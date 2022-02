ОНЛАЙН. Харьков в огне, Роскомнадзор начал ограничивать россиянам доступ к соцсетям

24 февраля российские войска по приказу президента России Владимира Путина начали боевые действия на территории Украины. Портал Delfi следит на ситуацией в режиме онлайн.

Война в Украине

Борис Джонсон призвал страны НАТО отключить Россию от SWIFT"Нормализовать отношения с Россией после событий в Украине теперь невозможно", — заявил британский премьер.

Верховная Рада удалила пост о взятии украинской армией острова Змеиный. Похоже, что информация не подтвердилась.

В Украину прибыла колонна с военной помощью из Польши.Тем временем украинцы в Варшаве благодарят Польшу за поддержку и предоставление убежища для беженцев.

Евровидение — без РоссииОрганизаторы "Евровидения" официально подтвердили, что Россия не примет участие в конкурсе в этом году.Такое решение принял Европейский вещательный союз.

Губернатор Сумской области: Украина продолжает оборону городаГубернатор Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что украинские военные продолжают оборону города:"Официальная информация о территориальной обороне в Сумах. Военные остаются в городе! Никто врагу не сдатеся. Не ведитесь на фейки".Живицкий пообещал, что более полно представит информацию о происходящем в области после 20:00. Сумская область находится на северо-востоке Украины — на границе с Курской областью.Ранее Минобороны России сообщило, что Сумы и еще один город, Конотоп, блокированы российскими подразделениями.

50 тысяч человек покинули Украину с начала вторженияБольше 50 тысяч украинских беженцев пересекли границу за последние 48 часов, пишет верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.Люди преимущественно бегут в Польшу и Молдову.Гранди поблагодарил страны, которые не закрыли свои границы и принимают украинцев.https://twitter.com/FilippoGrandi/status/1497236234950918150?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич подтверждает, что Евросоюз договорился заморозить активы Владимира Путина и Сергея Лаврова.https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1497248238646304795?ref_src=twsrc%5Etfw

Еще одно видео из Одессы.

Сообщают, что украинская армия отбила остров Змеиный. Информация проверяется.

Интернет-магазин Lamoda приостановил работу в Украине.

Сообщают, что в Харькове горит тракторный завод.

Зеленский остается в Киеве Он записал видео на улице Банковой вместе с другими государственными деятелями Украины. Таким образом, он опроверг дезинформацию российских пропагандистов о якобы его побеге из города.

В Одессе слышны выстрелы и взрывы.

Харьков в огне!

Сильный взрыв в Харькове.В Николаеве люди собираются у бомбоубежищ. По неподтверждённой информации, в городе пытался высадиться российский десант.

Сильный взрыв в Харькове.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс:"Латвии не грозит нападение, но мы видим агрессию соседней России против украинцев и насильственный характер Кремля. Поэтому я призываю всех граждан Латвии, мужчин и женщин, вступить в Земессардзе! Освойте навыки, чтобы быть готовыми противостоять любой угрозе и преодолеть ее".https://twitter.com/Pabriks/status/1497205208996220929?ref_src=twsrc%5Etfw

Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook.

Совет Европы приостановил членство РоссииКомитет министров Совета Европы (КМСЕ) приостановил право представительства в нем России в связи с серьезным нарушением статьи 3 устава - она обязывает своих членов "признавать принцип верховенства права" и гарантировать все лицам, находящиеся под его юрисдикцией, соблюдение прав человека и основных свобод.По статье 8 устава в таком случае государство лишается права представительства в ПАСЕ, КМСЕ и других органах. При этом КМСЕ может предложить государству выйти из Совета Европы, а в случае отказа - исключить его.

Опрос: одобряют ли россияне начатую Путиным операцию

Телеграм-каналы сообщают, что под обстрел попала больница в Мелитополе. Снаряд попал в отделение онкологии.

Россияне встают на колени и извиняются за действия Путина:"Я хочу встать перед вами на колени и извиниться за то, что эта сволочь делает в данный момент. Мы его не выбирали. Россия без Путина!"

Польские разработчики компьютерных игр CD Project Red, создавшие культовую игру "Ведьмак-3", пожертвовали миллион злотых в гуманитарный фонд для помощи Украине.

Украиские СМИ сообщают, что под Харьковом подбили российскую технику.

Европейская федерация регби приостановила проведение соревнований на территории России. Чемпионат Европы по керлингу также будет перенесен из России.

В Ивано-Франковске звучит воздушная тревога.

В Одессе введен комендантский час — с 23:00 до 05:00.

Пострадавшие дети — Путину.

Дочь бывшего президента России Бориса Ельцина выступила против войны.

ЕС начал процедуру приостановки членства России в Совете ЕвропыКомитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы, сообщил в "Твиттере" премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Окончательное решение, по его словам, будет принято скоро.Приостановление членства России в Совете Европы может привести к тому, что российские граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ.https://twitter.com/MorawieckiM/status/1497223107848847367?ref_src=twsrc%5Etfw

В Киевской области в результате обстрелов погибли четыре мирных жителяКиевская областная администрация сообщает, что в результате российских обстрелов города погибли четыре мирных жителя, еще 15 получили ранения.В ночь на пятницу очевидцы и власти Киева начали сообщать о ракетных ударах по различным объектам в городе и публиковать видео. Позднее российские государственные информагентства со ссылкой на источник в министерстве обороны России заявили, что никаких ударов по городу якобы не наносилось.Официально российское минобороны сообщения об ударах так и не прокомментировало, заявив только, что не собирается обстреливать жилые районы.

New York Times выяснила, что администрация Байдена вела активные переговоры с Китаем, демонстрируя данные разведки о российских военных приготовлениях, пытаясь получить от китайцев помощь в давлении на Москву с тем, чтобы она отказалась от военной операции.

Российская техника идет со стороны Крыма в сторону Бердянска.

Дмитрий Песков дает понять, что с подготовкой к переговорам с Украиной все непросто.Он сказал что:1. Россия довела до Украины своё согласие организовать переговоры. 2. Украинская сторона заявила, что пересматривает идею провести переговоры в Минске, выбрала Варшаву, а потом исчезла. 3. Пауза в размышлениях Украины сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах городов, в том числе и Киева.То есть пока совсем не факт, что договорятся о встрече...

В ходе российских обстрелов в Киевской области погибло четверо гражданских, еще 15 ранено. Об этом сообщают Телеграм-каналы.

Финляндия и Швеция будут бойкотировать песенный конкурс "Евровидение", если на него пустят участников от России.

Жители Риги несут цветы и лампадки, чтобы почтить память погибших в результате российской агрессии украинских солдат и мирных жителей.

Как далеко пойдет Путин и что его остановит?Война идет по всей Украине. Армия и население отчаянно сопротивляются. Никто не знает, что дальше. Как далеко готов зайти Владимир Путин? Остановят ли его западные санкции? В безопасности ли жители Латвии? В передаче журналиста Delfi Ольги Драгилевой Kāpēc? ("Почему?") на эти вопросы попытались ответить эксперты внешней и внутренней политики.

Комитет министров Совета Европы начал процедуру приостановки членства России в этой организации, сообщают Телеграм-каналы.

Сейчас в Харькове Первые видео обстрела. Очевидцы сообщают, что российская армия обстреливает жилые кварталы Харькова из систем залпового огня. Харьковский губернатор говорит о наступлении на Харьков российских войск.

Харьков начали обстреливать.Телеграм-каналы сообщают о взрывах в районе Салтовки и станции метро Научная.

Эстония отправит в Украину дополнительную военную помощь в виде Javelin, боеприпасов и медикаментов, сообщает Телеграм-канал Nexta Live.

В Чернигове горит здание СБУ.

Вторжение РФ на чужую землю зафиксировали камеры видеонаблюденияСотни единиц специальной техники, тысячи военных и даже флаг СССР. Запись камер видеонаблюдения на автодороге Р-47 возле Новой Каховки утром 25 февраля 2022:

Все крупные латвийские розничные сети остановили продажу российских товаров. К Rimi и Maxima присоединились Elvi, top!, Citro, Mego и Aibe. Свою позицию не обозначил только Lidl, который почти полностью полагается на собственный ассортимент.

Папа римский Франциск лично пришел в посольство России в Ватикане, чтобы высказать послу озабоченность по поводу войны в Украине. Это беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола.

Украина собирает доказательства о военных преступлениях РФ в украинских городах и передаст их Гааге, сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В частности, это касается обстрелов детского сада и детского дома в пятницу. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1497186665156255754

Скорее всего, Россию не будут отключать от системы SWIFT. Но если бы это произошло, потери были бы существенными. https://rus.delfi.lv/biznes/economy/chem-mozhet-grozit-rossii-otklyuchenie-ot-swift.d?id=54097184

Министерство обороны Украины сообщает, что за сутки российская армия потеряла более 1000 человек. Никакой официальной информации о потерях со стороны России нет. https://twitter.com/DefenceU/status/1497189100838862850

Немецкие СМИ утверждают, что страны ЕС согласовали персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова. Впрочем, неизвестно, есть ли у них какие-либо активы в странах Евросоюза.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление, которое закроет воздушное пространство страны для российских авиакомпаний.

Львовская область вводит комендантский час с 22.00 до 7.00.

Россия готова направить в Минск свою делегацию для переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь «ЛНР» и «ДНР», в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - сказал Песков."В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - сообщил пресс-секретарь президента.Лукашенко заверил Путина, что Минск будет готов создать все необходимые условия для переговорного процесса РФ и Украины, сказал Песков.

Российские военные заявили, что заблокировали Киев с западной стороны. В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, заблокировав столицу Украины с запада, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом пишет Интерфакс.

Ситуация на железнодорожном вокзале в Киеве сейчас. Паники нет. Но людей довольно много.

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с «Аэрофлотом», который был его официальным перевозчиком

В Киеве храмы открывают все подвалы, чтобы в них могли укрыться люди от обстрелов и бомбардировок.

Минобороны России заявляет, что никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут.

В центре Киева звучат сирены воздушной тревоги. Всех призывают пройти в бомбоубежища.

ВСУ заходят в Киев. МВД обратилось к киевлянам с просьбой не снимать технику.

Подъезды к правительственному кварталу в Киеве перекрыты. В целом, в центре все спокойно. Народа очень мало.

Сообщается, что в Харькове ракетами обстреляли жилой дом. О пострадавших сведений нет

Под Черниговом идут бои с российскими военными, обстановка сложная. Огромное количество бронетехники идёт на Киев и Нежин, в обход Чернигова, - заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

Мэр Киева Виталий Кличко призывает киевлян оставаться в помещениях или укрытиях, выходить можно только по окончанию сигнала воздушной тревоги. «Город вступил в фазу обороны. Некоторые ДРГ проникли в Киев, враг хочет поставить на колени столицу и нас с вами уничтожить. Украинские военные обезвреживают диверсионные групп. Все, кто может оборонять город, должны помогать воинам», - говорит Кличко.«Сделайте запасы воды, еды и вещей первой необходимости. Подготовьте теплые вещи, пледы для пребывания в укрытиях», - дал мэр совет киевлянам.

Телевидение Китая: Путин готов к переговорам с Украиной "на высоком уровне"Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Китайский лидер заявил Путину, что поддержит урегулирование конфликта на Украине путем переговоров.После окончания разговора телевидение Китая сообщило, что Путин в разговоре с Цзиньпинем высказал готовность к переговорам "на высоком уровне". В то же время в сообщении не уточняется, с кем конкретно он готов говорить.Ранее сесть за стол переговоров Путина в очередной раз призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Под Киевом Россия обстреляли поселок Ворзель, попала в детдом с 50 детьми. К счастью, пострадавших нет. Об этом в своем Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5253762707969955&show_text=true&width=500

"Почта России" сообщила, что временно не принимает к отправке денежные переводы в Украину, отправленные после 21 февраля средства можно вернуть в отделениях.

Первый канал отменил сегодняшний выпуск шоу «Вечерний Ургант». Его бессменный ведущий Иван Ургант вчера выступил с критикой войны. Также сообщается, что Юрия Дудя могут в скором времени признать иностранным агентом. Ургант в социальных сетях поставил черный квадрат и написал "НЕТ ВОЙНЕ" Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

А вот так сейчас выглядит метро в Харькове

По данным ООН, в Украине в результате обстрелов и авиаударов погибли по меньшей мере 25 гражданских лиц и 102 получили ранения. В организации допускают, что число пострадавших и погибших, скорее всего, занижено. Официально Украина заявила о гибели 137 человек — как солдат, так и гражданских лиц.

На фоне информации CNN о том, что Зеленский переехал в бункер, немецкое правительство заявило, что, по его данным, Зеленский находится в Киеве.

Зеленский обратился к Путину с призывом сесть за стол переговоров"По всей территории Украины идут бои, Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - предложил Зеленский Путину.Зеленский также призвал Европу к более активной помощи Украине: "Как вы собираетесь защищать себя, если так медленно помогаете нам?"Зеленский назвал военные действия России на Украине "нападением на Европу" и заявил, что поэтому она должна принять более активное участие в происходящем."Вторжение России в Украину - это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против простых прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются разделять границы силой", - заявил Зеленский.

В Виннице и Гниване - сирены.

Карты попавших под санкции российских банков перестанут работать с Apple Pay и Google PayИх также не будут принимать в странах, объявивших санкции. Об этом в своем пресс-релизе сообщил сегодня Центральный банк России. Речь идет о картах группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и банка Открытие.Они больше не смогут работать с бесконтактными платежными системами Apple Pay и Google Pay. Они не будут работать на территориях стран, которые объявили банкам санкции. Их невозможно будет использовать при онлайн-покупках в странах, объявивших санкции.Внутри России, передает Центробанк, карты будут работать "в полном объеме".

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Национальной гвардии Украины.

Десять тысяч чеченских силовиков готовятся поехать на Украину, сообщают российские телеграм-каналы. Официально информация не подтверждена Сообщается, что после пятничной молитвы около 10 тысяч сотрудников местной Росгвардии собираются выезжать на Украину по личному приказу Рамзана Кадырова.

Вот так выглядит сегодня главный желенодорожный вокзал Киева

В Киеве раздали уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект.

Власти Киева в связи с приближением активных военных действий просят жителей Оболонского района не выходить на улицу."Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага", - говорится в сообщении.Также уточняется, что единственным исключением может стать необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала "Воздушная тревога".

Президент Украины Владимир Зеленский был вывезен в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву — сообщает CNN.

В направлении Мариуполя движутся танки. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко созвал экстреный брифинг. В случае авианалетов будут включены сирены. 35 человек ранены в результате обстрелов, 9 в тяжелом в больнице.

Стрельба в Киеве в районе Воздухофлотского проспекта.

Обращение Верховной Рады Украины.

В Мариуполе продолжаются боевые действия по всем направлениям.Много жилых домов пострадало в ходе обстрелов, сообщил мер города Вадим Бойченко.По его словам, в Мариуполе зафиксировали достаточно серьезные разрушения жилого фонда вследствие обстрелов."Жилой фонд также пострадал после вчерашних обстрелов. Мы уже понимаем четко, сколько было обстрелов и сколько жилого фонда пострадало по разным улицам. К сожалению, мы имеем достаточно серьезные разрушения жилого фонда", - сказал он.К ликвидации последствий обстрелов приступят, когда ситуация станет спокойнее, сейчас идет бой в районе Павлополя, ситуация остается напряженной.

В Кремле заявили, что признают Зеленского президентом УкраиныОб этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, пишет Интерфакс. "Да, конечно, Владимир Зеленский – президент Украины. Да".

МиГ-29 ВВС Украины сбивает истребитель Су-35

В Киеве на проспекте Победы обстреляны недострои возле Центрального ЗАГСаhttps://t.me/stranaua/26638

Во Львове - воздушная тревога.

Мэр Харькова призвал жителей спуститься в подвалы и станции метрополитена

От России пока идут сигналы, которые показывают, что там не очень готовы на переговоры с Зеленским.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР, признанных недавно Россией, что Москва не верит в готовность Киева обсуждать нейтральный статус.Ранее в офисе президента Украины заявили, что власти страны не боятся разговоров о нейтральном статусе, но хотели бы для начала получить гарантии безопасности.По мнению Лаврова, Зеленский "врет", когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус (при этом заявление офиса президента распространялось от имени Михаила Подоляка, главы офиса, а не от лица самого Зеленского). Российский министр сказал, что ситуация на Украине вернется к переговорам после окончания российской военной операции и вооруженные силы Украины сложат оружие.Почти одновременно пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "обратили внимание" на "новое заявление" Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус.На встрече с представителями республик Донбасса, независимость которых признала Россия, Лавров также заявил, что "президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее".

В СМИ появляются фото неразорвавшихся снарядов в ХарьковеУкраинское агентство УНИАН опубликовало фотографии из жилых кварталов Харькова, на которых видны торчащие из земли неразорвавшиеся снаряды. В соцсетях также появлялись аналогичные видео из этих же районов.Би-би-си показала эти фотографии двум экспертам по безопасности. По их мнению, на них с большой вероятностью сняты снаряды, выпущенные реактивной системой залпового огня "Смерч".Такие РСЗО есть на вооружении и у России, и у Украины.Официально ни одна из сторон не сообщала об обстрелах Харькова. Российские военные настаивают, что наносят "высокоточные удары" только по объектам военной инфраструктуры.

Вот место падения неразорвавшегося снаряда в Харькове. Буквально в 100 метрах от места падения находится академия Нацгвардии

Военно-политическое руководство Украины контролирует обстановкуСоветник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что военно-политическое руководство Украины контролирует обстановку.Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга."Военно-политическое руководство Украины контролирует обстановку и осуществляет уверенное руководство силами Вооруженных сил и других силовых структур", - заверил Арестович.

Киев. Люди прячутся на станции метро "Олимпийская"

Минобороны РФ сообщает, что никаких ракетных ударов по Киеву российские вооруженные силы не наносили.

Финал Лиги чемпионов 2022 года перенесли из Санкт-Петербурга в Париж Он пройдет на стадионе "Стад де Франс", который находится в пригороде Парижа. Также из-за нападения России на Украину УЕФА перенесет все матчи под своей эгидой за пределы России и Украины на нейтральные поля.

Полтавский центр Территориальной обороны. Очередь из добровольцев

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщает, что автобусы, ехавшие в город Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские военные накрыли их "градами". Информация о пострадавших уточняется.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5257705890929206&id=100000695401534&show_text=true&width=500

Советник главы МВД Украины сообщил о захвате диверсионной группыСоветник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что украинским военным удалось обзвредить российских диверсантов, которые, по его словам, перемещались в украинской форме и на захваченных автомобилях Вооруженных сил Украины.Ранее о том, что несколько машин ВСУ было захвачено, сообщали в украинском минобороны. Замминистра ведомства Анна Маляр рассказывала, что диверсанты пытались прорваться в Киев, но были убиты.Украинские СМИ также публикуют видео с кадрами захвата группы.Минобороны России не подтверждало ни сам факт маневра, ни якобы захват российских диверсантов.

Офис Президента Украины: уничтожение Зеленского - единственная цель спецоперации РФМихаил Подоляк, советник Офиса Президента, на своем брифинге сказал, что РФ хочет уничтожить Владимира Зеленского. По его словам, это и есть главная цель российского вторжения в Украину."Главное, о чем я хочу сказать на сегодня уже понятный сценарий, базовый, фундаментальный сценарий спецоперации РФ. Единственная цель - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, уничтожить лично президента Владимира Зеленского. Только это является целью спецоперации. Поэтому идет такое безумное давление именно на Киев", - сказал Михаил Подоляк.

В Гомеле приземлились российские Ил-76 с десантниками. Потерян Конотоп, идет бой за Мелитополь, - Генштаб ВСУРоссийские войска продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации, пишет Censor.net со ссылкой на сводку Генштаба."Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и ВОТ АР Крым. С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома", - говорится в сообщении.Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.На Сиверщене подразделения 1 отбр по реке Белоус остановили противника."Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп", - говорится в сообщении."На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы – вышел на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведет бой за украинский город Мелитополь", – говорится дальше.На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Не прекращают обстрелы подразделений объединенных сил.На Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенном рубеже.Группировка Воздушных Сил отражает воздушные удары противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку.В общей сложности Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и пытается остановить противника по всей линии столкновения.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/258795543100198&show_text=true&width=500

Россия ввела санкции против британских самолетовРоссийские власти ввели ограничения на полеты в Россию британских самолетов. Это произошло после того, как накануне Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота" и запретила его деятельность на территории страны.Как собщила Росавиация, ограничения вводятся "для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании" на территорию страны.Под ограничения также попадают "транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации" – в теории это означает, что у британских авиакомпаний возникнут проблемы с полетами в азиатские страны.В своем сообщении Росавиация отмечает, что этот шаг стал ответом на "недружественные решения" авиавластей Британии.Российские власти предлагали провести Лондону консультации, но получили отрицательный ответ, добавили в агентстве.

Как происходила войсковая операция России в Украине. Новый дайджест Центра оборонных стратегий УкраиныНаступлению российских войск через государственную границу 24.02 предшествовал массированный ракетный обстрел, начавшийся с 3:40 (информация офиса ПУ).Путин выступил с заявлением в 5:00, после чего сухопутные войска ВС РФ – 60 БТГр (из 90 имеющихся на границах Украины), при поддержке авиации, начали вторжение в Украину. Более чем на 70 объектах военной инфраструктуры на всей территории Украины, было нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр". Непосредственно перед заходом на территорию Украины военной техники ВС РФ производился артиллерийский обстрел, в том числе РСЗО, приграничных районов.Под вражеские обстрелы попали большинство подразделений и пограничные наряды в местах прорыва вдоль границ с РФ и РБ. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Житомирской, Киевской и Херсонской областях.С территории Республики Беларусь выпущены 4 баллистические ракеты на украинскую территорию (юго-западное направление). Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС и захватили станцию. Под угрозой хранилище ядерных отходов.В направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь госграницу на танках и бронетехнике и понес потери: 5 бронетранспортеров и автомобиль. Остановлено наступление танков противника в районе Путивля.Российская военная техника в Черниговской области была остановлена. В районе Глухова применили ПТРК Javelin, уничтожено около 15 вражеских танков.Врагом захвачены Херсон, Новая Каховка, Олешки. Наступление в направлении Мелитополя. Ведутся бои за города – Геническ, Скадовск, Чаплинка. Бои на окраинах Сум, Харькова, Конотопа, Ахтырки. Механизированные подразделения ВС Украины отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра в Херсоне. Де-факто российские войска выполняют задачи по возобновлению поставок воды в Крым через северо-крымский канал. Оккупационные власти Крыма заявили о подготовке к получению воды.Позиции ВС Украины возле Мариуполя интенсивно обстреливаются РСЗО из ОРДЛО, но пока без попытки захода российских войск, в том числе десанта в сам город. Вместе с тем возможна работа диверсионных групп. Не исключается попытка захода в город ночью.Российский десант (до одного батальона) потерял контроль над аэропортом "Антонов" (Гостомель). Продолжаются мероприятия по уничтожению противника совместными действиями НГУ и ВС Украины.Личный состав на о. Змеиный атаковали двумя кораблями ВМФ РФ, включая флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва". Пограничники отказались сдаться и оказали героическое сопротивление попыткам взорвать десант. Все 12 военнослужащих погибли в результате ракетного удара с кораблей.Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне.Движение войск РФ из Крыма осуществляется по направлениям Мелитополя и Херсона к рубежам обороны ВС Украины. Воздушный десант (вертолеты) возле Херсона и подразделения Росгвардии возле Геническа. По имеющейся информации есть потери (около 40) и раненнын среди пограничников и военнослужащих ВС Украины.Повреждены как объекты военной инфраструктуры, так и гражданской (более 30), в том числе больницы (Угледар) и многоэтажные жилые дома (Киев, Чугуев, Мариуполь).Ожидается подтверждение по захвату врагом н.п. Счастья, Луганской области. Российские войска не позволяют создать зеленый коридор для вывоза детей и женщин с захваченных территорий.Главными задачами текущего этапа вторжения войск РФ могут быть захваты Киева и всей Херсонской области и Мариуполя. Вместе с тем российские войска пытаются создать панику в целях капитуляции Украины.25 февраля, Сумская область: город Ахтырка дважды отразил вражеское наступление, Конотоп взят в кольцо, колонна российской бронетехники двигается в сторону Киева (150 км).В результате ракетного удара по г. Киеву уничтожены две ракеты и загорелся многоэтажный дом. По предварительным данным, 8 раненых и 150 эвакуированных (уточняется).В 4:25 враг нанес ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Пасад" (Запорожская обл.). В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые.Российскую танковую колонну, которая наступает в направлении Киева из Чернобыльского направления Зоны отчуждения, остановили в районах населенных пунктов Дымер и Иванков. В этом направлении взорвали три моста, чтобы остановить проход войск врага.Потери среди гражданского населения (МОЗ)погибли 57 украинцев (2 ребенка), 177 – раненыОриентировочные потери противника на 07:00 25.02.2022Самолеты 7 ед.Вертолеты 6 ед.Танки – более 30 ед.ББМ – 130 ед. Потери личного состава противника ориентировочно (уточняются) 800 человек.Потери ВС Украины137 военных погибли, 316 ранены

Минобороны Украины продолжает говорить о российских военных в одном из районов КиеваМинобороны Украины подтвердило, что в киевском районе Оболонь действует российская диверсионно-разведывательная группа. Ранее в пятницу об этом сообщали очевидцы и писали СМИ."Просим граждан сообщать про передвижения техники, – говорится в сообщении. – Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!"Ведомство также попросило граждан изготовлять коктейли Молотова для "обезвреживания" противника.Корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко сообщает, что слышит "постоянные взрывы" в районе Оболони.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал фейком марш-бросок россиян на Оболонь - левобережную часть Киева Арестович на брифинге начал с того, что самое опасное направление сейчас - это северо-запад от Киева, Дымер-Иванкив. Бои с россиянами идут уже на окраинах Гостомеля, Ворзеля и Бучи, это практически пригороды Киева. Арестович говорит, что украинские механизированные части выставили там "мощный заслон". И уничтожили Джавелинами "как минимум колонну боевой техники". Киев готовится к обороне, заявил Арестович. И призвал мужчин записываться в оборону Киева. В Черниговской области наступление россиян остановлено. Но противник наращивает там резервы, как и в Сумской области. Цель - новое наступление. В Харькове отбили с утра ещё одну атаку. "Там, я думаю, враг не пройдет". В зоне ООС (Донецкая и Луганская области) противник не наступает, идут артдуэли. В Мелитополе часть города захватили россияне, другую половину удерживают ВСУ. Под Херсоном РФ пытается перейти Днепр, Украина держит оборону на правом берегу. Под Киевом сбит российский Су-27, летчик попал в плен.

Минобороны России: российские ВДВ взяли под контроль Чернобыльскую АЭСМинобороны России выступило с первым заявлением за утро 25 февраля. В нем, в частности, говорится, что российский военный десант взял под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС."С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Радиоактивный фон в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку", - говорится в заявлении российских военных.Российское военное ведомство также заявило, что "действия по обороне ЧАЭС гарантируют, что националисты или террористы не смогут организовать ядерную провокацию".Ранее о захвате Россией Чернобыльской АЭС сообщали украинские власти.

Минобороны России утверждает, что на Змеином острове сдались 82 украинских военныхМинобороны России в своем утреннем заявлении сообщило, что в районе острова Змеиный (Одесская область, остров находится вблизи берега Молодвы) якобы сложили оружие и сдались 82 украинских военных.Российские военные утверждают, что с пленных берут подписку об отказе от участия в боях, и в ближайшее время они будут возвращены к своим семьям.Ранее власти Украины сообщили, что на Змеином после ракетного обстрела с российского военного корабля погибли 13 украинских пограничников."На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героев Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", - заявил сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский.

Россия – о технических потерях украинской армииУтром пятницы Минобороны России также отчиталось о технических потерях украинской армии. В списке уничтоженной инфраструктуры:11 военных аэродромов13 пунктов управления и узлов связи Вооруженных сил Украины14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса"36 радиолокационных станций.5 боевых самолетов,1 вертолет,5 беспилотников18 танков и других боевых бронированных машин7 реактивных систем залпового огня41 единица специальной военной автомобильной техники5 боевых катеров.Генштаб украинской армии эти данные пока не комментировал.

Минобороны Великобритании утверждает, что Россия потеряла более 450 военных на УкраинеМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Sky News заявил, что, по оценке британских властей, Россия потеряла более 450 военных после вторжения на Украину.Российское минобороны о потерях не сообщало.По словам Уоллеса, власти Великобритании исходят из того, что "Россия намерена вторгнуться на всю территорию Украины".При этом, считает он, в первый день вторжения Россия не смогла выполнить основные задачи и она "отстает от намеченного расписания".Особое внимание Уоллес обратил на ситуацию с аэропортом "Антонов" (Гостомель) под Киевом: по его словам, аэродром пытался взять "элитный спецназ", но украинским военным удалось вернуть контроль над ним.

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. "Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать", — заявил Подоляк.

Стрельба в Киеве в густонаселенном "спальном" районе Минский массив, который находится на севере Киева. Станция метро "Оболонь" закрыта, в её районе слышны залпы артиллерии

Замминистра обороны Украины Анна Маляр написала, что были обезврежены российские военные, которые захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигались в центр Киева со стороны Оболони. За ними следовала колонна российских военных грузовиков. https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2096776003814764&show_text=true&width=500

Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризмПрезидент Польши Анджей Дуда заявил, что российские бомбардировки Киева – это "очевидный акт террора".Об этом он написал в Twitter после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда"."Я только что разговаривал с Владимиром Зеленским. Ситуация в Киеве очень сложная. Утром русские начали бомбить город. Дроны сбрасывают бомбы на жилые дома. Люди умирают. Это очевидный акт террора, направленный на то, чтобы сломить боевой дух, но есть огромная решимость защитить столицу", - написал Дуда.https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1497080353734938625?ref_src=twsrc%5Etfw

Станция метро "Студенческая" в Харькове. Плач детей, лай собак и жуткий холод. Лежачих мест хватило не всем. В таких условиях харьковчане провели эту ночь.

Российские власти сообщают о 120 тысячах эвакуировавшихся с ДонбассаВице-спикер росссийского Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что с момента объявления эвакуации с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию оттуда въехало около 120 тысяч человек. Пункты временного размещения открыты в 15 российских регионах.Власти Ростовской области в свою очередь сообщают, что только за последние сутки в регион из ДНР и ЛНР въехали около 7 тысяч человек. Часть эвакуировавшихся людей - по данным ростовских властей, это 12 тысяч человек - уже отправили в другие регионы на поездах.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что по его оценке Россия не выполнила ни одну из своих главных задач по Украине. По его оценкам, войска РФ потеряли уже более 450 военнослужащих.

Россия пытается высадить десант в Минском массиве Киева. Группы реагирования в курсе и еще работают, сообщает УНИАН со ссылкой на журналиста Виталия Глагола.

Так выглядит сейчас дом в Киеве, на который ночью упали остатки сбитой украинскими ПВО остатки российской ракеты "Калибр".

Колонну российской бронетехники сожгли под ГостомелемОб этом сообщила в Facebook депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая."Колонну российской бронетехники сожгли под Гостомелем", - написала она.Гостомель - поселок в Киевской области к северу от Киева. По направлеию через Гостомель на Киев движется российская военна техника.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Центральной и Восточной Европы создать антивоенную коалицую и вместе принудить Россию к миру. В списке предложенных мер - экономическое давление на Россию и военная помощь Украине. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497095228175663106?ref_src=twsrc%5Etfw

В Чернобыльской зоне, которую захватили Вооруженные силы России, зафиксировано увеличение радиации, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Превышение показателей фиксируют на значимой части пунктов наблюдений. Вследствие оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пишет, что российские военные захватили несколько автомобилей ВСУ и движутся на Киев.

Украина проинформировала МАГАТЭ об утрате контроля над объектами в зоне Чернобыльской АЭС

На военном аэродроме в Миллерово в Ростовской области произошёл пожар из-за попадания снаряда, - об этом пишет телеграм-канал Baza. Военный корреспондент Семён Пегов уточняет в своих соцсетях, что удар был нанесён Вооруженными силами Украины - оперативно-тактической ракетой "Точка-У".

Международный уголовный суд следит за развитием событий в Украине и может начать расследование совершённых на её территории актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений, заявил прокурор юридической инстанции Карима Хана.

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что под Черниговом отбита атака российских войск. Он опубликовал фото трофеев украинских бойцов https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/255380563424103&show_text=true&width=500

Guardian: "чувство реальности" Владимира Путина вызывает вопросыРешение о вторжении в Украину вызывает вопросы о "чувстве реальности" Владимира Путина", - пишет в пятницу британская газета Guardian.Решение российского президента начать катастрофическую войну в центре Европы в сочетании с явной странностью его недавних публичных выступлений вызвало на Западе вопросы о психической устойчивости лидера страны с шестью тысячами ядерных боеголовок.69-летний российский президент, чья склонность к замкнутости была усилена мерами предосторожности против коронавируса, кажется все более оторванным от окружающего мира, предпочитая копаться глубоко в истории и пестовать личное стремление к величию, пишет издание.

МВД Украины: Конотоп (Сумская область, находится на востоке Украины у российской границы) окружен российскими войсками, в Сумах идут уличные бои

"Мы защищаем Украину наедине": Зеленский обратился к украинцам и россиянамПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия второй день подряд наносит ракетные удары по мирным городам Украины.Об этом он заявил в своем видеообращении. По словам президента, россияне не различают, по каким целям действовать. Поэтому под удар попадают и жилые дома, а не только военные объекты."Цель этой атаки - давление. Давление на вас, уважаемые граждане. Давление на все наше общество. Я подчеркиваю: не просто на власть, а на всех украинцев. И сегодня еще больше чем вчера. Наши ребята и девушки, все защитники Украины не дали врагу реализовать оперативный замысел вторжения в первый день", - заявил Зеленский.Президент подчеркнул, что в большинстве направлений врага остановили, ведутся бои. Зеленский отметил, что системы противовоздушной обороны защищают небо, но авиация врага подло действует над жилыми кварталами, в частности в Киеве.Зеленский отметил, что это нападение напоминает атаку на Киев в 1941 году."Мы защищаем наше государство в одиночку. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно", - заявил Зеленский.Президент подчеркнул, что только солидарность украинцев может защитить нашу свободу. По его словам, военные выполняют свои задачи на максимум. В то же время глава государства призвал всех украинцев мобилизоваться и помогать друг другу и армии."Судьба украинцев зависит только от нас. Никто другой, кроме нас, не будет руководить нашей жизнью. Мы на своей земле, за нами правда. Уничтожить наш характер не получится. Ракеты "Калибр" беспомощны против нашей свободы", - отметил он.Зеленский подчеркнул, что России все равно придется говорить с нами о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение."Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут потери для самой России", - отметил Зеленский.Также президент обратился к россиянам."Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киева. Это все напоминает 1941 год. Все граждане, которые выходят на протест: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышите. Это значит , что вы нам начинаете верить. Сражайтесь за нас, боритесь против войны", - заявил Зеленский.

Генштаб ВС Украины – о ситуации на утро пятницыГенеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию о происходящем в стране на 6:00 по киевскому времени. Вот главное из этого заявления:- Российские войска нанесли воздушный удар по украинским подразделениям в районе города Кропивницкий (Кировоградская область)- Украинские военные зафиксировали активность российских вертолетов в районах у Вилково и Тирасполя (оба находятся у границы с Молдовой)- Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут бой в районе Дымера и Иванкова (Киевская область), куда продвинулсь большое количество российской бронетехники. Генштаб подтверждает информацию о взрыве моста над рекой Тетерев- Другая тактическая группа в настоящий момент удерживает аэродром "Антонов" (Гостомель) под Киевом. Вчера он переходил под контроль российских войск- Система ПВО с 4:00 утра перехватила два удара (в сообщении Генштаба они описаны как "смертельные подарки" от "братьев") по Киеву

В ответ на просьбу Украины Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Российские танки движутся в сторону КиеваИсточники издания "Украинская правда" в Генштабе украинской армии утром в пятницу сообщают, что российские танки двигаются в сторону Киева из Чернобыльской зоны отчуждения. Позже Генштаб официально подтвердил эти данные.Колонну пока удалось остановить у поселка городского типа Иванков – там украинские военные взорвали мост через реку Тетерев."Иванков находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород", – отмечает "Украинская правда".При этом как сообщают Си-эн-эн и NBС News, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил во время совещания, в котором участвовали американские конгрессмены, что российская армия находится в 20 милях (около 32 километров) от Киева.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко говорит, что сегодня будет самый тяжёлый день. "План врага, прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ - Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov", - пишет Геращенко.https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4865975130155962&show_text=true&width=500

Так выглядит общая картина движения российской военной техники на КиевГенштаб ВСУ сообщает, кто крупные механизированные колонны России движутся из Чернобыльской зоны в сторону столицы Украины."Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дыме и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника", - говорят военные.От Дымера дорога открывается как на Вышгород, так и на Гостомель, где сейчас идут бои за военный аэродром.Украинские военные взорвали по дороге мост, чтоб остановить движение противника.

Под Киевом взорван мост в направлении выезда на Новоирпенскую трассуМост уничтожен, чтобы не пропустить наступающие на Киев российские войска.

Российские миллиардеры потеряли 39 млрд долл за первые сутки боевых действий на Украине - Bloomberg. По версии издания больше всего обеднели Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Владимир Лисин и Леонид Михельсон. Их потери составили почти 15 млрд долларов.

Ключевые события по нападению России на Украину за минувшую ночь- Российская армия штурмовала погранпункт Приморский Посад в Запорожской области (менее ста километров до Бердянска)- В Гостомеле продолжаются бои за аэропорт, куда, как очевидно, прорываются российские военные части. В Минобороны заявляют, что удерживают его. - В Киеве под утро снова начались взрывы, ПВО сбивала ракеты, обломки которых падали на жилые дома. В городе с утра воют сирены.- Ночью воздушный удар нанесли по военным объектам в Кропивницком- Вертолеты РФ начли залетать в Украину со стороны Приднестровья- В окружении находится Конотоп. Войска РФ обошли его и движутся на Киев с северо-востока. - Зеленский в утреннем обращении снова призвал Россию к переговорам (накануне вечером он сказал, что готов обсуждать нейтральный статус Украины).

Сирены во Львовеhttps://twitter.com/OstapYarysh/status/1497073078676770817?ref_src=twsrc%5Etfw

В Киеве и Львове звучат сирены воздушной тревогиВ украинских городах опять зазвучали сирены воздушной тревоги.https://twitter.com/_aisleykate/status/1497077131871866884?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава Харьковской области рассказывает о ситуации на утро пятницыРуководитель Харьковской области Олег Синегубов рассказал о том, что происходит в его регионе на утро пятницы. Харьковская область находится прямо на границе с Росссией:- Активные бои велись и продолжаются в городе Дергачи и поселке Печенеги – они находятся в окрестностях Харькова- Подразделения территориальной обороны Харьковской области постепенно занимают свои позиции. Губернатор призвал граждан присоединяться к ним.- Все подразделения полиции работают в усиленном режиме- За ночь госпитализированы семь украинских военных, в медучреждениях пока есть все необходимое.

Российские "Грады" в Новой Каховке (город на юге Украины в Херсонской области)

Новости из Генштаба Вооруженных сил Украины:Российские войска нанесли воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий.Отмечена значительная активность российских вертолетов в районах выше Вилково и из Тирасполя.Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера прорывался российский десант.Воздушные Силы ВСУ защищают небо над Киевом.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/258608346452251&show_text=true&width=500

В Сумской области, которая находится на востоке Украины у границы с Россией, окружены все крупные города Российские войска оцепили все крупные города Сумщины и двигаются на запад, сообщил глава военной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий на канале "Рада"."Враг обустроил блокпосты на въездах-выездах из города Сумы. Гражданское население пропускают. Но, к сожалению, ситуация остается критической. Очень большое количество танков и разнообразной техники передвигались в направлении Киева".Сейчас в Сумской области тяжелая военная техника продвигается на Конотоп из направления Бурыни.

В Ровно, городе на западе Украины, прогремели два мощных взрыва, российские войска обстреливают взлетную полосу аэропортаВ пятницу утром, 25 февраля, в Ровно прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщает корреспондент издания "Сегодня" с места событий.В свою очередь, Телеграм-канал "Военный обозреватель" сообщает, что взрывы были в районе аэропорта.Позже полиция уточнила, что в Ровно ракеты дважды попали в взлетную полосу городского аэропорта."Только что по территории Ровненского аэропорта произошло попадание ракетного удара! Лишь один, а не как пишут несколько. Серьезные повреждения не нанесены", - написал, в свою очередь, городской голова Ривне Александр Третяк.

Министр иностранных дел Украины о взрывах в КиевеПосле попадания обломков ракеты в жилой дом в Киеве, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил ситуацию со Второй Мировой войной."Ужасающие российские ракетные удары по Киеву. В последний раз подобное случалось с нашей столицей в 1941 году, когда на нее напала фашистская Германия. Украина победила то зло и победит это. Остановить Путина. Изолировать Россию. Порвать все связи. Выкинуть Россию со всего мира", - написал он в "Твиттере".https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1497058048430460934?ref_src=twsrc%5Etfw

В Киеве в 05:00 на ул. Садовая 54 произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета. Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что говорил с президентом РФ Владимиром Путиным по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, чтобы как можно скорее остановить войну, а также предложить прямые переговоры с Зеленским "Я одновременно передал ясным образом это послание Франции Российской Федерации и также передал послание украинского президента российскому президенту. Как вы видите сейчас, это не имело результата, потому что российский президент избрал войну. Я думаю, что в мою ответственность входит, во-первых, предпринимать такие инициативы, когда о них просит Украина. А также, осуждая Россию, применяя санкции, оставлять открытым этот путь для контактов, чтобы, когда условия это позволят, мы смогли бы добиться прекращения боевых действий"

Российская военная техника выдвинулась в сторону Киева из города СумыИнформационное агентство УНИАН со ссылкой на главу Сумской городской администрации Дмитрия Живицкого сообщает, что российские войска взяли в окружение Конотоп и Ахтырку в Сумской области и идут на Киев.Он утверждает, что уехать из Сумской области в Киев еще возможно, но на дорогах появились блокпосты армии России.Одновременно штаб сухопутных войск Украины сообщает о боях в Сумах.

Российские военнослужащие из 11-й гвардейской ДШБ РФ капитан Касаткин и ефрейтор Михоев сдались в плен. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео допроса двух пленных.

Минобороны Украины: враг уже потерял ориентировочно 800 человекПо данным Министерства обороны Украины, с начала российского вторжения ориентировочно уничтожено со сторони противника 800 человек."Ориентировочные потери противника на 03:00 25.02.2022Самолеты 7 ед.Вертолеты 6 ед.Танки – более 30 ед.ББМ – 130 ед.Потери личного состава противника ориентировочно (уточняются) 800 человек".

Российские танки, идущие на Киев, остановили возле Иванкова, это небольшой городок с северо-западу от КиеваВ сторону Киева двигаются российские танки, но у Иванкова завязался бой, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники Генштабе ВСУ.Украинские силы взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ.Иванков находится на половине пути от укранско-белорусской границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.

В Киеве с утра в пятницу будут раздавать оружие для защиты города от российских войск.https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/290885519810113&show_text=true&width=500

НАТО соберется на экстренную встречуНАТО созывает экстренный саммит по ситуации в Украине, начало в пятницу в 16:00 по латвийскому времени

В пятницу, 25 февраля, было опубликовано видео боев в Сумах. Ситуация в городе на сегодня неспокойная.Об этом в Facebook сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.Ранее председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий заявлял, что российские войска контролируют часть трассы "Киев-Москва" и вошли в Сумы.

Удар по ЗапорожьюГосударственная погранслужба Украины сообщила о ракетном ударе по погранподразделению "Приморский Посад". Он расположен в Мелитопольском районе Запорожской области, на берегу Азовского моряПо данным ведомства, среди пограничников есть раненые и погибшие.https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/284051180500426&show_text=true&width=500

Канада вводит новые санкции против РоссииПремьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о санкциях против 58 российских физических и юридических лиц в ответ на российское нападение на Украину.По его словам, санкции в отношении 31 физического и 27 юридических лиц будут направлены против представителей российской элиты и членов их семей, сотрудников силовых структур, а также "группы Вагнера" - теневой частной охранной фирмы, связанной с Россией, а также российских банков.Канада также отменяет экспортные разрешения для России. Сейчас эти разрешения выданы на товары на сумму 700 млн канадских долларов (550 млн долларов США)."Наглое пренебрежение президентом Путиным международным правом, демократией и человеческими жизнями представляет собой огромную угрозу безопасности и миру во всем мире", - сказал Трюдо, анонсируя санкции.

Макрон: Франция поможет Украине и введет свои санкции против РФПрезидент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине военной техники.Он также пообещал, что Украины получит от Франции финансовую помощь на сумму в 300 млн евро.Помимо этого Франция намерена ускорить размещение своих военных в Румынии.Макрон сообщил также, что в дополнение к санкциям, объявленным Евросоюзом, Франция введет свои собственные меры в отношении России.Эти меры затронут ряд российских лиц и будут объявлены позднее.

Санкции ЕС затронут банки, энергетику и авиаотрасль РоссииПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала пакет санкций Евросоюза в отношении России."Утвержденный сегодня вечером пакет масштабных и целенаправленных санкций показывает, насколько един Европейский союз", - написала она в "Твиттере".Во-первых, этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных.Во-вторых, они нацелены на энергетический сектор, ключевую область экономики, которая особенно выгодна российскому государству. Запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, поскольку Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы.Третье: ЕС запрещает продажу самолетов и техники российским авиакомпаниям.https://twitter.com/vonderleyen/status/1497025749961908226?ref_src=twsrc%5Etfw

Минобороны Британии: Россия не достигла целей первого дня войныМинистерство обороны Британии предоставило краткий обзор разведывательной информации по ситуации в Украине. В нем говорится, что Россия по прошествии первого дня вторжения, вероятно, не смогла достичь своих стратегических целей.Территория Чернобыльской АЭС, судя по всему, захвачена российскими силами, заявляет ведомство, а сотрудники станции, со сообщениям, удерживаются российскими военными.Украинская армия остановила наступление российских войск на Чернигов, сообщает минобороны со ссылкой на донесения.Однако наиболее тревожным для Москвы должно стать то, что похоже, российская армия не смогла решить военных задач, поставленных перед ней на первый день, говорится в докладе.Министерство добавляет, что украинские войска оказали яростное сопротивление.

В Киеве сбита российская крылатая ракета "Калибр", сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко на брифинге.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате взрыва пострадало минимум 3 человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Спасатели продолжают работать на месте трагедии и не исключают шанс обрушения жилого дома.

В соцсетях появились видео взрывов в Киеве МВД Украины утверждает, что ПВО Украины удалось сбить российский летательный аппарат. Он упал в Дарницком районе Киева. "Два попадания в многоквартирный дом на улице Кошица 7а. Одно – на уровне 1-2 этажей первой секции, второе – на уровне 8-9 этажей второй секции", - уточнили в украинской службе чрезвычайных ситуаций. Тем временем в соцсетях появились видео – предположительно, именно этого инцидента. https://twitter.com/ChristopherJM/status/1497043832168493067?ref_src=twsrc%5Etfw

Деталь от вражеского летательного аппарата

Первые последствия взрывов в КиевеСоветник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с места взрыва в Киеве.На них виден пожар в жилом доме.На другом снимке, по словам Геращенко, видно, как спасатель держит в руках "какую-то деталь от вражеского летательного аппарата". В эфире канала "Украина 24" военный эксперт предположил, что это фрагмент сбитого ПВО беспилотника, который служил для наводки российских ракет.

Очевидцы: в Киеве раздалось уже шесть взрывовКак утверждается, на этом видео снято, как системы ПВО Украины сбивают российские ракеты, летящие в сторону Киева.https://twitter.com/nexta_tv/status/1497036794789085189?ref_src=twsrc%5Etfw

После 04:00 пятницы из Киева стали сообщать о взрывах По сообщениям из стлоицы, в городе были слышны два взрыва с интервалом в несколько секунд."Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами", - цитирует агентство УНИАН замминистра МВД Украины Антона Геращенко.

Советник президента Украины: завтрашний день — самый страшныйСоветник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал информацию телеканала Cи-эн-эн о возможной бомбежке Киева этой ночью.По его словам, в данный момент такие удары рассматриваются как "вероятные"."Следует отметить, что мирным гражданам подобные удары угрожают с очень малой вероятностью. Бить будут по военным объектам", — написал он у себя в Facebook."Выдержим завтра — на третьи сутки станет существенно легче. А там — и победа", — добавил Арестович.

Белый дом: сотрудники ЧАЭС взяты в заложники Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе ежедневного брифинга рассказала о сообщениях, согласно которым российские военные взяли в заложники сотрудников Чернобыльской АЭС. "Мы разгневаны достоверными сообщениями о том, что русские солдаты удерживают в заложниках персонал Чернобыльской станции, — сказала она — Это чрезвычайно тревожно и вызывает глубочайшую озабоченность".

Критически важно продержаться эту ночь и поддержать ВСУ отпором агрессору — обращение командира территориальной обороны ВС Украины Юрия Галушкина.

Россия разворачивает мобильные крематории. Будут жечь своих убитых не отходя от поля боя, сообщает The Telegraph. Это нужно, чтобы скрыть информацию о потерях, полагает издание.

Россия собирается нарушить права человека в Украине и хочет оцепить Киев, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Хакеры, объявившие войну режиму Путина, предупредили о готовящейся бомбардировке Киева.

Главное к этому часу:❗️В Украине объявлена всеобщая мобилизация;❗️Хакеры из Anonymous "объявили войну России". Сайты RT перестали работать;❗️Президент Украины сообщил о 137 погибших. Среди них все пограничники с острова Змеиный, захваченного российскими военными;❗️НАТО пообещало, что Россия "заплатит очень высокую экономическую и политическую цену";❗️Страны Европы и Япония начали приостанавливать выдачу виз россиянам;❗️За сутки украинские военные уничтожили 30 танков, 130 бронированных машин, 5 самолетов и 6 вертолётов российской армии, заявил главнокомандующий ВСУ;❗️ В Минобороны РФ отчитались, что российские войска вывели из строя 83 наземных объекта украинской военной инфраструктуры, сбили 4 самолёта, четыре беспилотника "Байрактар" и вертолет;

Карта вторжения РФ по состоянию на 02:00 по украинскому (и латвийскому) времени.

Хакеры сообщили, что они обрушили работу пророссийского сайта Russia Today.

В Киевской области недалеко от Чернобыля зафиксированы аномальные скачки уровня радиации.

Крупнейшая международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ.

CNN сумели заснять вблизи бой в аэропорту Гостомеля под КиевомРанее сообщалось, что силы Украины отбили эту точку у российских десантников. На кадрах видно, что вдоль линии огня вынуждены убегать гражданские.

CNN, ссылаясь на данные разведслужбы США, сообщает, что РФ намерена начать авиаудары по Киеву начиная с 03.00 по украинскому времени.

Литва, вслед за Латвией и Чехией, приостановила выдачу виз гражданам РФ

Япония вводит новые санкции против России, заявил премьер страныПо его словам, Япония замораживает активы российских финансовых организаций, а также замораживает выдачу виз. Прекращается экспорт продукции организациям, связанным с военным сектором.

Зеленский: "Мы остаемся в одиночку защищать государство""Кто готов воевать вместе с нами? Честно, не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно, все боятся!"Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают. А мы не боимся ничего. Не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии".

Зеленский: "Я остаюсь в столице со своим народом, моя семья тоже в Украине". "Есть информация, что враг обозначил меня как цель номер 1, а мою семью — цель номер 2", — сказал президент.

Зеленский: "В Киев вошли диверсионные силы врага"."Я очень прошу киевлян быть внимательными, придерживаться правил коммендантского часа. Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто нужен для работы центральной власти".

В Молдавии введен режим ЧП из-за ситуации на УкраинеПарламент Молдавии в связи ситуацией на Украине объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней начиная с 24 февраля. За это решение единогласно проголосовали 88 депутатов от всех парламентских фракций.

Погранслужба Украины: мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет запрещено выезжать из страныТам уточнили, что запрет будет действовать в течение военного положения.

В ночи продолжаются бои за город Сумы на северо-востоке УкраиныВидео из соцсетей

В Польше из-за действий России в Украине запретили вещание пяти российских телеканаловГосударственный совет радиофонии и телевидения заявил, что "в связи с началом военных действий Российской Федерации на территории Украины, с вопросами безопасности и обороноспобосности" Польши из реестра транслируемых в стране каналов исключаются Russia Today, RT Documentary, "РТР-Планета", "Союз TV", "Россия 24".

Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизациюУказ опубликован на сайте президента Украины

МАГАТЭ крайне обеспокоено рисками для украинских АЭСМеждународное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) призвало проявить максимальную сдержанность и защитить атомные электростанции на Украине.Агентство с крайней обеспокоенностью наблюдает за ситуацией в стране после того, как украинские власти сообщили о захвате Чернобыльской АЭС российскими войсками.

Зеленский потребовал от лидеров ЕС ввести действительно жесткие санкции против России — отключить от SWIFT и наложить эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Мэр Мелитополя вышел на связь и рассказал о ситуации в городе. Интересно, что из его рассказа так и не понятно — под чьим контролем находится город. Ответ на этот вопрос он старательно обходил.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс:Латвии не грозит нападение, но мы видим агрессию соседней России против украинцев и насильственный характер Кремля. Поэтому я призываю всех граждан Латвии, мужчин и женщин, вступить в Земессардзе! Освойте навыки, чтобы быть готовыми противостоять любой угрозе и преодолеть ее.https://twitter.com/Pabriks/status/1497205208996220929?ref_src=twsrc%5Etfw

Россияне призывают Путина прекратить войну!Под обращением подписались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Владимир Сорокин, драматург Иван Вырыпаев, режиссёры Владимир Мирзоев, Андрей Хржановский и Илья Хржановский, журналист, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, журналист Леонид Парфёнов, издатель Ирина Прохорова, актриса Чулпан Хаматова.Кроме этого с призывом остановить путинскую агрессию выступило огромное количество российских знаменитостей: Юрий Дудь, Земфира, Максим Галкин, Wylsacom, Лия Ахеджакова, Гарик Харламов и многие другие.Открытое письмо российских учёных и научных журналистов против войны с Украиной подписали более 370 человек.

Нападение России на Украину: карта пресс-службы МВД Украины к вечеру 24 февраля

Президент Франции Макрон заявил, что в телефонном разговоре с Путиным призвал немедленно прекратить военные действия в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе тоже окрасилась в цвета украинского флага.https://twitter.com/vonderleyen/status/1496925740218355712?ref_src=twsrc%5Etfw

В результате нападения все объекты ГСП ЧАЭС, находящиеся в зоне отчуждения, а именно хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2), новый безопасный конфайнмент объекта "Укрытие" и блоки №№ 1,2,3 ЧАЭС были взяты под контроль вооруженными силами без опознавательных знаков, сообщает "Интерфакс-Украина".

В санкционный список попал Альфа-банк, частично принадлежащий гражданину Латвии Петру АвенуВ опубликованном президентом США Джо Байденом санкционном списке оказался и Альфа-банк, чей совладелец и председатель совета директоров одноименной банковской группы Петр Авен 6 лет назад получил гражданство Латвии. Санкции, наложенные на Альфа-Банк — не самые суровые, ограничения распространяются только на долги и уставной капитал.

Минобороны Латвии предупреждает о фейковом сообщении в WhatsappВ Whatsapp распространяется фейковая новость на русском языке о якобы новых правилах коммуникации, которые вступят в силу с завтрашнего дня, сообщили в Минобороны Латвии.В сообщении говорится о том, что будут записываться все вызовы, звонки, а также сообщения и звонки в Whatsapp, будет осуществляться контроль всех социальных сетей и форумов. Отправители просят делиться этим сообщением со своими друзьями и семьей уже сегодня, так как с завтрашнего дня вся личная коммуникация будет контролироваться — и все сказанное или написанное будет использовано против жителей.

Пабрикс: "В войне против Украины многое решит предстоящая ночь"В войне против Украины многое решит предстоящая ночь, в четверг вечером в интервью Латвийскому телевидению заявил министр обороны Артис Пабрикс.По его словам, Россия попытается получить перевес, чего не удалось сделать днем. Пабрикс также заверил, что Украина получили от Латвии ракетную систему Stinger.

НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, потому что это привело бы к прямому столкновению альянса с Россией. Такое заявление сделал замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи.

ЕС вводит санкции против России В ответ на вторжение России в Украину лидеры стран Европейского союза (ЕС) в рамках экстренного саммита в четверг договорились ввести жесткие санкции в отношении Москвы. "Эти санкции охватывают финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также контроль и финансирование экспорта, визовую политику, включение дополнительных физических лиц в "черный список" и новые критерии включения", — говорится в итоговом документе саммита. Меры по введению санкций будут приняты немедленно.

С целью повышения безопасности Франция, возможно, направит в Латвию военнослужащих, в свою очередь, США на базы в Эстонии и Литве направила истребители нового поколения F-35, сообщили в Министерстве обороны Латвии.

А это Харьков. Здесь люди тоже ночуют в метро.

Россия запустила "в общей сложности более 160 ракет для авиаударов", сообщил в четверг журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США. По словам чиновника, большинство ракет являются "баллистическими ракетами малой дальности", но общее количество авиаударов включает "сочетание крылатых и средней дальности".Прямо сейчас, по словам чиновника, США не видят "продвижения вглубь или дальше на Запад", передает CNN.

Киев, станция метро "Героев Днепра". Ближайшую ночь люди проведут тут

Пражская "Славия" вышла на матч Лиги Европы УЕФА против турецкого "Фенербахче" в футболках в поддержку Украины.

Большая новость! Кремль вдруг захотел признать и легализовать криптовалюты. Надеются таким образом избежать удара санкций?

Украинские военные отбили аэропорт "Антонов", который ранее был захвачен россиянами, сообщает УНИАН. Этот аэропорт расположен в 25 километрах от Киева.

В Сумах все стреляет и горит.

Лимит для россиян в британских банках теперь — 50 тыс. фунтовОбъявляя о новых санкциях в отношении России, премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что в Великобритании вводится лимит на депозиты в британских банках для россиян."Новые ограничения подразумевают ограничение для состоятельных россиян доступа к банковским счетам в Великобритании, включая лимит в 50 тысяч фунтов на банковском счете", — говорится на правительственном сайте.

57 украинцев погибли в результате вторжения, 169 — раненыВ результате российского вторжения уже погибли 57 украинцев, еще 169 человек получили ранения. Об этом сообщает Минздрав Украины.

МВД: в центре Москвы полиция задержала 600 участников антивоенной акцииhttps://twitter.com/novaya_gazeta/status/1496918405877846020?ref_src=twsrc%5Etfw

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Владимир Путин не может одержать победу в войне, которую он начал против Украины. "Наряду с объявлениями санкций, мы все время прилагали усилия, чтобы дипломатическими средствами отвлечь Путина от этого ложного пути. Это не удалось. Он решил пойти на Украину войной. Но он не выиграет эту войну, потому что граждане Европы хотят мира, правового государства и демократии. Граждане Украины продемонстрировали это четко и ясно", — подчеркнул Шольц, прибыв на экстренный саммит ЕС в Брюсселе.

США ввели санкции против "80% российских банковских активов"Минфин США ввел санкции против российских банков ВТБ, Сбер, "Открытие", "Газпромбанк", "Совкомбанк" и "Новикомбанк"."Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня в сотрудничестве с союзниками и партнерами ввело широкие экономические меры, направленные против основной инфраструктуры российской финансовой системы", — говорится в заявлении ведомства.

Остров Змеиный взят российскими военнымиВоенная инфраструктура на острове была разрушена после обстрела из корабельных вооружений и боевой авиации. СМИ сообщают, что погранслужба Украины потеряла связь с военными вооруженных сил страны.

На антивоенных акциях по всей России задержали больше тысячи человекПо последним данным, на акциях против вторжения в Украину задержали 1237 человек в 49 городах России. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Вот что происходит в Харьковском метро. Огромное количество людей прячется там.

Судя по всему, российские войска уже в Запорожской области. На видео - они видны на въезде в Мелитополь. Тем временем жители Бердянска сообщают, что возле этого города видели танки.

США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ (два крупнейших банка России) и Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка, Новикомбанка. Эксперты полагают, что будет серьезный удар по банковской системе РФ. Это 80% всех активов банковской системы России.

Затлерс: латвийские русские к войне не причастны, нельзя допустить агрессию против нихБывший президент Латвии Валдис Затлерс во время специального эфира Латвийского радио 4 подчеркнул, что русскоязычные жители Латвии не причастны к войне на Украине, поэтому крайне важно, чтобы злость в отношении Кремля не оказалась направлена на местных русских.

Обращение знаменитого украинского боксера Александра Усика по войне.

Байден заявил, что готов ввести санкции против Путина лично. Но не ответил на вопрос, почему он не сделал этого прямо сейчас. "Наши силы не будут воевать на Украине, но мы будем защищать членов НАТО всей мощью США", — заявил Байден.Американский президент также заявил, что переговоров с Путиным не планирует. Он сказал, что отключать Россию от SWIFT пока не будут, сославшись на то, что этого не хочет Европа.

