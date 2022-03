ОНЛАЙН. Гуманитарная катастрофа в Мариуполе, Киев покинул каждый второй житель

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 10 марта

Turkish Airlines приостанавливает продажу россиянам билетов из Турции в третьи страны.

Гостомель под Киевом.

Зеленский о ядерных угрозах Путина: «Это блеф»В интервью немецкой газете Die Zeit Зеленский заявил, что маловероятно, что Путин прибегнет к ядерному оружию. «Одно дело быть убийцей. Другое дело быть самоубийцей», — сказал он.

Mars прекращает инвестиции в бизнес на территории России и импорт и экспорт продукции

Россия с 9 часов утра вновь объявляет "режим тишины" и открывает гуманитарные коридоры.Они будут действовать из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.Украина пока не комментировала этих намерений.

Банки Латвии заморозили около 8 млн. евро в связи с установленными ЕС и Управлением по контролю за иностранными активами США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) санкциями против России. В латвийских банках выявлено одно физлицо и 15 юридических лиц, которые не были прямо включены в санкционные списки, но была установлена принадлежность к подсанкционным лицам, поэтому их средства были заморожены.

Российские военные заявили, что согласились на проезд украинской ремонтной бригады к поврежденной линии электропередач в район Чернобыльской атомной станции.

Жители Украины смогут бесплатно ездить на региональном общественном транспорте Латвии.

Компания Walt Disney приостановит весь бизнес в РоссииКомпания Walt Disney Co заявила, что приостановит весь бизнес в России, включая выпуск контента и лицензирование продукции, деятельность Disney Cruise Line, выпуск журнала National Geographic и свой телевизионный канал.Ранее Disney говорила только о временной приостановке проката своих фильмов на территории России.По словам Кристин МакКарти, финансового директора компании, на Россию и Украину вместе приходится 2% бизнеса Disney"Это не столь значительная цифра для нас", - говорила она.

В Харькове горит физико-технический институт, в здании расположен ядерный реактор. Жители Харькова сообщают, что горит электрическая подстанция, расположденная на территории института. В некоторых домах района нет света.

Министр иностранных дел Турции заявил, что Путин не против прямых переговоров с президентом Украины.

Интерпол не будет исключать Россию из организации, но изменит порядок рассмотрения ее запросов, сообщает ТАСС.

Зеленский поручил Кабмину разработать программу восстановления для каждого города, пострадавшего в результате войны "После ее реализации Харьков, Чернигов, Сумы, Ахтырка, Житомир, Изюм, Мариуполь и другие украинские города не будут видеть даже след от российского вторжения"

Производитель автомобилей Stellantis (Maserati, Chrysler, Opel, Dodge, Peugeot и др.) приостановливает экспорт автомобилей в Россию и импорт из неё

В Риге переименовали улицу, где находится посольство России, в улицу Независимости Украины.Как написал в своем "Твиттере" глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, "отныне адрес посольства России будет улица Независимости Украины, дом 2. Так решил Рижский городской совет".https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1501937741998661643?ref_src=twsrc%5Etfw

За две недели войны в Украине погибли 549 мирных жителей, приводит свежие данные ООН.Еще 957 человек ранены.Причина большинства жертв среди мирного населения - обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетные и авиационные удары.

В Нежине Черниговской области в четверг в результате обстрела российскими военными из "Ураганов" 2 человека погибли, 8 ранены.

Зеленский поручил Кабмину разработать программу восстановления для каждого города, пострадавшего в результате войны.«После ее реализации Чернигов, Сумы, Ахтырка, Житомир, Изюм, Мариуполь и другие украинские города не будут видеть даже следа от российского вторжения».

Центр Харькова

Власти Украины знали, что Россия нападет и начали готовиться еще в ноябре 2021 года. Однако на Банковой не ожидали, что в агрессию будет вовлечен и режим Лукашенко, заявил секретарь СНБО Данилов.«Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность».По его словам, власти понимали, что вторжение состоится, однако не объявляли об этом: «Потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы здесь начался хаос».

США не намерены направлять войска на Украину даже в случае, если там будет применяться неконвенциональное оружие, заявили в Белом доме. Неконвенциональное оружие - это оружие массового поражения (химическое, ядерное, бактериологическое).

Минобороны РФ заявило,что гуманитарные коридоры в Украине в сторону России будут открывать ежедневно в 10:00 в одностороннем порядке.

Глава разведки США: Украина не разрабатывает ни биологическое, ни ядерное оружиеУкраина не занимается разработкой ни биологического, ни ядерного оружия, а заявление России о том, что занимается, является неправдой, направленной на сокрытие шагов, к которым она может прибегнуть в войне со своим соседом.Об этом сообщили глава разведки США Аврил Хейнс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Bloomberg.По словам Хейнса, в Украине, как и во многих странах, есть биоисследовательские лаборатории, но они предназначены для защиты от пандемий или атак и отличаются от лабораторий биологического оружия.В то же время Псаки отметила, что россияне "не только имеют потенциал, они имеют историю использования химического и биологического оружия".

Госагенство лекарств: в Европе доступна замена всем российским и белорусским лекарствам Всем зарегистрированным в Латвии лекарствам, которые производятся в России и Беларуси, доступны терапевтические альтернативы – лекарства, которые можно использовать в качестве замены. Доступность лекарств и медицинских устройств жителям Латвии не зависит от российских, белорусских и украинских производителей. Об этом сообщает Государственное агентство лекарств (ZVA).

ООН: Количество беженцев из Украины превысило 2,3 млн человек, включая свыше 1 млн детей

Президент США Джо Байден связал рекордную годовую инфляцию в введенными против России санкциями. Годовая инфляция в США по итогам февраля ожидаемо ускорилась до 7,9% с 7,5% в январе, обновив максимум 1982 года.

Джонсон опасается, что Путин применит в Украине химическое оружие"То, что вы слышите о химическом оружии - это прямо по их сценарию", - сказал британский премьер."Они начинают говорить, что есть химическое оружие, которое хранят их противники или американцы, и поэтому, когда они сами разворачивают химическое оружие, а я боюсь, что они могут это сделать, у них возникает своеобразный… фейк, готовый к действию", - рассказал Борис Джонсон."Вы видели это в Сирии. Вы видели это даже в Великобритании. Это то, что они уже делают. Это циничное, варварское правительство", - добавил он.

Все планы Путина провалились, он должен остановить войну в Украине, - Боррель Президент РФ Владимир Путин потерпел фиаско во всех своих планах и расчетах, сделанных перед началом российской агрессии против Украины, и сейчас именно он должен немедленно остановить эту нелепую и безосновательную войну. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В четверг вечером, 10 марта, Генштаб ВСУ опубликовал сводку:В течение дня на Полесском и Волынском направлениях военные РФ вынуждены были отойти на невыгодные для них рубежи.На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравийка.В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области российские военные ищут способ сдаться в плен.В Киеве удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.Продвижение российских военных остановили на всех направлениях, противник несет потери в личном составе, вооружении и технике.Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации, пропаганды и фейков по всем имеющимся информканалам. Например, о принятии руководством Украины условий России, призывы к сложению оружия украинскими военными.

ООН: Организация не располагает данными о возможности применения химоружия на Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что нет возможности ускоренного присоединения Украины к ЕС, так как в ЕС просто не регламентирована подобная процедура: "Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят плечом к плечу, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Его не существует", - заявил политик во время саммита Евросоюза в Версале.

Глава МИД Армении заявил Лаврову о напряженной ситуации на границе с Азербайджаном и в Нагорном Карабахе, сообщили в МИД. Об этом пишет ТАСС.

Абрамович сохранит гражданство ПортугалииВласти Португалии заявили, что не будут применять санкции в отношении российского олигарха и владельца английского футбольного клуба Челси Романа Абрамовича, введённые против него Великобританией, потому что после «брексита» решения руководства Великобритании не распространяются на Европу. Министерство юстиции Португалии также заявило, что санкции ЕС против российских олигархов из-за военного вторжения России в Украину не предполагают лишение гражданства.С 2021 года Абрамович является гражданином Португалии.

Три крупнейшие звукозаписывающие компании в мире остановили работу в РоссииВсе участники «большой тройки» звукозаписывающих лейблов, контролирующих более 70% мирового музыкального рынка, объявили о приостановке своей деятельности в России на фоне войны в Украине, сообщает Meduza.10 марта об этом объявила Sony Music. Чуть позже о приостановке работы сообщила Warner Music. Крупнейшая звукозаписывающая компания Universal Music объявила о закрытии своих офисов и приостановке всех бизнес-операций в России еще 8 марта.

Санкции против Абрамовича: правительство Британии готово в будущем разрешить продать "Челси", но с условиемВведенные санкции против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича и лицензия, которая была оформлена на "Челси", останавливают любую перспективу продажи клуба. Но британское правительство готово рассмотреть этот вопрос в будущем при ряде условий.Об этом пишет BBC Sport.Отмечается, что правительство готово в будущем рассмотреть вопрос о лицензии, которая бы позволила продать клуб, но при условии, если вырученные средства не перейдут Абрамовичу.Это объясняется тем, что так будет лучше для самого клуба.По данным издания, "Челси" все еще продолжает интересовать потенциальных покупателей, даже несмотря на санкции против Абрамовича.

