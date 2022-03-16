ОНЛАЙН. Нападение России на Украину. Генпрокурор: с начала российского вторжения в Украине погибли 103 ребенка и более 100 ранены

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 16 марта

FIDE отстранила шахматистов России и Беларуси от соревнованийСовет Международной шахматной федерации (FIDE) временно отстранил сборные России и Беларуси от соревнований под эгидой организации. В индивидуальных турнирах игроки из этих стран смогут участвовать под флагом FIDE, говорится в заявлении федерации.

Япония лишит РФ режима наибольшего благоприятствования в торговле и предметов роскошиПремьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о расширении санкций против России. В частности, страна запретит поставки в РФ предметов роскоши, лишит Москву режима наибольшего благоприятствования в торговле, сообщил в среду Bloomberg.Кроме того, Кисида сообщил, что Япония в рамках санкций заморозит еще больше российских активов.Ранее похожие меры в отношении РФ приняли США и Евросоюз.

Роскомнадзор продолжает блокировки СМИ По решению Генпрокуратуры в России заблокированы сайты Bellingcat (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), израильского Девятого канала и эстонской газеты Postimees. Утром стало известно, что Роскомнадзор блокировал издание "Кавказский узел" (также прищнан в России "иностранным агентом"). Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту белорусского "Еврорадио". "Мы стали третьим белорусским медиа, чей сайт заблокирован и в Беларуси, и в России - после zerkalo.io и nashaniva.com", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Еврорадио".

Три премьера благополучно вернулись из Киева в ПольшуПремьер-министры Польши, Чехии и Словении благополучно вернулись в Польшу после визита в Киев, сообщил представитель польского правительства.Три премьера в сопровождении главы правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского отправились в Киев на поезде в знак солидарности с Украиной и первыми с начала войны посетили украинскую столицу.

Кремль: эмоциональное состояние Путина "в норме"Вслед за представителем офиса президента Украины перед журналистами выступил представитель Кремля Дмитрий Песков. Вот ключевые тезисы:- "демилитаризация" Украины по "австрийскому или шведскому" варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных баз обсуждается на переговорах делегаций Москвы и Киева (ранее об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский);- Песков отказался комментировать, будет ли Россия увязывать вопрос отмены западных санкций с подписанием документа между Киевом и Москвой;- представитель Кремля также не стал отвечать на вопрос, останется ли Набиуллина главой ЦБ;- Песков заявил, что введение санкций в отношении политиков США, в том числе президента Джо Байдена, не означает отказ от контактов с Вашингтоном, "при необходимости эти контакты могут возобновиться";- арест собственности российских бизнесменов за рубежом - это "бандитизм на государственном уровне", заявил Песков;- встречи властей и бизнеса будут продолжены, несмотря на санкции Запада;- на вопрос об эмоциональном состоянии Владимира Путина, Песков ответил: "Эмоциональное состояние в норме".

Глава МИД Британии скептически относится к переговорам России и УкраиныМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что скептически относится к мирным переговорам между Россией и Украиной, об этом сообщает Reuters. Министр сказала, что президенту России Владимиру Путину сначала нужно вывести свои войска из Украины, чтобы переговоры увенчались успехом. "Я скептически отношусь к мирным переговорам, пока Путин все еще ведет войну в Украине. Он должен обеспечить прекращение огня и вывести свои войска, чтобы к этим мирным переговорам относились серьезно", – заявила Трасс.Она также сказала, что Путина нужно остановить любой ценой, ведь есть вероятность, что "он захочет пойти дальше". "Очень важно, чтобы мы остановили Владимира Путина, он представляет собой реальную угрозу, с которой сталкивается мир", – подчеркнула Трасс.

Офис президента Украины рассказал о происходящем на фронтеСоветник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выступил на брифинге о текущем положении дел в стране. Вот что он утверждает:- накануне украинские войска провели на некоторых направлениях небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию на некоторых направлениях обороны;- украинские войска наносили мощные ракетно-артиллеристские и авиационные удары, ВВС Украины якобы сбили как минимум три самолета, один вертолет и несколько крылатых ракет;- Россия в ответ наносила удары авиаудары и удары баллистическими ракетами по объектам на территории Украины, потери уточняются;- в результате этих ударов были повреждены и гражданские объекты - советник утверждает, что две трети ракет якобы попадают в гражданские объекты;- ситуация в "самых горячих точках" за сутки не изменилась, "они вязнут в тактических боях, которые в определенной мере разворачиваются в пользу Украины".У СМИ нет возможности независимо подтвердить или опровергнуть эти утверждения.Минобороны России не подтверждает ничего из вышеперечисленного.

Крупнейшая энергокомпания Германии прекратила закупки у "Газпрома" Крупнейшая энергетическая компании Германии E.ON прекратил закупки новых объемов газа у "Газпрома" из-за российского вторжения в Украину. Об этом сообщил ее руководитель Леонард Бирнбаум, пишет Рейтер. "E.ON имеет большой портфель закупок для частного сектора, а также для малых и средних предприятий. Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе", - отмечается в заявлении главного исполнительного директора E.ON SE Леонарда Бирнбаума. В связи с событиями в Украине "мы прекратили покупку новых объемов у этих компаний". В 2021 году поставки российского газа в Германию превысили 50 млрд куб. м. Как свидетельствует справка "Газпром экспорта", основными покупателями российского газа в Германии являются Uniper, Wingas, WIEH, VNG, OMV.

