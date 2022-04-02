ОНЛАЙН. Генштаб ВСУ: Армия РФ намерена окружить группировку ВСУ в Донбассе

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 2 апреля

"Выйди на работу, помоги фронту"Власти зовут украинцев возвращаться к нормальной жизни там, где это безопасноСвежий Арестович о пользе работы для психики и фронта:"Призываем всех возвращаться к нормальной жизни, или близкой к нормальной - там, где это возможно. В районах, освобожденных от противника, где нет непосредственной угрозы. А тем более в городах в центральной части и на западе Украины", - сказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в субботнем телеобращении."Восстановление экономики критически важно для восстановления нормальной социальной и политической жизни. И даже для психики - от себя могу добавить, что возвращение к бытовой рутине, связанной с выходом на работу, очень содействует восстановлению душевного равновесия, здоровья, а также мира и согласия в наших городах"."Девиз дня: Выйди на работу, помоги фронту, помоги Украине", - сказал Арестович своим фирменным умиротворяющим тоном, так что восклицательный знак тут неуместен, пусть это и девиз.

35 человек погибли в результате попадания ракеты в здание Николаевской областной администрацииПо состоянию на 14:00 2 апреля в результате попадания ракеты в здание Николаевской областной государственной администрации и ее разрушения погибли 35 человек."Из-под завалов спасатели освободили 33 тела погибших и 2 человека скончались в больнице", - сообщило управление ГСЧС Украины в Николаевской области на своей странице в соцсети Фейсбук."Работы продолжаются", - отмечено в сообщении.Как сообщалось, 29 марта около 8:45 в ходе обстрела Николаева российскими войсками один из снарядов попал в девятиэтажное админздание обладминистрации. Произошло разрушение центральной секции здания с девятого по первый этаж без последующего горения.https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/281603290815169&show_text=true&width=500

Задержания на антивоенных акциях в РоссииАкции против войны с Украиной прошли в разных городах России.По информации корреспондентов Avtozak LIVE, в Москве и Санкт-Петербурге людей массово задерживают, полицейские не представляются и не объясняют причину задержания. В Парке Зарядье, например, задержали девушку в платье невесты.По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр "иностранных агентов"), в 14 городах задержали больше 170 человек.

Российский снаряд попал в Черниговский областной центр онкологии: два человека ранены, еще один контуженЧерниговская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)."По данным следствия, 1 апреля 2022 года российский снаряд попал в одно из отделений Коммунального некоммерческого предприятия "Черниговский областной центр современной онкологии" Черниговского областного совета. Осколочные ранения получили двое сотрудников медицинского учреждения. Еще один человек получил контузию", - сообщил Офис генпрокурора Украины. В помещении, куда попал снаряд, находились 22 пациента – паллиативные больные и люди после операции, которые не могли покинуть заведение и нуждались в постоянном наблюдении врачей. "Ни один из них не пострадал", - отмечается в сообщении.Материалы для проведения досудебного расследования переданы УСБУ в Черниговской области.

Войска РФ перебили газопровод под Северодонецком. Почти вся Луганская область осталась без газаГубернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российско-оккупационные войска перебили газопровод под Северодонецком, из-за практически весь регион остался без газа. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram. "Под Северодонецком россияне перебили газопровод. Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – примерно 60 тысяч абонентов", - сказал он.В то же время Гайдай уточнил, что в общей сложности из-за аварии без газоснабжения остались 36 населенных пунктов или 131 944 абонента.

Италия готова стать гарантом по Украине - глава МИДМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны войти в число гарантов нейтрального статуса Украины."Основным приоритетом для нас является продолжение переговорного процесса. Действия, предпринятые со стороны Турции, высоко оцениваются. Результаты переговоров будут анализироваться. Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины", - сказал итальянский министр журналистам в Баку в субботу.Ди Майо также отметил, что в результате санкций против России встал вопрос ускорения расширения энергетического сектора. "В этом контексте со стороны Италии уделяется особое внимание развитию сотрудничества с надёжными партнёрами, обладающими большим потенциалом, в том числе Азербайджаном", - отметил глава МИД.Кроме того, он сказал, что "Италия в рамках составленного плана энергетической безопасности нацелена на отдаление от российского рынка". "С этой целью Рим намерен усилить работу в направлении средиземноморского региона", - добавил глава МИД Италии.