Адрес посольства России в Литве переименовали в Улицу Героев Украины, дом 2. Сегодня там появились соответствующие таблички на литовском и украинском языках.

Президент Франции Макрон не ожидает в самом ближайшем будущем дипломатического урегулирования ситуации в Украине: "Я должен быть честным и сказать, что не вижу возможности дипломатического урегулирования в ближайшие часы или в самые ближайшие дни. Мы переговорим с президентом Путиным в ближайшие дни. Будем смотреть, есть ли подвижки с обеих сторон"

TOEFL вслед за IELTS приостановил прием экзаменов по английскому в РоссииМеждународная система тестирования английского TOEFL приостановила проведение тестов в России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину.В ETS, которой принадлежит TOEFL, выразили надежду, что мир восторжествует как можно скорее.Накануне о приостановке работы в России заявила и другая авторитетная система экзаменов по английскому языку IELTS.Тесты TOEFL и IELTS необходимы для подтверждения уровня владения английским для поступления в вузы Европы, США и Азии.

Джонсон: "Мотивы не всех украинцев, приезжающих к нам в страну, ясны"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объяснил, почему он настаивает на тщательной проверке украинцев, которые бежали из своей страны и хотят въехать в Великобританию. По его словам, некоторые из тех, кто прибывает в Великобританию, "все еще могут быть вооружены, не все их мотивы полностью ясны".При этом он заявил, что уже выдано более 1000 виз украинским беженцам и пообещал, что их число будет стремительно расти.Великобритания упростила визовые правила для украинцев, которые хотят воссоединиться с семьей, однако правительство заявило, что не будет вводить систему по которой украинцы смогут приехать без всяких проверок.Борис Джонсон также предупредил о трибунале для британских военных, которые решат самовольно отправиться для участия в боевых действиях в Украине.По словам Джонсона, вооруженные силы могут сочувствовать борьбе добра и зла в Украине, однако в Великобритании действуют законы, которые нужно соблюдать.

Из Сумского направления вывезли 60 тысяч человек, из Киевщины – 20 тысяч "Из городов Сумы, Тростянец, Краснополье в направлении Полтавы за те 2 дня, которые проходят мы вывезли более 60 тысяч человек, - рассказала Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Из города Изюм в Лозовая Харьковской области удалось выехать около 3 тыс. человек. В город Изюм была ввезена помощь: медикаменты, продукты, вода. Более 100 тонн... Из города Буча, Гостомеля, Ирпеня, Ворзеля и других Киевской области за вчерашний день было эвакуировано около 20 тысяч человек. В город Энергодар также доставили более 100 тонн помощи. Самая большая наша боль, о которой я не могу молчать. Я буду говорить ежеминутно, обращаться ко всему миру. Помогите Мариуполю. Там реальная гуманитарная катастрофа. Мы не смогли снова завезти туда даже гуманитарный груз. Ни вода, ни медикаменты, ни продукты не попали к людям, которые под тотальным обстрелом вот уже который день подряд".

Петр Порошенко во время выступления на Саммите Европейской народной партии призвал партнеров из Евросоюза сделать все, чтобы остановить безумие Путина и войну против Украины. Он подчеркнул – санкции против агрессора должны быть по-настоящему адскими. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии "Европейская солидарность". "Пока ад здесь, в Украине, а не в России. Каждый день должны быть новые санкции! Каждый день полумер и колебаний приводит к десяткам потерянных жизней украинцев. Отрезать все российские и белорусские банки от SWIFT, запретить импорт энергоресурсов в ЕС. Прекратите ежедневно посылать полмиллиарда евро в Россию", – призвал Порошенко.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона заявил, что российская армия уничтожила в городе 400 многоэтажных жилых домов.

Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, в том числе маркетинг и обеспечение цепочки поставок.

В Минобороны РФ заявили, что российская армия не бомбила детскую больницу и роддом в Мариуполе. Ведомство утверждает, что это «полностью срежиссированная провокация» украинских властей.Несколькими часами ранее, после переговоров в Турции Лавров заявил, что в обстрелянном роддоме находилась база батальона «Азов» и фактически признал обстрел российской стороной.«На заседании Совбеза ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот роддом давно захвачен батальоном «Азов» и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, весь медперсонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов». Эти данные были предъявлены три дня назад. Поэтому делайте выводы сами», — заявил Лавров.

У Светлодарска (Донецкая область близ линии фронта) в ходе боев перебит газопровод высокого давления.

"Украина никогда не станет Россией. Не дождутся" - Леонид Кучма обратился к украинцам"Украина – не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся. Мы уже побеждаем. И это не остановить. А в адрес России скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников которые в один голос говорят: будьте вы прокляты. Слава Украине! Слава украинцам!", - написал в обращении к украинцам бывший президент Украины Леонид Кучма.Бывший президент сказал, что остается в Украине, "потому что все мы на родной земле, другой нет".Леонид Кучма был президентом Украины с 1994 по 2005 годы.

Глава минздрава Украины о перелетных птицах с химическим оружием: это просто больная фантазияГлава минздрава Украины Виктор Ляшко в обращении к ВОЗ прокомментировал утверждения российских властей о том, что в Украине готовят бактериологическое и химическое оружие, которое в теории могло бы распространяться перелетными птицами или летучими мышами."Конечно, для любого образованного человека – это не более чем плод больной фантазии. К тому же Россия прекрасно понимает, что такое постсоветская система лабораторных центров, как они работают и какими исследованиями занимаются", - написал в письме к ВОЗ Ляшко.Министр попросил Всемирную организацию здравоохранения опровергнуть заявления российской стороны.

Заммэра Мариуполя: в городе были убиты более 1200 человекЗаместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил Би-би-си, что, по последним данным, в городе были убиты 1207 человек. Орлов говорит, что "это просто тела, которые мы собрали на улице".Независимого подтверждения слов Сергея Орлова нет.Он также сказал, что невозможно идентифицировать всех погибших, так как людей хоронят в братской могиле из-за того, что добраться до кладбищ за пределами города невозможно.Сергей Орлов говорит, что люди по-прежнему не могут выехать из города или получить какую-то помощь извне, так как Мариуполь окружен российскими войсками, а обстрелы не прекращаются.

Правительство РФ планирует национализировать имущество иностранных компаний, ушедших с российского рынка в знак протеста против войны в Украине. Об этом сообщил в Facebook в четверг 10 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, правительство уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций.

Медиа-группа Hearst Magazines в которую входят такие журналы, как Cosmopolitan, Harper's Bazaar и Esquire, вышла из сотрудничества с российскими компаниями.

Конфискация активов компаний отбросит РФ в 1917 год, - считает глава "Норникеля" Владимир Потанин.К вопросу о конфискации предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка, надо подходить очень осторожно, считает глава "Норникеля" Владимир Потанин, комментарий которого распространила пресс-служба компании, сообщает Интерфакс. "Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий", - заявил он."Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность", - заявил он.

В случае обстрела надейтесь на самих себя: в Латвии нет бомбоубежищ Корреспондент LTV Гирт Звирбулис решил выяснить, в каком состоянии находятся наши бомбоубежища и можно ли их использовать в случае войны. И выяснил, что оставшиеся бомбоубежища заняты под другие нужды, пишет Rus.Lsm.lv.

Вывозимые из Украины приютские животные могут быть опасны для здоровья людей и животных в Латвии Учитывая широкое распространение бешенства в Украине, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает латвийские ассоциации спасения животных и активистов не перевозить животных, живущих в украинских приютах, в Латвию.Представители Службы заявили, что в приютах для животных в основном содержатся бродячие животные, а также животные, оставшиеся без хозяина. И как правило они не привиты, а статус их состояния здоровья неизвестен.

Уровень радиации на украинских АЭС в пределах нормы, - сообщает МАГАТЭ.

Так выглядит Мариуполь после ударов российских военных

В Украине дорожают лекарства В дни начала войны аптеки были первыми, кто закрыл двери перед покупателями. Выйти на работу и обеспечивать население медикаментами аптекарей призывали Минздрав, мэр Киева Виталий Кличко, местные власти. Но открылись далеко не все, пишет strana.news. Люди вынуждены часами стоять в очередях, при этом купить нужные препараты можно далеко не всегда. Плюс намечается повышение цен."Некоторые аптеки уже повысили цены, есть точки, где препараты продаются без ценников — их устанавливают на ходу. Сейчас многие аптеки начинают массовую переоценку ассортимента, подорожание составит, минимум, 20%",— говорит глава Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.Как такая "переоценка" стыкуется с заявлениями властей о контроле цен на социально значимые товары, в том числе, лекарства, вопрос открытый. В частных беседах аптекари говорят, что продавать медикаменты по старым ценам им невыгодно — товар подорожал в закупке, приходится доплачивать фармацевтам за риски и увеличившуюся нагрузку — иначе люди просто отказываются работать.

Владимир Путин: "Санкции в отношении России были неизбежны, страна с ними справится, не будет жить, согнув спину" Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что западные санкции в отношении России были бы введены "так или иначе", как они вводились на протяжении многих последних лет, пишет bbc. Он считает, что российская экономика справится с новыми вызовами, наладив импортозамещение. "Люди поймут, что нет какой-то проблемы, которую мы не можем решить", - сказал Путин. Он также отметил, что санкции в отношении России вредят гражданам западных стран, которых власти призывают "потуже затянуть пояса и надеть теплую одежду". Владимир Путин настаивает на том, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоносителей и не виновата в росте цен. "Это результат их собственных просчетов - не вините нас", - заявил Путин.

