"Они отстают от графика". В Вашингтоне считают "отрезвляющими" первые результаты украинского контрнаступления

Чиновники из администрации Джо Байдена в частном порядке выражают беспокойство тем, что прогресс на начальном этапе украинского наступления очень медленный. Об этом пишет The New York Times.
"Они отстают от графика", — прокомментировал итоги первых двух недель контрнаступления высокопоставленный представитель администрации президента США, назвав результаты "отрезвляющими".
Высокопоставленный собеседник в Пентагоне также признал более медленный, чем хотелось бы, темп наступления. При этом он добавил, что учитывая укрепленную линию обороны россиян, это не стало неожиданностью, и призвал не делать какие-то общие выводы на первом этапе.
Собеседники телеканала CNN на Западе 22 июня также выразили мнение, что начальный этап украинского контрнаступления пока "не оправдывает ожиданий" стран Запада, а российские военные оказались компетентнее, чем предполагалось.
Украинские власти и командование признают, что войска продвигаются медленнее, чем ожидалось, но подчеркивают, что уверены в успехе контрнаступления.