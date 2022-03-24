ОНЛАЙН: Минобороны России сообщило о захвате города Изюм в Украине

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 24 марта

Российские войска и "ЛНР" закрепились в Рубежном, зашли в Попасную, но полностью их не заняли, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Факты есть факты. Удалось врагу немного продвинуться в направлении Рубежного, в самом городе закрепиться, но не весь город их. Немного зашли в Попасную. Ну так бывает — это война... Не видим здесь никакой прямой катастрофы. Сейчас перегруппировка будет и наши выбьют их из всех городов", — пообещал Гайдай в эфире телемарафона. Гайдай рассчитывает, что в ближайшее время российские войска отбросят от Киева и ВСУ направят "огромное подкрепление" на Донбасс.

Минобороны РФ сообщило о захвате города Изюм в УкраинеРоссийские войска захватили город Изюм под Харьковом. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков: "К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области".

Франция увеличивает готовность своих ядерных сил в ответ на российские угрозы.Об этом пишет The Times.Три французские атомные ракетные подводные лодки были одновременно развернуты в море впервые за три десятилетия.Как сообщается, две из четырех французских подводных лодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, поддерживая единственное судно, которое обычно находится в постоянном патрулировании под АтлантикойПоследний раз сразу три судна были развернуты за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из-за ракет средней дальности в Европе, отмечает издание.

Песков опроверг сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у министра обороны России Шойгу. На вопрос о том, почему Шойгу уже долгое время не появляется на публике, Песков ответил так: "Сейчас не время для медийной активности министра обороны".

Столтенберг может остаться генсеком НАТО еще на годИз-за войны в Украине генсек НАТО может остаться на своем посту еще год.Срок полномочий Столтенберга истекает 30 сентября, после чего ожидалось,что он возглавит Центральный банк Норвегии."Я оставлю это решение за 30 лидерами", — ответил сам Столтенберг на вопрос о своем будущем, прибыв в пятницу в Брюссель на саммит НАТО, первый с начала войны.Столтенберг назвал войну в Украине самым серьезным кризисом безопасности за последнее поколение.

Горсовет Мариуполя: жителей принудительно вывозят в РоссиюМариупольский горсовет сообщает о принудительной эвакуации жителей Левобережного района города в Россию."Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев", - сообщают в горсовете. Это число - половина всех оставшихся в этом районе жителей.Горсовет сообщает, что людей принуждают к отъезду, отбирают паспорта и иные документы, удостоверяющие личность."Вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря от куда потом перераспределяют по разным отдаленным городам россии. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта", - сообщает горсовет.При этом, горсовет заявляет, что Россия блокирует гумкоридоры для выезда мариупольцев на подконтрольную Украине территорию.

53% украинцев остались без работы из-за войныБолее 50% украинцев, работавших до войны, сегодня не работают. В обычном режиме продолжают трудовую деятельность 22% граждан.Такие данные всеукраинского опроса, проведенного 19 марта, предоставляет пресс-служба социологической группы "Рейтинг", передает Укринформ.Так, по результатам опроса, только 2% нашли себе новую работу. Среди украинцев, работавших до войны, половина (53%) сегодня не работают. 21% исполняют профессиональные обязанности удаленно или частично. И только 22% опрошенных работают в обычном режиме.

Великобритания расширила санкции против России24 марта, ровно месяц спустя после начала российского вторжения в Украину Великобритания ввела новые санкции против России - на этот раз заморожены активы Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка. Под санкции кроме того попали АЛРОСА, РЖД и другие. Санкции нацелены на "банки, отрасли и лиц, имеющих стратегическое значение для российских властей".В черный список кроме того попали глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф-банка" Олег Тиньков, давний бизнес-партнер Романа Абрамовича и экс-глава Millhouse Евгений Швидлер и многие другие (всего - 33 человека).

США и ЕС близки к соглашению по сокращению зависимости Европы от энергоресурсов России, пишет Bloomberg.Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что один из основных приоритетов Байдена и европейских союзников является сокращение и полное прекращение зависимости Европы от российского газа, а также практический план для достижения этой цели.Издание сообщает о готовности США поставлять Европе природный газ и водород, но их объемы, ценообразование и другие детали сделки пока неизвестны.

Московская биржа возобновляет торги: главный игрок - министерство финансов РФОб этом в комментарии пишет редактор отдела экономики Би-би-си Ольга Шамина:На российском рынке акций в четверг наблюдается настоящее ралли: индекс Мосбиржи вырос почти на 9,5% к 11.20 мск. Это первые торги российскими акциями за почти месяц - Центральный банк приостанавливал их после того как акции резко подешевели на фоне войны.Среди лидеров роста "ФосАгро", подорожавший на 28%, а также "Новатэк" и "Татнефть" - их бумаги выросли на 23% и почти на 22% соответственно. Все эти компании не попали под санкции западных стран.Даже при таком ралли есть и аутсайдеры, например, "Аэрофлот", который лишился части своих самолетов и потерял возможность летать по основным направлениям - его акции упали более чем на 10%.На этом фону рубль укрепляется к евро и доллару. Доллар стоит чуть больше 96 рублей, а евро подешевел на 2,4 рубля и опустился до 105,6 рублей.Торговая сессия идет с некоторыми ограничениями. Торги начались с акций 33 компаний, входящих в индекс Московской биржи, - в основном это крупнейшие российские компании, например, ВТБ, "Лукойл", "Магнит" и другие. Короткие позиции запрещены - их часто используют спекулянты, чтобы заработать на понижении стоимости акций.Инвестиционная компания БКС в своем телеграмм-канале пишет, что с самого открытия торгов наблюдаются крупные заявки на покупку бумаг, а спрос по большинству из них превышает предложение.В БКС предполагают, что на рынке действует крупный игрок - и это российское министерство финансов. Минфин выделит 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на выкуп российских акций. Для этого ведомство привлекает попавшую под санкции госкорпорацию ВЭБ.РФ. В БКС объясняют, что 1 трлн рублей - это примерно 7,5% от всех находящихся в обращении российских акций и это "серьезная величина"."Данный фактор является сильным позитивом для динамики российских акций", - говорится в отчете. Это также дает еще игрокам рынка уверенность в том, что он будет стабилен.Если аналитики БКС правы, и с покупками на российский рынок вышел минфин, то можно говорить о том, что государство просто скупает бумаги сильно подешевевших российских компаний. Это можно назвать частичной национализацией. Правительство пока не объявляло каких-то планов выхода из акций этих компаний после стабилизации ситуации.Присутствие государства в российской экономике и так очень высокое. А из-за мер поддержки ее может стать еще выше.Фонд национального благосостояния стал главным рычагом для спасения российской экономики - именно из него будут брать деньги на поддержку бизнеса, выкуп акций компаний. Правительство не отказывается и от дорогих инфраструктурных проектов, заявленных еще до войны. В феврале - на этот месяц выпала неделя войны и девальвация рубля - фонд сократился на 675 млрд рублей до 12,9 млрд.