Байден: "Путин — агрессор, он хочет восстановить СССР"Президент США Джо Байден осудил российскую военную операцию на Украине и назвал президента Владимира Путина агрессором, развязывавшим войну. Он анонсировал дополнительные санкции против российских банков, российского финансового сектора и представителей российских элит.Американский президент сказал, что читал статьи Путина и смотрел его речь, и сделал вывод, что российский президент хочет восстановить Советский Союз.

Какие санкции обещает Евросоюз?Джессика Паркер, корреспондент Би-би-сиКак предполагается, в своем следующем санкционном пакете ЕС частично приостановит свое визовое соглашение с Россией.Согласно источникам, это затронет вновь прибывающих в ЕС и тех, кто "связан с российским режимом", в том числе официальных лиц, дипломатов и военных.По поводу отключения России от SWIFTодин из высокопоставленных европейских дипломатов сказал, что эта идея витает в воздухе, но не находится в центре обсуждений.SWIFT позволяет проводить быстрые финансовые трансакции и используется 11000 организаций в 200 странах.Эта мера не входит в следующий пакет санкций, но это не означает, что она снят с повестки дня, сказал дипломат.Также сообщается, что в этом пакете — меры по экспортному контролю, а также санкции в сферах финансов и промышленности.

Мировые лидеры осудили действия России и пообещали, что новые санкции разрушат экономику России. Борис Джонсон объявил, что будут заморожены британские активы ВТБ.

Байден: "Мы поддерживаем отважный народ Украины"Президент США Джо Байден рассказал о разговоре с лидерами стран "Большой семерки" о российской операции на Украине, которую он назвал неоправданным нападением.Байден пообещал ввести жесточайшие санкции и экономические ограничения против России."Мы поддерживаем отважный народ Украины", — добавил американский президент.https://twitter.com/POTUS/status/1496902725077979140?ref_src=twsrc%5Etfw

Россия захватила Чернобыльскую АЭСПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что российские войска захватили здание Чернобыльской АЭС.Военные вошли в зону отчуждения ЧАЭС в пятницу утром, перед этим украинские власти эвакуировали оттуда жителей.Министр внутренних дел Антон Геращенко писал в соцсетях, что украинские нацгвардейцы, охранявшие ядерные отходы, оказывали сопротивление.

Президент США Джо Байден начал свое выступление о событиях вокруг Украины.

Стены в Петербурге говорят:

Земельблазма в Риге окрасилась в цвета украинского флага.

Мариуполь примерно 2 часа назад.

Где в Украине введен комендантский час?- Киев и Киевская область с 22:00 — до 7:00- Днепропетровская область с 22:00 — до 6:00- Черкасская область с 22:00 — до 6:00- Винницкая область с 22:00 — до 7:00- Житомирская область с 22:00 — до 6:00- Запорожская область с 22:00 — до 6:00- Николаевская область с 22:00 — до 6:00- Одесская область, Березовский район и г. Арциз с 22:00 — до 5:00- Полтавская область с 22:00 — до 6:00- Ровенская область с 22:00 — до 6:00- Харьковская область с 22:00 — до 6:00- Черкасская область с 22:00 – до 6:00- Черниговская область с 22:00 – до 6:00

"Транспорт в Киеве ездит. Проезд бесплатный. Но призываю ним пользоваться только тех, кто работает на приедприятиях критической инфраструктуры. Остальных призываю оставаться дома. В случае тревоги прошу спускаться в метро. Во время комендантского часа транспорт работать не будет, но метро будет открыто как укрытие", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Украинские парламентарии возмущены нерешительностью некоторых стран Евросоюза в принятии решения об отключении России от SWIFT. Депутаты Европарламента также недовольны задержками стран в принятии решений о блокировании энергетических сделок, сообщила в Twitter член Европарламента Сандра Калниете.https://twitter.com/Kalniete/status/1496914050466426880?ref_src=twsrc%5Etfw

В российских городах продолжаются антивоенные митинги.

Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины Валерий Залужный подвёл итоги дня, заявив, что у русских не получилось совершить блицкриг.Между тем, как мы писали, есть и очень серьёзные моменты - в частности захват россиянами аэропорта в Гостомеле, который может стать базой для посадки российских самолётов. Да и прогнозы американских экспертов тревожные.

Борис Джонсон, выступая в парламенте, перечислил новые санкции, которым подвергнется Россия:1. Будут заморожены активы всех российских банков, которые будут исключены из британской финансовой системы. Активы Банка ВТБ замораживаются немедленно и полностью.2. Инициируется законопроект, который запретит российский компаниям и государству брать кредиты в Великобритании.3. Заморозка активов более 100 физических и юридических лиц.4. Самолеты "Аэрофлота" не смогут приземляться в Великобритании.5. В Россию будет запрещен экспорт товаров двойного назначения, то есть таких, которые могут применяться в военных целях.6. Британия полностью прекратит экспорт в Россию высокотехнологичных товаров и оборудования для бурения.7. Будут ограничены депозиты российских граждан в британских банках.8. Британия намерена работать с союзниками, чтобы отключить Россию от платежной системы SWIFT, но, по словам Джонсона, "сделать сложно".9. Схожие санкции примут в отношении Беларуси.10. Британия до Пасхи внесет поправки в законы об экономических преступлениях."Российским олигархам будет негде спрятаться", — сказал премьер.

Девушка бросила что-то вроде коктейля Молотова в полицейского на митинге против войны в Москве.

Минобороны России: войска выполнили задачи на деньРоссийские военные выполнили поставленные им на сегодня боевые задачи, заявил представитель минобороны Игорь Конашенков."Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым", — цитирует Конашенкова агентство ТАСС."Всего в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" Вооруженных сил Украины", — сказал Конашенков.

Rimi прекращает продажу российской продукции в странах БалтииОдна из крупнейших торговых сетей в странах Балтии Rimi Baltic приняла решение прекратить продажу товаров российского производства в знак солидарности с Украиной и протеста против военной агрессии со стороны России. Об этом агентству LETA сообщили представители предприятия.

Финский хоккейный клуб "Йокерит" перед началом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) или Кубка Гагарина объявил о выходе из чемпионата в знак протеста против российской агрессии. Об этом сообщают финские СМИ.

В России около 200 человек задержаны в 24 разных городах в результате протестов против войны. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Появилось видео с российскими военными из под Чернобыльской АЭС.

Президент США Джо Байден заявляет, что лидеры G7 согласны ввести "сокрушительный" пакет санкций против РФ. Через полчаса он собирается о них объявить.

Областная администрация, ответственная за Херсонскую область на юге Украины, объявила, что некоторые части ее территории перешли под контроль России. Об этом сообщает Al Jazeera.

Первая неофициальная карта, созданная активистами, на которой показана возможная территория Украины, отвоеванная ВС РФ в течение дня. Проверить информацию не представляется возможным, но аналогичная информация о медленном продвижении российских войск совпадает с тем, что показано на карте.Видно, что российским силам удалось проникнуть в Украину из аннексированного Крыма, где защита была наименьшей. С другой стороны, на северо-востоке, несмотря на огромные силы, собранные за последние месяцы, продвижение российских войск было относительно скромным. Здесь также украинские силы сообщают о самых больших потерях российских войск.https://twitter.com/anna_not_hanna/status/1496864369568792577?ref_src=twsrc%5Etfw

Мэр Шостки в Сумской области Николай Нога заявил, что город окружен с разных сторон, идут бои. В эфире телеканала "Украина 24" он сообщил, что разрушен мост в направлении Новгород-Северского. В ходе боев за Шостку ранены пять человек.

Президент Зеленский подписал указ о создании на базе областных госадминистраций военных администраций. "Сопротивление и отпор будут нарастать. Логистические решения, все которые нужны, будут приняты", — добавил советник главы Офиса президента Подоляк.

Британия замораживает российские активыБританский премьер Борис Джонсон в обращении к парламенту рассказал о новых санкциях в отношении России. Под них, в частности, попадают российские госкомпании — российский банк ВТБ и "Аэрофлот"."Аэрофлот" в Британии больше работать не сможет, а российский банк, по словам премьера, будет полностью исключен из британской финансовой системы.

В Москве продолжаются задержанияhttps://twitter.com/bbcrussian/status/1496890077255188485?ref_src=twsrc%5Etfw

ОБСЕ решила эвакуировать всех сотрудников с территории Украины, как только это будет безопасно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Их миссия де-факто закончена.

Ранее советница командующего Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова написала в Facebook, что россияне захватили ЧАЭС. Позже она сообщила, что эта информация не подтвердилась и украинские защитники отбили атаку. По ее словам, информация по поводу станции уточняется.https://www.facebook.com/alena.sevcova/posts/4861449410604254&show_text=true&width=500

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина потеряла контроль над ЧАЭС и сейчас неизвестно, что с хранилищем ядерных отходов."После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня", — заявил Подоляк.

Это Петербург митинг на Невском у Гостиного двора. Фото: Янур Васильев

Вот как слышна стрельба в Гостомеле через закрытые окна. Очень мощные взрывы.

Три американских чиновника заявили журналу Newsweek, что столица Украины будет захвачена российскими войсками в течение нескольких дней.Вскоре после этого сопротивление страны будет "эффективно нейтрализовано". Официальные лица на условиях анонимности заявили, что стратегия Москвы — окружить украинские силы и заставить их сдаться. "Ожидается, что Киев будет взят в течение 96 часов", — сообщают источники издания.То, что происходит сейчас, Newsweek называет только первой фазой вторжения."После того, как закончится работа авиации и артиллерии, начнется настоящая наземная война", — пишет журнал со ссылкой на офицеров разведки.

Британский премьер-министр Борис Джонсон настаивает на отключении России от SWIFT, но Германия пока к этому не готова, сообщает Financial Times.

В Гостомеле слышны взрывы. Туда в аэропорту Антонова днем высадился российский десант, после чего начался бой, сообщает украинский Телеграм-канал "Политика Страны". Нацгвардия заявила, что накрыла аэропорт артиллерией. А Зеленский отдал приказ уничтожить этот десант.В то же время российские телеграм-каналы, близкие к силовикам пишут, что этот аэропорт рассматривается российской армией как база для посадки своих самолётов под Киевом.

В ВСУ сообщили, что российские войска захватили Чернобыльскую АЭС. Впрочем, позже советник главкома ВСУ изменила свой пост. Официального подтверждения захвату Чернобыльской АЭС пока нет.

Российские танки заходят в Черниговскую область через белорусский пункт пропуска. Видео снято несколько часов назад.

Российская военная техника продложает идти к границе УкраиныКорреспондент Си-эн-эн Фредерик Плейтген продолжает работать на границе Белогородской области со стороны России и выкладывает все новые видео с колоннами военной техники.На его последнем ролике видны боевые машины десанта, а также военные "Уралы" и "КаМАЗы".https://twitter.com/fpleitgenCNN/status/1496887432033312768?ref_src=twsrc%5Etfw

Полицейские задержали в Петербурге пожилую женщину, вышедшую на улицу с плакатом "Нет войне". Ее ведут в автозак. "Я блокадница", — кричит она.https://twitter.com/oldLentach/status/1496871891084234752?ref_src=twsrc%5Etfw

Владимир Путин на встрече с деловыми кругами призвал с пониманием отнестись к "тому, что происходит", сотрудничать с правительством. "Мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски, но сотрудничество с правительством должно быть стабильным", — заявил Путин.Российский лидер заявил, что Москве не оставили выбора, и она начала операцию на Украине из-за угрозы безопасности. По словам Путина, для России были созданы такие риски безопасности, отреагировать на которые иными средствами было невозможно.

В Чернигове вводят комендантский час. Ранее комендантский час ввели в Киеве, Днепре, Николаеве, Черскасской и Харьковской областях.

Города Германии готовятся принять беженцев из Украины. "В ближайшие недели мы ожидаем, что российское вторжение заставит многих жителей пострадавших регионов бежать", - заявил в четверг в Берлине глава Союза немецких городов и общин, бургомистр Мюнстера Маркус Леве, добавив при этом, что города готовы предоставить пострадавшим людям жилье и защиту.

МВД Украины заявило, что к 18:30 бои продолжаются на территории Юго-Востока Украины и Центральной Украины, также сейчас идет бой у Чернобыля. За все время вторжения зафиксировали 392 военных обстрела по стране.По данным МИДа, уничтожены шесть мостов: два моста в Черниговской, один в Киевской, один в Донецкой и два моста в Херсонской области.

Центр Киева, около 6 часов вечера. Очень мало людей и машин.

Антивоенная акция в МосквеНа Пушкинской площади в Москве толпа скандирует "Нет войне!". По оценкам корреспондентов "Новой Газеты", там собралось не меньше двухсот человек.https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1496882198636634112?ref_src=twsrc%5Etfw

В Харьковской области вводится комендантский час с 22.00 до 6 утра. Как сообщила ранее Херсонская областная государственная администрация, часть юга Херсонской области перешла под контроль российской армии. Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа с 10 вечера до 7 утра.

Главы государств и правительств стран ЕС на экстренном саммите в Брюсселе планируют согласовать второй пакет санкций против России за нападение на Украину. Ожидается, что, кроме этого, они дадут согласие на начало подготовки дальнейших санкций. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге перед саммитом, сообщает корреспондент DW. Саммит начнется в 20:00 по местному времени 24 февраля.

Под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады. Об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Старшина бригады отметил, что продолжались военные учения в Ельне, а о наступлении на Украину бригада узнала вчера.По последним данным, с начала наступления России на Украину погибли свыше 50 человек.https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254902746805218&show_text=true&width=500

Владимир Зеленский выступил с очередным обращениемПрезидент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины. Он сообщил, что Харьковское направление очень сложное, российские войска продвигаются в Черниговской области."В плен захвачены российские бойцы, нескольким из них наши медики оказывают помощь. Мы видим, что многие россияне шокированы тем, что происходит. Некоторые россияне уже заявляют в соцсетях, что они против войны. Мы это видим, но правительство РФ вряд ли это увидит.Прошу, если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны. Мы — украинцы, мы находимся на своей земле. Вы — россияне, сейчас ваши военные начали войну", — сказал Зеленский.Президент Украины обратился также к мировым лидерам: "Если вы, уважаемые европейские лидеры, уважаемые мировые лидеры, если вы нам мощно не поможете, то завтра война постучается в вашу дверь".

Сайты Кремля, Государственной думы и правительства перестали работать. О причинах сбоя пока неизвестно.

Российские силы пошли на прорыв государственной границы на севере Киевской области, сообщила Госпогранслужба Украины. По ее сведениям, военная техника вошла на украинскую территорию через контрольно-пропускной пункт "Вильча" на границе Украины и Беларуси. Кроме того, место дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского пограничного отряда было обстреляно ракетами, указывается далее.

Россияне массово снимают деньги со счетовОбвал курса рубля и котировок на фондовной бирже, а также риск санкций против крупнейших российских банков, связанные с военными действиями России на Украине, привели к паническим настроениям у россиян. С самого утра люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы снять наличные деньги или обменять рубли на валюту. В соцсетях появляются сообщения о валютных спекулянтах.https://twitter.com/EchoMskNews/status/1496768817724211201?ref_src=twsrc%5Etfw

Авиасообщение с югом России прерваноНе работают аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Волгограда. Официально до ночи со 2 на 3 марта. На этом фоне РЖД объявила о запуске дополнительных поездов в Новороссийск, Адлер и Краснодар, сообщает русская служба Би-би-си.

Зеленский: российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭСЗеленский сообщил, что российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. "Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась. Это объявление войны всей Европе", — написал Зеленский в Твиттере.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1496862540957114370?ref_src=twsrc%5Etfw

В Херсонской области Россия захватила несколько населенных пунктов и переправу через ДнепрВласти Херсонской области сообщили, что в Геническом районе все государственные структуры перешли под контроль российской армии."Техника стоит в самом Геническе, в окресностях установлены блокпосты с российскими военными. Выезжающих проверяют на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют".В Каховском районе области военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Активных боевых действий там сейчас нет", — говорится в сообщении херсонской администрации.https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/317708397057663&show_text=true&width=500

Власти Одесской области сообщили о гибели 18 человек из-за удара по воинской части, передает "Настоящее время".Позже Одесская областная администрация сообщила, что в результате обстрела военной части в селе Липецкое погибли 22 человека (11 мужчин и 11 женщин). Из-под завалов спасли шесть человек, их доставили в больницу.Кроме того, в городе Бровары Киевской области в результате российских обстрелов погибли шесть человек, 12 ранены, сообщил глава городской администрации Игорь Сапожко.https://twitter.com/odessa048ua/status/1496784566996324363?ref_src=twsrc%5Etfw

Заявление МИД России в связи с односторонними ограничительными мерами ЕС в ответ на признание Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик: "Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры".

Корреспондент украинской службы "Радио Свобода" сообщает, что район Восточный в Мариуполе горит – его обстреляли из "Градов".Банкоматы, по крайней мере, в одном районе города опустошены. Люди закупают продукты, воду и лекарства. В магазинах небольшие очереди, дефицита продуктов нет. Паники на улицах нет, сообщил корреспондент "Радио Свобода".

Кличко объявил о комендантском часе в КиевеМэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа с 10 вечера до 7 утра. "На сегодняшний момент я хочу сказать, что введен комендантский час и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет", — заявил он.

А это российское консульство в Мюнхене.

Дублин. Посольство России.

Си-эн-эн: аэропорт "Антонов" рядом с Киевом находится под контролем российской армииКорреспондент Си-эн-эн Мэттью Чэнс сообщил в эфире телеканала, что аэропорт "Антонов" (также извествен как "Гостомель") находится под контролем российской армии - об этом ему сообщил командир группы военных, высадившихся в аэропорту.Аэропорт фактически находится на окраине Киева.https://twitter.com/ferozwala/status/1496854613647138819?ref_src=twsrc%5Etfw

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что российские войска с территории Беларуси подошли к зоне Чернобыльской АЭС."Если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!" — написал Геращенко у себя в Facebook.https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4863697347050407&show_text=true&width=500

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили против российского вторжения в Украину, пишет "Новая Газета". Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает шаги, "направленные против суверенитета и территориальной целостности" Украины.

В Киевской области упал военный самолет Вооруженных сил Украины, на борту было 14 человек, пятеро погибли, сообщает МВД Украины.https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/318555236966799&show_text=true&width=500

Германия и Франция прекращают научное сотрудничество с российскими вузамиСотрудник российского технического университета сообщил Русской службе Би-би-си, что коллеги по научной работе и грантам из Германии сообщают, что скоро сотрудничество с Россией в рамках двусторонних исследовательских проектов будет запрещено.Еще один сотрудник МГТУ им. Баумана сообщил, что подобное решение было принято из Франции. Все официальные письма, по словам собеседников, последуют через несколько часов.

В Киеве звучат сигналы воздушной тревогиГородская администрация Киева объявила воздушную тревогу в городе. Четыре станции "красной" ветки метро закрыты для того, чтобы люди могли использовать их в качестве убежища. Сейчас на одной из станций — "Нивки" — собрались 60-70 человек, сообщает собкор "Новой газеты". Остальные станции работают в штатном режиме, говорится в сообщении администрации города.По ее словам, работники метрополитена советует горожанам идти к другим, более глубоким станциям. У всех, кто пытается укрыться, полицейские проверяют документы и проводят поверхностный досмотр, передает собкор "Новой Газеты".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил у себя в "Твиттере", что Латвия прекращает выдачу виз россиянам и отзывает посла из России для консультаций. https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1496851635376644097?ref_src=twsrc%5Etfw

НАТО не будет развертывать силы альянса в Украине"У НАТО нет войск в Украине, и мы не планируем отправлять войска НАТО в Украину", — подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг в Брюсселе. Он добавил, что альянс ценит Украину как партнера и оказывает ей поддержку на протяжении многих лет.В то же время Столтенберг дал ясно понять, что обязательства по коллективной обороне распространяются только на членов НАТО. О военной поддержке Украины не может быть и речи, так как это может спровоцировать еще большую войну.Поскольку Украина не является членом Североатлантического альянса, она не может обратиться за помощью в соответствии с 5-й статьей Североатлантического договора, согласно которой нападение на страну-члена НАТО считается нападением на весь альянс, указал Столтенберг.

NEXTA: МВД Румынии распорядилось создать временные центры в населенных пунктах Паланка и Окница для украинских беженцев.

Страна UA сообщает, что в направлении Киева идет огромная колонна бронетехники, примерно в 10 километрах от Сум.Видео очевидцы публикуют в соцсетях. Очевидцы засняли, как колонн бронетехники, которой, по их словам, "не видно конца" и которая, как заявляется, едет в сторону Киева.https://www.facebook.com/gazetastranaua/posts/1655633341438194&show_text=true&width=500

В Беларуси военная техника едет в сторону границы с Украиной, сообщает Telegram-канал Nexta.

Российские войска нанесли удар по Угледару: снаряд попал в больницу, есть погибшиеРоссийские войска обстреляли город Угледар. Один из снарядов попал в больницу, в результате чего есть погибшие. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире телеканала "Рада"."Бои идут вдоль линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил. Танковые бои, танки зашли с российской границы — с Луганщины, в районе Мелового идет большая колонна танков. Сейчас этот напор сдерживают Вооруженные силы", — отметил Кириленко.Он добавил, что российские войска обстреляли микрорайон "Восточный" в Мариуполе. Информации о жертвах пока нет.

Бельгия, в ответ на нападение РФ на Украину, выступает за то, чтобы Европейский Союз прекратил выдачу всех типов виз гражданам России, включая студентов, рабочих и туристов. Об этом заявил в четверг в Брюсселе госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Сэмми Махди, передает DW."Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с россиянами, желающими приехать в Бельгию", — отметил он в своем заявлении. Как указал далее политик, "в настоящее время россиянам здесь не рады, общий запрет на выдачу виз для россиян не должен быть табу".

AI предупредила об ужасных последствиях для населенияПо словам генсека Amnesty International Калламар, нападение России на Украину грозит обернуться "самыми ужасными последствиями для человеческих жизней и прав человека"."Наши худшие опасения оправдались. После нескольких недель эскалации началось российское вторжение, которое может привести к самым ужасным последствиям для человеческих жизней и прав человека", — отметила Калламар.Генсек AI обратила внимание на российские бомбовые и ракетные удары по украинским военным базам и "первые сообщения о применении российской армией оружия неизбирательного действия".

На торгах Московской биржи в четверг, 24 февраля, падение рубля достигало исторических минимумов, а рынок акций переживал рекордное падение за четверть века своей истории. Курс доллара в моменте достигал 89,6 рубля, а евро — 99,99 рубля.

Президент Чехии предложил отключить Россию от SWIFTПрезидент Чехии Милош Земан выразил поддержку Украине перед лицом российской агрессии и призвал к максимально жестким санкциям против Кремля — в частности отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT. В экстренном видеобращении к гражданам Чехии президент признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнет войну, поскольку "русские не сумасшедшие". "Безумцев надо изолировать" — заявил он.

Возле Киева сбит российский вертолет.

В Киеве снова раздается звук сирен. Жители сообщают о транспортных заторах на выезде из украинской столицы.

Прокуратура предупредила жителей МосквыПрокуратура Москвы "предостерегает о негативных последствиях" участия в "несогласованных митингах" 24 февраля, сообщает "Новая газета".

С территории Беларуси выпущено 4 баллистические ракетыОб этом сообщил главнокомандующий армии Украины Валерий Залужный.https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254787090150117&show_text=true&width=500

Минобороны РФ озвучило свою версию событийМинобороны России сообщило, что российские военные уничтожили более 70 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе аэродромы:"В результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и Бук-М1", - говорится в сообщении.Кроме того, военные сбили украинский боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2", утверждает ведомство.

МВД Украины и "народная милиция" ЛНР прокомментировали происходящееУкраинское МВД подробно рассказало о том, что сейчас происходит в районе боев украинской и российской армии. По их данным:▪️ В Киевской области возле Межигорья сбит один российский вертолет Ка-52, еще три вертолета подбиты вблизи Гостомеля.▪️ В Луганской области, в том числе у города Счастье, продолжается бой, российские силы якобы несут потери.▪️ В украинской воинской части в Скадовском районе Херсонской области горит техника▪️ В Одесской области в Ивановском районе при обстреле воинской части получили осколочные ранения 10 военнослужащих▪️ В Киевской области в Обуховском районе вблизи поселка Триполье сбит военный самолет Ан-26 ВСУ. Информация о раненых и погибших уточняется.Тем временем "народная милиция" самопровозглашенной ЛНР утверждает, что в результате атак "поражено семьдесят два военных объекта противника, два танка, четыре БМП и до роты личного состава". Подтверждения этой информации с украинской стороны тоже нет.

Колонна военной техники замечена под Харьковом Военная техника в Волчанске, Харьковская область. Видео снято недалеко от границы с РФ. https://twitter.com/Roshen996/status/1496830827451273220?ref_src=twsrc%5Etfw

В Москве задержана Марина ЛитвиновичПравозащитницу Марину Литвинович задержали в Москве, сообщила она в соцсетях: "Меня задержали на выходе из дома. В ОВД Мещанский. Пока просто стою у дежурной части".Ранее сегодня Литвинович призвала выходить на акции протеста из-за военной операции России на Украине.

Армия Украины: бои на Луганщине продолжаютсяВооруженные силы Украины (ВСУ) заявляют, что идут тяжёлые бои под Счастьем и Старобельском в Луганской области.Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Появились еще пленники.https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/318900673598583&show_text=true&width=500

В городах России начались акции протестаТак, в Новосибирске около 50 человек собрались на площади Ленина. Митингующие принесли плакаты со словами "Нет войне". Примерно такое же количество людей вышло на центральную площадь Екатеринбурга. Znak сообщает о задержаниях среди митингующих.Акции против военных действий прошли и в Томске. Активисты сообщили о трех задержанных.

Зафиксирован удар в районе ТЭС под КиевомСнаряд попал в Трипольскую тепловую электростанцию, которая находится на реке Днепро, недалеко от Киева.

Чехия закрывает два российских консульстваВласти Чехии объявили, что закрывают два российских консульства в стране. Такой шаг продиктован российской военной операцией на Украине.Кроме того, Прага отзывает для консультаций послов в России и Беларуси.

МИД РФ прокомментировал происходящее в УкраинеКак сообщает Russia Today, МИД России заявил, что проведение спецоперации - это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну.

Обстрелян аэродром на юге Запорожской областиПод обстрел снова попал военный аэродром в Мелитополе.

Макрон: действия России является покушением на мир и стабильность в ЕвропеПо словам президента Франции, санкции ЕС против России будут масштабными, они затронут оборонный, экономический и энергетический сектора.

Жителей Харькова призывают спускаться в метро из-за угрозы обстрелов.

Мариуполь обстрелян ракетами "Град"Район Восточный в Мариуполе (Донецкая область) горит, его обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" – такую информацию сообщает корреспондент Радио Свобода.По данным корреспондента, банкоматы, по крайней мере, в одном районе города опустошены. Люди закупают продукты, воду и лекарства. В одной из аптек сообщили, что пока поставки лекарств машинами не будет, но уже принимаются заказы на препараты.

УЕФА перенесет финал Лиги Чемпионов из Петербурга из-за войны в Украине, пишет Associated Press

Премьер Британии выступил с обращением к жителямБорис Джонсон заявил, что Лондон и его союзники будут бороться за восстановление суверенитета и независимости Украины так долго, как это будет необходимо.https://twitter.com/BorisJohnson/status/1496818439222087684?ref_src=twsrc%5Etfw

В Украине закрываются рестораны фаст-фуда McDonald'sЭто временное решение компании. View this post on Instagram A post shared by McDonald's Ukraine (@mcdonaldsukraine)

Главное к этому часу• Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации граждан.• В Одесской области после удара по военной части погибли 18 человек, еще шестеро госпитализированы.• Роскомнадзор потребовал от СМИ пользоваться только официальными российскими источниками для освещения ситуации в Украине.• В Гостомеле, который расположен в Киевской области, был атакован военный аэродром, также украинским военным удалось сбить как минимум один российский вертолет.• НАТО укрепит восточные границы альянса, в действие будет приведен "оборонный план".• Под Киевом был сбит украинский самолет, погибли 5 человек.

Украинским военным удалось сбить как минимум один российский вертолет под Гостомелем.https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1496814709642874887?ref_src=twsrc%5Etfw

Восточные границы НАТО будут укрепленыСтраны НАТО договорились ввести в действие "оборонный план", сообщил генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг.Это значит, что восточные границы альянса будут усилены, среди военных будут и силы быстрого реагирования.Столтенберг добавил, что Россия, напав на Украину, закрыла двери для политического решения ситуации.

Упал военный украинский самолет: погибли 5 человек В Киевской области, между селами Триполье и Жуковцы, упал военный самолет Вооруженных сил Украины, в результате чего погибли 5 человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Истребители в небе над окрестностями Киева.

ФСБ России: украинские пограничники покинули границу с РоссиейФедеральная служба безопасности РФ утверждает, что украинские пограничники покинули все подразделения на границе России и Украины, передает ТАСС.

Страны Балтии и Польша обратились в НАТОЛитва, Латвия, Эстония и Польша просят НАТО задействовать 4-ю статью Североатлантического договора в связи с военной операцией России в Украине.4-я статья Устава НАТО подразумевает созыв альянса для консультаций в случае, если одна из стран блока считает, что есть угроза ее безопасности, или в случае угрозы для кого-то из союзников.С момента образования Североатлантического альянса в 1949 году статья 4-я применялась шесть раз, последний раз - по запросу Турции в 2020 году после убийства турецких солдат в сирийском Идлибе.

На Луганщине идут боиГосударственная пограничная служба Украины сообщает о том, у города Счастье враг продолжает нести потери. Пограничники отражают атаки совместно с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией.https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283505530554991&show_text=true&width=500

В Латвии собирают пожертвования для украинцевЛатвийская благотворительная платформа Ziedot.lv начала сбор средств для помощи жителям Украины. Проект был опубликован сегодня и уже собрал более 83 тысяч евро в пожертвованиях.

Кремль готов провести переговоры с Киевом"Путин готов провести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений в случае ответной готовности Киева", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первые пленныеГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о первых пленных. Судя по фото шевронов, пленные из Ямпольского мотострелкового полка.https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254659590162867&show_text=true&width=500

В Кремле прокомментировали происходящее в УкраинеПресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал начало военной операции на Украине. Он в очередной раз повторил, что ее цель — "демилитаризация"."Цели были рассказаны президентом — демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа", — сказал Песков.Он отметил, что "демилитаризация Украины" означает нейтрализацию ее военного потенциала, который, по его словам, в последнее время подпитывался из-за рубежа."В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов", - подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Пограничники сообщили о прорыве в Киевской областиВ Киевской области российские военные с боем прорвали украинско-белорусскую границу и вошли на территорию страны, сообщает Пограничная служба Украины.Пограничные подразделения перераспределяются на запасные позиции и действуют в сотрудничестве с украинской армией и национальной гвардией.

