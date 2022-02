ОНЛАЙН. Начались переговоры между Украиной и Россией

В Украине пятый день продолжается война с Россией. Боевые действия по-прежнему идут в различных регионах страны. Delfi собирает свежую информацию в текстовом онлайне.

Война в Украине: 28 февраля

Из-за хакерской атаки перестали работать сайты Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что условия Украины на переговорах с Россией – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины.По его словам, в соответствии с международными конвенциями, в том числе Венской конвенцией о дипломатических сношениях, "ход переговоров не освещается до того, как стороны не выразят общее коммюнике"."Давайте не будем нарушать. Позиция наша примерно понятна: никаких условий и ультиматумов", – добавил он.Арестович пояснил, что в первый раз Киев отказался участвовать в переговорах, так как российская сторона хотела зайти "со стороны: вы там капитулируйте, а потом мы будем с вами разговаривать".

Комендантский час в Киеве теперь с 20-00 до 7 утра. Кроме того, будут выданы спецпропуска. Старые будут считаться недействительными.

Дерипаска: Пора заканчивать этот госкапитализмВ России наступил реальный экономический кризис, не сравнимый с 2014 годом.Об этом написал российский бизнесмен Олег Дерипаска на своей странице в Telegram."Подъём ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчётов) – это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет.Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев", – написал он.Дерипаска считает, что для выхода из кризиса нужны "реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек".

Россия закрывает своё небо для авиакомпаний таких 36 стран: (из Евросоюза:) Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония(вне Евросоюза:) Албания, Ангилья, Британия, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия.

Минобороны РФ выступило с обращением: «Россия не начинала военные действия. Россия их завершает». «Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет. В ходе этой войны, погибло более 14 тысяч человек, сотни детей».

Украинского мэра задержали за госизменуГлава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в ходе военной спецоперации задержан мэр города Южный (близ Харькова) Александр Брюханов."У нас задержан мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного отделения полиции и участковый инспектор - по статье госизмена, - заявил Синегубов. - Мы не дадим сдавать ни один сантиметр нашей земли. И это не просто слова. Военные предупреждают - это они еще проявили лояльность, что их задержали, [дальше] расстреливать будут на месте".Кроме того, Харьковская областная прокуратура ведет проверку по статье о госизмене в отношении мэра Купянска Геннадия Мацегора. Он ранее заявлял, что город под контролем российских военных, и они здесь для того, чтобы "обеспечить порядок и успокоить жителей".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина официально пока не запрашивала вступления в ЕС. По его словам, вопрос принятия страны в союз пока не стоит на повестке.

А в Беларуси, тем временем, продолжается российско-украинские переговоры. Появились фото.

Украинские военные с острова Змеиный живы и находятся в плену, сообщают военно-морские силы Украины.24 февраля российские военные установили контроль над украинским островом Змеиный в Черном море. В соцсетях распространялась аудиозапись того, как российский военный корабль предлагал украинским солдатам сдаться, а те нецензурно ему отказали.После этого МВД Украины заявило, что все военные на острове были убиты российским огнем. Российская же сторона говорила, что 82 человека были взяты в плен.Украинские военные пояснили, что потеряли связь с островом, и поэтому решили, что все его защитники погибли.Согласно сообщению ВМС Украины, 26 февраля на остров Змеиный направилось украинское гражданское судно, чтобы оказать помощь соотечественникам. Судно также было взято в плен российскими войсками."Незаконный захват гражданского судна - некомбатанта, что не совершали никакого военного задачи, является нарушение правил и обычаев войны, международного гуманитарного права. Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины", - говорится в сообщении.https://twitter.com/bbcrussian/status/1497211579112243215?ref_src=twsrc%5Etfw

В Украине больше не действует приказ МОЗ №2153, который утверждал перечень профессий для обязательной вакцинации от коронавирусной болезни.

В Чернигове после артобстрела горит гипермаркет "Эпицентр" и соседние дома В понедедельник в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел Чернигова. В частности под огнем находились улицы Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

Известный российский предприниматель Олег Тиньков выступил против войны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу: дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом27 февраля российский президент поручил перевести силы сдерживания армии РФ в особый режим несения службы. Это распоряжение рассматривается в качестве ответной меры "на агрессивные высказывания на Западе".

Ядерные угрозы: Китай призвал Путина к сдержанностиКитай призвал к сдержанности после решения президента РФ Владимира Путина о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности, сообщает Spiegel. "Все стороны должны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации", - сказал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопросы журналистов в Пекине относительно заявления Путина, которое было воспринято как угроза, хотя он конкретно не упомянул о ядерном оружии.Китай поддерживает все усилия по разрядке военного противостояния и мирному политическому решению, заявил представитель Китая.Отвечая на дополнительные вопросы, пресс-секретарь подчеркнул, что Китай и Россия являются "стратегическими партнерами", но не "союзниками". Китай определяет свою собственную позицию и политику в каждом частном случае.27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Украина попросила ООН создать независимую комиссию по расследованию преступлений в Крыму, ДНР и ЛНР с 2014 годаУкраина направила в Совет по правам человека ООН проект резолюции о создании комиссии по расследованию "нарушений в Крыму, ДНР и ЛНР и преступлений с 2014 года".Срочные дебаты по этой резолюции пройдут 3 марта.Предполагается, что комиссия начнет "расследование всех предполагаемых нарушений и попраний прав человека и нарушений международного гуманитарного права в Крыму и отдельных районах Донецкого и Луганского регионов начиная с 2014 года, а также в других районах Украины, начиная с 22 февраля 2022 года".Комиссия должна будет собрать факты нарушений и выявить их виновников. Для того, чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать минимум 24 страны из СПЧ ООН.

Российские СМИ подверглись хакерской атаке группы Anonymous Сайты нескольких российских СМИ оказались заблокированы в результате хакерской атаки. Сайты таких российских изданий как ТАСС, Коммерсант, Такие дела, Известия, Знак, РБК, E1 и другие либо не открываются в определенных браузерах, либо вместо контента сайта появляются призыв к россиянам выступить против российской агрессии в Украине. Под атаку попали и несколько белорусских СМИ. Ранее хакерская группировка Anonymus объявила России информационную войну в связи с нападением на Украину.

Существует высокая вероятность применения вооруженных сил Беларуси, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 11:00 28 февраля Вооруженные силы РФ продолжают наступательную операцию против Украины при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации с применением высокоточного оружия дальнего действия. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ. Отмечается, что за предыдущие сутки российские войска нанесли 6 ракетных ударов (до 30 ракет) и 4 авиационных удара преимущественно с воздушного пространства Республики Беларусь."С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер". Воздушно-космические силы ВС РФ находятся на дежурстве в воздушном пространстве Республики Беларусь. Для перевозки личного состава и грузов используется аэродромная сеть Республики Беларусь. Существует высокая вероятность применения вооруженных сил РБ", – говорится в сообщении.На Полесье противник понес ощутимые потери и пытается пополнить их за счет воздушно-десантных войск ВС РФ.На Сиверском направлении он завершил перегруппировку и пытается продолжить наступление на направлении ЧЕРНИГОВ – КИЕВ. Три БТГр в районах ХОМУТОВКА, ГЛУХОВ, БАТУРИН остановлены.Кроме того, отмечается, что мотострелковое подразделение 14 Армейского корпуса Северного флота на рубеже СУМЫ – АХТЫРКА – ПОЛТАВА понесло значительные потери и потеряло наступательный потенциал. На Слобожанском направлении противник остановлен.В Донецком операционном районе противник силами 1 и 2 АК при артиллерийской поддержке ВС РФ пытается вести наступательные действия. Цель захватчика по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.На Таврическом направлении противник после перегруппировки пытается организовать наступление на НИКОЛАЕВ и не оставляет попыток высадки морского десанта в районе МАРИУПОЛЯ. Вооруженные Силы ведут оборону рубежей."Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления на отдельных направлениях, враг не отказывается от своей основной цели – получение контроля над КИЕВОМ. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию врагу", - отметили в Генштабе.Группировка разнородных сил ВМС продолжает ведение боевых действий в юго-западной части акватории Черного моря. Осуществляет оборону пунктов базирования и портов ОДЕССА, ЮЖНЫЙ, ОЧАКОВ, ЧЕРНОМОРСК по морскому направлению.Группировка Воздушных Сил ВС Украины прикрывает с воздуха части и подразделения оперативных группировок войск по всей территории Украины. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/261400946172991&show_text=true&width=500

Переговоры российской и украинской делегации действительно началисьВ составе украинской делегации - глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Российскую делегацию возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский, а в ее состав входят замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы минобороны Александр Фомин и депутат Леонид Слуцкий.Из соображений безопасности точное место встречи не называется.

Центробанк России решил не открывать торги акциями на МосбиржеЦентробанк решил в понедельник не открывать торги на фондовом рынке Мосбиржи.В понедельник торги валютой на бирже начались в 10 утра по московскому времени.

Минобороны Британии: войска РФ дезорганизованы, вторжение идет не по плануРоссийское вторжение идет не по плану, наблюдаются большие проблемы с логистикой, заявляют в Великобритании. Это сообщение Минобороны Великобритании разместило в свом твиттере. Основная часть российских войск находится в более чем в 30 километрах от Киева. Их наступление было остановлено ВСУ. Ключевая цель РФ в первый день вторжение - Гостомель - так и не была захвачена.Также под украинским контролем остаются Чернигов и Харьков, хоть враг и пытается их захватить. "Неудачи в логистике и упорное украинское сопротивление продолжают сдерживать наступление России. Несмотря на непрекращающиеся попытки скрыть подробности конфликта от населения России, ВС РФ впервые вынуждены признать потери", - говорится в сообщении британцев.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1498191541675958273?ref_src=twsrc%5Etfw

Глава российской республики Калмыкии рассказал о погибшем российском солдатеВо время российской спецоперации в Украине погиб уроженец Калмыкии Константин Юрьевич Манджиев, сообщил глава республики.Манджиев служил в звании сержанта по контракту."Приношу семье погибшего героя глубочайшие соболезнования. Жители России и Калмыкии разделяют вашу скорбь! Константин Манджиев навсегда останется примером мужества и встанет в один ряд с лучшими воинами нашего народа", - написал глава Калмыкии. За пять дней военных действий российское министерство обороны ни разу не сообщило число погибших и раненых среди личного состава, отметив только, что потери есть. View this post on Instagram A post shared by Бату Хасиков (@batukhasikov)

Минздрав Украины: погибли 352 украинца, ранены более 2 тысячМинистр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объявил, что с начала военных действий на Украине погибли 352 человека, из них 16 - дети.Число пострадавших министр оценил в 2 040 человек, из которых 45 - дети.Из заявления министра непонятно, включены ли в эти данные военные потери или же речь идет только о гражданских лицах.

Производитель грузовиков Daimler Truck из-за событий на Украине прекращает сотрудничество с российским "Камазом" Причина: "Камаз" оснащает армию России бронетехникой. Компании сотрудничали почти 12 лет.

