ОНЛАЙН. Эвакуация мирного населения из Мариуполя снова сорвана, более 1000 задержанных на антивоенных акциях в России

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 6 марта

Еще одно видео ракеты, летящей в сторону аэропорта под Винницей.

В России ограничили вещание телеканала BBC World NewsРоссийские власти ограничили вещание международного информационного телеканала BBC World News, отключив его в кабельных сетях российских операторов.При попытке включить канал появляется черный экран или надпись: "Уважаемые телезрители! По независящим от нас прчичинам вещание телеканала приостановлено. Спасибо за понимание".В реестре зарегистрированных на территории России СМИ Роскомнадзора указано, что лицензия телеканала BBC World News продолжает действовать.

В Ирпене пытавшиеся покинуть город жители попали под обстрелЖители города Ирпень в Киевской области попали под обстрел, когда пытались покинуть населенный пункт, сообщают корреспонденты с места событий.Как сообщает корреспондент "Радио Свобода", огонь предположительно велся из минометов российскими военными, однако независимого подтверждения этой информации нет.Сообщается, что в результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, в том числе двое детей. Еще один человек находится в тяжелом состоянии из-за ранения.На кадрах с места событий можно увидеть бегущих от обстрелов людей и предположительно тела убитых, лежащие на земле.Город Ирпень расположен в 20 км к северо-западу от Киева и в последние дни находится под постоянными обстрелами.

В Виннице российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту. В сети появилось видео, на котором видно несколько ударов и огонь.На кадрах видно, что нанесено несколько ударов, после этого происходит сильная вспышка огня. На месте работают спасатели.

В Москве автозак, который вёз задержанных на антивоенных акциях попал в аварию

Кремль выдал пресс-релиз по итогам переговоров Путина и Эрдогана.Заявляется, что Путин подтвердил «готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта».Однако далее дал понять, что на какие-то уступки идти не намерен. «Обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. Подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России.Выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии», - заявляют в Кремле.

Зеленский сообщил, что аэропорт Винницы полностью уничтожен«Мы повторяем каждый день - закройте небо над Украиной. Это ваша гуманитарная обязанность защитить людей или дайте хотя бы самолёты. Если вы этого не сделаете, мы сделаем вывод - вы хотите, чтобы нас медленно убивали», - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинская стороны заявила, что россияне обстрелами сорвали "зеленый коридор" в Мариуполе.Сегодня повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины".https://twitter.com/Polk_Azov/status/1500432945651331074?ref_src=twsrc%5Etfw

По Виннице нанесены удары. Предположительно аэропорт Гавришовка

Путин сообщил Эрдогану, что приостановка спецоперации по защите Донбасса возможна только в случае прекращения Киевом боев и выполнения требований России - Кремль.

По всей России на акциях протеста по состоянию на 13:00 задержали уже 1077 человек.Об этом сообщает независимый правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России ОВД-Инфо.

На Манежной площади в Москве уже начались задержания участников акции против войны в Украине.

Варшава. Центр для украинских беженцев на автовокзале - кормят, раздают одежду, химию, памперсы, стартовые пакеты и расселяют бесплатно. Также развозят по разным точкам если надо бесплатно и вакцинируют. Как собщалось, в Польшу с 24 феварля прибыло уже 922,4 тысячи человек. беженцев из Украины.

Центр Москвы перед антивоенной акцией. На улицах много полиции.

В России 7 магазинов «Лента» вслед за «Ашаном», «Пятерочкой» и «Перекрестком» ввела ограничения товаров за одну покупку.

Французское ТВ сообщает, что Макрон проведёт телефонный разговор с Путиным «в ближайшие минуты»

В районе Одессы корабли РФ перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению. Расчеты ПВО и другие подразделения ВСУ готовы к отражению атак. На подступах к городу возведены блокпосты.Об этом сообщает спикер Оперативного штаба Одесской обласной военной администрации Сергей Братчук на своей страницы в соцсети "Фейсбук".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг в комментарии «Стране» информацию газет Washington Post и The Sun о том, что Запад готовится эвакуировать президента Владимира Зеленского из Киева за границу.

В Бердянске возможны проблемы с мобильной связьюСогласно сообщению Бердянского горисполкома, в городе зафиксировано отключение сетей связи всех мобильных операторов Украины.Город остается под контролем Украины. Городские власти продолжают работать.

Путин и Эрдоган закончили переговоры по Украине. Говорили около часа.

ООН: число беженцев превысило 1,5 млнЗа последние 10 дней территорию Украины покинуло более 1,5 миллионов человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди."За 10 дней более 1,5 миллиона беженцев из Украины перешли в соседние страны - это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны", - написал Гранди в "Твиттере".Пограничная служба Польши в воскресенье также сообщила, что с начала вторжения в Польшу из Украины въехало 922,4 тысячи человек.

