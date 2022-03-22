ОНЛАЙН: Минобороны РФ заявило об уничтожении "Байрактара", с начала войны в Украине погибли 117 детей

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 22 марта

Вопрос о компромиссах, которые могут достигнуты на переговорах между Украиной и Россией, должен быть вынесен на всеукраинский референдум. Об этом в интервью Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Новая газета"."Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов.А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией", — подчеркнул он.Речь, отмечает Зеленский, идет компромиссах по поводу территорий Донбасса и Крыма, а также гарантий безопасности. Президент отметил, что Украина вряд ли уже сможет присоединиться к НАТО, потому что в альянсе "боятся России". Поэтому, считает украинский лидер, Киев может рассмотреть и другие гарантии безопасности, в том числе, от отдельных стран-участниц НАТО.

Украинские беженцы характеризуют жителей Латвии как добрых и отзывчивыхВоенные беженцы с Украины, перебравшиеся в Латвию, характеризуют местных жителей как добрых и отзывчивых. Об этом свидетельствуют данные, полученные агентством LETA возле Центра поддержки беженцев в Риге.

Британия обвинила Кремль в телефонных провокациях против министровПравительство Великобритании открыто обвинило Россию в организации провокационных звонков, касавшихся войны в Украине, которые пранкеры делали британским миристрам.На прошлой неделе министр обороны Бен Уоллес и глава МВД Прити Патель заявили, что им звонили самозванцы.Позже в резиденции премьер-министра признали, что подобная провокация была совершена и в отношении министра культуры Надин Доррис.

VK заблокировал страницы оппозиционеровПо требованию Генпрокуратуры ВК заблокировал страницу оппозиционера Ильи Яшина.Также о блокировке своей страницы рассказал и паблике соратников Навального.Яшин является депутатом Красносельского округа Москвы.Ранее социальная сеть ВК заблокировала аккаунты многих независимых СМИ, а также паблик фанатов политолога Екатерины Шульман.

Чернигов остался без электричества и водыЧернигов 22 марта полностью остался без электроснабжения и воды, сообщает глава областной администрации Вячеслав Чаус.Он утверждает, что из-за обстрелов в городе нет электричества, а также обесточена насосная станция — так что и воды тоже нет. Аварийные коммунальные службы работают, чтобы попытаться восстановить коммуникации.Ситуация в городе и без того очень сложная: Чернигов постоянно обстреливают, артиллерийские снаряды долетают почти до центра города. Безопасного выезда из города нет. Жители, рискуя жизнью, ищут способы самостоятельно выбраться.

Разрушения с начала войныС начала войны в Украине повреждено около 3780 жилых домов, полностью уничтожено 651 здание, сообщил заместитель председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш.Эта статистика, уточняет Примуш, фиксирует только те случаи, в которых спасатели могут полностью оценить объем ущерба, не подвергая опасности свои жизни. И в эту статистику не входят территории, занятые российскими войсками, где оценить разрушения невозможно.Реальные масштабы разрушений куда больше, подчеркнул Примуш.

Правительство Великобритании готовится временно взять в управление британское подразделение розничных поставок ПАО "Газпром". Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, "Газпром Маркетинг энд Трейдинг Ритейл Лтд" станет главным кандидатом на попадание в специальный административный режим Великобритании. Работу компании, в случае ее перехода в режим особого управления будет обеспечивать Teneo Inc. Но назначение администратора требует нормативного и юридического одобрения. Газпром обеспечивает до 20% потребностей Британии в газе.

Ирина Верещук о работе гуманитарных коридоров.Планы работы гумкоридоров на 22 марта по заявлению Верещук:- Бердянск-Запорожье. Место сбора — спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе 27- Мангуш-Запорожье. Место сбора — село Юрьевка, Мелекинского сельсовета, пансионат "Смена"- Никольское-Запорожье. Место сбора — школа №2, ул. Парковая, 23Автобусы будут поданы к местам сбора с 9 до 10 утра."Мы понимаем, что мест для всех не хватит, поэтому просим приходить к автобусам организованно, в соответствии с инструкциями наших работников на местах", — сказала Верещук.

В Покровске Донецкой области из-за вечернего обстрела ранены три человека. Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин. По его данным погибших нет. Какой объект попал под огонь и есть ли разрушения, Требушкин не уточнил. Телеграм-каналы отмечают, что Покровск (бывший Красноармейск) находится в тылу украинских войск. Близ границы с Днепропетровской областью. То есть география обстрелов на Донбассе расширяется.

Как работать с Россией и Беларусью и не попасть под санкции?Санкции против России и Беларуси вызвали смятение и массу вопросов среди предпринимателей, говорят представители банков. Переводы в эти страны и из них сейчас тщательно проверяются, и потому идут очень долго. Если выяснится, что сделка косвенно связана с кем-то, кто попал в санкционный список, это может создать массу проблем в будущем.

