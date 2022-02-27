ОНЛАЙН. Минобороны РФ обвинило Киев в применении фосфорных боеприпасов, стороны договорились о переговорах

В Украине четвертый день продолжается война с Россией. Боевые действия по-прежнему идут в различных регионах страны. Delfi собирает свежую информацию в текстовом онлайне.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 27 февраля

В Харькове горит школа.

Посол ФРГ в Киеве заявила, что Германия начнет поставлять Украине оружие с завтрашнего дня.

Минобороны России обвинило Киев в применении фосфорных боеприпасовОфициальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинил украинских военных в примении начиненных фосфором боеприпасов. По его словам, они используются вблизи аэродрома Гостомель в пригородах Киева.Кроме того, Минобороны России утверждает, что "штурмовые отряды" "Правого сектора" (организация запрещена в России) используют мирное население в качестве живого щита в Мариуполе.В еще одном заявлении российского Минобороны говорится, что в Северодонецке Луганской области националисты, "действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения".В Киеве эти заявления пока не прокомментировали.О каких-либо потерях российских вооруженных сил Минобороны РФ по-прежнему не сообщает.

Украинский посол в Турции заявляет, что первое условие Украины на переговорах — прекращение огня и вывод войск.

Конкретное место переговоров российской и украинской делегации на границе двух стран раскрывать не будут, сообщил источник ТАСС.

Авиакомпания Air France останавливает полеты над Россией.

Адвоката Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но говорит, что он остается в столице. "Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Виктор Медведчук покинул адрес, по которому он отбывал домашний арест. Указанная информация не является новостью для стороны защиты, т. к. ещё в четверг руководитель личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о поступающих ему угрозах со стороны радикальных националистических группировок. В распоряжении стороны защиты имеются материалы о реальной угрозе жизни и здоровью Виктора Медведчука, которые будут предоставлены суду и следствию в соответствии с действующим законодательством. В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а так же с необходимостью обеспечения его защиты, Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности. При этом сторона защиты напоминает, что введение военного положения не отменяет Конституцию и законы Украины и все процессуальные процедуры должны осуществляться в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом , с соблюдением установленных гарантий прав человека", — приводит слова адвоката Телеграм-канал "Политика Страны".

https://twitter.com/taygainfo/status/1497847676280397824?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/_sergey_boyko/status/1497903670368751621?ref_src=twsrc%5Etfw

В России продолжаются антивоенные акции Антивоенные акции проходят в воскресенье в разных городах России, в том числе в Москве и Петербурге. https://twitter.com/brewerov/status/1497923751291277316?ref_src=twsrc%5Etfw

Подробности предстоящих переговоров с российской стороной в Беларуси:Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с русскими без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Российская авиация нанесла новый удар по воинской части в Балаклее.

Зеленский подтвердил встречу с российской делегацией на белорусско-украинской границе.

Офис президента Украины сообщил, что представители Киева примут участие в переговорах. Они пройдут на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять "без дополнительных условий".

Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. подтвердил, что Виктор Медведчук выехал из своего дома, где находился под домашним арестом. Причем он предполагает, что выехал Медведчук с разрешения суда, который распорядился снять с него электронный браслет. Геращенко пообещал, что теробоона поговорит с этим судьей "по душам". Медведчук — руководитель партии "За жизнь" — обвинялся в госизмене. Позавчера в Госдуме РФ Медведчука предложили на роль нового главы Украины.

Заявление Путина по приведению в боевую готовность сил сдерживания (то есть, ядерных сил)."Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", — сказал Путин Шойгу и Герасимову.

Похоже, переговоры России и Украины все-таки могут состояться. Собеседник "Украинской правды" в окружении президента Зеленского заявил, что встреча состоится на границе. "Без всяких предварительных условий. Это важно. Они инициировали. У нас будет очень правильная делегация". Украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий, пишет украинский портал ZN.ua.

Еще одно жесткое видео, что сегодня происходит на улицах Киева.

Российская техника едет по Бердянску.