Cотни задержанных на акциях протеста в РоссииВ России задержано почти 700 человек, вышедших на акции протеста против войны в Украине в воскресенье, сообщает ОВД-инфо.Демонстрации прошли в 26 российских городах. Более 240 человек задержано в Новосибирске, по меньшей мере 83 - в Красноярске.Всего с начала вторжения, по данным активистов, в России в ходе протестов против войны было задержано более 9 тысяч человек.

В Алматы в Казахстане 6 марта проходит митинг против войны в Украине и военной агрессии России. По разным оценкам, на митинг пришли от 3 до 5 тысяч человек. В итоге организаторы продлили время митинга, он должен был завершиться в 14 часов.

Украинская сторона отказалась гарантировать соблюдение режима тишины в Волновахе и Мариуполе, сообщил заместитель главы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.По периметру взорванного в субботу в Мариуполе дома стоит охрана, информацию о пострадавших не получается узнать, заявил он.

Южная Корея вводит санкции против Беларуси за содействие РФ во вторжении

Обращение Зеленского. Главное ✅ Ночью говорил с президентом Байденом - будут новые санкции против агрессии России и новая поддержка Украины✅ Украине нужны самолёты, чтобы сделать небо Украины и Европы безопасным ✅ Не должно быть ни единого морского порта в мире, где Россия сможет зарабатывать деньги✅ В эти дни и часы жители России делают выбор между свободой и рабством. Не упустите эту возможность. Для вас это борьба за вашу страну, за свободу и достаток, иначе будут бедность и репрессии✅ Сотни пленных, среди них и пилоты самолётов. Мы увидели карты и планы, они готовили это вторжение именно так - жёстко и цинично✅ Они готовятся бомбить Одессу. Это будет военное и историческое преступление

Между тем, штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что Донецкая Народная Республика эвакуировала из города Мариуполь, находящегося под контролем украинской стороны, более 300 жителей по гуманитарным коридорам.

Стоянка, Житомирская трасса.

Более 922 тысячи беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля, со ссылкой на погранохрану сообщает ТАСС.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко публикует видео автобусов, которые уже выехали из Запорожья в Мариуполь, чтоб эвакуировать людей. Но, как мы уже писали, с объявленной эвакуацией пока много непонятного. До сих пор нет никаких подтверждений от российского командования о том, что оно согласовало гуманитарный коридор и режим тишины под Мариуполем. Есть лишь заявление "главы ДНР" Дениса Пушилина о том, что "силы Украины пробовали объявить об эвакуации граждан из Мариуполя в сторону Запорожья, но по данному направлению возможны провокации".

Серия заявлений от Бориса Джонсона на тему «это не наша война». Он сказал, что военные действия в Украине «не станут конфликтом НАТО». Это следует из статьи британского премьера, опубликованной в New York Times.Он также отметил, что Киев «не имел серьезных перспектив» на членство в альянсе в ближайшем будущем. «Мы не испытываем враждебных чувств к русскому народу. У нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе», — говорится в тексте статьи. Джонсон также заявил, что ни одна из стран НАТО не направила на территорию Украины свои войска.

Итальянское информационное агентство ANSA решило "приостановить подачу новостей из своего представительства в Москве в связи с введением жестких наказаний за публикацию информации, считающейся недостоверной властями РФ".

Через полчаса должна начаться объявленная властями Мариуполя эвакуация жителей.Однако до сих пор нет никаких подтверждений от российского командования о том, что оно согласовало гуманитарный коридор и режим тишины под Мариуполем.Есть лишь заявление «главы ДНР» Пушилина о том, что «силы Украины пробовали объявить об эвакуации граждан из Мариуполя в сторону Запорожья, но по данному направлению возможны провокации».То есть - как будет проходить эвакуация, насколько она безопасна и состоится ли она вообще до сих пор непонятно.

В России сегодня намечены акции протеста против войны в Украине. Главная начнётся в 14-00 в Москве на Манежной площади.Но на востоке страны акции уже идут.На видео - акция в Томске. А также разгон акции в Омске.

В Украине создадут лагеря для российских военнопленныхОб этом в интервью сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. "Будем принимать решение организовывать централизованное содержание пленных по всем законам Женевской конвенции, со всеми требованиями, которых, кстати, довольно много и они не простые, довольно сложные. Но речь уже идет о лагерях, потому что пленных очень много. Как задержанных или арестованных их держать не удается", - заявил Арестович.

Из Запорожья в Мариуполь отправился первый гуманитарный конвой. Всего около 90 тонн.

Арестович: российские войска нацеливаются на захват Южно-Украинской АЭСОб этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил во время всеукраинского телемарафона.По его словам, российские войска пытаются "наступать севернее Николаева и пытаются развернуться в сторону Южно-Украинской АЭС, чтобы предпринять попытку захвата, как Запорожской АЭС".

