ОНЛАЙН. 12 марта: Киев предупреждают о новой попытке атаки

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 12 марта

Свежее обращение президента Украины Владимира Зеленского. https://t.me/V_Zelenskiy_official/808

Под обстрелы в Николаеве попала онкологическая больница, сообщает начальник областного управления здравоохранения Максим Безносенко."Если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу — она не просто больна, она уже в агонии», — написал он в своем фейсбуке.

Delfi продолжает текстовую трансляцию о событиях в Украине. Ночь на прошла относительно спокойно: атаки на Киев, которую предсказывала в том числе разведка США, пока не произошло. Архив вчерашней трансляции: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-ukrainskie-goroda-pod-obstrelom-zapad-vvodit-protiv-rossii-novye-besprecedentnye-sankcii.d?id=54139870