Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 27 марта

Подготовки к проведению референдума о вхождении в состав РФ в ЛНР сейчас не ведется, заявил Пасечник. Об этом пишет ТАСС.

Жители ЕС и Украины могут помочь ВСУ автомобилями – группа волонтеров создала специализированный сайт CARFORARMY Украинской армии нужны десятки тысяч автомобилей – пикапов, джипов, микроавтобусов, автобусов, автомобилей скорой помощи, грузовых машин. С этой целью группа волонтеров создала специализированный сайт, с помощью которого каждый желающий сможет отдать или продать свой автомобиль для нужд ВСУ Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. "Лишь одна группа латвийских волонтеров собрала в Латвии 120 машин с 24 февраля. Но этого мало! Война будет длинной. Месяцы, а может, и годы. Поэтому нужно упорядочить и улучшить систему поиска автомобилей в ЕС и их передачу в Украину", – пишет Геращенко. С этой целью группа волонтеров создала специализированный сайт CARFORARMY. http://www.carforarmy.in.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французские компании, продолжающие вести бизнес в России. Это Auchan, Leroy Merlin и Decathlon.

Глава переговорной группы от РФ Владимир Мединский подтвердил, что новый раунд состоится 29-30 марта.

В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар. Это угрожает радиацией Украине, Беларуси и странам Европы.Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова."Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может повлечь за собой сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.Пламями могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны", - добавила омбудсмен.Денисова обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с призывом как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара.

Большинство граждан Ирландии поддерживают увеличение военных расходов, и почти половина хочет вступить в НАТО на фоне вторжения России в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные Business Post, пишет "Европейская правда".

ООН: с 24 февраля из Украины уехали 3,8 миллиона человекУкраинцы уезжают в ближайшие страны, больше всего людей (2,1 млн человек) выехали в Польшу. Еще 6,5 млн украинцев считаются «внутренне перемещенными» — то есть они были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие регионы Украины

С 28 марта Финляндия отменяет железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. Отныне у России нет железнодорожного сообщения ни с одной из стран ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Он добавил, что Евросоюз "стремится создать специальную армию для противостояния общим вызовам".

Финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer планирует сменить юридическое название компании на ООО «Хлебный дом», чтобы продолжить работу в России.

Приоритетом для российских российских войск является удержание Херсона и окружение ВСУ на Донбассе.Об этом сегодня на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Окружить наши силы в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона. Эти вопросы связаны между собой, потому что если упадет оборона на юге, то положение противника вокруг Мариуполя сильно ухудшится", - уточнил Арестович. Источник: https://censor.net/ru/n3329062

Великобритания выделит 3 млн фунтов на научное сотрудничество с Украиной. Сотрудничество с Россией останавливаетсяОб этом сегодня заявил британский министр науки Джордж Фриман. По его словам, правительство дополнительно выделяет эти средства для стипендий в рамках совместныз научных программ Великобритании и Украины.Одновременно с этим Фриман объявил о прекращении научного сотрудничества с государственными российскими институтами.Меры никак не скажутся на российских студентах и преподавателях, которые уже учатся и работают в Великобритании, тем более, что они - против войны.

Новые переговоры России и Украины пройдут 28-30 мартаОни состоятся в Турции. Об этом заявил их участник, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахмия. Детали он обещал обнародовать позже.

Акция в Будапеште в память о погибших в драмтеатре в МариуполеВ Будапеште прошла акция, посвященная погибшим погибшим жителям осажденного Мариуполя.Активисты поместили на месте знаменитого мемориала жертвам Холокоста "Туфли на набережной Дуная" еще около 300 пар ношенной обуви.По предварительным данным, столько людей могли погибнуть 16 марта при попадании снаряда в драматический театр, в подвале которого от обстрелов укрывались мирные жители.https://twitter.com/IuliiaMendel/status/1508080891775574017?ref_src=twsrc%5Etfw

В Украине арестован соратник кума ПутинаСБУ арестовала политолога Михаила Погребинского, соратника оппозиционера Виктора Медведчука, которого часто называют кумом Путина.Ранее у Погребинского прошли обыски. Его подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.