Чернигов после бомбежки

Германия и Израиль имеют общую цель скорейшего прекращения войны в УкраинеЦентральной темой встречи канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом в Берлине были результаты состоявшихся 5 марта переговоров между Беннетом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер спикера немецкого правительства Штеффена Гебестрейта.Лидеры Германии и Израиля согласились поддерживать тесные контакты и "общая цель остается как можно быстрее прекратить войну в Украине"."Мы будем работать над этим всеми силами", – говорится в сообщении.

Глава Минобороны Украины сообщил о переводе экономики страны на военные рельсы"Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться, - найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду", - написал на своей странице в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

На выезде из города Ирпень российские войска открыли огонь по мирным гражданам во время их попытки эвакуироваться из города. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода

Лукашенко: нам нужны свои порты на Балтике. А Европа со своими санкциями еще извиняться будет и просить о сотрудничестве По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин обещал ему поддерживать любой белорусский проект, в том числе и открытие портов на Балтике."Мы с Президентом России обсуждали в последний раз этот вопрос. Еще до этого конфликта. Речь идет о строительстве портового хозяйства. Нам нужны порты свои. Поэтому в оперативном порядке были определены места. Места очень хорошие. Мне уже доложили. Вместе поедем весной. Может, в июне месяце. Посмотрим, как там идет строительство. В течение двух лет у нас там будут порты. Мы будем грузить свои грузы там в своих портах", — сказал Лукашенко.

Сегодня состоятся авиарейсы по возвращению жителей Латвии из Египта Сегодня состоятся согласованные Министерством сообщения и Министерством иностранных дел авиарейсы из Египта, чтобы на родину могли вернуться латвийцы, которые путешествовали рейсом, организованным подпавшим под антироссийские санкции туроператором TT Baltics.

Митинг в Бишкеке, Киргизия

"Газпром" поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме, сообщил представитель компании.

Минобороны России - о сбитых самолетах и беспилотникахПо данным минобороны России, за сутки российские военные сбили восемь украинских самолетов, два вертолета, а также шесть турецких беспилотников "Байрактар".Как заявил представитель ведомства Игорь Конашенков, всего с начала "специальной военной операции" было поражено более 2,2 тысяч военных объектов, включая:76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, “Бук М-1” и “Оса“71 радиолокационная станцияКроме того, по данным минобороны, уничтожено 93 самолета, 778 танков и другая бронетехника.В условиях войны получить подтверждение информации одной или другой стороны о потерях невозможно

Данные украинского генштаба о российских потерях По данным Вооруженных сил Украины, по состоянию на 6 марта российские потери составили: - более 11 тыс. человек личного состава - боевых бронированных машин ‒ 985 единиц - артиллерийских систем –109 единиц - РСЗО - 50 единиц - средств ПВО - 21 единица - самолетов – 44 единицы - вертолетов – 48 единиц - автомобильной техники - 447 единиц - легкие скоростные катера - 2 единицы - цистерн с ППМ - 60 - БПЛА оперативно-тактического уровня - 4

ЕС выделил 500 млн евро для гуманитарной помощи беженцам из УкраиныГуманитарная поддержка беженцам из Украины на сумму 500 млн. евро, о выделении которой договорился Европейский союз, станет первым траншем. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

Киев ведет переговоры об эвакуации из Бучи и ГостомеляУкраинские власти ведут переговоры о том, чтобы организовать эвакуацию из Гостомеля и Бучи в Киевской области, которые постоянно обстреливают российские войска. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Оперативный персонал Запорожской АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатации согласно требованиям эксплуатационной документации. По данным Госатомрегулирования, Запорожская АЭС находится под контролем военных РФ, сообщает глава Запорожской ОГА Александр Страрух. В сети находятся 2 энергоблока. Один блок в ремонте, другие – остановлены.

В Казахстане проходит митинг в поддержку Украины.

Shell хочет направить выручку от нефти из РФ на поддержку Украины В компании извинились за то, что не имеют возможности немедленно отказаться от покупки российской нефти, и подчеркнули, что выходят из всех совместных с РФ проектов из-за войны в Украине. Об этом пишет DW.

Роскомнадзор заблокирует доступ к приложению Zello, которое позволяет пользоваться телефоном как рацией

Центробанк РФ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой 5 тысяч долларов в месяц.

Генштаб ВСУ: в российском Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК "Вагнер" В Генштабе ВСУ заявляют, что с началом вооруженной агрессии РФ против Украины активизировалась деятельность российских частных военных кампаний (ЧВК) по вербовке личного состава, имеющего опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеющего соответствующую подготовку.Об этом сказано в Facebook Генштаба.

В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения, об этом сообщает Мариупольский горсовет.По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье. Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами. Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается. .