Литва просит Международный уголовный суд расследовать "преступления Москвы и Минска" в УкраинеРоссийское и белорусское руководство обвиняют в "военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенными в Украине". По словам литовского министра юстиции, необходимо принять безотлагательные меры перед лицом жестокой агрессии России и Белоруссии против Украины.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что сбит российский самолет, который вчера четыре раза бомбил поселок Сартана и Левобережный район Мариуполя.

ООН оценивает число погибших гражданских на Украине в 102 человекаВерховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что, по данным организации, с начала военных действий на Украине погибли не менее 102 мирных жителей.Еще как минимум 304 мирных жителя получили ранения, отмечают в организации.

Обстрел жилых районов в Харькове.

Германия хочет обсудить в НАТО ядерные угрозы ПутинаМинистр обороны Германии Кристин Ламбрехт выразила обеспокоенность по поводу косвенной угрозы ядерным оружием со стороны президента России Владимира Путина."К этому нужно относиться очень серьезно и, прежде всего, наблюдать с помощью нашей разведки", – сказала Ламбрехт."Но также нужно учесть, что он не так быстро продвигался в своем наступлении, в своей войне, как он, вероятно, представлял. Он представлял, что это будет быстрее, и теперь он должен действовать, отсюда и эти жесты. Но тем не менее, мы почувствовали, насколько непредсказуем Путин, и поэтому теперь мы должны быть очень бдительны", - отметила министр.По ее словам, Германия поднимет этот вопрос на уровне НАТО."Мы также будем говорить об этом в НАТО", - сказала Ламбрехт.27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об освобождении части заключённых из тюрем для защиты страныУкраинцы с боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут загладить свою вину в самых горячих точках. Также с некоторых участников АТО снимаются все санкции. Зеленский подчеркнул, что "каждый, кто может присоединиться к борьбе с оккупантами, должен это делать".

Зеленский: потери российской армии составили 4,5 тысячи человекПрезидент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором заявил, что потери российской армии составили 4500 человек. Также по его словам, за время боевых действий на Украине погибли 15 детей.Ранее Минобороны Украины говорило, что убитых и раненных русских военных насчитывается около 5300 человек.Российское Минобороны за все время операции не сообщало число погибших или раненных среди военного контингента. В ведомстве 27 февраля сообщили только, что потери есть.

В России заблокировали сайты нескольких изданий, в том числе украинскихРоскомнадзор заблокировал в России сайт канала "Настоящее время" и издания "Крым.Реалии", которые ранее были внесены в реестр иностранных агентов.Кроме того, в реестр запрещенных сайтов попали российское издание New Times и сразу несколько украинских изданий - "Украинская правда", "Корреспондент", "Гордон" и "Интерфакс Украина".Все блокировки выполнены по требованию Генпрокуратуры России.

Черный понедельник российской экономики: что случилосьАнастасия Стогней (Корреспондент Русской службы Би-би-си):Понедельник, как стало понятно уже на выходных, стал для российской финансовой системы по-настоящему черным. Что случилось?1. Рубль рухнул. Утреннюю сессию (с 7 утра) на московской бирже отменили, а когда в 10 утра торги все-таки стартовали, доллар достигал отметки 117,8 рублей, евро – 132,9. Сейчас обе валюты торгуются чуть ниже, но еще не вечер.Это исторически рекордные значения - такого не было ни во время кризиса 2008 года, ни после аннексии Крыма в 2014 году. В банковских приложениях со вчерашнего дня валюту предлагают купить по астрономическому курсу: за евро сейчас просят до 150 рублей, за доллар - до 140.Почему это произошло? В воскресенье против российского ЦБ ввели убийственные санкции. Около половины его активов и международных резервов (средств, которые ЦБ, как и другие нацбанки, хранит в иностранных активах "на черный день") решили заморозить. За счет этих резервов ЦБ поддерживал рубль в последние дни, продавая "свои" доллары на открытом рынке. Теперь ему надо искать другие источники.В выходные против России ввели и другие жесткие санкции - фактическое закрытие неба, отзыв самолетов, отключение отдельных банков от SWIFT. Со всем этим багажом рынок подошел к понедельнику - неудивительно, что рубль обвалился.2. ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%. Еще один рекорд (с 2013 года, когда ставка в принципе стала основным индикатором для ЦБ), который совсем не радует. У любого ЦБ, вопреки обывательскому представлению, не так-то много механизмов помощи национальной валюте и системе в целом.Чтобы предупредить bank run - ситуацию, когда люди массово забирают деньги из банков и это становится опасным для всей системы - регулятор вынужден повышать ставки. Это делает сбережения в рублях чуть более привлекательными и в целом охлаждает рынок. Как правило, ставки по кредитам и депозитам следуют за ключевой с небольшим лагом, в несколько недель. Но сейчас особая ситуация, и лаг, скрее всего, будет меньше.3. Экспортеров обязали продавать валютную выручку. Не всю, а 80%. Важно понимать, что ее нужно не отдать, а именно продать, - то есть обменять на рубли. Эту меру ЦБ также ввел, чтобы поддержать российскую валюту.При нынешних ценах на нефть (а пока нет оснований думать, что они упадут - разве что вырастут), будут продавать около 55-60 млрд долларов в месяц. Мы наверняка не знаем, сколько продавал для поддержки рубля ЦБ, но, скорее всего, эти значения сопоставимы. Этого хватит, чтобы стабилизировать рынок в ближайшие несколько недель, оценивает директор по инвестициям Локо-Инвест Дмитрий Полевой.Важно понимать, что это действительно серьезная, но не беспрецедентная мера. Продажа части валютной выручки была обязательной до 2007 года. Кроме того, до июня прошлого года экспортеры были обязаны возвращать валютную выручку в Россиию и хранить ее здесь (но можно было не продавать, а держать в иностранной валюте).

Зеленский: Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому союзу относительно присоединения Украины по спецпроцедуре. "Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно безотлагательного присоединения Украины за новой специальной процедурой", - заявил президент.

Пентагон хочет установить канал связи с Россией во избежание просчетов, "но Россия трубку не берет", — пишет американское издание Politico. "Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал (связи) на оперативном уровне, … чтобы мы могли избежать ошибок в расчетах", — приводит издание слова высокопоставленного представителя Пентагона. По его словам, речь может идти о канале связи, который американские и российские силы установили в 2015 году по ситуации в Сирии.

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации. В состав делегации вошли председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

В воскресенье Житомир был обстрелян "Искандерами" Вооруженные силы Украины подтверждают применение российскими военными ракетных комплексов "Искандер" по Житомиру. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Актуальная карта вторжения войск РФ в Украину по состоянию на утро 28 февраля. Пошел пятый день.

Огромные очереди в продуктовые магазины в Харькове

В понедельник утром, 28 февраля, российские войска обстреляли поселок Сартана в Донецкой области. Количество пострадавших пока уточняется.Мэр Мариуполя дал следующий комментарий касательно ситуации в поселке: "Оцениваем масштабы разрушений после очередного обстрела русскими оккупантами мирного населения греческого поселка Сартана. Россия целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы этого никогда не простим и не забудем".

Курс евро уже выше 107 рублей Московская биржа еще раcширила коридор колебаний для евро, после чего его курс достиг 107,335 рубля, сообщает Интерфакс. На открытии торгов на Мосбирже доллар вырос до 90 рублей, евро - до 100,64 рубля. Доллар и евро достигли исторических максимумов и уперлись в верхние планки, установленные регламентом биржи.

"Энергоатом": Информация о захвате Запорожской АЭС россиянами – фейкРаспространенная Минобороны Российской Федерации информация о захвате российскими военными Запорожской атомной станции является фейком, сообщила НАЭК "Энергоатом".

Мариуполь и Волноваха - самые горячие точки в Донецкой области. Идет работа над предоставлением зеленого коридора для эвакуации жителей из Волновахи - Павел Кириленко, глава Донецкой Военно-гражданской администрации.

Жители Волновахи (Донецкая область) сообщают о гуманитарной катастрофе в городе. Город без света,воды, тепла и связи с внешним миром. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщает, что работает над обеспечением "Зеленого коридора" для эвакуации жителей.Волноваха находится под сильнейшими обстрелами уже несколько дней в окружении российской армии и "ДНР".

Советник главы МВД Антон Геращенко Антон Геращенко публикует видео из небольшого города Изюм, который находится на востоке Украины в Харьковской области. На видео - последствия российского обстрела. Также, по его словам, погибло два мирных жителя в ходе обстрела Салтовки - района на окраине Харькова.

Очереди в магазин в Киеве Столичные власти заявляют, что магазины в Киеве будут открываться постепенно в течение дня. "Мы даем возможность людям ходить в магазины. Эти два дня, когда все было закрыто, мы отрабатывали логистику, чтобы все что возможно сегодня доставить в магазины. Я не обещаю там большого разнообразия, но все необходимые товары сегодня там можно будет приобрести", - сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник. На видео - очередь в один из супермаркетов Киева утром 28 февраля, после окончания комендантского часа.

Мединский: старт переговоров ожидается в 12:00Владимир Мединский, глава российской делегации, приехавшей на переговоры с украинской стороной, заявил, что их начало ожидается в 12:00 (по московскому времени).https://twitter.com/rianru/status/1498198696789430274?ref_src=twsrc%5Etfw

Командир СОБРа Кемеровской области РФ Константин Огий погиб в Украине, сообщает сибирской издание Тайга-Инфо. По данным интернет-издания, также был убит ещё 41 человек – силовики из Красноярска и Новосибирска.

Минобороны России сделало ряд заявлений о ходе военной операции в Украине Ведомство утверждает, что: - российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной; - российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС (персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, радиоактивный фон в норме); - российские подразделения взяли под контроль города Бердянск и Энергодар; - жители Киева могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев - Васильков; - вооруженные мародеры, получившие оружие от властей, "бесчинствуют в Киеве"; - российские военные уничтожили 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины. Украинские власти эти заявления пока не прокомментировали.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро понедельника, 28 февраля, пятого дня вторжения России в Украину."Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00Самолеты 29Вертолеты 29Танки 191Боевые бронированные машины 816Пушек 74ЗРК БУК 1Град 21Автомобильная техника 291Цистерны 60БПЛА ОТР 3Корабли/катера 2Средства ПВО 5Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)".Маляр объяснила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры, в первую очередь, сосредотачиваются на ведении боя. Кроме того, информацию могут получить только после завершения боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2099189830240048&show_text=true&width=500

Рубль рухнул до исторического минимума. Биржевые торги акциями отложилиУтром в понедельник на фоне российского вторжения и санкций доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 рублей, курс евро подскакивал до 127 рублей, обратили внимание СМИ. Это исторические максимумы. Но главным показателем будет курс на биржевых торгах.

Великобритания вслед за ЕС вводит санкции против Центробанка РоссииВ рамках ограничений будут запрещены операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ РФ, включая операции с юрлицами, организациями или органами, действующими от его имени или по его поручению. Ранее Евросоюз запретил транзакции с ЦБ России.