В Беларуси заявили, что подключили электролинию до Чернобыльской АЭС, Энергоатом говорит – это фейк

Харьковчан предупредили об отключении горячей водыВнимание! В целях экономии воды временно прекращено горячее водоснабжение. Весь имеющийся ресурс КП "Харьковские тепловые сети" направляет на сохранение тепла в квартирах. Приносим свои извинения за неудобства

BlaBlaCar приостановит инвестиции и финансирование дочерней компании в РФ

Британия упрощает процедуру получения виз для беженцев из УкраиныСо следующей недели украинцам с паспортами больше не нужно посещать визовый центр перед поездкой в Великобританию:"Украинцы с паспортами смогут получить разрешение на въезд сюда полностью в режиме онлайн, где бы они ни находились, и смогут сдать свои биометрические данные уже в Великобритании", - сообщили в МИД страны

В Мариуполе бомбовым ударом разрушено главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Японская корпорация Japan Tobacco, один из крупнейших в мире производителей сигарет, приостанавливает новые инвестиции на российском рынке.

Россия не собирается ни от кого закрываться, заявил Путин

Романовский мост в Ирпене. МВД сообщает, что сегодня из под моста полицейские помогли спасти более 1000 человек.

Вашингтон выделит 50 млрд долларов на гуманитарную помощь украинцам, страдающим от российской агрессии.Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявила вице-президент США Камала Гаррис, передает корреспондент Укринформа.

"Это должно защитить Украину на столетия". Ермак рассказал о формате внеблокового статусаГлава Офиса президента Андрей Ермак рассказал как видит договорённости по внеблоковому статусу Украины. Об этом он заявил в своем интервью "Украинской правде"."Что касается внеблоковости. Давайте смотреть на реалии. Мы сегодня вне всяких блоков. Но нам сегодня важно говорить не об этом, а о том, что системы европейской безопасности не существует. После начала войны это очевидно. Системы мировой безопасности не существует… Ее надо строить – с нуля.И, безусловно, нас в первую очередь интересует строительство этой системы мировой безопасности, в которой Украина будет иметь определенные реальные, юридически закрепленные гарантии.У нас есть опыт Будапешта. Такой уж трагический, кровью наших людей проплаченный опыт. И потому сегодня мы не согласимся ни на какие разговоры. Мы будем говорить только о действительно многовекторной, с участием многих стран, системе международной безопасности Украины", - заявил Ермак заявил в интервью "Украинской правде".Более того, он добавил, что подобный документ уже готовится с партнёрами.

Goldman Sachs Group Inc. заявила, что планирует закрыть свои операции в России – инвестбанк стал первым среди крупных банков с Уолл-стрит, который выходит из РФ из-за войны против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

В США нет четкого видения, как долго может длиться война в УкраинеВ администрации президента США и в экспертных кругах пока нет четкого видения, сколько может длиться война в Украине, пишет The Washington Post.Журналисты пообщались с 17 собеседниками - представителями администрации Байдена, дипломатами и аналитиками. Если в начале преобладали ожидания, что Россия одержит скорую и легкую победу, то теперь эксперты говорят, что не знают, когда ждать завершения горячей фазы конфликта.По их словам, вероятно, что война войдет в затяжную фазу и будет иметь тяжелые гуманитарные последствия для Украины.

Советник Зеленского Олег Устенко оценил ущерб от российского нападения на Украину в $100 млрд.«По самым предварительным оценкам, которые есть в нашем офисе, мы уже потеряли или активы, которые уже были уничтожены — их оценка — составляет примерно 100 миллиардов долларов США. Это очень приблизительные оценки того, что мы уже потеряли», - заявил Устенко.

В Харькове воздушная тревога

МИД РФ надеется, что обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия будет проходить в конструктивной атмосфере, чтобы по ее итогам удалось принять документ. Об этом сообщает ТАСС.

Паблик «Медузы» заблокирован в ВК. Также соцсеть заблокировала паблики «Радио Свободы» и «Настоящего времени».

Один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды Uniqlo решил приостановить свою деятельность в России. Об этом говорится в сообщении компании Fast Retailing Co., которая развивает сеть магазинов Uniqlo.

Международные платежные системы отменили комиссию за перевод денег в Украину Международные платежные системы Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, MoneyGram, в также Intel Express отменили комиссию за перевод денежных средств в Украину. Глобальная сеть Euronet с сетью банкоматов по всему миру тоже отменила плату за свои услуги для граждан Украины. Об этом сообщает Нацбанк Украины. Владельцы платежных карт, эмитированных в Украине, могут без комиссий снять наличные в банкоматах сети Euronet в Украине, Польше, Венгрии, Словакии и Румынии.

В Российской Федерации после введения санкций за войну против Украины массово распродают частные самолеты. Об этом изданию Украинская Правда сообщили источники в авиационной сфере и на авиарынке.На данный момент брокерам поступила информация об 11 самолетах, которые уже выставлены на продажу.Все они до военной агрессии РФ и наложения санкций регулярно курсировали между Европейским Союзом и Россией.Сейчас, согласно данным онлайн-радаров, эти самолеты совершают внутренние рейсы по России и летают в ОАЭ, Турцию, Кипр, Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан и Кувейт.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, близкий к президенту РФ, в четверг в Москве встретится с Владимиром Путиным.Об этом изданию Politico сообщили источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду..Издание не приводит других деталей встречи, отмечает, что она состоится в рамках усилий по прекращению войны в Украине.Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, являющийся личным другом президента РФ, ранее раскритиковал войну Путина в Украине, но заявил, что "обе стороны допустили ошибки". Он сказал, что НАТО расширилась слишком далеко на восток после окончания холодной войны, тем самым спровоцировав Кремль. Источник: https://censor.net/ru/n3323659

В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной Министр иностранных дел Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. При этом он выразил надежду, что конфликт удастся остановить как можно скорее.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина."Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", - заявил Ван И в ходе переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном и Джонсоном "Продолжил диалог с лидерами Великобритании и Франции. Рассказал о новых преступлениях РФ против народа Украины. С Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудили дальнейшую поддержку Украины. С Президентом Франции Эмманюэлем Mакроном сосредоточились на ходе мирных переговоров." – прокомментировал Зеленский.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что эвакуация на собственном транспорте сегодня отменяется. «Сегодня эвакуация на собственном транспорте отменяется и переносится на завтра! Колонна будет формироваться 11 марта, с 10:00 на улице Курчатова!», - сообщил Орлов.

Сервис денежных переводов Western Union останавливает работу в России и Беларуси.

В Минэнерго России заявили, что белорусские энергетики обеспечили подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС.

Из городка Изюм эвакуированы две тысячи человек Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Люди уехали на 44 автобусах. "Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая поездка в Днепр. Доставлен гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости", - написал он в своем телеграм-канале. Изюм - районный центр в Харьковской области, это важный транспортый узел, в городе и вокруг него шли бои. Эвакуация людей несколько раз объявлялась и срывалась из-за продолжающихся обстрелов.

Жертвами войны в Украине стал 71 ребенокЗа 15 дней войны в Украине погиб 71 ребенок, более 100 детей получили ранения.Об этом сообщила уполномоченная по права человека в стране Людмила Денисова.

Вот так сейчас выглядит Северодонецк в Луганской области. Сообщается, что в городе частично нарушено водоснабжение и теплоснабжение, есть проблемы со связью и электричеством. Аналогичная ситуация наблюдается в соседних Лисичанске и Рубежном. В регионе гуманитарная катастрофа.

Кулеба: Лавров приехал поговорить, а не принимать решения"Во время нашей встречи я настаивал на необходимости срочно разрешить поставить Мариуполю гуманитарную помощь и прекратить огонь на 24 часа. К сожалению, министр иностранных дел Лавров, похоже, пришел говорить, а не решать. Надеюсь, он передаст просьбы Украины в Москву" - написал Кулеба.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1501907775013765124?ref_src=twsrc%5Etfw

Amnesty International: в авиаударе по Чернигову использовались "тупые бомбы" "Авиаудар по улицам Чернигова потрясает сознание. Это была безжалостная, неизбирательная атака на людей, которые занимались своими повседневными делами дома, на улицах и в магазинах", — заявила директор по кризисному реагированию Amnesty International Джоанн Маринер.https://www.delfi.lv/article.php?id=54137696

Минобороны РФ: США и союзники готовят этническое биооружиеМинистерство обороны РФ выступило с очередным заявлением. Основные тезисы:▪️У ведомства есть информация о проекте США в лабораториях в Украине по изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами. Якобы исследованиями в лабораториях руководят американские специалисты;▪️По данным Минобороны РФ, анализ лабораторных материалов из Харькова подтверждает факт передачи за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей;▪️Ведомство утверждает, что проект P-781 США, который разрабатывался в лабораториях Украины, изучал летучих мышей в качестве агентов биологического оружия;▪️По словам Минобороны РФ, одной из задач США и союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности славян;▪️США уже удалось вывезти из биолабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации и биоматериалов во Львов и в Польшу, заявляют в Минобороны РФ.Представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал российскую дезинформацию о биологическом оружии в Украине "полной чушью". По его словам, США не имеют лабораторий по производству биологического или химического оружия в Украине и полностью соблюдают международные договоры по химическому и биологическому оружию.

Футбольный клуб "Челси" под санкциямиСегодня утром Велкиобритания ввела персональные санкции против двухсот граждан России, включая президента Путина и близких к нему бизнесменов. Среди них Роман Абрамович - и это сразу же ударило по футбольному клубу "Челси", которым он владеет с 2003 года.В клубе парализована любая финансовая деятельность: он не может продавать билеты, заключать или продлять контракты с игроками. Закрылся даже клубный магазин с атрибутикой. Пока неизвестно, смогут ли в этих условиях футболисты, тренеры и персонал получать зарплату.В последние дни Роман Абрамович активно пытался продать "Челси", покупатели с предложениями были, но стороны не договорились. Теперь власти Великобритании настаивают на том, чтобы Абрамович не получил денег от этой сделки. Впрочем, ранее сам бизнесемен и так говорил, что планировал вырученные средства потратить на благотворительные проекты в Украине.

Ювелирная компания Pandora приостанавливает работу в России и Беларуси, сообщает Reuters

The Economist опубликовал обложку нового номера журналаНа красном фоне напечатана надпись "Сталинизация России". С танком и латинской буквой Z.

Жители Мариуполя продолжают делиться видео с обстрелами города.

Эстонские власти объявили о временном прекращении выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации, сообщает ERR.

Бенедикт Камбербетч поддержал Украину на церемонии вручения кинопремииАктер вышел на сцену с украинским флагом. Вручение премии Cinema Vanguard проходило 9 марта во время 37-го Ежегодного международного кинофестиваля в Калифорнии

В России назвали перечень товаров, которые нельзя вывозить из страныТовары входят в следующие категории: 📍технологическое оборудование; 📍телекоммуникационное оборудование; 📍медицинское оборудование; 📍транспортные средства; 📍сельхозтехника; 📍электрическая аппаратура.

Британия ввела санкции против Абрамовича"Не может быть безопасных гаваней для тех, кто поддерживал жестокое нападение Путина на Украину", — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.https://www.delfi.lv/article.php?id=54138036

В новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским пропагандистам. "Вы будете отвечать также, как и все те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц", - сказал он. Зеленский также подписал закон о принудительном изъятии в Украине объектов собственности России и её резидентов.

Кличко: Киев покинул каждый второй житель городаЧуть меньше 2 миллионов человек сейчас находятся в Киеве, украинскую столицу покинул каждый второй житель, сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире украинского телеканала "Рада"Он также заявил, что Киев превратился в крепость."Каждая улица, каждое здание... Я вижу, насколько блокпосты укрепляются. К территориальной обороне присоединяются люди, которые никогда не думали сменить одежду. Сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это музыканты, актеры и представители разных профессий", – сказал Кличко.

Вот так сейчас выглядит центр Мариуполя:

Борис Гребенщиков отменил все предстоящие концерты группы "Аквариум".https://twitter.com/Bg53G/status/1501857676741029895?ref_src=twsrc%5Etfw

Путин по телефону обсудил с Макроном и Шольцем тему Украины, заявили в Кремле.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит РФ и встретится 11 марта с президентом Владимиром Путиным, сообщает БелТА.

Алла Пугачева отвечает на слухи об ее эмиграции из РоссииВ инстаграме Пугачева ответила священнику Андрею Ткачеву, который радовался ее отъезду:"Рано радуешься, Андрюша. Каникулы отпуск или лечение не считаются эмиграцией. Вернусь - разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя... Богохульник!", - сказала Пугачева. View this post on Instagram A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Продажу "Челси" заморозили из-за санкций против АбрамовичаРоман Абрамович подтвердил, что выставил "Челси" на продажу, но замораживание активов и санкции против него останавливают этот процесс. Владелец "Челси" Абрамович попал под санкции правительства Великобритании из-за вторжения России в Украину. Продажа клуба заморожена, передает Укринформ.Активы Абрамовича заморозили и запретили ему въезд в страну.Секретарь по культуре Надин Доррис заявила, что "Челси" получит "специальную лицензию", которая позволит клубу играть свои матчи, "персонал будет получать зарплату, а люди, купившие билеты, смогут посещать матчи".

Великобритания вводит для украинцев электронные визыС 15 марта граждане Украины смогут подавать на британские визы заочно, без посещения визовых центров.Решение о визе они также получат заочно - по электронной почте. После этого они любым доступным способом могут добраться до Великобритании, уже на месте они сдадут биометрические данные, а в паспорт им поставят штамп о въезде.

Горсовет сообщает об авиаобстреле в МариуполеВ Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских войск, сообщил в 12:13 четверга телеграм-канал городского совета. “Бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра. Информация о пострадавших уточняется”, - говорится в сообщении.Ранее горсовет сообщал об утреннем авиаобстреле Мариуполя, в результате погиб один человек.

МВФ перечислил Украине 1,4 млрд долларовОб этом говорится в сообщении Нацбанка Украины."Сегодня Международный валютный фонд перечислил Украине 1,4 млрд долларов в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в соответствии с решением Совета директоров МВФ", - говорится в сообщении.Средства пойдут на первоочередные расходы государственного бюджета и поддержку платежного баланса Украины.

Прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия КулебыВот основное из их заявлений по итогам:Дмитрий Кулеба: • "Переговоры были тяжелые, прогресса по перемирию нет".• "Я услышал сегодня, что прекращение огня связано с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю".• "Киев не намерен выполнять требования, выдвигаемые Россией".Сергей Лавров: • "На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали".• "Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины совместно с гарантиями безопасности для России".• "Родильный дом, по которому был нанесен удар в Мариуполе, был базой батальона "Азов", соответствующие данные Россия представила три дня назад. Всех рожениц оттуда заранее вывели".

МВД Британии об ускорении процесса выдачи виз украинским беженцамМинистерство внутренних дел Великобритании рассматривает способы расширения визовой программы для украинских беженцев, пытающихся въехать на территорию Соединенного Королевства, заявил в программе BBC Breakfast министр вооруженных сил страны Джеймс Хиппи.На данный момент правительство по-прежнему сопротивляется призывам отменить все визовые правила для беженцев, ссылаясь на соображения безопасности.По мнению Хиппи, один из главных вопросов на сегодняшний день заключается в скорости рассмотрения заявок.Чтобы ускорить этот процесс, Джеймс Хиппи предложил направить британские войска вооруженных сил, находящиеся в резерве для выполнения гуманитарных задач, в визовые центры Европы.По его словам, Министерство внутренних дел приняло это предложение, но теперь необходимо заручиться согласием стран, в которых расположены визовые центры.В последние дни поступает все больше сообщений о столпотворениях и трудностях с подачей заявок в британских визовых центрах в разных городах Европы.На данный момент Великобританией было выдано около 500 виз в рамках Ukraine Family Scheme - заявки на воссоединение с семьей в Британии подали более 10 тысяч человек.

"Объяснили многократно""Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто… объяснили многократно: наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации", - заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с министрами иностранных дел Украины и Турции.

Международные системы перевода средств Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intelexpress и TransferGo отменили плату за денежные переводы в Украину, сообщает Национальный банк Украины.

Кулеба: о прекращении огня не договорилисьМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал пресс-конференцию после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Агентство Рейтер передает его слова о том, что они не договорились ни о каком прекращении огня и что Лавров не обещал никаких гуманиторных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя."Прекращение огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся", - заявил Кулеба. "Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения. Но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой защищать себя, защищать людей от российской агрессии. Надеюсь, что сегодняшний формат будет иметь продолжение", - добавил Дмитрий Кулеба.Вместе с тем, Кулеба заявил, что готов вновь встретиться с Лавровым в таком же формате (они встречались в Анталье при посредничестве Турции).

Полиция Украины: за сутки российские войска на Донбассе убили 11 человек, среди них – ребенокТолько за сутки российские войска убили в Донецкой области 5 мирных жителей, среди которых – маленькая девочка, в Луганской области погибли 6 мирных жителей, в Коростене Житомирской области от взрыва погиб один человек, сообщила Национальная полиция Украины в Telegram."За прошедшие сутки пострадали по меньшей мере 27 жителей Донбасса", - говорится в сообщении.Под ударом оккупантов оказались 14 населенных пунктов – Мариуполь, Краматорск, Дружковка, Новолуганское, Нью-Йорк, Луганское, Красногоровка, Марьинка, Константиновка, Иванополье, Терны, Мироновский, Степное, Михайловка.Повреждены 34 объекта – детская больница и роддом, две школы, Приазовский государственный технический университет, жилые дома, магазин, церковь, помещение поселкового совета, железнодорожное полотно, газопровод, коммунальное оборудование.Самая тяжелая ситуация в окруженном Мариуполе, Волновахе и окрестных селах, которые враг разрушает ракетами, авиацией и артиллерией. Также российские войска атакуют Краматорский район и Светлодарское направление.

Курс рубля продолжает падать Курсы доллара и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы. Доллар превысил 121 рубль, а евро — 132 рубля. К 10:40 четверга курс евро замедлил рост, находился на уровне 131,1 рубля (+3,23%), курс доллара находился на уровне 120,4 рубля (+0,33%). Реальный обменный курс валюты намного выше. В банковских приложениях доллары можно купить за 136-140 рублей. Курс евро еще больше различается: в некоторых банков европейскую валюту продают за 140-145 рублей, а в некоторых – курс ушел далеко за 150 рублей. Центральный банк РФ на этой неделе приостановил работу в России обменных пунктов, где валюту можно было купить за наличные деньги. Снять евро со счетов в российских банков также сейчас невозможно. Центральный банк разрешает снимать только доллары и не более 10 тысяч долларов на одного человека – все, что выше должно быть переведено в рубли. Девальвация рубля уже привела к новому витку роста цен. Росстат опубликовал статистику за неделю с 26 февраля по 4 марта – как раз на начало военной операции России в Украине. Цены на автомобили и технику выросли на двузначные значения. Резко подорожали и некоторые продукты питания. Девальвация рубля и уход из России западных компаний неминуемо должны привести к новому витку роста цен.

Японский бренд одежды Uniqlo временно приостанавливает деятельность в России "Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность [на российском рынке]", — подчеркивается в сообщении компании.

Последствия сегодняшнего удара по жилому кварталу Мариуполя

Основательница закрытого российского телеканала "Дождь" Наталья Синдеева опровергает информацию о возможном возобновлении вещания из Латвии и других стран. https://www.facebook.com/sindeeva/posts/10216644475663717&show_text=true&width=500

Великобритания ввела санкции против Путина, Абрамовича, Сечина и других, уточняет Би-би-си Великобритания ввела персональные санкции против Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, главы "Роснефти" Игоря Сечина, посла России в Беларуси Бориса Грызлова, главы Чечни Рамзана Кадырова, сенатора Андрея Клишаса, главы ВТБ Андрея Костина, главы МИД Сергея Лаврова, главы Совфеда Валентины Матвиенко, главы Газпрома Алексея Миллера, главы СВР Сергея Нарышкина, президента России Владимира Путина. Состояние олигархов суммарно составляет 15 млрд долларов. Под новыми санкциями все они подпадают под замораживание всех активов в Соединенном Королевстве и запрет на пересечение границы. Также миллиардеры попадают под транспортные санкции, что означает запрет на пересечение любым российским воздушным судном британской границы, а в случае нарушения власти могут конфисковать самолет.

В Харькове российские войска разрушили более 280 жилых домовОб этом в Facebook сообщает полиция Харьковской области, передает Укринформ."Враг продолжает целенаправленно уничтожать инфраструктуру города и ровнять с землей жилые кварталы. В результате многочисленных наземных и воздушных обстрелов разрушены более 280 жилых домов, 26 школ и 23 детских сада. Среди мирного населения есть жертвы", - говорится в сообщении.Российские войска ночью обстреляли Харьков 29 раз, в результате чего поврежден газопровод, а 30% жителей города остались без газа.

Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастейКитай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям, заявил в ходе конференции по техобслуживанию самолетов начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

Крупная горнодобывающая компания Rio Tinto разрывает все связи с российским бизнесомRio Tinto стала первой крупной горнодобывающей компанией, объявившей о разрыве всех связей с российским бизнесом, пишет Reuters. Компания ранее заявляла, что у нее нет операционных активов или сотрудников, которых можно было бы вывести из России или Украины, но этот шаг связан с тем, что после начала вторжения 24 февраля западные фирмы испытывают растущее давление с целью покинуть Россию.Горнодобывающая компания владеет 80% акций Queensland Alumina в совместном предприятии с российским "Русал Интернэшнл" Олега Дерипаски, вторым по величине производителем алюминия в мире.

Глава МАГАТЭ Рафаэл Мариано Гросси летит в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на Чернобыльской АЭС с министрами иностранных дел России и Украины

Великобритания внесла в санкционные списки миллиардера Романа Абрамовича, а также известных российских миллиардеров и глав госкомпаний Игоря Сечина ("Роснефть"), Олега Дерипаску, Александа Лебедева, Алексея Миллера ("Газпром"), Андрея Костина (ВТБ) и Николая Токарева (Транснефть). Их активы в стране будут заморожены. Персональные санкции также введены против посла России в Беларуси Бориса Грызлова, главы Чечни Рамзана Кадырова, сенатора Андрея Клишаса

Чернигов остался без отопления и газаМинувшей ночью в результате обстрелов Чернигов остался без отопления и газа. Об этом сообщил руководитель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в Facebook, передает Укринформ."Оккупанты целенаправленно бьют по нашей инфраструктуре. Чернигов остался без газа и отопления. Надеюсь, что ненадолго. Наши коммунальщики уже работают над восстановлением", – сказал Чаус.

Переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея ЛавроваПри посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглуhttps://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1501838518703767552

Авиакомпании РФ планируют вернуть часть самолётов лизингодателям, сообщает Росавиация

Энергоатом: Критическая температура на Чернобыльской АЭС может быть достигнута за семь суток При условии прекращения работы генераторов, обеспечивающих временное питание Чернобыльской атомной электростанции, критическая температура на объекте может быть достигнута за семь суток. Как передает Укринформ, об этом в.и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил в интервью изданию "Экономическая правда"."На ЧАЭС критическая температура может быть достигнута за семь суток при условии прекращения работы генераторов. Но дизель-генераторы сейчас работают в нормальном режиме и угрозу снимают", - сказал Котин.По его словам, в случае остановки генераторов будет 7 дней, чтобы найти источник питания для ЧАЭС. После этого вода в системе охлаждения постепенно начнет разогреваться и повысится температура.Тепло, которое будет накапливаться в хранилище ядерных отходов, будет плавить всю конструкцию, выходить наружу и попадать в окружающую среду, вызывая облучение организма человека."Сейчас дизель-генераторы обеспечивают стабильное охлаждение. Все будет зависеть от того, будут ли у них топливо для продолжения работы и технические ресурсы", - уточнил Котин.Он отметил, что на ЧАЭС находится тот персонал, который был захвачен 14 дней назад. При этом работники станции по соображениям ядерной безопасности не хотят покидать рабочие места.

Российские войска снова обстреляли Мариуполь из самолетов: есть жертвыРоссийские войска совершили новый авианалет на Мариуполь Донецкой области: пока известно об одном погибшем, сообщил Мариупольстский городской совет в Telegram"Снова недоброе утро в Мариуполе. Снова авианалет на мирный город. Сегодня в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российские оккупационные войска из самолетов обстреляли мариупольцев. По предварительной информации есть один погибший".

В Анталье (Турция) начлась встреча трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России, сообщают российские СМИ. Ожидается, что переговоры продлятся около полутора часов, потом каждый из министров проведет свою пресс-конференцию.

Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне ситуации в авиаотрасли в связи с остановкой зарубежных полётов российскими авиакомпаниями временно закроет терминал D.

С момента нападения РФ из-за границы в Украину вернулись 215 тысяч человекС начала полномасштабного нападения Российской Федерации в Украину из-за границы вернулись 215 тысяч украинцев, большинство - мужчины, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в совместном эфире украинских телеканалов. "По состоянию на сегодняшний день уже 215 тысяч украинцев вернулись домой из-за границы. Преимущественно – мужчины, это где-то 80%.

Членство России в Совете Европы в соответствии с уставом организации прекратится в конце текущего финансового года, пишет ТАСС со ссылкой на сенатора Константина Косачева. После выхода из Совета Европы россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Официальный представитель минобороны Игорь Конашенков заявил, что в захваченной российскими войсками лаборатории "на деньги Пентагона" велись исследования по распространению разных болезней, в том числе, "коронавируса летучих мышей".Украина и США категорически отрицают наличие таких лабораторий.

Торговый центр в Харькове после ночного обстрела.

Эвакуация из городов Украины: открыты новые коридорыС 9 утра по киевскому времени открыты гуманитарные коридоры для эвакуации из Сум, Тростянца, Краснополья, Изюма, Волновахи, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, Стоянки и Белгородки, а также из Мариуполя с разминированием дороги, сообщил министр реинтеграции Украины Ирина Верещук на брифинге.Открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:Из города Тростянец в направлении города ПолтаваИз Краснополья в направлении ПолтавыИз Сум в направлении города ПолтаваИз Мариуполя в направлении ЗапорожьяИз Волновахи в направлении города ПокровскИз городов Изюм в город Лозовая Харьковской областиИз городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – в Киев, из Стоянки и Белгородки – также в Киев

Данные Генштаба Вооруженных сил Украины о потерях российских войскОбщие боевые потери с 24 февраля по 10 марта составили примерно:личного состава - более 12 000 человектанков - 335 единицбоевых бронированных машин ‒ 1105 едартиллерийских систем – 123 едРСЗО- 56 едсредства ПВО - 29 едсамолетов – 49 едвертолетов – 81 едавтомобильной техники - 526 едкорабли/катера - 3 едцистерн с ГСМ - 60БПЛА оперативно-тактического уровня – 7https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269079492071803&show_text=true&width=500

Новый дорожный знак в Вильнюсе опубликовал мэр города Ремигиюс Шимашюс."Минск (временно оккупированный Кремлем) находится в 187 км. Соседи-белорусы, очнитесь", — написал Ремигиюс.

Кулеба перед встречей с Лавровым встретился с главой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в Турции, где состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России."Перед трехсторонней встречей мы имели двустороннюю встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", - написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.Предыстория:✅7 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в четверг, 10 марта, в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.✅Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о сдержанных ожиданиях от встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1501812549318238214

В Белоруссии признали экстремистскими материалы YouTube-канала "вДудь".Такое решение принял суд Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД.Белорусским правоохранителям не понравились сразу несколько роликов на канале Юрия Дудя, в том числе интервью с комиком Славой Комиссаренко. Ранее на этого стендап-комика на родине завели уголовное дело.

Россия не будет участвовать в заседаниях Совета Европы"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - заявил МИД РФ

После осуществленной в среду, 9 марта, бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок — Мариупольский горсовет.

Командующий США: Украине нужно противотанковое и зенитное оружие, а не МиГ-29Командующий Европейского командования США генерал Тод Уолтерс считает, что самый эффективный способ поддержки украинских военных – это дополнительное противотанковое и зенитное вооружение, а не истребители МиГ-29, сообщает CNN. Повторяя предварительное заявление спикера Пентагона Джона Кирби, Уолтерс сказал, что украинцы "сейчас прекрасно используют это оружие", ограничивая возможности российских военных самолетов действовать свободно.Он добавил, что у Украины уже есть "многочисленные" самолеты, которые совершают вылеты ежедневно, и что дополнительные самолеты не дадут украинским ВВС относительного преимущества."Поэтому мы оцениваем, что всеобщее увеличение преимущества будет низким", – сказал генерал.По его словам, любая передача МиГ-29 тоже рискует обострить конфликт.

МИД РФ сообщил о начале встречи глав МИД России и Турции в формате "без галстуков" в Анталье.

Люди кладут тела погибших в братскую могилу на окраине Мариуполя, поскольку не могут похоронить их из-за сильного обстрела со стороны российских оккупантов. Фото сделано 9 марта фотографом агентства AP.

Toyota не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод в России.Выпуск машин в РФ и их экспорт в Россию временно остановлен из-за проблем со снабжением, говорится в заявлении компании.

Производители Mars и Milka приостановили инвестиции в РоссиюКомпании Mars и Mondelez International приостановили инвестиции и рекламные кампании в России. Днем ранее о таком же решении объявила Nestle

Венедиктов: Кулеба и Лавров обсудят нейтральный статус, гарантии безопасности и "ЛДНР"По информации бывшего главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, сегодня главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба на переговорах в Турции будут обсуждать приостановку военных действий и статус "ЛДНР". Об этом Венедиктов написал в Telegram-канале.Кроме приостановки военных действий и статуса "ЛДНР", по словам Венедиктова, стороны обсудят также нейтральный статус и гарантии безопасности Украины."Крым в стороне", - написал Венедиктов.

Россияне больше не смогут получать деньги на YouTube – отключили монетизациюВидеохостинг YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч". Соответствующее уведомление получили авторы роликов из России, сообщают местные СМИ."Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России", – говорится в сообщении видеохостинга.В начале марта YouTube временно отключил показ рекламы российским пользователям в связи с войной в Украине. У авторов видео оставалась возможность зарабатывать альтернативными способами – с помощью ежемесячной подписки YouTube Premium, которая позволяет смотреть видео без рекламы, с помощью суперчатов и суперстикеров, спонсорства.

Из Сум в среду эвакуировали более 43 тыс. человекИз окруженных Сум по "гуманитарным коридорам" во вторник было эвакуировано более 43 тыс. человек. Об этом сообщает Полтавская областная администрация - в эту область эвакуируются жители Сумской области.В Киевской области, как сообщает Интерфакс-Украина, эвакуировано 3,5 тыс. человек, из Энергодара – 1 тыс. человек.Эвакуация продолжится в четверг.

Британское минобороны: активность российских ВВС заметно снизиласьБританское министерство обороны опубликовало свой регулярный отчет о ситуации на Украине. Вот что в нем говорится:✅Крупная колонна российской техники, наступающая на Киев с северо-запада, за последнюю неделю продвинулась очень мало, она несет потери.✅За последние дни заметно снизилась активность российской авиации над Украиной, "вероятно из-за неожиданной эффективности" украинских средств ПВО.✅Российское министерство обороны признало, что в войне с Украиной участвуют солдаты-срочники. По мере того, как растут потери российской стороны, "президент Путин будет вынужден использовать солдат из разных подразделений российской армии и из других источников", считают в британском ведомстве.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1501801441941405697

В публичных заявлениях китайские официальные лица озвучивают нейтральную позицию в отношении войны в Украине, однако большая часть СМИ КНР, освещающих войну, рассказывает версию событий, ориентированную на позицию РФ, сообщает CNN, проанализировав сообщения в китайских медиа.Американский канал отмечает, что в китайских СМИ вторжение РФ в Украину называют "специальной военной операцией". Кроме того, по версии национальной китайской телекомпании CCTV, США могут финансировать программу создания биологического оружия в Украине, а президент России Владимир Путин — "жертва, защищающая "осажденную РФ"."Крупные государственные новостные агентства в основном повторяют статьи российских государственных СМИ или информацию от российских официальных лиц", - резюмирует CNN.

Китайские компании Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию минимум в два раза, сообщает Financial Times.

Американский производитель сельхозтехники John Deere приостановил поставки в Россию и Беларусь. Компания выпускает тракторы, сеялки, комбайны, а также оборудование для лесозаготовок, дорожного строительства и других отраслей.

Украинская армия контратаковала под Киевом Ночь под Киевом была сложной, но все же украинская армия провела контратаку, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "Суспiльне". "Мы подбили пять танков. Утром у Киева, на западной окраине, слышны были артиллерийские удары. Сейчас там происходят бои. Пока более подробной информации нет", - сказал Денисенко.

Google ограничивает работу магазина приложений Google Play в России. Скачать можно будет только бесплатные приложения.

Канада шлет Украине оружие и снаряжение на 50 млн долларовМинистр обороны Канады Анита Ананд сообщает, что Канада пошлет Украине оружие и военное снаряжение на 50 млн долларов, в том числе канадские камеры, которые стоят на военных дронах.https://twitter.com/AnitaAnandMP/status/1501725316351414274

Министр торговли США: у санкций против РФ нет срока действияМинистр торговли США Джина Раймондо заявила в среду, что экспортный контроль, который США и их союзники ввели против России в ответ на вторжение в Украину, "не имеет срока действия", сообщает CNN. "Мы в этом надолго, и наши союзники в этом надолго", - сказала Раймондо, добавив, что администрация Байдена готова соблюдать меры, направленные на причинение экономической боли России "до тех пор, пока это необходимо"."Срока действия нет. Мы хотим выиграть, и наши союзники тоже", – сказала министр.

ГСЧС Украины: российский снаряд разрушил частный дом в Харьковской области, погибли две женщины и двое детей, пятилетняя девочка выжилаГосударственная служба чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) сообщает, что в четверг ночью в результате обстрела небольшого села Слобожанское (Изюмский район Харьковской области) российский снаряд разрушил частный жилой дом. Под завалами погибли четыре человека: две женщины и двое детей. Пятилетнюю девочку удалось спасти, она получила травмы и была госпитализирована. Поисковые работы продолжаются.Также сообщается о пожаре и разрушениях в торговом центре в Харькове."Враг с новой силой, особенно этой ночью, проводил обстрелы и воздушные бомбардировки различных объектов жилых кварталов Харькова и сельских населенных пунктов области.Так, в 22:46 поступило сообщение о пожаре и разрушениях в ТРЦ Nikolsky в центре города Харькова. К месту происшествия выехали 3 отделения службы спасения. На 4-м и техническом этажах, а также на кровле горели конструктивные элементы и отделки. Площадь пожара составила около 100 кв м. В 03:00 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших не было".https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/329700355864527&show_text=true&width=500

После сокрушительного удара россиян по его родному городу Мархаловка (Киевская область) мужчина потерял жену, дочь, двух зятей и свекровь. В разрушенном доме выжил только кот, пишет агентство "Униан".

Из Волновахи эвакуировали четыре тысячи человекГосударственная служба чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) сообщает, что из городка Волноваха и окружающих сел за последнюю неделю эвакуированы 3972 человека, в том числе 143 - за последние сутки.Волноваха - городок между Донецком и Мариуполем. С самого начала войны он частично осажден и обстреливается российскими войсками и формированиями самопровозглашенной ДНР.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/329677105866852&show_text=true&width=500

Пивоваренная компания Carlsberg приостановила производство и продажи в России. Заводы "Балтика" (входят в Carlsberg) будут теперь управляться как отдельный бизнес.