В Запорожской области наблюдаются проблемы с интернетом и мобильным оператором Vodafone. Об этом сообщил городской глава Дмитрий Орлов. "В Энергодаре не работает мобильный оператор Vodafone. По неподтвержденным пока данным аналогичная ситуация возникла и в соседнем городе Днепрорудное и окрестных населенных пунктах. Причины отсутствия мобильной связи стараемся выяснить.Также в Энергодаре есть проблема с работой интернет-провайдеров", - сказал он.

За время войны создано 3973 новых семьи и родилось 4311 младенца, соообщил Минюст Украины.

Представители США встретятся с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает The New York Times.Администрация Джо Байдена хочет изолировать Россию от ее международных союзников после вторжения в Украину.Источники NYT сообщают, что Венесуэла может стать альтернативным источником российской нефти и газа.

За сутки наиболее масштабные разрушения от боевых действий получили объекты гражданской инфраструктуры в Чернигове, Харькове, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области.

ТАСС, «Интерфакс» и РИА Новости рассказали о разработке ядерного оружия в Украине. Одновременно, в одинаковых формулировках и со ссылкой на «компетентный источник».

Сбербанк заявил о планах выпустить карту "Мир" с китайской UnionPay

Ночью снаряды разрушили Новосалтовский рынок в Харькове. От него не осталось ничего.

Гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан в Мариуполе и Волновахе будут вновь открыты утром в воскресенье, сообщил журналистам представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По сообщению Минобороны РФ, войска ЛНР и ДНР установили контроль над 11 населенными пунктами.

Момент удара по жилому массиву Харькова попал на видео

В Коростене российская ракета попала в домВ результате ракетного удара по частному сектору в г. Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания.Из подвального помещения спасли 5 детей.По данным полиции, в Коростене несколько из домов полностью разрушены, еще ряд имеют повреждения стен, крыш, окон и т.д.В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов, восстановлению коммуникаций.

По данным Генерального штаба Украины, российские войска потеряли 11 тысяч человек.

Ситуация в областях Украины на 8 часов утра воскресеньяОфис президента Украины о ситуации на 6 марта в 8 часов утра по сообщениям из областных администраций.Херсон: относительно тихо. Отключили мобильную связь.Житомир: дважды ночью была воздушная тревога. В Коростене в результате авиационного удара разрушено 10 частных жилых домов (1 человек погиб, 5 получили травмы, из них 1 ребенок).Овруч: разрушены 15 частных жилых домов. Погибших и раненых нет.Хмельницкий: Удары по аэродрому в Староконстантинове (2 раненых)Чернигов: ночью – постоянные воздушные тревоги. Бои в окрестностях. Бои на киевском направлении.Полтава: воздушные тревоги Лубны, Миргорода, утром и Полтавы.Луганск: ночь прошла более-менее спокойно. Вчера днем ​​были мощные обстрелы: в близлежащих к Северодонецку поселках, теперь отрезанных от города, гуманитарная катастрофа.Донецк: Мариуполь в осаде. Волноваха тоже, но из Волновахи и района вчера смогли вывезти около 400 человек. Сегодня продолжатся попытки эвакуации.Николаев. Вечером обстрел "смерчами". Есть погибшие. В целом ситуация контролируетсяДнепр: Ночью была одна воздушная тревогаХарьков. Ночь в областном центре снова со взрывами: районы Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 августа и в центре Харькова.Киев: Бой в Ирпене, Гостомеле, Макарове. Перемещение по Буче, Немишаевской общине. Район Житомирской трассы остается самой горячей точкой.В остальных районах ситуация оценивалась как спокойная.

В швейцарском Цюрихе на митинг в поддержку Украины вышли 40 тысяч человек.

"Зеленый коридор" из Харькова могут организовать сегодняВ воскресенье, 6 марта, в Харькове могут организовать для жителей "зеленый коридор". Об этом в Facebook заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия."Даст Бог, завтра в Харькове удастся коридор", - написал вчера нардеп в ответ на комментарий к своему посту.

Радио "Свобода" прекратило работу в РоссииРадио "Свобода" (RFE/RL) заявило о приостановке работы в России.В заявлении редакции говорится, что российское подразделение вынуждено пройти процедуру банкротства, а журналисты испытывают давление со стороны правоохранительных органов."Это решение RFE/RL приняла не сама, нас заставило сделать это наступление на правду со стороны путинского режима", - сказал Джейми Флай, президент и генеральный директор RFE/RL.Радио "Свобода", вещающее для русскоязычной аудитории с 1953 года, заявило, что продолжит освещать вторжение России в Украину.Многие другие медийные организации, в том числе и Би-би-си были вынуждены приостановить работу своих журналистов в России в связи с новым законом, которые предусматривает тюремные сроки за распространение недостоверных сведений о действиях российской армии.По решению Роскомнадздора, был закрыт доступ к сайту Русской службы Би-би-си, а также независимых СМИ, таких как "Медуза", телеканал "Дождь" (оба объявлена властями иноагентами), прекратила работу радиостанция "Эхо Москвы".

