Они машут, потому что заботятся! На призыв Кальюлайд откликнулись по всей Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призывала жителей страны встать в восемь вечера у окна, включить фонарик телефона или карманный фонарь и помахать им из окна в течение двух минут. Сама президент также участвовала в акции, которая нашла поддержку по всей стране.

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"Так мы сможем выразить поддержку тем, кто изо дня в день, работая на передовой, обеспечивает жизнедеятельность общества. Мы сможем также показать, что мы неравнодушны и нас беспокоит то, как идут дела у соседа по улице или по двору", — написала Кальюлайд в социальных сетях.

"Мы находимся в кризисе, подобный которому никто еще не переживал. Для того, чтобы нашему обществу из него по возможности безболезненно выйти, недостаточно решений кризисной комиссии, рекомендаций и распоряжений чиновников, внести вклад может и должен каждый.

Вклад каждого человека различный, но однозначно необходимый. Начиная с сокращения социального общения и звонка родителям и пожилым родственникам", — сказала президент.

Впервые проводимая сегодня вечером акция "Помаши, потому что заботишься!" даст возможность выразить поддержку тем сотням и тысячам людей, которые ежедневно прилагают усилия, рискуя своим здоровьем, чтобы наше общество функционировало и оказывались жизненно важные услуги — медикам, работникам детских садов, сотрудникам оперативных служб, водителям общественного транспорта, продавцам магазинов, работникам служб доставки и многим другим. Это даст и всем нам возможность показать, что в тяжелые моменты мы сплочены", — добавила Кальюлайд.