ОНЛАЙН. Нападение России на Украину. Пентагон: Россия выпустила по Украине свыше 900 крылатых и баллистических ракет

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 15 марта

Следственный комитет России заинтересовался акцией Марины ОвсянниковойСледственный комитет России начал проверку в отношении женщины, "ворвавшейся в эфир программы 'Время'", пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.Накануне сотрудница Первого канала Марина Овсянникова прервала программу, встав перед камерой с плакатом, на котором было написано: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war".По словам адвоката Павла Чикова, установить местонахождение женщины ему и его коллегам пока не удалось.

Генштаб Вооруженных сил Украины рассказал о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на 15 марта:• Самолеты — 81• Вертолеты — 95• Танки — 404• Бронемашины — 1279• Артиллерийские системы — 150• Средства ПВО — 36• Реактивные системы залпового огня — 64• Автоцистерны — 60• Автотехника — 640• Корабли (катера) — 3• БПЛА оперативно-тактического уровня — 9• Личный состав — свыше 13 500 человек.Напомним, любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Обстрел Киева: в Святошинском районе сгорела 16-этажка, два человека погиблиВ Святошинском районе Киева в результате попадания боеприпаса в 16-этажный жилой дом произошли значительные разрушения здания и пожар с 1 по 16 этажи. Два человека погибли. Об этом ГСЧС Украины сообщает в Facebook.Еще 27 граждан спасли. От ГСЧС привлекались 45 человек личного состава и 6 единиц техники.

Минобороны России заявило о том, что российская армия взяла под свой контроль всю территорию Херсонской области С украинской стороны эту информацию не подтверждают. Военные аналитики эту информацию тоже не подвтерждают. Ранее Институт изучения войны опубликовал свежую карту и отчет о боевых действиях в Украине. По данным института, российские силы в понедельник, 14 марта, добились небольших территориальных успехов в Луганской области, а других значимых продвижений не осуществили.Вот, как видит ситуацию во вторник российское министерство обороны:- Российские военные взяли под контроль всю территорию Херсонской области.- На военном аэродроме под Краматорском российские военные уничтожили три ангара с четырьмя украинскими штурмовиками Су-25 и шестью вертолетами.- Российские военные захватили “опорный пункт иностранных наемников”.- “Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину", — утверждает спикер Минобороны Игорь Конашенков.- За прошедшие сутки российские военные сбили 16 воздушных целей, в том числе шесть "Байрактар ТБ-2"

СМИ: Марине Овсянниковой грозит уголовное дело; её местонахождение незвестно уже более 12 часовВ отношении Марины Овсянниковой, выбежавшей с антивоенным плакатом в прямом эфире Первого канала, дознаватель Останкинского ОВД проводит проверку по статьям 144-145 УПК РФ. Это значит, что Овсянниковой может грозить уголовное дело, пишет российский телеграм-канал Baza. Статья 144 регламентирует порядок рассмотрения сообщения о преступлении. То есть дознаватель (или следователь) в течение 3 суток должны проверить сообщение о преступлении и принять по нему решение.Статья 145 регламентирует принятие решения следователя. Он должен либо возбудить уголовное дело либо отказать в его возбуждении. Марину Овсянникову задержали вчера сотрудники охраны телецентра "Останкино". По данным источников Baza, в отношении неё, действительно, собираются возбудить уголовное дело. По какой именно статье, пока неизвестно.Ранее сообщалось, что, предположительно, на Марину составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП за дискредитацию вооруженных сил. Наказание по этой статье для физлиц:Часть 1 - от 30 до 50 тыс. руб. Часть 2 - от 50 до 100 тыс. руб.Местонахождение Марины Овсянниковой до сих пор неизвестно, на момент утра 15 марта, сообщил российскому изданию "Новая газета" адвокат проекта ОВД-Инфо Даниил Берман. С ней не могут связаться уже более 12 часов.

В Харькове - семь погибшихВ Харькове, как сообщает телеканал "Суспiльне" со ссылкой на ГСЧС Украины, за ночь снарядами были разрушены и подожжены несколько домов и магазинов, а за последние сутки из-под завалов извлекли тела семи погибших.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/332973332203896&show_text=true&width=500

"Игрушка": в Минобороны Румынии прокомментировали падение беспилотника РФ на своей территорииМинистр обороны Румынии Василе Динку заявил, что исследовательско-информационный дрон, который вчера упал в Быстрицком уезде Румынии, россияне могли использовать как элемент пропаганды, чтобы вызвать тревогу среди местных жителей. Об этом он заявил в комментарии румынскому изданию Digi24. Глава оборонного ведомства назвал дрон "игрушкой" и отметил, что сначала воспринял новость о его падении как плохую шутку какого-то авиамодельного клуба. "Он советского производства и на данный момент его не применяют в армии, он был выведен из употребления после 1989 года", - рассказал Василе Динку.Дрон исследует специальная комиссия. Первые выводы сделают уже сегодня.

Сегодняшние взрывыоколо метро Лукьяновская в Киеве - это скорее всего удар (или попытка удара) по заводу "Артем", который находится на противоположной стороне улицы, пишет украинское издание Страна.ua. "Артем" - это государственное оборонное предприятие. На нем выпускают ракетный комплекс "Ольха" и производят снаряды для разных видов артиллерии.В 2021 году "Артем" планировал приступить к производству 155-миллиметровых снарядов по стандарту НАТО.Напомним, вчера Россия заявила, что будет наносить удары по военным заводам Украины - после обстрела Донецка ракетой "Точка-У", которая, как утверждает Миноброны России, была выпущена ВСУ. Украина говорит, что Донецк обстреляла сама Россия.

СМИ: Абрамович прилетел в Москву из Тель-АвиваАгентство Reuters сообщает, что российский бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Москву на своем бизнес-джете.Самолет Абрамовича вылетел накануне из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве и сделал короткую остановку в Стамбуле по пути в Москву, сообщает агентство со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.Бизнесмена сфотографировали в понедельник в VIP-зоне израильского аэропорта.На прошлой неделе власти Британии ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича, из-за их связи с российским президентом Владимиром Путиным (сам Абрамович наличие подобных связей отрицал).Газета Financial Times сообщала, что такое же решение в минувшие выходные приняли власти ЕС.

Главное к утру вторникаПрошла 19-я ночь войны, можно кратко подвести итоги на этот час.✅На фронтах - без существенных перемен, утверждает украинский Генштаб✅Обстрелы городов Украины продолжаются; в Киеве, судя по всему, от обломков сбитой ракеты возникли пожары трех многоэтажных домах в Подольском и Святошинском районах, поврежден двухэтажный дом, также нанесен удар по станции метро "Лукьяновская", по предварительным данным погибли два человека✅В осажденном Мариуполе, по подсчетам горсовета, погибли уже минимум 2357 человек✅США и Япония немного расширили свои санкционные списки, Британия готовится объявить о большом расширении✅Президент Зеленский объявил о радикальном налоговом послаблении военного времени: НДС и налог на прибыль заменяются на налог всего в 2%, для малого бизнеса налоги становятся делом добровольным

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила об обращении к ней родственников находящихся в плену в Украине российских военнослужащих. Для защиты их прав она обратилась в ООН и европейские структуры, в том числе в Совет Европы.

Россияне, нарушая закон, торгуют валютой в соцсетяхЗапрет на продажу наличной валюты банками быстро привел к появлению в России теневого валютного рынка, пишет российское издание "Коммерсант". Так происходит в каждый кризис, меняются лишь формы — с учетом развития технологий теперь нелегальный обмен валюты разворачивается в соцсетях. Российские эксперты предупреждают об административной и уголовной ответственности за подобные операции.

Глава ОБСЕ назвал удары России по мирному населению Украины государственным терроризмомПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал удары России по мирным жителям Украины государственным терроризмом. Он заявил, что российские войска применяют оружие, запрещенное международными соглашениями.По словам Збигнева Рау, российские войска начали наносить удары по гражданскому населению и инфраструктуре, чтобы сломить дух украинцев, пишет Голос Америки. "Это прискорбно, постыдно и равносильно государственному терроризму. Школы, больницы и детские сады преднамеренно подвергаются нападению с применением оружия, запрещенного на международном уровне", - заявил глава ОБСЕ.Дипломат призвал Россию к диалогу для поиска мирного решения вооруженного конфликта. Рау также добавил, что ожидает от Москвы выполнения своих международных обязательств и уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об организованной эвакуации https://t.me/luhanskaVTSA/449" target="">сообщает глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай: эвакуационный поезд по планам отправится в два часа со станции Новозолотаревка близ Лисичанска.