НАТО увеличит численность своих военных в странах Восточной ЕвропыНАТО опубликовало заявление, посвященное военной операции России на Украине. В нем говорится, что военный альянс намерен направить дополнительные силы в страны Восточной Европы."Действия России представляют серьезную угрозу для евроатлантической безопасности, и у них будут геостратегические последствия. НАТО продолжит предпринимать все необходимые шаги для безопасности и защиты своих союзников. Мы отправляем дополнительные сухопутные и воздушные силы обороны на восточные рубежи альянса, а также усиливаем флот. Мы повысили готовность наших сил к реагированию на любые непредвиенные обстоятельства".НАТО также осудила действия России, заявив, что операция на Украине нарушает международное право.

Атаку в Гостомеле подтвердили в МВД УкраиныСоветник министра МВД Украины Антон Геращенко говорит, что российские вертолеты атаковали военный аэродром в Гостомеле и высадили десант. По словам Геращенко, три вертолета сбито.

Вертолеты над Киевской областьюЖители поселка Гостомель, который расположен под Киевом, заметили вертолеты.

Запущены эвакуационные рейсы с востока УкраиныУкраинская железная дорога запустила эвакуационные рейсы из Луганской, Донецкой и Одесской областей. Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения пока не раскрываются. Движение поездов в Харьков временно остановлено. Составы, следующие в Мариуполь через Днепр, могут делать "остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями".

Роскомнадзор требует от СМИ пользоваться только данными из официальных российских источниковРоскомнадзор потребовал, чтобы СМИ, освещающие военную операцию на Украине, пользовались только офицальными российскими источниками информации. В противном случае их могут ждать юридические последствия."Роскомнадзор информирует СМИ, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников".По мнению Роскомнадзора, "именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию".За распространение "заведомо ложной информации" СМИ могут быть оштрафованы на сумму до 5 млн рублей, а их материалы могут быть заблокированы.

В Одесской области погибли 18 человекТем временем, 18 человек погибли после удара по военной части в районе села Липецкое, Одесская область. Погибли восемь мужчин и 10 женщин. Еще шестеро были госпитализированы.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации граждан.

Отключения SWIFT в пакете санкций против России не будетЕвропейский союз (ЕС) не будет предпринимать шаги по отключению России от банковской системы SWIFT в связи с военной операцией на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников в ЕС.К отключению России от SWIFT из-за вторжению на Украину призвали дипломаты стран Балтии. Чешский президент Милош Земан тоже призвал включить это в новый пакет санкций. Но, как утверждает агентство, другие государства пока не готовы к этому.В ЕС считают, что такой шаг ударил бы не только по российским банкам, но и европейским кредиторам, которые хотят получить свои деньги. Кроме того, Россия строила альтернативную систему банковских платежей, указывает агентство."Сейчас наш приоритет – это скорость и консенсус", - сказал европейский дипломат. По его словам, это значит, что сейчас отключать SWIFT нельзя, потому что последствия этого решения сказались бы и на Европе.

Украинские военные заявляют, что полностью контролируют МариупольВслед за тем как минобороны России объявило о прорыве обороны украинских военных и продвижении вглубь территории страны, свою версию происходящего на фронте представил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный:"Силы обороны Украины сдерживают нападение российского агрессора. Противника остановили на Черниговщине.На Харьковском направлении и в районе операции Объединенных сил ведутся тяжелые бои. Силы наших войск вернули под полный контроль города Мариуполь и Счастье.На Херсонском направлении ситуация сложная, тем не менее силы обороны Украины дают отпор агрессору".Кроме того, ВС Украины утверждают, что в окрестностях Счастья якобы погибли около 50 российских военных. Но в российском минобороны эту информацию не подтверждают.https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254601806835312&show_text=true&width=500

В Киеве прогремел сильнейший взрыв. Как уточняет советник министра МВД Украины Антон Геращенко, это был ракетный удар российских ВС по военному объекту в пригороде столицы - в Броварах

Борис Джонсон созвал экстренный саммит НАТОПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что созывает экстренный саммит НАТО из-за ситуации на Украине. Он также готовит обращение к жителям страны:"Это катастрофа для нашего континента. Я обращусь к нации по поводу российского вторжения на Украину сегодня утром. Кроме того, я собираюсь поговорить с лидерами "Большой семерки" и призываю провести немедленную встречу всех руководителей стран-участниц НАТО в самое ближайшее время"https://twitter.com/BorisJohnson/status/1496784638584360961?ref_src=twsrc%5Etfw

На дорогах Киева, особенно на выезде из столицы Украины - большие автомобильные пробки. На фото - выезд на запад из Киева в сторону города Житомир

Китай отказался осудить РоссиюПресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что необходимо учесть "законные опасения" президента РФ Владимира Путина и напомнила о продаже американского оружия Киеву. "По мнению китайской стороны, Россия независима и может определять стратегию, исходя из собственных интересов", - сказала Хуа Чуньин.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович выступил после Владимира Зеленского и рассказал о ситуации на фронте:"Российские войска перешли через Крымский перешеек и развивают наступление в двух направлениях - на Милитополь и на Херсон. Военные занимают оборону на этих направлениях и готовятся останавливать наступление.Наиболее удачная ситуация в зоне ООС (Донецкая и Луганская область). Все атаки там отбиты, линия обороны не прорвана. Отбито Счастье, подбито много техники противникаПод Харьковом идут бои в 4-5 км на север от города. Подбили 4 танка противника. Сбито 6 российских самолётов.В Черниговской области на 5-10 км продвинулись, но Киев защищен надежно, их будут ждать ожесточенные бои.С украинской стороны - более 40 погибших".Арестович призывает всех граждан вывешивать как можно больше флагов Украины.

Вооруженные силы Украины дают сводку с фронта: на Донбассе и в Черниговской области противник остановлен. Под Харьковом идут бои, около Крыма тяжёлая ситуация. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257931703186582&show_text=true&width=500

Минобороны РФ: ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке РоссииМинобороны России заявило, что сотрудники "народных милиций" самопровозглашенных ДНР и ЛНР "перешли в контрнаступление". Российские вооруженные силы оказывают им огневую поддержку.Как утверждает ведомство, военным удалость "прорвать передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны" Украины.Украинское военное командование эти сведения не подтверждало.

Украина разрывает дипломатические отношения с Россией Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. В своем обращении украинский президент призвал россиян выступить с протестом против войны. "Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там не думали в Москве. Россия подло, самоубийственно, напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Граждане сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично. Кто не утратил совесть - пора выходить на протесты против войны с Украиной", - заявил президент Украины.

Украина опровергает информацию о бегстве военныхВ "Фейсбуке" Операции объединенных сил Украины появилась запись, из которой следует, что заявления минобороны России о бегстве украинских военных с позиций не соответствуют действительности."Объединенные силы оказывают достойное сопротивление вооруженным силам РФ. Все военные подразделения пребывают на своих позициях. Командование Объединенных сил находится на определенных командных пунктах и осуществляет управление частями", - говорится в сообщении.

Брифинг президента Украины Владимира Зеленского и его советников

Лукашенко предложил провести в Минске российско-украинские переговорыПрезидент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов провести в Минске переговоры России и Украины. При этом он отметил, что, по его данным, Россия согласится на такие переговоры только в случае, если будут готовы проекты конкретных решений."Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне", - цитирует его слова агентство БелТА.Среди уступок, на которые, по мнению Лукашенко, придется пойти Украине - демилитаризация страны, гарантии, что она не вступит в НАТО, и прекращение боев в Донбассе.

Российские знаменитости начали выступать с осуждением военных действийВ социальных сетях стали появляться заявления известных российских артистов, выступающих против военных действий на Украине.В частности, такое заявление сделали певец Валерий Меладзе и артист Максим Галкин. View this post on Instagram A post shared by Valery Meladze (@meladzevalerian) View this post on Instagram A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru)

В результате обстрела жилого дома в украинском городе Чугуев (находится недалеко от Харькова) погиб ребёнок - несовершеннолетний мальчик, сообщает МЧС Украины.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/320587826775780&show_text=true&width=500

Как на действия России реагируют в Восточной ЕвропеЧехия в лице премьер-минстра Петра Фиалы назвала российские действия неоправданным актом агрессии против суверенного государства. Правительство созывает экстренное заседание совета безопасности."Война ближе, чем мы можем представить. В буквальном смысле. Война ближе, чем мы можем признать. Поддерживая Украину, мы защищаем нашу страну", - сказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.Между тем от президента Милоша Земана, которого считают пророссийским, комментариев пока не поступало. Как ожидается, он обратится к нации в 11 утра по местному времени (12:00 по латвийскому времени).Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что война - это худший сценарий, но от прямого осуждения действий России воздержался. Пока этого не сделал никто из высокопоставленных венгерских чиновников. Президент Виктор Орбан сегодня приедет на кризисный саммит лидеров ЕС в Брюсселе.В Польше создают специальные пункты приема для людей, бегущих с Украины, где их будут обеспечивать едой, медицинской помощью и необходимой информацией. Ранее Польша попросила НАТО активировать 4-ю статью, которая позволяет запустить экстренные консультации в случае угрозы одной из стран-членов.К этому же призвала Латвия, призвав Россию "военную агрессию против суверенитета Украины, ее народа и демократии".Литва ввела режим чрезвычайной ситуации.Молдова вводит режим чрезвычайной ситуации и, по словам президента Майи Санду, готова принять десятки тысяч человек с Украины. По сообщениям молдавских СМИ, на границе Украины и Молдовы скопились десятки автомобилей.По сообщениям СМИ Румынии, страна уже начала принимать украинских беженцев. Со ссылкой на местных властей они пишут, что за последние дни приехали около 300 человек. Президент Клаус Йоханнис ранее назвал действия России "грубейшим нарушением международного законодательства, суверенитета и целостности Украины".Похоже высказалась министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска.

Погранслужба Украины сообщает о трёх погибших пограничниках.https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283352060570338&show_text=true&width=500

В российском городе Белгород, который находится возле российско-украинской границы, слышны обстрелы, власти сообщают падении шести снарядовВласти Белгородской области России сообщили агентству РБК, что в регионе зафиксировано шесть случаев разрушения построек из-за падения снарядов. Пострадавших нет.Жительница Белгородской области в свою очередь сообщила Би-би-си, что у границы слышны обстрелы, в ее доме от взрывов дрожат двери и оконные стекла.Житель Грайвороновского района Белгородской области подтверждает Би-би-си, что обстрелы идут непрерывно с самого утра, дети не пошли в школу, хотя централизованного сообщения об этом не было - так решили сами в родительском чате. Стреляют так, что время от времени дрожат стены

Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении четырёх российских танков на окружной под Харьковом и "уничтожении 50 российских оккупантов" в районе города Счастье (Донецкая область).https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257901039856315&show_text=true&width=500

Лукашенко: Беларусь не принимает участия в российской военной операцииПрезидент Беларуси Александр Лукашенко завил, что белорусская армия не принимает участия в военных действиях на территории Украины.По данным агентства БелТА, Лукашенко добавил, что Россия и Беларусь не готовили войну с Украиной, а на вопрос о целях российской операции он получил от Владимира Путина тот же ответ, что и был озвучен Россией официально: якобы цель операции - прекращение "геноцида народа" в Донбассе.

Украинские пограничники заявляют об атаке авиацией и военной техникой со стороны Беларуси без опознавательных знаков. https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283370997235111&show_text=true&width=500

"Беспрецедентные по жесткости санкции"Европейские страны - об ответе на действия РоссииПрезидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Владимир Путин "снова принес в Европу войну" и пообещала пакет жестких санкций, направленный на ослабление российской экономики и ее "способности к модернизации".Кроме того, она пообещала, что ЕС заморозит российские активы и заблокирует доступ российских банков к европейскому финансовому рынку. Санкции, по ее словам, должны подорвать способность России финансировать военные действия.Заместитель министра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, говоря о британских санкциях (после "брексита" Лондон вводит их отдельно от ЕС), назвал их беспрецедентными по жесткости и сказал, что они будут введены в несколько этапов."Это будут крупнейшие и мощнейшие экономические санкции, которые когда-либо видела Россия", - сказал Клеверли Би-би-си. Премьер-министр Борис Джосон в эти минуты проводит заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra ("Кобра"). Ожидается, что подробности будут объявлены позже в четверг.

Огромный взрыв на военном складе в украинском городе Калиновка (Винницкая область)

Минобороны Украины: желающим помочь украинской армии готовы выдать оружиеГлава Минобороны Алексей Резников заявил, что власти готовы обеспечить оружием тех украинцев, которые могут помочь армии. Вот какое заявление он опубликовал в соцсетях:"Уважаемые коллеги-соотечественники! Враг атакует, но наша армия нерушима. Украина переходит в режим тотальной обороны.Тот, кто готов и умеет держать в руках оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны (ТРО) Вооруженных сил Украины в вашем регионе.Чтобы получить оружие, нужно обращаться в бригады сил ТРО непосредственно в своем регионе. При себе нужно иметь только паспорт".

Госпогранслужба Украины заявляет, что российские танки вошли в Луганскую область. https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283341227238088&show_text=true&width=500

Как развивается военная операция России в Украине

Прошел брифинг советников президента Украины по вторжению российскийх войск в страну. Ключевое: 1. Позиция по факту нападения: Президент РФ Владимир Путин фактически объявил войну Украине. Не было никаких поводов для этого, поводы фейковые, заявляет Подоляк. 2. По основным ударам: ВС РФ начали массово бомбить города, в первую очередь, военную инфраструктуру, аэропорты, аэродромы. 3. По действиям власти: Президент Украины активно вмешался, собрал Совет по национальной безопасности, приняты все необходимые решение по логистике, контроперации, объявлено военное положение в Украине 4. География ударов: Ивано-франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Киев, Одесса, Николаев, Херсон, Краматорск, и по линии зоны ООС 5. Незначительное вклинивание противника - в Харьковской области, Черниговской, в Волынской области наступление отбито, сообщают в Офисе президента Украины

Судоходство в Азовском море приостановленоВ Азовском море приостановлено движение коммерческих судов с утра 24 февраля до особого указания, сообщили в Росморречфлоте.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Интерфакс сообщало о проведении в Азовском море десантной операции Черноморского флота.

Евросоюз введет новые секторальные санкции против РоссииГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет новые санкции, которые затронут стратегические сектора экономики России и закроют ей доступ к ключевым технологиям и рынкам.

МВД Украины сообщает о девяти погибших в результате обстреловСоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ссылаясь на данные полиции, уточниил информацию о погибших в разных городах страны:В Подольске (Одесская область) в результате бомбардировки военной части погибли шесть человек. Еще семь были ранены, 19 пропали без вестиВ Мариуполе (Донецкая область) в результате обстрела погиб человек. Двое раненыВо время удара в Броварах (Киевская область) погиб человек, еще пятеро пострадалоВ Геническом районе Херсонской области при обстреле погиб 17-летний юношаКроме того, мэр Горловки (Донецкая область) Иван Приходько сообщил о гибели еще одного мирного жителя. Таким образом, всего украинские власти подтверждают гибель 10 человек.