Долгий мир отменяется? Означает ли трагедия Украины, что мы вступаем в эпоху войнВ первой половине XXI века может разразиться глобальная война с десятками миллионов жертв, которая отбросит человечество в прошлое. Такой прогноз построил еще в 2016 году известный риск-менеджер Нассим Талеб на основе математического анализа динамики вооруженных конфликтов за последние 500 лет. Кажется, его предсказание сбывается у нас на глазах. Но самый известный оптимист современности, психолог и социальный комментатор Стивен Пинкер придерживается другого мнения.

Россияне забрали из банков рекордную сумму с 2008 годаСредства населения в российских банках в феврале 2022 года сократились на 3,5% или на 1,2 трлн рублей.В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса (тогда сокращение составило 6%, или 354 млрд руб.). Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор Центрального банка.Также это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года в абсолютном выражении (самые ранние доступные данные).Как отмечает в своих материалах ЦБ, отток денег пришелся в основном на последнюю неделю февраля. "Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность", — говорится в материалах ЦБ.

Премьер Японии осудил РФ за выход из консультаций по мирному договоруПремьер-министр Японии Фумио Кисида раскритиковал решение министерства иностранных дел России прекратить консультации по мирному договору. Позиция официальной Москвы является "несправедливой" и "абсолютно неприемлемой", заявил глава японского правительства в понедельник, 21 марта. Действия РФ "силой и в одностороннем порядке изменяют статус-кво", приводит слова Кисиды агентство AFP.Ранее в тот же день МИД России объявил о выходе из переговоров с Японией. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Япония занимает "откровенно недружественные позиции" и стремится нанести ущерб интересам РФ. Кроме того, Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Япония вслед за Евросоюзом, США и рядом других стран ввела санкции в отношении России в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом, чтобы защищать Украину (Ломаченко вступил в ряды теробороны). В связи с этим, Камбосос проведет бой в Австралии 5 июня с Дэвином Хэйни. Джордж Камбосос с пониманием отнесся к решению Василия Ломаченко не покидать Украину во время войны с Россией. "Василий Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. И однажды, когда я вытру пол Девином Хэйни, мы проведем бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог", — написал Камбосос в Twitter.

Минобороны РФ рассказало об уничтожении "Байрактара"Прошел утренний брифинг министерства обороны России.Главное:- российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар";- Россия за сутки нанесла удары по 137 военным объектам Украины;- российские вертолеты уничтожили ночью девять украинских танков, семь БМП и БТР;- всего с начала военных действий уничтожены 230 беспилотников и 181 зенитный ракетный комплекс.В условиях военного времени проверить эту информацию не представляется возможным.

Снова задержания яхтФинская таможня задержала 21 яхту, которая может принадлежать российским бизнесменам, находящимся в санкционном списке.Сейчас Финляндия проверит, кому на самом деле принадлежат суда. Если подозрения подтвердятся, это имущество может быть заморожено из-за санкций Евросоюза.

Термобарические боеприпасыНа этих кадрах, верифицированных Би-би-си, видно, как пророссийские сепаратисты применяют термобарические боеприпасы в ходе войны в Украине. Видео снято сепаратистами самопровозглашенной "ДНР" и опубликовано "народной милицией ДНР".На нем видны снаряды, выпущенные из реактивной системы залпового огня ТОС-1А российского производства.Термобарическое оружие вызывает гораздо большие разрушения по сравнению с обычным.https://twitter.com/RALee85/status/1505457731913887746?ref_src=twsrc%5Etfw

Красный Крест проводит в Украине одну из крупнейших операций в своей историиС точки зрения бюджета операция Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине оказалась одной из крупнейших за историю организации. Об этом рассказал президент МККК Петер Маурер в интервью украинскому изданию "Сегодня"."Просто для сравнения — за последние восемь лет мы тратили примерно 75 млн швейцарских франков в год. И таким же был наш бюджет на Украину — 75 млн швейцарских франков. Мы увеличили — до 155 млн [швейцарских франков], вдвое, фактически — бюджет на Украину. Наши доноры были очень щедры — в результате в настоящий момент нам доступны больше 250 млн [швейцарских франков]…Таким образом, у нас будет возможность достаточно значительно увеличить нашу активность", — сказал он.По словам Маурера, бюджет двух других крупных операций — в Сирии и Афганистане — составлял около 180-190 млн швейцарских франков для каждой.