Германский страховой концерн Munich Re принял решение не продлевать действующие договоры в России и Белоруссии в свете ситуации вокруг Украины.

Московский аэропорт "Шереметьево" вывел из эксплуатации запущенную в 2019 третью взлётно-посадочную полосу, приостановил инвестиционные проекты, существенно сократил все непроизводственные расходы. Кроме этого, терминалы E,D аэропорта "Шереметьево" временно закрыты.

АвтоВАЗ уйдет в корпоративный отпуск до конца апреляРоссийский производитель автомобилей АвтоВАЗ уйдет в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля, об этом в среду с утра сообщила компания. Корпоративный отпуск изначально был запланирован на лето - с 25 июля по 14 августа. В компании объяснили, что причиной переноса отпуска стал "продолжающийся кризис в поставках электронных компонентов".Компания таким образом пытается не допустить серьезного падения заработка сотрудников, согласно ее заявлению. Кризис с электронными компонентами начался еще до войны. Из-за пандемии коронавируса в мире возник дефицит различных чипов и других компонентов, которые используются в автомобилестроение. Тогда это привело к резкому росту цен на автомобили.Компания уже объявляла о простое заводов в начале марта как раз из-за нехватки электронных компонентов. Пока не ясно, усилили ли дефицит санкции и разрыв производственных цепочек поставок.На цены на импортные компоненты и запчасти явно могла повлиять девальвация рубля.В последние недели АвтоВАЗ поднимает цены на свою продукцию. С 1 марта выросли цены на все модели Lada - примерно на 15%, писало агентство Прайм, сравнившие прайс-листы компании. Минимальная стоимость Lada Grante составила 685 тысяч рублей (5700 евро по официальному курсу), а Niva Travel в минимальном комплектации стоит более 1 млн рублей (8400 евро).РБК также писал о том, что в марте резко выросли цены на техническое обслуживание автомобилей. На заводах АвтоВАЗа производят не только автомобили Lada, но и Renault. АвтоВАЗ - это крупнейший производитель автомобилей в России.

Последствия боевых действий в Гостомеле, небольшом городе в Киевской области

Разбор завалов у телебашни в Ровно завершили. В результате авиаударов 14 марта погиб 21 человек, травмировались 9 человек, сообщил руководитель Ровенской областной администрации Виталий Коваль.Сейчас основная задача власти – возобновление телесигнала в регионе. Четыре местных телеканала уже доступны на T2. Коваль обещает, что через два дня радио- и телевещание будет восстановлено полностью.

Мединский: украинцы предлагают нейтральный статус по типу "австрийского, шведского"На украинско-российских переговорах Киев якобы предлагает создать в Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, утверждает глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский."Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины - обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы", – сказал Мединский (цитата по РИА Новости).По утверждению Мединского, эти вопросы обсуждаются на уровне руководителей министерств обороны России и Украины. Киев это пока не прокомментировал.Украинские власти официально не сообщали о том, что предлагали Москве эти конкретные варианты. Но и президент Украины Владимир Зеленский, и его помощники неоднократно говорили, что готовы обсуждать нейтральный статус страны.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в процессе переговоров появились "конкретные формулировки, которые близки к согласованию".

Служба специальной связи: под удар попала телевышка в ВинницеПод обстрел в Виннице в среду попала телевышка концерна РРТ, утверждает Государственная служба специальной связи и защиты информации.Концерн РРТ входит в сферу управления Госспецсвязи в Виннице. "Эфирное вещание в городе временно не работает", - говорится в сообщении (цитата по Интерфаксу-Украина).Ранее глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов заявил, что в ночь на среду был нанесен ракетный удар по Виннице.Российские военные не сообщали об ударах по Виннице. Ранее они неоднократно наносили удары по телевышкам, в том числе в Киеве, заявляя, что это часть инфраструктуры украинских силовиков.

"Энергоатом": российские военные пытались взять Южноукраинскую АЭСРоссийские военные вслед за Запорожской АЭС пытались взять Южноукраинскую АЭС, им это не удалось, утверждает исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин."Была очень большая угроза – туда пытались прорваться, но их отбросили, в Вознесенске их остановили. Там было взорвано два моста, чтобы они не прошли", - цитирует его "Украинская правда".Российские военные неделю назад заявили о том, что взяли под контроль Запорожскую АЭС, а до этого взяли Чернобыльскую АЭС.Минобороны не давало сообщение по поводу Южноукраинской АЭС, подтвердить заявление главы "Энергоатома" пока не представляется возможным.

В России могут запустить сервисы "Россграм" и ICQ Российский интернет-маркетолог Александр Зобов обещает запустить российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом "Россграм" 28 марта. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года, об этом он сообщил в официальном сообществе проекта. Российская компания VK Group собирается перезапустить сразу два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер MyTeam. По словам источника российского издания "Ведомости", на уровне топ-менеджмента VK Group (ВКонтакте) этот проект обсуждался еще до вторжения в Украину. Но после начала войны его стали обсуждать уже с властями страны, рассказал неназванный федеральный чиновник.

Власти в Запорожье рассказали о ракетном обстрелеГлава Запорожской областной администрации Александр Старух прокомментировал взрывы в Запорожье.Он утверждает, что впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке.Ранее сообщалось, что на вокзале в Запорожье произошел взрыв. Старух заявляет, что это был ракетный удар."По предварительным данным, никто не погиб. Вторая ракета прилетела в район ботанического сада", - пишет он в телеграм-канале (цитата по "Украинской правде").

Лавров: в процессе переговоров России и Украины есть формулировки, близкие к согласованиюПрезидент Украины Владимир Зеленский стал более реалистично оценивать ситуацию вокруг его страны, заявил в интервью телеканалу РБК глава МИД России Сергей Лавров.Вот еще несколько его утверждений:- ситуацию вокруг Украины не удалось решить мирным путем, потому что этого не захотел Запад;- нейтральный статус Украины сейчас якобы обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями России о гарантиях безопасности;- Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности - как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО;- в процессе переговоров России и Украины есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию.Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении ранее говорил, что "позиции на переговорах звучат уже более реалистично". Переговоры продолжаются уже несколько дней в видеоформате."Встречи продолжаются, и, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично", - сказал он.

Минобороны Великобритании о трудностях, возникших у российской армииБританское минобороны утром опубликовало свой анализ происходящего в Украине. Он выполнен на основе разведданных.По оценке ведомства, российские войска пока не могут преодолеть трудности, связанные с продвижением вглубь Украины, из-за особенностей украинского ландшафта:✅российские силы по-прежнему в значительной степени привязаны к украинской дорожной сети и не готовы к маневрам на бездорожье;✅уничтожение мостов, на которое пошла украинская армия, сыграло ключевую роль в сдерживании российского продвижения;✅Россия до сих пор не смогла завоевать господство в воздухе - из-за этого у нее сильно снижены возможности по использовании авиации;✅Вооруженные силы Украины якобы воспользовались российскими проблемами с маневренностью, что срывает планы российского продвижения и приводит к потерям.Минобороны России пока не прокомментировало эти утверждения.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503982627522494465

Красный крест не предоставил Украине эвакуационные коридоры на 16 мартаНа 16 марта власти Украины не планируют эвакуационных коридоров, поскольку их не подтвердил Красный крест. В то же время разрабатываются маршруты по доставке гуманитарной помощи в захваченные или окруженные Россией города. Об этом на брифинге рассказала вице-премьер Украины Верещук."Мы не получили ответы на наши предложения, направленные вчера в Красный крест по поводу открытия гуманитарных коридоров 16 марта. Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров из Изюма и Мариуполя. В таких условиях мы не можем вывозить людей.Мы продолжаем работать над разработкой маршрутов для доставки гумпомощи – продукты и лекарства в захваченные или окруженные украинские города. Это, в частности, города и селения Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей. Все детали и изменения маршрутов гуманитарных коридоров или открытие новых сообщат в течение дня", - сообщила Верещук.

ЦИК России тоже перешел на ZЦентральная избирательная комиссия России начала использовать букву Z, ставшую символом российского вторжения в Украину, в своем логотипе. А председатель ЦИК Элла Памфилова, накануне попавшая под канадские санкции, заявила о своей полной поддержке российского руководства.Вот первая часть ее заявления из телеграм-канала ЦИК: "Как и вся избирательная система России, как и вся наша большая страна, горжусь тем, что имею честь возглавлять избирательную систему нашей великой страны, основной костяк которой составляют люди, крепкие духом, обладающие благородным чувством гражданского долга и высочайшей ответственности!"

Норвежская компания Equinor увеличит экспорт газа в Европу на 1,4 млрд куб. м в течение 2022 года, сообщила компания.

В России заблокировали издание "Кавказский узел"В России заблокировали еще одно СМИ - интернет-издание "Кавказский узел", которое в прошлом году внесли в реестр "иностранных агентов"."Сегодня наш ресурс был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, как мы и ожидали", - говорится в заявлении редакции. Блокировка сайта не означает приостановку работы, заявили журналисты.После 24 февраля российские власти заблокировали сайты многих изданий. Основанием стали новости и статьи о вторжении в Украину.Согласно сервису Роскомнадзора по проверке блокировки на территории России страниц и сайтов, доступ ограничивается к сайту kavkaz-uzel.eu по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.

Генпрокурор: от действий войск РФ в Украине погибло 103 ребенкаС начала российского вторжения в Украине погибли 103 ребенка и более 100 ранены. Об этом сообщила в среду генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в совместном эфире украинских телеканалов."По данным на сегодняшнее утро, 103 погибших ребенка. Фиксация преступлений совершается 24/7. Мы запустили единый реестр warcrimes.gov.ua, который будут использовать все правоохранительные органы для национальных судов, международного суда.Минюст будет использовать этот ресурс, чтобы судиться в Страсбургском суде. Наш МИД будет использовать, чтобы судиться в суде ООН.Призываю воспользоваться этим хабом, ресурсом, потому что он у нас защищен. Мы храним конфиденциальные данные о людях, сообщающих о преступлениях, предоставляющих доказательства", - сообщила Венедиктова.

ООН: затяжная война обернется нищетой для 90% жителей УкраиныДо 90% украинцев столкнутся с нищетой и крайней экономической уязвимостью, если война затянется на год и более. Об этом сообщил администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер, передает Reuters. Также затяжная война сведет на нет два десятилетия экономических достижений, считают в ведомстве. По словам Штайнера, агентство работает с украинским правительством, чтобы избежать наихудшего сценарияЧерта бедности определяется как покупательная способность от $5,50 до $13 на человека в день. По его словам, до того, как Россия напала на Украину 24 февраля, около 2% украинцев имели менее $5,50 в день."Если конфликт будет затяжным, если он будет продолжаться, мы увидим очень значительный рост уровня бедности. Это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску. По нашим оценкам, до 18 лет развития Украины могут быть просто сведены на нет в течение 12-18 месяцев", - сообщил он.