"Кремлю отчаянно требуется взять Киев в ближайшие дни. Попытается использовать все доступные силы и средства. Будут тяжелые бои, но моральный дух кремлевских войск падает. На кремлевских генералов оказывается огромное давление "сверху", - пишет в Twitter директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс. https://twitter.com/janis_sarts/status/1498181963823333378?ref_src=twsrc%5Etfw

Пентагон ответил на угрозы президента России Владимира Путина ядерным оружием.Официальные лица США не сомневаются, что Путин привел российские силы ядерного сдерживания в особый режим боевого дежурства. В Пентагоне подчеркнули, что НАТО никогда не угрожал ни России, ни Украине."Мы убеждены в нашей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, и это включает в себя стратегическое сдерживание", — сообщается на сайте Минобороны США.

Южная Корея и Сингапур тоже введут санкции в отношении РоссииЮжная Корея и Сингапур объявили, что тоже введут санкции против России: обе страны запретят экспорт продукции военного и двойного назначения, а Корея еще и поддержит отключение российских банков от SWIFT.Как сообщает агентство Reuters, о решении Южной Кореи присоединиться к западным странам и ввести санкции против России в понедельник объявило министерство иностранных дел этой страны.О намерениях Сингапура в понедельник в парламенте объявиламинистр иностранных дел Вивиан Балакришнан. "Сингапур намерен действовать в согласии с многими другими странами-единомышленницами и ввести против России соответствующие санкции и ограничения", - цитирует министра газета Strait Times.Газета сообщает, что Сингапур введет ограничения на экспорт в Россию любой продукции, которая может быть использована против украинцев.

В Луганской области город Счастье разрушен россиянами на 80%, людей невозможно эвакуировать, потому что автобусы обстреливают "Градами", об этом сообщил председатель Луганской областной городской администрации Сергей Гайдай во время телемарафона.Он отметил, что таких разрушений не было даже в 2014-2015 годах."Мы не можем вывезти людей - транспорт просто расстреливали "Градами", - подчеркнул Гайдай.Он отметил, что люди хотят уехать, но это невозможно. "Я общался с координатором ООН, и мы договорились, что если какая-то возможность у него будет по поводу эвакуации, то это будет делаться", - сказал Гайдай. Он добавил, что россияне не идут на контакт для вывоза людей.https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/132382285967830&show_text=true&width=500

Находящийся на юго-востоке Украины на берегу Азовского моря город Бердянск занят российскими войсками, отдел местной полиции расформирован, городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами, сообщается в Facebook городской администрации. Во время захвата города погиб один человек, еще один получил ранения. Местный транспорт остановился. https://www.facebook.com/brd.rayonna.adm/posts/482628506825633&show_text=true&width=500

Переговорная площадка для встречи украинской и российской сторон подготовлена, ожидается прибытие делегаций, сообщают в МИД Беларуси. Обе делегации уже прибыли в Беларусь.

Сводка от Генштаба Вооруженных сил Украине о ситуации на утро понедельника, 28 февраляРоссийские войска снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины, говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 06:00 28.02.2022 по поводу российского вторжения."Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны", - говорится в сообщении.Как отмечается, в нарушение норм Международного гуманитарного права ВС РФ коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов."Вместе с тем, все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу. Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления. По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн техники и живой силы противника. Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся", - говорится в сообщении. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/261189039527515&show_text=true&width=500

На Киевщине сгорел музей с картинами Марии ПримаченкоВ результате наступления российских оккупантов в Иванкове Киевской области сгорел музей, где хранились картины известной украинской художницы Марии Примаченко. Об этом сообщает директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко.Литовченко подчеркнула, что во время наступления Россия уничтожает объекты гражданского характера и объекты культурного наследия. "Еще одной из невосполнимых утрат историко-культурного наследия Украины является уничтожение агрессором в эти адские для нашей страны дни Ивановского историко-краеведческого музея, где среди большого количества интересных экспонатов и тематических экспозиций гордостью и украшением являлись работы выдающейся украинской художницы Марии Примаченко", - сообщила она.Мария Примаченко — украинская народная художница в жанре "наивного искусства". Родилась, жила и была похоронена в селе Болотня Вышгородского (ранее Иванковского) района Киевской области.

На Западе объяснили, почему в Киеве на выходных ввели тотальный комендантский час. Британская The Times пишет о том, что Россия забросила в Киев более 400 наемников из ЧВК "Вагнера".По мнению газеты, они прибыли в Киев из Африки, получив задание ликвидировать Зеленского и высшее руководство Украины. Именно с этим Times, к слову, связывает жесткий комендантский час, который власти Киева установили в этой воскресенье, когда на улицу запрещалось выходить даже днем. "Информация об их задании дошла до украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой "жесткий" комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов, предупредив мирных жителей, что они будут рассматриваться как агенты Кремля и рискуют быть "ликвидированными", если вышли наружу", - пишет издание.

Главное за ночь на 28 февраляРанним утром в Киеве включались сирены воздушной тревоги, сообщалось об обстрелах, но нового штурма пока не было.Курс рубля уже упал на 30% по отношению к доллару, на 40% - к евро.В течение дня ожидается еще больший обвал на российских валютных и фондовых рынковЭто связано с санкциями Евросоюза, которые в понедельник утром официально вступили в силу. Самая новаторская и неожиданная из этих мер - заморозка резервов российского Центробанка. Свежих данных об их составе нет, но в середине прошлого года около половины из них хранились в долларах, фунтах стерлингов и особенно евро. Запасы золота и китайских юаней намного менее ликвидны; все это в совокупности ограничивает возможности Центробанка поддерживать курс рубля.На реке Припять на белорусско-украинской границе должны начаться российско-украинские переговоры, сообщили стороны накануне. О каких-либо результатах этих переговоров до сих пор ничего не известно.Украинские и американские военные предполагают, что уже в понедельник в военные действия на стороне России могут включиться белорусские войска.

Два снаряда попали в детсад и магазин в Чернигове28 февраля около двух часов ночи российские ВС в очередной раз начали обстрел Чернигова. В результате чего, кроме жилого дома, пострадали детский сад и магазин. Жертв и пострадавших нет. Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, боеприпас попал в здание магазина на центральном рынке по ул. Рыночная, 1. Пожар на площади 70 квадратных метров ликвидирован.Также снаряд попал в здание детского сада по ул. Ремесленная, 53. с последующим возгоранием. По данным ГСЧС, пока они не могут начать тушение, поскольку обстрелы продолжаются.

ДНР объявила об усилении группировки, наступающей на МариупольВооруженные формирования самопровозглашенной ДНР объявили, что укрепляют группировку, задача которой - наступать в направлении города Мариуполь."Подразделения Народной Милиции ДНР усиливают наступающую группировку для минимизации жертв и повреждений, а так же концентрации сил на Мариупольском направлении", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы т.н. "Народной милиции ДНР".Накануне украинская армия объявила, что отбила ранее оставленную Волноваху - населенный пункт между Донецком и Мариуполем.Российская армия накануне заняла Бердянск - город на берегу Азовского моря на пути из Крыма в Мариуполь. Взятие Мариуполя позволило бы россиянам пробить коридор от территории собственно России до аннексированного Крыма.

Начало торгов на Московской бирже отложено еще на пять часовЦентральный банк России объявил, что торги на Московской бирже в понедельник начнутся не раньше 15:00 по Москве (полдень по Лондону).Перед этим ЦБР перенес начало торгов с 9:30 на 10 часов утра.В понедельник на Московской бирже ожидается обвал курса рубля и российского фондового рынка из-за серьезнейших санкций, введенных западными странами за нападение России на Украину.Центробанк РФ заранее принял меры против обвала фондового рынка, временно запретив продажу российских ценных бумаг иностранцами.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заговорил о неожиданном шаге - возможном замораживании российского капитала в стране. "Весьма вероятно", что Федеральное собрание на внеочередном заседании 28 февраля примет соответствующее решение, привело слова Кассиса агентство SDA. По словам Кассиса, проблема возможных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина также будет обсуждаться. Окончательное решение о замораживании капиталов должно быть принято с учетом нейтрального статуса Швейцарии.

"Украина одна из нас, и мы хотим, чтобы они были в Европейском Союзе"Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Euronews заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно – по ускоренной программе."У нас с Украиной есть процесс, например, интеграции украинского рынка в единый рынок… У нас очень тесное сотрудничество в энергетической сети", – отмечает она.Урсула фон дер Ляйен добавляет: "у нас много тем, в которых мы очень тесно сотрудничаем... Они (украинцы) - одни из нас, и мы хотим, чтобы они были с нами".

На Майорке задержали украинца, который пытался потопить яхту своего русского начальника — El Pais Как утверждает газета, мужчина был главным инженером судна. По его словам, яхта "леди Анастасия" принадлежит Александру Михееву, гендиректору компании "Рособоронэкспорт" корпорации "Ростех". Мужчина настаивал, что владелец судна "является преступником, который зарабатывает на продаже оружия, которым сейчас убивают украинцев". Фото: El Pais

Этой ночью Россия снова попыталась прорвать оборону КиеваС начала суток 28 февраля российские войска продолжили попытки прорвать оборону Киева. Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Об этом сообщают в Сухопутных войсках ВСУ. Отмечается, что все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. В столице ситуация контролируемая."Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками потерпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", - заявил командующий Сухопутными войсками ВС Украины - командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/293209082911090&show_text=true&width=500

Глава европейской дипломатии Боррель рассказал о том, как будет идти блокирование российских резервов и отключение от SWIFT.Под заморозку подпадут не все резервы Банка России, а только половина - те, что размещены в странах "Большой семерки".По словам Борреля, Россия несколько лет готовилась к таким санкциям и выводила резервы в другие страны, например, Китай. Что до SWIFT, то его не получится отключить за одну ночь. Список банков, которые отрежут от платежной системы, опубликуют 28 февраля.

Хунта Мьянмы поддерживает ПутинаПредставитель военной хунты Мьянмы в интервью российскому государственному агентству РИА Новости поддержал нападение России на Украину."Президент, правительство и народ России обязаны были реагировать на складывающуюся геополитическую ситуацию в мире, где Украина была лишь одним из звеньев. Хочу также подчеркнуть, что действия руководства России направлены на защиту национальных интересов и демонстрируют единство народа этой страны", - сказал РИА Новости официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун.Бирманский генерал, как и Владимир Путин, считает, что США "подбираются к границам России, чтобы подорвать ее суверенитет".

Байден созывает союзников на новое совещание об УкраинеПрезидент США Джо Байден в понедельник предложил союзникам провести новое видеосовещание о ситуации на Украине и вокруг нее.Как сообщают мировые агенства со ссылкой на Белый дом, в совещании примут участие лидеры Канады, Британии, Франции, Германии, Италии, Японии, соседей Украины - Польши и Румынии, а также руководство Евросоюза и НАТО.

В 02:45 в жилой дом в центре украинского города Чернигов попала ракета. Начался пожар, загорелись два нижних этажа. В результате пожара пострадала одна женщина. Об этом сказал телеканалу Суспільный пресс-секретарь ГСЧС в области Александр Ивченко. К счастью, травмы у женщины незначительные, а пожар ликвидирован.

