ОНЛАЙН. Международный суд ООН обязал Россию прекратить войну, мэр Мелитополя освобожден из плена

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 16 марта

Отношения между Молдавией и Россией, которые в последнее время были непростыми, еще больше осложнились после начала конфликта на Украине, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Екатерина Андреева прокомментировала слова на антивоенном плакате Марины Овсянниковой. Андреева сказала, что согласна со всем английским текстом (напомним, на английском там было написано «No war. Russians against war» – прим. ред.). Однако ведущая выразила несогласие со словами на плакате, что на Первом канале лгут. «Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках и видеоматериал подтверждает то, что там происходит», - заявила Андреева.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что США не видят разницы между закрытием воздушного пространства Украины и "гуманитарной бесполетной зоной". Это одинаково приведет к эскалации, а Штаты не заинтересованы в том, чтобы начинать третью мировую войну, заявила Псаки, комментируя просьбу Владимира Зеленского. Также Вашингтон пока отказывает Украине в поставках самолетов.

Брифинг Ирины Верещук по эвакуации из Мариуполя.Сегодня до Запорожья доехали более шести тысяч людей, две тысячи из них - дети. Это люди, которых вывезли автобусами, а также на личном автотранспорте. Колонны машин и сейчас едут из Мариуполя. Часть из них оседает в Бердянске, куда прибыл украинский гуманитарный конвой (в Мариуполь его не пропускают). Вчера, напомним, из Мариуполя выехало более 20 тысяч человек.

В России регистрируют свой вариант McDonald'sВ Российской Федерации решили зарегистрировать новый товарный знак - "Дядя Ваня", который очень похож на логотип всемирной сети ресторанов быстрого питания McDonald's, покинувшей территорию РФ, пишет информагентство Униан. Судите сами:

Видео, как Байден называет Путина военным преступником Как оказалось, сперва президент США ответил на этот вопрос отрицательно: "Нет". И ушел. Но затем, сообразив, что сказал что-то не то, вернулся и заявил, что да, Путин - военный преступник.

Испанские власти задержали яхту "Полумесяц", которая, как полагают, принадлежит Игорю Сечину, главе "Роснефти", находящемуся под американскими и европейскими санкциями – сообщил агентству Reuters источник в местной полиции. Яхта длиной 135 метров и стоимостью 600 млн долларов является одним из самых длинных судов в мире такого класса (их ещё называют «суперяхтами»). По данным Reuters, «Полумесяц» плавает под флагом Каймановых островов. Судно прибыло в Испанию из Италии в ноябре 2021 года, согласно сайту мониторинга Marine Traffic.

11 тысяч беженцев из Мариуполя16 марта из Мариуполя в Запорожье выехало около 11 тысяч человек, сообщает городской совет Мариуполя.Всего из Мариуполя в сторону Запорожья следует около 2,5 тыс. легковых автомобилей."Для тех, кто добрался своим ходом в Бердянск (город в Запорожской области) и по разным причинам не смог продолжить движение, организовали автобусы, которые сейчас едут в Запорожье в сопровождении православных священников", - говорится в сообщении горсовета.

Песков назвал слова Байдена в адрес Путина про "военного преступника" недопустимой и непростительной риторикой.

Сербия оставила Россию без последней возможности летать в Европу.Под давлением мирового сообщества Air Serbia отменила все рейсы в/из РФ.

Байден впервые назвал Путина "военным преступником"Президент США Джо Байден впервые назвал президента России Владимира Путина "военным преступником". До сих пор американская администрация избегала использования этого термина, в том числе при прямом вопросе.Выступая перед журналистами после мероприятия в Белом доме в среду, Байден сказал: "Я думаю, что он военный преступник".Ранее в среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США тщательно изучают, намеренно ли российские силы нападают на мирных жителей.

Украина и МАГАТЭ подпишут соглашение о безопасности ядерных объектов

Словакия предварительно согласилась предоставить Украине ключевую систему противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на три источника.

В Канаде арестовали российский грузовой самолёт Ан-124 («Руслан») авиакомпании «Волга-Днепр». Как сообщают СМИ, теперь этим самолётом будут перевозить военные грузы и иную помощь из США и Канады в Украину.

ВОЗ: удары по больницам стали тактикой войныВсемирная организация здравоохранения сообщила о 43 целенаправленных ударах по больницам и медицинским учреждениям в Украине.Доктор Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, говорит, что недопустимые атаки на медицинские учреждения "становятся частью стратегии и тактики войны"."Система здравоохранения в Украине балансирует на грани. Она работает эффективно, но ее нужно поддерживать, ее нужно подстраховать, ей нужно дать основные инструменты для спасения жизни", - сказал он.В других конфликтах медицинские учреждения тоже оказывались мишенью нападений - ВОЗ сообщила о 46 подобных атаках в ходе вооруженных конфликтов в Афганистане, Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Ливии и других странах.

В Италии обнаружили в ящиках гуманитарной помощи для Украины оружие и взрывчатку Рабочие аэропорта Галилео Галилея в Пизе, что в Италии, обнаружили в ящиках с гуманитарной помощью для Украины вместо продуктов и лекарств оружие, обмундирование, взрывчатку и объявили о проведении акции протеста против отправки военных грузов в Украину. Об этом сообщает издание Oltre.tv. "Мы в целом выступаем против отправки оружия на Украину. Наш аэропорт гражданский. Отправлять отсюда военные грузы нельзя", - пояснила представитель региональной профсоюзной организации аэропорта.

В НАТО договорились продолжить поставки оружия УкраинеМинистры обороны стран НАТО договорились продолжать поставки Украине вооружений. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, это укрепит и позиции Киева на переговорах с Москвой, пишет DW.

Брифинг Минобороны РФ про ситуацию в Мариуполе. Главное: — ВС РФ эвакуировали из Мариуполя более 31 тысячи граждан за сутки; — 99% эвакуированных из Мариуполя мирных граждан изъявили желание поехать в Россию и на подконтрольные ВС РФ территории; — Украинская сторона обстреляла колонну с беженцами, которая двигалась по гумкоридору в сторону России. Четыре человека погибли.

Завтра с 10:00 планируется эвакуация жителей Ирпеня из Романовки. Об этом сообщает городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Минобороны России отрицает причастность к бомбардировке драмтеатра в Мариуполе"Российская авиация днем 16 марта не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя", - цитирует ТАСС заявление российского оборонного ведомства.Ответственность за минирование и взрыв здания театра министерство обороны России возложило на "боевиков батальона "Азов", взорвавших, по данным российского минобороны, "заминированное ими здание театра".

В Чернигове погибли 10 мирных жителей, стоявших в очереди в магазинУкраинская генеральная прокуратура подтвердила гибель 10 мирных жителей в Чернигове.Ранее глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в телеэфире подтвердил, что в результате обстрела в Чернигове погибли по меньшей мере 10 человек, стоявших в очереди."Во-первых, тот обстрел был, прилетела мина и имеем 10+ потерь по гражданскому населению", - сказал он в ответ на вопрос об обстреле в спальном районе города. Ранее СМИ сообщали, что обстрел произошел 16 марта около 10 утра.Продюсер телеканала "Суспільне Чернігів" Андрей Титок в беседе с Би-би-си сказал, что вероятно обстрел велся из "тяжелой артиллерии"."У нас в этом районе живет корреспондентка. Она вышла за хлебом. Когда подошла к магазину, увидела десять тел. Она их сняла", - сказал Титок.Позже официальный представитель российского минобороны заявил: "В Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Таким образом, все погибшие люди - жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры - очередная постановка СБУ"Чернигов, насколько известно, почти полностью окружен российскими войсками и каждый день подвергается обстрелам.

ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех дел против РоссииРешение связано с постановлением Комитета Министров Совета Европы об исключении из него России с 16 марта.

Великобритания планирует передать Украине зенитно-ракетные комплексы STARStreak, сказал министр обороны страны Бен Уоллес. По его словам, это позволит ВСУ лучше защищать свое небо".

Под завалами разрушенного русскими войсками общежития в Чернигове обнаружили тела 5 погибших, из которых 3 детей.В среду по состоянию на 19:00 подразделения ГСЧС в Черниговской области 7 раз привлекались к ликвидации пожаров, еще 4 раза для оказания помощи в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры.

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что для Украины значит решение Международного Суда ООН, который обязал Россию немедленно приостановить военные действия в Украине.✅ На самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;✅ Суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;✅ 13 судей поддержали решение, против были только двое (РФ и Китай);✅ Решение Суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;✅ Решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.✅ Международная юридическая ответственность РФ неизбежна.✅ На последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций. В конце концов деньгами Россия также заплатит.

Так выглядел изнутри драмтеатр в Мариуполе до бомбежки.Глава ВГА Донецкой области Кириленко сообщает, что в здании находилось несколько сотен мариупольцев. Что с ними сейчас - неизвестно, вход в бомбоубежище завален (https://t.me/uniannet/38891).

Зеленский пообщался с освобожденным мэром Мелитополя Иваном Федоровым.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что зеленые коридоры сегодня практически не работали. "Сегодня не работали коридоры нигде, кроме Мариуполя-Запорожья. Нам удалось спасти около 2 тысяч женщин и детей", - заявила Верещук.В срыве эвакуации мирных жителей на других направлениях вице-премьер обвинила российские войска.

В ближайшее время россияне не планируют нападать на Николаев – город будет в тылу, сообщил глава ОГА Виталий Ким в Telegram.

В результате обстрела Киева в среду вечером снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он также отметил, что возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. В настоящее время пострадавших не обнаружили.

Суд ООН в Гааге: Россия должна немедленно прекратить военные действия в УкраинеМеждународный суд ООН в Гааге постановил, что иск Украины по Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него обоснован, то есть это дело является подсудным.Суд также постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине до рассмотрения дела по существу.Российская Федерация также должна обеспечить гарантии того, что любые вооруженные подразделения или подконтрольные ей лица не будут предпринимать никаких шагов для продолжения военных действий.Кроме того, суд единогласно постановил, что обе стороны должны воздержаться от любых действий, которые могут усугубить ситуацию или усложнить пути ее разрешения.Россия юридически обязана выполнять постановление суда в соответствии с международным правом.