Спикер украинского МИД Олег Николаенко ответил на заявление главы ЛНР Леонида Пасечника о том, что в скором будущем может состояться "референдум" о вхождении ЛНР в состав России. "РФ не оставляет попыток взорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства", — заявил Николаенко.

The Insider: 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории УкраиныКак сообщил источник издания, 26 марта было выпущено 52 ракеты с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси.Между тем, ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.

МИД Латвии: с начала войны в Украине посольство Латвии в РФ выдало 161 визу "С 24 февраля латвийское посольство в России по гуманным соображениям выдало 161 визу (журналистам, общественным и культурным деятелям, членам семей, которым гроит преследование). Заявки тщательно рассматриваются, запросы на туристические визы не рассматриваются", — написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1508065707774328839?ref_src=twsrc%5Etfw

Британия приостановила научное сотрудничество с российскими университетамиБританское правительство не будет финансировать программы, которые "связаны с российским государством", а также проекты, если это приносит "прямую выгоду путинскому режиму". Кроме того, впредь не будет новых совместных научных проектов.

В Москве и Санкт-Петербурге появились билборды, критикующие "отмену" русской культурыВ Москве и Санкт-Петербурге появились рекламные плакаты, критикующие "отмену" русской культуры."Пьесы Чехова в Европе больше не ставят. Мы не станем меньше любить Шекспира", — написано на одном из таких плакатов. На аналогичных билбордах упоминаются Чайковский, Достоевский, Чехов и Шостакович.Ранее российские власти выражали недовольство в связи с тем, что в некоторых странах якобы отказываются от театрального и музыкального репертуара российских драматургов и композиторов.В частности, список фамилий на плакатах, отмечает "Бумага", похож на перечень якобы "отмененных" в Европе российских деятелей, озвученный российским президентом Владимиром Путиным в одном из выступлений."Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги", — сказал он тогда.При этом, как отмечают российские журналисты, отмена мероприятий в подавляющем большинстве случаев не связана с происхождением знаменитых русских писателей и композиторов. В основном речь идет об отмене гастролей трупп российских государственных театров, а также выступлениий артистов, публично высказывавшихся в поддержку российского президента.https://www.facebook.com/olga.pogoreltseva/posts/5063832110349453&show_text=true&width=500

По данным ООН, Украину с начала российского вторжения покинули более 3,8 миллиона человек.

Зеленский впервые с начала войны пообщался с российскими журналистамиКак пишет гендиректор издания Meduza Галина Тимченко, беседа продолжалась почти два часа, ее изложение вскоре будет опубликовано. С Владимиром Зеленским поговорили главный редактор Meduza Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь (бывший главред "Дождя"), а также корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.https://www.facebook.com/galina.timchenko.7/posts/10161988579531164&show_text=true&width=500

Так выглядит Чернигов после ракетных обстрелов.

Совесть Петербурга. Кто такая Елена Осипова? 77 -летняя петербургская художница Елена Осипова протестовала против аннексии Крыма в 2014-м, протестует она и сейчас против так называемой "спецоперации" в Украине. Ей хорошо знакомы автозаки – ее часто задерживают, антивоенные плакаты отбирают и рвут. Но Елена Осипова рисует новый плакат и вновь выходит на протестную акцию.Интервью с Осиповой опубликует "Север.Реалии" – медиапроект Русской службы Радио Свобода - здесь.

Великобритания назвала условия снятия санкций с РоссииМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции против физических и юридических лиц России могут быть сняты, если Россия прекратит войну на Украине и покинет ее территорию. Об этом Трасс заявила в интервью The Telegraph.«Эти санкции должны быть сняты не только с полным прекращением огня и выводом войск, но и с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет. ...Есть возможность ввести мгновенные санкции, если в будущем произойдет дальнейшая агрессия. Это реальный рычаг, который, я думаю, можно использовать», — заявила Трасс в интервью.

Макрон недоволен словами Байдена о ПутинеВ воскресенье в интервью телеканалу France 3 президент Франции предостерег от "словесной эскалации" в отношениях с Россией, пишет портал "Радио свобода". Ранее президент США назвал Путина "мясником".По словам Макрона, сейчас основная задача – добиться прекращения огня, а затем полного вывода российских войск из Украины дипломатическим путем, и чтобы сделать это, нельзя допустить эскалации войны "ни словами, ни действиями".

Федеральная полиция Германии зарегистрировала 266 975 беженцев, прибывших из Украины с начала войны. Большей частью речь идет о женщинах, детях и пожилых людях, отметило министерство внутренних дел ФРГ, сообщает DW.https://twitter.com/BMI_Bund/status/1507990811962617861?ref_src=twsrc%5Etfw

По данным ООН, в Украине около 1,4 млн человек не имеют доступа к воде, еще для 4,6 млн доступ остается ограниченным. https://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1508032330966831111?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава Чечни Разман Кадыров опубликовал видео с чеченскими военными на территории Мариуполя. На кадрах запечатлен офицер батальона «Север» внутренних войск Росгвардии Руслан Геремеев, который был фигурантом дела об убийстве Бориса Немцова. По словам Кадырова, Геремеев руководит подразделением. Глава республики называет Геремеева братом и благодарит за службу.

Уже завтра, то есть с 28 марта заведения общего среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования Киева возобновят учебный процесс в онлайн-формате, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский. Цель дистанционного обучения во время войны - не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение, добавил он.https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/348326943992587&show_text=true&width=500

Жителям Одесской области приходят сообщения от российских военных с призывами "не сопротивляться", "сдаваться" и фразы типа "мирный значит живой". Как заявил глава Одесской военной администрации Максим Марченко, российские власти ведут информационно-психологические атаки на украинцев.

Спецкор "Новой газеты" своими глазами увидела, что происходит в Херсоне, который российская армия захватила еще 3 марта. Как живут люди, как помогают друг другу, как хоронят погибших?Репортаж из Херсона читайте - здесь.

Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что накануне в результате российского ракетного удара нефтебаза в окрестностях города была полностью уничтожена.Удар по нефтебазе официально подтвердило и Министерство обороны России, которое утверждает, что она "обеспечивала топливом украинские войска".

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт немецкого издания Bild, а также сайт Александра Невзорова и его аккаунты во «ВКонтакте» и в «Дзене».

Российская сторона отреагировала на референдум о вхождении ЛНР в состав РоссииПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что "республики" ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в РФ, если оно не противоречит их конституциям.Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, как оказалось, настроен менее оптимистично. "Я не считаю, что в принципе это целесообразно, потому что ещё недавно республики были в составе Украины, пусть даже по "минским соглашением", и вот так - бегом-бегом...", - сказал он Интерфаксу.Как мы уже ранее сообщали, лидер самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонида Пасечника заявил, что в ЛНР намерены провести референдум о вхождении в состав России.Он сказал: "Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал он.

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий призвал Международное общество Красного Креста не открывать офис в Ростове-на-Дону. "Такие действия Международного общества Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в Российскую Федерацию, на временно оккупированную или аннексированную им и неподконтрольную Украине территорию Украины, которое уже проходит сегодня, неприемлемы", - говорится в обращении.https://www.facebook.com/committeehealth/posts/279909994319550&show_text=true&width=500

При ударе по Авдеевке в Донецкой области были применены термитные зажигательные кассетные бомбы.Как отмечает портал "Радио Свобода", такие бомбы часто путают с фосфорными, но на самом деле последствия использования термитных зажигательных кассетных суббоеприпасов не менее страшны, особенно для мирного населения: они неконтролируемо разлетаются по большой территории, термитная смесь вызывает пожары и ожоги, которые могут прожечь ткани до кости. Эти повреждения крайне сложно поддаются лечению, особенно в условиях отсутствия нормально работающей медицинской системы. Потушить такой суббоеприпас можно только песком. Использование зажигательных авиационных боеприпасов запрещено в 106 странах мира.Украинские военные утверждают, что эти боеприпасы применяет российская армия, однако, независимого подтверждения этому пока нет.

