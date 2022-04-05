ОНЛАЙН. Эксперты: новыми целями России могут стать Днепр и Славянск

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 5 апреля

Эксперты: следующей целью российских войск может стать СлавянскПо данным американского Института исследования войны, Россия готовит наступление на город Славянск на востоке Украины в попытке соединиться со своими частями в Донбасе."Наступление российских войск из Изюма на Слапвянск скорее всего станет очередным поворотным моментом войны в Украине", — считают аналитики Института. При этом взятие Славянска должно считаться минимальной задачей.Если им это не удастся, то усилия по захвату Донецкой и Луганской областей тоже скорее всего будут напрасными. Причем уже сейчас видно, что продвижения там практически не наблюдается."Усилия российской армии по набору резервистов и попытка бросить серьезно потрепанные части с северо-восточного направления в наступление на востоке Украины едва ли увеличат шансы на успех" — говорится в докладе института.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал произошедшее в Буче "провокацией, подготовленной властями Украины и их западными спонсорами". Он повторил аргументы российской стороны, что видео и фото тел убитых на улицах Бучи появились спустя несколько дней после того, как российские войска покинули этот район. На записях, появившихся сразу после ухода российских военных, уверяет Россия, тел погибших нет.Газета The New York Times за несколько часов до выступления Небензи опубликовала спутниковые снимки Бучу, проанализировав которые можно прийти к выводу, что тела на улицах находились еще тогда, когда город контролировали российские военные.Имеется также множество показаний свидетелей — местных жителей, которые рассказывают о расстрелах, которые проводили российские военнослужащие в Буче.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/nyt-tela-na-ulicah-buchi-poyavilis-do-vyvoda-ottuda-vojsk-rf.d?id=54214356

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк предположил, что главная цель для РФ в Украине - город Днепр. "Что будет дальше: русские к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, которые сдерживают сепаратистов на Донбассе. И это следующая русская задача, это сделать охват этих сил — отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии", - заявил отставной генерал в эфире CNN.

В ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой министр иностранных дел Китая Ван И вновь призвал решить конфликт на Украине путем переговоров. Это был первый телефонный разговор на столь высоком уровне с начала марта, когда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Китай использовать свое влияние на Москву, чтобы остановить российское вторжение. “Войны рано или поздно кончаются. Главное – как пережить боль и установить в Европе сбалансированный, эффективный и стабильный механизм безопасности”,- заявил своему собеседнику Ван И.

Страны Балтии могут закрыть границу с Россией, заявил в интервью Diena министр обороны Латвии Артис Пабрикс. По его словам, это должно быть совместное решение: "Я не вижу возможности, чтобы это могла сделать одна из стран. Но все вместе - это вопрос, который точно можно обсуждать".

https://rus.delfi.lv/delfi-plus/interaktivnie-statji/novaya-relsovaya-vojna-kak-belorusskie-partizany-protestuyut-protiv-napadeniya-na-ukrainu.d?id=54213984

Оперативная сводка Генштаба Украины на 6 часов утра. Коротко: Российская армия перегруппирует войска и концентрирует усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины. Цель - установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Харьков по-прежнему блокирован Харьков, продолжаются артиллерийские обстрелы жилых кварталов и инфраструктуры. На Донецком и Луганском направлениях основные усилия сосредоточены на взятии под контроль районов Попасны и Рубижного, установлении полного контроля над Мариуполем. Артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю продолжаются. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/288073300172422&show_text=true&width=500

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ночного обращения к украинскому народу заявил, что в интересах Киева провести открытое расследование убийства мирных жителей в Буче. По его словам, украинские следователи сделают все возможное, чтобы установить виновных в трагедии. "Мы уже делаем все возможное, чтобы как можно скорее установить всех российских военных, причастных к этим преступлениям, - сказал он. - Это будет совместная работа с Европейским союзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом". Россия продолжает отрицать причастность к убийствам мирных жителей в Украине.

Вашингтон уже на этой неделе объявит новые санкции в отношении России на фоне сообщений об убийстве мирных жителей российскими военными в Буче, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Как полагает Салливан, планы России сконцентрировать внимание на востоке Украины говорят о том, что в ближайшее время она может переместить в район Донбаса десятки тысяч военнослужащих. В связи с этим Салливан сказал, что США готовы предоставить Украине дополнительные вооружения, включая системы советских времен, которые имеются у бывших партнеров СССР по Варшавскому договору. “Наша администрация работает буквально круглосуточно, чтобы выполнить основные требования Украины по предоставлению помощи в сфере безопасности”, - подчеркнул советник американского президента.

Судя по сообщениям украинских СМИ, ночь на вторник, 5 апреля, прошла без масштабных боевых действий.