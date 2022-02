ОНЛАЙН: Часть Херсонской области перешла под контроль России, в Киеве объявлен комендантский час

Президент России Владимир Путин в четверг в половину пятого утра выступил с телеобращением, объявив о военной операции на Украине. Он предупредил Запад о последствиях в случае вмешательства в ситуацию. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны и заявил, что Россия наносит удары по аэродромам и другим объектам инфраструктуры. Сообщения о взрывах поступают из множества украинских городов, в Киеве объявлена воздушная тревога. Минобороны России утверждает, что не наносит удары по городам, а уничтожает только военные объекты.

Погранслужба Украины сообщила об атаке не только с российской, но и с белорусской границы Начало боевых действий обсудили на заседании Совета Безопасности ООН, постпред Украины обвинил Россию в развязывании войны, постпред России заявил об "оправданной военной операции". Авиасообщение над всей территорией Украины закрыто, Россия приостановила полеты в приграничных с Украиной регионах, аэропорты там закрыты.

Часть юга Херсонской области больше не под контролем Киева, сообщает Херсонская областная государственная администрация. В Геническом районе все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Они проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. В Скадовском районе колонна военной техники стоит в районе Широкое, не двигается. В городе Скадовские войск нет.

В Бериславском районе большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. В Каховском районе военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. В Херсонском районе под контролем российских войск оказался город Алешки. Уничтожены военные объекты. Переправа через Днепр под контролем российских военных.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа с 10 вечера до 7 утра. "На сегодняшний момент я хочу сказать, что введен комендантский час и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет", — заявил он.

Президент США Джо Байден заявляет, что лидеры G7 согласны ввести "сокрушительный" пакет санкций против РФ. Через полчаса он собирается о них объявить.

Областная администрация, ответственная за Херсонскую область на юге Украины, объявила, что некоторые части ее территории перешли под контроль России. Об этом сообщает Al Jazeera.

Первая неофициальная карта, созданная активистами, на которой показана возможная территория Украины, отвоеванная ВС РФ в течение дня. Проверить информацию не представляется возможным, но аналогичная информация о медленном продвижении российских войск совпадает с тем, что показано на карте.Видно, что российским силам удалось проникнуть в Украину из аннексированного Крыма, где защита была наименьшей. С другой стороны, на северо-востоке, несмотря на огромные силы, собранные за последние месяцы, продвижение российских войск было относительно скромным. Здесь также украинские силы сообщают о самых больших потерях российских войск.https://twitter.com/anna_not_hanna/status/1496864369568792577?ref_src=twsrc%5Etfw

Мэр Шостки в Сумской области Николай Нога заявил, что город окружен с разных сторон, идут бои. В эфире телеканала "Украина 24" он сообщил, что разрушен мост в направлении Новгород-Северского. В ходе боев за Шостку ранены пять человек.

Президент Зеленский подписал указ о создании на базе обласных госадминистраций военных администраций. "Сопротивление и отпор будут нарастать. Логистические решения, все которые нужны, будут приняты", — добавил советник главы Офиса президента Подоляк.

Британия замораживает российские активыБританский премьер Борис Джонсон в обращении к парламенту рассказал о новых санкциях в отношении России. Под них, в частности, попадают российские госкомпании — российский банк ВТБ и "Аэрофлот"."Аэрофлот" в Британии больше работать не сможет, а российский банк, по словам премьера, будет полностью исключен из британской финансовой системы.

В Москве продолжаются задержанияhttps://twitter.com/bbcrussian/status/1496890077255188485?ref_src=twsrc%5Etfw

ОБСЕ решила эвакуировать всех сотрудников с территории Украины, как только это будет безопасно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Их миссия де-факто закончена.

Ранее советница командующего Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова написала в Facebook, что россияне захватили ЧАЭС. Позже она сообщила, что эта информация не подтвердилась и украинские защитники отбили атаку. По ее словам, информация по поводу станции уточняется.https://www.facebook.com/alena.sevcova/posts/4861449410604254&show_text=true&width=500

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина потеряла контроль над ЧАЭС и сейчас неизвестно, что с хранилищем ядерных отходов."После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня", — заявил Подоляк.

Это Петербург митинг на Невском у Гостиного двора. Фото: Янур Васильев

Вот как слышна стрельба в Гостомеле через закрытые окна. Очень мощные взрывы.

Три американских чиновника заявили журналу Newsweek, что столица Украины будет захвачена российскими войсками в течение нескольких дней.Вскоре после этого сопротивление страны будет "эффективно нейтрализовано". Официальные лица на условиях анонимности заявили, что стратегия Москвы — окружить украинские силы и заставить их сдаться. "Ожидается, что Киев будет взят в течение 96 часов", — сообщают источники издания.То, что происходит сейчас, Newsweek называет только первой фазой вторжения."После того, как закончится работа авиации и артиллерии, начнется настоящая наземная война", — пишет журнал со ссылкой на офицеров разведки.

Британский премьер-министр Борис Джонсон настаивает на отключении России от SWIFT, но Германия пока к этому не готова, сообщает Financial Times.

В Гостомеле слышны взрывы. Туда в аэропорту Антонова днем высадился российский десант, после чего начался бой, сообщает украинский Телеграм-канал "Политика Страны". Нацгвардия заявила, что накрыла аэропорт артиллерией. А Зеленский отдал приказ уничтожить этот десант.В то же время российские телеграм-каналы, близкие к силовикам пишут, что этот аэропорт рассматривается российской армией как база для посадки своих самолётов под Киевом.

В ВСУ сообщили, что российские войска захватили Чернобыльскую АЭС. Впрочем, позже советник главкома ВСУ изменила свой пост. Официального подтверждения захвату Чернобыльской АЭС пока нет.

Российские танки заходят в Черниговскую область через белорусский пункт пропуска. Видео снято несколько часов назад.

Российская военная техника продложает идти к границе УкраиныКорреспондент Си-эн-эн Фредерик Плейтген продолжает работать на границе Белогородской области со стороны России и выкладывает все новые видео с колоннами военной техники.На его последнем ролике видны боевые машины десанта, а также военные "Уралы" и "КаМАЗы".https://twitter.com/fpleitgenCNN/status/1496887432033312768?ref_src=twsrc%5Etfw

Полицейские задержали в Петербурге пожилую женщину, вышедшую на улицу с плакатом "Нет войне". Ее ведут в автозак. "Я блокадница", — кричит она.https://twitter.com/oldLentach/status/1496871891084234752?ref_src=twsrc%5Etfw

Владимир Путин на встрече с деловыми кругами призвал с пониманием отнестись к "тому, что происходит", сотрудничать с правительством. "Мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски, но сотрудничество с правительством должно быть стабильным", — заявил Путин.Российский лидер заявил, что Москве не оставили выбора, и она начала операцию на Украине из-за угрозы безопасности. По словам Путина, для России были созданы такие риски безопасности, отреагировать на которые иными средствами было невозможно.

В Чернигове вводят комендантский час. Ранее комендантский час ввели в Киеве, Днепре, Николаеве, Черскасской и Харьковской областях.

Города Германии готовятся принять беженцев из Украины. "В ближайшие недели мы ожидаем, что российское вторжение заставит многих жителей пострадавших регионов бежать", - заявил в четверг в Берлине глава Союза немецких городов и общин, бургомистр Мюнстера Маркус Леве, добавив при этом, что города готовы предоставить пострадавшим людям жилье и защиту.