США на этой неделе передадут Украине военную помощь на миллиард долларовУкраине передадут 800 систем ПВО, 9 тысяч противотанковых комплексов, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, 20 миллионов боеприпасов и боевые беспилотники.

Харьков. Пожар на рынке в районе метро "Героев Труда", возникший в результате обстрелов, забрал жизни трех человек. Еще несколько ранены.

Переговоры с представителями Украины идут непросто, но есть надежды на достижение компромисса, сообщил Лавров.

Власти Украины сообщают, что похищенный мэр Мелитополя Иван Фёдоров освобождён из российского плена и находится в безопасности.

От "кризисных скидок" до снижения акциза. Как страны ЕС пытаются смягчить последствия скачка цен на топливо Широкомасштабная война, развязанная Россией в Украине, дала новый импульс росту цен на топливо, что еще больше ударило по кошелькам европейцев по мере роста различных других расходов. Это привело к протестам в нескольких европейских странах, в то время как власти спешат найти решения, чтобы как-то компенсировать этот рост цен на топливо. Цены на энергоносители также продолжают обсуждать на уровне Европейского союза, пишет LSM.О ситации в разных странах ЗДЕСЬ.

Предпосылок и оснований для дефолта в России нет, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Михаил Подоляк назвал опубликованную Financial Times информацию о плане по нейтралитету Украины из 15 пунктов черновиком, «демонстрирующим запрос российской стороны. И не больше. "У украинской стороны свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе – это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии сохранности от ряда государств", - отметил он.

Это всё, что осталось от Драматического театра в Мариуполе

Члены НАТО единогласно против закрытия неба над Украиной Страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной вопреки неоднократным призывам к этому президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. "В Украине не будет развертывания воздушных или наземных сил, и это единственная позиция наших союзников", – сказал Столтенберг.Он уточнил, что министры обсудили этот вопрос на встрече глав МИД во вторник, добавив, что Альянс намерен "не допустить эскалации войны с Россией".

В Испании задержали мега-яхту гендиректора "Роснефти" стоимостью $600 млнВласти Испании задержали мега-яхту под названием Crescent, пришвартованную в порту Таррагона в Каталонии в рамках расследования относительно того, принадлежит ли она российскому олигарху из санкционного списка ЕС.Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции.Судно стоимостью 600 миллионов долларов принадлежит Игорю Сечину, генеральному директору российского нефтяного гиганта "Роснефть", подпадающему под санкции.По данным сайта мониторинга Marine Traffic, 135-метровая яхта, которую специалисты называют одной из самых больших в мире, ходит под флагом Каймановых островов и прибыла в Испанию из Италии в ноябре 2021 года.

"Дядя Ваня": в РФ регистрируют новую торговую марку вместо McDonald's В России ООО "Русское Поле-Логистик" подало заявку на регистрацию логотипа "Дядя Ваня" – айдентика копирует внешний вид бренда всемирной сети ресторанов McDonald's. Как отмечается в Реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ, дата поступления заявки – 12 марта, ее опубликовали 15 марта.

В НАТО отвергли предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о введении миротворческой миссии в Украину"Мы поддерживаем мирные усилия. Мы призываем Россию и президента Путина вывести их войска, но мы не имеем планов по размещению войск НАТО на земле в Украине", - прокомментировал польскую инициативу генсек Столтенберг.

Предпринимательница и блогер Вероника Белоцерковская стала одним из первых фигурантов уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Ей грозит наказание от штрафа от 3 млн рублей до 10 лет колонии. Видео СК РФ

Владимир Зеленский подписал закон, легализующий криптовалюту в Украине

В Хорватии арестовали 92-метровую яхту Медведчука — СМИ Полиция арестовала яхту Медведчука Royal Romance — одну из пяти самых больших яхт в мире, пришвартованную в порту хорватского города Риека. По словам журналистов, власти наложили аресты на еще несколько судов, которые связывают с российскими чиновниками.

Швейцария ввела санкции еще против почти 200 российских компаний, олигархов и бизнесменов — их активы на территории страны будут замороженные Теперь санкционный список Швейцарии полностью совпадает со списком ЕС.

Госбюро расследований Украины задержало украинского дипломата, который пытался незаконно вывезти из страны 140 тыс. долларов, 68 тысяч евро и 12 килограммов золотых слитков и 13,8 килограммов ювелирных изделий из золота. Изъятое имущество отправят на нужды украинской армии.

Украинец призывного возраста пытался выехать в Молдову в бэби-боксе, в котором он спрятался, замаскировавшись детскими игрушками и вещами. В пункте пропуска "Россошаны" при осмотре автомобиля "Рено", в котором ехали женщина и двое детей, был обнаружен еще один пассажир - прятавшийся в "бэби-боксе" 37-летний мужчина. Пограничники не выпустили его из страны, поскольку в период военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

В Запорожье прибыло более 4 тыс. беженцев из МариуполяБолее 4300 человек прибыли в Запорожье из Мариуполя на собственном автотранспорте. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.Среди прибывших - более тысячи детей."Все они получают необходимую помощь - горячее питание, медикаменты, продукты, - заявил Анатолий Куртев. - Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь. Все беженцы получат в Запорожье уютное убежище. Наконец, эти люди смогут почувствовать себя в безопасности и отдохнуть".

В Луганской области целый день идут бои, повреждены десятки домов, есть погибшие Сегодня, 16 марта, в Северодонецке, Рубежном, Попасной и Лисичанске целый день идут бои. Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Зеленский продемонстрировал перед Конгрессом США этот ролик.

Ирпень. Мужчина успокаивает застывшую от страха после обстрелов собаку

Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно остановить вторжение в Украину.

В Кремле отреагировали на сообщения о перспективах мирного соглашения между Украиной и РФ Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, в комментарии российским СМИ отреагировал на сообщение Financial Time о подготовке Россией и Украиной плана урегулирования. Заявил, что «пока преждевременно раскрывать какие-либо наборы договоренностей».О перспективах встречи Путина и Зеленского Песков сказал следующее: «президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а для фиксации договоренностей». Это, собственно, никак не противоречит словам Подоляка.

"Единая Россия" решила наказать Дворковича за антивоенное интервью"Войны - это худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. Везде. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи. Это касается и этой войны", - сказал бывший вице‑премьер России Аркадий Дворкович интервью изданию Mother Jones 14 марта."Мои мысли с украинскими гражданскими лицами, включая многих игроков, которые находятся в опасности и которые не могут соревноваться или даже думать о шахматах во время войны", - говорил он."Накануне экс-зампред правительства страны Аркадий Дворкович, ныне возглавляющий ФИДЕ, выступил в западных СМИ с осуждением якобы "начатых Россией военных действий на Украине" и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. Это ничто иное как то самое национал-предательство, то самое поведение "пятой колонны", о которых сегодня говорил президент. Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие по сути заняли сторону врага и действуют в его интересах. Ну что ж, значит самоочищение нашего общества нужно начинать, в том числе с фонда "Сколково", который возглавляет Дворкович", - сказано в заявлении секретаря генсовета партии Андрея Турчака.Путин ранее в среду говорил, что "естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну".После этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что во время работы Дворковича вице-премьером и курировании им минтранса россиян "подсадили" на Boeing и Airbus вместо закупки российских самолетов.

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о фейках про ВС РФ по новой статье 207.3 УК РФ. Подозреваемая — известный блогер Вероника Белоцерковская. По мнению следствия, в марте 2022 Белоцерковская опубликовала у себя в Инстаграме ряд постов с заведомо ложной информацией о действиях российской армии.Блогерша не живет в России, вскоре её должны объявить в международный розыск.

Глава Киевской военной администрации Николай Жирнов сообщил, что в Киеве продолжают действовать диверсионные группы. При этом он добавил, что в столице задержали уже более 100 человек, подозреваемых в диверсионных действиях.

Министры обороны НАТО начали разработку расширенных планов обороны альянса от РФ на земле, в небе, на море и в киберпространстве, заявил Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в Запорожской области военные РФ обстреляли колонну автомобильных мирных жителей, эвакуировавшихся из Мариуполя.

Роскомнадзор заблокировал сайт BBC News

Автоконцерны BMW и Volkswagen частично приостанавливают работу заводов в Европе из-за нехватки кабелей украинского производства, сообщила газета Financial Times со ссылкой на автопроизводителей. Отмечается, что на Украине сосредоточена примерно пятая часть всего европейского производства проводки для автомобилей. В то же время специалисты отмечают, что без этих комплектующих не представляется возможной даже частичная сборка автомобиля.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что утренний взрыв в районе Киевского зоопарка — это результат работы украинской ПВО, которая сбила крылатую ракету "Калибр". При падении, обломки ракеты зацепили чердак и верхние этажи одного из домов на ул. Гаврилишина.

Советник главы МВД Вадим Денисенко пишет о проблемах с закупками товаров для военных нужд.Так, по его словам, "нам до сих пор не хватает бронежилетов" из-за того, что чиновники Минобороны боятся их покупать, чтобы потом против них НАБУ не возбудило уголовное дело.Вадим Денисенко предлагает конкретное решение проблемы."НАБУ должно выйти из подполья и занять проактивную позицию: они должны заявить, что отныне, на период войны, антикоррупционные государственные органы привлекаются к процедуре согласования стоимости контрактов. И своей подписью (отдельным предписанием) будут разрешать делать закупки, прежде всего у производителя, без лишней волокиты", — написал Денисенко.

