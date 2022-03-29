ОНЛАЙН. Amnesty International: на войне в Украине РФ совершает военные преступления

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 29 марта

Песков: Россия не намерена атаковать страны НАТО, если ее к этому не принудятРоссия не намерена атаковать страны НАТО, если ее к этому не принудят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS."Мы не хотим думать об этом", — ответил Песков на вопрос о том, может ли возникнуть такая ситуация.Песков уточнил, что "если это не будет осуществлено на условиях взаимности", то есть, если "они не вынудят нас так поступить".

Фото из небольшого города Тростянец, который находится в Сумской области Украины. На днях Вооруженные силы Украины выбили войска РФ из Тростянца.

Последствия обстрела в Луганской области – фотоУкраинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала фотографии последствий обстрела в городе Северодонецк, расположенном в подконтрольной Украине части Луганской области.По данным ведомства, 28 марта были разрушены четвертый и пятый этажи жилого дома, удалось спасти девять человек, под завалами найдено двое погибших.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/342069064627656&show_text=true&width=500

Экспортные грузы из Казахстана переориентируются на латвийские портыВласти Казахстана на фоне санкций в отношении России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.По его словам, экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут.

В Ровненской области продолжается тушение пожара на нефтебазе, которую обстреляли россиянеВ Ровненской области Украины продолжается тушение пожара на нефтебазе, по которой накануне был нанесен ракетный удар российских войск. Об этом ГСЧС Украины сообщает в Телеграме.В понедельник, 28 марта, в 21:05 в одном из населенных пунктов Ровненского района Ровненской области вследствие ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения топлива."Разлива нефтепродуктов за пределы обрушения нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.28 марта российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровненской области. По словам председателя Ривненской областной администрации Виталия Коваля, угрозы для здоровья населения нет, химический и радиационный фон в норме.

Сбитая в Киеве российская ракета попала в дом бывшего премьер-министра Российская ракета, которую накануне сбили в Дарницком районе Киева, попала в частный сектор. Одним из пострадавших домов принадлежит бывшему премьер-министру Украины (1991-1992) Витольду Фокину. Эту информацию подтвердил сам Фокин в комментарии "Радио Свобода". "Да, пострадал мой дом. Это обидно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разбило окна, двери. Поэтому пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу", - говорит он.Фокин также выразил убеждение, что дом будет отстроен.

В Харькове российские обстрелы повредили исторический памятник конца XIX векаВ Харькове в результате обстрелов поврежден исторический памятник - пожарная часть конца XIX века. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает в Facebook."Архитектурная достопримечательность Харьковщины, бывшая пожарная часть 1887 года постройки, получила повреждения в результате вражеских обстрелов города Харькова", - говорится в сообщении.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/342346087933287&show_text=true&width=500

ООН: Война в Украине унесла жизни минимум 1151 гражданского, еще 1824 раненыПотери среди гражданских лиц с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, до 24:00 27 марта 2022 года составили 2975 гражданских (в сводке сутками ранее – 2909), в том числе 1151 погибший (1119), сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека в понедельник."УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе.Согласно ему это относится, например, к Мариуполю и Волновахе (Донецкая обл.), Изюму (Харьковская обл.), Северодонецку и Рубежному (Луганская обл.), Тростянцу (Сумская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику."Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в сводке.По подтвержденным данным ООН, погибло 229 мужчин, 171 женщина, 34 мальчика и 15 девочек, тогда как пол 54 детей и 648 взрослых пока не удалось установить.Среди 1824 раненых 34 девочки и 26 мальчиков, а также 73 детей, пол которых пока не удалось установить.По сравнению с предыдущим днем, согласно данным ООН, погибло четверо детей и семеро было ранено.УВКПЧ ООН указывает, что в Донецкой и Луганской областях на полночь 28 марта было зафиксировано 317 (301) погибших и 700 (694) раненых на территории, контролируемой правительством, и 60 (59) погибших и 228 (227) раненых на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками".В других регионах Украины под контролем правительства (в Киеве, а также в Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 774 (759) погибших и 896 (869) раненых.