Прокуратура расследует факт гибели российской журналистки под ракетным обстрелом в КиевеПрокуратура Киева начала уголовное производство по факту гибели людей во время ракетного обстрела Киева, когда погибла журналистка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина. "Установлено, что 23 марта 2022 г. вооруженные силы РФ с применением ракетного оружия произвели обстрел территории Подольского района столицы. В результате вражеского нападения погибли два человека, в том числе журналистка издания The Insider. Еще один человек пострадал", - говорится в сообщении.Также в прокуратуре добавили, что на месте продолжают работать правоохранители, которые документируют преступление.Досудебное расследование проводится Подольским управлением полиции ГУ Нацполиции в Киеве.

В ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами густонаселенный район Ахтырки, есть погибшие - мэрВ ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами самый густонаселенный район Ахтырки Сумской области, есть погибшие, сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко. "Сегодня ночью был обстрелян ракетами "воздух-земля" из самолетов самый густонаселенный район города Ахтырка. Ракеты попали в многоэтажки", - сказал Кузьменко в видеообращении в Facebook. Он добавил: "К сожалению, погибли люди".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Британией, Германией, Францией и Турцией. Ранее представители украинской власти неоднократно заявляли, что Киев может отказаться от курса на вступление в НАТО и провозгласить внеблоковый статус государства в обмен на чёткие гарантии безопасности от ведущих мировых держав.

Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска в Украину и не будет закрывать небо Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что НАТО не будет отправлять войска в Украину и не будет закрывать небо.Как пишет информационное агентство УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса."Мы четко дали понять, что не будем делегировать войска НАТО на суше или самолеты в воздухе", - подчеркнул Столтенберг.Он подчеркнул, что Альянс обязан не допустить обострения конфликта за пределами Украины, что повлечет еще больше страданий, смертей и разрушений."Объявление бесполетной зоны над Украиной будет означать, что мы должны это сделать. А ввести бесполетную зону означает, что мы должны атаковать противовоздушные системы в России, в Беларуси и в Украине, и также должны быть готовы сбивать российские самолеты. И тогда риск полномасштабной войны между странами НАТО и Россией будет очень высок и приведет к большим смертям и разрушениям", - подчеркнул он.Как уже сообщалось, в саммите НАТО с помощью видеосвязи примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что на саммите НАТО предложит ввести в Украину миротворцев альянса.

В Украине согласовано семь гуманитарных коридоров, они будут работать в четверг 24 мартаУкраина и Россия согласовали 7 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей Донецкой, Запорожской и Киевской областей, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.По ее словам, для эвакуации из Мариуполя согласован один гуманитарный коридор - из Бердянска в Запорожье, что означает, что из центра осажденного города организованно уехать не получится.Осада Мариуполя продолжается. Под обстрелами в городе все еще остаются около 100 тысяч человек.

В Донецкой области более 200 тысяч человек из-за боевых действий не имеют доступа к воде - ООНООН сообщает, что в Донецкой области более 200 000 человек не имеют доступа к воде из-за боевых действий. Об этом пресс-служба организации написала в своем Twitter-аккаунте."Растут опасения, что вся Донецкая область может быть отключена от водоснабжения в ближайшие недели, из-за чего миллионы людей останутся без доступа к воде", - сообщили в ООН.https://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1506763973923786752

Британская разведка: Россия почти наверняка понесла многотысячные потери в войне с УкраинойРоссийские войска почти наверняка понесли многотысячные потери личного состава во время вторжения в Украину. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном Минобороны Британии в Twitter.Чтобы компенсировать эти потери, Москва, вероятнее всего, уже сейчас собирается мобилизовать своих резервистов и призывников, а также привлечь к боям против ВСУ боевиков ЧВК и иностранных наемников.Британские разведчики не знают, как эти группы интегрируются в состав российских сухопутных войск в Украине и как это повлияет на боеспособность оккупантов.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506872121858969600

Офис генпрокурора Украины: в результате российского вторжения в Украине погибли 128 детей, более 170 получили ранения По состоянию на утро 24 марта в результате российского вторжения в Украине погибли 128 детей, еще более 172 получили ранения, сообщает https://t.me/pgo_gov_ua/3350 пресс-служба Офиса генерального прокурора в четверг."По состоянию на утро 24 марта 2022 года погибли 128 детей, более 172 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 43, Донецкой – 43, Черниговской – 32, Николаевской – 24, городе Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что в результате бомбардировок и обстрелов войск РФ в Украине повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью.

Минобороны РФ заявило о взятии ИзюмаОфициальный представитель ведомства Игорь Конашенков на утреннем брифинге заявил, что российская армия полностью захватила город Изюм. Это райцентр в Харьковской области с населением около 50 тыс. человек. Город является важным железнодорожным узлом.Кроме этого Конашенков заявил, что российская авиация за ночь с 23 на 24 марта атаковала 60 военных объектов, включая два командных пункта. Сбиты два беспилотника, уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов Украины.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Зеленский зовет мир на протестыПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал мир к акциям солидарности с Украиной."Мир должен остановить Россию. (...) Покажите свою позицию. Выходите из своих офисов, домов, школ и университетов. Выходите во имя мира. Выходите с украинскими символами, чтобы поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь", - обратился Зеленский в видеообращении 24 марта, спустя ровно месяц с начала войны.Россия ведет войну не только против Украины, но и против всех свободных людей, добавил Зеленский, записав свое обращение впервые по-английски.Кроме того, он обратился и по-русски к тем российским гражданам, которые выступают против войны."Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, - сделайте это", - сказал среди прочего Зеленский.В четверг Зеленский примет участие в саммите НАТО и выступит перед шведским парламентом.

ЕС удвоил финансирование, направленное на поддержку Вооруженных сил Украины, доведя сумму помощи до 1 млрд евроЕвропейский совет утвердил финансовую помощь в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины, что в общей сумме составило миллиард евро. Соответствующее решение принято в среду в Брюсселе."Сегодня Совет принял две меры помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которые позволят ЕС и в дальнейшем поддерживать возможности и устойчивость Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии. Меры помощи увеличат первоначальный бюджет, объявленный 28 февраля 2020 года, на дополнительные EUR500 млн, тем самым удвоив его первоначальную сумму до EUR1 млрд", - сказано в сообщении.Комментируя принятое решение, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сказал: "Мы продолжим поддерживать Украину против агрессии России и невыразимых страданий, которые она причиняет украинскому населению. Дополнительные EUR500 млн евро в рамках Европейского фонда мира — еще один знак поддержки ЕС украинским вооруженным силам для защиты своей территории и своего населения".Одобренное финансирование будет направлено на предоставление оборудования и предметов снабжения, таких, как "средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, так и военное оборудование и платформы, предназначенные для доставки смертоносной силы в оборонительных целях". Срок действия меры помощи также продлевается на 12 месяцев.В Совете отметили, что неспровоцированная и необоснованная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

Кто ввел санкции против России?Всего за месяц, с начала войны с Украиной, Россия оказалась фактически отрезана от мировой финансовой системы, лишилась западных технологий и преференций в торговле, потеряла часть гражданской авиации и половину накопленных резервовСейчас экономика России готовится к резкому спаду. Самые первые оценки обещают ей потерю около 10% ВВП, размер которого в прошлом году составил 1,65 трлн долларов. В то же время, остальной мир продолжит расти. На таких противоположных курсах разрыв с Россией в развитии и благосостоянии будет увеличиваться с каждой минутой. Санкции, которое ввелись быстро, могут отменять гораздо дольше. Для этого России потребуется убедить США и страны ЕС, что она встала на путь исправления и не может повторить.Русская служба Би-би-си составила список санкций, введенных против России с момента вторжения. По мере развития событий список будет дополняться или сокращаться.

Чего ждать от саммитов НАТО, "Большой семерки" и ЕСТри экстренных саммита, которые состоятся сегодня, могут определить дальнейшую реакцию Запада на войну России в Украине, которая, по словам официальных лиц США, затягивается и становится все более кровавой.Все саммиты пройдут в Брюсселе: там состоится встреча глав стран НАТО, встреча "Большой семерки" и встреча лидеров Евросоюза.Во всех трех примет участие президент США Джо Байден.Ожидается, что он объявит о новых санкциях в отношении России. Кроме того, НАТО обсудит возможные варианты ответа на действия президента России Владимира Путина в том случае, если российские войска начнут обстрелы колонн с военной помощью, поставляемой Украине странами альянса.Кроме того, НАТО не исключает, что Россия может применить химическое оружие в Украине и возможный ответ альянса на это также включен в повестку дня.Членам Европейского Союза придется обсудить будущее энергоснабжения и то, насколько они готовы обойтись без российского газа. После первоначальной демонстрации единства в отношении санкций во всех 27 государствах-членах, в газовом вопросе появились разногласия о том, что делать дальше.Президент Украины Владимир Зеленский будет общаться с лидерами НАТО и ЕС по видеосвязи.

Трое детей госпитализировано в результате игры с взрывоопасным предметом и его взрыва в Мелитопольськом районе Запорожской области, один в реанимации – ГСЧСТрое детей пострадало и госпитализировано в результате игры с взрывоопасным предметом и дальнейшей его детонации в Мелитопольском районе Запорожской области, один из пострадавших находится в реанимации, сообщили в ГСЧС Украины."В селе Обильное Мелитопольского района трое подростков 2007 г.р., 2008 г.р., 2009 г.р. нашли взрывоопасный предмет и играли с ним, в результате чего произошел взрыв. Детей госпитализировали в больницу. Один из подростков находится в реанимации", – сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбук в четверг утром.Как сообщалось, сециалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions с началом широкомасштабной агрессии РФ против Украины по 22 марта насчитали более 83 тыс. кв. км опасных территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.

Взрывы и пожар в порту Бердянска Этим утром в соцсетях распространяются многочисленные фотографии и видеоролики, на которых заметны взрывы и последующий пожар в порту Бердянска. На некоторых кадрах виден военный корабль, окутанный клубами черного дыма. Военно-морские силы Украины на своей странице в "Фейсбуке" сообщают об уничтожении российского десантного корабля. "В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" черноморского флота захватчиков", - заявляют в ВМС. На данный момент подтверждения этой информации из независимых источников нет. https://twitter.com/sentdefender/status/1506879040443015170 https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/340844301416492&show_text=true&width=500>

Так выглядит Мариуполь спустя почти месяц войны.