По данным британской разведки, российские войска оставили аэропорт в Гостомеле, бои за который шли с самого начала войны. Украинская армия продолжает наступление в районе Киева, продвигаясь от Ирпеня в направлении Бучи и Гостомеля. Отвоеваны и несколько деревень в восточном направлении. В сообщении британского Минобороны сообщается также, что после тяжелых боев украинские силы взяли под контроль важную дорогу в Харькове.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1510124276891926532

На Чернобыльской АЭС поднят флаг УкраиныНа промплощадке Чернобыльской АЭС снова был поднят флаг Украины и прозвучал украинский государственный гимн, сообщается в Facebook электростанции. "В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС", - указывается в сообщении.https://www.facebook.com/ChornobylNPP/posts/276820914638797&show_text=true&width=500

Праздник у друзей ПатронаБоевые украинские собаки и их двуногие помощники сегодня празднуют 28-летие со дня создания Кинологической службы при МВД Украины.Звезда обороны от российской агрессии - пес-сапер Патрон, но о нем уже много написано. Вот тут украинские пограничники к (пока не официальному) празднику собрали фотографии своих героев.https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/309902967915247&show_text=true&width=500

Из-за войны ВВП Украины за год может упасть на 40% Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин утверждает, что из-за войны падение ВВП в стране может упасть на 16% в первом квартале этого года. Падение в целом за год может достигнуть 40%. Соответствующий пост опубликован в Facebook."Больше всего пострадали те отрасли, в которых невозможна дистанционная работа. Это, в частности, авиационные, морские перевозки, сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями. Хотя значительная часть предприятий приостановила свою деятельность, но в последние 10 дней экономика в целом начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе. Особенно стоит отметить аграриев, которые уже начали посевную", - говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ: Армия РФ намерена окружить группировку Объединенных силГенеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что российские войска планируют окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Кроме того, по данным украинского командования, армия РФ будет продолжать удерживать отдельные рубежи в Киевской и Черниговской областях для сковывания действий украинских войск - вероятно, в районах вблизи от границы с Беларусью и Россией.

FT подтвердила, что Роман Абрамович встречался с Владимиром ПутинымПервым об этом сообщило издание "Агентство". Как сообщал собеседник "Агентства", Абрамович опоздал на встречу в Кремле с предпринимателями 24 февраля, но позже у него с Путиным состоялся личный разговор, где он предложил свое посредничество в российско-украинских переговорах. Путин согласился. Financial Times сегодня рассказывает подробности этой встречи. Как пишет FT, начало войны 24 февраля застало Абрамовича на его вилле Château de la Croë на Лазурном берегу во Франции. В тот же день он вылетел в Москву на своем частном самолете, но не успел на встречу Путина с бизнесом, которая частично транслировалась по телевидению. Абрамович договорился о личной встрече с президентом. На ней он извинился за опоздание, но, по словам трех осведомленных источников, привел веские доводы в пользу прекращения войны. Путин его выслушал и лично одобрил желание Абрамовича выступить посредником в мирных переговорах.После этого Абрамович летал между Москвой, Израилем и Турцией, помогая в переговорах, и даже как минимум дважды ездил в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорят источники FT. Он также пережил предполагаемое отравление во время переговоров, из-за которого он полностью потерял зрение на несколько часов.О том, что Абрамович в рамках своей челночной дипломатии встречался с Зеленским, первым также сообщило "Агентство". Позднее эту информацию подтвердили источники WSJ. Информация о встрече Абрамовича и принятом Путиным предложении содействовать мирным переговорам в корне меняет имидж миллиардера, который тот кропотливо создавал себе на Западе. В течение двух десятилетий Абрамович отрицал любые предположения о том, что является близким доверенным лицом Путина, иногда даже угрозажая судами, пишет FT. Однако согласие президента на его посредничество в корне меняет картину. Газета приводит цитату одного из крупных бизнесменов, который согласился говорить на условиях анонимности. "Похоже, у них гораздо более близкие отношения, чем я думал. Он всегда был ближе к Путину, чем я, но я не думал, что он был так близок, — говорит человек, которого издание называет олигархом, знакомым и с Путиным, и с Абрамовичем с 1990-х годов. — Никто другой не смог бы сыграть эту роль".

Турция предлагает суда для эвакуации из Мариуполя по морюТурция предложила выделить суда для эвакуации украинцев из осажденного российскими войсками Мариуполя.В портовом городе идут бои, многие смогли выбраться, но более 150 тысяч человек еще остаются под обстрелами. Эвакуация по земле постоянно срывается.Об инициативе Турции рассказал в субботу министр обороны Хулуси Акар, которого цитирует госагентство Анадолу."Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции", - сказал министр.Сегодня утром украинские власти говорили, что ждут хороших новостей об эвакуации из Мариуполя уже "сегодня-завтра".

Премьер Польши раскритиковал нежелание Европы вводить более строгие санкции против РФПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал лотереей ситуацию с введением санкций ЕС против России. Об этом сообщает "Европейская правда"."Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, или над их домами не летают российские самолеты, а в Европе лотерея... сначала голоса за ужесточение санкций, на следующий день голоса за то, чтобы не преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла" - написал Моравецкий в Twitter.Ранее Моравецкий призвал ЕС наложить налог на все импортируемые из России энергоносители. Он также подтвердил намерения Польши отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года и заявил, что страна уже прекратила импорт российского угля и рассчитывает прекратить импорт газа с мая.https://twitter.com/MorawieckiM/status/1510153210060849154

Украинский фотограф и документалист Макс Левин погиб под КиевомМакс Левин пропал три недели назад в районе боев в Киевской области, а 1 апреля полиция подтвердила, что он погиб, сообщила в субботу редакция LB.ua, где он работал более 10 лет.Левин уехал документировать российскую агрессию вместе со своим другом и давним соратником Алексеем Чернышевым, судьба которого по-прежнему неизвестна.Большинство документальных проектов Левина были связаны с развязанной Россией войной в Украине."Каждый украинский фотограф мечтает сделать фотографию, которая остановит войну", - вспоминает его слова редакция LB.ua. У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, жена и пожилые родители.

Папа Римский рассматривает возможность визита в УкраинуПапа Римский Франциск заявил, что рассматривает возможность визита в столицу Украины, несмотря на войну России. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters. На вопрос репортера во время полета на Мальту, рассматривает ли он приглашение, сделанное украинскими политическими и религиозными властями, Франциск ответил: "Да, оно на столе".Папа Франциск больше не сообщил никаких подробностей.В прошлом месяце мэр Киева Виталий Кличко направил письмо Папе Франциску, в котором призвал его посетить столицу, заявив, что его присутствие будет "ключевым для спасения жизней и прокладывания пути к миру".Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта также приглашал Папу Римского Франциска приехать с визитом в Украину.Папа Франциск неоднократно осуждал войну, развязанную Россией в Украине, и призвал прекратить убийства.

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре зафиксированы взрывыВ городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре прозвучала серия мощных взрывов, сообщила украинская госкомпания "Энергоатом"."В Энергодаре серия мощных взрывов", – написала компания в своем телеграмм-канале в субботу. К сообщению добавлено видео, на котором видны и слышны взрывы в городе. "Энергодар прямо сейчас", – уточнил "Энергоатом".

В Киеве с начала полномасштабного вторжения повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школыВ столице с начала полномасштабного вторжения РФ в результате вражеских обстрелов повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы, сообщает Киевская городская военная администрация."В Киеве с начала полномасштабного вторжения врага повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы В столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам. В нее входят строители, представители институтов и экономисты", - сказано в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений.

РФ уйдет со всех украинских территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться и диктовать условия - ПодолякРФ уйдет со всех территорий Украины, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, снизить потери и диктовать свои условия, "афганизации" и изнуряющего для РФ конфликта не будет, заявил советник главы офиса президента Украины Украины Михаил Подоляк."Афганизации" и длительного, изнуряющего для РФ конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше", - написал Подоляк в Twitter в субботу утром.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1510153494266880002

ГСЧС сообщила о 33 погибших в результате удара по зданию обладминистрации в НиколаевеЧисло погибших от удара российских войск по Николаевской облгосадминистрации увеличилось до 33 человек, сообщила украинская Госслужба по чрезвыйчайным ситуациям."Спасатели продолжают разбирать конструкции и изымать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. В настоящее время известно о 33 погибших и 34 пострадавших", - сообщает ГСЧС в телеграмм-канале.Как сообщалось, 29 марта около 8:45 в ходе обстрела Николаева российскими оккупантами один из снарядов попал в девятиэтажное админздание обладминистрации. Произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж без последующего горения.