Европейский банк реконструкции и развития и Bloomberg прекращают деятельность в РФ и БеларусиЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) находится в процессе закрытия офисов в Москве и Минске, говорится в сообщении банка в понедельник. "ЕБРР решительно осудил войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси", – отметил банк.Агентство Bloomberg в понедельник сообщило, что приостанавливает деятельность на территории России и Беларуси."Bloomberg приостанавливает работу в России и Беларуси", - пишет агентство. В своем сообщении Bloomberg отмечает, что такое решение принято в связи с ситуацией в Украине.

Швеция оценит риски безопасности, связанные со вступлением в НАТО - премьерШвеция ценит свой нейтралитет, который два столетия позволил ей избегать боевых действий, но нынешняя ситуация на континенте может заставить страну пересмотреть позицию. Об этом сказала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на совместной с немецким коллегой Олафом Шольцом пресс-конференции в Берлине, передает Укринформ. Швеция не член военного альянса, и глава правительства считает это правильным, ведь это помогало ее стране сохранять мир в течение 200 лет.Но сейчас ситуация с безопасностью в Европе изменилась из-за нападения России на Украину. Поэтому в шведском политикуме ведется дискуссия по пересмотру позиции и оценке рисков безопасности, сказала Андерссон. "Когда дискуссия завершится, мы увидим, какой для Швеции самый лучший путь", - заявила она.Политик упомянула ухудшение ситуации в регионе Балтии в последние годы и отметила, что в связи с этим было решено повысить расходы на оборону, которые существенно выросли с 2015 года. Швеция решила направлять 2% ВВП на нужды обороны (это цель стран НАТО) и усилила военное сотрудничество с другими странами как партнер Североатлантического альянса.Андерссон отметила, что Швеция не является действительно нейтральной с момента, когда вступила в ЕС, ведь там действуют основы солидарности. "Если будет совершено нападение на одну из стран ЕС или там произойдет кризис, мы поддержим эту страну, в том числе если это потребует отправки войск", - пояснила премьер.Она подчеркнула важность понимания того, что нападение России касается не только Украины, но и всей европейской архитектуры безопасности. Центральным пунктом порядка, отметила политик, остается то, что страны сами, а не РФ или какое-либо другое государство, решают, какую политику безопасности им проводить.

В ЕС согласовали план по 10 пунктам относительно украинских беженцевСовет Европейского Союза в понедельник единогласно дал согласие на план из 10 пунктов поддержки украинских беженцев, а также стран Европейского Союза, которые принимают основную часть из них.Об этом по итогам внеочередного заседания министров внутренних дел стран ЕС и Шенгенской зоны заявили глава МВД Франции Жераль Дарманен и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, сообщает корреспондент Deutsche Welle.В заседании, состоявшемся в Брюсселе в понедельник, 28 марта, принял участие по видеосвязи министр внутренних дел Украины Денис Монастырский."Этот план предусматривает создание платформы ЕС по регистрации всех прибывающих и подаваемых на временную защиту", - пояснила Йоханссон первый пункт одобренного плана. Сейчас эта регистрация проходит только в рамках каждого государства Евросоюза, без обмена информацией между национальными системами.План предусматривает разработку мер по противодействию эксплуатации украинских беженцев криминальными группировками, отметила Йоханссон.Отдельный пункт касается приема детей, в том числе прибывших на территорию Евросоюза без взрослых. Также в Совете ЕС решили активировать специальную платформу по противодействию криминалу, чтобы избежать угроз безопасности.По данным еврокомиссара, количество беженцев из Украины, прибывающих на территорию ЕС, сокращается. Если в пиковые дни прибывало более 200 тысяч человек, спасающихся от войны России против Украины, то теперь эта цифра сократилась до 40 тысяч.В общей сложности в Евросоюз прибыли 3,8 миллиона украинских беженцев, из которых половина - дети, отметила Йоханссон.Также еврокомиссар считает, что Европейский Союз должен создать стимулы для украинцев, прибывших во время войны в Польшу, переехать в другие страны ЕС.

