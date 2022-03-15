ОНЛАЙН. Нападение России на Украину: первая успешная эвакуация из Мариуполя

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 15 марта

Взрывы в КиевеКанал "Украина 24" сообщает о двух сильных взрывах в Киеве, в районе Борщаговка на западной окраине города.По сведениям канала, из белорусского Мозыря по Украине запущены ракеты. Воздушная тревога объявлена и в Киеве, и в других местах страны, в частности, в Одессе на юге, в Умани в центре и в Хмельницкой области в западной части Украины.

Израиль прислал Украине полевой госпитальНа Украину прибыл израильский полевой госпиталь с командой медиков, сообщает глава президентской администрации Андрей Ермак.О планах отправки этого госпиталя министерство здравоохранения Израиля сообщило еще 6 марта."Израильский полевой госпиталь в Украине будет включать в себя отделения госпитализации для детей и взрослых, приемный покой, родильное отделение и клинику первой помощи, в том числе с использованием передовых технологий дистанционной медицины", - писало министерство.Тоггда же израильская пресса рассказала, что госпиталь будет расположен под Львовом, а работать в нем будут 80 израильских медиков.https://twitter.com/AndriyYermak/status/1503449187438010371

Словакия выслала трех российских дипломатов и арестовала трех человек за шпионажПолиция соседней с Украиной Словакии обещает во вторник рассказать об аресте по крайней мере трех человек, обвиняемых в шпионаже на Россию.Словакия днем в понедельник объявила о высылке трех российских дипломатов.Как передает агентство Reuters, в заявлении об этом МИД Словакии призвал посольство России придерживаться Венской конвенции о дипломатических сношениях. Всего в российском посольстве в Братиславе, судя по его официальной странице, работают 17 дипломатов.По данным словацкой газеты Dennik N, полиция арестовала как минимум троих словаков - полковника из министерства обороны, сотрудника контрразведки и человека, связанного с пророссийским сайтом Hlavné správy, заблокированным 2 марта за распространение дезинформации.Полиция в понедельник отказалась комментировать эту информацию, пообещав провести во вторник пресс-конференцию.

Россиянина оштрафовали на 80 тысяч рублей за призывы выйти на митинг против войныСуд в российском городе Владивостоке оштрафовал местного жителя, который в соцсетях призывал выйти на митинг против российского вторжения в Украину, на 80 тысяч рублей (607 евро по текущему российскому официальному курсу) по статье о "дискредитации вооруженных сил".Как сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю, мужчину доставили в полицию, где он "признал вину".Поправки в законодательство, вводящие наказание за распространение ложной (по мнению властей) информации о действиях российских военных, а также за публичные призывы к введению санкций против России, были спешно приняты в начале марта.С тех пор сообщалось о привлечении к ответственности жителей многих российских городов, которые выходили на одиночные пикеты или писали антивоенные призывы в соцсетях.

Япония ввела санкции против Вексельберга, Ковальчуков и ЗюгановаЯпония тоже объявила о расширении своего санкционного списка: как сообщают мировые агентства со ссылкой на министерство финансов Японии, в него включены еще 17 человек.Правительство Япониии замораживает активы, если таковые найдутся, и запрещает въезд группе депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главе корпорации "Ренова" Виктору Вексельбергу и пяти ближайшим родственникам бывшего руководителя банка "Россия" Юрия Ковальчука, которого западная пресса называет "банкиром Путина".

90 погибших детейУкраинские издания и каналы сообщают со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову, что по состоянию на вечер 14 марта в стране погибли 90 детей и около 100 ранены.Проверке эти данные не поддаются, а Денисова говорит, что данные могут быть неполными: нет сведений из многих мест, где идут бои и бомбежки.

2357 погибших в Мариуполе - городской советПо состоянию на конец понедельника, в Мариуполе в результате российских обстрелов погибли 2357 человек - об этом сообщает сайт телеканала "Громадське" со ссылкой на городской совет Мариуполя.Проверке эти данные не поддаются, а сами власти Мариуполя говорят, что это - приблизительная оценка.Кроме того, не вполне ясно, идет ли речь только о жертвах среди гражданского населения, или это общее число погибших, включающее украинских военных, защищающих город.https://twitter.com/HromadskeUA/status/1503524326292791296

США ввели санкции против Золотова и еще десяти военных чиновников РФСША включили в свой санкционный список 11 высокопоставленных российских военных чиновников.Как сообщается в заявлении Госдепартамента США, санкции введены против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева и восьми заместителей министра обороны России, в том числе бывшего президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Зеленский объявил о радикальной налоговой реформеПрезидент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении объявил, кроме прочего, о радикальной налоговой реформе и отмене проверок для всех фирм.Правительство Зеленского отменяет НДС и налог на прибыль и вместо этого вводит единую ставку налога с оборота - 2% - и упрощенную отчетность, а для малого бизнеса - добровольную уплату налога."То есть, можете - платите, не можете - нет вопросов", - сказал Зеленский."Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", - добавил президент Украины.

Овсянникову не могут найти адвокатыАдвокаты пока не могут найти задержанного редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая во время прямого эфира вышла в студию с антивоенным плакатом, сообщает российский портал "ОВД-Инфо"."Источник ОВД-Инфо сообщает, что задержанной нет в ОВД "Останкино". А адвокат Анри Цискаришвили утверждает, что не нашел Овсянникову в дежурной части Останкинской телебашни", - пишет "ОВД-Инфо".