Корпоративный мессенджер Slack подтвердил ограничение работы в РФКорпоративный мессенджер Slack подтвердил, что начал ограничивать работу в РФ. Об этом пишут российское издание "Бумага" и американское Axios."Бумага" располагает письмом, в котором компания сообщает о приостановлении бизнеса в РФ. Клиентов, которые воспользовались сервисом платного тарифа, переведут на бесплатный. Поэтому их возможности будут ограничены - например, в архиве переписки будет доступно только 10 тысяч сообщений. Также пользователи больше не смогут добавлять в корпоративный мессенджер новых участников из России.Об ограничении доступа в РФ пишет и Axios. Издание добавляет, что Slack "стремится соблюдать международные санкции и политику материнской компании Salesforce". "Slack обязан принять меры по соблюдению санкций в США и других странах, где мы работаем, в том числе при некоторых обстоятельствах приостановить учетные записи без предварительного уведомления, как это предусмотрено законом", - заявили в компании.

Генштаб Вооруженных сил Украины и Минобороны России - о произошедшем и потерях противника за сутки Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков выступил на утреннем брифинге. Вот что, по версии российских военных, произошло в Украине за прошедшие сутки: -авиация и средства ПВО за сутки якобы сбили два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, МиГ-29 в районе Новой Быковки и четыре беспилотника; -российская авиация за сутки, по утверждению минобороны, поразила 128 украинских военных объектов, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Бук" и "Оса", и семь складов вооружений и боеприпасов; - группировка войск самопровозглашенной ЛНР ведет бой в городской черте Северодонецка; - подразделения самопровозглашенной ДНР якобы взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое. Генштаб ВСУ рассказал о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на 16 марта: • Самолеты — 84 • Вертолеты — 108 • Танки — 430 • Бронемашины — 1375 • Артиллерийские системы — 190 • Средства ПВО — 43 • Реактивные системы залпового огня — 70 • Автоцистерны — 60 • Автотехника — 819 • Корабли (катера) — 3 • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 • Личный состав — около 13 800 человек Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай ранее заявил, что российские военные якобы пытались взять Северодонецк, а также Рубежное и Лисичанск, но отступили, эту информацию также пока невозможно подтвердить. Гайдай заявляет также, что за ночь сгорели "десятки жилых домов". "В Рубежном один погибший, ранены восемь взрослых и один ребенок", - утверждает он. Глава областной администрации опубликовал видео горящего бассейна. https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/764769504485755/&show_text=0&width=321 Напомним, в условиях войны невозможно оперативно проверить информацию официальных представителей той или иной стороны конфликта.

МВД Украины: под Киевом всю ночь шли артиллерийские бои, ВСУ уничтожили много вражеской техники В течение ночи украинская армия вела наступательные действия, в результате которых уничтожено "довольно много" военной техники и личного состава войск РФ. Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона, сообщает Укринформ."Сегодня всю ночь были артиллерийские бои, всю ночь украинская армия вела наступательные действия, всю ночь тот, кто живет в Киеве, в западной части особенно и в близлежащих населенных пунктах, они не могли этого не слышать просто. По состоянию на этот момент из того, что могу я говорить, в целом все идет нормально, в целом. Я буду очень аккуратно говорить, мы уничтожили довольно много военной техники, довольно много живой силы. Более точные данные обнародует немного позже Генеральный штаб, но по состоянию на сегодняшний день в целом операция идет нормально", - рассказал Денисенко.Он также проинформировал, что сегодня около шести утра российские войска вновь обстреливали город Киев. "ПВО сработало, была сбита как минимум одна ракета..." - сказал советник министра МВД. По его словам, в результате обстрелов произошел обвал верхних этажей двух жилых домов, где работают пожарные и спасатели.

ГСЧС: с начала войны в Харькове погибли более 500 мирных жителейВ результате ночного обстрела Харькова российскими войсками снаряд попал в одну из школ. Разрушена трехэтажная часть здания на площади 800 кв.м. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.Кроме того, в результате артиллерийского удара по многоэтажкам в Немышлянском районе произошло разрушение нескольких квартир в 2-х жилых многоэтажках, а также их возгорание.Спасатели потушили пожар на общей площади около 200 кв.м., провели эвакуацию людей, а также извлекли из-под завала тело погибшего.Всего вчера из-под завалов были спасены 4 человека, из-под обломков строительных конструкций были извлечены тела 2 погибших. По данным ГСЧС с начала войны в Харькове погибли более 500 мирных жителей, 88 из них спасателями пришлось доставать из-под завалов. "Благодаря работе спасателей на месте разрушенных построек за все время войны удалось спасти 189 человеческих жизней", - сообщили в ГСЧС.

