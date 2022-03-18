ОНЛАЙН. Нападение России на Украину: российские силы продолжают бомбежки и ракетные обстрелы городов по всей Украине

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 18 марта

Ночь в регионах Украины: Россия наносила авиаудары на западе, востоке и юге страныНочью и утром 18 марта российские войска нанесли авиаудары по Киеву, Львовской, Сумской, Луганской, Донецкой, Николаевской областях, в нескольких регионах 23-я ночь войны прошла относительно спокойно, пишет "Украинская правда".

Утренний удар по Киеву: погиб один человекВ результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в 5-этажном жилом доме Подольского района Киева.По предварительной информации ГСЧС Украины, спасены 12 человек, эвакуированы - 98, четверо травмированы. К сожалению, один человек погиб.

ВСУ: Утренние удары по Львову - крылатые ракеты, выпущенные россиянами из акватории Черного моряВ пятницу утром по Львову было выпущено 6 крылатых ракет, предположительно, Х-555, из акватории Черного моря. Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены, сообщают Вооруженные силы Украины (ВСУ).Как уже сообщалось В пятницу утром несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во Львове, здание разрушено, жертв нет."Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов здание уничтожено. Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет", - , сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Новые видео с полей боевых действийВ пятницу утром российские и украинские военные опубликовали новые видеозаписи боевых действий.Украинское военное ведомство опубликовало запись ударов по российской бронетехнике из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" украинского производства.Минобороны России поделилось видео, на котором показаны удары по украинским военным объектам с российского ударного беспилотника "Форпост-Р".

109 детей погибли, более 130 ранены из-за вооруженной агрессии РФ В УкраинеВ результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 18 марта 2022 года погибли 109 детей и более 130 ранены, сообщил Офис генпрокурора Украины."Больше всего пострадало детей в Киевской – 55, Харьковской – 34, Донецкой – 26, Черниговской – 29, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях", - сообщается в телеграмм-канале ведомства.В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой – 126, Харьковской – 77, Николаевской – 39, Сумской – 32, Киевской – 41, Херсонской областях – 21 и г. Киеве – 35."Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Главное к утру пятницыИдет 23-й день войны. Главное к этому часу:✅Российские силы продолжают бомбежки и ракетные обстрелы городов по всей Украине;✅Мариуполь остается в блокаде и под постоянными обстрелами; в бомбоубежище местного драматического театра, разбомбленного в среду, могут оставаться сотни человек;✅Однако в российской армии есть проблемы с боевым духом, логистикой и тактикой, и они замедляют ее наступление, считают в оборонных ведомствах США и Британии;✅Президент США Джо Байден в пятницу проведет телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, в котором предостережет Пекин от поддержки Москвы в войне.

В Киеве под обстрел попал жилой квартал в Подольском районе, сообщает Киевская госадминистрация. Число поврежденных жилых домов и количество пострадавших уточняется.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко пишет, что в 8 утра был нанесён удар по Виноградарю в Киеве.

Ракеты ударили по авиаремонтному заводу во Львове, здание разрушено, жертв нет – мэрВ пятницу утром несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во Львове, здание разрушено, жертв нет, сообщил мэр Андрей Садовый."Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов здание уничтожено. Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет", - написал он в телеграмм-канале в пятницу.На месте работают спасатели и коммунальные службы, добавил мэр Львова.

Российские военные обстреляли военный объект под Запорожьем, последствия уточняютсяРоссийские военные в пятницу утром обстреляли военный объект под Запорожьем, последствия уточняются, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух."Только что прилет был в районе под Запорожьем (…), у нас там военный объект, куда прилетели две бомбы: или "смерч", или с самолета сбросили. Одна разорвалась, одна – нет. Последствия уточняются. Пока данных о жертвах нет", - сказал он в эфире всеукраинского марафона в пятницу утром.

Глава МИД Украины предложил другую "логику" переговоров с РоссиейПрезидент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным "хоть сегодня", его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам. Об этом заявил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Украинской правде".При этом он констатировал, что на встречах делегаций Украины и России, которые сейчас происходят, есть ряд вопросов, которые переговорщики самостоятельно не могут решить."Они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов. Поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезная. То есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали", - говорит Кулеба."Пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу, то есть делать все для того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее. А для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон врагу, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с министерством обороны дипломаты работают над поставкой необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности", - добавил он.

Эксперты назвали самые уявимые для санкций отрасли экономики РФОстановка поставок полупроводников, проблемы с логистикой и инфляция стали самыми жесткими последствиями санкций для экономики России, уверены в российском Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Среди отраслей под ударом оказались фармацевтика, автомобиле- и авиастроение, пишет РБК.

Вашингтон оперативно передает Украине разведывательные данные для борьбы с российской армиейВашингтон оперативно передает Киеву разведывательные сведения, которые используются против Вооруженных сил России. Об этом сообщил в четверг, 17 марта, заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри."Я бы сказал, что разведывательная информация, которой мы делимся, работа, которой мы занимаемся, чтобы поддержать украинское правительство, существенно меняет положение дел. Она точная, она своевременная, и на ее основе можно предпринимать действия. Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем", - заявил он, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.Более подробно говорить на эту тему публично замминистра отказался. Конкретно об этом не стали говорить и двое других участников слушаний - начальник Разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Беррьер и глава Киберкомандования американских ВС Пол Накасоне. Кроме того, Накасоне одновременно занимает пост директора Агентства национальной безопасности США, которое отвечает за радиоэлектронную разведку. Он уточнил, что США преследуют три основные цели, передавая часть своей разведывательной информации по Украине зарубежным партнерам. По его словам, Вашингтон поступает таким образом, чтобы "строить коалицию", вскрывать предполагаемые "операции по дезинформации", а также поддерживать операции ВС Украины."За свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело подобного рода обстояло лучше", - сказал Накасоне.Беррьер также утверждал, что речь идет о "революционных" усилиях разведки США.

Производитель шин Pirelli останавливает инвестиции и сворачивает деятельность в РоссииИтальянская компания Pirelli, один из крупнейших мировых производителей шин, объявила о приостановке деятельности в россии.Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление компании. "Инвестиции в Россию приостановлены, за исключением тех, которые связаны с безопасностью. Деятельность заводов будет постепенно ограничена финансированием зарплат и услуг для сотрудников", — отметили в компании по итогам заседания совета директоров 17 марта.

Оператор аэропортов юга России сообщил о продлении сроков их закрытияОграничение на полеты в 11 аэропортов на юге России продлили до 26 марта. Запрет действует с 24 февраля, последний раз его продлевали до 20 марта. Запрет связан с военным нападением России на Украину.

Братья Кличко в Киеве

Глава региона: два человека погибло и шесть ранено в Северодонецке и Рубежном в Луганской области вследствие ночных обстрелов Более 20 многоквартирных домов и объектов инфраструктуры разрушено в Северодонецке и Рубежном (Луганская обл.) в ночь на пятницу вследствие обстрелов, два человека погибло, 6 получили ранения. Обстрелы возобновились утром в пятницу, 18 марта, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры россияне разрушили в Северодонецке и Рубежном за ночь. Артиллерия и системы залпового огня российской армии в течение вечера и ночи с 17 на 18 марта целили по мирным жителям Северодонецка и Рубежного", – цитирует пресс-служба ОГА Сергея Гайдая в Фейсбук в пятницу утром. Он подчеркнул, что "за несколько недель россияне превратили эти два уютных, наполненных студенческой молодежью, города почти в руины. Эти изверги открывают огонь по домам и объектам обеспечения жизнедеятельности. Так впечатление, что им не нужны населенные пункты, цель россиян – разорить Северодонецк, Рубежное и наши другие города. Они делают все, чтобы у местных жителей не осталось жилья и коммуникаций". По его словам, вечером в четверг, 17 марта, противник обстрелял градами старые районы Северодонецка, в результате чего повреждены или разрушены шесть инфраструктурных объектов, два дома, гаражи. "К сожалению, у нас уже двое погибших и четыре раненых. В некоторых домах вблизи обстрелов отсутствуют газ и вода – будем стараться починить как можно скорее. Однако человеческие жизни уже не вернешь", – заявил Гайдай.