В Киев движется большая колонна российской бронетехники с отметкой "V", заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко."Главная проблема на данный момент, если мы говорим о городе Киеве, — это то, что достаточно большая колонна бронетехники с отметкой "V" идет в Киев. Но я думаю, что мы знаем, где они идут, знаем, куда они идут, и мы готовы к ним", — сказал Денисенко.

Путин приказал перевести силы сдерживания в режим особого дежурстваПрезидент Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в режим особого боевого дежурства:"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, — сказал Путин. — Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".Согласно справочнику на сайте Минобороны, стратегические силы сдерживания — это "основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного".Что имеется в виду под "особым режимом" несения боевого дежурства — неизвестно.

Мэр Киева Виталий Кличко о ситуации в городе.

Киевский отряд терробороны проверяет документы у прохожего, держа его под прицелом.Сегодня в Киеве комендантский час. Власти предупредили, что всех, кто вышел на улицу будет воспринимать как потенциальных диверсантов.

Россия. Огромная очередь к банкомату Тинькоф в Химках.

Израильский премьер-министр Беннет позвонил Владимиру Путину и предложил посредничество в целях приостановки военных действий на Украине. Путин, как сообщают в Кремле, ответил премьеру Израиля, что делегация РФ находится в Беларуси и "готова к переговорам с представителями Киева, которые до сих пор не воспользовались этой возможностью".

Зеленский заявил, что поговорил по телефону с Лукашенко. Деталей пока нет.

Украинские рапиристы отказались выходить на бой с командой России на турнире в Египте, им засчитано техническое поражение. Об этом сообщает "МАТЧ ТВ".

Кадыров назвал "медлительной" тактику России на Украине и предложил Путину "начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины", передает BBCRussian. Его позиция в телеграм-канале."Мне непонятно, почему мы продолжаем нянчиться с бандеровцами? Ведь с первого дня очевидно, что националисты другого языка, кроме силы, не настроены понимать". Он потребовал "решительный штурм"."Я прошу руководство страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами", — написал Кадыров.

В Беларуси, где проходит референдум по изменению Конституции, людей возле избирательных участков становится все больше. Многие выступают за прекращение военных действий в Украине.https://twitter.com/belteanews/status/1497899132303724548?ref_src=twsrc%5Etfw

Путин приказал Минобороны РФ перевести российские войска в особый режим боевого дежурства, сообщают Телеграм-каналы.

Люди выходят на антивоенные марши в Минске.

⚡️ Евросоюз рассматривает закрытие портов для российских кораблей. Санкции становятся все более тотальными.

Самоуправление Кекавы собирает информацию о жителях и компаниях, которые хотят принять участие в размещении украинских беженцев, приглашают откликнуться всех, у кого есть свободные помещения и возможность принять пострадавшие семьи. Ранее жители Кекавы активно жертвовали разные вещи беженцам. К дверям Кекавской краевой думы приносили одеяла, продукты, канистры с горючим. В субботу волонтерские автобусы доставят груз до украинско-польской границы.

❗️В Мариуполе внвь звучит воздушная тревога.

Посольство Украины в Минске. Люди массово несут цветы.

Франция закрывает свое небо для российских самолетов.

Макрон о разговоре — с Лукашенко:Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал пост на русском языке, в котором рассказал о своем разговоре с лидером Беларуси Александром Лукашенко.https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1497897720937332739?ref_src=twsrc%5Etfw

Большой митинг в поддержку Украины в Баку, столице Азербайджана.

Обращение заместителя Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины генерал- лейтенанта Евгения Мойсюка к российским военным с призывом сложить оружие и сдаться в плен, чтоб сохранить свою жизнь.

❗️ Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

На севере от Киева ПВО сбило два российских вертолета.

Четвертые сутки Украина продолжает сопротивляться нападению российской армии. Боевые действия идут в различных регионах страны, сообщается о множестве жертв, разрушениях и уничтоженной военной технике. Сотни тысяч человек стали беженцами. Delfi предлагает карту, основанную на актуальной информации.

Румыния предоставит Украине военную и гуманитарную помощь. Также там готовы лечить в своих военных госпиталях раненых украинцев.

МИД Испании не исключает высылки российского посла.