Украинский Генштаб: за сутки отбито 7 российских атак на ДонбассеУкраинский Генеральный штаб опубликовал утреннюю сводку о последних событиях на фронте. Согласно заявлению военных, за последние сутки в Донецкой и Луганской областях они отбили семь атак российских войск и уничтожили 12 танков, 10 БМП и три автомобиля.Кроме того, по сведениям Генштаба, украинские военно-воздушные силы за прошедшие 24 часа поразили 17 воздушных целей, в ом числе восемь самолетов, три вертолета, четыре беспилотника и две крылатых ракеты.Генштаб также сообщает, что армия РФ наносит ракетно-бомбовые удары, "пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов", и "концентрируется на хранилищах топлива".В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Еврокомиссар: ЕС должен мотивировать украинцев покинуть Польшу Европейский союз должен создать стимулы для украинцев, прибывших во время войны в Польшу, переехать в другие страны ЕС. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словакское издание actuality, такое заявление сделала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон."Важно мотивировать беженцев покинуть Польшу и попытаться уехать в другие государства-члены (ЕС), потому что иначе ситуация не будет устойчивой", - сказал Йоханссон.Польша, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в настоящее время Польша приняла 2,3 миллиона украинских беженцев – около 60% от их общей численности.Йоханссон уточняет, что Брюссель "не работает ни над квотами или распределением мигрантов" между странами ЕС. Она добавила, что в то время как ЕС находится под "большим давлением" – особенно на Польшу и Чехию – темпы притока беженцев постепенно уменьшаются. замедление. "Это около 50 000 (человек) в день. На пике (миграционной волны) их было более 200 тысяч", - сказала она.Следует отметить, что подобная позиция противоречит предложениям самой Польши. Ранее вице-премьер польского правительства и лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский озвучил принципы, которыми будет руководствоваться Польша по вопросу поддержки беженцев из Украины. "У нас есть правило – никаких релокаций (речь идет о принудительном распределении беженцев по странам ЕС). Если кто-то хочет здесь остаться, он остается, а когда хочет уйти - то идет. Мы никого ни к чему не заставляем", - отмечает Качиньский.

Сенаторы США предлагают направить средства от конфискованных российских активов на помощь УкраинеАмериканские сенаторы от двух партий представляют законопроект, согласно которому средства от ликвидации конфискованных российских активов, могут пойти на помощь Украине, сообщает издание Axios. "Сенаторы Майкл Беннет (демократ от штата Колорадо) и Роб Портман (республиканец от штата Огайо) представляют законопроект о перераспределении средств из конфискованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины", - пишет портал.Управлять фондом будет Государственный департамент в консультации с Агентством США по международному развитию."Один из способов помочь (Украине - ИФ) - перейти от замораживания активов российских олигархов и богатых граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для оказания помощи в продолжающихся гуманитарных усилиях", - заявил Портман.

ЕС планирует освободиться от российских энергоносителей раньше, чем от ископаемого топлива вообщеПредседатель Евросовета Шарль Мишель, выступая в парижском Институте политических исследований, изложил намеченную версальским саммитом 10-11 марта программу ЕС по обеспечению энергетической безопасности, центральным пунктом которой является избавление от зависимости от российских энергоресурсов."Мы должны освободиться от зависимости от ископаемого топлива и еще быстрее - от зависимости от российских углеводородов", - заявил Мишель, текст выступления которого опубликован на сайте Европейского совета в понедельник вечером.Глава Евросовета утверждал, что существенный прогресс уже имеется и будет развит дальше в ближайшие месяцы."Несколько дней назад, в минувшую пятницу, в Брюсселе были подтверждены решения, как действовать: мы как члены союза, наконец, начнем обсуждать совместные закупки газа. Мы, наконец, внедрим совместные стратегии европейского хранения запасов газа и ускорим необходимые инвестиции в инфраструктуры, например, в интерконнекторы и терминалы для сжиженного газа", - объяснил Мишель."И мы также в качестве членов Евросоюза, конечно, будем решать вопрос роста цен, который болезненно влияет на наши домохозяйства и наши экономики", - заверил председатель Европейского совета.Ранее в понедельник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что ЕК планирует избавиться от российских энергоресурсов к 2027 году, и эти планы одобрены лидерами стран Европейского союза.