Американский полковник считает, что Киев выдерживает натиск российской армииИнтересный твит полковника Джона Спенсера, заведующего кафедрой изучения городской войны в Институте современной войны при армии США: "Киев надо удержать. Украина побеждает. Не проигрывает - это значит побеждает. Для российской армии единственная цель - как можно скорее окружить (изолировать) и проникнуть в #Киев".За этим следует тред о том, как защитники Киева могут превратить его в крепость - перегородить все возможные дороги, а немногие оставшиеся превратить в ловушки для неприятеля.В воскресенье Пентагон на условиях анонимности распространил свой ежедневный анализ хода войны. Там, в частности, отмечается, что российская армия начинает применять средневековую тактику осады - ее американские специалисты наблюдают в старинном городе Чернигове. Это не сулит жителям города ничего хорошего - во время осады мирное население страдает еще больше.Чернигов по численности населения в 10 раз меньше Киева - до войны там жили 285 тысяч человек.https://twitter.com/SpencerGuard/status/1498120777308069889?ref_src=twsrc%5Etfw

Администрация Байдена предпочла не повышать готовность ядерных сил вслед за ПутинымВ воскресенье президент России Владимир Путин переполошил многих, отдав под телекамерами распоряжение перевести ядерные силы в "особый режим несения боевого дежурства" (в известных уставных документах такой режим не описан). Источники New York Times в американской администрации рассказывают, что там это расценили как провокацию, причем далеко не первую, и сознательно предпочли не объявлять об ответных шагах.Но эта ремарка Путина вновь заставила американское разведывательное сообщество задаться вопросом о психическом состоянии российского президента. Там все чаще говорят о его неуравновешенности. Открыто об этом говорит и гарвардский профессор Грэм Эллисон, специалист по ядерному сдерживанию, на учебниках которого воспитывались многие из нынешних советников Джо Байдена. Эллисон в интервью газете замечает, что Путин в качестве повода для "особого режима боевого дежурства" назвал и "агрессивные высказывания в адрес нашей страны". Эллисон считает это несоразмерным оправданием для того, чтобы угрожать ядерной войной, а весь инцидент "добавляет беспокойства из-за того, что у Путина ослабляется понимание реальности".

Санкции ЕС в отношении Центробанка и авиации России вступили в силуЕвросоюз ранним утром в понедельник опубликовал постановления о запрете на полеты российских самолетов и на операции с резервами Центрального банка России в своем официальном издании EU Journal. Таким образом, эти санкции за нападение на Украину официально вступили в силу.

Генеральная ассамблея ООН в понедельник примет резолюцию по поводу нападения России на УкраинуГенеральная ассамблея ООН в понедельник на внеочередной сессии обсудит нападение России на Украину и, как ожидается, осудит Россию большинством голосов.Решение о созыве внечередной сессии ГА ООН в воскресенье принял Совет безопасности ООН. За созыв сессии проголосовали 11 членов Совбеза, Россия голосовала против, Китай, Индия и Объединенные Арабские эмираты воздержались.Такая внеочередная сессия ГА ООН за последние 70 лет созывается лишь в 11-й раз.В пятницу Россия, как постоянный член Совета безопасности с правом вето, заблокировала осуждающую её резолюцию при голосовании в Совбезе.Решение о созыве Генассамблеи Россия по регламенту заблокировать не могла. Друзья Украины, как ожидается, вынесут на голосование ГА ООН примерно ту же резолюцию, что Москва провалила в Совбезе.Вето на резолюции Генеральной ассамблеи постоянные члены Совбеза накладывать не могут, но при этом резолюции ГА носят декларативный характер - хотя, как сказали мировым агентствам британские и американские дипломаты, это тоже достаточно важно: соотношение голосов в ГА, как они надеются, покажет, что уверенное большинство стран мира осуждают путинскую Россию.

Видные российские политэмигранты создали Антивоенный комитетГруппа известных российские бизнесменов, политиков и ученых, в большинстве вынужденно живущих за границей, объявили в воскресенье о создании Антивоенного комитета Рсссии и призвали добиваться того, чтобы руководители России были объявлены военными преступниками."24 февраля 2022 года российское руководство во главе с Владимиром Путиным развязало агрессивную войну против Украины. В глазах всего мира это военное преступление совершено от лица всей страны, всех россиян [...] непосредственные участники вторжения – разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России – должны быть названы военными преступниками [...] Антивоенный комитет обращается ко всем настоящим патриотам России с призывом консолидироваться в борьбе с агрессивной диктатурой Владимира Путина", - говорится в первом заявлении Антивоенного комитета.Это заявление подписали Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Сергей Алексашенко, Сергей Гуриев, Юрий Пивоваров, Евгений Киселев, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Гудков, Борис Зимин, Евгений Чичваркин и Виктор Шендерович. В России из всех находится только журналист Владимир Кара-Мурза.

Украина подала иск к России в гаагский суд с обвинением в "планировании геноцида"Украина подала иск к России в Международный суд ООН, располагающийся в Гааге. В суде агентству Франс пресс подтвердили получение жалобы. В ней Россия обвиняется в "преднамеренном убийстве и нанесении серьезных ранений представителям украинской национальности". Президент Украины Владимир Зеленский написал в "Твиттере": "Россию нужно привлечь к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии".Российский президент Владимир Путин неоднократно и бездоказательно говорил о "геноциде" жителей созданных при российской поддержке "народных республик" на востоке Украины, он упоминал об этом и в речи 24 февраля, в которой объявил о начале вторжения, или, как предпочитают выражаться российские официальные лица, "специальной войсковой операции".В жалобе Украины "категорически отрицается" геноцид русскоязычного населения и указывается на отсутствие законных оснований для действий России, сообщил Международный суд.Международный суд ООН рассматривает споры между государствами, преимущественно основываясь на международных договорах. Его решения окончательны и обжалованию не подлежат.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497885721931268103?ref_src=twsrc%5Etfw

МВД Украины: за четыре дня войны погибли более 350 мирных жителей, почти 1700 раненыВ Украине за четыре дня российской войны погибли 352 гражданских лица и еще 1684 человека получили ранения. Среди погибших - 14 детей, еще 116 детей получили ранения в результате боевых действий. https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/320651046757218&show_text=true&width=500

Итоги 27 февраля - обстрел из Беларуси и санкции Европы против РоссииСамое важное, что произошло в воскресенье в ходе нападения России на Украину.- Вечером воскресенья в крупных городах Украины снова зазвучали сирены воздушной тревоги. В сводке за день украинская сторона отчиталась об уничтожении российской авиатехники и ЗРК "Бук-М1".- Приблизительно в 15:50 воскресенья российские военные вошли в Бердянск и установили контроль над городом. Украина подтвердила это, но сказала, что там не было ее военных.- Украина и Россия согласились на переговоры, хотя Киев и сказал, что многого не ждет. Переговоры, как предполагается, должны начаться ближе к утру.- Украина заявила, что ракетный удар по Житомирскому аэропорту в воскресенье днем был нанесен с территории Беларуси. Также ракета попала в район Софиевская Борщаговка в Киеве, по Запорожью и Житомиру были нанесены авиаудары.- По информации белорусских источников, на Украину может готовиться вторжение белорусских военных.- Страны Запада продолжают вводить санкции и помогать Украине. Евросоюз впервые в своей истории начнет официально поставлять оружие в зону конфликта.- Европа готовится полностью отключить российские СМИ — RT и Sputnik. В Британии премьер Борис Джонсон поручил британского медиарегулятора Ofcom проверить работу RT на предмет соответствия этическим нормам.- Также в ЕС заявили, что перестанут пускать в воздушные пространства стран союза российские самолеты, в том числе частные.

Киев подвел итоги по обороне в воскресенье.Ночью прошел очередной брифинг советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Вот, что он сказал.- Западнее и северо-западнее Киева: российские военные "отходят в тактическое отступление", движения в этом направлении нет.Черниговское и Сумское направление — "тишина".- Харьковское направление — попытка дневного входа в глубину Харькова. Закончилась "очень печально для тех, кто пробовал сходить".- Купянск — ситуация уточняется. Россия сказала, что заняла город. Арестович считает, что "не все там так просто".- Волхованку сегодня заняли российские военные, но, утверждает Арестович, украинцы ее отбили.- Российские военные установили контроль над Бердянском. "Там не было наших войск", — говорит советник главы офиса президента Украины.- В воскресенье было несколько ударов по Киеву.

Facebook ограничил работу аккаунта РогозинаГлава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что Facebook ввел ограничения в отношении его аккаунта.

Черкасский губернатор тут же опроверг информацию о взрыве в Черкассах. Написал, что это взрыв не в Черкассах.

"Аэрофлот" приостанавливает полеты в ЕвропуАэрофлот" официально объявил, что c понедельника останавливает полеты по сети европейских маршрутов.Ранее Евросоюз заявил, что "закрывает" небо для российских самолетов.

Кто рискует попасть под новые санкцииЕвросоюз сегодня заявил, что обсуждает расширение санкционного списка. По данным Bloomberg, в обсуждаемом списке: Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Мордашов, а также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Напомним, что решение пока не принято, и официально кандидатуры на попадание в список не назывались.

Очевидцы сообщают о взрыве в районе Черкасс.

Российская авиация нанесла удар по аэропорту в Запорожье. В СМИ появились сообщения, что к городу подходят российские войска.

Путин появился на публикеВладимир Путин впервые появился на публике после объявления "специальной операции". Он выступил перед рабочими на строительной площадке на территории научно-производственного центра им. М.В. Хруничева.Люди в касках и медицинских масках — правда, не у всех маски были надеты правильно — встретили Путина словами: "Уважаемый Владимир Владимирович, мы вас поддерживаем".

Беларусь приводит свои войска в боеготовность, источники говорят о возможности скорого вторженияКак сообщает генштаб ВСУ, Российская Федерация продолжает наращивание авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Беларуси."На аэродроме Мачулищи (под Минском) сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и двух самолетов Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины, — говорится в заявлении ВСУ. — Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений".По сообщению основателя фонда помощи репрессированным BYSOL Андрея Стрижака, в понедельник в пять утра по московскому времен одна из воздушно-десантных частей Беларуси будет переправлена на Украину для боевых действий.Об этом сообщил Русской службе Би-би-си сам Стрижак, сославшись на источник в рядах армии, получивший такой приказ."Решение об участии в военной операции белорусской армии уже принято, насколько я понимаю, разные части будут вступать в разное время в эту операцию", — отметил Андрей Стрижак."Лукашенко до последнего оттягивал проблему, понимая, что если Путин решит вопрос к воскресенью, то вроде как и белорусы не совсем замазаны, — говорит Стрижак. — Сейчас, учитывая, что российская военная машина забуксовала в Украине, следующие козыри — подключение своего сателлита и его армии к операции".Ранее в разговоре с Владимиром Зеленским Александр Лукашенко заявил, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение в течение 24 часов спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году в связи с ситуацией на палестинских территориях. Всего с начала работы всемирной организации было 10 таких сессий.