❗️ Главы МИД стран ЕС сегодня примут новые жесткие санкции против России, включая отключение ряда российских банков от SWIFT.

Брошенный российский бензовоз под Харьковом.

❗️ Премьер Японии заявил, что Токио вслед за странами Запада введёт санкции против Путина. Кроме того, власти Японии обещают поддержать отключение ряда банков РФ от SWIFT.

Украина закроет все пункты пропуска на границах с Россией, Беларусью и Приднестровьем.

Нидерланды закрывают небо для российских самолетов.

❗️ Британия просит партнёров по G7 ввести лимит на импорт газа и нефти из России.

На избирательных участках начались первые задержания

На Украине могут освободить из-под стражи бывших военныхПрокурор Офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк сообщил, что власти освободят из мест лишения свободы и следственных изоляторов бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время войны."Вопрос сложный и решается на наивысшем уровне. Речь идет о большом количестве лиц, пребывающих под стражей и уже отбывающих наказание по всей стране", — рассказал Синюк порталу "Громадське".При этом он подчеркнул, что по большинству желающих вопрос еще согласовывается: учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние.

https://twitter.com/bbcrussian/status/1497890750801002500?ref_src=twsrc%5Etfw

Украинская служба по чрезвычайным ситуациям — о гибели мирных жителейГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о гибели мирных жителей в нескольких населенных пунктах.Так, по данным службы, в Харькове погибла женщина в результате попадания снаряда в жилой девятиэтажный дом, в Сумах в результате обстрела скончался мужчина, а в Киевской области в поселке Бородянка после попадания снаряда в жилой дом погибли три человека.Всего за последние сутки в Киеве погибли шестеро гражданских, заявили в ведомстве.Минобороны России настаивает, что удары наносятся только по военным объектам, и обвиняет Киев в провокациях и распространении "постановочных видео" с жертвами среди мирного населения.

https://twitter.com/bbcrussian/status/1497884628014743553?ref_src=twsrc%5Etfw

Зеленский заявил, что Украина официально направила в Гаагу иск к РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский написал в "Твиттере", что Украина официально направила в Международный уголовный суд в Гааге иск к России.По словам Зеленского, Киев просит суд признать ответственность России за манипулирование понятием "геноцид" для оправдания военной агрессии.Украина требует в экстренном порядке принять решение, обязывающее Россию прекратить боевые действия.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497885721931268103?ref_src=twsrc%5Etfw

Крупнейший мировой производитель полупроводников — тайваньская компания TSMC — остановила поставки в Россию из-за нападения на Украину.

Бюллетень белоруса, выступающего против войны.

В Беларуси народ массово собирается возле избирательных участков. Слышны антивоенные лозунги.

В районе аэропорта Харьков-Северный ведутся бои.

Глава МИД Германии: мы до последнего рассчитывали на дипломатию, но пришел момент сделать разворот на 180 градусов.

Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки летального оружия и топлива в Украину.

Международная изоляция выглядит так. Карта стран, закрывших воздушное пространство для России.

Зеленский сообщил, что Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России.

Выдача оружия в Запорожье.

На въезде в Сумы горит военная техника.

Военные разыскивают колонну вражеской техники, помеченную буквой V.

Возле Кремля задержали бабушку, державшую сумку с надписью "Нет войне".

Сибирь против войны. Антивоенная акция в Новосибирске.

В Ригу отправился уже второй автобус из Львова с эвакуированными латвийцамиНа втором эвакуационном рейсе едут 78 человек. Автобус уже пересек украинско-польскую границу. Первый автобус из Львова в Ригу, на котором в субботу, 26 февраля, выехали 29 латвийцев и 10 членов их семей, в скором времени прибудет в Ригу.Второй автобус может прибыть в столицу Латвии около полуночи.

Германия закрывает воздушное пространство для российских самолетов сегодня с 17.00 по московскому времени.

Министерство обороны Украины опубликовало новые данные потерь России•27 самолетов;•26 вертолетов;•146 танков;•706 боевых бронированных автомобилей;•49 пушек;•1 ЗРК Бук;•4 установки Град;•30 единиц автомобильной техники;•60 цистерн;•2 беспилотника;•2 судна;•средства ПВО;•Личный состав ориентировочно 4300(уточняется).Данные не подтверждены Минобороны РФ.