FT: Украина и Россия добились значительного прогресса в переговорахУкраина и Россия добились значительного прогресса по предварительному мирному плану из 15 пунктов, включая прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и согласится с ограничениями своих вооруженных сил, пишет Financial Times, ссылаясь на трех человек, участвовавших в переговорах.По словам собеседников издания, предлагаемая сделка, которую украинские и российские переговорщики впервые обсудили в полном объеме в понедельник, предполагает отказ Киева от амбиций по вступлению в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение — в обмен на защиту от союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Хочу принять беженцев. Что важно знать мне и тем, кто будет у меня жить?Согласно прогнозам, временное убежище в Европе найдут от 2,5 до 6,5 млн украинских беженцев — это крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Латвия до сих пор сообщала, что готова принять 10 000 человек. Но уже сегодня понятно, что этого будет мало. Тысячи жителей Латвии говорят о том, что готовы приютить беженцев у себя. Всем им нужно четко понимать свои возможности и то, как вообще организована в стране работа с беженцами.Как рассказала порталу Delfi представитель волонтерской организации Gribu palīdzēt bēgļiem Линда Якобсоне, многие прибывшие семьи беженцев уже получили кров у родственников, знакомых, друзей и коллег. С предложениями о предоставлении жилплощади обращаются и работодатели, которые таким образом хотят заполучить себе работников. Всего к концу прошлой недели число желающих предоставить кров беженцам частных лиц достигло приблизительно 3300 человек или семей.Впрочем, среди тех, кто добровольно предложил свою помощь в обеспечении жильем, примерно половина отказывается предоставить эту жилплощадь, когда им звонят с конкретным предложением о размещении конкретной семьи. Политик называет возможные причины такой противоречивой реакции: "кто-то мог принять эмоциональное решение или был готов предоставить жилье всего на пару дней". Озола призвала заявлять о готовности предоставить жилье беженцам осознанно, взвесив все обстоятельства.Портал Delfi попытался разобраться, что надо знать беженцам и принимающей стороне, чтобы принять это осознанное решение.

Могут ли виллы российских олигархов в Юрмале стать прибежищем для украинских беженцев? Могут ли быть арестованы виллы российских олигархов в Юрмале? "Мы придем к этому вопросу", — заявил в эфире программы Ziņu TOP телеканала TV24 депутат Сейма от "Консервативных" Кришьянис Фелдманс. По его словам, "судебная администрация разослала в суды информацию об арестованном имуществе, подробностей я, конечно, не знаю".Депутат Сейма успокаивает, что процесс идет и виллы богатых россиян никуда не денутся — с ними нельзя предпринимать никаких действий.

Путин: "Операция развивается успешно"Президент России Владимир Путин выступил с заявлением об Украине, куда он ввел войска 24 февраля, перед совещанием с правительством. Он объявил, что "операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами"."Что касается тактики боевых действий, которую выработали минобороны и генеральный штаб, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов", — утверждает Путин.Мировые СМИ ежедневно публикуют кадры разрушений домов и гражданской инфраструктуры. Минобороны России заявляет, что наносит удары по военным объектам.Президент России назвал "откровенным кровавым терактом" обстрел Донецка "Точкой -У" 14 марта. Киев отрицает нанесение удара своими военными.По утверждению Путина, "в самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса": "Не захотели. Ну что же, это их решение. А осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно".Он заявил, что российские военные сорвали планы Украины, которая якобы собиралась начать наступление в Донбассе, а затем в Крыму.Путин снова повторил, как и другие российские власти, что Украина якобы хотела разработать свое ядерное оружие и проводила военно-биологические программы под руководством США. Киев и мировое сообщества считает такие обвинения нелепыми.Путин еще сказал, что доверие к доллару как к основной резервной валюте подорвано, а аресты зарубежных активов российского бизнеса — урок для российских предпринимателей о том, нет ничего надежней инвестиций на родине."Я не осуждаю тех, у кого вилла в Майами, кто любит фуа-гра. Но есть те, кто хочет быть в "высшей касте", сидеть на Западе, однако их лишь используют", — добавил Путин. Запад, по его словам, пытается расколоть российское общество и использовать "пятую колонну"."Убежден. Такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы", — резюмировал Путин.Многие граждане России покинули страну после начала вторжения на Украину.

Президент Зеленский сообщил, что Украина стала членом "энергетического Евросоюза". "Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в Евросоюз, а европейская — в Украину. Спасибо всем, благодаря кому у нас теперь единственная энергосистема!", — написал он.

Под санкции подпадают и юрмальские санатории "Янтарный берег" и "Белоруссия"Юрмальский санаторий "Янтарный берег" принадлежит Управлению по делам президента России, а санаторий "Белоруссия" — Управлению по делам президента Беларуси. Они подпадают под санкции, но как минимум один из них продолжает принимать гостей, пишет Jauns.lv.Оба санатория были построены ещё в советское время на деньги советских республик РСФСР и БССР, поэтому продолжают оставаться один в собственности России, другой в собственности Беларуси. Сейчас из-за санкций их работа должна быть осложнена, а их статус пока неясен.

СМИ сообщили о заморозке недвижимости Петра Авена на Сардинии16 марта началось очередное замораживание активов, приписываемых российским олигархам, включенным в санкционный список ЕС, пишет La Repubblica.По ее данным, финансовая гвардия фактически "заморозила" комплекс недвижимости в провинции Сассари на Сардинии, принадлежащую миллиардеру Петру Авену.Издание оценивает эту недвижимость в 4 млн евро.Авен попал под санкции ЕС 28 февраля, 15 марта в санкционный список его включила Британия.

Патрушев поговорил с помощником президента СШАСекретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел разговор с помощником президента США по нацбезопасности Салливаном."Патрушев заявил Салливану о недопустимости попыток затягивания переговоров, предпринимаемых Киевом извне", — сообщили в СБ РФ.Это какая-то новая претензия от России к Украине — затягивание переговоров.Вероятно, ситуация с переговорами действительно непростая.

Представляя Зеленского перед его выступлением, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала "Слава Украине!".

Зеленский выступает в Конгрессе США.Призывает закрыть американские порты для российских товаров. И принять другие меры, чтоб остановить Россию. В частности, организовать бесполетную зону, передать системы ПВО."Мы должны создать новые инструменты быстрого реагирования и остановить полномасштабное вторжение России. Будет справедливо, если в следующие 24 часа зло будет наказано", — сказал Зеленский.

Сюжет австралийского журналиста об обстрелах Киева.

Зеленский провел переговоры с прокурором МУС в Гааге Каримом Ханом, который сейчас работает над документацией фактов военных преступления РФ на территории Украины. "41 одна страна, от Колумбии до Японии, Европейские страны, поняли, что право не может жить просто в университетах и судах, его надо внедрять в реальность, чтобы была справедливость", — сказал Хан. Он заявил, что ждет от Украины всю информацию для того, чтобы понять суть. Зеленский заявил на это, что "все, кто не за что забрал жизни наших людей, должны быть наказаны".

Новый митинг в Бердянске против России и в поддержку Украины.

США и их союзники по НАТО уже направили в Украину несколько зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает CNN. По словам высокопоставленного представителя США, в число этих дополнительных систем входят мобильные системы ПВО советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14. Эти системы имеют меньший диапазон высот, чем система С-300, которую запросила Украина. Однако их дальность выше, чем у ракет Stinger, ранее поставленных на Украину, что дает им возможность поражать крылатые ракеты. "По словам этого высокопоставленного представителя США, системы были получены от стран-партнеров НАТО и находятся "в пути". В настоящее время неясно, как эти системы будут возвращены стране-поставщику" — сообщает CNN.

Латвия заморозила недвижимость Авена, Фридмана, Мазепина и Третьяка После утверждения списков лиц, подпадающих под санкции, до 16 марта 2022 года в суды Латвии была направлена ​​информация о 39 объектах недвижимости, находящихся в их собственности, владении или под контролем. Из них пять объектов находятся в прямой собственности лиц, находящихся под санкциями — Петра Авена, Михаила Фридмана, Владислава Третьяка и Никиты Мазепина (последнему принадлежат два объекта). Судьи уже вынесли решение о наложении запретительного знака, препятствующего любому добровольному (кроме наследования) закреплению прав в отношении недвижимого имущества, находящегося в собственности или под контролем лица, находящегося под санкциями, на пяти объектах недвижимого имущества. Министерство юстиции призвало судей с особым вниманием относиться к запросам или заявлениям, поступающим от граждан Российской Федерации или Беларуси, а также от юридических лиц Латвийской Республики. Уже констатированы два случая попытки обойти санкции с помощью Регистра предприятий. Попытки были вовремя предотвращены, изменения в Регистр данных внесены не были, информация переданы в правоохранительные органы.

Сводка Генштаба ВСУГлавное:1. Россия пытается подтянуть резервы с Восточного военного округа.2. Российская армия предпринимает попытки возобновления наступательных действий в направлении Вышгорода. "Удачи не было, противник перешел к обороне", — заявляют в Генштабе.3. Продолжаются попытки овладеть городом Чернигов, однако активных наступательных действий не предпринимается. Продолжается блокировка противником городов Сумы, Лебедин и Ахтырка. 4. В направлении Бровары движутся малочисленные группы российской техники в пределах захваченных населенных пунктов Богдановка и Большая Дымерка.5. Продолжаются бои в районе Северодонецка. Противник пытается закрепиться на восточных и западных окрестностях города Рубежное.6. Под Волновахой россияне наступают в направлении населенного пункта Великая Новоселка.7. Российские боевые корабли производили обстрелы морского побережья в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Залив и Беленькое.

Россию исключили из Совета ЕвропыКомитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из состава организации, передает ТАСС.Российская сторона настаивает на том, что Москва сама приняла решение выйти из организации. Уже после уведомления о выходе Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник единогласно проголосовала за то, чтобы Россия покинула организацию. "Ассамблея считает, что РФ более не может быть государством-членом организации", — говорилось в сообщении организации."Своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ благ самой передовой в мире системы защиты прав человека, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека", — было сказано в заявлении.