В ООН призвали власти России и Украины расследовать случаи предполагаемых издевательств над военнопленными. "Мы видели видео с обеих сторон - как украинских военнопленных, которые были захвачены российской стороной, так и российских военнопленных, которые были захвачены украинской стороной", - заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.https://www.delfi.lv/article.php?id=54192236

МИД Украины призвал страны мира присвоить улицам, на которых находятся посольства и консульства РФ, названия, посвященные Украине. "Украина призывает мир изменить адреса российских посольств и консульств на "улицу Украины", - говорится в сообщении министерства в соцсети Twitter. Там же опубликована ссылка на сайт с петициями о переименовании улиц с российскими посольствами и консульствами в 53 городах в 34 странах мира.https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1508429317348503560

Amnesty International: на войне в Украине РФ совершает военные преступленияМеждународная правозащитная организация Amnesty International из-за войны в Украине обвиняет Россию в совершении военных преступлений и "вопиющем нарушении международного права". Как указал генеральный секретарь AI в Германии Маркус Н. Бееко на презентации годового отчета организации о ситуации с правами человека в 154 странах мира, речь идет, в частности, о зафиксированных правозащитниками "неизбирательных нападениях на больницы, жилые районы и детские сады, а также использовании запрещенных кассетных боеприпасов".

Мэр украинского города опровергает сотрудничество с военными РФИнформация о согласии городских властей украинского города Славутич на сотрудничество с военными РФ, - "фейки", распространяемые российскими СМИ. Такое заявление сделал мэр города Юрий Фомичев в интервью агентству УНИАН. "Славутич - это Украина", - подчеркнул он.

СМИ: Российские военные могли получить радиационное облучение в зоне Чернобыльской АЭСРоссийские военнослужащие могли получить облучение из-за радиоактивной пыли во время захвата ЧАЭС. Об этом заявили сотрудники станции в комментарии агентству Reuters. В свою очередь, украинские СМИ напоминают, что 24 февраля военные РФ, захватившие Чернобыльскую АЭС, проехали на бронетехнике через высокотоксичную зону так называемого "Рыжего леса", подняв при этом облака радиоактивной пыли. Сообщается, что никакого защитного снаряжения при этом на российских солдатах не было.

В Турции считают российские требования по Крыму и Донбассу нереалистичнымиВ Турции считают требования Москвы признать аннексированный РФ в 2014 году Крым российским, а так называемые "ДНР" и "ЛНР" независимыми - "очень максималистскими" и "не реалистичными". Именно такие выражения выбрал официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрахим Калин, давая интервью американскому телеканалу CNN."Крым и Донбасс - это красные линии для украинцев, и по праву, потому что они напрямую связаны с территориальной целостностью и суверенитетом Украины. Мы не признали аннексию Крыма, как и весь остальной мир, даже Китай не признал аннексию Крыма... Они (россияне. - Ред.) должны действительно предложить какие-то другие идеи", - заявил Калин.

Более полумиллиона беженцев вернулись в Украину; половина общего числа беженцев - детиСо дня начала российского вторжения в Украину 510 000 человек, выехавших из-за боевых действий за границу, вернулись на родину, 110 000 из них - за последнюю неделю. Такие данные привел официальный представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью немецкой газете Welt. По его словам, 80% вернувшихся в Украину из-за границы - мужчины. В свою очередь, польская пограничная служба указывает, что из Польши в Украину въехали 352 000 украинцев. По данным Еврокомиссии, дети составляют половину от общего числа беженцев, покинувших Украину (то есть порядка 1,9 млн человек). По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, около 800 000 украинцев, спасающихся от войны, уже подали прошение о предоставления им убежища на территории Евросоюза.

Глава энергетического гиганта считает нецелесообразным отказываться от российского газаГлава немецкий энергетический компании E.On Леонхард Бирнбаум не считает целесообразным отказываться от импорта российского газа. "У нас и так нет возможности компенсировать недостаток на международных рынках", - заявил он вечером 28 марта в эфире общественно-правового немецкого телеканала ARD. В этой связи Бирнбаум повторил, что его концерн не намерен отказываться от доли в 15,5% в "Северном потоке - 1", поскольку в противном случае этот проект полностью перешел бы под контроль России.По оценке Бирнбаума, в краткосрочной перспективе отказаться от российского газа не представляется возможным, на это может уйти как миниму три года.

Во время концерта в Лас-Вегасе 27 марта группа Scorpions изменила строчку своего хита Wind of Change, спев вместо "Follow the Moskva down to Gorky Park " ("Идя по берегу Москвы-реки в парк Горького ") фразу "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А теперь послушай мое сердце - оно говорит: "Украина").

Глава МВД Германии разочарована отсутствием компромисса по распределению беженцевМинистр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер выразила разочарование тем, что на встрече глав МВД стран-членов ЕС 28 марта не был найден компромисс в вопросе распределения украинских беженцев по территории Евросоюза. По мнению Фезер, добровольное решение стран-членов ЕС о принятии беженцев, вряд ли окажется достаточным.

США перебрасывают дополнительный военный контингент в ГерманиюСША переводят в Германию на базу ВВС Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц шесть боевых самолетов, оснащенных средствами радиоэлектронной борьбы, а также 240 солдат. Как сообщил 28 марта представитель Пентагона Джон Кирби, данное перемещение военной техники проводится в рамках усиления восточного фланга НАТО и в Украине ее задействовать не планируется.

Россия отгрузит не менее 9,6 млн тонн нефтиОтгрузка нефти из европейских портов российской государственной компании "Транснефть" в апреле 2022 года планируется в объеме 9,6 млн тонн, сообщает агентство "Интерфакс". Это на 15% выше графика марта, говорится в сообщении. После начала войны в Украине российские компании стали испытывать сложности с отгрузкой нефти из портов ввиду проблем с открытием аккредитивов, страховок и роста ставок на фрахт танкеров. Однако, как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия не планирует снижать добычу, а намерена диверсифицировать поставки.

Япония запрещает поставки в Россию машин класса люкс, мотоциклов и алкоголяПравительство Японии заявило о расширении экономических санкций против России, введенных из-за вторжения в Украину. По решению Токио, с 5 апреля запрещается экспорт в Россию японских автомобилей класса люкс, мотоциклов и алкоголя.Кроме того, под запретом окажутся поставки японских произведений искусства, меха, ювелирных изделий, табака и косметики.Ранее Япония уже присоединилась к финансовым санкциям, введенным против России странами Запада. В ответ на такую позицию Токио российские власти заявили, что прекращают переговоры о заключении с Японией мирного договора, и отменили безвизовый режим посещения японцами Курильских островов.

Анализ: главная проблема на переговорах – территорииИ еще об очередном раунде переговоров между делегациями Украины и России, которые во вторник начинаются в Турции. Вот что о них пишет дипломатический корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет.До тех пор, пока президент Путин не достигнет более значительных территориальных успехов, настоящего прогресса за столом переговоров не будет. Другими словами - пока он не выполнит свою приоритетную задачу, как ее недавно сформулировало российское министерство обороны: Донбасс (то, что в Москве называют "освобождением" восточной Украины), а также земельный коридор, соединяющий эти районы с Крымским полуостровом.Если же говорить о нейтральном статусе Украины, то турецкие и израильские посредники уже некоторое время выражают уверенность в том, что Путин и Зеленский занимают по этому поводу более реалистичные позиции.Самый главный вопрос – это территория. Зеленский заявил, что российские войска должны быть отведены на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля. И только после этого, как он отметил, можно обсуждать некий компромисс.Но пока не похоже, чтобы Путин был готов к компромиссу. Да и все, с кем мне приходится говорить в Киеве, не хотят соглашаться на какие-либо территориальные компромиссы на фоне этой войны и постоянных сирен воздушной тревоги.

Украинская делегация прибыла на переговоры в Стамбул – что известноВо вторник в Стамбуле состоятся переговоры между представителями Украины и России. Ожидается, что они проведут переговоры по гуманитарным вопросам и попытаются договориться о прекращении огня.Сначала в Турцию прибыла российская делегация, а несколько позже - украинская. От Украины в переговорах примут участие министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, а также парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Российскую сторону в числе прочих представляет советник Путина Владимир Мединский.По словам представителей сторон, очная встреча последует за консультациями в видеоформате, которые регулярно проводились в течение последнего времени. Переговоры пройдут в во дворце Долмабахче в Стамбуле, они должны начаться после 10:00 по местному времени.Как заявил в эфире украинских телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, минимальная задача Киева – "решение гуманитарных проблем". "Программа максимум – прекращение огня, достижение устойчивых договоренностей по этому поводу", - передает слова Кулебы официальный сайт украинского внешнеполитического ведомства. "Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция – железобетонная", - сказал при этом Кулеба.В числе прочего Россия требует, чтобы Украина отказалась от намерения вступить в НАТО – и как говорил украинский президент Владимир Зеленский, по этому поводу возможны компромиссы. Относительно некоторых других спорных вопросов, в том числе судьбы сепаратистских образований на Донбассе и статуса Крыма, позиции сторон максимально далеки.25 марта Мединский описал ход переговоров так: "по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим вопросам мы фактически топчемся на месте". Агентство ТАСС также цитирует представителя Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что "очный формат позволяет более концентрированно, более насыщенно с точки зрения содержания вести переговоры". "Но пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений или прорывов", - сказал при этом Песков.Недавно мы рассказывали о том, как идут переговоры между Украиной и Россией.

Глава криворожской администрации: Украина освободила еще несколько населенных пунктов в Херсонской областиГлава криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что украинские войска в регионе остановили наступление армии РФ, пытающейся продвигаться к Кривому Рогу, и отбросили его назад."Назад от дальних подступов к городу. Сегодня освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области, - сказал Вилкул в своем видеообращении. - И оккупанты уже не находятся на расстоянии ближе 40 км от города, а на некоторых направлениях – и 60 км. То есть линия соприкосновения уже находится не на границе с Днепропетровской областью, это уже Херсонская область".Ранее российская армия заявила, что полностью контролирует Херсонскую область, но позже представители Пентагона говорили, что регион больше не является полностью подконтрольным Москве.Западные эксперты также сообщали, что украинские военные успешно отразили атаку на Николаев и перешли в контрнаступление.

Пентагон: приоритет России - захват ДонбассаПо оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования.Наиболее активное продвижение наблюдается в Харьковской области. За минувшие выходные российские подразделения преодолели пять километров вглубь территорий юго-восточнее Изюма.Фокус на Донбассе, говорят американские военные, может иметь три объяснения:- намерение оцепить части ВСУ в этом районе и помешать их передвижению на другие участки боевых действий;- приобретение мощного козыря для будущих переговоров;- общая смена военной стратегии, так как никаких попыток наступать на Киев российскими войсками по-прежнему не предпринимается.По данным Пентагона, российские войска находятся в 15-20 км от центра Киева северо-западнее столицы и в 55 км от центра города на востоке.В Минобороны США также подсчитали, что Россия использовала против Украины уже 1370 ракет.

Зеленский заявил об освобождении ИрпеняПрезидент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое новое обращение к народу страны. В понедельник он начал его с сообщения об освобождении города Ирпень под Киевом. Ранее об этом же говорил мэр населенного пункта.При этом Зеленский предупредил: "Пока все же рано говорить о безопасности в этой части нашей области. Боевые действия продолжаются". Президент добавил, что российские войска продолжают контролировать север Киевской области, и "имеют ресурсы и живую силу".Что еще сказал Зеленский:✅По его словам, во время боевых действий погибло 143 ребенка.✅В понедельник не работал ни один гуманитарный коридор для вывоза беженцев и доставки гуманитарной помощи. Как заявил Зеленский, в этом виноваты российские войска, которые "не дали тишину". (В понедельник вечером представители министерства обороны России заявили, что гуманитарные коридоры не подтвердили украинские войска).✅Президент Украины поговорил с несколькими лидерами западных стран, в том числе с итальянским премьер-министром Марио Драги. По словам Зеленского, "Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы вырабатываем". (В течение дня появлялись сообщения о возможных договоренностях между Россией и Украиной, в рамках которых Киев может отказаться от намерения вступить в НАТО при условии, что украинскую безопасность гарантируют несколько крупных стран Запада.)✅Зеленский сообщил о создании экспертной группы, которая будет изучать эффективность санкций, введенных против России. "Наша цель – чтобы санкции работали так, как это и задумывалось. И чтобы совершенно не было возможности их обходить", - рассказал президент.✅Он снова выразил недовольство политикой Запада перед началом войны, когда против Москвы не были введены превентивные санкции. "Мы уже прошли эту историю в прошлом году, когда мы говорили, что нужны сильные превентивные санкции против России, чтобы не было вторжения, - сказал Зеленский."Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы усиление санкций, например, в виде эмбарго на поставки российской нефти в Европу, будет в случае, если Россия применит химическое оружие. Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего это все дошло. Ждать химического оружия… Мы, живые люди, должны ждать… А разве все, что российские военные делают до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго?" - заявил президент.