Предварительные данные о жертвах сегодняшних обстрелов в УкраинеЖертвы сегодняшних ночных и утренних обстрелов в городах Украины, предварительные данные приводит Интерфакс-Украина:- В Рубежном Луганской области в результате обстрелов один человек погиб, восемь, в том числе ребенок, ранены – глава Луганской ОВА- Харьковские спасатели нашли под завалами тела 2 погибших и спасли 4 человека – ГСЧС Украины- В результате вражеского обстрела произошел обвал в жилом доме в Киеве, предварительно пострадало два человека, 37 эвакуировано – ГСЧС Украины

Главное к этому часуДвадцатая ночь войны закончилась. Коротко - основные новости последних часов:✅Украинский генштаб в ежеутренней сводке опять пишет, что существенных перемен на фронтах нет. Вечером генштаб заявил, что Россия уже потеряла - уничтоженными или утратившими боеспособность - 40% своих изначально сконцентрированных для вторжения сил.✅В Киеве, Харькове, Запорожье, под Одессой ночью и утром были взрывы✅Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что послевоенное восстановление Украины надо будет финансировать в том числе за счет репараций с России✅Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал Путина военным преступником

Спутниковое фото: Украина уничтожила российские военные вертолеты Вооруженные силы Украины во вторник, 15 марта, уничтожили несколько российских военных вертолетов в Херсонском аэропорту, свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, сообщает CNN. В результате обстрелов были уничтожены по меньшей мере три российских вертолета в самом аэропорту. Также пострадали несколько военных машин вблизи аэропорта.

Видео: последствия взрыва на вокзале в украинском городе Запорожье, возле которого не ведутся боевые действия.

В среду в Киеве под обстрел попала еще одна жилая многоэтажкаУтром в среду, 16 марта, российские войска продолжили обстреливать Киев. В результате произошел обвал в жилом доме в Шевченковском районе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС Украины. Спасатели рассказали, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом произошел обвал на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом."Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации отдельных очагов пожара. В 07:45 пожар был ликвидирован. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разбору конструкций здания и поиску людей", - рассказали в ГСЧС. На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава. По предварительной информации, пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/333597482141481&show_text=true&width=500

Власти "ДНР" говорят об еще одной сбитой украинской "Точке-У"Власти самопровозглашенной ДНР сообщают, что сбили над Макеевкой еще одну украинскую тактическую ракету "Точка-У", взорвавшиеся части которой ранили четырех человек.Два дня назад, по утверждению властей ДНР, "Точка-У" была сбита над Донецком, и ее обломки убили 20 человек.

Российские военные корабли с моря нанесли удары по Мариуполю и побережью Одесской области Российские войска начали обстреливать Мариуполь и побережье Одесской области с моря. В Азовском море корабли РФ расположились в районе Белосарайской косы, в Черном - недалеко от села Тузлы в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Об обстреле Мариуполя с кораблей в Facebook сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе с. Б. Коса в направлении города. Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть Символ сопротивления и Форпост Украины. Но город держится", - написал он. Об обстреле с кораблей побережья Одесской области в ночь с 15 на 16 марта сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Двое пострадавших в многоэтажке в КиевеИнтерфакс-Украина сообщает со ссылкой на спасателей, что в результате попадания "обломков снаряда" в 12-этажном доме в Киеве случился частичный обвал верхних этажей. Два человека пострадали, 35 человек эвакуированы из дома."Обломки снаряда" - это, возможно, обломки крылатой ракеты. Их украинская ПВО сбивает над Киевом уже как минимум третье утро подряд.https://twitter.com/interfaxua/status/1503968812676390912

Военные аналитики: РФ готовится к наступлению на Киев и продвигается на ДонбассеИнститут изучения войны (США) опубликовал 16 марта свежую карту боевых действий в Украине. По данным института, локальные атаки российских войск на уровне рот и батальонов к северо-западу от Киева 14-15 марта, вероятно, указывают на крупномасштабные наступательные операции, которые российские силы, пытающиеся окружить Киев, могут предпринять в это время."Российские войска не вели наступательных операций к северо-востоку от Киева, в районе Сум, а лишь ограниченные (и безуспешные) атаки юго-восточнее Харькова. Усилия России по формированию сил, включая призывы резервистов и новобранцев, а также текущую переброску сирийских боевиков в Россию и Беларусь, не смогут изменить баланс сил вокруг Киева в течение ближайшей недели", - сказано в свежей сводке института, обнародованной в Facebook.По данным Института изучения войны, российские силы не проводили одновременных атак по своим многочисленным направлениям наступления через Украину с 4 марта и вряд ли будут делать это на следующей неделе."Российские силы на юго-востоке Украины продолжают демонстрировать наибольшие на сегодняшний день возможности и неуклонно продвигаются по трем направлениям: на северо-восток от Херсона, а также захватывая территории в Донецкой и Луганской областях и сокращая украинский котел в Мариуполе. Российские силы вряд ли смогут успешно окружить Николаев и угрожать Одессе в ближайшем будущем, но сохранят свободные резервы морской пехоты, которые могут провести десантную операцию или высадиться для усиления российских наземных операций, поскольку Россия использовала морскую пехоту в других местах", - сказано в сообщении.Также эксперты предполагают, что Россия может попытаться окружить Запорожье, продвигаясь на северо-восток вверх по западному берегу Днепра после того, как не смогла прорваться через украинские силы непосредственно к югу от города на восточном берегу."Российские силы медленно, но верно продвигаются против украинских защитников на линии соприкосновения на Донбассе и, вероятно, стремятся вытеснить их с подготовленных оборонительных позиций", - сообщили в институте.

Более 100 тысяч британцев согласились принять украинских беженцевБолее 100 тысяч британских граждан и организаций выразили готовность принять у себя украинских беженцев. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Невероятно, что более 100 тысяч людей и организаций проявили заинтересованность в поддержке бегущих от войны украинцев через схему "Дома для Украины", - написал Джонсон. Он поблагодарил всех, кто согласился помочь.https://twitter.com/BorisJohnson/status/1503733672264060929

Появились видео сегодняшних утренних взрывов в Киеве.

Прогремел взрыв на ж/д вокзале "Запорожье 2". Эту информацию подтвердил секретарь горсовета украинского города Запорожье Анатолий Куртев. Сейчас на месте работают профильные службы, пишет агентство УНИАН.

Посол: посреднические усилия Шрёдера в Москве обернулись проваломПосол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что посреднические усилия экс-канцлера Герхарда Шрёдера провалились. "Для Украины дальнейшие переговоры Шрёдера бессмысленны. Печально видеть, что все пошло не так", - сказал дипломат агентству dpa.9 марта Шрёдер вылетел из Стамбула в Москву, где на следующий день, по информации dpa, провел беседу с президентом России Владимиром Путиным. Три дня спустя Шрёдер лично проинформировал украинского посредника о ходе переговоров в Москве, но результаты, по словам Мельника, "оказались абсолютно бесполезными". "Не было сообщено ничего нового, чего бы мы еще не знали из наших собственных переговоров с российской стороной, - указал украинский посол. - Очень жаль, что эта возможность была упущена".

Украинский генштаб: на фронтах - без существенных переменНа 21-й день войны Генеральный штаб украинской армии в утренней сводке опять, уже который день подряд, сообщает, что существенных перемен в позициях сторон за последние сутки не произошло.Генштаб пишет, помимо прочего, что за сутки украинцы сбили три самолета, один вертолет, три дрона противника и две крылатых ракеты противника.Генштаб утверждает также, что украинская авиация жива и действует: за сутки она совершила девять налетов на колонны и места дислокации россиян.В условиях войны оперативно получить подтверждения или опровержения заявлений сторон о потерях чаще всего невозможно.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273492081630544&show_text=true&width=500

На разминирование после войны на Украине уйдет несколько лет - глава МВД Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал, что на разминирование в зонах боев после их окончания может уйти несколько лет, и Украине неминуемо понадобится помощь других стран. "Ни одно восстановление какого-либо объекта невозможно без этапа разминирования, - цитирует Монастырского телеканал "Суспiльне". - Очевидно, что тех, что есть у украинских спасателей, не хватит, чтобы сделать это за короткий срок. Поэтому коллеги уже готовят такую помощь - масштабный десант, собственно, спасателей всех стран, в том числе Европейского союза, и США, и Британии".

Forbes: уходящие из России компании обеспечивают работой более 200 тыс. человекМеждународные компании, заявившие о частичном или полном уходе из России из-за военного вторжения РФ в Украину, обеспечивают работой более 200 000 человек в стране, показали расчеты Forbes. Большинство компаний пока не отказались от производств и продаж, а поставили их на паузу.Большинство компаний, имеющих в России заводы и фабрики, об их остановке пока не заявляют. Правда, многие из них все равно простаивают из-за срыва поставок комплектующих. По данным издания, крупнейшим работодателем из заявивших об уходе компаний является McDonald’s. В России в сети ресторанов быстрого питания работает 62 тыс. человек. Второй по количеству наемных работников названа компания Pepsico (19 тыс. работников). На третьем месте - IKEA (15 тыс.).

В Украине введена уголовная ответственность за пропаганду действий РФПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий РФ, сообщил Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Документом запрещено оправдывать агрессию РФ в отношении Украины и представлять ее как внутренний или гражданский конфликт или гражданскую войну; прославлять военных России, наемников и членов других пророссийских группировок, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми"; отрицать временную оккупацию части территории Украины.За нарушение закона вводится уголовная ответственность. Его действие распространяется также на политические партии.

Производитель шин Michelin уходит с российского рынкаКомпания Michelin прекращает производство шин на территории россии и экспорт в страну своей продукции. Об этом сообщается на сайте компании, передает Укринформ."Группа Michelin временно прекращает свою промышленную деятельность в России, а также экспорт продукции в РФ", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что компания имела в России завод по производству шин, на котором работало около 750 человек.

ООН: от военных действий в Украине погибли 690 человек, в том числе - 48 детей, реальные потери гораздо вышеС 24 февраля по 14 марта Организация Объединенных Наций зафиксировала 1834 жертвы среди гражданского населения.691 убитых, в том числе 48 ребенка; 1143 человека ранены, в том числе 62 ребенка, в основном в результате обстрелов и авиаударов.В этой статистике речь идет только о документально зафиксированных жертвах войны. ООН подчеркивает, что реальные потери гораздо выше.Во вторник организация сообщила, что с начала войны Украину были вынуждены покинуть полтора миллиона детей.

Обстрел Мариуполя, взрывы в Киеве, Харькове, близ ОдессыПоследние сообщения украинских сайтов и каналов:- российский военный корабль обстрелял ракетами Мариуполь;- взрывы ночью гремели в Харькове;- в Киеве ближе к утру тоже были слышны взрывы;- сильный взрыв в селе Мирное в нескольких километрах на запад от Одессы.Подробностей, подтверждений, опровержений пока почти нет.