ГСЧС Украины показала свежие фото разрушенного бомбами города Овруч в Житомирской области (находится у украинско-белорусской границы) - разрушены 15 частных жилых домов, из них 5 полностью. Предварительно жертв и пострадавших, к счастью, нет. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/327190436115519&show_text=true&width=500

Люди пешком уходят из Ирпеня (Киевская область), где идут бои.

Российским и белорусским спортсменам, которых на фоне вторжения РФ в Украину лишили возможности принимать участие в международных спортивных соревнованиях, в перспективе такую возможность следует снова предоставить. Такое мнение высказал глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Томас Вайкерт вечером в субботу, 5 марта, в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF.При этом он высоко оценил единство, проявленное спортивным миром в плане реакции на начало войны. "Функционеры, официальные лица, атлеты - думаю, на этот раз все они делали общее дело: существует лишь одно, разделяемое всеми мнение. Однако, возможно, это (наказание. - Ред.) затронуло не того, кого нужно, - предположил Вайкерт. - Я тоже знаком с российскими спортсменами и могу с уверенностью сказать: оно затронуло не тех".

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ: оборона Мариуполя продолжаетсяУкраинская армия продолжает вести бои с превосходящими российскими силами, противник несет потери, сообщил Генштаб украинской армии на своей странице в Facebook в отчете о положении на фронте. В частности, сообщается, что основные усилия на востоке были сосредоточены на обороне Мариуполя, велись "оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений".Согласно Генштабу, была остановлена российская колонна, пытавшаяся выдвинуться со стороны Балаклеи по направлению к Днепропетровщине.Также идут бои в районе Чернигова, а в Николаевской области, сообщили украинские военные, захвачено "значительное число бронированной и автомобильной техники противника".Накануне официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал о взятии ряда населенных пунктов к юго-востоку от города Запорожье, а также о наступательных операциях российской армии на территории Украины, перечислив при этом список уничтоженных украинских военных объектов.

Война в Украине. Главное к этому часу: 📍Ситуация в ряде городов Сумской области, прежде всего, в Ахтырке и Тростянце, а также в Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.📍Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на территории России. Банки уточняют, что карты продолжат работать внутри России, но перестанут действовать в других странах (по прогнозам банков, это произойдет через 3 дня). 📍Борис Джонсон разработал план из шести пунктов по противодействию российскому вторжению в Украину. 📍Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию.📍Около 3000 американцев готовы отравиться добровольцами в Украину, сказал представитель Украинского посольства в Вашингтоне.

США и Польша работают над возможностью предоставления Украине истребителей и штурмовиков, — американские СМИ.По информации The Wall Street Journal, Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив от США истребители F-16

Граждане США должны немедленно уехать из России – Госдеп СШАВ сообщении Госдепа говорится, что американцы, проживающие или путешествующие Россией, "должны немедленно уехать".В ведомстве США объясняют, что их гражданам это следует сделать "из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности, ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России".Среди перечисленных причин указаны также COVID-19, терроризм, ограниченные американо-российские рейсы и т.д."Из-за дальнейшего вторжения России в Украину все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из нее, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Оперативная информация по состоянию на 06.00 06.03.2022 по российскому вторжению. Сводка от Генштаб Вооруженных сил Украины."Противник, теряя потери предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с украинскими войсками.Группировка объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений. В частности, подразделения ДШУ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.В Северской области проводится операция по обороне г.Чернигова.На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. В Николаевской области было захвачено значительное количество бронированной и автомобильной техники противника.Группировка Воздушных Сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.На данный момент потери авиационной техники российских войск составляют 88 самолетов и вертолетов.Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.Противник пытается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке несет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских военнослужащих, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние из-за осведомленности о реальном положении дел".

Ситуация в ряде городов Сумской области, прежде всего, в Ахтырке и Тростянце, а также в Мариуполе – на грани гуманитарной катастрофы, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "Украина-24". В Ахтырке и Тростянце нет электроэнергии и водоснабжения, сообщил он, а в Мариуполе не удалось воспользоваться гуманитарным коридором. По его словам, ночь прошла относительно спокойно.Между тем, представитель самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин сказал "Интерфаксу", что гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан в Мариуполе и Волновахе будут вновь открыты утром в воскресенье.