МВД Украины заявило, что к 18:30 бои продолжаются на территории Юго-Востока Украины и Центральной Украины, также сейчас идет бой у Чернобыля. За все время вторжения зафиксировали 392 военных обстрела по стране.По данным МИДа, уничтожены шесть мостов: два моста в Черниговской, один в Киевской, один в Донецкой и два моста в Херсонской области.

Центр Киева, около 6 часов вечера. Очень мало людей и машин.

Антивоенная акция в МосквеНа Пушкинской площади в Москве толпа скандирует "Нет войне!". По оценкам корреспондентов "Новой Газеты", там собралось не меньше двухсот человек.https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1496882198636634112?ref_src=twsrc%5Etfw

В Харьковской области вводится комендантский час с 22.00 до 6 утра. Как сообщила ранее Херсонская областная государственная администрация, часть юга Херсонской области перешла под контроль российской армии. Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа с 10 вечера до 7 утра.

Главы государств и правительств стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе планируют согласовать второй пакет санкций против России за нападение на Украину. Ожидается, что, кроме этого, они дадут согласие на начало подготовки дальнейших санкций. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге перед саммитом, сообщает корреспондент DW. Саммит начнется в 20:00 по местному времени 24 февраля.

Под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады. Об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Старшина бригады отметил, что продолжались военные учения в Ельне, а о наступлении на Украину бригада узнала вчера.По последним данным, с начала наступления России на Украину погибли свыше 50 человек.https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254902746805218&show_text=true&width=500

Владимир Зеленский выступил с очередным обращениемПрезидент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины. Он сообщил, что Харьковское направление очень сложное, российские войска продвигаются в Черниговской области."В плен захвачены российские бойцы, нескольким из них наши медики оказывают помощь. Мы видим, что многие россияне шокированы тем, что происходит. Некоторые россияне уже заявляют в соцсетях, что они против войны. Мы это видим, но правительство РФ вряд ли это увидит.Прошу, если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Мы — украинцы, мы находимся на своей земле. Вы — россияне, сейчас ваши военные начали войну", — сказал Зеленский.Президент Украины обратился также к мировым лидерам: "Если вы, уважаемые европейские лидеры, уважаемые мировые лидеры, если вы нам мощно не поможете, то завтра война постучается в вашу дверь".

Сайты Кремля, Государственной думы и правительства перестали работать. О причинах сбоя пока неизвестно.

Российские силы пошли на прорыв государственной границы на севере Киевской области, сообщила Госпогранслужба Украины. По ее сведениям, военная техника вошла на украинскую территорию через контрольно-пропускной пункт "Вильча" на границе Украины и Беларуси. Кроме того, место дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского пограничного отряда было обстреляно ракетами, указывается далее.

Россияне массово снимают деньги со счетовОбвал курса рубля и котировок на фондовной бирже, а также риск санкций против крупнейших российских банков, связанные с военными действиями России на Украине, привели к паническим настроениям у россиян. С самого утра люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы снять наличные деньги или обменять рубли на валюту. В соцсетях появляются сообщения о валютных спекулянтах.https://twitter.com/EchoMskNews/status/1496768817724211201?ref_src=twsrc%5Etfw

Авиасообщение с югом России прерваноНе работают аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Волгограда. Официально до ночи со 2 на 3 марта. На этом фоне РЖД объявила о запуске дополнительных поездов в Новороссийск, Адлер и Краснодар, сообщает русская служба Би-би-си.

Зеленский: российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭСЗеленский сообщил, что российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. "Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась. Это объявление войны всей Европе", — написал Зеленский в Твиттере.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1496862540957114370?ref_src=twsrc%5Etfw

В Херсонской области Россия захватила несколько населенных пунктов и переправу через ДнепрВласти Херсонской области сообщили, что в Геническом районе все государственные структуры перешли под контроль российской армии."Техника стоит в самом Геническе, в окресностях установлены блокпосты с российскими военными. Выезжающих проверяют на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют".В Каховском районе области военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Активных боевых действий там сейчас нет", — говорится в сообщении херсонской администрации.https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/317708397057663&show_text=true&width=500

Власти Одесской области сообщили о гибели 18 человек из-за удара по воинской части, передает "Настоящее время".Позже Одесская областная администрация сообщила, что в результате обстрела военной части в селе Липецкое погибли 22 человека (11 мужчин и 11 женщин). Из-под завалов спасли шесть человек, их доставили в больницу.Кроме того, в городе Бровары Киевской области в результате российских обстрелов погибли шесть человек, 12 ранены, сообщил глава городской администрации Игорь Сапожко.https://twitter.com/odessa048ua/status/1496784566996324363?ref_src=twsrc%5Etfw

Заявление МИД России в связи с односторонними ограничительными мерами ЕС в ответ на признание Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик: "Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры".

Корреспондент украинской службы "Радио Свобода" сообщает, что район Восточный в Мариуполе горит – его обстреляли из "Градов".Банкоматы, по крайней мере, в одном районе города опустошены. Люди закупают продукты, воду и лекарства. В магазинах небольшие очереди, дефицита продуктов нет. Паники на улицах нет, сообщил корреспондент "Радио Свобода".

Кличко объявил о комендантском часе в КиевеМэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа с 10 вечера до 7 утра. "На сегодняшний момент я хочу сказать, что введен комендантский час и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет", — заявил он.

А это российское консульство в Мюнхене.

Дублин. Посольство России.

Си-эн-эн: аэропорт "Антонов" рядом с Киевом находится под контролем российской армииКорреспондент Си-эн-эн Мэттью Чэнс сообщил в эфире телеканала, что аэропорт "Антонов" (также извествен как "Гостомель") находится под контролем российской армии - об этом ему сообщил командир группы военных, высадившихся в аэропорту.Аэропорт фактически находится на окраине Киева.https://twitter.com/ferozwala/status/1496854613647138819?ref_src=twsrc%5Etfw

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что российские войска с территории Беларуси подошли к зоне Чернобыльской АЭС."Если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!" — написал Геращенко у себя в Facebook.https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4863697347050407&show_text=true&width=500

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили против российского вторжения в Украину, пишет "Новая Газета". Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает шаги, "направленные против суверенитета и территориальной целостности" Украины.

В Киевской области упал военный самолет Вооруженных сил Украины, на борту было 14 человек, пятеро погибли, сообщает МВД Украины.https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/318555236966799&show_text=true&width=500

Германия и Франция прекращают научное сотрудничество с российскими вузамиСотрудник российского технического университета сообщил Русской службе Би-би-си, что коллеги по научной работе и грантам из Германии сообщают, что скоро сотрудничество с Россией в рамках двусторонних исследовательских проектов будет запрещено.Еще один сотрудник МГТУ им. Баумана сообщил, что подобное решение было принято из Франции. Все официальные письма, по словам собеседников, последуют через несколько часов.

