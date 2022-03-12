ОНЛАЙН. 12 марта: Киев предупреждают о новой попытке атаки

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.
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Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.
Война в Украине: 12 марта
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