Зеленский в своем интервью "Суспильному" коснулся еще одного вопроса, который поднимается на переговорах с Россией — прав русского языка и вообще нацменьшинств.Он заявил, что готов договариваться с РФ по этому вопросу. Его поднимает, по словам президента, не только Россия, но и Венгрия. "Я считаю, что о таких вещах мы можем договориться, и они должны быть человеческими. Нельзя требовать: "Смотрите, у нас есть такое меньшинство". Мы называем уже не меньшинства, а сообщества. И говорят, например: "Вот была у них там школа, они разговаривали, например, на венгерском, русском".Вопросы зеркального отношения, зеркального уважения. О таких вещах мы говорим, я считаю, что это вещи нормальные", — заявил украинский президент.То есть, судя из его слов, он допускает открытие в Украине школ с русским и венгерским языком обучения (а также, видимо, других нацменьшинств, который Зеленский именует сообществами). Отметим, что реализация этих норм потребует изменения украинского законодательства.Также характерно, что вчера Украина присоединилась к Европейской федерации национальных языковых институтов, которая официально продвигает многоязычие и уважение языков нацменьшинств.

Олимпийский чемпион России по плаванию Евгений Рылов лишился спонсорского контракта со Speedo после того, как на прошлой неделе посетил митинг и праздничный концерт в "Лужниках" с участием Владимира Путина, сообщает новостной сайт insidethegames со ссылкой на заявление компании.

Офис Генпрокурора Украины: с начала войны в стране погибли 117 детей. Более 155 детей были ранены. Эти данные не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела в местах, где ведутся активные боевые действия и на временно занятых российскими войсками территориях.

После того, как Россия признала Meta Platforms (владельца Facebook и Instagram) "экстремистской организацией", российским СМИ запрещено демонстрировать логотипы Meta, Facebook и Instagram. Кроме того, СМИ должны маркировать Meta как запрещенную в стране организацию.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, с начала войны в стране частично повреждены около 3780 жилых домов, полностью уничтожен 651 жилой дом. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на брифинг главы ГСЧС Украины Романа Примуша. При этом, по его словам, эта статистика отражает лишь те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь, и в нее не входят оккупированные территории. Поэтому масштабы разрушений в реальности значительно больше.

Оперативная сводка Министерства обороны Украины по ситуации на утро 22 марта. Краткое содержание (напоминаем, что проверить эту и другую официальную информацию не представляется возможным). Существенных изменений в характере боевых действий и позициях сторон нет. Поражено более девять воздушных целей: один самолет, шесть "беспилотников" и два вертолета. ВСУ отбили 13 атак и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. ПВО поразила две воздушные цели противника. Потери личного состава российской армии составили около 300 человек. В Ахтырском районе Сумской области около 300 российских военнослужащих отказались выполнять приказ на ведение боевых действий. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/280626487583144&show_text=true&width=500

Ассоциация саперов Украины заявила, что, по их подсчетам, на 82,5 тыс. кв.км территории Украины, по предварительным или уже подтвержденным данным, есть взрывоопасные предметы. Общая площадь Украины с учетом Крыма, а также территорий непризнанных ДНР и ЛНР, составляет более 600 тыс кв.км.

https://rus.delfi.lv/news/daily/europe/es-odobril-pervuyu-obschuyu-strategiyu-bezopasnosti-i-oborony.d?id=54170354

Популярный YouTube-блогер из Риги Кирилл Федоров, известный под ником Alconafter, 17 марта был задержан сотрудниками латвийских правоохранительных органов. Предполагается, что задержание связано с высказываниями Федорова в поддержку агрессии России в Украине, Delfi пока не удалось получить комментарии Госполиции Латвии.

Почему Мариуполь так важен для России? Отвечает Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности. Самый обстреливаемый город в войне России в Украине является ключом к военной кампании Москвы. Но почему? Обеспечение сухопутного коридора между Крымом и Донбассом. Мариуполь стоит на пути российских войск, продвигающихся с Крымского полуострова на северо-восток в попытке соединиться со своими союзниками - пророссийскими сепаратистами в Донбассе. Удушение украинской экономики. В обычное время Мариуполь - ключевой центр экспорта украинской стали, угля и кукурузы, которые идут покупателям на Ближнем Востоке и за его пределами. Потеря Мариуполя станет серьезным ударом по тому, что осталось от украинской экономики. Возможности для пропаганды. В Мариуполе базируется батальон "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России), в состав которого входят крайне правые радикалы, в том числе неонацисты. Хотя они составляют ничтожную часть боевых сил Украины, это дало Москве повод заявить населению России, что российские солдаты, отправленные воевать в Украину, находятся там, чтобы избавить ее от неонацистов. Повышение морального духа. Победа России в Мариуполе позволит Кремлю показать населению - через подконтрольные государству СМИ, - что Россия достигает своих целей и добивается прогресса в Украине. Но для украинцев потеря Мариуполя стала бы большим ударом.

Delfi продолжает текстовый онлайн, посвященный событиям в Украине. О масштабных боевых действиях в ночь на вторник не сообщается. Главные новости к этому часу. По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 975 мирных жителей, в том числе 75 детей. Россия передала в Международный Красный Крест данные о более чем 500 военнопленных украинцах. Украинские власти отвергли ультиматум минобороны России о сдаче Мариуполя. Минобороны России признало удар по торговому центру в Киеве. Ведомство утверждает, что он не работал и что там хранились боеприпасы. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews.