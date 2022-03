ОНЛАЙН. Нападение России на Украину: "Инстаграм" в России заблокирован, под Киевом убит американский журналист

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 14 марта

Журналистка: в Мариуполе умерла беременная, пострадавшая во время бомбардировки роддома Одна из беременных женщин, пострадавших в Мариуполе от авиаудара по роддому, умерла вместе с нарождённым ребенком, сообщила журналистка "Голоса Америки" Ася Долина в Facebook. "Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребёнок ее не рождённый не выжил", написала она, отметив, что это подтвердил фотограф Евгений Малолетка, сделавший фото женщин для издания АР. Ранее сообщалось, что три человека, среди которых один ребенок, погибли и еще 17 пострадали в результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе, которая была осуществлена в четверг, 10 марта. Другая женщина, бьюти-блогерка Марианна Пидгурская, которую тоже сфотографировали при обстреле роддома Мариуполя, вечером 10 марта родила девочку. https://www.facebook.com/asya.dolina/posts/10224269342994858&show_text=true&width=500

Немецкий политик выступил против участия участия военнослужащих ФРГ в войне в УкраинеCопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль высказался против участия вооруженных сил ФРГ в войне в Украине. Германия уже предприняла шаги, которые ранее были немыслимы, заявил высокопоставленный политик в эфире общественно-правового немецкого телеканала ARD. "Но представить себе НАТО или бундесвер участвующими в войне я не могу и считаю это безответственным", - подчеркнул Клингбайль.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает о перегруппировке российских войскВойска РФ стараются закрепиться в Украине, в том числе на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях, получить подкрепление и перегруппироваться для продолжения наступательных действий, среди прочего, на Бровары, Харьков и Сумы, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. Как указывается в сообщении, "безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь", а на Изюмском направлении украинские части перешли в контрнаступление и оттеснили противника. Проверить достоверность этой информации не представляется возможным.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271814665131619&show_text=true&width=500

Россия установила морскую блокаду УкраиныРоссийский военный флот установил дальнюю блокаду черноморского побережья Украины, "по сути изолировав Украину от международной морской торговли", сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter. Кроме того, с российских судов продолжают наноситься ракетные удары по целям на украинской территории.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503120744280170501

Китай не спешит спасать российскую экономикуПосле начала войны в Украине Москва обратилась к Пекину с просьбой о военной и экономической помощи, сообщают Washington Post, The New York Times, Financial Times и другие американские издания со ссылкой на источники в администрации США. В тот же день представитель посольства Китая в США Лю Пэнъю заявил агентству Reuters, что ему ничего не известно о подобных запросах России, а приоритетной задачей для Китая является предотвращение эскалации напряженной ситуации в Украине.

Австралия ввела санкции против российских олигархов и их родныхАвстралия вслед за США и Британией ввела персональные санкции - заморозка активов и запрет на въезд - против 33 российских магнатов и их ближайших родственников.В австралийский список попали, в частности, бывшие до войны миллиардерами Роман Абрамович, Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Алексей Миллер, Сергей Иванов, который сейчас возглавляет "Алросу", Игорь Шувалов с женой и двумя взрослыми детьми, а также ближайшие родственники тех из окружения Путина, кто еще раньше попал под санкции: взрослые дети Бориса и Аркадия Ротенбергов и жена первого из них, сыновья Игоря Сечина и Николая Патрушева, жена и двое детей Евгения Пригожина.

Британия подарит Украине 500 генераторовБританское правительство объявило, что Британия подарит Украине больше 500 переносных генераторов для освещения бомбоубежищ, больниц и домов там, где отключилось электричество.Правительство поясняет, что генераторы найдут и доставят на место частные фирмы, а оно все это оплатит. Координацией переброски генераторов на Украину займется специальная рабочая группа.В пресс-релизе говорится, что о генераторах Британию попросили президент Владимир Зеленский и посол в Лондоне Вадим Пристайко.

Бермуды лишили российские самолеты сертификатов, но они все равно летаютБермудские острова, на которых зарегистрировано до 80% российских авиалайнеров, на выходных приостановили действие их сертификатов летной годности, что по букве закона должно было означать остановку полетов - но лайнеры продолжили летать.В субботу управление гражданской авиации Бермудских островов объявило, что с полуночи приостанавливает действие сертификатов, поскольку в нынешних условиях не может проверить, пригодны ли самолеты к полетам.По оценкам специалистов, до 770 из почти тысячи лайнеров российских авиакомпаний зарегистрированы именно на Бермудах.Как пишет российская газета "Коммерсант", полеты самолетам без сертификата запрещают и российские законы, но в воскресенье почти ни одна авиакомпания полеты не остановила.По сведениям газеты, российские авиакомпании ожидают, что в понедельник Росавиация должна официально разрешить им до перерегистрации в российском реестре летать без действующих сертификатов летной годности.

СНБО: россияне арестовывают украинских политиков в захваченных городах Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины суммирует сообщения об арестах украинских руководителей и лидеров в захваченных россиянами городах. Пока набралось четыре или пять человек. По данным из разных источников, россияне арестовали (центр пишет "выкрали") мэра Мелитополя Ивана Федорова, главу Мелитопольского райсовета Сергея Прийму, организатора антироссийских митингов в Мелитополе Ольгу Гаймусову, мэра соседнего городка Днепрорудное Евгения Матвеева, а также депутата Запорожского областного совета, крымскую татарку Лейлу Ибрагимову. Лейла Ибрагимова, по информации бывшего президента Украины Петра Порошенко, вскоре после задержания была отпущена. Это произошло в начале прошедшей недели.

Ночью воздушная тревога была объявлена по всей УкраинеУкраинские каналы сообщают, что воздушная тревога в последние полчаса объявлена практически по всей территории страны: от Харькова на востоке до Закарпатья на западе и от Одессы, Николаева и Измаила на юге до Чернигова и Киева на севере.

Эвакуации из Сумской области в понедельник не будетГлава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий сообщает, что эвакуации мирного населения в понедельник не будет."Ни один из маршрутов ("зеленых коридоров") на сегодня не согласован. Переговоры продолжаются", - написал Живицкий в телеграм-канале.

WSJ: российская прокуратура угрожает руководителям западных компанийАмериканская газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на анонимные источники, что российская прокуратура пригрозила руководителям по крайней мере некоторых филиалов западных компаний, уходящих из России, арестом за критику российских властей, а также экспроприацией имущества компаний.По данным WSJ, такие предупреждения получили McDonald’s, IBM и владелец сети KFC - компания Yum Brands Inc. Собеседники газеты говорят, что сотрудники прокуратуры и звонили, и приходили в офисы, и угрожали, кроме прочего, арестом собственности компаний, включая торговые марки.WSJ пишет, что эти угрозы заставили по крайней мере одну из компаний ограничить переписку между российским филиалом и остальными подразделениями - из опасений, что переписку могут перехватить. Другие компании начали вывозить руководителей российских филиалов за границу. Сами компании, которые упоминает газета, давать комментарии отказались.Посольство России в США назвало публикацию WSJ чистым вымыслом.

Французский активист захватил виллу экс-мужа предполагаемой дочери Путина и намерен поселить на ней беженцев из УкраиныФранцузский политический активист Пьер Афнер проник на виллу в Биаррице и снял видеоролик в поддержку Украины, сообщается на странице активиста. Об этом же пишет издание The Insider.На видео Афнер позирует на балконе и внутри здания виллы с украинским флагом в руках.Афнер и The Insider утверждают, что роскошная вилла на берегу Бискайского залива принадлежит бывшему мужу предполагаемой дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой Кириллу Шамалову.О том, что особняк принадлежал Шамалову, который в 2012 году получил его от Геннадия Тимченко, в 2015 году в своем расследовании указывало агентство Reuters.В публикации на странице Афнера в Facebook утверждается, что активист не просто записал видеоролик, но и сменил в здании замки и намерен разместить на роскошной вилле украинских беженцев.https://www.facebook.com/Pierre.Lapurdi/posts/5032046306853141&show_text=true&width=500

Зеленский - странам НАТО: это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на васПрезидент Украины Владимир Зеленский, комментируя российский ракетный удар по полигону близ польской границы, вновь призвал НАТО закрыть украинское небо."Если вы не закроете наше небо, это лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", - сказал Зеленский.Зеленский и другие члены украинского руководства много раз призывали НАТО прикрыть Украину с воздуха, но страны НАТО во главе с США опасаются, что это может привести к их прямому столкновению с Россией и резкой эскалации конфликта.В воскресенье россияне нанесли ракетный удар по полигону Яворов в Львовской области, в 30 километрах от польской границы.

"Инстаграм" в России заблокированСоцсеть "Инстаграм" недоступна в России, сообщают сервисы Netblocks и Globalcheck.Российские власти решили заблокировать принадлежащий американской корпорации Meta "Инстаграм" в пятницу, после того как она решила временно смягчить правила модерации и разрешить обезличенные призывы к насилию в адрес российских войск в Украине, а также публичные пожелания смерти президентам России и Беларуси. После этого в России инициировали процесс признания Meta экстремистской организацией, а Роскомнадзор обещал начать блокировать "Инстаграм" с 14 марта (по московскому времени этот день уже начинается). "Фейсбук" был заблокирован еще раньше, но он в России менее популярен, чем "Инстаграм".