Американский актер Шон Пенн призвал бойкотировать 94-ю церемонию вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук, если мероприятие пройдет без участия президента Украины Владимира Зеленского.Появление главы украинского государства перед многомиллионной аудиторией дало бы ему отличную возможность для выступления, а его отсутствие из-за неспособности организаторов церемонии стало бы "самым постыдным моментом в истории Голливуда", заявил обладатель двух премий "Оскар" в интервью CNN.В данный момент Пенн, неоднократно встречавшийся с Зеленским, работает над документальным фильмом о войне в Украине. Актер находится в Польше, где его некоммерческая организация CORE работает с украинскими беженцами, передает DW.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Соединённых Штатов нет стратегии смены режима в России.Накануне президент США Джо Баден, выступая в Варшаве, заявил, что война, которую развязал Владимир Путин против Украины, стала для России стратегическим провалом. По словам американского президента, Путин больше "не может оставаться у власти". Но представитель Белого дома позже подчеркнул, что замечание, сделанное Байденом, "не свидетельствует об изменении политики Вашингтона", поскольку США "не стремятся к смене режима в России". https://www.delfi.lv/article.php?id=54187316

Украинский ледокол не может вернуться домойУкраинский ледокол "Ноосфера" вынужден был прервать свое первое путешествие к антарктической станции "Академик Вернадский" из-за начавшейся войны, передает Би-би-си.

Германия разрабатывает для российских правозащитников отдельную профильную схему гуманитарных виз, аналогичную той, что уже существует для белорусских правозащитников. Об этом сообщила уполномоченная правительства Германии по правам человека Луизе Амтсберг, сообщает DW.

Финляндия закрывает границы для товарных поездов из РоссииФинская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приостанавливает прием поездов из России с 27 марта, сообщает портал "Радио Свобода"."Из-за санкций против Российских железных дорог продолжать движение на восток пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом", – сказал президент VR Transpoint Мартти Коскинен.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время может пройти референдум, на котором будет решаться вопрос о присоединении к России.«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет»,— заявил Пасечник на пресс-конференции.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко дал интервью УНИАН.Основные моменты:- есть окраины города, которые россияне взяли под контроль. Город в кольце, и кольцо сжимается;- даже Генеральному штабу ВСУ трудно сказать, когда город может быть освобожден;- метод действий противника - блокада города и лишение его критической инфраструктуры. Применялись практически все виды вооружения - "Грады" и артиллерия, системы "Буратино" и авиация;- волонтеры помогают населению выживать, как могут, но действуют на грани жизни и смерти, часто пропадают с радаров;- при ударе по драмтеатру погибло около 300 человек;- из-за обстрелов к большинству кладбищ не было доступа, людей приходилось хоронить во дворах;- счет погибших мирных граждан идет на тысячи; - из города эвакуировано 50% населения от 540 тысяч, живших в нем до войны. Из них от 20 до 30 тысяч мариупольцев выехали в "ДНР" в Россию. В мэрии заявляют, что их вывозят туда принудительно;- в городе есть определенное количество людей, готовых сотрудничать с российской властью.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance убрала свой логотип в виде буквы Z из соцсетей, чтобы не ассоциироваться с поддержкой российской армии, пишет Reuters.

"Ашан" останется в РоссииГенеральный директор Auchan Retail International, оператора сетей гипермаркетов "Ашан", Ив Клод сказал, что компания не планирует уходить с российского рынка из-за войны в Украине.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил "Ашан" в спонсировании российской агрессии."Господин Зеленский — очень смелый человек, которого я уважаю. В контексте войны в его стране его поведение служит всем примером, но так говорить несправедливо. Сталкивать людей между собой — бесполезно", — сказал Клод интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche."Мы продолжим кормить население этих двух стран. Другой цели у нас никогда не было", — заявил он, добавив, что компания "работает ради гражданского населения".В российской сети "Ашанов" по данным компании 311 магазинов, в украинской — 22.

Утренняя сводка российского МинобороныО чем сообщил официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков во время утреннего брифинга:- Российские военные продолжают наступление на Украине;- Во Львове высокоточным оружием уничтожена крупная база горючего для армии Украины;- Россия нанесла удар по складу ракет в 30 км от Киева;- Российские средства ПВО сбили за ночь 18 украинских беспилотников;- С начала "операции" уничтожено 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета.В условиях войны невозможно оперативно подтвердить информацию от официальных лиц.