Переговоры РФ и Украины начнутся в утренние часы, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Санкции может ввести даже ШвейцарияТрадиционно нейтральная в международных конфликтах Швейцария может присоединиться к санкциям ЕС и США в отношении России, сказал в интервью местному телевидению президент Иньяцио Кассис.Швейцария — крупный международный финансовый центр, а принятые другими странами санкции означают заморозку финансовых активов, в том числе лично президента Путина и главы МИД Сергея Лаврова."Очень вероятно, что завтра правительство решит так поступить, но я не могу предвосхищать еще не принятые решения", — сказал он.

ЕС назвал объем поставок оружияГлавы МИД ЕС согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму 450 млн евро, заявил Боррель.

Массированный залп из российских реактивных систем в Херсонской области.

Кличко выступил с новым обращением. Сказал, что завтра в 8 утра заканчивается комендантский час. Но в 22:00 он снова возобновится. Также Кличко опроверг, что он заявлял, что Киев окружен. Об этом со ссылкой на него сообщило американское агенство AP. Оттуда и пошло.

Главы МИД 27 стран Евросоюза одобрили решение полностью закрыть воздушное пространство ЕС для России и отключение нескольких банков России от SWIFT, сообщил Боррель. Санкции ЕС заморозят около половины финансовых резервов России заявил Боррель.

Главы МИД ЕС согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму 450 млн евро, заявил Боррель.

Дания разрешила гражданам вступать в легион Дания разрешила своим гражданам присоединиться к украинскому Интернациональному легиону территориальной обороны, созданному Владимиром Зеленским. Легион должен комплектоваться иностранцами, готовыми участвовать в военных действиях на стороне Украины. https://twitter.com/AFP/status/1498009972512280576?ref_src=twsrc%5Etfw

Сборная Англии по футболу отказалась играть с РоссиейФутбольная ассоциация объявила, что Англия не будет играть никаких международных матчей против России "в обозримом будущем" — это ответ на вторжение в Украину.Ранее играть с российской сборной уже отказались Польша, Швеция и Чехия.

Пресс-секретарь мэра Киева опровергла информацию о блокаде города."Это брехня и манипуляция", — сказали "Стране" в мэрии. Скоро сам Кличко по этому поводу выпустит видео заявление с опровержением, добавила она.Отметим, что заявление о блокаде города сделал сам мэр, отвечая на вопрос AP. Но скорее всего, журналисты просто неправильно его поняли.

ФИФА объявила о лишении России всех футбольных матчей на ее территории. Никакие международные соревнования не должны проводиться на территории России, при этом домашние матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей. Сборная России может принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе, без флага и гимна. Допустимо только название РФС, а не Россия.

Украинский боксер Александр Усик опубликовал новое обращение.

Швеция отправит оружие в зону конфликта впервые с 1939 годаШвеция присоединилась к Евросоюзу в помощи Украине — страна отправит в зону конфликта 5000 одноразовых противотанковых гранатометов, столько же бронежилетов, касок и пайков.Премьер-министр страны Магдалена Андерссон отметила, что Швеция посылает оружие в зону конфликта впервые с войны 1939 года между СССР и Финляндией.Также отдельную военную помощь Ураине окажет Бельгия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Эта страна отправит украинским войскам 3000 пулеметов.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498005998409289732?ref_src=twsrc%5Etfw

Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода кораблей Украины и РоссииТурция намерена «прозрачно» выполнять все положения конвенции Монтрё, которая подразумевает запрет на проход через проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины. Об этом в эфире СNN заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Это не военная операция, теперь это официально превратилось в войну", — сообщил Чавушоглу, добавив, что рад решению властей России и Украины встретиться для переговоров.

Сотни украинских беженцев направляются на пароме в Румынию, сообщает телеканал Euronews.

Кличко: Киев в окруженииМэр Киева Виталий Кличко дал большое интервью агентству AFP.В ответ на вопрос журналиста том, намерены ли власти эвакуировать киевлян, Кличко на несколько минут замолчал, а потом сказал: "Мы не можем, потому что все пути заблокированы. Сейчас мы в окружении".

В России больше 2 тысяч задержанныхВ России продолжаются задержания. По данным проекта "ОВД-Инфо", за все дни военных действий задержано более пяти тысяч человек.2023 человека были задержаны сегодня. Среди них — участница Pussy Riot Мария Алехина. Алехина находится в ОВД, и если на нее оформят протокол, ей может грозить реальный срок — это может стать третьим протоколом за время ограничений по "санитарному делу".

Российские солдаты замечены возле здания полиции в Бердянске.

Назначенные на сегодня переговоры с РФ на белорусско-украинской границе не начнутся еще несколько часов из-за очень сложной логистики и мер безопасности для делегации Украины. Как заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, на данном этапе будет работать передовая делегация, которая должна определить условия хода дальнейших переговоров.

Казахстан не рассматривает отправку военных на Украину, заявляет Минобороны республики.

СМИ сообщают о массовом вылете авиации в неизвестном направлении из Крыма. Бомбардировщики и истребители. Их якобы видят на радарах. Официальных подтверждений этой информации нет.

Российские телеграмм-каналы публикуют видео со спецназом, который едет от Припяти в сторону Киева.

BP избавится от доли в "Роснефти"Компания BP избавляется от своей доли (19.75%) в Роснефти. Также из совета директоров Роснефти выходит глава BP.

Глава минобороны Германии назвала хорошей новостью готовность Киева к переговорам с Россией. Министр также заявляет, что НАТО выработает позицию так, чтобы это не имело эффекта нагнетания.

В Киеве снова слышны взрывы.

Минобороны РФ грозится найти и наказать тех, кто снимает видео с российскими пленными в Украине. "Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса. Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими. Все вы будете найдены и неминуемо понесёте суровую ответственность", — заявляет Минобороны РФ.

Зеленский не верит в успех переговоров.Президент Украины выступил с новым обращением.О Беларуси"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года, а сегодня я говорил с ним долго и очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси, и он меня уверил в этом".О переговорах"Александр Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять. Подчеркиваю: без любых условий. Скажу откровенно: как всегда я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни одного сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был маленький, но все-таки шанс. И пока наши парни там, президент здесь, глава офиса здесь, премьер здесь, армия здесь. Главнокомандующий здесь. Мы все будем защищать наше государство и наши границы".О военных"Мы будем платить нашим военным, которые держат в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц [...], чтобы они точно знали, что страна им благодарна. И так будет до тех пор пока не закончится война".О потере "Мечты""Вчера мы потеряли нашу "Мрию" ("Мечту"). Но старую Мрию. А новую — мы сейчас строим".

ЕС введет новые санкцииЕвросоюз собирается закрыть воздушное пространство для самолетов, которые "принадлежат России, зарегистрированы в России или контролируются из России". Речь идет и о частных самолетах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Также в планах ЕС — запретить RT и Sputnik.https://twitter.com/vonderleyen/status/1497973334847414278?ref_src=twsrc%5Etfw

Главком ВСУ заявил, что за двое суток мобилизовано 100 тысяч украинцев. Из них половина — в тероборону.

Госспецсвязь Украины официально заявила, что ракетный удар по Житомирскому аэропорту был нанесен с территории Беларуси (на видео — момент удара ракеты). Это произошло после разговора Зеленского с Лукашенко, который, по словам Зеленского, обещал ему не допускать стрельбы по Украине со своей территории.

По инициативе студентов Рижской бизнес-школы при РТУ возле торгового центра Olimpija идет сбор вещей для защитников Украины, которые отправятся туда через Польшу.

Россия признала потери, но не назвала число погибшихМинобороны России сообщает, что в результате военных действий "есть погибшие и раненые". Но сколько российских военных погибло — не сообщает. Также Минобороны подтверждает, что какое-то количество российских военнослужащих взято в плен.

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко вступил в ряды Белгород-Днестровского батальона территориальной обороны. Об этом сообщил городской глава Виталий Граждан.

Подбитая боевая техника на улицах Харькова.

Глава Еврокомиссии: ЕС полностью закрывает воздушное пространство союза для России.

В Telegram-каналах появились сообщения о сильном взрыве в Одессе.

Около 100 ракет в день выпускает Россия по Украине, сообщает FOX News ссылаясь на представителя в Белом доме. С начала войны — выпущено уже 320 ракет.

Дуров передумал отключать Telegram-каналыСпустя 36 минут после объявления о том, что Telegram может начать блокировать каналы в России и на Украине, создатель мессенджера Павел Дуров пошел на попятную под давлением пользователей."Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них — единственный источник информации.В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период", — написал он.Предыдущее заявление Дурова о том, что мессенджер может начать отключать каналы в "странах, вовлеченных в конфликт" вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Часть пользователей обвинила Дурова в поддержке российской стороны, которая заметно менее активна в мессенджере, чем украинская.

Попавший под санкции ВТБ повышает ставки по ипотекеПопавший под западные санкции банк ВТБ с понедельника повышает ставки по ипотеке на 4 процентных пункта — минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье теперь составит 15,3% годовых.Банк также приостанавливает оформление заявок на рефинансирование ипотеки.В ВТБ считают, что это "временное" повышение ставки.

Зеленский о разговоре с Лукашенко: Основные тезисы Зеленского о разговоре с Лукашенко: 1. Лукашенко пообещал не нападать на Украину. И не предоставлять свою территорию для ракетных ударов и для атаки сухопутных сил противника. 2. Лукашенко сам предложил организовать встречу с российской делегацией на границе Беларуси и Украины. Зеленский заявил, что украинским военным будут платить по 100 тысяч гривен в месяц. Президент сказал, что не очень верит в успех сегодняшних переговоров с Россией, но пошел на них, чтобы использовать хотя бы небольшой шанс на мир.

Португалия тоже закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Украина подтвердила потерю самого большого самолета в миреГосконцерн "Укроборонпром" подтвердил, что самолет Ан-225 "Мрия" уничтожен. Это самый большой самолет в мире, безировавшийся на аэродроме "Антонов" (Гостомель).С самого начала российской военной операции за "Антонов" шли тяжелые бои.Ан-225, транспортный самолет, существовал в единственном экземпляре.

Министр обороны Артис Пабрикс прокомментировал угрозы Путина применить ядерное оружие:"Подобные заявления и действия Путина намеренно направлены на то, чтобы посеять панику как в Украине, так и в международном сообществе. Понятно, что Россия и сам Путин не ожидали такой реакции и единения Украины и демократического мира против его войны. Надо также помнить, что, в действующей российской военной доктрине угроза ядерного оружия — это не что-то новое — Россия годами повторяла ее на разных уровнях. При этом стоит напомнить, что НАТО — тоже ядерный альянс и готов к таким ситуациям. Впрочем, если Путин все-таки решит нанести ядерный удар, его наверняка будет ждать Гаагский трибунал. Призываю всех сохранять спокойствие и не бояться".

Павел Дуров: Telegram может начать отключать российские и украинские каналыСоздатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале написал, что Telegram, если произойдет эскалация конфликта, может начать блокировать каналы "в вовлеченных странах"."Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность.Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время.Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", — заявил создатель мессенджера.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Джо Байденом просил о дополнительной помощи в обеспечении своей безопасности, и глава вашингтонской администрации ее предоставил. Об этом говорится в сообщении журналиста ABC Патрика Ривелла со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.