Погранслужба Украины: российские военные пересекли границу в нескольких областяхПо данным украинских пограничников, российская военная техника пересекла границу страны уже в четырех областях: Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях.А телеканал CNN показал ролик, на котором, по его данным, снято, как колонна тяжелой военной техники, в том числе бронетранспортеры, пересекает границу в районе пункта пропуска Сеньковка. Это Черниговская область, прямо рядом с местом, где пересекаются границы России, Украины и Беларуси.https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283313560574188&show_text=true&width=500

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщает, что по пригороду Харькова (видео из этого района) был нанесён удар неуправляемыми ракетами Смерч. Информация о погибших и раненых уточняется. В воинской части под Одессой при налёте бомбардировщика погибли 6 человек, 7 были ранены, ещё 19 пропали без вести.

Главное к этому моментуГенштаб и погранслужба Украины сообщили, что около 5:00 по местному времени начались воздушные и сухопутные атаки российских войскУкраинские власти потеряли контроль над двумя селами на территории Луганской области - Меловое и ГородищеМинобороны России утверждает, что средства ПВО Украины подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя, а пограничники не оказывают сопротивления. Украинские военные, напротив, говорят об отражении нападенияВ Киеве и других и украинских городах звучат сигналы воздушной тревоги. Люди покидают столицу Украины, на дорогах образовались пробкиСША объявили о том, что в четверг введут против России жесткие санкции

Горит морской порт в украинском городе Очаков, который находится на юге Украины к востоку от Одессы

Вооруженным силам Украины приказано по возможности наносить максимальный урон захватчикам. https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/254499140178912&show_text=true&width=500

Reuters сообщает, что российская военная техника движется к городу Мариуполю, который находится на юго-востоке Украины.

Российские войска перешли границу с Крымом (ВИДЕО) МВД Украины сообщает о том, что Россия атакует практически по всему периметру границы с использованием артиллерии и тяжелой техники.

Появился текст указа президента Украины Владимира Зеленского о военном положении. Оно вводится с 5:30 утра четверга, 24 февраля, на срок 30 дней. О всеобщей мобилизации там не говорится.

Видео российской ракетной атаки на аэропорт Ивана-Франковска.

В Латвии запрещена ретрасляция двух российских телеканалов - "Россия" и "Россия 24". Национальный совет по радио и телевидению принял это решение в четверг утром.

Минобороны России обновило информацию о происходящем на территории Украины. Вот что утверждает ведомство:Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавленыВоенная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строяУкраинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказываютЭто противоречит тому, о чем говорят украинские военные: они утверждают, что воздушные силы страны отбивают нападение, а военные удерживают оборонные позиции. Генштаб Вооруженных сил Украины меньше часа назад назвал ситуацию "контролируемой"

В метро Киева и Харькова всех пускают бесплатно

Российские власти временно ограничили полёты в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь и Астрахань

Байден сообщил об итогах телефонного разговора с ЗеленскимПрезидент США пообещал украинскому лидеру жесткие санкции против РоссииСообщение о переговорах Зеленского с Байденом опубликовано на сайте Белого дома. "Президент Зеленский сегодня вечером связался со мной, и мы только что закончили говорить. Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил", - говорится в заявлении президента США.Байден также говорил о международном осуждении российской военной операции. "Он попросил меня призвать мировых лидеров четко высказаться против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины, - сказано в заявлении президента. - Завтра я встречусь с лидерами G7, и Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут жесткие санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу".Ранее Байден говорил, что США ни при каких обстоятельствах не будут вести военные действия против России.

Генштаб Украины опроверг информацию о российском десанте в Одессе.

Сухопутные войска Украины заявляют, что сбили 5 самолетов и один вертолет России в Луганской области. А МВД Украины говорит, что российские войска захватили Меловое и Городище в Луганской области. Миноброны России заявляет, что их самолёт не сбивали.

Парламент Украины утвердил военное положение в стране. За это решение проголосовали 300 депутатов

Корреспондент Би-би-си - о происходящем в Константиновке Донецкой областиЖурналист Би-би-си Олег Карпьяк рассказывает о происходящем в Константиновке Донецкой области, в 20 км от линии соприкосновения."Началось все в 5 утра, как и в других частях Украины. Несколько раз были слышны отдаленные взрывы. В Константиновке работают многие журналисты, в том числе иностранные. Паники не чувствуется. Никаких пробок, сирен, видимых признаков тревоги.Вчера разговаривали с местными людьми в Авдеевке, практически на линии фронта. Поразило, как многие молодые люди говорили, что не интересуются политикой и не читают новости.Мэр Авдеевки Виталий Барабаш вчера сказал неожиданную вещь: "Я думаю, наоборот, это хорошо, что все это происходит, потому что что-то куда-то движется. Потому что эта [рана] кровоточит уже восемь лет. Так не должно быть". Он, правда, говорил это еще до начала атаки".

Народная милиция ДНР призвала украинских военных сдаватьсяПредставитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что подразделения ДНР не ведут наступление - его слова передает РИА Новости.При этом, по его словам, бои идут по всей линии соприкосновения. Он также обратился к Вооруженным силам Украины, призвав их сдаться.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/rinkevich-nuzhny-ochen-zhestkie-sankcii-protiv-rossii-latviya-gotova-prinyat-bezhencev.d?id=54091068

Минобороны России заявляет, что полностью подавили средства противовоздушной обороны ВС Украины.

Выезд из Киева на Житомирскую трассу. Люди уезжают из столицы Украины

Черный дым в украинском городе Луцк

МЧС Украины сообщило о первых двух потерянных населенных пунктах: это села Меловое и Городище в Луганской области.

Украинские военные заявили, что ПВО сбили российский самолет на востоке Украины, — сообщает Reuters.

CNN сообщает, что танки со стороны Беларуси перешли украинскую границу.

Карта российских ударов по Украине, распространяемая украинскими телеграм-каналами

Официальное заявление Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы. Воздушные Силы отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется. Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности". https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257823243197428&show_text=true&width=500

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что Россия обстреливает центры военного управления и аэродромы в разных регионах Украины.

Погранслужба Украины сообщила об атаке российский войскПогранслужба Украины распространила сообщение о вторжении российских войск с территории России и Беларуси:"Государственная граница подверглась атаке российских войск со стороны РФ и РБ.Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь была подвержена атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Нападения на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с использованием артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, нападение происходит со стороны временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.Относительно ранений среди защитников границы информация уточняется"https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/283266300578914&show_text=true&width=500

Сирена в центре Киева.

Горит аэропорт а Херсоне.

Росавиация сообщила о приостановке работы российских аэропортов на юге РоссииПресс-служба Росавиации объявила о закрытии аэропортов юга России до начала марта."В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены", - сообщила Росавиация.До утра 2 марта приостановлена работа аэропортов Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и крымского Симферополя.Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим приезжать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует узнавать на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

В Киеве звучат сирены воздушной тревогиВ прямом эфире CNN из центра Киева звучит сирена воздушной тревоги.Корреспондент канала отмечает, что на данный момент сложно сказать, идет ли речь о реальной угрозе ударов или власти города решили протестировать систему оповещения.На телеканале "Украина24" сообщают об очередях на автозаправках и пробках на выезде из города.

Заявление британского премьера Джонсона о нападении России"Я потрясён ужасающими событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги.Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину.Великобритания и наши союзники ответят решительно".https://twitter.com/BorisJohnson/status/1496709938973917186?ref_src=twsrc%5Etfw

Харьков. Взрывы в районе военной части в Чугуево.

Мэр Киева Виталий Кличко просит жителей не паниковатьМэр Киева Виталий Кличкой обратился к жителям украинской столицы:"Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти находятся в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города. Держимся! Мы должны устоять!".

Обращение президента Украины Владимира ЗеленскогоУважаемые граждане Украины!Сегодня утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе.Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства.Минуту назад я провел разговор с президентом Байденом. США уже начали собирать международную поддержку.Сегодня от вас, от каждого из вас, нужно спокойствие. По возможности оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров Украины. Вскоре я опять выйду на связь. Без паники.Мы сильны. Мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы – Украина. Слава Украине!

МВД Украины подтверждает: Россия наносит ракетные ударыМВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты."Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины.

В "ЛНР" пишут о том, что приступают к штурму города Счастье. "ДНР" тоже заявляет, что перешла в наступление по всей линии фронта. Жители Василькова рассказывают, что из-за взрывов сидят в подвалах. Раньше проходила информация, что Россия разбомбила аэродром в Василькове.

Генсек ООН - Москве: Верните войска, чтобы не случилась худшая с начала века война в ЕвропеГенсек ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее самым печальным моментом в его карьере на посту главы организации и призвал Москву вернуть войска, чтобы не позволить случиться "худшей с начала века войне в Европе".Буквально несколько часов назад Антониу Гутерриш, до того, как стало известно о "спецоперации на Донбассе" обратился с личным призывом к Владимиру Путину с просьбой дать миру шанс и не нападать на Украину.

Сообщение президента Украины Владимира Зеленского

СNN: сотни человек пострадали из-за ударовСи-эн-эн со ссылкой на свой контакт в украинском МВД сообщает о "сотнях пострадавших" из-за ракетных ударов, которые сегодня фиксируют в разных частях Украины.Корреспондент канала Мэттью Чэнс говорит, что пока неясно, сколько из этих людей ранены, а сколько погибли

Минобороны РФ заявило, что российские вооружённые силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артилерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. Гражданскому населению Украины ничего не угрожает, утверждает Минобороны РФ.

В Азовском море и в Одессе проходит десантная операция силами Черноморского флота РФ, сообщает Reuters.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщает: "По территории Украины уже выпущены тысячи ракет и снарядов"

США и их союзники в четверг намерены ввести полномасштабные санкции в отношении РоссииОб этом сообщил в "Твиттере" журналист телекомпании Си-эн-эн, ссылаясь на представителя американской администрации."США и союзники планируют в четверг ввести полномасштабные санкции, которые обсуждались в течение последних нескольких недель", - заявил журналист

В Белгороде отменяют занятия в школахГубернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков объявил, что во всех районах региона, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах будут отменены."Правительство работает в штатном режиме, все службы на местах. Все предприятия, в первую очередь энергоснабжения, работают в штатном режиме", - написал он в своем "Инстаграме".

Речь Путина о начале вторжения в Украину была записана ещё 21 февраля, утверждает телеграм-канал NEXTA Live со ссылкой на метаданные файла.

Украина закрыла воздушное пространство"Украэрорух" (государственное предприятие, обслуживающее воздушное движение на Украине) объявило, что небо над страной закрыто:"Из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации, согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положению об использовании воздушного пространства Украины, приняты срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства".

Что известно о боевых действиях в Украине на 6.30. Украинские СМИ сообщают о том, что российские войска перешли границу в районе Харькова. Сообщается о захвате нескольких блок-постов на украинско-российской границе в Сумской области. Ранним утром взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне и Мариуполе. Сообщается о взрывах в районе аэропорта “Борисполь“. Телеграм-каналы пишут об уничтожении военных складов в Сватове Луганской области и уничтожении военного объекта под Днепропетровском. Есть информация о начале морской операции с высадкой десанта в Одессе (не подтверждено).

Мэр Борисполя (город под Киевом, в этом городе находится Международный аэропорт "Борисполь" (Киев)) Владимир Борисенко вышел в эфир в Facebook. Он сообщил, что взрывы в районе аэропорта Борисполь, которые слышны рано утром, были осуществлены украинским ПВО по неизвестным беспилотным аппаратам. Вероятно, это российские беспилотники.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко говорит, что Россия ведет ракетные удары по командным пунктам, аэродромам и военным складам в Харькове, Киеве и Днепре. https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4862833270470148&show_text=true&width=500

Евроконтроль рекомендует авиакомпаниям не использовать небо УкраиныГлава Европейской организации по безопасности воздушной навигации (также известна как Евроконтроль) Имон Бреннан рекомендует авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Украины в связи с "вероятной военной активностью", о которой предупредила Россия.https://twitter.com/eurocontrolDG/status/1496678871428653057?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава НАТО: Союзники встретятся, чтобы обсудить меры по противодействию агрессии РоссииГлава НАТО Йенс Столтенберг осудил "безрассудное и неспровоцированное нападение" России на Украину.Он заявил, что партнеры по альянсу встретятся, чтобы обсудить ответные действия.Столтенберг сказал, что НАТО сделает все, чтобы защитить всех союзников и поддержать народ Украины в это ужасное время.

Генсек ООН призвал Москву вернуть войска и не позволить худшую с начала века войну в Европе.

Российская биржа открылась обваломИндекс Московской биржи сразу после открытия торгов обвалился более чем на 10%.Падает и курс рубля: доллар торгуется выше 84 рублей, евро – выше 95

В Харькове сообщают об отключении многих провайдеров интернета. Также в городе местами пропала вода. На улицах много народа, много машин с донецкими и луганскими номерами, которые, видимо, спешно выехали из этих областей."Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минобороны Украины пишет о высадке десанта РФ на черноморском побережье Украины.

Представитель России в ООН: "Это не война. Это спецоперация на Донбассе"Прямо сейчас в Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором представители стран обсуждают возможности решения конфликта вокруг Украины.Заявление президента России Владимира Путина о фактическом начале войны с Украиной произошло во время заседания.Представитель России в ООН Василий Небензя так прокомментировал то, что сейчас происходит: "Это не война. Это спецоперация на Донбассе".

Посол Великобритании на Украине: происходит неспровоцированное нападение на мирную страну"Сейчас происходит совершенно ни чем не вызванное нападение на мирную страну. Я в ужасе. То, что вы готовились и думали об этой возможности в течение недель и месяцев, не означает, что это не шокирует, когда происходит на самом деле", - написала посол Соединенного Королевства на Украине Мелинда Симмонс в "Твиттере".https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1496689830763409409?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава МИД Украины: Путин развязал войну с Украиной "Путин развязал войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас", - пишет в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1496695282293161987?ref_src=twsrc%5Etfw

Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни Минобороны Украины пока не комментируют того, что происходит. Сирен тревоги в Киеве нет, пишет Strana.news.

Президент США: "Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания"Заявление президента США Джо Байдена после объявления президентом России Владимиром Путиным "специальной военной операции на Донбассе"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания.Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом.Мир призовет Россию к ответу. Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности.Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины.

Пользователи соцсетей сообщают о будто бы начавшейся десантной операции российского Черноморского флота на украинского берегу Азовского моря. Оперативно найти подтверждения или опровержения этой информации пока не представляется возможным; нет и подробностей: где высаживается десант, если он высаживается - в районе Мариуполя, Бердянска (два основных украинских порта в этом регионе) или где-либо еще, какими силами и т.д.

Украинский блог "Мілітарний" ("военный") сообщает об атаке на украинский пограничный пункт Каланчак на возле разделительной линии с Крымом.

СМИ и источники в соцсетях сообщают о звуках взрывов в Киеве, Харькове, Мариуполе (побережье Азовского моря), Николаеве и Херсоне близ Крыма, в Краматорске у линии фронта с ЛНР-ДНР, а также в Одессе.

"Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям", - сказал Путин в телеобращении, которое ранним утром в четверг транслировали российские телеканалы."Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - отметил он. Он также пригрозил "сокрушительными ответом" тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне. "Теперь несколько очень важных слов до тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события: кто бы ни пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты. Надеюсь, я буду услышан", - подчеркнул Путин.

"Принято решение о специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация", - заявил Путин. По его словам, вся ответственность за кровопролитие "лежит на совести украинского режима".

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и заявил о начале военной спецоперации в Украине.