Сборная Чехии объявила, что отказывается сыграть со сборной России в стыковых матчах за право участвовать в чемпионате мира по футболу. Ранее другие участники этих стыков - Польша и Швеция - тоже объявили об отказе играть с Россией.

Путин больше не почетный президент федерации дзюдоМеждународная федерация дзюдо (IJF) выступила с заявлением о том, что приостанавливает полномочия Владимира Путина, у которого был статус почетного президента организации:"В свете продолжающегося военного конфликта на Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановке статуса Владимира Путина в качестве почетного президента и посла Международной федерации дзюдо", – говорится в сообщении.Путин с детства увлекается дзюдо и был чемпионом Ленинграда в этом виде спорта.

Европейские страны продолжают закрывать небо для российских самолетовВласти Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании и объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.Ранее это уже сделали Великобритания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Чехия, Польша, Румыния и Болгария.

Российская делегация в Гомеле никого так и не дождалась.

Взрыв в Ирпене.

Новые военнопленные из российской армии. Кажется, их становится все больше.

Молодежное движение "Весна" объвляет антивоенные протесты по всей России.

Дания и Ирландия решили закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Рекомендации для защитников Киева от бывшеха морпеха США украинского происхождения📌Держитесь подальше от улиц, не выходите на них. Худшее место в условиях городской войны — это быть на улице. 📌Двери называют смертельной воронкой. Человеку свойственно пытаться проникнуть внутрь через дверь. Направьте все свое оружие на дверь, чтобы максимизировать количество убийств. 📌 Заблокируйте дверь изнутри всем, чем только можно: мебелью, стульями, минами-ловушками (взрывчаткой). Идея заключается в том, чтобы заставить захватчиков думать, что дверь не заблокирована. Таким образом, когда они попытаются войти, они останутся незащищенными как можно дольше. 📌Лестницы — ещё одна хорошая зона поражения. Заблокируйте лестницы любыми препятствиями, чтобы замедлить захватчиков. 📌 Если вы бросаете гранаты вниз по лестнице, держите магазин наготове. Захватчики, скорее всего, побегут вверх по лестнице, чтобы проскочить мимо взрыва гранаты. Вам понадобятся все имеющиеся у вас патроны, чтобы застрелить как можно больше захватчиков. 📌 По возможности прорезайте небольшие отверстия в полу в комнатах внизу для стрельбы. Люди, проникающие в помещения, будут искать угрозу прямо перед собой и, как правило, не смотрят на верх или низ до последнего. 📌Не носите оружие на теле. Если дело дойдет до рукопашной, это будет мешать вам. 📌 Держите нож, лопату или дубинку рядом и под рукой. Если вам придется драться врукопашную, это гораздо удобнее, чем винтовка. 📌Никогда не стреляйте из одного и того же окна дважды. 📌 Никогда не высовывайте дуло винтовки за окно. Не выставляйте его напоказ. 📌Стреляйте из глубины комнаты за окном. Это поможет скрыть дульную вспышку и уменьшить шум, что затруднит определение места выстрела. 📌Если вы ранили врага, не убивайте его. Пусть его друзья придут ему на помощь. Перемещение раненого солдата означает, что для того, чтобы унести его, потребуется 4 человека из боя. Это на 4 винтовки меньше стреляющих в вас. 📌 Стреляйте в тех, кто пытается эвакуировать раненого солдата. Это деморализует их и выведет из боя еще больше людей, чтобы эвакуировать его. 📌 Держите при себе как можно больше углеводов и не забывайте есть и пить. Городская война невероятно интенсивна. 📌Постоянно двигайтесь. Никогда не оставайтесь долго на одном месте. 📌Один очень меткий выстрел может задержать много людей на очень долгое время. Вам не обязательно быть снайпером. Вам просто нужно убедить их, что поблизости есть снайпер. 📌 По возможности старайтесь сообщать другим друзьям, где вы находитесь, чтобы избежать дружественного огня. В городской среде очень легко начать стрелять друг в друга. 📌Это может быть затратно, но уберите трассеры из своего боезапаса и воздержитесь от их использования. 📌Имейте один магазин со всеми трассирующими патронами. Используйте этот магазин только тогда, когда вам нужно сообщить всем остальным (друзьям), где находится враг. После его использования бегите подальше от того места, где вы только что были.