Полиция: в Харькове 294 мирных жителя погибли от действий войск РФВ Харькове вследствие действий российских захватчиков погибли 294 мирных жителя, среди них - 15 детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области в Телеграме, передает Укринформ."Люди почти круглосуточно не выходят из укрытий. Пылают жилые дома, школы, больницы, коммунальные и торговые объекты. С начала российского вторжения на Харьковщине от адских атак вражеских сил погибли 294 гражданских лица, среди которых 15 детей", - говорится в сообщении.Тем временем, многие харьковчане, спасаясь от обстрелов, по сути живут в метро города.

Глава региона: в Луганской области российская авиация ночью нанесла ракетные удары и осуществила фосфорные бомбежки Рубежного, погибло 4 человека, двое из которых дети В ночь на четверг, 24 марта, российская авиация нанесла ракетные удары по городам Луганской области, сбросила фосфорные бомбы на Рубежное (Луганская обл.), погибло 4 человека, среди которых двое детей, ранено 6 человек, сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. "Очень трудная ситуация в Рубежном, где продолжаются бои среди города. По подтвержденной информации, у нас четыре погибших, двое из которых дети, и шесть раненых. У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, потому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше", – написал Гайдай в Телеграмме в четверг утром. По его словам, за сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома. В частности, 10 многоэтажек и 13 частных домов. Было охвачено пламенем 16 из них. Обстрелам подверглись жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки. "В настоящее время обесточенными остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. 101526 потребителей находятся без света. Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах – в 22 полностью и в 5 частично (в общей сложности это около 32 550 абонентов)", – сообщил глава Луганской ОВА. https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/139119771960748&show_text=true&width=500

Пентагон: Высшее военное руководство РФ отказалось общаться с коллегами из СШАВысшее военное руководство РФ отказывалось от общения со своими коллегами из США на протяжении последнего месяца, пишет издание WP со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.После вторжения России в Украину министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли пытались наладить телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым, но россияне "до сих пор отказывались участвовать". Остается непонятным, почему российские генералы отказались от телефонных переговоров со своими американскими коллегами.Контакты между США и Россией стали гораздо более редки с момента вторжения. Посол США в России Джон Салливан наиболее часто встречался с российскими официальными лицами. Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе впервые с 24 февраля поговорил со своим коллегой Николаем Патрушевым. По сообщению CNN, на прошлой неделе в Министерстве обороны России прошла встреча некоторых американских и российских военных чиновников.По словам официальных лиц США, госсекретарь Энтони Блинкен не пытался вести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с начала вторжения.Бывший старший офицер разведки США, ученая Анджела Стент сказала, что Россия настаивает на том, что это "специальная военная операция", и не желает признать настоящий характер войны. Генералы также могут ожидать одобрения президента РФ Владимира Путина, чтобы совершить звонки, учитывая высокие ставки, и он, возможно, не соглашается.

Через месяц после нападения на Украину российская армия не контролирует ни одного крупного города страны, а наступление на Киев и Николаев практически остановилось. https://www.delfi.lv/article.php?id=54178014

Генштаб Вооруженных сил Украины: самолеты РФ совершили больше 250 вылетов, ВСУ поразили 11 воздушных целейГенштаб ВСУ утром 24 марта опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, и ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха.Сообщается, что группировки войск сдерживают противника по указанным направлениям, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны."Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях", - сообщает Генштаб. По данным Генштаба ВСУ, группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки были поражены 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты). Информация об их окончательном сбитии уточняется."На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям. Противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям. Идет тотальное сопротивление украинского народа", - сообщает Генштаб ВСУ.

В Министерстве обороны США сообщили, что с начала войны России против Украины войска РФ запустили более 1200 ракет. Об этом сообщает ABC News.В Пентагоне отметили, что захватчики еще не использовали большую часть арсенала (ракеты класса "земля-воздух" и крылатые)."Они все еще имеют значительное количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности", — заявили в Минобороны США.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в захваченном войсками РФ Бердянске.

США прорабатывают планы на случай применения Россией ядерного оружияБелый дом создал секретную рабочую группу, которая разрабатывает возможные сценарии поведения Владимира Путина и ответные меры НАТО на случай если Россия прибегнет к использованию оружия массового поражения, будь то химическое, бактериологическое, или ядерное, пишет газета New York Times.Так называемая "команда тигров", куда входят специалисты по национальной безопасности, с 28 февраля проводит имитационные учения, чтобы отработать возможные ответные меры.По словам неназванных источников газеты, группа также прорабатывает реакцию на случай атаки Путина по территории НАТО - например, если российские войска начнут обстреливать колонны, доставляющие оружие и помощь Украине из стран альянса.Команда, которая встречается три раза в неделю, также изучает готовность России напасть на соседние страны, включая Молдову и Грузию.Всего месяц назад такие сценарии казались скорее гипотетическими, пишет газета. Но сегодня и Белый дом, и штаб-квартира НАТО осознали, что Россия может прибегнуть к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика.В среду, 23 марта, и Байден, и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили о растущем числе признаков, указывающих на то, что Россия готовится применить в Украине химическое оружие.Ожидается, что возможные сценарии развития событий все лидеры стран НАТО обсудят в четверг, 24 марта, на внеочередной сессии в Брюсселе, куда приедет президент США Джо Байден.Встреча пройдет за закрытыми дверями, без помощников и мобильных телефонов, и это будет первая встреча всех глав стран НАТО после начала российско-украинской войны.

Запрет на полеты в аэропорты юга и центра России продлен до 1 апреляРежим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 1 апреля, сообщает Росавиация.Ограничение распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Аэропорты в этих городах закрыли 24 февраля, в день начала военного вторжения России в Украину. С тех пор временные ограничения продлевали каждую неделю.Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

"Почему бы и нет": представитель РФ в ООН заявил о готовности Путина нажать ядерную кнопкуВ России уже открыто говорят о возможном использовании ядерного оружия. Готовность к такому сценарию подтвердил представитель России в ООН Дмитрий Полянский. Первый заместитель постпреда России при ООН пообщался с иностранными журналистами. Как передает Sky News его спросили, в частности, об угрозах ядерным оружием.Тот ответил, что Москва сохраняет за собой право использовать такое оружие, если страну "спровоцирует НАТО"."Если Россию спровоцирует НАТО, если Россия подвергается нападению со стороны НАТО, почему бы и нет? Мы – ядерная держава", – подчеркнул Полянский."Нельзя угрожать России и пытаться вмешиваться. Когда имеешь дело с ядерной державой, конечно, нужно просчитывать все возможные последствия своего поведения", – добавил он.

США предупредили Китай, что помогать России обойти санкции – недопустимоСоветник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 вскоре объявят единую позицию в отношении попыток России обойти санкции с помощью Китая или любой другой страныОб этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters. Об этом Салливан сказал на борту самолета Air Force One по пути в Брюссель, где президент США Байден примет участие в экстренном саммите НАТО."Это не касается конкретно Китая, но это касается каждой значительной экономики и решений, которые любая из этих экономик примет, чтобы намеренно и активно попытаться подорвать или ослабить санкции, которые мы ввели", - сказал Салливан.По его словам, правительство США передало это сообщение Китаю, и Вашингтон ожидает "аналогичного сообщения со стороны Евросоюза и отдельных европейских стран".

В России блокировали доступ к сервису "Google Новости"В России заблокирован информационный сервис "Google Новости". Роскомнадзор в среду вечером, 23 марта, сообщил, что решение о блокировке принято по требованию генпрокуратуры РФ за "распространение фейков" о войне России в Украине."На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что речь идет о блокировке доступа к ресурсу news.google.com.После начала войны в Украине Госдума приняла закон об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации об использовании вооруженных сил РФ за рубежом. Роскомнадзор также обязал СМИ при освещении боевых действий ссылаться только на сообщения Минобороны РФ и запретил называть "спецоперацию" в Украине нападением, вторжением или объявлением войны.После этого на основании требования генпрокуратуры в России были заблокированы более 750 ресурсов, в том числе многие независимые СМИ.

Экс-министр обороны "ДНР" россиянин Игорь Стрелков сообщил о гибели тестя в УкраинеТесть Игоря Стрелкова (Гиркина) Сергей Ситоленко погиб, а окрестностях города Авдеевка (Донецкая область) от попадания пули. Об этом пишет российское издание РБК.Ситоленко был убит снайпером под Авдеевкой, уточняет телеграм-канал Baza."Горе пришло в нашу семью" - такими словами Стрелков подтвердил сообщение жены Мирославы о гибели тестя.Игорь Стрелков был министром обороны самопровозглашенной "ДНР", а также одним из обвиняемых на процессе по делу о сбитом малайзийском Боинге в Донецкой области в 2014 году.

Представитель ООН: из-за российской войны в Украине необходимо помогать бедным странам с продовольствием Директор немецкого отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Мартин Фрик призвал значительно увеличить помощь бедным странам в свете влияния войны на глобальные запасы продовольствия. "Прежде всего, пострадавшие страны нуждаются в массивной финансовой поддержке, чтобы ценовой шок не привел к дестабилизации", - приводят слова Фрика издания медиагруппы RND. "Гуманитарная помощь и политика развития являются политикой безопасности", - добавил он.В среднесрочной перспективе цель должна заключаться в повышении уровня самообеспечения в таких государствах, считает глава немецкого отделения ВПП. По словам Фрика, многие страны долгое время полагались на производство - большей частью на экспорт - и закупку продуктов питания на мировом рынке. Эту логику необходимо переосмыслить, чтобы повысить независимость от ценовых потрясений на мировом рынке, считает эксперт.

Президент США Джо Байден сегодня ночью прилетел в Брюссель, где пройдут сразу три крупных саммита - НАТО, ЕС и "Большой семерки". Главные вопросы - новые санкции против России и расширение помощи Украине, которая уже ровно месяц воюет с РФ. Американские СМИ накануне писали о том, что Байден едет уговаривать западных союзников ограничить импорт российских энергоносителей. Также будет обсуждаться вопрос отправки миротворческой миссии в Украину (это предложила Польша, хотя в НАТО уже заявили, что под флагом Альянса этого не произойдет).

Россия планирует устроить "большой террор" в Херсоне из-за протестов горожан - TimesРоссияне планируют устроить "большой террор" во временно захваченном Херсоне, чтобы снизить градус протестов среди местного населения. Об этом сообщает Times, имея в распоряжении письмо сотрудника ФСБ.В датированном понедельником письме говорится о том, что Кремль больше не желает "играть по-доброму" с протестующими. Жителей города планируют забирать из дома посреди ночи: "Даже если нам придется забрать полгорода – мы к этому готовы".

Пентагон: украинская армия оттеснила войска РФ к востоку от КиеваЗа последние сутки украинской армии удалось оттеснить силы противника от Киева. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет CNN. По его словам, оккупантов оттеснили на 25-35 км к востоку от Киева."Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева на восток, что на 25–35 км больше, чем в том же месте вчера", - сказал чиновник.По его словам, к северо-западу от центра Киева российские силы окапываются и занимают оборонительные позиции. Сейчас они остаются в 15-20 километрах (9-12 милях) от центра Киева на северо-запад."Мы начинаем видеть, как они как бы окапываются вокруг Киева, а пытаются больше атаковать в восточной части [Украины]", - отметил он.В то же время чиновник уточнил, что армия РФ активизировалась на Донбассе, "приложив гораздо больше усилий" в Луганской и Донской областях.