Российские войска сбрасывают на жилые кварталы Чернигова бомбы для фортификационных сооружений и военно-промышленных объектов. Об этом рассказал председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус."Российская Федерация совершает преступления против человечности - бомбит жилые кварталы Чернигова. Не в состоянии преодолеть сопротивление украинских войск, российская захватническая армия в течение последних дней совершает террористические акты в отношении жителей Украины. Уже 3 дня подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам":По словам Чауса, в настоящее время российские войска применяют против Чернигова мощное оружие неизбирательного действия - неуправляемые авиабомбы ФАБ-500."Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове - против жилых кварталов. Три такие бомбы, которые не разорвались, были найдены сегодня на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром сбили возле Чернигове бойцы ПВО"

Британский премьер представил план помощи УкраинеПремьер-министр Великобритании представил план из шести пунктов для противодействия военному вторжению России в Украине.План предполагает:- Создание "международной гуманитарной коалиции" для помощи Украине;- Помощь Украине в "ее усилиях по обеспечению собственных оборонительных возможностей";- Многократно усиленное экономическое давление на Россию;- Международное сообщество должно не допустить "ползучей нормализации" действий России в Украине;- Дипломатические усилия по окончанию военных действий должны приниматься только с полным участием законного правительства Украины;- Необходима немедленная кампания по усилению обороноспособности среди стран НАТО.В понедельник Борис Джонсон обсудит этот планом с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который прибудут с визитом в Лондон.А во вторник Джонсон примет лидеров стран "Вышеградской четверки": Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.

Ночью в Харькове российские военные разбомбили улицу Северную.

"Врачи без границ": Гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическаяГуманитарная ситуация в находящемся в блокаде Мариуполе катастрофическая, сообщила координатор "Врачей без границ" (MSF) по чрезвычайным ситуациям в Украине Лоран Лигоза."Мы знаем от наших сотрудников, что они отчаянно пытаются обезопасить себя, поскольку продолжаются тяжелые атаки, а запасы продовольствия заканчиваются. Нет воды, электричества и отопления. Интернет и телефонная связь отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома сильно пострадали".По словам Лигозы, люди буквально "вынуждены жить за счет снега". Отмечается, что пока невозможно доставить в город гуманитарную помощь.

В территориальную оборону Украины по всей стране вступило 100 тысяч человек. После войны тероборона станет частью системы обороны Украины – Нацгвардия Украины.

Из-за боевых действий повреждены сети газоснабжения в шести областях Украины.Как сообщил Оператор ГТС, из-за боевых действий компания остановила работу 16 газораспределительных станций в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Донецкой, Луганской областях.Без газа остаются сотни тысяч бытовых потребителей.

Российские вооруженные силы в Украине, возможно, взяли короткую оперативную паузу, продолжая готовиться к продолжению в течение ближайших 24-48 часов военных операций против Киева, Харькова, Николаева и, возможно, Одессы. Об этом в своем регулярном отчете сообщает Института изучения войны (США), публикующий новую карту военных действий, которая практически не изменилась с опубликованной день тому назад.https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1500237198519676928?ref_src=twsrc%5Etfw

Sunday Times: "Как Путину вылезти из кошмара, созданного своими руками?"Марк Галеотти, почетный профессор Университетского колледжа Лондона и известный специалист по России, написал для SundayTimes колонку "Как Путину вылезти из кошмара, созданного своими руками?"Он рассматривает несколько "невозможных" сценариев ухода российского президента: от "дворцового переворота" до импичмента или вмешательства армии.Галеотти пишет, что пока Путин находится на посту, война с Украиной будет продолжаться. И даже если российская военная машина победит на поле боя, контролировать Украину для России будет делом очень сложным.Одним из вариантов, по мнению автора, может быть раздел Украины по Днепру или вдоль побережья Азовского моря, соединяющего Россию и Донбасс с Крымом. На такой вариант вряд ли согласится Украина, но некоторые западные лидеры, по сообщениям, могли бы поддержать любой шаг, который помог бы прекратить кровопролитие.По мнению Галеотти, Россия со временем может стать похожей на Советский Союз времен Леонида Брежнева, когда большинство россиян погрузятся в угрюмое недовольство, а те, кто сможет, покинут страну.

Мариуполь в блокаде: россияне фактически взяли в плен 400 тысяч украинцевРоссийские войска, сорвавшие эвакуацию мариупольцев, фактически взяли в плен целый город, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко в эфире украинского телевидения."Мариуполь не один день находится в блокаде, шесть дней идет непрерывный обстрел жилых массивов, рушится инфраструктура, много раненых, много людей, которых мы уже не увидим.Нас убивают как нацию. Нас уничтожают как народ Украины. Российские оккупанты стали по периметру города и из разных запрещенных орудий обстреливают жилые кварталы. Мы сегодня очень ждали "зеленый коридор".Я получил как мэр указание организовать транспорт и локации для эвакуации людей. И в этот момент, как мы уходили, вражеские российские войска нарушили режим тишины и начали обстрел. Чудом не пострадали люди, но пострадала техника. Нам нужны гарантии безопасности. Шесть дней идут обстрелы. Мы надеемся, что сегодня переговоры придут к тому, чтобы был коридор. Мы со своей стороны делаем все необходимое", - сказал Бойченко.Он отметил, что Мариуполь – это 400 тысяч граждан, взятых под контроль российскими оккупантами - это фактически плен. По его словам, враги оставили город без воды и электроэнергии.