Бывший футболист Андрей Шевченко пообещал поселить у себя украинских беженцевБывший футболист и тренер украинской сборной Андрей Шевченко рассказал, что намерен принять семьи украинских беженцев в своем доме в графстве Суррей в Великобритании. В общей сложности он планирует поддержать 150 украинцев, приехавших в страну. Об этом известный в прошлом футболист рассказал в шоу BBC Breakfast.Экс-нападающий "Челси" и "Милана" также намерен запустить совместную программу с Всемирной продовольственной программой ООН и собрать 1 млн фунтов в помощь Украине.По словам Шевченко, он и его близкие "убиты" происходящим в Украине. Футболист рассказал, что многие его друзья хотят помочь найти дом бегущим от войны украинцам.Сам Шевченко намерен принять в своем собственном доме несколько семей беженцев. При этом семья самого Шевченко, скорее всего, пока останется в Украине, сказал он. Его мать не может уехать из Киева по состоянию здоровья.Андрей Шевченко — легендарный украинский футболист, начинавший карьеру в киевском "Динамо", но ставший звездой мирового уровня в "Милане". После завершения игровой карьеры он стал тренером и возглавлял в том числе сборную Украины.

Солист "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук спел в метро Харькова В соцсетях появились видео о том, как солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук выступает в метро Харькова, которое используется как бомбоубежище. В "Инстаграме" Вакарчук рассказал, что привез в Харьков гуманитарную помощь из Львова, Одессы и других украинских городов. https://twitter.com/tjournal/status/1504052559845150727?ref_src=twsrc%5Etfw

Мэр Скадовска, которого увезли из горсовета россияне, вышел на связь. Сказал, что его отпустили и призвал горожан сохранять спокойствие и не паниковать.

В Харькове обстреляли рынок, есть погибшие и раненые, сообщает Суспильне со ссылкой на данные центра экстренной медпомощи. Медики скорой продолжают работать на месте, точное число погибших и раненых уточняется.

Правительство Германии, комментируя идею отправки миротворцев НАТО в Украину, заявило, что против отправки в Украину каких-бы то ни было военных НАТО. "Это красная линия", — заявили в правительстве Германии.

Обстрел в Харькове на Павловом поле. Огромные разрушения.

В Виннице утром обстреляли телебашнюВ Винницкой ОГА сообщают, что эфирное вещание телеканалов временно нарушено и демонстрируют фото последствий удара.

BMW и Volkswagen останавливают заводы из-за войны в УкраинеОб этом сообщает Financial Times со ссылкой на сообщения концернов.В BMW Group заявили о прекращении работы нескольких предприятий в Европе, на которых выпускают автомобили BMW и Mini. Volkswagen закрыли минимум до конца следующей недели два европейских завода, включая предприятие Porsche в Лейпциге, где производят кроссоверы Macan и лифтбэки Panamera. Простой угрожает и другим предприятиям Volkswagen.Причиной остановки заводов стала нехватка комплектующих украинского производства. Из-за войны прекращены поставки в Европу жгутов соединяющих проводку в авто. Дефицит будут перекрывать поставками из Восточной Европы и Северной Африки, но чтобы наладить поставки нужно время.

Зеленский в своем обращении высказался и по поводу переговоров с Россией."Мы можем и должны вести переговоры про справедливый, но честный мир для Украины. Про настоящие гарантии безопасности, которые будут работать. Это амбициозное задание, сложное. Это большой путь, но я уверен, что нам, украинцам, по силам все это сделать. Нам, украинцам, по силам победить и вернуться к миру. К миру, которого мы все так хотим", — заявил он.

Администратор Байдена обдумывает поставку Украине беспилотников-киллеров SwitchbladeУправляемые ракеты американского производства могут точно поражать танки и артиллерию с расстояния в несколько миль.Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два представителя Конгресса, проинформированные по этому вопросу.Пока никаких решений принято не было, но официальные лица заявили, что Белый дом обдумывает, стоит ли оснащать Украину "барражирующими ракетами" Switchblades в рамках нового пакета военной помощи, который президент Джо Байден, как ожидается, обсудит в среду.Существует два варианта этого оружия, Switchblade 300 и 600, которые были проданы Командованию специальных операций США. Предназначен для уничтожения танков и другой бронетехники. Это оружие называют "дроном-камикадзе".

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением.Главное из заявления Зеленского:1. Активизируется работа по привлечении РФ к международному трибуналу. Международный уголовный суд уже собирает факты преступлений России на территории Украины. Прокурор МУС в Гааге Карим Хан уже в Украине и уже приступил к работе.2. Российские войска ночью обстреливали мирные города Украины. Бомбили Харьков, побережье Одессы, били ракетами по Киеву, Запорожью. По состоянию на сегодня погиб 103 ребенок. Разрушены 400 заведений образования, более всего (119) в Донецкой области. Зеленский заявил также, что с 24 февраля Россия нанесла Украине в сотни раз больше разрушений, чем Донбассу за 8 лет войны, "и пострадали более всего именно территории Донбасса, приграничных областей на российском направлении, Киевская область и юг. Те территории, про которые российские пропагандисты говорили, как о территориях особенно близких для России", — сказал Зеленский.3. В Мариуполе в больнице в заложниках оказался персонал больницы. Там около 400 человек. "Это очередное преступление россиян ничем не отличается от захвата Басаевым больницы в Буденовске, разве что подлостью", — сказал Зеленский. Также он упомянул про захват пленных в Буче.4. Подписан Указ про минуту памяти по всем, кого мы потеряли из-за вторжения России. "Каждое утро в 9:00 будем вспоминать всех украинцев, которые потеряли жизнь. Вечная память каждому, кто погиб за Украину", — сказал президент.5. Потери РФ приближаются к 14 тысячам человек. Потеряны более 100 вертолетов, скоро будет 100 потерянных самолетов, более 400 российских танков уничтожены. "Мы забираем с поля боя вражескую технику и используем их для защиты людей", — сказал Зеленский.6. Зеленский призвал не сообщать о работе украинской ПВО, а сообщать военным о месте нахождения российской техники.7. Зеленский выступит перед Конгрессом. Это будет важная речь "от всех нас", заявил он. Он напомнил, что будет выступать в годовщину "референдума" в Крыму. "Если бы тогда мир хоть наполовину отреагировал как должен реагировать сейчас, уверен, что не было бы вторжения и 8 лет войны на Донбассе. Все это зло родилось из оккупации Крыма, нашей слабости, брутальных действий РФ. Сейчас мы крепче", — предупредил он.

Украинское командование сообщает, что над Черниговом сбили еще один российский СУ-34.

Заявление телеканала Украина 24 по поводу взлома:"Бегущую строчку телеканала "Украина 24" взломали вражеские хакеры и транслируют сообщения Зеленского о "капитуляции". Друзья, мы не раз об этом предупреждали. Это фейк! Никто сдаваться не собирается. Тем более, в условиях, когда армия РФ терпит поражение в боях с Украинской армией".

Швейцария расширила санкцииШвейцария вслед за ЕС расширила санкционные списки, добавив в них 197 человек и девять организаций, пишет "Интерфакс".Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против российских физических и юридических лиц в ответ на вторжение Москвы в Украину, о которых было объявлено накануне, об этом сообщило правительство Швецарии в среду."Список санкций Швейцарии теперь полностью повторяет список санкций ЕС", — цитирует сообщение правительства Рейтер. Согласно сообщению, под санкции попали известные бизнесмены, чьи активы в Швейцарии должны быть заморожены уже с полудня.

Зеленский отреагировал на появление фейка с призывом к украинским войскам сложить оружие. Говорит, что может призвать сложить оружие только российскую армию.Ранее сообщалось, что эфир телеканала "Украина 24" взломали. Там транслировалась бегущая строка с фейковым заявлением Зеленского с призывом сложить оружие. А также о якобы его решении сдать Донбасс. К настоящему времени бегущую строку уже убрали.

FIDE отстранила шахматистов России и Беларуси от соревнованийСовет Международной шахматной федерации (FIDE) временно отстранил сборные России и Беларуси от соревнований под эгидой организации. В индивидуальных турнирах игроки из этих стран смогут участвовать под флагом FIDE, говорится в заявлении федерации.

Япония лишит РФ режима наибольшего благоприятствования в торговле и предметов роскошиПремьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о расширении санкций против России. В частности, страна запретит поставки в РФ предметов роскоши, лишит Москву режима наибольшего благоприятствования в торговле, сообщил в среду Bloomberg.Кроме того, Кисида сообщил, что Япония в рамках санкций заморозит еще больше российских активов.Ранее похожие меры в отношении РФ приняли США и Евросоюз.

Роскомнадзор продолжает блокировки СМИ По решению Генпрокуратуры в России заблокированы сайты Bellingcat (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), израильского Девятого канала и эстонской газеты Postimees. Утром стало известно, что Роскомнадзор блокировал издание "Кавказский узел" (также прищнан в России "иностранным агентом"). Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту белорусского "Еврорадио". "Мы стали третьим белорусским медиа, чей сайт заблокирован и в Беларуси, и в России - после zerkalo.io и nashaniva.com", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Еврорадио".

Три премьера благополучно вернулись из Киева в ПольшуПремьер-министры Польши, Чехии и Словении благополучно вернулись в Польшу после визита в Киев, сообщил представитель польского правительства.Три премьера в сопровождении главы правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского отправились в Киев на поезде в знак солидарности с Украиной и первыми с начала войны посетили украинскую столицу.

Кремль: эмоциональное состояние Путина "в норме"Вслед за представителем офиса президента Украины перед журналистами выступил представитель Кремля Дмитрий Песков. Вот ключевые тезисы:- "демилитаризация" Украины по "австрийскому или шведскому" варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных баз обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева (ранее об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский);- Песков отказался комментировать, будет ли Россия увязывать вопрос отмены западных санкций с подписанием документа между Киевом и Москвой;- представитель Кремля также не стал отвечать на вопрос, останется ли Набиуллина главой ЦБ;- Песков заявил, что введение санкций в отношении политиков США, в том числе президента Джо Байдена, не означает отказ от контактов с Вашингтоном, "при необходимости эти контакты могут возобновиться";- арест собственности российских бизнесменов за рубежом - это "бандитизм на государственном уровне", заявил Песков;- встречи властей и бизнеса будут продолжены, несмотря на санкции Запада;- на вопрос об эмоциональном состоянии Владимира Путина, Песков ответил: "Эмоциональное состояние в норме".