Япония запретила экспорт в Россию почти 300 товаров и технологийЯпония составила список из почти 300 товаров и передовых технологий, экспорт которых в Россию и Беларусь будет запрещен с этой пятницы, 18 марта.Как сообщает газета Japan Today, министерство экономики, торговли и промышленности Японии включило в список 266 видов товаров и 26 технологий.В список товаров под эмбарго вошли, в частности. полупроводники, оборудование для связи и для нефтепереработки и новейшие типы материалов, а среди запрещенных для России и Беларуси технологий оказались, например, программы для станков, делающих микрочипы.Кроме того, Япония полностью запрещает любые деловые отношения с полусотней военных организаций и предприятий России и БеларусиО принципиальном решении ввести эти санкции Япония объявила в первые дни войны на Украине, а сейчас обнародовала подробности касательно эмбарго и сроков его введения.

В Мелитополе умер молодой спортсмен, раненый в результате российского ракетного обстрела Сегодня в Мелитополе умер 18-летний спортсмен Виктор Катанчик, раненый в результате ракетных обстрелов Мелитополя. О смерти парня сообщил в Facebook флорбольный клуб "Скала", воспитанником которого он был, передает Укринформ. "Сегодня перестало биться сердце талантливого воспитанника нашего клуба, юного и жизнерадостного мелитопольца – Виктора Катанчика. 25 февраля во время российского ракетного обстрела Мелитополя ракета оккупантов разорвалась над его собственным домом… Виктор получил многочисленные поражения обломками ракеты…", - говорится в сообщении. Юноша был доставлен в больницу, где медики провели экстренную операцию, но для дальнейшего восстановления Виктора необходимо было госпитализировать в столичную клинику нейрохирургии, что в условиях активных боевых действий было невозможно. Виктор Катанчик был студентом Таврического государственного агротехнического университета. https://www.facebook.com/skala.melitopol/posts/5107068515998794&show_text=true&width=500

Госсекретарь США: Путина не станет, а Украина останетсяНезависимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ."Во-первых, Украина, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем владимир путин. Так или иначе, Украина останется, а Путина в какой-то момент уже не станет", - заявил Блинкен.Он добавил, что США сейчас пытаются предотвратить новые смерти и разрушения в результате российской агрессии в Украине, насколько это возможно."Настоящий вопрос состоит в том, сколько смертей и разрушений сейчас наносит российская агрессия. И это то, над чем мы работаем, насколько можем - ограничить, остановить, положить конец войне, которую проводит россия. Мы делаем это благодаря поддержке, которую предоставляем Украине ежедневно. Мы делаем это благодаря давлению, которое ежедневно оказываем на россию", – заявил Блинкен.Он выразил надежду, что смертям и разрушениям "рано или поздно" будет положен конец.

Минобороны Украины сообщило о гибели бывшего командира бригады Министерство обороны вечером во вторник сообщило о гибели тремя днями ранее бывшего командира 24-й отдельной механизированной бригады полковника Валерия Гудзя. Украинские военные почти ничего не говорят о своих потерях в целом (общую цифру лишь один раз за все время войны недавно назвал президент) и редко сообщают о гибели старших офицеров. Согласно сообщению минобороны, полковник Гудзь погиб 12 марта в Луганской области. Он командовал бригадой до 2020 года, затем ушел учиться, а с началом войны вернулся в бригаду. Какую должность полковник Гудзь занимал в своей бригаде после возвращения, не сообщается. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/276365878009205&show_text=true&width=500

МВФ: конфликт в Украине сильно изменит мировую экономикуВ Международном валютном фонде (МВФ) полагают, что конфликт в Украине может коренным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок. Помимо краткосрочных последствий, таких как рост инфляции в условиях замедления экономического роста, возможны и более долгосрочные последствия, если "торговля энергоносителями переместится, цепочки поставок изменятся, платежные сети распадутся, а страны переосмыслят свои валютные резервы", пришли к выводу аналитики МВФ.

Fitch: России грозит скорый дефолтВо вторник рейтинговое агентство Fitch заявило, что если Россия осуществит в рублях два платежа по долларовым облигациям, подлежащих выплате в среду, это будет означать суверенный дефолт после истечения льготного 30-дневного периода. 16 марта Россия должна произвести две выплаты по купонам на сумму около 117 миллионов долларов США именно в американской, а не в национальной валюте.

Уничтожены 3500 объектов гражданской инфраструктуры УкраиныПо данным украинских властей, с начала войны российские войска уничтожили в Украине уже 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 230 объектов транспортной инфраструктуры, 72 учебных заведения. 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как электроподстанции и газопроводы - полностью или частично разрушены, заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский. По его словам, разрушено 2 700 жилых домов и эта цифра постоянно меняется.

Проукраинские хакеры взломали сайты арбитражных судов РоссииВот так сейчас выглядит сайт Арбитражного суда Москвы и многих других, если не всех арбитражных судов России.Пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина сказала РИА Новости, что все сайты арбитражных судов страны работают на единой платформе, и сейчас специалисты пытаются устранить последствия взлома.

Сенат США назвал Путина военным преступникомСенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником."Все мы, демократы и республиканцы в этой палате, вместе заявляем, что Владимир Путин не сможет избежать ответственности за зверства, совершенные в отношении украинского народа", - заявил перед голосованием лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.Проект резолюции внес республиканец Линдси Грэм. Как сообщает Reuters, помимо обвинений в адрес лично Путина, сенаторы в своей резолюции призывают Международный уголовный суд и страны мира активно расследовать предполагаемые преступления российской армии на Украине.

Взрывы в Виннице и ХарьковеТелеканал "Суспiльне" сообщает о взрывах в Виннице. Винница расположена далеко от районов боев, и речь, вероятно, о новом ракетном ударе. Подробностей пока нет.Агентство УНИАН публикует коротенькое видео, как утверждается, из Харькова, на котором слышна стрельба и мощный взрыв.

