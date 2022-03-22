ОНЛАЙН: 22 марта. Почему Мариуполь так важен для России?

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 22 марта

Оперативная сводка Министерства обороны Украины по ситуации на утро 22 марта. Краткое содержание (напоминаем, что проверить эту и другую официальную информацию не представляется возможным). Существенных изменений в характере боевых действий и позициях сторон нет. Поражено более девять воздушных целей: один самолет, шесть "беспилотников" и два вертолета. ВСУ отбили 13 атак и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. ПВО поразила две воздушные цели противника. Потери личного состава российской армии составили около 300 человек. В Ахтырском районе Сумской области около 300 российских военнослужащих отказались выполнять приказ на ведение боевых действий. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/280626487583144&show_text=true&width=500

Ассоциация саперов Украины заявила, что, по их подсчетам, на 82,5 тыс. кв.км территории Украины, по предварительным или уже подтвержденным данным, есть взрывоопасные предметы. Общая площадь Украины с учетом Крыма, а также территорий непризнанных ДНР и ЛНР, составляет более 600 тыс кв.км.

https://rus.delfi.lv/news/daily/europe/es-odobril-pervuyu-obschuyu-strategiyu-bezopasnosti-i-oborony.d?id=54170354

Популярный YouTube-блогер из Риги Кирилл Федоров, известный под ником Alconafter, 17 марта был задержан сотрудниками латвийских правоохранительных органов. Предполагается, что задержание связано с высказываниями Федорова в поддержку агрессии России в Украине, Delfi пока не удалось получить комментарии Госполиции Латвии.

Почему Мариуполь так важен для России? Отвечает Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности. Самый обстреливаемый город в войне России в Украине является ключом к военной кампании Москвы. Но почему? Обеспечение сухопутного коридора между Крымом и Донбассом. Мариуполь стоит на пути российских войск, продвигающихся с Крымского полуострова на северо-восток в попытке соединиться со своими союзниками - пророссийскими сепаратистами в Донбассе. Удушение украинской экономики. В обычное время Мариуполь - ключевой центр экспорта украинской стали, угля и кукурузы, которые идут покупателям на Ближнем Востоке и за его пределами. Потеря Мариуполя станет серьезным ударом по тому, что осталось от украинской экономики. Возможности для пропаганды. В Мариуполе базируется батальон "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России), в состав которого входят крайне правые радикалы, в том числе неонацисты. Хотя они составляют ничтожную часть боевых сил Украины, это дало Москве повод заявить населению России, что российские солдаты, отправленные воевать в Украину, находятся там, чтобы избавить ее от неонацистов. Повышение морального духа. Победа России в Мариуполе позволит Кремлю показать населению - через подконтрольные государству СМИ, - что Россия достигает своих целей и добивается прогресса в Украине. Но для украинцев потеря Мариуполя стала бы большим ударом.

Delfi продолжает текстовый онлайн, посвященный событиям в Украине. О масштабных боевых действиях в ночь на вторник не сообщается. Главные новости к этому часу. По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 975 мирных жителей, в том числе 75 детей. Россия передала в Международный Красный Крест данные о более чем 500 военнопленных украинцах. Украинские власти отвергли ультиматум минобороны России о сдаче Мариуполя. Минобороны России признало удар по торговому центру в Киеве. Ведомство утверждает, что он не работал и что там хранились боеприпасы. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews.