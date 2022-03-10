"Они уже могут лежать в братских могилах": отчаянная попытка добраться до попавшего в ловушку Мариуполя

Город Мариуполь вот уже несколько дней практически отрезан от внешнего мира, российские войска продолжают массированные обстрелы жилых районов, а родные и близкие не могут дозвониться до людей, оказавшихся запертыми в городе без воды, отопления и электричества. В городе подходят к концу запасы продовольствия и медикаментов, а гуманитарные коридоры, как утверждают украинские власти, российская сторона открывать не дает.

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Мариуполь с населением 400 тысяч человек является для России ключевой стратегической целью, поскольку его захват позволил бы военизированным формированиям из самопровозглашенных ДНР и ЛНР соединиться с движущимися из Крыма российскими войсками.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас в Мариуполе сложилась самая тяжелая в масштабах всей страны ситуация.

В городском совете Мариуполя сообщают, что обстрелы продолжались и в четверг. Би-би-си смогла подтвердить эти данные из независимых источников.

Как говорит член парламента Украины, уроженец Мариуполя Дмитрий Гурин, родители которого по-прежнему остаются в городе, в последний раз ему удалось поговорить с их соседями четыре дня назад. Разговор длился всего полминуты — в Мариуполе очень трудно найти точку с устойчивой связью.

"Мне успели рассказать только, что мои родители живы и укрываются в подвале, — говорит он. — Поймите, что это не нормальное бомбоубежище со светом, водой и уборной, это просто подвал без ничего".

По словам Гурина, его родители, которым под 70, вынуждены топить снег, чтобы получить воду, и готовить еду на костре прямо на улице под постоянными обстрелами.

"Это уже не война, это уже не армия против армии, это ковровые бомбардировки, это Россия против человечности", — настаивает он.