В Ясногородке Киевской области замечены российские БМП и танки. Это к северу от Киева.

Удар по Житомирскому аэропорту.

Губернатор Донецкой области заявляет о гуманитарной катастрофе в Волновахе, которая практически взяла в кольцо силами "ДНР" и России.В городе огромные проблемы с питанием и водой. Идут постоянные обстрелы.

"Ядерная угроза показывает, как слаб хозяин Кремля, президент России Владимир Путин", — считает Янис Сартс, директор Центра стратегической коммуникации НАТО в Риге. В своем микроблоге "Твиттер" Сартс призвал население сохранять спокойствие, подчеркнув, что в условиях все более катастрофического положения российских войск на Украине угрозы применить ядерное оружие неизбежны.

Москва: полиция задерживает участников протестных акцийВ Москве продолжают задерживать участников антивоенных акций. Если в субботу полиция разгоняла массовые акции, то сегодня задерживают пока в основном участников одиночных пикетов и рассеивают небольшие группы людей во всем центре города.Информация о политических задержаниях разрозненно появляется в соцсетях, поэтому сейчас подсчитать число задержанных активистов сложно.По данным проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), более чем 500 человек задержаны сегодня.Тем не менее антивоенные акции в Москве продолжаются. На Пречистенке и Зубовском бульваре полиция жестко разогнала молодых людей, скандировавших "Нет войне!", а рядом с мемориалом Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту задержана девушка с патчем "Нет войне" на рюкзаке и мужчина с плакатом.https://twitter.com/SifDaughters/status/1497947347829108737?ref_src=twsrc%5Etfw

Главы МИД стран ЕС сегодня примут новые жесткие санкции против России, включая отключение ряда российских банков от SWIFT, заявляет Боррель. То есть, как и предполагалось, отключат от SWIFT не всю страну, а отдельные банки, которые уже попали под санкции. Кроме того, ограничения не будут касаться расчетов за энергоносители.

В Минске, впервые более чем за год, идут митинги и шествия против Лукашенко. Кричат "нет войне". Люди начали собираться еще на избирательных участках со время референдума, а теперь идут по Минску.

Finnair отменяет рейсы в РоссиюФинская авиакомпания Finnair отменяет рейсы в Россию — пока на неделю, до 6 марта.

Канада закрыла воздушное пространство для российских самолетов Канадское воздушное пространство закрывается для российских самолетов, сообщил министр транспорта страны Омар Алгабра. "Начиная с этого момента, воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов. Мы привлечем Россию к ответственности за неспровоцированное нападение на Украину". https://twitter.com/OmarAlghabra/status/1497934660982038532?ref_src=twsrc%5Etfw

МИД России опровергает начало переговоров РФ-Украина.

В Турции дали понять, что закроют Босфор для прохода военных кораблей России. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сказал, что «в Украине ситуация превратилась в войну. Турция выполнит статьи Договора Монтро о турецких проливах». Договор Монтро дает право Турции запрещать проход военных кораблей.

НАТО наращивает поставки Украине противовоздушных и противотанковых систем, заявляет Столтенберг.

На всей территорий Донецкой области с 17:00 до 08:00 вводится комендантский час, заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

В горящей харьковской школе находятся российские солдаты. Ее сейчас штурмуют украинские части.

Брифинг Арестовича. Повторил свой тезис, что противник выдыхается и бросил все силы на Киев и Харьков. Также сказал, что Беларусь не является для Украины опасным противником, так как у нее есть всего 17 тысяч подготовленных солдат.

Пришла реакция США на поручение Путина привести в полную боеготовность ядерные силы. Белый дом заявляет, что США и НАТО не угрожают России. "США считают, что Россия приводит силы сдерживания в повышенную готовность на основании угроз, которые не существуют", — заявили в Белом доме.Постпред США заявил, что американские военные не будут действовать в воздухе над Украиной.Впрочем, Путин говорил не об американских военных, а о введении санкций стран Запада против России. Именно это он назвал причиной приказа о приведении ядерных сил в боеготовность.

Минист иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается "сдаваться и капитулировать" в результате переговоров с РФ, а хочет послушать и сказать свое мнение. Он также сказал, что Украина не отдаст ни дюйма своей территории.

СМИ: самый большой самолет в мире уничтожен в боях за КиевВ украинских СМИ третий день обсуждают судьбу самого большого самолета в мире - Ан-225 "Мрия" (в переводе "Мечта"), который базировался на аэродроме "Антонов" (Гостомель).С самого начала российской военной операции за "Антонов" шли тяжелые бои.Действующий и бывший сотрудники предприятия "Антонов" в разговоре с "Свободой" (признана в России "иностранным агентом) сообщили, что самолет действительно был уничтожен после атак с воздуха.Это изданию подтверждил и Анатолий Федорук, городской голова Бучи - города, который находится в 4 километрах от Гостомеля. По его словам, "Мрию" разбомбили в первый же день вторжения.Ан-225, транспортный самолет, существовал в единственном экземпляре.https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1497938592664068102?ref_src=twsrc%5Etfw

В каких случаях Россия может применить ядерное оружие?Летом 2020 года в России была принята новая ядерная доктрина, в которой содержался перечень сценариев, при которых Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие.Всего таких сценариев четыре:— получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию;— применение против России ядерного оружия и другого оружия массового поражения;— некое воздействие на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;— агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.Как отмечали эксперты, такие, довольно размытые формулировки в документе появились преднамеренно."Там видна попытка военно-политического руководства оставить себе максимум свободы маневра в очень специфических моментах, связанных с порогом применения ядерного оружия", — отмечал в беседе с Би-би-си научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов.

В Харькове горит школа.

Посол ФРГ в Киеве заявила, что Германия начнет поставлять Украине оружие с завтрашнего дня.

Минобороны России обвинило Киев в применении фосфорных боеприпасовОфициальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинил украинских военных в примении начиненных фосфором боеприпасов. По его словам, они используются вблизи аэродрома Гостомель в пригородах Киева.Кроме того, Минобороны России утверждает, что "штурмовые отряды" "Правого сектора" используют мирное население в качестве живого щита в Мариуполе.В еще одном заявлении российского Минобороны говорится, что в Северодонецке Луганской области националисты, "действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения".В Киеве эти заявления пока не прокомментировали.О каких-либо потерях российских вооруженных сил Минобороны РФ по-прежнему не сообщает.

Украинский посол в Турции заявляет, что первое условие Украины на переговорах — прекращение огня и вывод войск.

Конкретное место переговоров российской и украинской делегации на границе двух стран раскрывать не будут, сообщил источник ТАСС.

Авиакомпания Air France останавливает полеты над Россией.

Адвоката Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но говорит, что он остается в столице. "Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Виктор Медведчук покинул адрес, по которому он отбывал домашний арест. Указанная информация не является новостью для стороны защиты, т. к. ещё в четверг руководитель личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о поступающих ему угрозах со стороны радикальных националистических группировок. В распоряжении стороны защиты имеются материалы о реальной угрозе жизни и здоровью Виктора Медведчука, которые будут предоставлены суду и следствию в соответствии с действующим законодательством. В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а так же с необходимостью обеспечения его защиты, Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности. При этом сторона защиты напоминает, что введение военного положения не отменяет Конституцию и законы Украины и все процессуальные процедуры должны осуществляться в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом , с соблюдением установленных гарантий прав человека", — приводит слова адвоката Телеграм-канал "Политика Страны".

В России продолжаются антивоенные акции Антивоенные акции проходят в воскресенье в разных городах России, в том числе в Москве и Петербурге. https://twitter.com/brewerov/status/1497923751291277316?ref_src=twsrc%5Etfw

Подробности предстоящих переговоров с российской стороной в Беларуси:Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с русскими без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Российская авиация нанесла новый удар по воинской части в Балаклее.

Зеленский подтвердил встречу с российской делегацией на белорусско-украинской границе.

Офис президента Украины сообщил, что представители Киева примут участие в переговорах. Они пройдут на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять "без дополнительных условий".

Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. подтвердил, что Виктор Медведчук выехал из своего дома, где находился под домашним арестом. Причем он предполагает, что выехал Медведчук с разрешения суда, который распорядился снять с него электронный браслет. Геращенко пообещал, что теробоона поговорит с этим судьей "по душам". Медведчук — руководитель партии "За жизнь" — обвинялся в госизмене. Позавчера в Госдуме РФ Медведчука предложили на роль нового главы Украины.

Заявление Путина по приведению в боевую готовность сил сдерживания (то есть, ядерных сил)."Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", — сказал Путин Шойгу и Герасимову.

Похоже, переговоры России и Украины все-таки могут состояться. Собеседник "Украинской правды" в окружении президента Зеленского заявил, что встреча состоится на границе. "Без всяких предварительных условий. Это важно. Они инициировали. У нас будет очень правильная делегация". Украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий, пишет украинский портал ZN.ua.

Еще одно жесткое видео, что сегодня происходит на улицах Киева.

Российская техника едет по Бердянску.

В Киев движется большая колонна российской бронетехники с отметкой "V", заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко."Главная проблема на данный момент, если мы говорим о городе Киеве, — это то, что достаточно большая колонна бронетехники с отметкой "V" идет в Киев. Но я думаю, что мы знаем, где они идут, знаем, куда они идут, и мы готовы к ним", — сказал Денисенко.

Путин приказал перевести силы сдерживания в режим особого дежурстваПрезидент Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в режим особого боевого дежурства:"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, — сказал Путин. — Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".Согласно справочнику на сайте Минобороны, стратегические силы сдерживания — это "основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного".Что имеется в виду под "особым режимом" несения боевого дежурства — неизвестно.

Мэр Киева Виталий Кличко о ситуации в городе.

Киевский отряд терробороны проверяет документы у прохожего, держа его под прицелом.Сегодня в Киеве комендантский час. Власти предупредили, что всех, кто вышел на улицу будет воспринимать как потенциальных диверсантов.

Россия. Огромная очередь к банкомату Тинькоф в Химках.

Израильский премьер-министр Беннет позвонил Владимиру Путину и предложил посредничество в целях приостановки военных действий на Украине. Путин, как сообщают в Кремле, ответил премьеру Израиля, что делегация РФ находится в Беларуси и "готова к переговорам с представителями Киева, которые до сих пор не воспользовались этой возможностью".

Зеленский заявил, что поговорил по телефону с Лукашенко. Деталей пока нет.

Украинские рапиристы отказались выходить на бой с командой России на турнире в Египте, им засчитано техническое поражение. Об этом сообщает "МАТЧ ТВ".

Кадыров назвал "медлительной" тактику России на Украине и предложил Путину "начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины", передает BBCRussian. Его позиция в телеграм-канале."Мне непонятно, почему мы продолжаем нянчиться с бандеровцами? Ведь с первого дня очевидно, что националисты другого языка, кроме силы, не настроены понимать". Он потребовал "решительный штурм"."Я прошу руководство страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами", — написал Кадыров.

В Беларуси, где проходит референдум по изменению Конституции, людей возле избирательных участков становится все больше. Многие выступают за прекращение военных действий в Украине.https://twitter.com/belteanews/status/1497899132303724548?ref_src=twsrc%5Etfw

Путин приказал Минобороны РФ перевести российские войска в особый режим боевого дежурства, сообщают Телеграм-каналы.

Люди выходят на антивоенные марши в Минске.

⚡️ Евросоюз рассматривает закрытие портов для российских кораблей. Санкции становятся все более тотальными.

Самоуправление Кекавы собирает информацию о жителях и компаниях, которые хотят принять участие в размещении украинских беженцев, приглашают откликнуться всех, у кого есть свободные помещения и возможность принять пострадавшие семьи. Ранее жители Кекавы активно жертвовали разные вещи беженцам. К дверям Кекавской краевой думы приносили одеяла, продукты, канистры с горючим. В субботу волонтерские автобусы доставят груз до украинско-польской границы.

❗️В Мариуполе внвь звучит воздушная тревога.

Посольство Украины в Минске. Люди массово несут цветы.

Франция закрывает свое небо для российских самолетов.

Макрон о разговоре — с Лукашенко:Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал пост на русском языке, в котором рассказал о своем разговоре с лидером Беларуси Александром Лукашенко.https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1497897720937332739?ref_src=twsrc%5Etfw

Большой митинг в поддержку Украины в Баку, столице Азербайджана.

Обращение заместителя Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины генерал- лейтенанта Евгения Мойсюка к российским военным с призывом сложить оружие и сдаться в плен, чтоб сохранить свою жизнь.

❗️ Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

На севере от Киева ПВО сбило два российских вертолета.

Четвертые сутки Украина продолжает сопротивляться нападению российской армии. Боевые действия идут в различных регионах страны, сообщается о множестве жертв, разрушениях и уничтоженной военной технике. Сотни тысяч человек стали беженцами. Delfi предлагает карту, основанную на актуальной информации.

Румыния предоставит Украине военную и гуманитарную помощь. Также там готовы лечить в своих военных госпиталях раненых украинцев.

МИД Испании не исключает высылки российского посла.

❗️ Главы МИД стран ЕС сегодня примут новые жесткие санкции против России, включая отключение ряда российских банков от SWIFT.

Брошенный российский бензовоз под Харьковом.

❗️ Премьер Японии заявил, что Токио вслед за странами Запада введёт санкции против Путина. Кроме того, власти Японии обещают поддержать отключение ряда банков РФ от SWIFT.

Украина закроет все пункты пропуска на границах с Россией, Беларусью и Приднестровьем.

Нидерланды закрывают небо для российских самолетов.

❗️ Британия просит партнёров по G7 ввести лимит на импорт газа и нефти из России.

На избирательных участках начались первые задержания

На Украине могут освободить из-под стражи бывших военныхПрокурор Офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк сообщил, что власти освободят из мест лишения свободы и следственных изоляторов бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время войны."Вопрос сложный и решается на наивысшем уровне. Речь идет о большом количестве лиц, пребывающих под стражей и уже отбывающих наказание по всей стране", — рассказал Синюк порталу "Громадське".При этом он подчеркнул, что по большинству желающих вопрос еще согласовывается: учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние.

Украинская служба по чрезвычайным ситуациям — о гибели мирных жителейГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о гибели мирных жителей в нескольких населенных пунктах.Так, по данным службы, в Харькове погибла женщина в результате попадания снаряда в жилой девятиэтажный дом, в Сумах в результате обстрела скончался мужчина, а в Киевской области в поселке Бородянка после попадания снаряда в жилой дом погибли три человека.Всего за последние сутки в Киеве погибли шестеро гражданских, заявили в ведомстве.Минобороны России настаивает, что удары наносятся только по военным объектам, и обвиняет Киев в провокациях и распространении "постановочных видео" с жертвами среди мирного населения.

Зеленский заявил, что Украина официально направила в Гаагу иск к РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский написал в "Твиттере", что Украина официально направила в Международный уголовный суд в Гааге иск к России.По словам Зеленского, Киев просит суд признать ответственность России за манипулирование понятием "геноцид" для оправдания военной агрессии.Украина требует в экстренном порядке принять решение, обязывающее Россию прекратить боевые действия.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497885721931268103?ref_src=twsrc%5Etfw

Крупнейший мировой производитель полупроводников — тайваньская компания TSMC — остановила поставки в Россию из-за нападения на Украину.

Бюллетень белоруса, выступающего против войны.

В Беларуси народ массово собирается возле избирательных участков. Слышны антивоенные лозунги.

В районе аэропорта Харьков-Северный ведутся бои.

Глава МИД Германии: мы до последнего рассчитывали на дипломатию, но пришел момент сделать разворот на 180 градусов.

Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки летального оружия и топлива в Украину.

Международная изоляция выглядит так. Карта стран, закрывших воздушное пространство для России.

Зеленский сообщил, что Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России.

Выдача оружия в Запорожье.

На въезде в Сумы горит военная техника.

Военные разыскивают колонну вражеской техники, помеченную буквой V.

Возле Кремля задержали бабушку, державшую сумку с надписью "Нет войне".

Сибирь против войны. Антивоенная акция в Новосибирске.

В Ригу отправился уже второй автобус из Львова с эвакуированными латвийцамиНа втором эвакуационном рейсе едут 78 человек. Автобус уже пересек украинско-польскую границу. Первый автобус из Львова в Ригу, на котором в субботу, 26 февраля, выехали 29 латвийцев и 10 членов их семей, в скором времени прибудет в Ригу.Второй автобус может прибыть в столицу Латвии около полуночи.

Германия закрывает воздушное пространство для российских самолетов сегодня с 17.00 по московскому времени.

Министерство обороны Украины опубликовало новые данные потерь России•27 самолетов;•26 вертолетов;•146 танков;•706 боевых бронированных автомобилей;•49 пушек;•1 ЗРК Бук;•4 установки Град;•30 единиц автомобильной техники;•60 цистерн;•2 беспилотника;•2 судна;•средства ПВО;•Личный состав ориентировочно 4300(уточняется).Данные не подтверждены Минобороны РФ.

Сборная Чехии объявила, что отказывается сыграть со сборной России в стыковых матчах за право участвовать в чемпионате мира по футболу. Ранее другие участники этих стыков - Польша и Швеция - тоже объявили об отказе играть с Россией.

Путин больше не почетный президент федерации дзюдоМеждународная федерация дзюдо (IJF) выступила с заявлением о том, что приостанавливает полномочия Владимира Путина, у которого был статус почетного президента организации:"В свете продолжающегося военного конфликта на Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановке статуса Владимира Путина в качестве почетного президента и посла Международной федерации дзюдо", – говорится в сообщении.Путин с детства увлекается дзюдо и был чемпионом Ленинграда в этом виде спорта.

Европейские страны продолжают закрывать небо для российских самолетовВласти Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании и объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.Ранее это уже сделали Великобритания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Чехия, Польша, Румыния и Болгария.

Российская делегация в Гомеле никого так и не дождалась.

Взрыв в Ирпене.

Новые военнопленные из российской армии. Кажется, их становится все больше.

Молодежное движение "Весна" объвляет антивоенные протесты по всей России.

Дания и Ирландия решили закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Рекомендации для защитников Киева от бывшеха морпеха США украинского происхождения📌Держитесь подальше от улиц, не выходите на них. Худшее место в условиях городской войны — это быть на улице. 📌Двери называют смертельной воронкой. Человеку свойственно пытаться проникнуть внутрь через дверь. Направьте все свое оружие на дверь, чтобы максимизировать количество убийств. 📌 Заблокируйте дверь изнутри всем, чем только можно: мебелью, стульями, минами-ловушками (взрывчаткой). Идея заключается в том, чтобы заставить захватчиков думать, что дверь не заблокирована. Таким образом, когда они попытаются войти, они останутся незащищенными как можно дольше. 📌Лестницы — ещё одна хорошая зона поражения. Заблокируйте лестницы любыми препятствиями, чтобы замедлить захватчиков. 📌 Если вы бросаете гранаты вниз по лестнице, держите магазин наготове. Захватчики, скорее всего, побегут вверх по лестнице, чтобы проскочить мимо взрыва гранаты. Вам понадобятся все имеющиеся у вас патроны, чтобы застрелить как можно больше захватчиков. 📌 По возможности прорезайте небольшие отверстия в полу в комнатах внизу для стрельбы. Люди, проникающие в помещения, будут искать угрозу прямо перед собой и, как правило, не смотрят на верх или низ до последнего. 📌Не носите оружие на теле. Если дело дойдет до рукопашной, это будет мешать вам. 📌 Держите нож, лопату или дубинку рядом и под рукой. Если вам придется драться врукопашную, это гораздо удобнее, чем винтовка. 📌Никогда не стреляйте из одного и того же окна дважды. 📌 Никогда не высовывайте дуло винтовки за окно. Не выставляйте его напоказ. 📌Стреляйте из глубины комнаты за окном. Это поможет скрыть дульную вспышку и уменьшить шум, что затруднит определение места выстрела. 📌Если вы ранили врага, не убивайте его. Пусть его друзья придут ему на помощь. Перемещение раненого солдата означает, что для того, чтобы унести его, потребуется 4 человека из боя. Это на 4 винтовки меньше стреляющих в вас. 📌 Стреляйте в тех, кто пытается эвакуировать раненого солдата. Это деморализует их и выведет из боя еще больше людей, чтобы эвакуировать его. 📌 Держите при себе как можно больше углеводов и не забывайте есть и пить. Городская война невероятно интенсивна. 📌Постоянно двигайтесь. Никогда не оставайтесь долго на одном месте. 📌Один очень меткий выстрел может задержать много людей на очень долгое время. Вам не обязательно быть снайпером. Вам просто нужно убедить их, что поблизости есть снайпер. 📌 По возможности старайтесь сообщать другим друзьям, где вы находитесь, чтобы избежать дружественного огня. В городской среде очень легко начать стрелять друг в друга. 📌Это может быть затратно, но уберите трассеры из своего боезапаса и воздержитесь от их использования. 📌Имейте один магазин со всеми трассирующими патронами. Используйте этот магазин только тогда, когда вам нужно сообщить всем остальным (друзьям), где находится враг. После его использования бегите подальше от того места, где вы только что были.

Арестович о ситуации на фронтах. Говорит, что подразделения с Западной Украины уже выдвинулись на Киев.

Новая попытка переговоров. Что произошлоУтром в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны достигли договоренности провести переговоры в Гомеле и для это в Беларусь уже прибыла российская делегация.Президент Украины Владимир Зеленский вскоре выложил видеообращение, в котором заявил, что Киев готов к переговорам, но не на территории государства, от которого исходят агрессивные действия.В Кремле же заявили, что Гомель в качестве места переговоров предлагала именно украинская сторона. В Киеве на это ответили, что такой вариант действительно обсуждался, но в последний момент Москва выдвинула недопустимые требования — чтобы украинские военные сложили оружие.С заявлением выступил и лидер Беларуси Александр Лукашенко. Он сказал, что на Украине нет ни одного белорусского солдата, но неожиданно признал, что с юга Беларуси в начале конфликта "было 2-3 ракетных удара", поскольку Киев якобы развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы.Вторая попытка Москвы и Киева сесть за стол переговоров, по всей видимости, снова заканчивается неудачей.

Мэр Ирпеня заявил, что атака российских войск на город отбита.

В Кривом Роге люди объединяются, чтобы дать отпор врагу.

Улицы Харькова после обстрела.

Google вводит в отношении российских государственных СМИ запрет на продажу рекламы на платформах компании.

Пресс-секретарь Зеленского: Россия настаивала, чтобы Украина перед переговорами сложила оружиеПресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров ответил на заявления Москвы о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Киевом. По его словам, такой формат обсуждался, но Россия настаивала, что Украина должна сначала сложить оружие."Мы также услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики из России потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие. На это немедленно получили предложение отправиться за “русским военным кораблем", — сказал НикифоровПредложение "отправиться за кораблем" — это отсылка к записи, опубликованной погранслужбой Украины. На ней пограничники с Змеиного острова посылают *** (к черту) российский военный корабль.Никифоров заявил, что сегодняшние заявления Кремля и решение "демонстративно ехать в Гомель" — это только информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину."Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой к нашим городам направляются самолеты и ракеты", — сказал Никифоров.

И еще одно заявление Лукашенко: "Беларусь обратится к РФ с просьбой разместить ядерное оружие, если Запад разместит такие вооружения в Польше или Литве".

Минобороны Украины публикует видео удара Байрактара по российской технике в Херсонской области.

Сегодня утром NEPLP принял решение о прекращении ретрансляции телеканала РБК на территории Латвии. https://twitter.com/Ivars_Abolins/status/1497854700246515715?ref_src=twsrc%5Etfw

Еще фото из Николаева

Колонна российской техники неожиданно прорвалась с Ирпеня и движется в сторону Святошинского района в столице, сообщает "Сегодня".

Фото последствий боев в Николаеве.

Корюкив. Черниговская область. Местные жители и российский танк.

Российские солдаты на улицах Харькова.

Уличный бой в Харькове (съемка с украинской стороны) и брошенная военная техника россиян.

Зеленский: действия российских войск "тянут на международный трибунал""Они лгали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре. Они сознательно избрали тактику на поражение людей и всего того, что делает жизнь просто нормальной. Электростанции, больницы, детские садики, жилые дома, все под ударами каждый день. То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам, тянет на международный трибунал", — сообщил Зеленский.

Лукашенко: конфликт на Украине — цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодкиПрезидент Беларуси Александр Лукашенко высказался о происходящем на Украине.По его словам, ситуация может стать еще хуже, чем сейчас."Конфликт на Украине — цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки", — заявил Лукашенко.

"Газпром" заявил, что газ через Украину в Европу прокачивается в прежнем режиме, перебоев нет.

Харьков. Фрайкор и ВСУ ведут бои с российскими войсками.

Земгальское региональное добровольное пожарное общество в начале марта направит на границу с Украиной отряд с гуманитарной помощью. Сейчас эту помощь собирают - каждый желающий может сделать пожертвование.

Глава Дагестана сообщил о погибшем в ходе вторжения в Украину дагестанце. До этого власти России не признавали никаких потерь.

В Черниговской области полиция вместе с местными жителями остановили колонну российских танков.

Васильков после обстрела оккупантами.

Российская армия в Буче.

Кремль: российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с УкраинойРоссийская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с Украиной, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Россия готова к переговорам в Гомеле, теперь Москва ждет украинцев, сказал он.По словам Пескова, в делегацию вошли представители МИД России, Минобороны и других ведомств, в том числе администрации президента.В МИДе Беларуси в разговоре с РИА "Новости" сообщили, что Минск подготовил все необходимое для переговоров в Гомеле и занимается обеспечением "протокольных вопросов".Из заявлений Москвы и Минска неясно, согласились ли на переговоры в Киеве. Би-би-си запросила комментарий у офиса президента Владимира Зеленского и МИД Украины.

Горящий российский "Тигр" в Харьковегорящий российский "Тигр" в центре Харькова. Кроме него, на других видео, которые публикуют украинские каналы, есть еще две горящих в Харькове боевых машины.На видео вхождения российских военных в Харьков, которые до этого утром публиковали украинцы, было три или четыре тигра, а также два грузовика с крытыми брезентом кузовами.https://twitter.com/RALee85/status/1497821170292326405?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам.Зеленский заявил, что он хочет мира и готов вести переговоры с Россией. Но не в Беларуси, потому что с ее территории началось вторжение в Украину."Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", — заявил украинский президент.

Сайт Минобороны Беларуси недоступен.

Обстрелянный жилой дом в Харькове.

Российская актриса Лия Ахеджакова пожертвовала 10 тысяч долларов из своих сбережений на нужды ВСУ.

Брошенная военная техника российской армии под Харьковым попала на фото.

Российская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением Харькове. Видео разбитой военной колонны.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании "интернационального легиона Сил территориальной обороны". Он предложил иностранцам, "желающим участвовать в сопротивлении оккупантам и защите мировой безопасности", приехать в Украину.

Ночь в Киеве прошла спокойно, сообщают городские власти. https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/330277885797493&show_text=true&width=500

Компания Google запретила российскому государственному RT и другим госканалам получать деньги за рекламу на своих веб-сайтах, в приложениях и видео на YouTube. Об этом сообщает Reuters. Накануне аналогичный запрет ввела компания Facebook.

Судя по видео украинских телеграм-каналов, ночью в центре Николаева шел ожесточенный бой. По словам мэра города, контроль над городом сохраняют украинские силы. Численность населения Николаева - около 480 тысяч человек.

Кратко: сводка Министерства обороны РоссииБлокированы Херсон и Бердянск, под контроль взяты Геническ и аэродром Чернобаевка у Херсона.Уничтожено 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 23 пункта управления и 31 комплекс ПВО С-300.302-й зенитный ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие, задержан 471 военнослужащий.Армия ДНР взяла под контроль Павлополь и Пищевик.

В Харькове начались уличные бои. Украинские телеграм-каналы утверждают, что горит российская военная техника:

Город Новая Каховка на Херсонщине находится под контролем российских войск. Об этом заявил мэр города Владимир Коваленко. В городе сняли украинские флаги, передает УНИАН. Би-Би-Си отмечает, что Новая Каховка небольшой город, но расположен он в стратегически важном месте - на Днепре, там, где из него вытекает Северо-Крымский канал, питающий поливной водой Крым.

Кратко: сводка от Министерства обороны Украины Колонны российской бронетехники замедлили темпы продвижения. Войска противника испытывают нехватку топлива и боеприпасов. Основная цель - взять Киев - не выполнена. Главная тактика - захват малых городов, сел и магистралей. Россия перешла к активному использованию диверсионных разведывательных групп. В Мозырьском районе Беларуси сформирована ударная группа для атаки по критической инфраструктуре городов и войск Украины. Разрушена железнодорожная инфраструктура в направлении России. Потери российский армии: более 3000 убитых, 200 взяты в плен. Сбито 16 самолетов и 18 вертолетов. Уничтожено 102 танка, более 540 единиц техники, 1 зенитно-ракетный комплекс БУК. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/265268882452238&show_text=true&width=500

Российские войска прорываются в Харьков. "Произошел прорыв легкой техники. В том числе и в центральную часть города", - заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Мэр Борисполя: информация о высадке десанта не подтвердилась. Ситуация в городе спокойная.

Ситуация в Киеве спокойная и контролируется украинской армией и силами территориальной обороны, сказал утром в воскресенье заместитель мэра Киева Николай Поворозник. По его словам, в городе ночью было несколько стычек с диверсионно-разведывательными группами россиян.

Войну в Украине нужно остановить, заявил LETA председатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов. "Все интересы, обвинения, интерпретации истории больше не важны. Главное остановить гибель людей", - отметил он.

Мэр Николаева (крупный город, два дня назад сообщалось о том, что к нему вышли российские подразделения) Александр Сенкевич говорит, что город остается под контролем Украины. "Сегодня в городе работает сколько-то российских ДРГ [диверсионно-разведывательных групп], но ситуация под контролем, танки и другая бронетехника, которая сейчас находится на территории города - украинские", - говорит он.

Обновляющийся список потерь военной техники (с верификацией): https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html

Будущее рижского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге под вопросом. Руководство клуба в субботу отказалось давать прямой ответ в эфире LTV. Давление на клуб в связи с участием в российском турнире увеличивается.

ДНР сообщает о гибели 12 мирных жителей за десять дней. "За 10 дней эскалации со стороны ВСУ зафиксировано 611 фактов ведения огня. Всего противником выпущено 7492 боеприпаса различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У"", - говорится в сообщении, распространенном в субботу вечером представительством ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Главное к этому часуУкраинская сторона утверждает, что за время вторжения погибло 3500 российских военных. Россия данные о потерях не раскрывает. В Минздраве Украины сообщили о гибели 198 гражданскихБолее 150 тысяч украинских беженцев, по данным ООН, покинули Украину, около половины уехали в Польшу.В Киеве с 17:00 до 8:00 действует комендантский час.Евросоюз вместе с США, Канадой и Великобританией намерены заморозить активы Центробанка РФ, отключить некоторые российские банки от SWIFT.Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Балтии, Румынии, Болгарии, Польши, Чехии и Словении. Не исключено, что российским авиакомпаниям запретят летать во все страны Евросоюза.Латвийские операторы ТВ отключили большую часть российских телеканалов.

Украинские СМИ сообщают о высадке российского десанта около аэропорта Борисполь. Эта информация пока не подтверждена.

Снаряд попал в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон". В пресс-службе ГСЧС Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили: "Попадание было в забор. Здание и емкости - целы". По предварительной оценке угрозы населению нет.

Если верить сообщениям с мест, самые тяжелые бои под Киевом в последние дни идут в городе Васильков? Би-би-си полагает, что причина в том, что российской армии нужен аэропорт на правом берегу Днепра. В аэропорту Антонова в Гостомеле взлетная полоса разгромлена, в Жулянах тоже ничего не получилось. "Логика простая: нужен плацдарм, куда можно посадить десант, а оттуда развивать наступление на город, - пишет издание. - Если высаживаться в Борисполе - главном аэропорту Киева - то придется на пути из него в центр Киева пересекать мосты".

Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов из стран Балтии и Словении, сообщает "Интерфакс". Это ответный жест - ранее такое же решение для российских самолетов приняли Латвия, Литва, Эстония и Словения.

Доброе утро. Delfi продолжает онлайн событий в Украине. Архив предыдущей текстовой трансляции: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-minoborony-rossii-dan-prikaz-razvivat-nastuplenie-po-vsem-napravleniyam.d?id=54090952

Лукашенко:Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о происходящем на Украине. По его словам, ситуация может стать еще хуже, чем сейчас."Конфликт на Украине – цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки", - заявил Лукашенко.