РФ заблокировала экспорт нефти из Казахстана в ЕвропуМинэнерго России на фоне санкций Запада и роста цен на нефть сообщило о неожиданной критической аварии на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, пишет российское издание "Коммерсант". Он обеспечивает поставки на экспорт нефти из Казахстана, прежде всего в страны ЕС, которые отказываются покупать российскую нефть.По данным российских властей, повреждение причальных устройств на терминале якобы в результате шторма может снизить поставки на мировой рынок сразу на 1 млн баррелей в сутки. Руководство подконтрольного РФ Каспийского трубопроводного консорциума утверждает, что ремонт оборудования продлится до двух месяцев, в этом случае отгрузки нефти на экспорт в Европу может вообще остановиться.КТК протяженностью 1,5 тыс. км и мощностью 67 млн тонн нефти в год - основной маршрут транспортировки нефти из Казахстана, на который приходится более 80% экспорта на западные рынки. Нефть из трубы отгружается на танкеры через морской терминал возле Новороссийска, оснащенный тремя выносными причальными устройствами.

Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" в Молдове помогает украинским беженцамИзвестный британский актер, звезда фильма "Пираты Карибского моря" Орландо Блум в рамках программы UNICEF находиться в Молдове, где поддерживает и помогает украинским семьям, которые вынуждено стали беженцами из-за полномасштабного вторжения РФ.Об этом посол доброй воли UNICEF Блум сообщил в своем Instagram. "С началом войны в Украине чуть ли не каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдове с UNICEF, встречаюсь с семьями, которые были вынуждены бросить все в поисках безопасности", - написал актер.Отметим, Молдова приняла и приютила практически 400 тысяч беженцев из Украины.Актер он призвал и других людей оказывать посильную помощь украинским детям

На внеочередном саммите НАТО обсудят возможность применения РФ химоружия в УкраинеЗа день до внеочередного саммита НАТО в Брюсселе несколько источников сообщили, что значительное количество времени в четверг будет посвящено обсуждению реакции Альянса в том случае, если Владимир Путин применит химическое или биологическое оружие против граждан Украины.Несколько официальных лиц, говоривших на условиях полной анонимности, согласились с тем, что, хотя официальная позиция НАТО о невмешательстве в эту войну, остается в силе, химическое оружие может изменить правила игры, поскольку такая эскалация, вероятно, побудит общественность в НАТО требовать дополнительных действий, пишет CNN.Источники сообщают, что альянс чувствителен к общественному мнению, и, хотя вполне вероятно, что на этой неделе НАТО не будет указывать России "красные черты" в отношении ответа, вероятно, преднамеренное позерство со стороны НАТО, указывающее на ее готовность к химическим атакам России все же будет продемонстрировано.Это может означать усиление групп быстрого развертывания и специальных подразделений, которые уже созданы НАТО для борьбы с такими угрозами. Такие инструменты, имеющиеся в распоряжении НАТО, ранее не использовались для помощи стране, не входящей в Альянс, но источники сообщили, что российское вторжение в Украину вызвало беспрецедентные разговоры о том, как лучше всего НАТО может поддерживать страны, не входящие в Альянс.

Будет развеваться до победы в войне с РФ: в центре Нью-Йорка подняли флаг УкраиныНад американским Нью-Йорком, а именно на Манхэттене, развевается украинский флаг. Стяг поднял лично мэр города Эрик Адамс. В церемонии приняли участие генеральный консул Украины Алексей Голубов, члены городского совета, мэрии, конгрессмены, а также представители украинской общины, передает Укринформ.

Мэр: войска РФ строят военную базу в МелитополеРоссийские военнослужащие строят военную базу на территории микрорайона Авиагородок в Мелитополе, заявил городской голова Иван Федоров. По его словам, база используется для запуска ракет по другим украинским городам.

Генштаб ВСУ: потери заставляют Россию изыскивать резервыКак сообщили в ночь на четверг в генштабе Вооруженных сил Украины, вследствие понесенных потерь командование российских войск продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения к границам Украины."По имеющейся информации, с целью восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии", – говорится в сводке генштаба.По сведениям украинских военных, в приграничные с Украиной районы Гомельской области республики Беларусь с территории России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.Как мы сообщалось ранее, в командовании НАТО оценивают российские потери в живой силе за первый месяц войны в диапазоне от 7 до 15 тысяч человек. С учетом раненых и пропавших без вести общие потери российской армии могут достигать 30-40 тыс.Российское командование скрывает данные о количестве убитых и раненых в боевых действиях в Украине. Эти данные были оглашены лишь один раз, 2 марта, когда Минобороны РФ сообщило о 500 погибших российских военных.

Премьер-министр Австралии раскритиковал участие Путина в саммите G20Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон скептически отозвался о возможном участии президента РФ в саммите стран "группы двадцати" в Индонезии в ноябре. "Сидеть за столом с Владимиром Путиным, которого Соединенные Штаты уже в состоянии обличить за военные преступления в Украине, - это для меня слишком", - заявил глава австралийского правительства. Официальная Канберра разделяет позицию США о совершении военных преступлений на украинской территории, добавил Моррисон.

ВОЗ рассказала об атаках на медицинские учреждения в УкраинеНа учреждения системы здравоохранения в Украине с начала войны было совершено минимум 64 подтвержденные атаки, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В результате 15 человек погибли, еще 37 получили ранения. Подобные нападения являются нарушением международного гуманитарного права, подчеркнули в ВОЗ.https://twitter.com/WHOUkraine/status/1506579164043919367

Министр транспорта Германии призвал распределять украинских беженцев в европейские страны, не граничащие с УкраинойМинистр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг призвал к распределению украинских беженцев по странам, не граничащим с Украиной. Необходимо организовать перевозку беженцев во Францию, Испанию, Грецию и Данию, в том числе по железной дороге или самолетами, заявил министр изданиям медиагруппы Funke. Их передвижение не должно оставаться польско-германской проблемой, подчеркнул Виссинг, согласившись с аналогичной позицией министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика.Кроме того, министр сообщил, что за 2 недели германские товарные поезда доставили в Украину 10 тысяч тонн продуктов питания, напитков и предметов гигиены.