Шон Пенн приехал во Львов, чтобы помочь беженцамГолливудский актер Шон Пенн приехал в Украину, чтобы лично помочь организации своих благотворительных программ для беженцев.В понедельник вечером он опубликовал в своем "Твиттере" фотографию с главой Львовской областной государственной администрации Максимом Козицким.В момент начала российского вторжения в Украину Пенн находился в Киеве, где снимал документальный фильм. После этого его благотворительная организация начала предоставлять украинским беженцам в Польше жилье и образование. Он также призывал предоставить слово Владимиру Зеленскому слово на церемонии вручения "Оскаров".https://twitter.com/SeanPenn/status/1508534810293112833

Главные новости по итогам понедельника, 28 мартаЗа 27 дней осады в Мариуполе погибло 5 тысяч жителей, 170 тысяч остаются в городеПо словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко за 27 дней российской осады в городе погибло 5 тысяч жителей, в том числе 210 детей.В Мариуполе остается около 170 тысяч жителей. 140 тысяч успели покинуть город до начала осады, еще 150 тысяч удалось эвакуировать после начала блокады. Только в ходе бомбардировки Драмтеатра 16 марта погибли около 300 человек, укрывавшихся в подвале.90% зданий в городе повреждены, из семи больниц три разрушены полностью, остальные сильно пострадали. Ситуация в городе все больше напоминает гуманитарную катастрофу.Освобождение Ирпеня, окружение Чернигова, новые обстрелы и воздушные тревогиУкраинская армия освободила город Ирпень в Киевской области от российских военных. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.При этом он отметил, что возвращаться в Ирпень мирному населению пока слишком опасно.Ожесточенные бои за Ирпень продолжались с февраля.Между тем из Луцка поступали сообщения о бомбардировках, в Ровенской области был нанесен еще один ракетный удар по нефтехранилищу, а в Харькове, Чернигове и Умани в понедельник объявлялась воздушная тревога.Мэр Чернигова сообщил также, что российские войска полностью окружили город.Россия готова отказаться от большинства требований к УкраинеПо данным газеты Financial Times, Москва готова отказаться от большинства требований, который были предъявлены Киеву в начале войны. Она уже не настаивает на "демилитаризации", "денацификации" и гарантиях статуса русского языка и готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии ее безопасности. Об этом газете рассказали четыре человека, проинформированных о ходе российско-украинских переговоров.Однако Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.Страны G7 отказываются платить за энергоресурсы в рублях"Большая семерка" в понедельник отклонила требование президента России Владимира Путина платить за газ в рублях."Все министры G7 были едины, что это является односторонним и очевидным нарушением контрактов", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек, по словам которого само требование России показало, что Путина "прижали к стене".Нечто похожее на отравление у Абрамовича после переговоров с УкраинойВ понедельник стало известно, что у миллиардера Романа Абрамовича, участвующего с российской стороны в переговорах с Украиной, ранее в этом месяце появились симптомы, похожие на отравление. Действительно ли это было отравление, до сих пор неизвестно, версии имеются разные.Журналисты Wall Street Journal и расследователи Bellingcat предположили что болезненные симптомы, проявившиеся и российского миллиардера, принимающего участие в переговорах с украинской стороной, и нескольких его коллег из украинской делегации после встречи в Киеве могли быть признаком отравления. В американской разведке склоняются к версии о факторах среды, сообщил источник Рейтер.