В Киеве звучат сигналы воздушной тревогиГородская администрация Киева объявила воздушную тревогу в городе. Четыре станции "красной" ветки метро закрыты для того, чтобы люди могли использовать их в качестве убежища. Сейчас на одной из станций — "Нивки" — собрались 60-70 человек, сообщает собкор "Новой газеты". Остальные станции работают в штатном режиме, говорится в сообщении администрации города.По ее словам, работники метрополитена советует горожанам идти к другим, более глубоким станциям. У всех, кто пытается укрыться, полицейские проверяют документы и проводят поверхностный досмотр, передает собкор "Новой Газеты".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил у себя в "Твиттере", что Латвия прекращает выдачу виз россиянам и отзывает посла из России для консультаций. https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1496851635376644097?ref_src=twsrc%5Etfw

НАТО не будет развертывать силы альянса в Украине"У НАТО нет войск в Украине, и мы не планируем отправлять войска НАТО в Украину", — подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг в Брюсселе. Он добавил, что альянс ценит Украину как партнера и оказывает ей поддержку на протяжении многих лет.В то же время Столтенберг дал ясно понять, что обязательства по коллективной обороне распространяются только на членов НАТО. О военной поддержке Украины не может быть и речи, так как это может спровоцировать еще большую войну.Поскольку Украина не является членом Североатлантического альянса, она не может обратиться за помощью в соответствии с 5-й статьей Североатлантического договора, согласно которой нападение на страну-члена НАТО считается нападением на весь альянс, указал Столтенберг.

NEXTA: МВД Румынии распорядилось создать временные центры в населенных пунктах Паланка и Окница для украинских беженцев.

Страна UA сообщает, что в направлении Киева идет огромная колонна бронетехники, примерно в 10 километрах от Сум.Видео очевидцы публикуют в соцсетях. Очевидцы засняли, как колонн бронетехники, которой, по их словам, "не видно конца" и которая, как заявляется, едет в сторону Киева.https://www.facebook.com/gazetastranaua/posts/1655633341438194&show_text=true&width=500

В Беларуси военная техника едет в сторону границы с Украиной, сообщает Telegram-канал Nexta.

Российские войска нанесли удар по Угледару: снаряд попал в больницу, есть погибшиеРоссийские войска обстреляли город Угледар. Один из снарядов попал в больницу, в результате чего есть погибшие. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире телеканала "Рада"."Бои идут вдоль линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил. Танковые бои, танки зашли с российской границы — с Луганщины, в районе Мелового идет большая колонна танков. Сейчас этот напор сдерживают Вооруженные силы", — отметил Кириленко.Он добавил, что российские войска обстреляли микрорайон "Восточный" в Мариуполе. Информации о жертвах пока нет.

Бельгия, в ответ на нападение РФ на Украину, выступает за то, чтобы Европейский Союз прекратил выдачу всех типов виз гражданам России, включая студентов, рабочих и туристов. Об этом заявил в четверг в Брюсселе госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Сэмми Махди, передает DW."Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с россиянами, желающими приехать в Бельгию", — отметил он в своем заявлении. Как указал далее политик, "в настоящее время россиянам здесь не рады, общий запрет на выдачу виз для россиян не должен быть табу".

AI предупредила об ужасных последствиях для населенияПо словам генсека Amnesty International Калламар, нападение России на Украину грозит обернуться "самыми ужасными последствиями для человеческих жизней и прав человека"."Наши худшие опасения оправдались. После нескольких недель эскалации началось российское вторжение, которое может привести к самым ужасным последствиям для человеческих жизней и прав человека", — отметила Калламар.Генсек AI обратила внимание на российские бомбовые и ракетные удары по украинским военным базам и "первые сообщения о применении российской армией оружия неизбирательного действия".

На торгах Московской биржи в четверг, 24 февраля, падение рубля достигало исторических минимумов, а рынок акций переживал рекордное падение за четверть века своей истории. Курс доллара в моменте достигал 89,6 рубля, а евро — 99,99 рубля.

Президент Чехии предложил отключить Россию от SWIFTПрезидент Чехии Милош Земан выразил поддержку Украине перед лицом российской агрессии и призвал к максимально жестким санкциям против Кремля — в частности отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT. В экстренном видеобращении к гражданам Чехии президент признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнет войну, поскольку "русские не сумасшедшие". "Безумцев надо изолировать" — заявил он.

Возле Киева сбит российский вертолет.

В Киеве снова раздается звук сирен. Жители сообщают о транспортных заторах на выезде из украинской столицы.

Прокуратура предупредила жителей МосквыПрокуратура Москвы "предостерегает о негативных последствиях" участия в "несогласованных митингах" 24 февраля, сообщает "Новая газета".

С территории Беларуси выпущено 4 баллистические ракетыОб этом сообщил главнокомандующий армии Украины Валерий Залужный.https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254787090150117&show_text=true&width=500

Минобороны РФ озвучило свою версию событийМинобороны России сообщило, что российские военные уничтожили более 70 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе аэродромы:"В результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и Бук-М1", - говорится в сообщении.Кроме того, военные сбили украинский боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2", утверждает ведомство.

МВД Украины и "народная милиция" ЛНР прокомментировали происходящееУкраинское МВД подробно рассказало о том, что сейчас происходит в районе боев украинской и российской армии. По их данным:▪️ В Киевской области возле Межигорья сбит один российский вертолет Ка-52, еще три вертолета подбиты вблизи Гостомеля.▪️ В Луганской области, в том числе у города Счастье, продолжается бой, российские силы якобы несут потери.▪️ В украинской воинской части в Скадовском районе Херсонской области горит техника▪️ В Одесской области в Ивановском районе при обстреле воинской части получили осколочные ранения 10 военнослужащих▪️ В Киевской области в Обуховском районе вблизи поселка Триполье сбит военный самолет Ан-26 ВСУ. Информация о раненых и погибших уточняется.Тем временем "народная милиция" самопровозглашенной ЛНР утверждает, что в результате атак "поражено семьдесят два военных объекта противника, два танка, четыре БМП и до роты личного состава". Подтверждения этой информации с украинской стороны тоже нет.

Колонна военной техники замечена под Харьковом Военная техника в Волчанске, Харьковская область. Видео снято недалеко от границы с РФ. https://twitter.com/Roshen996/status/1496830827451273220?ref_src=twsrc%5Etfw

В Москве задержана Марина ЛитвиновичПравозащитницу Марину Литвинович задержали в Москве, сообщила она в соцсетях: "Меня задержали на выходе из дома. В ОВД Мещанский. Пока просто стою у дежурной части".Ранее сегодня Литвинович призвала выходить на акции протеста из-за военной операции России на Украине.

Армия Украины: бои на Луганщине продолжаютсяВооруженные силы Украины (ВСУ) заявляют, что идут тяжёлые бои под Счастьем и Старобельском в Луганской области.Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Появились еще пленники.https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/318900673598583&show_text=true&width=500

В городах России начались акции протестаТак, в Новосибирске около 50 человек собрались на площади Ленина. Митингующие принесли плакаты со словами "Нет войне". Примерно такое же количество людей вышло на центральную площадь Екатеринбурга. Znak сообщает о задержаниях среди митингующих.Акции против военных действий прошли и в Томске. Активисты сообщили о трех задержанных.

Зафиксирован удар в районе ТЭС под КиевомСнаряд попал в Трипольскую тепловую электростанцию, которая находится на реке Днепро, недалеко от Киева.