Сейм Польши принял резолюцию о военных преступлениях войск РФ в УкраинеНижняя палата парламента Польши приняла резолюцию о военных преступлениях и нарушениях прав человека, совершенных российскими военнослужащими в Украине. Сейм Польши призвал все государства, признающие территориальную целостность и суверенитет Украины использовать свои полномочия в международных организациях с целью привлечь к ответственности президента России Владимира Путина, членов Совета Безопасности РФ и командующих российскими Вооруженными силами. "Общедоступные доказательства этих преступлений оправдывают признание Владимира Путина военным преступником со стороны Сейма Республики Польша и международного сообщества", - отмечается в документе.

Госдеп США: Силы РФ совершают в Украине военные преступленияВласти США считают, что российские военнослужащие совершают в Украине военные преступления, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Оценка Вашингтона основана на тщательном анализе доступной информации из открытых и разведывательных источников, объяснил он. "Мы видели многочисленные заслуживающие доверия сообщения о произвольных нападениях и атаках, умышленно направленных на гражданских лиц, а также об иных злодеяниях", - указал глава Госдепартамента.

АНАЛИЗ: российское наступление застопорилось по нескольким фронтам (Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности)Ничем не спровоцированное нападение России на своего ближайшего соседа стало спусковым механизмом для крупнейшего кризиса в сфере европейской безопасности со времен Второй мировой войны.И тем не менее, по прошествии месяца российским войскам так и не удалось взять под полный контроль ни одного крупного города, их наступление захлебнулось на нескольких фронтах, а кое-где им даже пришлось отступить из захваченных мест под натиском украинских контратак.Подкрепленные высокотехнологичным оружием, поступающим из Британии и других стран НАТО, украинцы проявили себя как доблестные и стойкие бойцы. Однако их сопротивление достается ужасающей ценой.Южный портовый город Мариуполь войдет в исторические летописи как один из самых разбомбленных и разрушенных городов нашего времени. Его разрушение уже названо военным преступлением.И перед Украиной по-прежнему стоят крупные проблемы. У ее армии иссякают запасы вооружений и боеприпасов, российские боевые дроны действуют во многом безнаказанно, и Москва мобилизует подкрепление.Президент Путин, по-видимому, настроен на покорение Украины, даже если это будет означать превращение страны в дымящиеся руины.

Anonymous заявляют, что взломали базу данных Центробанка России Группа хакеров Anonymous утверждает, что взломала базу данных Центрального банка России и собирается в ближайшие 48 часов выложить в открытый доступ более 35 тысяч файлов с секретными договорами. "Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 тысяч файлов с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов", - сказано в сообщении Anonymous в "Твиттере". ЦБ РФ опроверг информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем. Днем ранее хакерская группировка Anonymous обратилась к иностранным компаниям, продолжающим работать на территории России, заявив, что у этих компаний есть 48 часов, чтобы уйти с рынка, после чего на них будет совершена атака. https://twitter.com/YourAnonTV/status/1506769001040551937

Британская разведка: деморализованным российским войскам грозит окружениеУкраинские силы усиливают давление на российские войска, находящиеся к северо-востоку от Киева, сказано в последней разведывательной сводке министерства обороны Британии.Украина продолжает проводить успешные контратаки на россиян за пределами столицы; украинцы, вероятно, отбили города Макаров и Мощунь, говорится в отчете."Существует реальная вероятность того, что украинские силы теперь могут окружить российские части в Буче и Ирпене", - считают в британском минобороны.Британские военные отмечают, что российские войска вдоль оси к северо-востоку от Киева сталкиваются со значительными проблемами со снабжением и падением морального духа."Вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут способность российских сил реорганизоваться и возобновить наступление на Киев", - сказано в сообщении.Деморализованным российским войскам может грозить окружение, заключает британская разведка.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506753922224074756

Оперативная сводка Генштаба ВСУ по итогам 28-го дня войны- Российские войска не выполнили задачу по входу в административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины.- Продолжаются попытки восстановить наступательные действия с целью захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.- На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил.- На Полесском направлении противник активировал проведение авиаразведки в микрорайонах Глебовка, Лютеж, Лебедевка. В течение суток противник совершил артиллерийский обстрел районов населенных пунктов Калиновка, Горенка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка и северо-восточной окраины города Киева.- На Северском направлении силами отдельных подразделений Центрального военного округа противник продолжает концентрировать силы и средства для осуществления попыток восстановления наступательных действий.- На Черниговском направлении противник пытается блокировать и оккупировать город Чернигов.- На Броварском направлении противник остановлен.- В направлении Изюма российскими войсками предпринята попытка прорыва обороны украинских войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка, продолжаются бои;- В районе Попасной и Мариуполя нет продвижения российских войск.- На Слобожанском направлении противник нанес артиллерийские удары по городу Харькову, активные наступательные действия подразделений российских войск провалились.- В направлении Сум подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не вели. Основные усилия были направлены на блокировку города, нанесение артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Британия предоставит Украине еще 6000 ракетНа экстренной встрече лидеров стран НАТО и "Большой семерки", которая состоится в Брюсселе в четверг, Борис Джонсон объявит о передаче украинской армии еще шести тысяч ракет.Кроме того, британский премьер намерен выделить 25 млн фунтов (33 млн долларов) на оплату украинским солдатам и летчикам.Всемирная служба Би-би-си получит от британского правительства дополнительные 4,1 млн фунтов на поддержку русской и украинской языковых служб."Соединенное Королевство в сотрудничестве с нашими союзниками усиливает военную и экономическую поддержку Украине, для которой сейчас наступает переломный момент в этой битве", - сказал Борис Джонсон."Спустя месяц с начала этого кризиса международное сообщество стоит перед выбором. Мы можем поддержать огонь свободы в Украине или рискуем задуть его в Европе, а также по всему миру", - добавил премьер-министр.Новые поставки будут осуществлены в дополнение к 4000 ракет, которые уже были отправлены в Украину из Британии.Что касается финансовой помощи, то эти 25 млн фунтов также идут в довесок к 400 млн, выделенным ранее на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Зеленский требует от НАТО и ЕС дать любое оружие, нужное УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, приуроченном к месяцу с начала войны и запланированным на четверг саммитам НАТО, Евросоюза и G7, призвал западные страны дать Украине любое оружие, какое может понадобиться для изгнания российских войск с украинской территории."Мы ждем серьезных шагов - от НАТО, ЕС и "большой семерки" [...] Свобода должна быть вооруженной [...] Украинское небо так и не обезопасили от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города", - сказал Зеленский.Президент Украины также обратился на английском и на русском к гражданам мира и к россиянам.Граждан демократических стран он призвал с завтрашнего дня массово выходить на демонстрации в поддержку Украины.Россиян же - тех, кто против войны и властей - Зеленский призвал сопротивляться или бежать из страны."Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваших налогов на войну, сделайте это", - сказал Зеленский."Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна. Кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору. От того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете. Пропагандисты, которые оплачиваются из ваших налогов. И врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов. И которая делает беднее всех граждан России. Каждый день всё больше. Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее. Чтобы изолировать вас от мира. Чтобы вас было легче контролировать. И проще отправлять на войну умирать", - заявил президент.