Глава МИД Британии скептически относится к переговорам России и УкраиныМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что скептически относится к мирным переговорам между Россией и Украиной, об этом сообщает Reuters. Министр сказала, что президенту России Владимиру Путину сначала нужно вывести свои войска из Украины, чтобы переговоры увенчались успехом. "Я скептически отношусь к мирным переговорам, пока Путин все еще ведет войну в Украине. Он должен обеспечить прекращение огня и вывести свои войска, чтобы к этим мирным переговорам относились серьезно", – заявила Трасс.Она также сказала, что Путина нужно остановить любой ценой, ведь есть вероятность, что "он захочет пойти дальше". "Очень важно, чтобы мы остановили Владимира Путина, он представляет собой реальную угрозу, с которой сталкивается мир", – подчеркнула Трасс.

Офис президента Украины рассказал о происходящем на фронтеСоветник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выступил на брифинге о текущем положении дел в стране. Вот что он утверждает:- накануне украинские войска провели на некоторых направлениях небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию на некоторых направлениях обороны;- украинские войска наносили мощные ракетно-артиллеристские и авиационные удары, ВВС Украины якобы сбили как минимум три самолета, один вертолет и несколько крылатых ракет;- Россия в ответ наносила удары авиаудары и удары баллистическими ракетами по объектам на территории Украины, потери уточняются;- в результате этих ударов были повреждены и гражданские объекты - советник утверждает, что две трети ракет якобы попадают в гражданские объекты;- ситуация в "самых горячих точках" за сутки не изменилась, "они вязнут в тактических боях, которые в определенной мере разворачиваются в пользу Украины".У СМИ нет возможности независимо подтвердить или опровергнуть эти утверждения.Минобороны России не подтверждает ничего из вышеперечисленного.

Крупнейшая энергокомпания Германии прекратила закупки у "Газпрома" Крупнейшая энергетическая компании Германии E.ON прекратил закупки новых объемов газа у "Газпрома" из-за российского вторжения в Украину. Об этом сообщил ее руководитель Леонард Бирнбаум, пишет Рейтер. "E.ON имеет большой портфель закупок для частного сектора, а также для малых и средних предприятий. Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе", - отмечается в заявлении главного исполнительного директора E.ON SE Леонарда Бирнбаума. В связи с событиями в Украине "мы прекратили покупку новых объемов у этих компаний". В 2021 году поставки российского газа в Германию превысили 50 млрд куб. м. Как свидетельствует справка "Газпром экспорта", основными покупателями российского газа в Германии являются Uniper, Wingas, WIEH, VNG, OMV.

Германский страховой концерн Munich Re принял решение не продлевать действующие договоры в России и Белоруссии в свете ситуации вокруг Украины.

Московский аэропорт "Шереметьево" вывел из эксплуатации запущенную в 2019 третью взлётно-посадочную полосу, приостановил инвестиционные проекты, существенно сократил все непроизводственные расходы. Кроме этого, терминалы E,D аэропорта "Шереметьево" временно закрыты.

АвтоВАЗ уйдет в корпоративный отпуск до конца апреляРоссийский производитель автомобилей АвтоВАЗ уйдет в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля, об этом в среду с утра сообщила компания. Корпоративный отпуск изначально был запланирован на лето - с 25 июля по 14 августа. В компании объяснили, что причиной переноса отпуска стал "продолжающийся кризис в поставках электронных компонентов".Компания таким образом пытается не допустить серьезного падения заработка сотрудников, согласно ее заявлению. Кризис с электронными компонентами начался еще до войны. Из-за пандемии коронавируса в мире возник дефицит различных чипов и других компонентов, которые используются в автомобилестроение. Тогда это привело к резкому росту цен на автомобили.Компания уже объявляла о простое заводов в начале марта как раз из-за нехватки электронных компонентов. Пока не ясно, усилили ли дефицит санкции и разрыв производственных цепочек поставок.На цены на импортные компоненты и запчасти явно могла повлиять девальвация рубля.В последние недели АвтоВАЗ поднимает цены на свою продукцию. С 1 марта выросли цены на все модели Lada - примерно на 15%, писало агентство Прайм, сравнившие прайс-листы компании. Минимальная стоимость Lada Grante составила 685 тысяч рублей (5700 евро по официальному курсу), а Niva Travel в минимальном комплектации стоит более 1 млн рублей (8400 евро).РБК также писал о том, что в марте резко выросли цены на техническое обслуживание автомобилей. На заводах АвтоВАЗа производят не только автомобили Lada, но и Renault. АвтоВАЗ - это крупнейший производитель автомобилей в России.

Последствия боевых действий в Гостомеле, небольшом городе в Киевской области

Разбор завалов у телебашни в Ровно завершили. В результате авиаударов 14 марта погиб 21 человек, травмировались 9 человек, сообщил руководитель Ровенской областной администрации Виталий Коваль.Сейчас основная задача власти – возобновление телесигнала в регионе. Четыре местных телеканала уже доступны на T2. Коваль обещает, что через два дня радио- и телевещание будет восстановлено полностью.

Мединский: украинцы предлагают нейтральный статус по типу "австрийского, шведского"На украинско-российских переговорах Киев якобы предлагает создать в Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, утверждает глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский."Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины - обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы", – сказал Мединский (цитата по РИА Новости).По утверждению Мединского, эти вопросы обсуждаются на уровне руководителей министерств обороны России и Украины. Киев это пока не прокомментировал.Украинские власти официально не сообщали о том, что предлагали Москве эти конкретные варианты. Но и президент Украины Владимир Зеленский, и его помощники неоднократно говорили, что готовы обсуждать нейтральный статус страны.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в процессе переговоров появились "конкретные формулировки, которые близки к согласованию".

Служба специальной связи: под удар попала телевышка в ВинницеПод обстрел в Виннице в среду попала телевышка концерна РРТ, утверждает Государственная служба специальной связи и защиты информации.Концерн РРТ входит в сферу управления Госспецсвязи в Виннице. "Эфирное вещание в городе временно не работает", - говорится в сообщении (цитата по Интерфаксу-Украина).Ранее глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов заявил, что в ночь на среду был нанесен ракетный удар по Виннице.Российские военные не сообщали об ударах по Виннице. Ранее они неоднократно наносили удары по телевышкам, в том числе в Киеве, заявляя, что это часть инфраструктуры украинских силовиков.

"Энергоатом": российские военные пытались взять Южноукраинскую АЭСРоссийские военные вслед за Запорожской АЭС пытались взять Южноукраинскую АЭС, им это не удалось, утверждает исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин."Была очень большая угроза – туда пытались прорваться, но их отбросили, в Вознесенске их остановили. Там было взорвано два моста, чтобы они не прошли", - цитирует его "Украинская правда".Российские военные неделю назад заявили о том, что взяли под контроль Запорожскую АЭС, а до этого взяли Чернобыльскую АЭС.Минобороны не давало сообщение по поводу Южноукраинской АЭС, подтвердить заявление главы "Энергоатома" пока не представляется возможным.

В России могут запустить сервисы "Россграм" и ICQ Российский интернет-маркетолог Александр Зобов обещает запустить российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом "Россграм" 28 марта. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года, об этом он сообщил в официальном сообществе проекта. Российская компания VK Group собирается перезапустить сразу два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер MyTeam. По словам источника российского издания "Ведомости", на уровне топ-менеджмента VK Group (ВКонтакте) этот проект обсуждался еще до вторжения в Украину. Но после начала войны его стали обсуждать уже с властями страны, рассказал неназванный федеральный чиновник.

Власти в Запорожье рассказали о ракетном обстрелеГлава Запорожской областной администрации Александр Старух прокомментировал взрывы в Запорожье.Он утверждает, что впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке.Ранее сообщалось, что на вокзале в Запорожье произошел взрыв. Старух заявляет, что это был ракетный удар."По предварительным данным, никто не погиб. Вторая ракета прилетела в район ботанического сада", - пишет он в телеграм-канале (цитата по "Украинской правде").

Лавров: в процессе переговоров России и Украины есть формулировки, близкие к согласованиюПрезидент Украины Владимир Зеленский стал более реалистично оценивать ситуацию вокруг его страны, заявил в интервью телеканалу РБК глава МИД России Сергей Лавров.Вот еще несколько его утверждений:- ситуацию вокруг Украины не удалось решить мирным путем, потому что этого не захотел Запад;- нейтральный статус Украины сейчас якобы обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями России о гарантиях безопасности;- Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности - как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО;- в процессе переговоров России и Украины есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию.Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении ранее говорил, что "позиции на переговорах звучат уже более реалистично". Переговоры продолжаются уже несколько дней в видеоформате."Встречи продолжаются, и, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично", - сказал он.

Минобороны Великобритании о трудностях, возникших у российской армииБританское минобороны утром опубликовало свой анализ происходящего в Украине. Он выполнен на основе разведданных.По оценке ведомства, российские войска пока не могут преодолеть трудности, связанные с продвижением вглубь Украины, из-за особенностей украинского ландшафта:✅российские силы по-прежнему в значительной степени привязаны к украинской дорожной сети и не готовы к маневрам на бездорожье;✅уничтожение мостов, на которое пошла украинская армия, сыграло ключевую роль в сдерживании российского продвижения;✅Россия до сих пор не смогла завоевать господство в воздухе - из-за этого у нее сильно снижены возможности по использовании авиации;✅Вооруженные силы Украины якобы воспользовались российскими проблемами с маневренностью, что срывает планы российского продвижения и приводит к потерям.Минобороны России пока не прокомментировало эти утверждения.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503982627522494465

Красный крест не предоставил Украине эвакуационные коридоры на 16 мартаНа 16 марта власти Украины не планируют эвакуационных коридоров, поскольку их не подтвердил Красный крест. В то же время разрабатываются маршруты по доставке гуманитарной помощи в захваченные или окруженные Россией города. Об этом на брифинге рассказала вице-премьер Украины Верещук."Мы не получили ответы на наши предложения, направленные вчера в Красный крест по поводу открытия гуманитарных коридоров 16 марта. Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров из Изюма и Мариуполя. В таких условиях мы не можем вывозить людей.Мы продолжаем работать над разработкой маршрутов для доставки гумпомощи – продукты и лекарства в захваченные или окруженные украинские города. Это, в частности, города и селения Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей. Все детали и изменения маршрутов гуманитарных коридоров или открытие новых сообщат в течение дня", - сообщила Верещук.