Арестович о ситуации на фронтах. Говорит, что подразделения с Западной Украины уже выдвинулись на Киев.

Новая попытка переговоров. Что произошлоУтром в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны достигли договоренности провести переговоры в Гомеле и для это в Беларусь уже прибыла российская делегация.Президент Украины Владимир Зеленский вскоре выложил видеообращение, в котором заявил, что Киев готов к переговорам, но не на территории государства, от которого исходят агрессивные действия.В Кремле же заявили, что Гомель в качестве места переговоров предлагала именно украинская сторона. В Киеве на это ответили, что такой вариант действительно обсуждался, но в последний момент Москва выдвинула недопустимые требования — чтобы украинские военные сложили оружие.С заявлением выступил и лидер Беларуси Александр Лукашенко. Он сказал, что на Украине нет ни одного белорусского солдата, но неожиданно признал, что с юга Беларуси в начале конфликта "было 2-3 ракетных удара", поскольку Киев якобы развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы.Вторая попытка Москвы и Киева сесть за стол переговоров, по всей видимости, снова заканчивается неудачей.

Мэр Ирпеня заявил, что атака российских войск на город отбита.

В Кривом Роге люди объединяются, чтобы дать отпор врагу.

Улицы Харькова после обстрела.

Google вводит в отношении российских государственных СМИ запрет на продажу рекламы на платформах компании.

Пресс-секретарь Зеленского: Россия настаивала, чтобы Украина перед переговорами сложила оружиеПресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров ответил на заявления Москвы о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Киевом. По его словам, такой формат обсуждался, но Россия настаивала, что Украина должна сначала сложить оружие."Мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики из России потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за “русским военным кораблем", — сказал НикифоровПредложение "отправиться за кораблем" — это отсылка к записи, опубликованной погранслужбой Украины. На ней пограничники с Змеиного острова посылают *** (к черту) российский военный корабль.Никифоров заявил, что сегодняшние заявления Кремля и решение "демонстративно ехать в Гомель" — это только информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину."Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой к нашим городам направляются самолеты и ракеты", — сказал Никифоров.

И еще одно заявление Лукашенко: "Беларусь обратится к РФ с просьбой разместить ядерное оружие, если Запад разместит такие вооружения в Польше или Литве".

Минобороны Украины публикует видео удара Байрактара по российской технике в Херсонской области.

Сегодня утром NEPLP принял решение о прекращении ретрансляции телеканала РБК на территории Латвии. https://twitter.com/Ivars_Abolins/status/1497854700246515715?ref_src=twsrc%5Etfw

Еще фото из Николаева

Колонна российской техники неожиданно прорвалась с Ирпеня и движется в сторону Святошинского района в столице, сообщает "Сегодня".

Фото последствий боев в Николаеве.

Корюкив. Черниговская область. Местные жители и российский танк.

Российские солдаты на улицах Харькова.

Уличный бой в Харькове (съемка с украинской стороны) и брошенная военная техника россиян.

Зеленский: действия российских войск "тянут на международный трибунал""Они лгали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре. Они сознательно избрали тактику на поражение людей и всего того, что делает жизнь просто нормальной. Электростанции, больницы, детские садики, жилые дома, все под ударами каждый день. То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам, тянет на международный трибунал", — сообщил Зеленский.

Лукашенко: конфликт на Украине — цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодкиПрезидент Беларуси Александр Лукашенко высказался о происходящем на Украине.По его словам, ситуация может стать еще хуже, чем сейчас."Конфликт на Украине — цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки", — заявил Лукашенко.

"Газпром" заявил, что газ через Украину в Европу прокачивается в прежнем режиме, перебоев нет.

Харьков. Фрайкор и ВСУ ведут бои с российскими войсками.

Земгальское региональное добровольное пожарное общество в начале марта направит на границу с Украиной отряд с гуманитарной помощью. Сейчас эту помощь собирают - каждый желающий может сделать пожертвование.

Глава Дагестана сообщил о погибшем в ходе вторжения в Украину дагестанце. До этого власти России не признавали никаких потерь.

В Черниговской области полиция вместе с местными жителями остановили колонну российских танков.

https://twitter.com/mich261213/status/1497751283738058758?ref_src=twsrc%5Etfw

Васильков после обстрела оккупантами.

Российская армия в Буче.

Кремль: российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с УкраинойРоссийская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с Украиной, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россия готова к переговорам в Гомеле, теперь Москва ждет украинцев, сказал он.По словам Пескова, в делегацию вошли представители МИД России, Минобороны и других ведомств, в том числе администрации президента.В МИДе Беларуси в разговоре с РИА "Новости" сообщили, что Минск подготовил все необходимое для переговоров в Гомеле и занимается обеспечением "протокольных вопросов".Из заявлений Москвы и Минска неясно, согласились ли на переговоры в Киеве. Би-би-си запросила комментарий у офиса президента Владимира Зеленского и МИД Украины.

Горящий российский "Тигр" в Харьковегорящий российский "Тигр" в центре Харькова. Кроме него, на других видео, которые публикуют украинские каналы, есть еще две горящих в Харькове боевых машины.На видео вхождения российских военных в Харьков, которые до этого утром публиковали украинцы, было три или четыре тигра, а также два грузовика с крытыми брезентом кузовами.https://twitter.com/RALee85/status/1497821170292326405?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам.Зеленский заявил, что он хочет мира и готов вести переговоры с Россией. Но не в Беларуси, потому что с ее территории началось вторжение в Украину."Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", — заявил украинский президент.

Сайт Минобороны Беларуси недоступен.

Обстрелянный жилой дом в Харькове.

Российская актриса Лия Ахеджакова пожертвовала 10 тысяч долларов из своих сбережений на нужды ВСУ.

Брошенная военная техника российской армии под Харьковым попала на фото.

Российская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением Харькове. Видео разбитой военной колонны.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании "интернационального легиона Сил территориальной обороны". Он предложил иностранцам, "желающим участвовать в сопротивлении оккупантам и защите мировой безопасности", приехать в Украину.

Ночь в Киеве прошла спокойно, сообщают городские власти. https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/330277885797493&show_text=true&width=500

Компания Google запретила российскому государственному RT и другим госканалам получать деньги за рекламу на своих веб-сайтах, в приложениях и видео на YouTube. Об этом сообщает Reuters. Накануне аналогичный запрет ввела компания Facebook.

Судя по видео украинских телеграм-каналов, ночью в центре Николаева шел ожесточенный бой. По словам мэра города, контроль над городом сохраняют украинские силы. Численность населения Николаева - около 480 тысяч человек.

Кратко: сводка Министерства обороны РоссииБлокированы Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геническ и аэродром Чернобаевка у Херсона.Уничтожено 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 23 пункта управления и 31 комплекс ПВО С-300.302-й зенитный ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие, задержан 471 военнослужащий.Армия ДНР взяла под контроль Павлополь и Пищевик.

В Харькове начались уличные бои. Украинские телеграм-каналы утверждают, что горит российская военная техника:

Город Новая Каховка на Херсонщине находится под контролем российских войск. Об этом заявил мэр города Владимир Коваленко. В городе сняли украинские флаги, передает УНИАН. Би-Би-Си отмечает, что Новая Каховка небольшой город, но расположен он в стратегически важном месте - на Днепре, там, где из него вытекает Северо-Крымский канал, питающий поливной водой Крым.

Кратко: сводка от Министерства обороны Украины Колонны российской бронетехники замедлили темпы продвижения. Войска противника испытывают нехватку топлива и боеприпасов. Основная цель - взять Киев - не выполнена. Главная тактика - захват малых городов, сел и магистралей. Россия перешла к активному использованию диверсионных разведывательных групп. В Мозырьском районе Беларуси сформирована ударная группа для атаки по критической инфраструктуре городов и войск Украины. Разрушена железнодорожная инфраструктура в направлении России. Потери российский армии: более 3000 убитых, 200 взяты в плен. Сбито 16 самолетов и 18 вертолетов. Уничтожено 102 танка, более 540 единиц техники, 1 зенитно-ракетный комплекс БУК. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/265268882452238&show_text=true&width=500

Российские войска прорываются в Харьков. "Произошел прорыв легкой техники. В том числе и в центральную часть города", - заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Мэр Борисполя: информация о высадке десанта не подтвердилась. Ситуация в городе спокойная.

Ситуация в Киеве спокойная и контролируется украинской армией и силами территориальной обороны, сказал утром в воскресенье заместитель мэра Киева Николай Поворозник. По его словам, в городе ночью было несколько стычек с диверсионно-разведывательными группами россиян.

Войну в Украине нужно остановить, заявил LETA председатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов. "Все интересы, обвинения, интерпретации истории больше не важны. Главное остановить гибель людей", - отметил он.

Мэр Николаева (крупный город, два дня назад сообщалось о том, что к нему вышли российские подразделения) Александр Сенкевич говорит, что город остается под контролем Украины. "Сегодня в городе работает сколько-то российских ДРГ [диверсионно-разведывательных групп], но ситуация под контролем, танки и другая бронетехника, которая сейчас находится на территории города - украинские", - говорит он.

Обновляющийся список потерь военной техники (с верификацией): https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html

Будущее рижского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге под вопросом. Руководство клуба в субботу отказалось давать прямой ответ в эфире LTV. Давление на клуб в связи с участием в российском турнире увеличивается.

ДНР сообщает о гибели 12 мирных жителей за десять дней. "За 10 дней эскалации со стороны ВСУ зафиксировано 611 фактов ведения огня. Всего противником выпущено 7492 боеприпаса различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У"", - говорится в сообщении, распространенном в субботу вечером представительством ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Главное к этому часуУкраинская сторона утверждает, что за время вторжения погибло 3500 российских военных. Россия данные о потерях не раскрывает. В Минздраве Украины сообщили о гибели 198 гражданскихБолее 150 тысяч украинских беженцев, по данным ООН, покинули Украину, около половины уехали в Польшу.В Киеве с 17:00 до 8:00 действует комендантский час.Евросоюз вместе с США, Канадой и Великобританией намерены заморозить активы Центробанка РФ, отключить некоторые российские банки от SWIFT.Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Балтии, Румынии, Болгарии, Польши, Чехии и Словении. Не исключено, что российским авиакомпаниям запретят летать во все страны Евросоюза.Латвийские операторы ТВ отключили большую часть российских телеканалов.

Украинские СМИ сообщают о высадке российского десанта около аэропорта Борисполь. Эта информация пока не подтверждена.

Снаряд попал в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон". В пресс-службе ГСЧС Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили: "Попадание было в забор. Здание и емкости - целы". По предварительной оценке угрозы населению нет.

Если верить сообщениям с мест, самые тяжелые бои под Киевом в последние дни идут в городе Васильков? Би-би-си полагает, что причина в том, что российской армии нужен аэропорт на правом берегу Днепра. В аэропорту Антонова в Гостомеле взлетная полоса разгромлена, в Жулянах тоже ничего не получилось. "Логика простая: нужен плацдарм, куда можно посадить десант, а оттуда развивать наступление на город, - пишет издание. - Если высаживаться в Борисполе - главном аэропорту Киева - то придется на пути из него в центр Киева пересекать мосты".

Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов из стран Балтии и Словении, сообщает "Интерфакс". Это ответный жест - ранее такое же решение для российских самолетов приняли Латвия, Литва, Эстония и Словения.

Доброе утро. Delfi продолжает онлайн событий в Украине. Архив предыдущей текстовой трансляции: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-minoborony-rossii-dan-prikaz-razvivat-nastuplenie-po-vsem-napravleniyam.d?id=54090952

Лукашенко:Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о происходящем на Украине. По его словам, ситуация может стать еще хуже, чем сейчас."Конфликт на Украине – цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки", - заявил Лукашенко.