Два гуманитарных коридора на 27 мартаВласти Украины согласовали 2 гуманитарных коридора, написала вице-премьер Ирина Верещук в Telegram. В Донецкой области из Мариуполя можно выехать в Запорожье на собственном автотранспорте. В Луганской области согласован коридор в Бахмут из Рубежного.

Потери российских войск в Украине по данным Генштаба ВСУВооруженные силы Украины 26 марта уничтожили 15 воздушных целей российских войск. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.Согласно этой информации, за минувшие сутки "поражен 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты". Кроме того, на донецком и луганском направлениях отражены 7 вражеских атак. Украинскими военными уничтожено 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 — автомобильной техники противника, 1 миномет.

Россия подтвердила, что нанесла ракетные удары по ЛьвовуГлавным итогом утреннего брифинга Минобороны в воскресенье можно считать официальное подтверждение ракетных ударов России по Львову.Представитель МО Игорь Конашенков заявил, что военные использовали "высокоточное оружие"."26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом", — сказал Конашенков.Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины утром выложила фотографии работы пожарных на нефтебазе.По предварительным данным, в результате ракетных ударов были ранены пять человек.

Украина просит "Красный крест" не открывать пункты помощи беженцам в Ростове-на-ДонуПредседатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады Михаил Радуцкий написал открытое письмо в Международный комитет красного креста с просьбой не открывать пункт приема украинских беженцев в Ростове-на-Дону, сообщает Reuters.Радуцкий считает, что это "легитимизирует" российские каналы вывоза беженцев из украинских городов.Украинские власти считают эти действия похищением граждан Украины и утверждают, что Россия вывозит людей насильно.В России происходящее называют "переселением".

Вот так после обстрелов сейчас выглядит улица Свободы в Харькове. Это центр города.

Российские войска применили ТОС-1 "Буратино" во время боев около Изюма, пишет Антон Геращенко. "Буратино" — тяжелая огнеметная система (ТОС) с термобарическими боеголовками, которые взрываются в два этапа. Сначала она выбрасывает воспалительную смесь в форме аэрозоля, затем взрывается другая часть, которая подрывает распыленный вокруг аэрозоль. Из-за такого действия термобарические боеприпасы обладают значительно более мощной силой поражения и взрывной волной.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям пишет, что ликвидировала пожар на нефтебазе во Львове после вчерашнего удара российскими ракетами.

Новая сводка британского минобороны К утру субботы британское министерство обороны публикует короткую оценку ситуации на Украине: - Российские силы, судя по всему, пытаются окружить украинскую группировку войск на востоке, заходя с севера - с харьковского направления, и с юга - с мариупольского. - На севере страны бои затихли. Здесь периодические контратаки украинских сил мешают попыткам российских перегруппироваться. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507953408111783940?ref_src=twsrc%5Etfw

Губернатор Сумщины Живицкий показал видео с улиц освобожденного вчера Тростянца и населенного пункта Боровля.

В Харькове сегодня ночью в результате обстрела начались сильные пожары. Советник главы МВД Антон Геращенко публикует видео.Как говорят харьковчане, с утра над городом продолжает подниматься дым.

В Украине появились три новых бригадных генералаЗеленский присвоил эти звания офицерам Генштаба Владимиру Ковалю, Валерию Стецюку и Геннадию Шаповалову. Звание бригадного генерала в Украине ввели в 2020 году. Оно заменило чин генерал-майора.

МВД Украины: Россия начала уничтожать украинские запасы нефти и едыРоссия начала уничтожать украинские запасы нефти и еды, заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.Он также заявил, что Россия стала стягивать новые войска к украинской границе, что может означать скорое начало новых попыток российской армии продвинуться вглубь украинской территории.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. "Илон Маск, Вы бы рассмотрели возможность создания новой социальной сети? Такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа необходима", — написал один из пользователей Twitter. "Я серьезно над этим думаю", — ответил ему Маск.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин. Также Трамп обвинил Байдена в том, что тот убил "американскую мечту".