3000 американцев готовы стать добровольцамиОколо 3000 американцев готовы отравиться добровольцами в Украину, сказал представитель Украинского посольства в Вашингтоне "Голосу Америки".Несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что около 16 тысяч иностранцев выразили готовность помочь Украине в борьбе с российским вторжением.

Британские рабочие отказались разгружать российскую нефтьВ Британии портовые рабочие отказались разгружать танкер под немецким флагом с российской нефтью."Сикод" (Seacod) под немецким флагом причалил к терминалу на реке Мерси с разрешения портовых властей в четверг.Британское правительство запретило вход в порты любых судов, связанных с Россией из-за российского вторжения в Украину.Местный профсоюз сообщил, что груз на борту "Сикода" не подпадает под запрет, но рабочие разгружать его не будут ни при каких условиях, а правительство должно "закрыть лазейки" в том, как запрет регулируется на практике.

МВФ: война в Украине нанесет тяжелый удар по мировой экономикеМеждународный валютный фонд предупредил о том, что война в Украине "серьезно повлияет" на мировую экономику.Согласно экспертам, ситуация остается "очень изменчивой, а прогноз исключительно неопределенным". Однако, как говорится в докладе МВФ, "экономические последствия [войны] уже очень серьезные"."Эскалация конфликта приведет к еще более разрушительным последствиям", - говорят эксперты МВФ.Понятно, что растущие цены на энергоносители и сырье подхлестнут инфляцию, которая уже сравнительно высока.Особенно пострадают страны, у которых тесные экономические связи с Украиной и Россией.В пятницу совет директоров МВФ встречался для обсуждения экономических последствий войны. На следующей неделе он соберется опять, чтобы решить вопрос о выделении срочной помощи Украине в размере 1,4 млрд долларов.

Белый дом о разговоре Байдена с ЗеленскимПрезидент США Джо Байден приветствовал решение Visa и Mastercard прекратить работу в России, говорится в сообщении Белого дома о телефонном разговоре президентов США и Украины.Байден вновь заявил о своей озабоченности нападением российских войск на Запорожскую АЭС и "отметил профессионализм и мужество украинских операторов, которые продолжали поддерживать реакторы в безопасном состоянии".Президенты также обсудили недавние переговоры между представителями Украины и России, сообщил Белый дом.

Зеленский поговорил с БайденомПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере о своем разговоре с президентом США Джо Байденом. "Темы включали вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и санкций против России", - сообщил Зеленский.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500261389935517700?ref_src=twsrc%5Etfw

Командование украинской армии – о потерях российских военныхПресс-служба вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook сообщило общие потери российской армии по состоянию на вечер субботы.Согласно этой информации, за 10 дней боевых действий на территории Украины российская армия потеряла 88 самолетов и вертолетов.

Украина собирается открыть лагеря для российских военнопленных?Украина будет создавать полноценные лагеря для российских военнопленных, "потому что их сотни", заявил Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины, в интервью на YouTube канале российского оппозиционного политика Марка Фейгина.Арестович также прокомментировал убийство Дениса Киреева, члена украинской делегации на переговорах с Россией, который подозревался Службой безопасности Украины в госизмене.Киреев был застрелен, когда пытался оказать сопротивление во время ареста, сказал Арестович. По его словам, Киреев попытался вырвать оружие у сотрудника СБУ и даже успел выстрелить.Как именно погиб – в борьбе его застрелили, либо он сам себя застрелил, это надо спрашивать у СБУ, отметил Арестович.

Visa и MasterCard уходят из России: что это значит для россиян?Платежные системы Visa и MasterCard заявили о том, что уходят из России. Они дали своим клиентам несколько дней.Затем карты, выпущенные в России, перестанут работать за границей, а карты, выпущенные за границей, перестанут работать в России.Фактически таким образом российская финансовая система будет отрезана от внешнего мира.При этом внутри России платежи будут осуществляться через разработанную Центральным банком Национальную систему платежных карт (НСПК) – именно она выпускает карту "Мир".НСПК в России появилась как раз в 2014 году сразу после аннексии Крыма.Именно благодаря ей многие годы работает система оплаты в аннексированном Россией Крыме: картами, выпущенными местными банками, можно расплачиваться внутри России, но при этом жители полуострова не могли заказать что-то в зарубежных интернет-магазинах или расплачиваться этими картами за границей.Помимо иностранных интернет-магазинов россияне больше не смогут расплатиться Visa и MasterCard российских банков в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также в ApplePay и GooglePay.Центральный банк РФ пояснил в субботу вечером, что средства на счетах, привязанных к картам, сохранятся.Карта "Мир" все же работает и в некоторых зарубежных странах. В основном это страны СНГ, а также Турция и Вьетнам, сообщает российский Центробанк.Российский регулятор при выезде за границу рекомендует брать с собой наличную валюту. Пока не ясно, как будут осуществляться переводы между картами Visa и MasterCard, выпущенными за границей, на карты российских банков.Visa и MasterCard – одни из крупнейших мировых платежных систем, но не единственные.Например, есть китайская Union Pay, которая вряд ли присоединится к санкциям против России. Ее принимают в 180 странах мира, включая страны Европы.Однако пока далеко не все российские банки предлагали сделать такие карты. Также есть американская American Express и японская JCB, однако тут больше шансов, что они также присоединятся к санкциям, введенным против России.