Чехия закрывает два российских консульстваВласти Чехии объявили, что закрывают два российских консульства в стране. Такой шаг продиктован российской военной операцией на Украине.Кроме того, Прага отзывает для консультаций послов в России и Беларуси.

МИД РФ прокомментировал происходящее в УкраинеКак сообщает Russia Today, МИД России заявил, что проведение спецоперации - это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну.

Обстрелян аэродром на юге Запорожской областиПод обстрел снова попал военный аэродром в Мелитополе.

Макрон: действия России является покушением на мир и стабильность в ЕвропеПо словам президента Франции, санкции ЕС против России будут масштабными, они затронут оборонный, экономический и энергетический сектора.

Жителей Харькова призывают спускаться в метро из-за угрозы обстрелов.

Мариуполь обстрелян ракетами "Град"Район Восточный в Мариуполе (Донецкая область) горит, его обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" – такую информацию сообщает корреспондент Радио Свобода.По данным корреспондента, банкоматы, по крайней мере, в одном районе города опустошены. Люди закупают продукты, воду и лекарства. В одной из аптек сообщили, что пока поставки лекарств машинами не будет, но уже принимаются заказы на препараты.

УЕФА перенесет финал Лиги Чемпионов из Петербурга из-за войны в Украине, пишет Associated Press

Премьер Британии выступил с обращением к жителямБорис Джонсон заявил, что Лондон и его союзники будут бороться за восстановление суверенитета и независимости Украины так долго, как это будет необходимо.https://twitter.com/BorisJohnson/status/1496818439222087684?ref_src=twsrc%5Etfw

В Украине закрываются рестораны фаст-фуда McDonald'sЭто временное решение компании. View this post on Instagram A post shared by McDonald's Ukraine (@mcdonaldsukraine)

Главное к этому часу• Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации граждан.• В Одесской области после удара по военной части погибли 18 человек, еще шестеро госпитализированы.• Роскомнадзор потребовал от СМИ пользоваться только официальными российскими источниками для освещения ситуации в Украине.• В Гостомеле, который расположен в Киевской области, был атакован военный аэродром, также украинским военным удалось сбить как минимум один российский вертолет.• НАТО укрепит восточные границы альянса, в действие будет приведен "оборонный план".• Под Киевом был сбит украинский самолет, погибли 5 человек.

Украинским военным удалось сбить как минимум один российский вертолет под Гостомелем.https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1496814709642874887?ref_src=twsrc%5Etfw

Восточные границы НАТО будут укрепленыСтраны НАТО договорились ввести в действие "оборонный план", сообщил генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг.Это значит, что восточные границы альянса будут усилены, среди военных будут и силы быстрого реагирования.Столтенберг добавил, что Россия, напав на Украину, закрыла двери для политического решения ситуации.

Упал военный украинский самолет: погибли 5 человек В Киевской области, между селами Триполье и Жуковцы, упал военный самолет Вооруженных сил Украины, в результате чего погибли 5 человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Истребители в небе над окрестностями Киева.

ФСБ России: украинские пограничники покинули границу с РоссиейФедеральная служба безопасности РФ утверждает, что украинские пограничники покинули все подразделения на границе России и Украины, передает ТАСС.

Страны Балтии и Польша обратились в НАТОЛитва, Латвия, Эстония и Польша просят НАТО задействовать 4-ю статью Североатлантического договора в связи с военной операцией России в Украине.4-я статья Устава НАТО подразумевает созыв альянса для консультаций в случае, если одна из стран блока считает, что есть угроза ее безопасности, или в случае угрозы для кого-то из союзников.С момента образования Североатлантического альянса в 1949 году статья 4-я применялась шесть раз, последний раз - по запросу Турции в 2020 году после убийства турецких солдат в сирийском Идлибе.

На Луганщине идут боиГосударственная пограничная служба Украины сообщает о том, у города Счастье враг продолжает нести потери. Пограничники отражают атаки совместно с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией.https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283505530554991&show_text=true&width=500

В Латвии собирают пожертвования для украинцевЛатвийская благотворительная платформа Ziedot.lv начала сбор средств для помощи жителям Украины. Проект был опубликован сегодня и уже собрал более 83 тысяч евро в пожертвованиях.

Кремль готов провести переговоры с Киевом"Путин готов провести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений в случае ответной готовности Киева", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первые пленныеГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о первых пленных. Судя по фото шевронов, пленные из Ямпольского мотострелкового полка.https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254659590162867&show_text=true&width=500

В Кремле прокомментировали происходящее в УкраинеПресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал начало военной операции на Украине. Он в очередной раз повторил, что ее цель — "демилитаризация"."Цели были рассказаны президентом — демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа", — сказал Песков.Он отметил, что "демилитаризация Украины" означает нейтрализацию ее военного потенциала, который, по его словам, в последнее время подпитывался из-за рубежа."В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов", - подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Пограничники сообщили о прорыве в Киевской областиВ Киевской области российские военные с боем прорвали украинско-белорусскую границу и вошли на территорию страны, сообщает Пограничная служба Украины.Пограничные подразделения перераспределяются на запасные позиции и действуют в сотрудничестве с украинской армией и национальной гвардией.

НАТО увеличит численность своих военных в странах Восточной ЕвропыНАТО опубликовало заявление, посвященное военной операции России на Украине. В нем говорится, что военный альянс намерен направить дополнительные силы в страны Восточной Европы."Действия России представляют серьезную угрозу для евроатлантической безопасности, и у них будут геостратегические последствия. НАТО продолжит предпринимать все необходимые шаги для безопасности и защиты своих союзников. Мы отправляем дополнительные сухопутные и воздушные силы обороны на восточные рубежи альянса, а также усиливаем флот. Мы повысили готовность наших сил к реагированию на любые непредвиенные обстоятельства".НАТО также осудила действия России, заявив, что операция на Украине нарушает международное право.

Атаку в Гостомеле подтвердили в МВД УкраиныСоветник министра МВД Украины Антон Геращенко говорит, что российские вертолеты атаковали военный аэродром в Гостомеле и высадили десант. По словам Геращенко, три вертолета сбито.

Вертолеты над Киевской областьюЖители поселка Гостомель, который расположен под Киевом, заметили вертолеты.

Запущены эвакуационные рейсы с востока УкраиныУкраинская железная дорога запустила эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей. Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения пока не раскрываются. Движение поездов в Харьков временно остановлено. Составы, следующие в Мариуполь через Днепр, могут делать "остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями".

Роскомнадзор требует от СМИ пользоваться только данными из официальных российских источниковРоскомнадзор потребовал, чтобы СМИ, освещающие военную операцию на Украине, пользовались только офицальными российскими источниками информации. В противном случае их могут ждать юридические последствия."Роскомнадзор информирует СМИ, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников".По мнению Роскомнадзора, "именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию".За распространение "заведомо ложной информации" СМИ могут быть оштрафованы на сумму до 5 млн рублей, а их материалы могут быть заблокированы.

В Одесской области погибли 18 человекТем временем, 18 человек погибли после удара по военной части в районе села Липецкое, Одесская область. Погибли восемь мужчин и 10 женщин. Еще шестеро были госпитализированы.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации граждан.

