Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 10 апреля

В Раде зарегистрировали законопроект о 12 годах тюрьмы для покинувших Украину мужчинВ Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №7268, которым предлагается наказывать мужчин призывного возраста за незаконное пересечение границы во время войны. Максимальная санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы, сообщает Strana.24 февраля 2022 года Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в связи с введением в Украине военного положения запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

В Харькове кот две недели просидел в разрушенном домеЖивотное спасли сотрудники ГСЧС Украины, когда разбирали завалы пятиэтажного дома, по которому попала ракета. бойцы ГСЧС спасли кота, который две недели просидел в разрушенном доме. За диваном в квартире на четвертом этаже спасатели нашли напуганного и грязного кота. Он две неделипросидел в закрытом разрушенном доме. Сотрудники ГСЧС Украины достали его из-под завала и передали одной из жительниц дома. Сейчас кот в безопасности, ему дали еды и воды, животное ждет своих хозяев.

На 10 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоровВице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, какие гуманитарные коридоры должны заработать в воскресенье:• Мариуполь — Запорожье;• Бердянск, Токмак, Энергодар — Запорожье;• Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Горное, Рубежное — Бахмут.

Израиль организует для Украины гуманитарный мостКак сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Михаил Бродский, подготовлено шесть грузовых самолетов с гуманитарной помощью.Они доставят лекарства, предметы медицинского назначения, продукты питания. Первая партия груза уже доставлена в Украину, остальные прибудут в страну в ближайшие недели. https://twitter.com/michael_brodsk/status/1513050652041166848?ref_src=twsrc%5Etfw

CNN: под Харьковом замечена 12-километровая колонна военной техники РФ Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Maxar. Военная колонна двигалась через село Великий Бурлук в Харьковской области. Великий Бурлук находится к востоку от Харькова, недалеко от границы России и Украины.

В России подтвердили вчерашний обмен пленными с УкраинойОб этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на слова омбудсмен по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. "Среди них [пленных] четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле", — заявила Москалькова.

Британский премьер Борис Джонсон 9 апреля прибыл в Киев из Польши. В украинской столице он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Визит Джонсона не был анонсирован заранее. https://twitter.com/HromadskeUA/status/1513043798972153858?ref_src=twsrc%5Etfw

Минобороны Британии опубликовало новый отчет В ведомстве утверждают, что Россия стремится увеличить численность своих войск за счет личного состава – люди, которые были уволены с военной службы начиная с 2012 года. Таким образом Кремль пыается компенсировать растущие потери. Британское Минобороны также сообщает, что Россия будет пытаться вербовать жителей непризнанного Приднестровья для участия в войне. Delfi напоминает, что в условиях войны проверить оперативную информацию о потерях или успехах воюющих сторон не представляется возможным. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1513026986247168000?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава Днепропетровского областного совета рассказал о ночном обстреле ДнепраКак сообщил глава облсовета Николай Лукашук, по Днепру было совершено семь ракетных ударов. Разрушены инфраструктурные объекты в Днепре и Павлограде. Также сгорело здание фермерского хозяйства в результате попадания осколков ракеты, которую сбила ПВО.https://www.facebook.com/MVLukashuk/posts/325753196325251&show_text=true&width=500

В войне со стороны Украины принимают участие 363 заключенных, которых после начала боевых действий помиловал президент страны Владимир Зеленский. Заключенные получили право обращаться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в Вооруженных силах, сообщает Министерство юстиции. Среди них уже есть потери. По данным УНIАН, как минимум двое - киевлянин и житель Житомирской области - погибли в боях. За проявленное бесстрашие один из погибших представлен к государственной награде "За мужество" посмертно.

Генпрокуратура Украины: с начала войны в стране погибли 177 детей. Более 336 получили ранения. Больше всего детей, по данным ведомства, пострадали в Донецкой (108) и Киевской (93) областях.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/arestovich-rossiya-uzhe-nachala-nastuplenie-na-donbass.d?id=54232294

Несколько источников сообщают, что российские войска активно минируют территорию. По данным британской разведки, они продолжают использовать самодельные взрывные устройства – чтобы нанести урон, снизить моральный дух и ограничить передвижение украинских сил. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона заявил, что россияне выставляли растяжки там, где проживали или оставались на ночь. Они минировали входы и заборы, был случай гибели мужчины, открывшего багажник своего заминированного автомобиля. Delfi напоминает, что в условиях войны проверить оперативную информацию о потерях или успехах воюющих сторон не представляется возможным.

Сводка генерального штаба ВСУ Украины на 6 часов утра 10 апреля. Ключевые моменты: Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем. Частично блокирован Харьков, продолжаются обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. В Донецком и Таврическом операционных районах артиллерийские и минометные обстрелы идут на большинстве направлений. Продолжается штурм Мариуполя с использованием авиации. На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбила восемь атак, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника. Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 13 воздушных целей: три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатых ракеты. Delfi напоминает, что в условиях войны проверить оперативную информацию о потерях или успехах воюющих сторон не представляется возможным. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/291673963145689&show_text=true&width=500

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики запретили деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на своей территории. Деятельность миссии ОБСЕ признана неправомерной. Об этом со ссылкой на сообщение госкомитета обороны ДНР сообщает РИА "Новости".

Война в Украине приведет к радикальному изменению НАТО, заявил в интервью газете The Telegraph генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "То, что мы видим сейчас, - это новая реальность, новая норма европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наших военных командиров предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, более долгосрочной адаптацией НАТО", - заявил он. До вторжения России в Украину на восточных границах НАТО находились небольшие силы, призванные скорее продемонстрировать намерение альянса защищаться от любого нападения, чем отразить полноценное вторжение. По словам Столтенберга, теперь это изменится. Согласно планам, разрабатываемым военачальниками НАТО, на восточных границах альянса теперь будут дислоцированы мощные силы, способные противостоять вторжению. Столтенберга тревожит, что Россия и Китай все чаще работают вместе. В нынешней стратегии НАТО, принятой в 2010 году, Китай не упоминается вообще. Это тоже изменится: нужно обратить внимание на растущую китайскую угрозу, считает генсек НАТО.