ЦИК России тоже перешел на ZЦентральная избирательная комиссия России начала использовать букву Z, ставшую символом российского вторжения в Украину, в своем логотипе. А председатель ЦИК Элла Памфилова, накануне попавшая под канадские санкции, заявила о своей полной поддержке российского руководства.Вот первая часть ее заявления из телеграм-канала ЦИК: "Как и вся избирательная система России, как и вся наша большая страна, горжусь тем, что имею честь возглавлять избирательную систему нашей великой страны, основной костяк которой составляют люди, крепкие духом, обладающие благородным чувством гражданского долга и высочайшей ответственности!"

Норвежская компания Equinor увеличит экспорт газа в Европу на 1,4 млрд куб. м в течение 2022 года, сообщила компания.

В России заблокировали издание "Кавказский узел"В России заблокировали еще одно СМИ - интернет-издание "Кавказский узел", которое в прошлом году внесли в реестр "иностранных агентов"."Сегодня наш ресурс был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, как мы и ожидали", - говорится в заявлении редакции. Блокировка сайта не означает приостановку работы, заявили журналисты.После 24 февраля российские власти заблокировали сайты многих изданий. Основанием стали новости и статьи о вторжении в Украину.Согласно сервису Роскомнадзора по проверке блокировки на территории России страниц и сайтов, доступ ограничивается к сайту kavkaz-uzel.eu по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.

Генпрокурор: от действий войск РФ в Украине погибло 103 ребенкаС начала российского вторжения в Украине погибли 103 ребенка и более 100 ранены. Об этом сообщила в среду генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в совместном эфире украинских телеканалов."По данным на сегодняшнее утро, 103 погибших ребенка. Фиксация преступлений совершается 24/7. Мы запустили единый реестр warcrimes.gov.ua, который будут использовать все правоохранительные органы для национальных судов, международного суда.Минюст будет использовать этот ресурс, чтобы судиться в Страсбургском суде. Наш МИД будет использовать, чтобы судиться в суде ООН.Призываю воспользоваться этим хабом, ресурсом, потому что он у нас защищен. Мы храним конфиденциальные данные о людях, сообщающих о преступлениях, предоставляющих доказательства", - сообщила Венедиктова.

ООН: затяжная война обернется нищетой для 90% жителей УкраиныДо 90% украинцев столкнутся с нищетой и крайней экономической уязвимостью, если война затянется на год и более. Об этом сообщил администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер, передает Reuters. Также затяжная война сведет на нет два десятилетия экономических достижений, считают в ведомстве. По словам Штайнера, агентство работает с украинским правительством, чтобы избежать наихудшего сценарияЧерта бедности определяется как покупательная способность от $5,50 до $13 на человека в день. По его словам, до того, как Россия напала на Украину 24 февраля, около 2% украинцев имели менее $5,50 в день."Если конфликт будет затяжным, если он будет продолжаться, мы увидим очень значительный рост уровня бедности. Это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску. По нашим оценкам, до 18 лет развития Украины могут быть просто сведены на нет в течение 12-18 месяцев", - сообщил он.

Корпоративный мессенджер Slack подтвердил ограничение работы в РФКорпоративный мессенджер Slack подтвердил, что начал ограничивать работу в РФ. Об этом пишут российское издание "Бумага" и американское Axios."Бумага" располагает письмом, в котором компания сообщает о приостановлении бизнеса в РФ. Клиентов, которые воспользовались сервисом платного тарифа, переведут на бесплатный. Поэтому их возможности будут ограничены - например, в архиве переписки будет доступно только 10 тысяч сообщений. Также пользователи больше не смогут добавлять в корпоративный мессенджер новых участников из России.Об ограничении доступа в РФ пишет и Axios. Издание добавляет, что Slack "стремится соблюдать международные санкции и политику материнской компании Salesforce". "Slack обязан принять меры по соблюдению санкций в США и других странах, где мы работаем, в том числе при некоторых обстоятельствах приостановить учетные записи без предварительного уведомления, как это предусмотрено законом", - заявили в компании.

Генштаб Вооруженных сил Украины и Минобороны России - о произошедшем и потерях противника за сутки Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков выступил на утреннем брифинге. Вот что, по версии российских военных, произошло в Украине за прошедшие сутки: -авиация и средства ПВО за сутки якобы сбили два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, МиГ-29 в районе Новой Быковки и четыре беспилотника; -российская авиация за сутки, по утверждению минобороны, поразила 128 украинских военных объектов, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Бук" и "Оса", и семь складов вооружений и боеприпасов; - группировка войск самопровозглашенной ЛНР ведет бой в городской черте Северодонецка; - подразделения самопровозглашенной ДНР якобы взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое. Генштаб ВСУ рассказал о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на 16 марта: • Самолеты — 84 • Вертолеты — 108 • Танки — 430 • Бронемашины — 1375 • Артиллерийские системы — 190 • Средства ПВО — 43 • Реактивные системы залпового огня — 70 • Автоцистерны — 60 • Автотехника — 819 • Корабли (катера) — 3 • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 • Личный состав — около 13 800 человек Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай ранее заявил, что российские военные якобы пытались взять Северодонецк, а также Рубежное и Лисичанск, но отступили, эту информацию также пока невозможно подтвердить. Гайдай заявляет также, что за ночь сгорели "десятки жилых домов". "В Рубежном один погибший, ранены восемь взрослых и один ребенок", - утверждает он. Глава областной администрации опубликовал видео горящего бассейна. https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/764769504485755/&show_text=0&width=321 Напомним, в условиях войны невозможно оперативно проверить информацию официальных представителей той или иной стороны конфликта.

МВД Украины: под Киевом всю ночь шли артиллерийские бои, ВСУ уничтожили много вражеской техники В течение ночи украинская армия вела наступательные действия, в результате которых уничтожено "довольно много" военной техники и личного состава войск РФ. Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона, сообщает Укринформ."Сегодня всю ночь были артиллерийские бои, всю ночь украинская армия вела наступательные действия, всю ночь тот, кто живет в Киеве, в западной части особенно и в близлежащих населенных пунктах, они не могли этого не слышать просто. По состоянию на этот момент из того, что могу я говорить, в целом все идет нормально, в целом. Я буду очень аккуратно говорить, мы уничтожили довольно много военной техники, довольно много живой силы. Более точные данные обнародует немного позже Генеральный штаб, но по состоянию на сегодняшний день в целом операция идет нормально", - рассказал Денисенко.Он также проинформировал, что сегодня около шести утра российские войска вновь обстреливали город Киев. "ПВО сработало, была сбита как минимум одна ракета..." - сказал советник министра МВД. По его словам, в результате обстрелов произошел обвал верхних этажей двух жилых домов, где работают пожарные и спасатели.

ГСЧС: с начала войны в Харькове погибли более 500 мирных жителейВ результате ночного обстрела Харькова российскими войсками снаряд попал в одну из школ. Разрушена трехэтажная часть здания на площади 800 кв.м. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.Кроме того, в результате артиллерийского удара по многоэтажкам в Немышлянском районе произошло разрушение нескольких квартир в 2-х жилых многоэтажках, а также их возгорание.Спасатели потушили пожар на общей площади около 200 кв.м., провели эвакуацию людей, а также извлекли из-под завала тело погибшего.Всего вчера из-под завалов были спасены 4 человека, из-под обломков строительных конструкций были извлечены тела 2 погибших. По данным ГСЧС с начала войны в Харькове погибли более 500 мирных жителей, 88 из них спасателями пришлось доставать из-под завалов. "Благодаря работе спасателей на месте разрушенных построек за все время войны удалось спасти 189 человеческих жизней", - сообщили в ГСЧС.

Предварительные данные о жертвах сегодняшних обстрелов в УкраинеЖертвы сегодняшних ночных и утренних обстрелов в городах Украины, предварительные данные приводит Интерфакс-Украина:- В Рубежном Луганской области в результате обстрелов один человек погиб, восемь, в том числе ребенок, ранены – глава Луганской ОВА- Харьковские спасатели нашли под завалами тела 2 погибших и спасли 4 человека – ГСЧС Украины- В результате вражеского обстрела произошел обвал в жилом доме в Киеве, предварительно пострадало два человека, 37 эвакуировано – ГСЧС Украины

Главное к этому часуДвадцатая ночь войны закончилась. Коротко - основные новости последних часов:✅Украинский генштаб в ежеутренней сводке опять пишет, что существенных перемен на фронтах нет. Вечером генштаб заявил, что Россия уже потеряла - уничтоженными или утратившими боеспособность - 40% своих изначально сконцентрированных для вторжения сил.✅В Киеве, Харькове, Запорожье, под Одессой ночью и утром были взрывы✅Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что послевоенное восстановление Украины надо будет финансировать в том числе за счет репараций с России✅Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал Путина военным преступником

Спутниковое фото: Украина уничтожила российские военные вертолеты Вооруженные силы Украины во вторник, 15 марта, уничтожили несколько российских военных вертолетов в Херсонском аэропорту, свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, сообщает CNN. В результате обстрелов были уничтожены по меньшей мере три российских вертолета в самом аэропорту. Также пострадали несколько военных машин вблизи аэропорта.

Видео: последствия взрыва на вокзале в украинском городе Запорожье, возле которого не ведутся боевые действия.