СМИ: Байден на следующей неделе может приехать в Польшу Президент США Джо Байден в рамках возможной поездки в Европу на следующей неделе, вероятно, посетит Польшу – впрочем, ни европейская поездка в целом, ни планы по поводу Варшавы еще не подтверждены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.Сначала появилась информация о возможной поездке Байдена в Брюссель для личной встречи с лидерами стран НАТО. Встреча президента США с союзниками в Брюсселе, вероятно, состоится 23 марта – такую ​​предварительную дату называют три источника.По словам одного из собеседников, Байден также может посетить Польшу, что должно стать дополнительным сигналом солидарности.Представительница Белого дома Джен Псаки отметила, что финальных решений относительно поездки еще нет.Вероятный визит Байдена в Европу состоится после визита вице-президента Камалы Харрис в Польшу и Румынию на прошлой неделе.Три представителя администрации заявили, что некоторые сотрудники, работавшие над визитом Харрис, остались в Европе, чтобы помочь спланировать возможный визит президента в регион.

США осудили убийство журналиста Time и призвали РФ немедленно прекратить насилиеСША возмущены убийством российскими военными в Ирпене журналиста издания Time Брента Рено, документировавшего правду о военных преступлениях россиян в Украине, и призвали Кремль немедленно прекратить агрессию и вывести своих военных из Украины.С таким заявлением выступила в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница США при организации посол Линда Томас Гринфилд, передает Укринформ."Прежде всего, я бы хотела выразить наше возмущение в связи со смертью журналиста Брента Рено, убитого вчера российскими войсками во время работы над освещением того, как беженцы покидали блокпост в Ирпене",- заявила дипломат.Она подчеркнула, что Брент Рено работал там, поскольку отдавал себе отчет в важной роли, которую играют независимые СМИ в объективном освещении развязанной путиным войны против Украины."Его смерть свидетельствует о том, что россия пойдет на все, чтобы заглушить все высказывания, которые бросают вызов ее пропаганде", - отметила американская представительница.

Российские "боеприпасы" попали в многоэтажку и частный дом в КиевеУкраинские службы и агентства подтверждают информацию о пожаре, вспыхнувшем в жилом доме после попадания некоего "боеприпаса" - возможно, обломков сбитой ракеты. Произошло возгорание с 1 по 5 этажа. Также боеприпас попал в двухэтажный частный дом на Осокорках, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.Попадание произошло 15 марта по ул. Мостицкий. В 06:51 пожар удалось ликвидировать. Подразделение ГСЧС спасло 1 человека, который госпитализирован в больницу.Также 15 марта утром в районе Осокорков на ул. Садовой в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/332944848873411&show_text=true&width=500

Korean Air приостановила полеты в Россию до конца апреляЮжнокорейская авиакомпания Korean Air приостановит пассажирские рейсы в Москву и Владивосток, а также грузовые рейсы в Европу через Москву до конца апреля, сообщает перевозчик.

Цена нефти Brent снижается более чем на 5%, опустилась ниже $102 за баррель.

Ночной удар по жилой десятиэтажке в КиевеМВД Украины сообщает, что дом, который горел ночью в Киеве, находится в Подольском районе. После обстрела загорелись квартиры с 1 по 5 этажи десятиэтажного строения.На данный момент есть один пострадавший. Продолжается эвакуация из дома.

10 человек погибли при обстреле ЧерниговаВ результате обстрела Чернигова в понедельни 14 марта погибли, по предварительной информации, 10 человек, сообщает Офис генпрокурора Украины. Кроме того, обстрелами из тяжелой артиллерии войска РФ повредили здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию ​​КП "Черниговводоканал", административное здание и четыре транспортных средства.Отмечается, что прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Утренняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины о положении к утру вторника, 15 мартаОдин из главных посылов утренней сводки Генштаба - все атаки на Мариуполь отбиты, войска РФ понесли потери и отступили. Приводим другие положения из сводки, опубликованной в Facebook:- За сутки группировкой Воздушных сил ВСУ были поражены четыре вертолета, один самолет, а истребитель сбил российскую крылатую ракету.- Войска РФ по-прежнему коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.- ️Нравственно-психологическое состояние войск РФ остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования. Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины.- Войска РФ пытаются захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки россиян. Общие потери войск РФ составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь войска РФ прекратили наступательные действия и отступили.- Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам войск РФ на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.- Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.- В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено

Эвакуация из Сумской области возобновитсяГлава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий только ранним утром смог объявить, что "зеленые коридоры" с россиянами согласованы, и эвакуация мирных граждан из районов боев возобновляется.По словам Живицкого, эвакуироваться с девяти утра до девяти вечера во вторник смогут жители Сум, Конотопа, Шостки, Тростянца и Лебедина.В начале ночи Живицкий писал, что переговоры продолжаются.Накануне стороны не смогли договориться о коридорах.

Власти Италии хотят найти замену для половины объема импортируемого из РФ газаВласти Италии ведут переговоры с Алжиром и Ливией о производстве энергии из возобновляемых источников, а с руководителями Туниса – о поставках водородного топлива. Об этом сообщает La 7 со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает Укринформ. "У Италии много партнеров в мире", - заявил он.Ди Майо уточнил, что недавно совершил несколько рабочих поездок, в частности – в Алжир и Катар, чтобы договориться о расширении энергетического сотрудничества. "Это должно позволить уменьшить зависимость Италии от российского газа", – сказал он.Италия считается одной из наиболее зависимых от российского газа страной ЕС. По состоянию на конец 2021 г. доля РФ в структуре итальянского импорта газа составила 43%. В свою очередь доля российского газа в энергетике Италии составляет 19%, что существенно опережает даже Германию (12%).

С начала войны украинцам выдали на руки десятки тысяч автоматовС начала полномасштабного российского вторжения в Украину десятки тысяч мирных граждан получили оружие. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает ТСН.Глава МВД напомнил, что ранее был принят закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите страны в период военного времени, который предоставляет возможность получения огнестрельного оружия гражданскими.По словам министра, любой гражданин Украины может обратиться в полицию, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований, территориальных общин, и получить соответствующее оружие, прежде всего - автоматическое.Он добавил, что сейчас оружие планируют раздавать населению на Ровенщине и Волыни - учитывая угрозу из Беларуси. "Обязательно оружие раздается также в Харьковской области, в тех областях, которые являются прифронтовыми, а также в Киеве и Киевской области", - добавил он.

В Испании арестовали яхту, которая предположительно принадлежит главе оборонной госкорпорации РФВласти Испании арестовали в порту Барселоны яхту стоимостью в 130 млн евро, которая предположительно принадлежит главе оборонной госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову.О задержании яхты накануне объявил в телеинтервью премьер-министр Испании Педро Санчес, сказав при этом, что она принадлежит некоему "русскому олигарху".Имя Чемезова назвала газета El Pais. Газета рассказала, что 85-метровая яхта Valerie зарегистрирована на офшорную фирму, ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, и что между ней и предполагаемым реальным владельцем - длинная цепочка разных фирм.Поэтому, по сведениям El Pais, Главное управление морской торговли Испании пока с формальной точки зрения лишь временно задержало яхту и далее будет выяснять, кто ее реальный владелец.На прошлой неделе яхты и виллы нескольких российских магнатов, а также телеведущего Владимира Соловьева арестовали власти Италии.

Минобороны Британии: есть вероятность, что Россия применит биологическое оружие под чужим флагомРоссия вероятно планирует совершить атаку под фальшивым флагом с использованием химического или биологического оружия, пишет Минобороны Британии в Twitter."Обвинения России в том, что Украина намерена применить химическое и биологическое оружие, продолжаются. Мы не видели никаких доказательств в поддержку этих обвинений.Россия, возможно, планирует использовать химическое или биологическое оружие для операции под фальшивым флагом. Такая операция может принять форму сфальсифицированного нападения, инсценированного "обнаружения агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств того, что Украина якобы планирует применить такое оружие". Атака под фальшивым флагом будет почти наверняка сопровождаться большой дезинформацией, чтобы затруднить установление авторства", - говорится в сообщении.Кроме того, британская разведка предполагает, что Россия предположительно собиралась использовать операции под фальшивым флагом, чтобы оправдать свое вторжение в Украину 24 февраля.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503489559509798912

РФ возмещает боевые потери и собирает подкрепление. Опубликована свежая карта боевых действий в УкраинеАмериканский Институт изучения войны опубликовал свежую карту и отчет о боевых действиях в Украине. По данным института, российские силы добились небольших территориальных успехов в Луганской области 14 марта, но не наносили серьезных ударов в сторону Киева или на северо-востоке Украины. Об этом говорится в сообщении института в Facebook. "Российские силы продолжают собирать подкрепление и пытаются улучшить материально-техническое обеспечение как на киевском, так и на южном направлениях. Продолжающиеся усилия России по возмещению боевых потерь как российскими пополнениями, так и нероссийскими источниками, включая сирийских бойцов и группу "Вагнера", вряд ли позволят России возобновить крупные наступательные операции в течение ближайшей недели", - пишут военные аналитики.