ISW: новая операция по окружению и штурму Киева началасьАмериканский Институт изучения войны (ISW) в ночь с 9 на 10 марта опубликовал свежий отчет о боевых боевых действий в Украине. По данным института, российская операция по продолжению окружения и штурма Киева, вероятно, уже началась, хотя и в меньшем масштабе и более разрозненно, чем ожидалось.Сообщается, что аналог российской усиленной бригады пытался продвинуться к Киеву через его западную окраину и не добился большого прогресса. Небольшие группы продолжили медленно укрепляться и постепенно расширять окружение к юго-западу от столицы."Российские войска на восточных подступах к Киеву остаются в затишье, вероятно, потому, что русские сосредоточены на обеспечении безопасности длинных путей сообщения, идущих к этим окраинам от российских баз вокруг Сум и Чернигова, перед лицом умелого и решительного преследования этих линий со стороны Украины. Битва за Киев, скорее всего, останется затяжной, если русские не смогут начать более концентрированную и последовательную атаку, чем они до сих пор демонстрировали способность проводить", - говорится в сообщении.По наблюдениям института, российские военные явно изо всех сил пытаются мобилизовать резерв живой силы, чтобы компенсировать потери и пополнить новые подразделения."Кремль признал, что призывники впервые воевали в Украине (в нарушение российского законодательства) 9 марта. Кремль заявляет, что российские военные судебные органы, как сообщается, начнут расследование этой практики и накажут виновных", - сообщает институт.

РФ разрабатывает план по национализации имущества покидающих страну иностранных компанийРоссийские власти разработали механизм по вводу временного управления российским имуществом уходящих из России компаний. Он изложен в законопроекте "О внешней администрации по управлению организацией". В "Единой России" документ назвали "первым шагом к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок". В Минэкономразвития РФ считают, что он должен стимулировать иностранные компании остаться в России, пишет The Bell. Функции внешней администрации, как следует из законопроекта, будут выполнять представители госкорпорации ВЭБ.РФ (для нефинансовых организаций) или АСВ (для финансовых). Главной задачей внешней администрации будет создание новой организации на базе существующей — через процедуру банкротства. Акции нового общества должны быть выставлены на торги, а старое будет ликвидировано.

Оперативная информация от Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 10 марта по поводу российского вторжения✅Силы обороны Украины сдерживают наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Идет круговая оборона города Мариуполя.✅Вместе с тем, продолжается прикрытие госграницы с Республикой Беларусь.✅Украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.✅Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника.✅Осуществляется сдерживание противника в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).✅В течение последних двух суток уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.✅Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269017235411362&show_text=true&width=500

Итальянская нефтегазовая группа Eni приостановила заключение новых контрактов на закупку нефти и нефтепродуктов из России, говорится в заявлении пресс-службы компании.

Японский производитель копировального оборудования Epson объявил, что на фоне российского вторжения в Украину прекращает экспорт товаров в Россию и Беларусь. Компания также направит пострадавшим в ходе войны миллион долларов через ООН и Красный Крест.

Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает свою деятельность в России. Отмечается, что исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования. Помимо этого, компания производила и продавала строительную технику, однако продажи на российском рынке составляли около 0,5% от общей выручки корпорации, сообщается в пресс-релизе компании. Агентство Kyodo отмечает, что украинские власти направили письмо в адрес руководства Hitachi с просьбой остановить деятельность в РФ из-за войны в Украине.

Американский астронавт отказался от медали, врученной президентом РФАмериканский астронавт Скотт Келли решил вернуть его медаль "За заслуги в освоении космоса" России – просит, чтобы медаль была отдана российской матери, чей сын погиб на войне в Украине, написал он в Twitter.В 2011 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев вручил медаль Келли."Господин Медведев, я возвращаю Вам российскую медаль "За заслуги в освоении космоса", которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте его русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне. Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи", - сообщил астронавт.https://twitter.com/StationCDRKelly/status/1501561522169868293

Евросоюз объявит о планах избавиться от зависимости от российских нефти, газа и угляЛидеры стран Европейского союза объявят на начинающемся сегодня саммите, что ЕС как можно скорее избавится от зависимости от российских нефти, газа и угля.Об этом говорится в проекте резолюции саммита, который цитируют мировые агентства. Кроме того, ЕС собирается увеличить расходы на оборону."Агрессия России против Украины стала тектоническим сдвигом в истории Европы [...] мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасноть и предпринять решительные шаги в сторону укрепления суверенитета Европы, уменьшения нашей зависимости и формирования новой модели роста и инвестиций к 2030 году", - говорится в проекте резолюции саммита ЕС.О каких-либо сроках в проекте не говорится, поскольку разные страны в разной степени зависят от российских энерггоносителей, и, соответственно, им понадобится разное время, чтобы найти им замену.Как отмечает агентство Reuters, Россия поставляет в ЕС почти половину потребляемого им угля, больше 40% газа и больше четверти нефти, а больше всех от российских поставок зависят Германия, Италия, Венгрия и Австрия."Но Европейская комиссия, - пишет агентство, - считает, что ЕС в целом может сократить импорт газа из России на две трети уже в этом году, если диверсифицирует источники поставок, инвестирует в энергетику на возобновляемых источниках и повысит энергоэффективность зданий".

МАГАТЭ потеряло контроль над ядерным материалом на двух украинских АЭСДанные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской и Запорожской атомных элекстростанциях перестали поступать в МАГАТЭ. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии в Твитере, передает Укринформ. "В МАГАТЭ перестали поступать данные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность по поводу внезапного прекращения поступления таких данных в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене с этих двух объектов, на которых находится большое количество ядерного материала в виде отработавшего или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов.Как отмечается, причину сбоя в передаче данных по гарантиям не удалось оперативно установить. При этом продолжают поступать соответствующие данные с других ядерных объектов на Украине, в том числе с трех других атомных электростанций.«Дистанционная передача данных с оборудования МАГАТЭ для целей гарантий, расположенного на ядерных объектах по всему миру, представляет собой важный компонент осуществления гарантий как на Украине, так и в других странах мира. Такие системы установлены на нескольких объектах на территории Украины, в том числе на всех атомных электростанциях. Они позволяют нам осуществлять контроль за ядерным материалом и деятельностью на этих объектах в отсутствие наших инспекторов» , — отметил генеральный директор.По его словам, несмотря на наличие технических средств, обеспечивающих локальное хранение данных, существует неопределенность в отношении емкости хранилища и рабочего состояния систем мониторинга.Что касается состояния эксплуатируемых на Украине атомных электростанций, регулирующий орган сообщил, что из 15 находящихся в стране энергоблоков продолжают работать 8, в том числе 2 на Запорожской АЭС. Уровни излучения на площадках остаются в норме, отметил Гросси.https://twitter.com/iaeaorg/status/1501706264153182209

От ночных обстрелов в городе Сумской области погибли три человекаВ Тростянце (город в Сумской области Украины) в результате артиллерийских обстрелов 9 марта погибли три человека, в том числе несовершеннолетний парень. Об этом сообщил в Телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий."Артиллерия врага обстреляла бывший завод "Электробытприбор". В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень", - говорится в сообщении.Руководитель обладминистрации отметил, что после обстрелов в городе долго бушевали пожары. Дороги по направлению Сум и Тростянца непроездные в связи с движением колонн вражеской техники.

Один из крупнейших мировых производителей строительной, горнодобывающей и другой техники – американская компания Caterpillar объявила о сворачивании своей бизнес-деятельности на территории россии, а также о выделении более $1 млн на разрешение гуманитарного кризиса в Украине. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте компании.

Блинкен сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой ЛенинградаГосударственный секретарь США Энтони Блинкен провел аналогию между блокадой фашистами Ленинграда во время Второй мировой войны и тем, что сейчас творят кремлевские власти с украинским Мариуполем.Соответствующее сообщение он разместил в Твиттере, передает Укринформ."Каждый россиянин знал о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", - написал глава Госдепартамента.https://twitter.com/SecBlinken/status/1501674484197208064

Палата представителей США одобрила помощь Украине на 13,6 млрд долларовНижняя палата американского Конгресса одобрила предоставление Украине 13,6 млрд. долларов финансовой помощи.Около 6,5 млрд из этой суммы выделено Пентагону на военную помощь Украине, а остальное - другим ведомствам на гуманитарную и экономическую помощь.Эта помощь - часть законопроекта о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год. Своевременное одобрение бюджета поможет правительству США избежать очередного "шатдауна" - временного прекращеия работы всех правительственных структур.В Сенате по проекту бюджета еще не голосовали, но ожидается, что он будет одобрен."Смелый, свободолюбивый народ Украины и наши союзники в регионе получат срочно нужные им инвестиции для борьбы с Владимиром Путиным и незаконным и аморальным российским вторжением", - прокомментировала законопроект спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Эвакуация из Сум в четверг продолжитсяЭвакуация мирного населения из осажденного российскими военными города Сумы и двух близлежащих приграничных городков в четверг продолжится. Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.По словам Живицкого, стороны договорились, что с девяти утра в четверг будет снова объявлен "режим тишины", и начнется эвакуация в Полтаву из Сум, а также из городов Краснополье и Тростянец.Это будет уже третий день эвакуации из Сум.

С начала вторжения Россия выпустила 710 ракет по Украине - CNNРоссия с начала военного вторжения выпустила по меньшей мере 710 ракет по Украине, почти все - по объектам в восточной части страны, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США.Кроме того, российские силы стали ближе к Харькову и Николаеву. Отмечается, что войска РФ продвинулись на 20 км и уже находятся возле Харькова. Кроме того, они уже примерно в 15 км к северу от Николаева. В то же время не было замечено значительных передвижений российских сил в направлении Киева или Чернигова, хотя возле Чернигова продолжаются значительные боевые действия.