Одесский криминалитет доказал патриотизм на полиграфеУкраинские силовики решили проверить оперативную информацию о том, что одесский криминалитет якобы пообещал помощь российским спецслужбам.В ходе профилактических визитов к представителям преступного мира сторонников "русского мира" среди них не обнаружилось. Нашли только патроны, гранаты и ножи - все найденное изъято."Одним из инструментов проверки правдивости показаний указанной категории лиц был опрос с помощью полиграфа. Все исследования проведены с согласия, без какого-либо принуждения или сопротивления", - сообщила полиция."Результаты показали, что информация об их возможном сотрудничестве с врагом - это фейк".https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/302392082030829&show_text=true&width=500

Арестович о надеждах на восточном фронтеАлексей Арестович в субботу утром обратил лучи своего спокойного оптимизма на восток Украины, где с начала войны идут самые ожесточенные бои за Харьков и Мариуполь и куда смещается основной удар российского вторжения после успехов украинской армии под Киевом.Советник главы офиса президента Украины сказал, что взрывы на складах боеприпасов и нефтебазе в российской Белгородской области притормозят российское наступление на Донецкую область через оккупированный накануне Изюм."В Изюме пауза. Как раз туда должны были идти российские войска из Белгорода. Это те, которые вывели у нас с севера. Они в Белгороде снабжались оружием, топливом и деформировались. И должны были перебрасываться через Купянск на Изюм", - сказал Арестович в телеэфире.Нефтебаза была уничтожена накануне. Россия обвинила Украину в вертолетном рейде и обстреле, но Киев заслуг не признает."В Белгороде происходит что-то странное, что мы не можем выяснить. Почему-то они постоянно остаются без топлива и боеприпасов, - сказал Арестович. - Поэтому в Изюме и не наступают".В Мариуполе, по его словам, ситуация тяжелая, но не безнадежная."Наше больное место - Мариуполь, там идут тяжелые уличные бои. Но противник дошел до районов, где наши войска могут очень долго держать оборону. Центральное командование делает определенные шаги, которые должны облегчить положение защитников Мариуполя, и уже облегчают", - сказал он."Возможно, заря надежды взойдет над Мариуполем в военном смысле", - сказал Арестович и не исключил хороших новостей "сегодня-завтра" об эвакуации населения, запертого под обстрелами в осажденном городе.

Согласованы семь гуманитарных коридоровНа субботу 2 апреля запланирована работа семи гуманитарных коридоров, сказала вице-премьер Украины Ирина Верещук.Людям предлагается на частном транспорте выехать из Мариуполя в сторону Запорожья по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.Из Бердянска людей будут вывозить на автобусах и частном транспорте.Кроме того, вывезти людей предлагается из Луганской области - из населенных пунктов Рубежное и Нижнее и городов Северодонецка, Попасная и Лисичанска.Мариуполь уже пять недель окружен российскими войсками. Город практически полностью разрушен, в нем продолжаются ожесточенные бои; часть кварталов контролируют российские войска, часть - украинская армия.В городе все еще остаются более 150 тыс. человек, которые с трудом выживают без тепла и еды.Российские власти утверждают, что в пятницу открыли гуманитарный коридор из Мариуполя по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Однако эвакуация из самого города так и не началась. Вместо этого из подконтрольного российским войскам Бердянска на автобусах было эвакуировано около 3000 человек, которые ранее сумели выбраться из осажденного города.