Президент Финляндии Саули Ниинисте объяснил, почему его страна не станет стремиться в НАТО.Он считает, что Финляндия может столкнуться с угрозой нарушения границ со стороны России и станет мишенью для российской кибервойны, если решит подать заявку на членство в альянсе."Мы даже не знаем всех возможностей гибридного воздействия, которые кто-то может изобрести. Весь мир информационных технологий уязвим. Даже некоторые важные функции общества могут быть нарушены", — заявил Саули Ниинисте в интервью телекомпании YLE.Финляндия, как известно, после Второй Мировой войны стала нейтральной страной, которая не вступает ни в какие военные блоки. При этом является членом ЕС.

В Луганской области из-за боев и обстрелов начали гореть леса. Видео пожаров публикует губернатор Сергей Гайдай."Есть новая проблема. Из-за обстрелов в Луганской области массово горит лесная подстилка и сухая трава. Пылало около 15 гектаров. В Кременной был большой пожар в одном из хозяйств, ГСЧС его ликвидировали", — написал Гайдай в Facebook.

В Украине в результате войны погибло 139 детей.Об этом сообщает Генпрокуратура Украины. Также сообщается о 205 раненных детях.Больше всего детей пострадало в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.Также ведомство заявляет, что в результате российских обстрелов полностью разрушены 74 учебных заведения. Больше всего пострадали здания в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях.

Правительство Германии в свете войны в Украине рассматривает возможность создания противоракетного щита, охватывающего всю территорию страны, сообщает "Немецкая волна". Во время консультаций между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном об использовании специального фонда для вооруженных сил Германии объемом в 100 млрд евро речь шла и о системе ПРО "Железный купол", в частности, о приобретении разработанных Израилем гиперзвуковых противоракет Arrow 3, пишет издание Bild am Sonntag. Официального подтверждения этой информации нет.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/eksperty-v-chem-prichiny-uspehov-ukrainy-v-otrazhenii-rossijskoj-agressii.d?id=54187116

Оперативная сводка Генштаба Вооруженных сил Украины. Главные моменты к утру 27 марта: Каждый день в больницы в Крыму поступает от 50 до 100 раненых российских военнослужащих. Моральное состояние российской армии низкое. Российская армия пытается восполнить потери техники и обеспечить логистику для боевых подразделений. В районе ДНР и ЛНР украинские силы отбили семь атак противника. Уничтожено 8 танков, 8 бронетранспортеров и три других автомобиля, а также один миномет. Потери живой силу уточняются. За сутки сбит один самолет, 12 беспилотников и две ракеты. Delfi напоминает, что подтвердить или проверить эти и другие официальные данные о ходе боевых действий не представляется возможным. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/281627780816974&show_text=true&width=500

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/kadyrov-vylozhil-video-s-ruslanom-geremeevym-kotorogo-podozrevayut-v-ubijstve-nemcova.d?id=54187118

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном телеобращении снова перешел на русский - и попрощался с ним. “В Украине нет и никогда не было языковой проблемы. А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка”, - сказал он в вечернем обращении. “Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами. С этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями. Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда”. Свежий опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что 83% граждан Украины желают видеть украинский единственным государственным языком. Треть русскоязычных готова перейти исключительно на украинский в быту. С 2012 по 2022 год доля людей, считающих русский язык своим родным, сократилась в Украине с 42 до 20%.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью УНИАН, что город находится в окружении с пятого дня войны, но российские войска пока не могут полностью взять его под контроль. По словам Бойченко, российские войска целенаправленно обстреливали жилые дома Мариуполя и использовали "запрещенное" оружие. В городе погибли "тысячи" мирных жителей, точной цифры он не знает. Пострадало 90% жилых домов: "Это 2600 домов, из которых 60% имеют прямое попадание "Градом", гаубицей или системой "Буратино". 40% уже не подлежит восстановлению. Мариуполю нужна полная эвакуация", - отметил Бойченко.

Ночь на 27 марта на украинских фронтах прошла относительно спокойно. Сообщений о масштабных столкновениях пока нет.