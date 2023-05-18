В марте эстонский фонд Slava Ukraini объявил о проведении финансового аудита — у организации появились подозрения в отношении некоторых ее партнеров в Украине. Как выяснила газета Eesti Päevaleht, в центре скандала — украинская НГО "Все для перемоги" и коммерческая фирма IC Construction, связанные с бывшим вице-мэром Львова и получившие от эстонских жертвователей до 1,5 млн евро. На прошлой неделе экс-директор IC Construction Александр Чернов был задержан по обвинению в незаконном хранении боеприпасов, но сам он считает, что его подставили из-за готовности рассказать правоохранителям о злоупотреблениях при передаче помощи Украине. Телеканал ETV+ взял у Чернова большое интервью.

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В минувшую пятницу в Днепропетровской области украинские правоохранительные органы обыскали автомобиль Чернова и нашли там противотанковую гранату. Задержанный и его адвокат утверждают, что обнаруженные боеприпасы подбросили. "Я считаю, что это [расследование] связано с моей предыдущей работой. Это делается для того, чтобы убрать меня и не дать мне возможности передать имеющуюся у меня информацию о владельцах фонда Slava Ukraini как Украине, так и Эстонии. Я не приносил [гранату] в машину и не видел [ее]. Я ее не покупал. У меня нет доступа к оружию", — заявил Чернов.

То, что именно Чернов сообщил эстонской НГО о махинациях ее украинских партнеров, подтвердил член совета Slava Ukraini Ильмар Рааг. Он добавил, что мужчина готовился к поездке в Эстонию, где хотел передать известные ему сведения следователям. По словам самого украинца, 17 и 18 марта во Львове он встречался с представителями местных правоохранительных органов и рассказал им о сделках, связанных с пожертвованиями из Эстонии. "Я также сказал им, что моя жизнь в опасности. Они обещали со мной связаться. Но не связались", — подчеркнул мужчина.

В Украине уголовное дело из-за скандала возбудили 8 мая, в Эстонии — на следующий день. На время проведения расследования совет Slava Ukraini отстранил от должности руководительницу и основательницу организации Йоханну-Марию Лехтме. В прошлом году за свою работу по сбору помощи для Украины она получила множество почетных наград, а в марте избралась в эстонский парламент. После публикации расследования Eesti Päevaleht Лехтме заявила, что чувствует себя "обманутой": "Если кто-то думает, что я в свою очередь как-то извлекла из этого пользу, то это утверждение неверно. […] Если они разыграли какую-то свою карту, то должны быть привлечены к ответственности, вот и все".

О чем Чернов рассказал ETV+

По словам Чернова, директором IC Construction он стал еще до начала полномасштабного российского вторжения — на эту должность его пригласил бывший вице-мэр Львова Геннадий Васькив, с которым мужчина ранее сотрудничал в других проектах. Также Чернов стал номинальным владельцем фирмы. Уже в марте 2022 года IC Construction по предложению Васькива сфокусировалась на благотворительности и помощи украинцам.

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Как вспоминает Чернов, с Лехтме он познакомился в мае во время перевозки машин с закупленной на пожертвования помощью. Тогда эстонка уже была хорошо известна в Украине — она самостоятельно ездила в разные регионы страны и доставляла грузы. По словам Чернова, структуры Васькива стали основным партнером Slava Ukraini ближе к осени.

По словам Лехтме, сотрудничество фонда с коммерческой фирмой было нужно для выставления счетов. "В частную компанию приходят деньги, ты оказываешь услугу, разницу оставляешь себе. Ты ее спокойно можешь вывести. А в благотворительном фонде ты этого не можешь сделать. То есть, если сумма пришла в благотворительный фонд, то по закону можешь взять себе какой-то процент, не более. Это ограничено и регулируется. А в частной компании, ну, извините, кто-то готов работать за десять тысяч, а кто-то хочет зарабатывать сто тысяч", — иначе видит ситуацию Чернов.

Среди махинаций, которыми занимались структуры Васькива, собеседник телеканала перечисляет, например, получение оплаты за доставшиеся бесплатно мясные консервы для нуждающихся, раздачу коробок с гуманитарной помощью на двух человек, из которых изъяли и присвоили половину зубных щеток, завышение цен при закупке автомобилей для эвакуации людей из горячих точек в 3-4 раза (при оплате их ремонта — в 3,5 раза). По словам Чернова, о своих наблюдениях он лично говорил и Васькиву, и Лехтме, но те не предприняли никаких действий.

Также Лехтме утверждала, что не знала, что Васькив был настоящим владельцем IC Construction. "Знаете, на столе в офисе, который принадлежал жене Геннадия Васькива, стояли три печати: IC Construction, Slava Ukraini и "Все для перемоги". Она не могла об этом не знать, просто не могла", — парирует Чернов.

Он также намекает на то, что Лехтме и Васькива могут связывать не только деловые отношения. Чернов рассказывает, что летом прошлого года они вместе провели отпуск и как минимум один раз в рабочей поездке жили в одном номере в гостинице. Бывший директор IC Construction предполагает, что Васькив подсказывал Лехтме, как себя вести на публике, когда вокруг Slava Ukraini начал развиваться скандал.

Вскоре после того, как эстонский фонд объявил о решении провести аудит из-за получения от Чернова информации о возможных злоупотреблениях, рабочий компьютер мужчины оказался заблокирован, а перед этим неизвестные получили доступ к его мессенджерам — в том числе к переписке с представителями Slava Ukraini, в которой мужчина рассказал о своих подозрениях. Чернов уверен, что с тех пор его жизнь в опасности.

В интервью Чернов не дает оценки того, какой объем пожертвований мог быть присвоен и кто именно получил деньги в личное пользование. Судя по описанию отдельных случаев, предоставленному мужчиной, речь идет как минимум о десятках тысяч евро. За прошлый год IC Construction задекларировала прибыль в размере 230 тысяч евро.

В ходе интервью украинец неоднократно подчеркивал, что не получал выгоды от махинаций, которые он наблюдал в работе партнеров Slava Ukraini. По словам Чернова, он перестал быть номинальным владельцем и директором IC Construction вскоре после того, как впервые уличил своих коллег в недобросовестности, а его доход от работы в фирме ограничивался зарплатой. При этом Васькив якобы уговаривал Чернова остаться на своем посту, пообещав взамен оплатить первый взнос за квартиру во Львове.

Как отреагировала Лехтме

"В ответ на голословные утверждения Александра Чернова о том, что я знала о предполагаемом мошенничестве и участвовала в нецелевом использовании денег жертвователей, сообщаю, что эти утверждения абсолютно ложны. Я рада, что было начато расследование для установления истины", — заявила основательница Slava Ukraini в комментарии для ERR.