Министерство обороны Великобритании: "ЧВК Вагнера" уже действует на востоке УкраиныБойцы "ЧВК Вагнера" уже начали действовать на востоке Украины, пишет в своем твиттер-аккаунте министерство обороны Великобритании.Ожидается, что в ближайшее время в военных действиях там примут участие более тысячи наемников, в том числе руководство этой организации.По данным британской разведки, из-за серьезных потерь и захлебнувшегося наступления в Украине российские власти решили перенаправить наемников "ЧВК Вагнера" с сирийского и африканского направлений на украинский театр военных действий.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508542928616108039

Что произошло с Романом Абрамовичем?В понедельник стало известно, что у миллиардера Романа Абрамовича, участвующего с российской стороны в переговорах с Украиной, ранее в этом месяце появились симптомы, похожие на отравление. Действительно ли это было отравление, до сих пор неизвестно, версии имеются разные.✅Первыми о предполагаемом отравлении сообщили Wall Street Journal и Bellingcat (признан в России "иностранным агентом"). По их данным, отравление произошло в начале марта (Bellingcat называл даты 3-4 марта) вскоре после встречи в Киеве. Похожие симптомы появились и у нескольких членов украинской делегации, в частности у Рустема Умерова. Один из источников Би-би-си сообщил, что симптомы Абрамович начал испытывать уже после отъезда из Киева✅Источники, близкие к олигарху, подтвердили, что у него были симптомы, включавшие покраснение глаз, болезненное слезоотделение и отслаивание кожи, некоторые собеседники говорили, что Абрамович на несколько часов потерял зрение. Сейчас все эти симптомы прошли.✅Украинские источники не подтверждали, что у них были подобные симптомы, например, Умеров призвал не верить этим публикациям.✅Bellingcat сообщил, что наиболее вероятным объяснением произошедшего является применение яда, возможно, того же типа, которым был отравлен Алексей Навальный в 2020 году. Но немецкие специалисты не успели вовремя взять необходимые пробы, чтобы подтвердить это. Bellingcat считает, что доза отравляющего вещества была недостаточной, и допускает, что Абрамовича кто-то пытался попугать, а не убить.✅Далеко не все согласны с этой версией. Источник, имеющий доступ к данным американской разведки, сказал агентству Рейтер, что эти данные, напротив, говорят о неких факторах окружающей среды, а не об отравлении.✅О визитах Абрамовича в Украину, и в том числе в Киев, до сих пор не было широко известно, но в понедельник близкие к нему источники рассказывали, что с начала месяца он был там как минимум дважды, второй раз уже после загадочного эпизода.

Байден: "Путин не может оставаться у власти" - это выражение "морального возмущения", а не новая политикаПрезидент США Джо Байден попытался объяснить, что он имел в виду, когда сказал в субботу в конце своего выступления в Варшаве, что "Путин не может оставаться у власти". В подготовленном тексте речи этих слов не было, рассказывали источники американских СМИ, и многие посчитали их неосторожными, учитывая чувствительность Путина к реальной или вымышленной угрозе своему режиму и положение российской военной доктрины о том, что применение ядерного оружия допускается в случае угрозы существованию государства. На этот момент в последние дни указывали российские официальные лица."Ни тогда, ни сейчас я не артикулировал изменение политики. Я выражал моральное возмущение, которое я чувствовал, и за это извиняться не буду", - заявил Байден.На вопрос о том, не вызовут ли его слова негативную реакцию со стороны Путина, Байден ответил: "Мне безразлично, что он думает".

Источники FT: Россия готова отказаться от большинства своих требований к Украине, кроме невступления в НАТОГазета Financial Times пишет со ссылкой на четырех человек, проинформированных о ходе российско-украинских переговоров о прекращении огня, что Россия готова отказаться от большинства требований, с которых она начала войну.Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.Но Москва, по словам источников FT, готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности Украине со стороны большинства длинного списка мощных в военном отношении держав, включая США и Великобританию. Ни "демилитаризация", ни "денацификация", ни гарантии статуса русского языка в проекте соглашения не значатся, пишет издание.При этом член украинской делегации Давид Арахамия рассказал газете, что гарантии безопасности Украины, которые по мысли авторов соглашения должны ратифицировать Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль, "близки к 5-й статье" Североатлантического договора, по которой все члены альянсы обязуются защищать любую из союзниц, ставшую жертвой агрессии третьей страны.Очередные переговоры российской и украинской делегаций должны пройти во вторник в Стамбуле. При этом украинские и западные дипломаты не доверяют России и допускают, что за готовностью к уступкам скрывается желание выиграть время и перегруппировать и пополнить силы для нового наступления.Вопрос о статусе Крыма и Донбасса предлагается решать путем прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет Financial Times.