Бывший вице-премьер РФ Дворкович высказался против войныГлава Всемирной шахматной организации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, работавший вице-премьером правительства России в 2012-2018 годах, выступил с осуждением войны с Украиной. Свое мнение он высказал в интервью изданию Mother Jones.Вот что, в частности, сказал Дворкович:"Войны – это худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любые войны. Где угодно. В том числе эта война. Войны не просто забирает бесценные жизни. Войны забирают мечты и устремления, замораживают и разрушают отношения и связи".В начале марта совет ФИДЕ принял единогласное решение выразить глубокую озабоченность из-за военных действий, которые Россия начала в Украине. Также организация решила лишить титула пожизненного посла ФИДЕ бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, голосовавшего в Госдуме за признание ДНР и ЛНР, что послужило предлогом к вторжению в Украину. Российским и белорусским шахматистам организация запретила выступать под флагами своих стран.Вместе с тем, многие, особенно украинские, шахматисты требуют отставки Дворковича, учитывая его биографию, пишет Mother Jones.

Что получилось с гуманитарным коридором в МариупольВ понедельник несколько сотен жителей Мариуполя впервые сумели выехать из осажденного города по согласованному гуманитарному коридору. Они выехали на личном автотранспорте. Петр Андрющенко, советника мэра города, рассказал Би-би-си, что это была не организованная колонна, люди поехали просто по личной инициативе. Десятки тысяч человек по-прежнему остаются в осаде, без воды, электроэнергии, тепла и еды.Беженцы из Мариуполя ехали в Запорожье, но доехали, по словам Андрющенко, лишь до Бердянска, который находится под российской оккупацией. Это примерно треть пути, там они, по его словам, остаются до сих пор. Конвой с гуманитарным грузом для жителей Мариуполя остановили также в Бердянске, сообщили украинские власти.

Беспилотники, ЗРК, сухпайки: новая информация о возможной помощи Китая РоссииАнонимные источники ведущих СМИ в Вашингтоне рассказали еще кое-что о том, какую помощь Россия, по их сведениям, просила у Китая. Американские официальные лица публично об этом не говорят, российские и китайские - прямо отрицают.Два источника Си-эн-эн рассказали пищевые продукты, выдаваемые солдатам в условиях, когда невозможно своевременно снабжать войска продовольствием.По данным Financial Times, России от Китая нужны зенитные ракетные комплексы, беспилотные аппараты (их назначение источники не уточнили), разведывательное оборудование, бронетехника и машины тылового обеспеченияО просьбе, касавшейся китайских дронов и разведывательной поддержки, упоминает и New York Times.В понедельник в Риме состоялась встреча советника президента США Джейка Салливана с членом Политбюро КПК, ответственным за международную политику, Ян Цзечи. Переговоры продолжались семь часов, американские источники называют разговор откровенным и напряженным.

Украинские власти: похищенный мэр Мелитополя находится в ЛуганскеВласти Запорожской области сообщили, что мэр Мелитополя Иван Федоров находится в Луганске.Несколько дней назад Федорова задержали в Мелитополе, который сейчас контролируется российскими военными, и увезли в неизвестном направлении.По данным украинских властей, Федорову инкриминируют "дело о терроризме". В плен также попал глава Днепрорудного Евгений Матвеев, но о его судьбе на данный момент ничего не известно.

Зеленский попросил Раду продлить военное положение до конца апреляПрезидент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения на месяц. Он должен был истечь 26 марта, то есть продлить его Зеленский предлагает до 25 апреля.

Итоги 19-го дня войны России против Украины✅Впервые с начала осады Мариуполя российскими войсками и формированиями сепаратистских "народных республик" несколько сотен жителей города смогли воспользоваться гуманитарным коридором, согласованным сторонами. Они выехали на личном автотранспорте, но по последним данным, доехали лишь до Бердянска, который находится под контролем российских войск. Это треть пути до Запорожья, куда направлялись беженцы. Гуманитарные грузы доставить в Мариуполь опять не удалось, жители города с довоенным населением в 300 тысяч человек живут без воды, электричества и отопления, продольствия тоже остро не хватает.✅Утром обстрелам подверглись многие города по всей Украине, включая даже Ровно на западе страны, где погибли по меньшей мере девять человек. Российское министерство обороны предупредило, что нанесет удары по предприятиям оборонной промышленности Украины и призвало сотрудников этих предприятий и жителей близлежащих домов покинуть места предстоящих ударов. Россия уже использовала такую мотивацию для ударов по плотном застроенным городам.✅В Донецке произошел мощный взрыв с человеческими жертвами. Россия и власти поддерживаемой ею "Донецкой народной республики" заявили, что взорвалась ракета "Точка-У", начиненная кассетными поражающими элементами; в результате, по их данным, погибло 20 человек и 35 были ранены. В пуске ракеты они обвинили Украину, утверждая, что та целилась в военкомат и дом правительства в центре Донецка. Киев отрицает эти обвинения.✅Вечером в эфире программы "Время" на государственном "Первом канале" за спиной ведущей Екатерины Андреевой появилась женщина с антивоенным плакатом, призывающим не верить пропаганде. Вскоре выяснилось, что женщину зовут Марина Овсянникова, она работала на телеканале редактором, а до своей акции разместила в соцсетях видеообращение, осуждающее "братоубийственную войну" против Украины. Овсянникову задержали, ей грозит административная ответственность.