Норвежская компания Equinor приняла решение и о прекращении торговли российской нефтью"Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", - поясняет норвежская компания. "Equinor имеет определенные договорные обязательства по договорам, заключенным до вторжения РФ в Украину. Сюда входят контракты, подписанные в январе этого года, согласно которым Equinor в марте получит четыре партии нефти. Две из них продаются клиентам в Азии. Третья - нафта - будет доставлена в хранилище Equinor. Четвертый сырьевой груз предназначен для нефтеперерабатывающего завода Монгстад в Норвегии", - уточняет НК.

На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение - МАГАТЭНа Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение. Об этом в своем Twitter сообщает МАГАТЭ."Украина сообщила МАГАТЭ, что снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", - говорится в сообщении.24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль войска РФ. 9 марта в результате действий российских военных была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.https://twitter.com/iaeaorg/status/1503506425271750658

Украинские информационные агентства сообщают, что в Киеве после прогремевших взрывов горит жилой дом.Никаких подробностей, подтверждений, опровержений пока нет.Чуть раньше киевляне сообщали минимум о двух взрывах на западной окраине города.В понедельник ранним утром над Киевом были сбиты две ракеты, и обломки одной из них разрушили и подожгли несколько квартир в девятиэтажке.https://twitter.com/UKRINFORM/status/1503579908366295047

Генерал: За 10 дней в России иссякнут возможности вести активную войну По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса, за 10 дней у России иссякнут возможности вести активные боевые действия в Украине. Об этом он рассказал в прямом эфире американского телеканала MSNBC. "Россия перешла к войне на истощение, совершая бомбардировки по городам, убивая мирных людей на дорогах.Им не хватает трех ключевых вещей: им не хватает времени, им не хватает личного состава и, я считаю, у них заканчиваются боеприпасы.Приблизительно за 10 дней – это моя оценка – и при условии, что мы, Запад не только продолжим, но и усилим поставки для украинских сил, чтобы они могли уничтожать российскую артиллерию, армию и отражать ракетные удары. При условии, что мы это сделаем, то через 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне.На самом деле, отчасти здесь каждый действует наперегонки, то есть украинцам нужно суметь выстоять до момента, когда у России закончатся возможности", - сказал Ходжес.Генерал подразумевает, что в ходе ведения войны есть момент "кульминации" (на английском culmination point), к которому нужно достичь всех стратегических задач и целей. После этого, любые действия, маневры и расходы будут напрасны, потому что не будут приносить большей пользы, чем ожидалось получить от вложенных ресурсов и средств.Если российской армии не удастся достичь своих запланированных целей в промежутке следующих 10 дней, то, по мнению Ходжеса, какие-либо дальнейшие действия будут чрезвычайно убыточны и означают фактическое поражение России.

Россия ставит на ракеты новые ложные цели - New York TimesАмериканская газета New York Times сообщает со ссылкой на неназванных военных чиновников, что Россия использует на своих ракетах, которыми она бьет по Украине, ранее неизвестные ложные цели, помогающие ракете преодолеть ПВО.По данным газеты, эти ракеты-обманки длиной около 30 сантиметров ставятся на баллистические ракеты "Искандер-М".Эти ракеты мешают радарам захватить главную цель, а также выделяют много тепла, отвлекая на себя теплонаводящиеся ракеты противника.По словам американских чиновников, на ядерных ракетах такие цели-обманки ставятся уже полвека.Фотографии этих новых российских ракет-обманок уже появлялись в социальных сетях - и по этим фото специалисты поняли, с чем имеют дело.В понедельник Пентагон объявил, что Россия выпустила по Украине уже больше 900 крылатых и баллистических ракет.https://twitter.com/CAT_UXO/status/1500100071718854657

Байден: Мы дадим оружие Украине и ждем беженцев с открытыми объятиямиПрезидент США Джо Байден заверил, что его страна предоставит Украине оружие для обороны и готова принять украинских беженцев."Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от российских сил. Мы пошлем деньги, продукты и помощь, чтобы спасти жизнь украинцев", - сообщается в Twitter президента США.Кроме того, американский лидер обещает обеспечить прием беженцев из Украины в США: "Мы будем приветствовать украинских беженцев с открытыми объятиями".https://twitter.com/POTUS/status/1503492230148931590

