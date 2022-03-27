ОНЛАЙН. Мэр Мариуполя: в городе повреждено 90% домов, тысячи человек погибли

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 27 марта

Губернатор Сумщины Живицкий показал видео с улиц освобожденного вчера Тростянца и населенного пункта Боровля.

В Харькове сегодня ночью в результате обстрела начались сильные пожары. Советник главы МВД Антон Геращенко публикует видео.Как говорят харьковчане, с утра над городом продолжает подниматься дым.

В Украине появились три новых бригадных генералаЗеленский присвоил эти звания офицерам Генштаба Владимиру Ковалю, Валерию Стецюку и Геннадию Шаповалову. Звание бригадного генерала в Украине ввели в 2020 году. Оно заменило чин генерал-майора.

МВД Украины: Россия начала уничтожать украинские запасы нефти и едыРоссия начала уничтожать украинские запасы нефти и еды, заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.Он также заявил, что Россия стала стягивать новые войска к украинской границе, что может означать скорое начало новых попыток российской армии продвинуться вглубь украинской территории.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети. "Илон Маск, Вы бы рассмотрели возможность создания новой социальной сети? Такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа необходима", — написал один из пользователей Twitter. "Я серьезно над этим думаю", — ответил ему Маск.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация виновата в ситуации вокруг Украины, высокой инфляции и росте цен на бензин. Также Трамп обвинил Байдена в том, что тот убил "американскую мечту".

Президент Финляндии Саули Ниинисте объяснил, почему его страна не станет стремиться в НАТО.Он считает, что Финляндия может столкнуться с угрозой нарушения границ со стороны России и станет мишенью для российской кибервойны, если решит подать заявку на членство в альянсе."Мы даже не знаем всех возможностей гибридного воздействия, которые кто-то может изобрести. Весь мир информационных технологий уязвим. Даже некоторые важные функции общества могут быть нарушены", — заявил Саули Ниинисте в интервью телекомпании YLE.Финляндия, как известно, после Второй Мировой войны стала нейтральной страной, которая не вступает ни в какие военные блоки. При этом является членом ЕС.

В Луганской области из-за боев и обстрелов начали гореть леса. Видео пожаров публикует губернатор Сергей Гайдай."Есть новая проблема. Из-за обстрелов в Луганской области массово горит лесная подстилка и сухая трава. Пылало около 15 гектаров. В Кременной был большой пожар в одном из хозяйств, ГСЧС его ликвидировали", — написал Гайдай в Facebook.

В Украине в результате войны погибло 139 детей.Об этом сообщает Генпрокуратура Украины. Также сообщается о 205 раненных детях.Больше всего детей пострадало в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.Также ведомство заявляет, что в результате российских обстрелов полностью разрушены 74 учебных заведения. Больше всего пострадали здания в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях.

Правительство Германии в свете войны в Украине рассматривает возможность создания противоракетного щита, охватывающего всю территорию страны, сообщает "Немецкая волна". Во время консультаций между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном об использовании специального фонда для вооруженных сил Германии объемом в 100 млрд евро речь шла и о системе ПРО "Железный купол", в частности, о приобретении разработанных Израилем гиперзвуковых противоракет Arrow 3, пишет издание Bild am Sonntag. Официального подтверждения этой информации нет.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/eksperty-v-chem-prichiny-uspehov-ukrainy-v-otrazhenii-rossijskoj-agressii.d?id=54187116

Оперативная сводка Генштаба Вооруженных сил Украины. Главные моменты к утру 27 марта: Каждый день в больницы в Крыму поступает от 50 до 100 раненых российских военнослужащих. Моральное состояние российской армии низкое. Российская армия пытается восполнить потери техники и обеспечить логистику для боевых подразделений. В районе ДНР и ЛНР украинские силы отбили семь атак противника. Уничтожено 8 танков, 8 бронетранспортеров и три других автомобиля, а также один миномет. Потери живой силу уточняются. За сутки сбит один самолет, 12 беспилотников и две ракеты. Delfi напоминает, что подтвердить или проверить эти и другие официальные данные о ходе боевых действий не представляется возможным. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/281627780816974&show_text=true&width=500

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/kadyrov-vylozhil-video-s-ruslanom-geremeevym-kotorogo-podozrevayut-v-ubijstve-nemcova.d?id=54187118

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном телеобращении снова перешел на русский - и попрощался с ним. “В Украине нет и никогда не было языковой проблемы. А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка”, - сказал он в вечернем обращении. “Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами. С этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями. Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда”. Свежий опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что 83% граждан Украины желают видеть украинский единственным государственным языком. Треть русскоязычных готова перейти исключительно на украинский в быту. С 2012 по 2022 год доля людей, считающих русский язык своим родным, сократилась в Украине с 42 до 20%.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью УНИАН, что город находится в окружении с пятого дня войны, но российские войска пока не могут полностью взять его под контроль. По словам Бойченко, российские войска целенаправленно обстреливали жилые дома Мариуполя и использовали "запрещенное" оружие. В городе погибли "тысячи" мирных жителей, точной цифры он не знает. Пострадало 90% жилых домов: "Это 2600 домов, из которых 60% имеют прямое попадание "Градом", гаубицей или системой "Буратино". 40% уже не подлежит восстановлению. Мариуполю нужна полная эвакуация", - отметил Бойченко.

Ночь на 27 марта на украинских фронтах прошла относительно спокойно. Сообщений о масштабных столкновениях пока нет.