ООН: Более 500 гражданских украинцев погибли с начала войны По состоянию на 8 марта среди гражданских в Украине – 1424 жертвы нападения России, среди которых – 516 убитых, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. "В период с 4 утра 24 февраля 2022 года, когда началось военное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 8 марта 2022 г. (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 1424 жертв среди гражданского населения в стране: 516 убитых и 908 раненых".В частности, УВКПЧ ООН уточняет:516 убитых (98 мужчин, 60 женщин, 9 мальчиков и 5 девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, чей пол пока неизвестен)908 раненых (78 мужчин, 57 женщин, 12 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка и 723 взрослых, чей пол пока неизвестен).Относительно географии пострадавших ООН сообщает:- Донецкая и Луганская области: 573 пострадавших (111 убитых и 462 раненых)- Контролируемая правительством территория: 436 пострадавших (87 убитых и 349 раненых)- Территория, подконтрольная самопровозглашенным "республикам": 137 пострадавших (24 убитых и 113 раненых)- Другие регионы Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области), которые были под контролем правительства, когда пострадали мирные жители: 851 пострадавший (405 убитых и 446 раненых).К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранениям привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

Bellingcat: Россия попытается заморозить войну через неделюРоссия попытается заморозить войну в Украине через 7-10 дней, рассказал в интервью журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. "Сложно назвать конец, потому что это скорее всего будет не отрывочный такой конец – вот сегодня закончиться война – боюсь, это будет период, в котором будет непонятно, закончилась ли война или нет. Но кровопролития не будет больше, и это самое главное.Мы приближаемся к этому, это вопрос недели - 10 дней. Потому что позиции России ослабляются, они это понимают, и им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна, но остановить ее на каком-то замороженном этапе", - сказал Грозев.

В России составили список компаний, которые нужно национализироватьВ России составили перечень компаний, которые могут национализировать – в него попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие, пишет российское издание "Известия".Сообщается, что в список вошли около 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Этот список остается открытым.Перечень составила организация "Общественная потребительская инициатива". Глава этой организации Олег Павлов сказал "Известиям", что "к работе над этим списком также будут подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роскомнадзор". Список направили в российское правительство и Генпрокуратуру.По словам Павлова, "у власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России".

Великобритания собирается еще больше усилить санкционное давление на Россию, чтобы нанести ей максимальный экономический ущерб, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора. Он также подтвердил передачу Украине новой военной оборонительной техники.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине помощи на 1,4 млрд долларов В сообщении, опубликованном на сайте фонда, указывается, что данная выплата поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса и "окажет критическую поддержку в краткосрочной перспективе, одновременно играя стимулирующую роль для финансирования со стороны других партнеров".

США формируют мобильные группы юстиции, которые будут помогать украинским правоохранителям с расследованием военных преступлений России в Украине, сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова. В частности, речь идет о помощи в документировании преступлений и их оценке.

Россияне остаются без PlayStation и NintendoПроизводители видеоигр и приставок PlayStation и Nintendo прекращают работу на российском рынке.В Sony заявили, что прекращают поставку в Россию всего оборудования и программного обеспечения, чтобы выразить поддержку Украине. Закрыт также PlayStation Store, где владельцы консоли обычно покупают игры.В компании добавили, что пожертвуют 2 млн долларов благотворительной организации Save the Children и управлению ООН по делам беженцев.Представитель японской Nintendo в комментарии Франс пресс сказал, что компания временно прекращает поставку товаров в Россию из-за того, что теперь не могут принимать платежи из онлайн-магазина в рублях.

В США оценили российские потериВ США официально оценивают потери российской армии на Украине за первые две недели операции в 5-6 тыс. человек. Об этом компании Си-би-эс рассказал источник в Вашингтоне.Число раненых, основываясь на том, что оно как правило превышает число погибших примерно в три раза, можно приблизительно оценить в 15-18 тыс. человек, добавил источник, назвав потери РФ "очень, очень значительными".В Киеве ранее оценивали число погибших и раненых российских военнослужащих в 12 тыс. Россия утверждает, что потеряла убитыми меньше 500 человек.

Польский парламент принял закон о поддержке беженцев из УкраиныПольский Сейм принял закон о помощи украинским беженцам. По последним данным ООН Польша приняла гораздо больше граждан Украины, чем другие страны ЕС - около 1,3 миллиона человек.Цель закона - обеспечить прибывающих беженцев жильем, доступом к медицинской помощи, образованию и легальному трудоустройству на следующие полтора года.Организации и люди, которые дадут беженцам жилье и питание, по закону будут получать ежемесячное пособие в 1200 злотых (250 евро). Каждый беженец получит единоразовую выплату в 300 злотых (63 евро).

Генсек ООН осудил бомбежку роддома в МариуполеГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в "Твиттере" назвал авиаудар российских ВВС по роддому и детской больнице в Мариуполе "ужасающим"."Мирные жители страдают больше всех в войне, которая к ним никак не относится", - написал он.https://twitter.com/antonioguterres/status/1501664687888470026

Новые удары по Сумам и АхтыркеГлава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщает о новых ночных авиаударах российской армии по Сумам и Ахтырке.По данным Живицкого, российские самолеты в начале ночи отбомбились по окраине Сум, по деревне Бытица и по жилым кварталам Ахтырки.Данных о жертвах нет. Бомбили ли россияне боевые позиции украинцев - об этом Живицкий не пишет.

Разбомбленная АхтыркаАгентство УНИАН публикует кадры разбомбленного россиянами города Ахтырки в Сумской области. Город остается под контролем украинских сил.

МВФ утвердил пакет помощи Украине в 1,4 млрд долларовМеждународный валютный фонд в среду одобрил пакет помощи Украине объемом в 1,4 млрд долларов США. Эти деньги должны помочь Украине немного смягчить последствия войны.Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что война приведет к глубокой рецессии украинской экономики, огромному гуманитарному и экономическому кризису, разрушению инфраструктуры и промышленности.В понедельник Всемирный банк выделил Украине транш в 500 млн долларов из пакета помощи на восстановление экономики. Общий объем этого пакета составит, как ожидается, 3 млрд долларов.Кроме того, как напоминает агентство AFP, на этой неделе США должны утвердить финансовую помощь Украине в объеме 13,6 млрд долларов.

Джен Псаки: Росия может применить химоружиеОфициальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки отреагировала на заявление российского министерства обороны о том, что Украина может применить в войне химическое оружие."Теперь, когда мы видим эти ложные утверждения со стороны России, и Китай, кажется, одобряет эту пропаганду, следует ждать, что Россия применит химическое или биологическое оружие на Украине, или проведет операцию под фальшивым флагом с их применением. Логика ясна", - написала Псаки в "Твиттере".Во вторник представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков обвинил украинскую сторону в подготовку химической атаки.."Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке", - сказал он.https://twitter.com/PressSec/status/1501676238603231239

Основные события среды- Удар по больнице и роддому в Мариуполе: 17 пострадавших, погибших нет- Инфляция в России: некоторые товары подорожали на 15% процентов- США и НАТО отказываются закрывать небо над Украиной- Евросоюз ввел новые санкции против россиян и белорусов- Кремль пообещал наказать тех, кто отправил срочников на Украину

США размещают ЗРК Patriot в Польше на временной основеСША размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются “в должное время” вернуть их в Германию, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.“Что касается ракет Patriot, да, это временное развертывание в Польше... Они уже были размещены в Германии, и я подозреваю, что в должное время они туда вернутся“, - сказал он.Накануне американские военные объявили о переброске в Польшу двух батарей Patriot по просьбе Варшавы. Кирби сообщил, что другие страны восточного фланга НАТО аналогичных просьб не высказывали.

Игровые сервисы Sony уходят из РоссииПодразделение японской корпорации Sony, Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки программного и аппаратного обеспечения в Россию.Компания заявила, что приостановила все поставки в Россию, включая свою новую видеоигру Gran Turismo 7.Sony Interactive Entertainment сообщила, что также приостановит работу цифрового магазина PlayStation Store для пользователей игровых приставок Sony в России.Корпорация Sony также объявила, что пожертвовала 2 млн долларов ООН на поддержку детей, которые стали жертвами войны в Украине.

США отвергли идею отправки польских МиГ-29 в Украину через свою базу в ГерманииОтправка самолетов на Украину с базы США - не в интересах Вашингтона и НАТО, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.“Я думаю, что это ясно, и не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО“, - заявила Псаки.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в США не поняли, почему Польша хочет отправить истребители МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение США.Пентагон сообщил, что путь передачи самолетов Украине, предложенный Польшей (МИД страны накануне заявил о готовности передать польские истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на немецкую авиабазу “Рамштайн“), вызывает серьезную обеспокоенность для всего альянса.До этого Польша сообщила, что не может самостоятельно принять решение о передаче Украине истребителей МиГ-29.“Мы не согласились самостоятельно поставлять самолеты, так как это должно быть решением всей НАТО. Это необычайно важное решение“, - заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.США заявили, что не готовы сейчас обсуждать поставки боевых самолетов, так как Россия может расценить это как эскалацию, что может привести к полномасштабной войне России, США и НАТО.