NASA не разрывает отношения с РФНациональное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) подтвердило, что намерено продолжать сотрудничество с Россией, несмотря на вторжение войск РФ в Украину. "Мы работаем вместе уже более 20 лет и мы будем делать это и впредь", - заявил в понедельник, 14 марта, руководитель программы NASA на Международной космической станции (МКС) Джоэль Монтальбано."Мы знаем, что происходит, но мы можем вести работу дальше", - сказал Монтальбано. По его словам, события последних трех недель никак не сказались на функционировании орбитальной станции. "Это не такой процесс, при котором одна группа может существовать без другой. Все должны работать вместе для достижения успеха", - пояснил представитель NASA.

ООН: на гуманитарную помощь Украине пожертвовано 180 млн евроУправление Верховного комиссара ООН по защите беженцев (УВКБ ООН) сообщило о крупных суммах частных пожертвований для Украины: "В течение двух недель предприятия, фонды и филантропы предоставили около 180 млн евро для оказания гуманитарной помощи Украине". По данным организации, для преодоления крупнейшего со Второй мировой войны кризиса с беженцами, вызванного войной России против Украины, требуется около 500 млн долларов.

Арестович обозначил сроки достижения мирного соглашения с РФСоветник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина могут достичь мирного соглашения самое раннее - в течение одной-двух недель, самое позднее - в мае."Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся - неделя-две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", - заявил он в в интервью на YouTube-канале Марка Фейгина Feygin News.

Илон Маск призвал президента Владимира Путина "побороться один на один за Украину". "Как мужчина мужчину я вызываю Путина на борьбу за Украину", написал Маск в своем Twitter. "Готов ли ты побороться со мной?", - спросил Маск по-русски и адресовал этот твит напрямую Путину. В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров написал Маску в телеграм-канале: "Я бы не советовал тебе мериться силой с Путиным. Ваши весовые категории слишком разные"

Зеленский поблагодарил российских антивоенных активистов Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поблагодарил Марию Овсянникову за ее антивоенную акцию во время прямого эфира на Первом канале. "Я благодарен тем россиянам, кто не прекращает попыток донести правду. Тем кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать. Пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс", - сказал Зеленский.

Взрывы в КиевеКанал "Украина 24" сообщает о двух сильных взрывах в Киеве, в районе Борщаговка на западной окраине города.По сведениям канала, из белорусского Мозыря по Украине запущены ракеты. Воздушная тревога объявлена и в Киеве, и в других местах страны, в частности, в Одессе на юге, в Умани в центре и в Хмельницкой области в западной части Украины.

Израиль прислал Украине полевой госпитальНа Украину прибыл израильский полевой госпиталь с командой медиков, сообщает глава президентской администрации Андрей Ермак.О планах отправки этого госпиталя министерство здравоохранения Израиля сообщило еще 6 марта."Израильский полевой госпиталь в Украине будет включать в себя отделения госпитализации для детей и взрослых, приемный покой, родильное отделение и клинику первой помощи, в том числе с использованием передовых технологий дистанционной медицины", - писало министерство.Тоггда же израильская пресса рассказала, что госпиталь будет расположен под Львовом, а работать в нем будут 80 израильских медиков.https://twitter.com/AndriyYermak/status/1503449187438010371

Словакия выслала трех российских дипломатов и арестовала трех человек за шпионажПолиция соседней с Украиной Словакии обещает во вторник рассказать об аресте по крайней мере трех человек, обвиняемых в шпионаже на Россию.Словакия днем в понедельник объявила о высылке трех российских дипломатов.Как передает агентство Reuters, в заявлении об этом МИД Словакии призвал посольство России придерживаться Венской конвенции о дипломатических сношениях. Всего в российском посольстве в Братиславе, судя по его официальной странице, работают 17 дипломатов.По данным словацкой газеты Dennik N, полиция арестовала как минимум троих словаков - полковника из министерства обороны, сотрудника контрразведки и человека, связанного с пророссийским сайтом Hlavné správy, заблокированным 2 марта за распространение дезинформации.Полиция в понедельник отказалась комментировать эту информацию, пообещав провести во вторник пресс-конференцию.

