клинике Charité в его лечении. Об этом сообщает министерство здравоохранения Омской области на своей странице в "ВКонтакте".

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"Врачи БСМП-1, которые лечили Алексея Навального, готовы оказать любое взаимодействие, как родственникам, так и врачам зарубежной клиники, и предоставить любую информации или оказать помощь", — указано в сообщении.

Омские специалисты обладают результатами всех проведенных пациенту анализов и обследований, они готовы предоставить необходимую информацию немецким коллегам при согласии родственников Навального, отмечает минздрав. Кроме того, врачи готовы и к дальнейшим взаимодействиям с медиками клиники Charité в целях лечения Навального.

Напомним, в субботу утром, 22 августа, Навальный был доставлен в берлинскую клинику Charité, врачам которой предстоит выяснить, почему главный оппозиционер России оказался в коме по пути из Томска в Москву.

Самолет с Алексеем Навальным вылетел из Омска утром 22 августа по местному времен после многочасовой задержки, поскольку российские власти настаивали на соблюдении летчиками норматива об отдыхе. Решение о транспортировке Навального в Германию было принято после консилиума с немецкими врачами, специально прилетевшими из Германии, чтобы забрать политика на лечение.

Российские врачи утрои 21 августа объявили Навального нетранспортабельным. Соратники политика подозревают, что власти хотели скрыть следы отравления, поэтому врачи не сразу разрешили транспортировку.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда политика доставили в больницу. Оппозиционер находился в состоянии естественной комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.

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