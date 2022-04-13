ОНЛАЙН. Байден назвал действия российских военных геноцидом

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.
Война в Украине: 13 апреля
Президент США Джо Байден впервые употребил применительно к действиям российских военных в Украине слово "геноцид". Еще неделю назад он оперировал лишь термином "военные преступления".
Однако в среду американский президент дважды прибег к слову "геноцид". В первый раз - представляя новые регуляционные правила в Айове Байден сказал американцам, что "геноцид", осуществляемый диктатором в другой стране, не должен бить по их кошельку.
Когда журналисты переспросили Байдена об этой фразе, он объяснил: "я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее, что Путин пытается стереть с лица земли саму идею бытия украинцем".
По словам Байдена, к этому выводу его привели свидетельства военных преступлений и гибели мирных жителей в оккупированных и осаждаемых украинских городах. Он оговорился, что решение о том, можно ли юридически квалифицировать происходящее как геноцид, должны принимать юристы.
Елена Зеленская рассказала, что больше месяца не видела мужа. Первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью CNN по электронной почте.
По словам Зеленской, которая продолжает, как и в мирное время, заниматься благополучием украинских детей, ситуация в этой сфере в Украине сейчас катастрофическая. “Теперь мы говорим не о здоровом питании, а в принципе – о питании. О выживании наших детей”, - говорит она.
В ответ на вопрос об отношениях с мужем во время войны, первая леди сказала, что они с Владимиром Зеленским не виделись уже месяц.
“Владимир и его команда живут в Офисе президента. Мне с детьми там оставаться нельзя – это очень опасно. Поэтому вот уже больше месяца мы общаемся только по телефону", - рассказала она
Delfi возобновляет текстовую трансляцию, посвященную войне в Украине.