В среду в Киеве под обстрел попала еще одна жилая многоэтажкаУтром в среду, 16 марта, российские войска продолжили обстреливать Киев. В результате произошел обвал в жилом доме в Шевченковском районе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС Украины. Спасатели рассказали, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом произошел обвал на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом."Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации отдельных очагов пожара. В 07:45 пожар был ликвидирован. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разбору конструкций здания и поиску людей", - рассказали в ГСЧС. На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава. По предварительной информации, пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/333597482141481&show_text=true&width=500

Власти "ДНР" говорят об еще одной сбитой украинской "Точке-У"Власти самопровозглашенной ДНР сообщают, что сбили над Макеевкой еще одну украинскую тактическую ракету "Точка-У", взорвавшиеся части которой ранили четырех человек.Два дня назад, по утверждению властей ДНР, "Точка-У" была сбита над Донецком, и ее обломки убили 20 человек.

Российские военные корабли с моря нанесли удары по Мариуполю и побережью Одесской области Российские войска начали обстреливать Мариуполь и побережье Одесской области с моря. В Азовском море корабли РФ расположились в районе Белосарайской косы, в Черном - недалеко от села Тузлы в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Об обстреле Мариуполя с кораблей в Facebook сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе с. Б. Коса в направлении города. Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть Символ сопротивления и Форпост Украины. Но город держится", - написал он. Об обстреле с кораблей побережья Одесской области в ночь с 15 на 16 марта сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Двое пострадавших в многоэтажке в КиевеИнтерфакс-Украина сообщает со ссылкой на спасателей, что в результате попадания "обломков снаряда" в 12-этажном доме в Киеве случился частичный обвал верхних этажей. Два человека пострадали, 35 человек эвакуированы из дома."Обломки снаряда" - это, возможно, обломки крылатой ракеты. Их украинская ПВО сбивает над Киевом уже как минимум третье утро подряд.https://twitter.com/interfaxua/status/1503968812676390912

Военные аналитики: РФ готовится к наступлению на Киев и продвигается на ДонбассеИнститут изучения войны (США) опубликовал 16 марта свежую карту боевых действий в Украине. По данным института, локальные атаки российских войск на уровне рот и батальонов к северо-западу от Киева 14-15 марта, вероятно, указывают на крупномасштабные наступательные операции, которые российские силы, пытающиеся окружить Киев, могут предпринять в это время."Российские войска не вели наступательных операций к северо-востоку от Киева, в районе Сум, а лишь ограниченные (и безуспешные) атаки юго-восточнее Харькова. Усилия России по формированию сил, включая призывы резервистов и новобранцев, а также текущую переброску сирийских боевиков в Россию и Беларусь, не смогут изменить баланс сил вокруг Киева в течение ближайшей недели", - сказано в свежей сводке института, обнародованной в Facebook.По данным Института изучения войны, российские силы не проводили одновременных атак по своим многочисленным направлениям наступления через Украину с 4 марта и вряд ли будут делать это на следующей неделе."Российские силы на юго-востоке Украины продолжают демонстрировать наибольшие на сегодняшний день возможности и неуклонно продвигаются по трем направлениям: на северо-восток от Херсона, а также захватывая территории в Донецкой и Луганской областях и сокращая украинский котел в Мариуполе. Российские силы вряд ли смогут успешно окружить Николаев и угрожать Одессе в ближайшем будущем, но сохранят свободные резервы морской пехоты, которые могут провести десантную операцию или высадиться для усиления российских наземных операций, поскольку Россия использовала морскую пехоту в других местах", - сказано в сообщении.Также эксперты предполагают, что Россия может попытаться окружить Запорожье, продвигаясь на северо-восток вверх по западному берегу Днепра после того, как не смогла прорваться через украинские силы непосредственно к югу от города на восточном берегу."Российские силы медленно, но верно продвигаются против украинских защитников на линии соприкосновения на Донбассе и, вероятно, стремятся вытеснить их с подготовленных оборонительных позиций", - сообщили в институте.

Более 100 тысяч британцев согласились принять украинских беженцевБолее 100 тысяч британских граждан и организаций выразили готовность принять у себя украинских беженцев. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Невероятно, что более 100 тысяч людей и организаций проявили заинтересованность в поддержке бегущих от войны украинцев через схему "Дома для Украины", - написал Джонсон. Он поблагодарил всех, кто согласился помочь.https://twitter.com/BorisJohnson/status/1503733672264060929

Появились видео сегодняшних утренних взрывов в Киеве.

Прогремел взрыв на ж/д вокзале "Запорожье 2". Эту информацию подтвердил секретарь горсовета украинского города Запорожье Анатолий Куртев. Сейчас на месте работают профильные службы, пишет агентство УНИАН.

Посол: посреднические усилия Шрёдера в Москве обернулись проваломПосол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что посреднические усилия экс-канцлера Герхарда Шрёдера провалились. "Для Украины дальнейшие переговоры Шрёдера бессмысленны. Печально видеть, что все пошло не так", - сказал дипломат агентству dpa.9 марта Шрёдер вылетел из Стамбула в Москву, где на следующий день, по информации dpa, провел беседу с президентом России Владимиром Путиным. Три дня спустя Шрёдер лично проинформировал украинского посредника о ходе переговоров в Москве, но результаты, по словам Мельника, "оказались абсолютно бесполезными". "Не было сообщено ничего нового, чего бы мы еще не знали из наших собственных переговоров с российской стороной, - указал украинский посол. - Очень жаль, что эта возможность была упущена".

Украинский генштаб: на фронтах - без существенных переменНа 21-й день войны Генеральный штаб украинской армии в утренней сводке опять, уже который день подряд, сообщает, что существенных перемен в позициях сторон за последние сутки не произошло.Генштаб пишет, помимо прочего, что за сутки украинцы сбили три самолета, один вертолет, три дрона противника и две крылатых ракеты противника.Генштаб утверждает также, что украинская авиация жива и действует: за сутки она совершила девять налетов на колонны и места дислокации россиян.В условиях войны оперативно получить подтверждения или опровержения заявлений сторон о потерях чаще всего невозможно.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273492081630544&show_text=true&width=500

На разминирование после войны на Украине уйдет несколько лет - глава МВД Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал, что на разминирование в зонах боев после их окончания может уйти несколько лет, и Украине неминуемо понадобится помощь других стран. "Ни одно восстановление какого-либо объекта невозможно без этапа разминирования, - цитирует Монастырского телеканал "Суспiльне". - Очевидно, что тех, что есть у украинских спасателей, не хватит, чтобы сделать это за короткий срок. Поэтому коллеги уже готовят такую помощь - масштабный десант, собственно, спасателей всех стран, в том числе Европейского союза, и США, и Британии".

Forbes: уходящие из России компании обеспечивают работой более 200 тыс. человекМеждународные компании, заявившие о частичном или полном уходе из России из-за военного вторжения РФ в Украину, обеспечивают работой более 200 000 человек в стране, показали расчеты Forbes. Большинство компаний пока не отказались от производств и продаж, а поставили их на паузу.Большинство компаний, имеющих в России заводы и фабрики, об их остановке пока не заявляют. Правда, многие из них все равно простаивают из-за срыва поставок комплектующих. По данным издания, крупнейшим работодателем из заявивших об уходе компаний является McDonald’s. В России в сети ресторанов быстрого питания работает 62 тыс. человек. Второй по количеству наемных работников названа компания Pepsico (19 тыс. работников). На третьем месте - IKEA (15 тыс.).

В Украине введена уголовная ответственность за пропаганду действий РФПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий РФ, сообщил Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Документом запрещено оправдывать агрессию РФ в отношении Украины и представлять ее как внутренний или гражданский конфликт или гражданскую войну; прославлять военных России, наемников и членов других пророссийских группировок, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми"; отрицать временную оккупацию части территории Украины.За нарушение закона вводится уголовная ответственность. Его действие распространяется также на политические партии.

Производитель шин Michelin уходит с российского рынкаКомпания Michelin прекращает производство шин на территории россии и экспорт в страну своей продукции. Об этом сообщается на сайте компании, передает Укринформ."Группа Michelin временно прекращает свою промышленную деятельность в России, а также экспорт продукции в РФ", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что компания имела в России завод по производству шин, на котором работало около 750 человек.

ООН: от военных действий в Украине погибли 690 человек, в том числе - 48 детей, реальные потери гораздо вышеС 24 февраля по 14 марта Организация Объединенных Наций зафиксировала 1834 жертвы среди гражданского населения.691 убитых, в том числе 48 ребенка; 1143 человека ранены, в том числе 62 ребенка, в основном в результате обстрелов и авиаударов.В этой статистике речь идет только о документально зафиксированных жертвах войны. ООН подчеркивает, что реальные потери гораздо выше.Во вторник организация сообщила, что с начала войны Украину были вынуждены покинуть полтора миллиона детей.

Обстрел Мариуполя, взрывы в Киеве, Харькове, близ ОдессыПоследние сообщения украинских сайтов и каналов:- российский военный корабль обстрелял ракетами Мариуполь;- взрывы ночью гремели в Харькове;- в Киеве ближе к утру тоже были слышны взрывы;- сильный взрыв в селе Мирное в нескольких километрах на запад от Одессы.Подробностей, подтверждений, опровержений пока почти нет.

Япония запретила экспорт в Россию почти 300 товаров и технологийЯпония составила список из почти 300 товаров и передовых технологий, экспорт которых в Россию и Беларусь будет запрещен с этой пятницы, 18 марта.Как сообщает газета Japan Today, министерство экономики, торговли и промышленности Японии включило в список 266 видов товаров и 26 технологий.В список товаров под эмбарго вошли, в частности. полупроводники, оборудование для связи и для нефтепереработки и новейшие типы материалов, а среди запрещенных для России и Беларуси технологий оказались, например, программы для станков, делающих микрочипы.Кроме того, Япония полностью запрещает любые деловые отношения с полусотней военных организаций и предприятий России и БеларусиО принципиальном решении ввести эти санкции Япония объявила в первые дни войны на Украине, а сейчас обнародовала подробности касательно эмбарго и сроков его введения.