Премьер-министр Украины: восстановление страны будет оплачено из репараций России Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что восстановление всего, что разрушено в Украине за время войны, будет финансироваться в том числе за счет арестованной российской собственности. Прямые убытки Украины от российского вторжения уже составляют больше 500 млрд долларов, и страна надеется, что эти потери будут компенсированы за счет репараций с России и финансовой помощи союзников, сказал Шмыгаль во вторник вечером после встречи с приехавшими в Киев премьер-министрами Польши, Чехии и Словении. Можно ли будет взять с России какие-то репарации даже после победы Украины на своей территории (о которой пока крайне сложно говорить) - на этот вопрос ответа сейчас нет. Денис Шмыгаль сказал, что по крайней мере Украина будет добиваться ареста российской собственности за рубежом. Шмыгаль также обрисовал, каких еще санкций против России хотела бы Украина. Это признание России страной-спонсором терроризма, закрытие портов для российских судов и грузов, эмбарго на все российские энергоносители и сырье, отключение российских банков от SWIFT (пока отключены лишь несколько) и отмена выдачи виз российским гражданам.

Примерно в три часа ночи - воздушная тревога по всей Украине Уже привычная, к сожалению, картина: украинские каналы в последние минуты сообщают, что воздушная тревога объявлена почти по всей стране, от Полтавы до Львова и от Киева до Одессы.

Байден объявит о помощи Украине еще на миллиард долларовПрезидент США Джо Байден в среду объявит о предоставлении Украине военной помощи еще на миллиард долларов - об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.Конгресс и президент США только что приняли полугодовой бюджет на полтора триллиона долларов, в котором предусмотрены и деньги на помощь Украине - 13,6 млрд долларов.Миллиард, о котором планирует объявить Байден - это часть этой суммы. По сведениям Wall Street Journal, на эти деньги США планируют дать украинцам больше тех же типов оружия, что они уже перебрасывали на Украину, прежде всего противотанковое и зенитное оружие.Reuters пишет, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, что Байден объявит о помощи Украине на 800 млн долларов.

Украинский генштаб: Россия потеряла 40% сил вторженияГенштаб вооруженных сил Украины в очередной сводке по итогам дня 15 марта утверждает, что Россия за 20 дней войны потеряла до двух пятых своих сил вторжения."По состоянию на 15 марта 2022 года враг потерял (уничтоженными полностью или утратившими боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины", - пишет украинский генштаб.В условиях войны оперативно получить подтверждения или опровержения заявлений сторон о потерях чаще всего невозможно; другие источники подобных оценок не давали.Украинские военные также утверждают, что наступление россиян на всех направлениях по-прежнему застопорилось: тяжелее всего для украинской стороны складывается ситуация в Мариуполе.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273253274987758&show_text=true&width=500

Во вторник, 15 марта, из восточных областей Украины эвакуированы почти 30 тыс человекПрезидент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил согражданам, что за вторник из трех восточных областей - Сумской, Харьковской и Донецкой - эвакуированы 28 893 человека.

Зеленский зовет всех в КиевПосле визита в Киев глав правительств Польши, Чехии и Словении президент Украины Владимир Зеленский позвал в свою столицу политиков всех дружественных Украине стран."Я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Тут может быть небезопасно, это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение о расширении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолетов. Но! Вы точно знаете, что взоры всех людей мира сейчас обращены на нашу столицу, на украинцев, и каждый, кто с нами, получит благодарность не только нашу, но и других народов мира, каждый, кто с нами, имеет шанс стать настоящим героем", - сказал Зеленский в очередном видеообращении во вторник вечером.

Качиньский предложил отправить миротворческую миссию НАТО в УкраинуВице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить в Украину миротворческую миссию НАТО или миссию более широкого состава."Такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины, - цитирует РИА Новости слова Качиньского после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. - Которая - конечно, с согласия президента и правительства - окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия. Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами - вооруженными силами".

Зеленский: "Это мужественный и дружественный шаг"Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министров Словении, Польши и Чехии за встречу и оказанную помощь Украине.“Во времена, когда большое количество дипломатов покинуло Украину после вторжения со стороны Российской Федерации на нашу землю, эти уважаемые люди, лидеры своих независимых европейских государств, они ничего не боятся, они больше боятся за нашу судьбу, они здесь, чтобы поддержать нас. Это мужественный и дружественный шаг”.

Би-би-си: Слова Зеленского о НАТО дают надежду на соглашениеВысказывания президента Зеленского демонстрируют его разочарование в НАТО - но в то же время показывают ту правду, которая годами была известна как в Киеве, так и в Брюсселе: Украина вряд ли скоро присоединится к альянсу. Об этом пишет Джеймс Лэндейл, дипломатический корреспондент Би-би-си.Зеленский говорил о важности поиска "новых форматов сотрудничества с имеющимися организациями", чтобы Украина могла иметь надежные гарантии безопасности.Это может быть намеком на уступку, которая могла бы стать частью потенциального соглашения с Москвой, желающей, чтобы Украина имела нейтральный статус.Впрочем, многие аналитики отмечают, что потенциальное членство Украины в НАТО было лишь прикрытием для России, в то время как истинная обеспокоенность Путина связана с общим движением Украины к Западу и ЕС и стремлением к большей демократии.