Российская армия превратила в руины Грозный и Алеппо. Теперь она хочет взять КиевНынешний редактор Ближневосточного бюро Би-би-си Джереми Боуэн - очень опытный журналист. В 1994-95 году, во время первой чеченской войны, он был в Грозном. Во время гражданской войны в Сирии он бывал в Алеппо и в других городах, которые помогала брать российская армия. Сейчас он в Киеве и может сравнить."Харьков и другие города и поселения, серьезно пострадали - среди мирного неселения множество жертв. Здание местной администрации повреждено ракетным ударом, попавшим на видео. Владимир Путин, возможно, посылает сигнал Киеву - посмотрите на восток, это может случиться с вами."Россия отвечает на сопротивление наращиванием огневой мощи. Вместо того, чтобы посылать людей на штурм, от здания к зданию, ее военная доктрина требует бомбардировки из тяжелых вооружений, и с воздуха, вплоть до уничтожения врага", - отмечает корреспондент .Такой масштаб разрушений, который Боуэн видел в Грозном, он после видел только в Сирии. К этому тоже приложили руку российские военные. "Когда я смог проехать по восточному Алеппо через несколько недель после его падения, разрушения тянулись миля за милей. Целые кварталы лежали в руинах. Я не видел ни одного нетронутого здания".Боуэн отмечает сходство между войной с Украиной и российскими кампаниями в Чечне."До вторжения в Украину военные аналитики считали российских военных намного более профессиональными [чем в ходе войны в Чечне]. Возможно, это так, но российское вторжение снова останавливается: из-за логистических заторов, тактических ошибок и охваченных ужасом подростков-солдат, которым не сказали, что они едут на войну. Кроме того оно столкнулось с сопротивлением как минимум не слабее того, что оказывали чеченцы в 1995 году", - пишет Боуэн. Он полагает, что из-за этого российская армия будет больше атаковать города с помощью бомб и ракет."Грустный вывод, вынесенный мной из других войн, в которых я видел российскую армию, состоит в том, что ситуация может еще стать намного хуже", - пишет Боуэн.

США, возможно, готовы говорить с Венесуэлой о нефтиВ субботу группа высокопоставленных чиновников в США отправилась в Венесуэлу для встречи с представителями правительства Николаса Мадуры, сообщает New York Times.Газета со ссылкой на неназванный источник полагает, что вторжение России в Украину заставило США пересмотреть свое отношение к союзникам Владимира Путина в Латинской Америке.Вашингтон порвал дипломатические связи с Каракасом после переизбрания Мадуро в 2018 году на фоне многочисленных обвинений в махинациях на выборах. США и еще около 50 стран признали исполняющим обязанности президента спикера парламента Хуана Гуаидо, но Мадуро удалось сохранить власть.Среди санкций, наложенных на Венесуэлу, запрет на продажу нефти в США: главный источник дохода в казну и ослабление этого пункта санкций может стать предметом переговоров.

МиГи в обмен на F-16?США договариваются с Польшей о передаче советских истребителей Украине в обмен на F-16, сообщают американские СМИ.Неназванный представитель Белого дома подтвердил, что консультации об этом ведутся с Польшей и другими странами НАТО. Их результат во многом зависит от того, какие именно самолеты США смогут предложить взамен Польше.Именно к этому призывал в своем твиттере бывший посол США в Москве Майкл Макфол. "Отдайте все истребители МиГ Украине - 70 всего, 27 в Польше - прямо сейчас!"https://twitter.com/McFaul/status/1500172794532794368?ref_src=twsrc%5Etfw

Главное к этому часу- Президенты США и Украины поговорили по телефону. Они говорили о ситуации с Запорожской АЭС, попавшей под обстрел российских войск.- Из Украины поступали сообщения о сигналах воздушной тревоги в Киеве и Киевской области, Чернигове, Житомире.- Платежные системы Visa и MasterCardзаявили о том, что уходят из России.Через несколько дней карты, выпущенные в России, перестанут работать за границей, а карты, выпущенные за границей, перестанут работать в России.- Международный валютный фонд предупредил о том, что война в Украине "серьезно повлияет" на мировую экономику.- Третий раунд переговоров России и Украины анонсирован на понедельник.

Delfi продолжает следить за развитием событий в Украине. Текстовая трансляция будет продолжаться все выходные.

Архив трансляции за 5 марта доступен здесь: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-evakuaciya-zhitelej-mariupolya-sorvana-rossiya-obyavila-o-vozobnovlenii-nastupleniya.d?id=54121522