Отключения SWIFT в пакете санкций против России не будетЕвропейский союз (ЕС) не будет предпринимать шаги по отключению России от банковской системы SWIFT в связи с военной операцией на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников в ЕС.К отключению России от SWIFT из-за вторжению на Украину призвали дипломаты стран Балтии. Чешский президент Милош Земан тоже призвал включить это в новый пакет санкций. Но, как утверждает агентство, другие государства пока не готовы к этому.В ЕС считают, что такой шаг ударил бы не только по российским банкам, но и европейским кредиторам, которые хотят получить свои деньги. Кроме того, Россия строила альтернативную систему банковских платежей, указывает агентство."Сейчас наш приоритет – это скорость и консенсус", - сказал европейский дипломат. По его словам, это значит, что сейчас отключать SWIFT нельзя, потому что последствия этого решения сказались бы и на Европе.

Украинские военные заявляют, что полностью контролируют МариупольВслед за тем как минобороны России объявило о прорыве обороны украинских военных и продвижении вглубь территории страны, свою версию происходящего на фронте представил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный:"Силы обороны Украины сдерживают нападение российского агрессора. Противника остановили на Черниговщине.На Харьковском направлении и в районе операции Объединенных сил ведутся тяжелые бои. Силы наших войск вернули под полный контроль города Мариуполь и Счастье.На Херсонском направлении ситуация сложная, тем не менее силы обороны Украины дают отпор агрессору".Кроме того, ВС Украины утверждают, что в окрестностях Счастья якобы погибли около 50 российских военных. Но в российском минобороны эту информацию не подтверждают.https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254601806835312&show_text=true&width=500

В Киеве прогремел сильнейший взрыв. Как уточняет советник министра МВД Украины Антон Геращенко, это был ракетный удар российских ВС по военному объекту в пригороде столицы - в Броварах

Борис Джонсон созвал экстренный саммит НАТОПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что созывает экстренный саммит НАТО из-за ситуации на Украине. Он также готовит обращение к жителям страны:"Это катастрофа для нашего континента. Я обращусь к нации по поводу российского вторжения на Украину сегодня утром. Кроме того, я собираюсь поговорить с лидерами "Большой семерки" и призываю провести немедленную встречу всех руководителей стран-участниц НАТО в самое ближайшее время"https://twitter.com/BorisJohnson/status/1496784638584360961?ref_src=twsrc%5Etfw

На дорогах Киева, особенно на выезде из столицы Украины - большие автомобильные пробки. На фото - выезд на запад из Киева в сторону города Житомир

Китай отказался осудить РоссиюПресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что необходимо учесть "законные опасения" президента РФ Владимира Путина и напомнила о продаже американского оружия Киеву. "По мнению китайской стороны, Россия независима и может определять стратегию, исходя из собственных интересов", - сказала Хуа Чуньин.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович выступил после Владимира Зеленского и рассказал о ситуации на фронте:"Российские войска перешли через Крымский перешеек и развивают наступление в двух направлениях - на Милитополь и на Херсон. Военные занимают оборону на этих направлениях и готовятся останавливать наступление.Наиболее удачная ситуация в зоне ООС (Донецкая и Луганская область). Все атаки там отбиты, линия обороны не прорвана. Отбито Счастье, подбито много техники противникаПод Харьковом идут бои в 4-5 км на север от города. Подбили 4 танка противника. Сбито 6 российских самолётов.В Черниговской области на 5-10 км продвинулись, но Киев защищен надежно, их будут ждать ожесточенные бои.С украинской стороны - более 40 погибших".Арестович призывает всех граждан вывешивать как можно больше флагов Украины.

Вооруженные силы Украины дают сводку с фронта: на Донбассе и в Черниговской области противник остановлен. Под Харьковом идут бои, около Крыма тяжёлая ситуация. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257931703186582&show_text=true&width=500

Минобороны РФ: ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке РоссииМинобороны России заявило, что сотрудники "народных милиций" самопровозглашенных ДНР и ЛНР "перешли в контрнаступление". Российские вооруженные силы оказывают им огневую поддержку.Как утверждает ведомство, военным удалость "прорвать передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны" Украины.Украинское военное командование эти сведения не подтверждало.

Украина разрывает дипломатические отношения с Россией Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. В своем обращении украинский президент призвал россиян выступить с протестом против войны. "Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там не думали в Москве. Россия подло, самоубийственно, напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Граждане сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично. Кто не утратил совесть - пора выходить на протесты против войны с Украиной", - заявил президент Украины.

Украина опровергает информацию о бегстве военныхВ "Фейсбуке" Операции объединенных сил Украины появилась запись, из которой следует, что заявления минобороны России о бегстве украинских военных с позиций не соответствуют действительности."Объединенные силы оказывают достойное сопротивление вооруженным силам РФ. Все военные подразделения пребывают на своих позициях. Командование Объединенных сил находится на определенных командных пунктах и осуществляет управление частями", - говорится в сообщении.

Брифинг президента Украины Владимира Зеленского и его советников

Лукашенко предложил провести в Минске российско-украинские переговорыПрезидент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов провести в Минске переговоры России и Украины. При этом он отметил, что, по его данным, Россия согласится на такие переговоры только в случае, если будут готовы проекты конкретных решений."Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне", - цитирует его слова агентство БелТА.Среди уступок, на которые, по мнению Лукашенко, придется пойти Украине - демилитаризация страны, гарантии, что она не вступит в НАТО, и прекращение боев в Донбассе.

Российские знаменитости начали выступать с осуждением военных действийВ социальных сетях стали появляться заявления известных российских артистов, выступающих против военных действий на Украине.В частности, такое заявление сделали певец Валерий Меладзе и артист Максим Галкин. View this post on Instagram A post shared by Valery Meladze (@meladzevalerian) View this post on Instagram A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru)

В результате обстрела жилого дома в украинском городе Чугуев (находится недалеко от Харькова) погиб ребёнок - несовершеннолетний мальчик, сообщает МЧС Украины.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/320587826775780&show_text=true&width=500

Как на действия России реагируют в Восточной ЕвропеЧехия в лице премьер-минстра Петра Фиалы назвала российские действия неоправданным актом агрессии против суверенного государства. Правительство созывает экстренное заседание совета безопасности."Война ближе, чем мы можем представить. В буквальном смысле. Война ближе, чем мы можем признать. Поддерживая Украину, мы защищаем нашу страну", - сказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.Между тем от президента Милоша Земана, которого считают пророссийским, комментариев пока не поступало. Как ожидается, он обратится к нации в 11 утра по местному времени (12:00 по латвийскому времени).Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что война - это худший сценарий, но от прямого осуждения действий России воздержался. Пока этого не сделал никто из высокопоставленных венгерских чиновников. Президент Виктор Орбан сегодня приедет на кризисный саммит лидеров ЕС в Брюсселе.В Польше создают специальные пункты приема для людей, бегущих с Украины, где их будут обеспечивать едой, медицинской помощью и необходимой информацией. Ранее Польша попросила НАТО активировать 4-ю статью, которая позволяет запустить экстренные консультации в случае угрозы одной из стран-членов.К этому же призвала Латвия, призвав Россию "военную агрессию против суверенитета Украины, ее народа и демократии".Литва ввела режим чрезвычайной ситуации.Молдова вводит режим чрезвычайной ситуации и, по словам президента Майи Санду, готова принять десятки тысяч человек с Украины. По сообщениям молдавских СМИ, на границе Украины и Молдовы скопились десятки автомобилей.По сообщениям СМИ Румынии, страна уже начала принимать украинских беженцев. Со ссылкой на местных властей они пишут, что за последние дни приехали около 300 человек. Президент Клаус Йоханнис ранее назвал действия России "грубейшим нарушением международного законодательства, суверенитета и целостности Украины".Похоже высказалась министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска.