Россиянина оштрафовали на 80 тысяч рублей за призывы выйти на митинг против войныСуд в российском городе Владивостоке оштрафовал местного жителя, который в соцсетях призывал выйти на митинг против российского вторжения в Украину, на 80 тысяч рублей (607 евро по текущему российскому официальному курсу) по статье о "дискредитации вооруженных сил".Как сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю, мужчину доставили в полицию, где он "признал вину".Поправки в законодательство, вводящие наказание за распространение ложной (по мнению властей) информации о действиях российских военных, а также за публичные призывы к введению санкций против России, были спешно приняты в начале марта.С тех пор сообщалось о привлечении к ответственности жителей многих российских городов, которые выходили на одиночные пикеты или писали антивоенные призывы в соцсетях.

Япония ввела санкции против Вексельберга, Ковальчуков и ЗюгановаЯпония тоже объявила о расширении своего санкционного списка: как сообщают мировые агентства со ссылкой на министерство финансов Японии, в него включены еще 17 человек.Правительство Япониии замораживает активы, если таковые найдутся, и запрещает въезд группе депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главе корпорации "Ренова" Виктору Вексельбергу и пяти ближайшим родственникам бывшего руководителя банка "Россия" Юрия Ковальчука, которого западная пресса называет "банкиром Путина".

90 погибших детейУкраинские издания и каналы сообщают со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову, что по состоянию на вечер 14 марта в стране погибли 90 детей и около 100 ранены.Проверке эти данные не поддаются, а Денисова говорит, что данные могут быть неполными: нет сведений из многих мест, где идут бои и бомбежки.

2357 погибших в Мариуполе - городской советПо состоянию на конец понедельника, в Мариуполе в результате российских обстрелов погибли 2357 человек - об этом сообщает сайт телеканала "Громадське" со ссылкой на городской совет Мариуполя.Проверке эти данные не поддаются, а сами власти Мариуполя говорят, что это - приблизительная оценка.Кроме того, не вполне ясно, идет ли речь только о жертвах среди гражданского населения, или это общее число погибших, включающее украинских военных, защищающих город.https://twitter.com/HromadskeUA/status/1503524326292791296

США ввели санкции против Золотова и еще десяти военных чиновников РФСША включили в свой санкционный список 11 высокопоставленных российских военных чиновников.Как сообщается в заявлении Госдепартамента США, санкции введены против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева и восьми заместителей министра обороны России, в том числе бывшего президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Зеленский объявил о радикальной налоговой реформеПрезидент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении объявил, кроме прочего, о радикальной налоговой реформе и отмене проверок для всех фирм.Правительство Зеленского отменяет НДС и налог на прибыль и вместо этого вводит единую ставку налога с оборота - 2% - и упрощенную отчетность, а для малого бизнеса - добровольную уплату налога."То есть, можете - платите, не можете - нет вопросов", - сказал Зеленский."Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", - добавил президент Украины.

Овсянникову не могут найти адвокатыАдвокаты пока не могут найти задержанного редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая во время прямого эфира вышла в студию с антивоенным плакатом, сообщает российский портал "ОВД-Инфо"."Источник ОВД-Инфо сообщает, что задержанной нет в ОВД "Останкино". А адвокат Анри Цискаришвили утверждает, что не нашел Овсянникову в дежурной части Останкинской телебашни", - пишет "ОВД-Инфо".

Бывший вице-премьер РФ Дворкович высказался против войныГлава Всемирной шахматной организации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, работавший вице-премьером правительства России в 2012-2018 годах, выступил с осуждением войны с Украиной. Свое мнение он высказал в интервью изданию Mother Jones.Вот что, в частности, сказал Дворкович:"Войны – это худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любые войны. Где угодно. В том числе эта война. Войны не просто забирает бесценные жизни. Войны забирают мечты и устремления, замораживают и разрушают отношения и связи".В начале марта совет ФИДЕ принял единогласное решение выразить глубокую озабоченность из-за военных действий, которые Россия начала в Украине. Также организация решила лишить титула пожизненного посла ФИДЕ бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, голосовавшего в Госдуме за признание ДНР и ЛНР, что послужило предлогом к вторжению в Украину. Российским и белорусским шахматистам организация запретила выступать под флагами своих стран.Вместе с тем, многие, особенно украинские, шахматисты требуют отставки Дворковича, учитывая его биографию, пишет Mother Jones.