Расследование New York Times на основе разговоров российских военных по открытой связиС начала войны разные специалисты отмечали, что российские силы в Украине пользуются незащищенными каналами связями, говорят на открытых радиочастотах или по мобильной связи.New York Times проанализировала собранные записи переговоров российских военных и смогла подтвердить ряд из них, сопоставив информацию с фото и видео в соцсетях, спутниковыми снимками, сводками обеих сторон конфликта и другой информацией в открытых источниках.Визуальное расследование газеты сосредоточилось на боях за город Макаров к западу от Киева. Оно представляет уникальный взгляд на действия наступающей армии.В перехватах разговоров российских военных между собой и на видеозаписях из соцсетей есть потенциальные признаки совершения военных преступлений.На одной из записей слышна следующая команда: "Убрать первое хозяйство от населенного пункта и накрыть населенный пункт артиллерией". Предполагается, что "хозяйство" - это российское подразделение.А на видео из соцсетей видно, как российская бронетехника расстреливает гражданский автомобиль - и тела погибшей в нем пожилой пары.Российские власти утверждают, что наносят только "высокоточные удары" по военным объектам.

За российскую резолюцию по Украине в СБ ООН проголосовали только она сама и КитайПроект российской резолюции по Украине ожидаемо провалился в Совете безопасности ООН: за него проголосовали только сама Россия и Китай.Остальные 13 стран-членов Совета безопасности просто воздержались. Накладывать вето на резолюцию постоянные члены СБ - США, Британия и Франция - не стали.В проекте резолюции содержался призыв к прекращению огня и эвакуации мирного населения из зон боев, но большинство членов СБ отказались его поддержать не поэтому, а потому что в тексте, естественно, не было осуждения России как виновницы возникшего гуманитарного кризиса.Соавторами российского проекта резолюции согласились стать Беларусь, Сирия и Северная Корея, но они сейчас не входят в Совет безопасности.

Из районов боев в среду эвакуированы 4,5 тыс человек - украинский министрЗа 23 марта из районов боев в разных местах страны были эвакуированы - или выехали самостоятельно по гуманитарным коридорам - 4554 человека. Об этом рассказала вечером в среду министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.По словам Верещук, большая часть из этих четырех с половиной тысяч - почти три тысячи - выехали на своем транспорте по коридору из Мариуполя в Запорожье.Еще почти тысяча человек эвакуирована из трех сел, расположенгных к востоку от Киева.

Российский суд назвал лозунг "Фашизм не пройдет" дискредитацией российской армииОВД-Инфо, объявленный в России иностранным агентом, сообщает, что Тверской суд Москвы оштрафовал москвичку за пикет с плакатом "Фашизм не пройдет", сочтя этот лозунг дискредитацией российских вооруженных сил.Анна Кречетова оштрафована на 50 тысяч рублей.ОВД-Инфо также сообщает, что сегодня в Петербурге задержана пикетчица с плакатом "Миру - мир".https://twitter.com/OvdInfo/status/1506709080039165969

Главное к утру четверга, 24 марта✅Наступление российских войск застопорилось на нескольких направлениях. Западные аналитики говорят о низком моральном духе в российской армии под Киевом и больших проблемах со снабжением.✅Существует риск того, что российские войска под Киевом могут попасть в окружение. По данным американских разведслужб, украинская армия смогла оттеснить российские войска на расстояние 55 км от центра Киева.✅Украина также сообщила, что вернула контроль над городом Макаров под Киевом.✅Продолжается осада Мариуполя, в городе не прекращаются бои. По данным украинского правительства, за среду из этого города в Запорожье на собственном транспорте добрались около 3 тысяч человек. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе остаются не менее 100 тысяч гражданских лиц. Гуманитарная помощь туда все еще не попадает – в Киеве заявляют, что ее блокируют российские военные.✅При обстреле Киева погибла журналиcтка Оксана Баулина. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. Российские войска не прекращают обстрелы украинских городов, в том числе Киева, Чернигова и Харькова.✅Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, изучив показания, пришли к выводу, что российские войска действительно совершали военные преступления на территории Украины.✅Британия предоставит Украине еще 6000 ракет. Швеция - еще 5000 противотанковых комплексов, Германия решила послать Украине еще 2000 противотанковых гранатометов.✅За российскую резолюцию по Украине в Совбезе ООН проголосовали только она сама и Китай. В проекте резолюции содержался призыв к прекращению огня и эвакуации мирного населения из зон боев, но большинство членов СБ отказались его поддержать, потому что в тексте не было осуждения России как виновницы возникшего гуманитарного кризиса.✅За четыре недели войны в Харькове обстрелами разрушили почти тысячу жилых домов.✅Французская автомобильная компания Renault решила немедленно остановить свой завод в Москве.