Погранслужба Украины сообщает о трёх погибших пограничниках.https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283352060570338&show_text=true&width=500

В российском городе Белгород, который находится возле российско-украинской границы, слышны обстрелы, власти сообщают падении шести снарядовВласти Белгородской области России сообщили агентству РБК, что в регионе зафиксировано шесть случаев разрушения построек из-за падения снарядов. Пострадавших нет.Жительница Белгородской области в свою очередь сообщила Би-би-си, что у границы слышны обстрелы, в ее доме от взрывов дрожат двери и оконные стекла.Житель Грайвороновского района Белгородской области подтверждает Би-би-си, что обстрелы идут непрерывно с самого утра, дети не пошли в школу, хотя централизованного сообщения об этом не было - так решили сами в родительском чате. Стреляют так, что время от времени дрожат стены

Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении четырёх российских танков на окружной под Харьковом и "уничтожении 50 российских оккупантов" в районе города Счастье (Донецкая область).https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257901039856315&show_text=true&width=500

Лукашенко: Беларусь не принимает участия в российской военной операцииПрезидент Беларуси Александр Лукашенко завил, что белорусская армия не принимает участия в военных действиях на территории Украины.По данным агентства БелТА, Лукашенко добавил, что Россия и Беларусь не готовили войну с Украиной, а на вопрос о целях российской операции он получил от Владимира Путина тот же ответ, что и был озвучен Россией официально: якобы цель операции - прекращение "геноцида народа" в Донбассе.

Украинские пограничники заявляют об атаке авиацией и военной техникой со стороны Беларуси без опознавательных знаков. https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283370997235111&show_text=true&width=500

"Беспрецедентные по жесткости санкции"Европейские страны - об ответе на действия РоссииПрезидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Владимир Путин "снова принес в Европу войну" и пообещала пакет жестких санкций, направленный на ослабление российской экономики и ее "способности к модернизации".Кроме того, она пообещала, что ЕС заморозит российские активы и заблокирует доступ российских банков к европейскому финансовому рынку. Санкции, по ее словам, должны подорвать способность России финансировать военные действия.Заместитель министра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, говоря о британских санкциях (после "брексита" Лондон вводит их отдельно от ЕС), назвал их беспрецедентными по жесткости и сказал, что они будут введены в несколько этапов."Это будут крупнейшие и мощнейшие экономические санкции, которые когда-либо видела Россия", - сказал Клеверли Би-би-си. Премьер-министр Борис Джосон в эти минуты проводит заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra ("Кобра"). Ожидается, что подробности будут объявлены позже в четверг.

Огромный взрыв на военном складе в украинском городе Калиновка (Винницкая область)

Минобороны Украины: желающим помочь украинской армии готовы выдать оружиеГлава Минобороны Алексей Резников заявил, что власти готовы обеспечить оружием тех украинцев, которые могут помочь армии. Вот какое заявление он опубликовал в соцсетях:"Уважаемые коллеги-соотечественники! Враг атакует, но наша армия нерушима. Украина переходит в режим тотальной обороны.Тот, кто готов и умеет держать в руках оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны (ТРО) Вооруженных сил Украины в вашем регионе.Чтобы получить оружие, нужно обращаться в бригады сил ТРО непосредственно в своем регионе. При себе нужно иметь только паспорт".

Госпогранслужба Украины заявляет, что российские танки вошли в Луганскую область. https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283341227238088&show_text=true&width=500

Как развивается военная операция России в Украине

Прошел брифинг советников президента Украины по вторжению российскийх войск в страну. Ключевое: 1. Позиция по факту нападения: Президент РФ Владимир Путин фактически объявил войну Украине. Не было никаких поводов для этого, поводы фейковые, заявляет Подоляк. 2. По основным ударам: ВС РФ начали массово бомбить города, в первую очередь, военную инфраструктуру, аэропорты, аэродромы. 3. По действиям власти: Президент Украины активно вмешался, собрал Совет по национальной безопасности, приняты все необходимые решение по логистике, контроперации, объявлено военное положение в Украине 4. География ударов: Ивано-франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Киев, Одесса, Николаев, Херсон, Краматорск, и по линии зоны ООС 5. Незначительное вклинивание противника - в Харьковской области, Черниговской, в Волынской области наступление отбито, сообщают в Офисе президента Украины

Судоходство в Азовском море приостановленоВ Азовском море приостановлено движение коммерческих судов с утра 24 февраля до особого указания, сообщили в Росморречфлоте.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Интерфакс сообщало о проведении в Азовском море десантной операции Черноморского флота.

Евросоюз введет новые секторальные санкции против РоссииГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет новые санкции, которые затронут стратегические сектора экономики России и закроют ей доступ к ключевым технологиям и рынкам.

МВД Украины сообщает о девяти погибших в результате обстреловСоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ссылаясь на данные полиции, уточниил информацию о погибших в разных городах страны:В Подольске (Одесская область) в результате бомбардировки военной части погибли шесть человек. Еще семь были ранены, 19 пропали без вестиВ Мариуполе (Донецкая область) в результате обстрела погиб человек. Двое раненыВо время удара в Броварах (Киевская область) погиб человек, еще пятеро пострадалоВ Геническом районе Херсонской области при обстреле погиб 17-летний юношаКроме того, мэр Горловки (Донецкая область) Иван Приходько сообщил о гибели еще одного мирного жителя. Таким образом, всего украинские власти подтверждают гибель 10 человек.

Погранслужба Украины: российские военные пересекли границу в нескольких областяхПо данным украинских пограничников, российская военная техника пересекла границу страны уже в четырех областях: Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях.А телеканал CNN показал ролик, на котором, по его данным, снято, как колонна тяжелой военной техники, в том числе бронетранспортеры, пересекает границу в районе пункта пропуска Сеньковка. Это Черниговская область, прямо рядом с местом, где пересекаются границы России, Украины и Беларуси.https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283313560574188&show_text=true&width=500

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщает, что по пригороду Харькова (видео из этого района) был нанесён удар неуправляемыми ракетами Смерч. Информация о погибших и раненых уточняется. В воинской части под Одессой при налёте бомбардировщика погибли 6 человек, 7 были ранены, ещё 19 пропали без вести.

Главное к этому моментуГенштаб и погранслужба Украины сообщили, что около 5:00 по местному времени начались воздушные и сухопутные атаки российских войскУкраинские власти потеряли контроль над двумя селами на территории Луганской области - Меловое и ГородищеМинобороны России утверждает, что средства ПВО Украины подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя, а пограничники не оказывают сопротивления. Украинские военные, напротив, говорят об отражении нападенияВ Киеве и других и украинских городах звучат сигналы воздушной тревоги. Люди покидают столицу Украины, на дорогах образовались пробкиСША объявили о том, что в четверг введут против России жесткие санкции

Горит морской порт в украинском городе Очаков, который находится на юге Украины к востоку от Одессы

Вооруженным силам Украины приказано по возможности наносить максимальный урон захватчикам. https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254499140178912&show_text=true&width=500

Reuters сообщает, что российская военная техника движется к городу Мариуполю, который находится на юго-востоке Украины.

Российские войска перешли границу с Крымом (ВИДЕО) МВД Украины сообщает о том, что Россия атакует практически по всему периметру границы с использованием артиллерии и тяжелой техники.

Появился текст указа президента Украины Владимира Зеленского о военном положении. Оно вводится с 5:30 утра четверга, 24 февраля, на срок 30 дней. О всеобщей мобилизации там не говорится.

Видео российской ракетной атаки на аэропорт Ивана-Франковска.

В Латвии запрещена ретрасляция двух российских телеканалов - "Россия" и "Россия 24". Национальный совет по радио и телевидению принял это решение в четверг утром.

Минобороны России обновило информацию о происходящем на территории Украины. Вот что утверждает ведомство:Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавленыВоенная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строяУкраинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказываютЭто противоречит тому, о чем говорят украинские военные: они утверждают, что воздушные силы страны отбивают нападение, а военные удерживают оборонные позиции. Генштаб Вооруженных сил Украины меньше часа назад назвал ситуацию "контролируемой"

В метро Киева и Харькова всех пускают бесплатно

Российские власти временно ограничили полёты в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь и Астрахань

Байден сообщил об итогах телефонного разговора с ЗеленскимПрезидент США пообещал украинскому лидеру жесткие санкции против РоссииСообщение о переговорах Зеленского с Байденом опубликовано на сайте Белого дома. "Президент Зеленский сегодня вечером связался со мной, и мы только что закончили говорить. Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил", - говорится в заявлении президента США.Байден также говорил о международном осуждении российской военной операции. "Он попросил меня призвать мировых лидеров четко высказаться против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины, - сказано в заявлении президента. - Завтра я встречусь с лидерами G7, и Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут жесткие санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу".Ранее Байден говорил, что США ни при каких обстоятельствах не будут вести военные действия против России.

Генштаб Украины опроверг информацию о российском десанте в Одессе.

Сухопутные войска Украины заявляют, что сбили 5 самолетов и один вертолет России в Луганской области. А МВД Украины говорит, что российские войска захватили Меловое и Городище в Луганской области. Миноброны России заявляет, что их самолёт не сбивали.

Парламент Украины утвердил военное положение в стране. За это решение проголосовали 300 депутатов

Корреспондент Би-би-си - о происходящем в Константиновке Донецкой областиЖурналист Би-би-си Олег Карпьяк рассказывает о происходящем в Константиновке Донецкой области, в 20 км от линии соприкосновения."Началось все в 5 утра, как и в других частях Украины. Несколько раз были слышны отдаленные взрывы. В Константиновке работают многие журналисты, в том числе иностранные. Паники не чувствуется. Никаких пробок, сирен, видимых признаков тревоги.Вчера разговаривали с местными людьми в Авдеевке, практически на линии фронта. Поразило, как многие молодые люди говорили, что не интересуются политикой и не читают новости.Мэр Авдеевки Виталий Барабаш вчера сказал неожиданную вещь: "Я думаю, наоборот, это хорошо, что все это происходит, потому что что-то куда-то движется. Потому что эта [рана] кровоточит уже восемь лет. Так не должно быть". Он, правда, говорил это еще до начала атаки".

Народная милиция ДНР призвала украинских военных сдаватьсяПредставитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что подразделения ДНР не ведут наступление - его слова передает РИА Новости.При этом, по его словам, бои идут по всей линии соприкосновения. Он также обратился к Вооруженным силам Украины, призвав их сдаться.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/rinkevich-nuzhny-ochen-zhestkie-sankcii-protiv-rossii-latviya-gotova-prinyat-bezhencev.d?id=54091068

Минобороны России заявляет, что полностью подавили средства противовоздушной обороны ВС Украины.

Выезд из Киева на Житомирскую трассу. Люди уезжают из столицы Украины

Черный дым в украинском городе Луцк

МЧС Украины сообщило о первых двух потерянных населенных пунктах: это села Меловое и Городище в Луганской области.

Украинские военные заявили, что ПВО сбили российский самолет на востоке Украины, — сообщает Reuters.

CNN сообщает, что танки со стороны Беларуси перешли украинскую границу.

Карта российских ударов по Украине, распространяемая украинскими телеграм-каналами

Официальное заявление Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы. Воздушные Силы отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется. Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности". https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257823243197428&show_text=true&width=500

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что Россия обстреливает центры военного управления и аэродромы в разных регионах Украины.

Погранслужба Украины сообщила об атаке российский войскПогранслужба Украины распространила сообщение о вторжении российских войск с территории России и Беларуси:"Государственная граница подверглась атаке российских войск со стороны РФ и РБ.Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь была подвержена атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Нападения на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с использованием артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, нападение происходит со стороны временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.Относительно ранений среди защитников границы информация уточняется"https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283266300578914&show_text=true&width=500

Сирена в центре Киева.

Горит аэропорт а Херсоне.

Росавиация сообщила о приостановке работы российских аэропортов на юге РоссииПресс-служба Росавиации объявила о закрытии аэропортов юга России до начала марта."В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены", - сообщила Росавиация.До утра 2 марта приостановлена работа аэропортов Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и крымского Симферополя.Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим приезжать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует узнавать на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

В Киеве звучат сирены воздушной тревогиВ прямом эфире CNN из центра Киева звучит сирена воздушной тревоги.Корреспондент канала отмечает, что на данный момент сложно сказать, идет ли речь о реальной угрозе ударов или власти города решили протестировать систему оповещения.На телеканале "Украина24" сообщают об очередях на автозаправках и пробках на выезде из города.

Заявление британского премьера Джонсона о нападении России"Я потрясён ужасающими событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги.Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину.Великобритания и наши союзники ответят решительно".https://twitter.com/BorisJohnson/status/1496709938973917186?ref_src=twsrc%5Etfw

Харьков. Взрывы в районе военной части в Чугуево.

Мэр Киева Виталий Кличко просит жителей не паниковатьМэр Киева Виталий Кличкой обратился к жителям украинской столицы:"Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти находятся в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!".

Обращение президента Украины Владимира ЗеленскогоУважаемые граждане Украины!Сегодня утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе.Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства.Минуту назад я провел разговор с президентом Байденом. США уже начали собирать международную поддержку.Сегодня от вас, от каждого из вас, нужно спокойствие. По возможности оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров Украины. Вскоре я опять выйду на связь. Без паники.Мы сильны. Мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы – Украина. Слава Украине!

МВД Украины подтверждает: Россия наносит ракетные ударыМВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты."Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины.

В "ЛНР" пишут о том, что приступают к штурму города Счастье. "ДНР" тоже заявляет, что перешла в наступление по всей линии фронта. Жители Василькова рассказывают, что из-за взрывов сидят в подвалах. Раньше проходила информация, что Россия разбомбила аэродром в Василькове.

Генсек ООН - Москве: Верните войска, чтобы не случилась худшая с начала века война в ЕвропеГенсек ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее самым печальным моментом в его карьере на посту главы организации и призвал Москву вернуть войска, чтобы не позволить случиться "худшей с начала века войне в Европе".Буквально несколько часов назад Антониу Гутерриш, до того, как стало известно о "спецоперации на Донбассе" обратился с личным призывом к Владимиру Путину с просьбой дать миру шанс и не нападать на Украину.

Сообщение президента Украины Владимира Зеленского

СNN: сотни человек пострадали из-за ударовСи-эн-эн со ссылкой на свой контакт в украинском МВД сообщает о "сотнях пострадавших" из-за ракетных ударов, которые сегодня фиксируют в разных частях Украины.Корреспондент канала Мэттью Чэнс говорит, что пока неясно, сколько из этих людей ранены, а сколько погибли

Минобороны РФ заявило, что российские вооружённые силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артилерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. Гражданскому населению Украины ничего не угрожает, утверждает Минобороны РФ.

В Азовском море и в Одессе проходит десантная операция силами Черноморского флота РФ, сообщает Reuters.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщает: "По территории Украины уже выпущены тысячи ракет и снарядов"

США и их союзники в четверг намерены ввести полномасштабные санкции в отношении РоссииОб этом сообщил в "Твиттере" журналист телекомпании Си-эн-эн, ссылаясь на представителя американской администрации."США и союзники планируют в четверг ввести полномасштабные санкции, которые обсуждались в течение последних нескольких недель", - заявил журналист

В Белгороде отменяют занятия в школахГубернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков объявил, что во всех районах региона, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах будут отменены."Правительство работает в штатном режиме, все службы на местах. Все предприятия, в первую очередь энергоснабжения, работают в штатном режиме", - написал он в своем "Инстаграме".

Речь Путина о начале вторжения в Украину была записана ещё 21 февраля, утверждает телеграм-канал NEXTA Live со ссылкой на метаданные файла.

Украина закрыла воздушное пространство"Украэрорух" (государственное предприятие, обслуживающее воздушное движение на Украине) объявило, что небо над страной закрыто:"Из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации, согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положению об использовании воздушного пространства Украины, приняты срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства".

Что известно о боевых действиях в Украине на 6.30. Украинские СМИ сообщают о том, что российские войска перешли границу в районе Харькова. Сообщается о захвате нескольких блок-постов на украинско-российской границе в Сумской области. Ранним утром взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне и Мариуполе. Сообщается о взрывах в районе аэропорта “Борисполь“. Телеграм-каналы пишут об уничтожении военных складов в Сватове Луганской области и уничтожении военного объекта под Днепропетровском. Есть информация о начале морской операции с высадкой десанта в Одессе (не подтверждено).

Мэр Борисполя (город под Киевом, в этом городе находится Международный аэропорт "Борисполь" (Киев)) Владимир Борисенко вышел в эфир в Facebook. Он сообщил, что взрывы в районе аэропорта Борисполь, которые слышны рано утром, были осуществлены украинским ПВО по неизвестным беспилотным аппаратам. Вероятно, это российские беспилотники.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко говорит, что Россия ведет ракетные удары по командным пунктам, аэродромам и военным складам в Харькове, Киеве и Днепре. https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4862833270470148&show_text=true&width=500

Евроконтроль рекомендует авиакомпаниям не использовать небо УкраиныГлава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (также известна как Евроконтроль) Имон Бреннан рекомендует авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Украины в связи с "вероятной военной активностью", о которой предупредила Россия.https://twitter.com/eurocontrolDG/status/1496678871428653057?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава НАТО: Союзники встретятся, чтобы обсудить меры по противодействию агрессии РоссииГлава НАТО Йенс Столтенберг осудил "безрассудное и неспровоцированное нападение" России на Украину.Он заявил, что партнеры по альянсу встретятся, чтобы обсудить ответные действия.Столтенберг сказал, что НАТО сделает все, чтобы защитить всех союзников и поддержать народ Украины в это ужасное время.

Генсек ООН призвал Москву вернуть войска и не позволить худшую с начала века войну в Европе.

Российская биржа открылась обваломИндекс Московской биржи сразу после открытия торгов обвалился более чем на 10%.Падает и курс рубля: доллар торгуется выше 84 рублей, евро – выше 95

В Харькове сообщают об отключении многих провайдеров интернета. Также в городе местами пропала вода. На улицах много народа, много машин с донецкими и луганскими номерами, которые, видимо, спешно выехали из этих областей."Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минобороны Украины пишет о высадке десанта РФ на черноморском побережье Украины.

Представитель России в ООН: "Это не война. Это спецоперация на Донбассе"Прямо сейчас в Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором представители стран обсуждают возможности решения конфликта вокруг Украины.Заявление президента России Владимира Путина о фактическом начале войны с Украиной произошло во время заседания.Представитель России в ООН Василий Небензя так прокомментировал то, что сейчас происходит: "Это не война. Это спецоперация на Донбассе".

Посол Великобритании на Украине: происходит неспровоцированное нападение на мирную страну"Сейчас происходит совершенно ни чем не вызванное нападение на мирную страну. Я в ужасе. То, что вы готовились и думали об этой возможности в течение недель и месяцев, не означает, что это не шокирует, когда происходит на самом деле", - написала посол Соединенного Королевства на Украине Мелинда Симмонс в "Твиттере".https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1496689830763409409?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава МИД Украины: Путин развязал войну с Украиной "Путин развязал войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас", - пишет в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1496695282293161987?ref_src=twsrc%5Etfw

Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни Минобороны Украины пока не комментируют того, что происходит. Сирен тревоги в Киеве нет, пишет Strana.news.

Президент США: "Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания"Заявление президента США Джо Байдена после объявления президентом России Владимиром Путиным "специальной военной операции на Донбассе"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания.Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом.Мир призовет Россию к ответу. Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности.Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины.

Пользователи соцсетей сообщают о будто бы начавшейся десантной операции российского Черноморского флота на украинского берегу Азовского моря. Оперативно найти подтверждения или опровержения этой информации пока не представляется возможным; нет и подробностей: где высаживается десант, если он высаживается - в районе Мариуполя, Бердянска (два основных украинских порта в этом регионе) или где-либо еще, какими силами и т.д.

Украинский блог "Мілітарний" ("военный") сообщает об атаке на украинский пограничный пункт Каланчак на возле разделительной линии с Крымом.

СМИ и источники в соцсетях сообщают о звуках взрывов в Киеве, Харькове, Мариуполе (побережье Азовского моря), Николаеве и Херсоне близ Крыма, в Краматорске у линии фронта с ЛНР-ДНР, а также в Одессе.

"Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям", - сказал Путин в телеобращении, которое ранним утром в четверг транслировали российские телеканалы."Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - отметил он. Он также пригрозил "сокрушительными ответом" тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне. "Теперь несколько очень важных слов до тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события: кто бы ни пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты. Надеюсь, я буду услышан", - подчеркнул Путин.

"Принято решение о специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация", - заявил Путин. По его словам, вся ответственность за кровопролитие "лежит на совести украинского режима".

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и заявил о начале военной спецоперации в Украине.

Зеленский: российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС Зеленский сообщил, что российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. "Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась. Это объявление войны всей Европе", — написал Зеленский в Твиттере.