Что получилось с гуманитарным коридором в МариупольВ понедельник несколько сотен жителей Мариуполя впервые сумели выехать из осажденного города по согласованному гуманитарному коридору. Они выехали на личном автотранспорте. Петр Андрющенко, советника мэра города, рассказал Би-би-си, что это была не организованная колонна, люди поехали просто по личной инициативе. Десятки тысяч человек по-прежнему остаются в осаде, без воды, электроэнергии, тепла и еды.Беженцы из Мариуполя ехали в Запорожье, но доехали, по словам Андрющенко, лишь до Бердянска, который находится под российской оккупацией. Это примерно треть пути, там они, по его словам, остаются до сих пор. Конвой с гуманитарным грузом для жителей Мариуполя остановили также в Бердянске, сообщили украинские власти.

Беспилотники, ЗРК, сухпайки: новая информация о возможной помощи Китая РоссииАнонимные источники ведущих СМИ в Вашингтоне рассказали еще кое-что о том, какую помощь Россия, по их сведениям, просила у Китая. Американские официальные лица публично об этом не говорят, российские и китайские - прямо отрицают.Два источника Си-эн-эн рассказали пищевые продукты, выдаваемые солдатам в условиях, когда невозможно своевременно снабжать войска продовольствием.По данным Financial Times, России от Китая нужны зенитные ракетные комплексы, беспилотные аппараты (их назначение источники не уточнили), разведывательное оборудование, бронетехника и машины тылового обеспеченияО просьбе, касавшейся китайских дронов и разведывательной поддержки, упоминает и New York Times.В понедельник в Риме состоялась встреча советника президента США Джейка Салливана с членом Политбюро КПК, ответственным за международную политику, Ян Цзечи. Переговоры продолжались семь часов, американские источники называют разговор откровенным и напряженным.

Украинские власти: похищенный мэр Мелитополя находится в ЛуганскеВласти Запорожской области сообщили, что мэр Мелитополя Иван Федоров находится в Луганске.Несколько дней назад Федорова задержали в Мелитополе, который сейчас контролируется российскими военными, и увезли в неизвестном направлении.По данным украинских властей, Федорову инкриминируют "дело о терроризме". В плен также попал глава Днепрорудного Евгений Матвеев, но о его судьбе на данный момент ничего не известно.

Зеленский попросил Раду продлить военное положение до конца апреляПрезидент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения на месяц. Он должен был истечь 26 марта, то есть продлить его Зеленский предлагает до 25 апреля.

Итоги 19-го дня войны России против Украины✅Впервые с начала осады Мариуполя российскими войсками и формированиями сепаратистских "народных республик" несколько сотен жителей города смогли воспользоваться гуманитарным коридором, согласованным сторонами. Они выехали на личном автотранспорте, но по последним данным, доехали лишь до Бердянска, который находится под контролем российских войск. Это треть пути до Запорожья, куда направлялись беженцы. Гуманитарные грузы доставить в Мариуполь опять не удалось, жители города с довоенным населением в 300 тысяч человек живут без воды, электричества и отопления, продольствия тоже остро не хватает.✅Утром обстрелам подверглись многие города по всей Украине, включая даже Ровно на западе страны, где погибли по меньшей мере девять человек. Российское министерство обороны предупредило, что нанесет удары по предприятиям оборонной промышленности Украины и призвало сотрудников этих предприятий и жителей близлежащих домов покинуть места предстоящих ударов. Россия уже использовала такую мотивацию для ударов по плотном застроенным городам.✅В Донецке произошел мощный взрыв с человеческими жертвами. Россия и власти поддерживаемой ею "Донецкой народной республики" заявили, что взорвалась ракета "Точка-У", начиненная кассетными поражающими элементами; в результате, по их данным, погибло 20 человек и 35 были ранены. В пуске ракеты они обвинили Украину, утверждая, что та целилась в военкомат и дом правительства в центре Донецка. Киев отрицает эти обвинения.✅Вечером в эфире программы "Время" на государственном "Первом канале" за спиной ведущей Екатерины Андреевой появилась женщина с антивоенным плакатом, призывающим не верить пропаганде. Вскоре выяснилось, что женщину зовут Марина Овсянникова, она работала на телеканале редактором, а до своей акции разместила в соцсетях видеообращение, осуждающее "братоубийственную войну" против Украины. Овсянникову задержали, ей грозит административная ответственность.