В Мелитополе умер молодой спортсмен, раненый в результате российского ракетного обстрела Сегодня в Мелитополе умер 18-летний спортсмен Виктор Катанчик, раненый в результате ракетных обстрелов Мелитополя. О смерти парня сообщил в Facebook флорбольный клуб "Скала", воспитанником которого он был, передает Укринформ. "Сегодня перестало биться сердце талантливого воспитанника нашего клуба, юного и жизнерадостного мелитопольца – Виктора Катанчика. 25 февраля во время российского ракетного обстрела Мелитополя ракета оккупантов разорвалась над его собственным домом… Виктор получил многочисленные поражения обломками ракеты…", - говорится в сообщении. Юноша был доставлен в больницу, где медики провели экстренную операцию, но для дальнейшего восстановления Виктора необходимо было госпитализировать в столичную клинику нейрохирургии, что в условиях активных боевых действий было невозможно. Виктор Катанчик был студентом Таврического государственного агротехнического университета. https://www.facebook.com/skala.melitopol/posts/5107068515998794&show_text=true&width=500

Госсекретарь США: Путина не станет, а Украина останетсяНезависимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ."Во-первых, Украина, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем владимир путин. Так или иначе, Украина останется, а Путина в какой-то момент уже не станет", - заявил Блинкен.Он добавил, что США сейчас пытаются предотвратить новые смерти и разрушения в результате российской агрессии в Украине, насколько это возможно."Настоящий вопрос состоит в том, сколько смертей и разрушений сейчас наносит российская агрессия. И это то, над чем мы работаем, насколько можем - ограничить, остановить, положить конец войне, которую проводит россия. Мы делаем это благодаря поддержке, которую предоставляем Украине ежедневно. Мы делаем это благодаря давлению, которое ежедневно оказываем на россию", – заявил Блинкен.Он выразил надежду, что смертям и разрушениям "рано или поздно" будет положен конец.

Минобороны Украины сообщило о гибели бывшего командира бригады Министерство обороны вечером во вторник сообщило о гибели тремя днями ранее бывшего командира 24-й отдельной механизированной бригады полковника Валерия Гудзя. Украинские военные почти ничего не говорят о своих потерях в целом (общую цифру лишь один раз за все время войны недавно назвал президент) и редко сообщают о гибели старших офицеров. Согласно сообщению минобороны, полковник Гудзь погиб 12 марта в Луганской области. Он командовал бригадой до 2020 года, затем ушел учиться, а с началом войны вернулся в бригаду. Какую должность полковник Гудзь занимал в своей бригаде после возвращения, не сообщается. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/276365878009205&show_text=true&width=500

МВФ: конфликт в Украине сильно изменит мировую экономикуВ Международном валютном фонде (МВФ) полагают, что конфликт в Украине может коренным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок. Помимо краткосрочных последствий, таких как рост инфляции в условиях замедления экономического роста, возможны и более долгосрочные последствия, если "торговля энергоносителями переместится, цепочки поставок изменятся, платежные сети распадутся, а страны переосмыслят свои валютные резервы", пришли к выводу аналитики МВФ.

Fitch: России грозит скорый дефолтВо вторник рейтинговое агентство Fitch заявило, что если Россия осуществит в рублях два платежа по долларовым облигациям, подлежащих выплате в среду, это будет означать суверенный дефолт после истечения льготного 30-дневного периода. 16 марта Россия должна произвести две выплаты по купонам на сумму около 117 миллионов долларов США именно в американской, а не в национальной валюте.

Уничтожены 3500 объектов гражданской инфраструктуры УкраиныПо данным украинских властей, с начала войны российские войска уничтожили в Украине уже 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 230 объектов транспортной инфраструктуры, 72 учебных заведения. 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как электроподстанции и газопроводы - полностью или частично разрушены, заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский. По его словам, разрушено 2 700 жилых домов и эта цифра постоянно меняется.

Проукраинские хакеры взломали сайты арбитражных судов РоссииВот так сейчас выглядит сайт Арбитражного суда Москвы и многих других, если не всех арбитражных судов России.Пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина сказала РИА Новости, что все сайты арбитражных судов страны работают на единой платформе, и сейчас специалисты пытаются устранить последствия взлома.

Сенат США назвал Путина военным преступникомСенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником."Все мы, демократы и республиканцы в этой палате, вместе заявляем, что Владимир Путин не сможет избежать ответственности за зверства, совершенные в отношении украинского народа", - заявил перед голосованием лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.Проект резолюции внес республиканец Линдси Грэм. Как сообщает Reuters, помимо обвинений в адрес лично Путина, сенаторы в своей резолюции призывают Международный уголовный суд и страны мира активно расследовать предполагаемые преступления российской армии на Украине.

Взрывы в Виннице и ХарьковеТелеканал "Суспiльне" сообщает о взрывах в Виннице. Винница расположена далеко от районов боев, и речь, вероятно, о новом ракетном ударе. Подробностей пока нет.Агентство УНИАН публикует коротенькое видео, как утверждается, из Харькова, на котором слышна стрельба и мощный взрыв.

Премьер-министр Украины: восстановление страны будет оплачено из репараций России Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что восстановление всего, что разрушено в Украине за время войны, будет финансироваться в том числе за счет арестованной российской собственности. Прямые убытки Украины от российского вторжения уже составляют больше 500 млрд долларов, и страна надеется, что эти потери будут компенсированы за счет репараций с России и финансовой помощи союзников, сказал Шмыгаль во вторник вечером после встречи с приехавшими в Киев премьер-министрами Польши, Чехии и Словении. Можно ли будет взять с России какие-то репарации даже после победы Украины на своей территории (о которой пока крайне сложно говорить) - на этот вопрос ответа сейчас нет. Денис Шмыгаль сказал, что по крайней мере Украина будет добиваться ареста российской собственности за рубежом. Шмыгаль также обрисовал, каких еще санкций против России хотела бы Украина. Это признание России страной-спонсором терроризма, закрытие портов для российских судов и грузов, эмбарго на все российские энергоносители и сырье, отключение российских банков от SWIFT (пока отключены лишь несколько) и отмена выдачи виз российским гражданам.

Примерно в три часа ночи - воздушная тревога по всей Украине Уже привычная, к сожалению, картина: украинские каналы в последние минуты сообщают, что воздушная тревога объявлена почти по всей стране, от Полтавы до Львова и от Киева до Одессы.

Байден объявит о помощи Украине еще на миллиард долларовПрезидент США Джо Байден в среду объявит о предоставлении Украине военной помощи еще на миллиард долларов - об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.Конгресс и президент США только что приняли полугодовой бюджет на полтора триллиона долларов, в котором предусмотрены и деньги на помощь Украине - 13,6 млрд долларов.Миллиард, о котором планирует объявить Байден - это часть этой суммы. По сведениям Wall Street Journal, на эти деньги США планируют дать украинцам больше тех же типов оружия, что они уже перебрасывали на Украину, прежде всего противотанковое и зенитное оружие.Reuters пишет, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, что Байден объявит о помощи Украине на 800 млн долларов.

Украинский генштаб: Россия потеряла 40% сил вторженияГенштаб вооруженных сил Украины в очередной сводке по итогам дня 15 марта утверждает, что Россия за 20 дней войны потеряла до двух пятых своих сил вторжения."По состоянию на 15 марта 2022 года враг потерял (уничтоженными полностью или утратившими боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины", - пишет украинский генштаб.В условиях войны оперативно получить подтверждения или опровержения заявлений сторон о потерях чаще всего невозможно; другие источники подобных оценок не давали.Украинские военные также утверждают, что наступление россиян на всех направлениях по-прежнему застопорилось: тяжелее всего для украинской стороны складывается ситуация в Мариуполе.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273253274987758&show_text=true&width=500

Во вторник, 15 марта, из восточных областей Украины эвакуированы почти 30 тыс человекПрезидент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил согражданам, что за вторник из трех восточных областей - Сумской, Харьковской и Донецкой - эвакуированы 28 893 человека.

Зеленский зовет всех в КиевПосле визита в Киев глав правительств Польши, Чехии и Словении президент Украины Владимир Зеленский позвал в свою столицу политиков всех дружественных Украине стран."Я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Тут может быть небезопасно, это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение о расширении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолетов. Но! Вы точно знаете, что взоры всех людей мира сейчас обращены на нашу столицу, на украинцев, и каждый, кто с нами, получит благодарность не только нашу, но и других народов мира, каждый, кто с нами, имеет шанс стать настоящим героем", - сказал Зеленский в очередном видеообращении во вторник вечером.

Качиньский предложил отправить миротворческую миссию НАТО в УкраинуВице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить в Украину миротворческую миссию НАТО или миссию более широкого состава."Такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины, - цитирует РИА Новости слова Качиньского после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. - Которая - конечно, с согласия президента и правительства - окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия. Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами - вооруженными силами".

Зеленский: "Это мужественный и дружественный шаг"Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министров Словении, Польши и Чехии за встречу и оказанную помощь Украине.“Во времена, когда большое количество дипломатов покинуло Украину после вторжения со стороны Российской Федерации на нашу землю, эти уважаемые люди, лидеры своих независимых европейских государств, они ничего не боятся, они больше боятся за нашу судьбу, они здесь, чтобы поддержать нас. Это мужественный и дружественный шаг”.

Би-би-си: Слова Зеленского о НАТО дают надежду на соглашениеВысказывания президента Зеленского демонстрируют его разочарование в НАТО - но в то же время показывают ту правду, которая годами была известна как в Киеве, так и в Брюсселе: Украина вряд ли скоро присоединится к альянсу. Об этом пишет Джеймс Лэндейл, дипломатический корреспондент Би-би-си.Зеленский говорил о важности поиска "новых форматов сотрудничества с имеющимися организациями", чтобы Украина могла иметь надежные гарантии безопасности.Это может быть намеком на уступку, которая могла бы стать частью потенциального соглашения с Москвой, желающей, чтобы Украина имела нейтральный статус.Впрочем, многие аналитики отмечают, что потенциальное членство Украины в НАТО было лишь прикрытием для России, в то время как истинная обеспокоенность Путина связана с общим движением Украины к Западу и ЕС и стремлением к большей демократии.