С начала войны погибли 158 детей - Генпрокуратура УкраиныЗа время войны с Россией погибли 158 детей. 254 ребенка были ранены, приводит новые данные Генпрокуратура Украины.Больше всего детей пострадали в Киевской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

Главное к этому часу✅Новые обстрелы территории Украины - в Луганской области, Кривом Роге и Днепре, Полтаве и Кременчуге✅Украинский генштаб сообщает о "подозрительном" передвижении российских войск в Приднестровье.✅Более тысячи сайтов и ссылок заблокированы в России с начала войны.✅Владимир Зеленский пообещал "неотвратимую ответственность" для представителей украинской власти, которые сотрудничают с Россией.✅Он же в своем обращении призвал россиян саботировать призыв в армию, чтобы солдаты не оказались на войне (российские власти настаивают, что призывников в зоне боевых действий не будет).✅Пентагон пообещал Украине оружие и технику на 300 млн долларов.

В Ирпене и Романовке удалось возобновить мобильную связь благодаря Starlink. Это первый подобный случай в Украине и второй - в мире, сообщает "Украина. Сейчас". Starlink — глобальная система спутникового интернета, которой занимается SpaceX Илона Маска. После вторжения России SpaceX решила предоставить Украине доступ к Starlink.

С начала войны в Украине погибли 158 детей, 254 ребенка получили ранения, сообщила утром 2 апреля Генпрокуратура Украины.

По Днепру тоже ударили ракетамиПо Днепру этой ночью тоже был нанесен ракетный удар - об этом утром в субботу сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.По словам Резниченко, в Днепре ракеты попали по некоему "инфраструктурному объекту", ранены два человека.Кроме того, как пишет глава администрации, удар был нанесен и по Кривому Рогу и он пришелся в автозаправку. Пожар уже потушен.Резниченко также утверждает, что украинские зенитчики ночью сбили четыре крылатых ракеты и 1 беспилотник противника.

Более 10 тысяч неразорвавшихся боеприпасов обезвредили в марте саперы в Киевской областиОб этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Она отчиталась о том, что в течение марта на территории Киева и Киевской области были найдены и обезврежены более 10 тысяч мин, снарядов, ракет, бомб, гранат, а также один российский “дрон-камикадзе” в состоянии боевой готовности.

Глава Луганской области пишет об обстрелах семи городов и поселковГлава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщает, что в Лисичанске ночным обстрелом были повреждены пять домов, а всего за последние сутки в семи городах и поселках области было разрушено или повреждено 31 здание, в том числе 27 жилых домов.Большинство этих городов и поселков находятся рядом с линией фронта. Была ли часть домов повреждена непосредственно в ходе боев, а не только обстрелами издалека, Гайдай не уточняет.Точной информации о возможных жертвах и пострадавших у главы администрации пока нет.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/rukovoditelej-the-bell-publicista-ponasenkova-i-zhurnalistku-dozhdya-obyavili-inostrannymi-agentami.d?id=54208644

Администрация США договаривается с союзниками по НАТО о том, чтобы они передали Украины свои танки советского производства - об этом сообщила в пятницу американская газета New York Times, сославшись на неназванного по имени чиновника администрации. Собеседник газеты сообщил, что танки будут переданы "скоро", но не сказал, когда именно, сколько их будет и какая страна или страны отдадут их украинцам. Только у Польши, по официальным данным, есть больше 500 модернизированных и не модернизированных танков Т-72, при этом она давно оснащает свои танковые части немецкими "Леопардами" - их у поляков уже несколько сотен.

Россия нанесла ракетные удары по Полтаве и Кременчугу - глава администрации Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщает, что ночью российская армия нанесла ракетные удары по Полтаве и второму по величине городу области, Кременчугу. Лунин утверждает, что в Полтаве ракетный удар по некоему объекту инфраструктуры, а в Кременчуге ракеты попали по нескольким объектам инфраструктуры и жилым домам. "Информацию о пострадавших уточняем", - пишет глава администрации.

В краткой сводке на утро 38-го дня войны генштаб украинской армии утверждает, что видит подозрительное передвижение российских частей т.н. "миротворческого контингента" в Приднестровье. "Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровской молдавской республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - пишет генштаб. Кроме того, украинские военные снова сообщают, что россияне выводят свои части "на отдельных направлениях" (накануне генштаб писал конкретно о севере Киевской области) - предположительно для укрепления группировок и наступления в Донецкой, Луганской и Харькковской областях.