Семь часов с мешком на голове – мэр Мелитополя рассказал о своем похищенииОсвобожденный после похищения российскими захватчиками городской председатель Мелитополя Иван Федоров в интервью телеканалу "Настоящее время" рассказал, что его возили 7 часов с мешком на голове и удерживали в СИЗО. "…это довольно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда – те лица, которые тебя возят, ты им совершенно не доверяешь…."Я находился в Мелитополе, в СИЗО города Мелитополя.В камере, когда со мной были переговоры, когда от меня нужно было что-то получить, порой находилось пять, шесть, семь военных вокруг меня с оружием.Они меня руками не трогали, но поверьте, семь человек с оружием, находящихся рядом, достаточно, чтобы внушительно довести свою позицию.Либо в соседней камере кого-то пытали – и были слышны те крики, которые точно психологически давят так, что это абсолютно точно можно сопоставить с давлением, с пытками и так далее. Поэтому все эти шесть дней были достаточно тяжелы", - рассказал мэр."…обмен проходил в Васильевском районе, рядом с Васильевкой. Условно на линии разграничения, которую сегодня контролируют Вооруженные силы Украины и Вооруженные силы Российской Федерации".Федоров рассказал, что подписал ряд документов, и благодаря этому ему удалось "остаться целиком". Мэр уточнил, что подписанные им бумаги не имеют юридической ценности. Кроме того, Федоров сказал, что российским срочникам, на которых его выменяли, по 18-19 лет.Федоров был похищен российскими военными в пятницу, 11 марта.

Би-би-си: Звуки взрывов и дым во Львове Во Львове утром в пятницу были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Би-би-си с места событий. В небе над городом виден дым. "Во Львове около 6:30 прогремели взрывы, видно возгорание на окраине города, информации о разрушениях и травмированных пока нет", - сообщил Вадим Денисенко, советник главы МВД Украины. Мэр Львова Садовой подтвердил удар по городу. По его словам, обстреляли район аэропорта, но не сам аэропорт. В соседних зданиях повылетали стекла. Точную цель обстрела мэр не назвал. 13 марта российские силы обстреливали полигон в Яворове неподалеку от Львова. https://twitter.com/JonahFisherBBC/status/1504686334274945025

Катар способен снизить зависимость Германии от российского газаКатар способен стать альтернативным поставщиком газа для Германии, тем самым снизив ее зависимость от России, считают немецкие деловые круги. Диверсификация поставок сжиженного природного газа (СПГ) играет решающую роль для безопасности снабжения немецких компаний, а у Катара имеется потенциал для частичного замещения российского газа, заявил агентству dpa генеральный директор Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен. В то же время он указал на существенные препятствия для транспортировки, а также на отсутствие у ФРГ собственного терминала СПГ. По его словам, правительство в Берлине намерено содействовать ускорению строительства таких терминалов, чтобы ввести их в эксплуатацию уже в 2023-2024 годах.

Генштаб Вооруженных сил Украины: ВСУ сбили 7 российских самолетов и остановили продвижение подразделений РФУтром 18 марта Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку о ситуации на фронте. По информации ВСУ, состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.Сообщается, что в течение суток ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.Также, по данным Генштаба, за предыдущие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных сил ВСУ были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).По информации Генштаба ВСУ, из-за нехватки человеческого ресурса в России проводят скрытую мобилизацию, привлекают к войне в Украине так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики."На отдельных временно занятых территориях российские войска пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации", - заявляют в Генштабе ВСУ.

Украинские СМИ сообщают о нескольких взрывах во Львове и окрестностях. В Вознесенске Николаевской области войска нанесли удар по одному из складов. Пока информации о травмированных и погибших нет, сообщил мэр города Евгений Величко.

Всемирный банк выделит $100 миллионов для выплат стипендий в УкраинеПравительство и Всемирный банк приняли решение об экстренной помощи в области высшего образования. Речь идёт о средствах для академических стипендий 172 тысячам студентов и социальных для 50 тысяч в 2021/2022 учебном году.

Украина на первых полосах британских газетРоссийское вторжение в Украину продолжается четвертую неделю, и оно по-прежнему в центре внимания британских газет - как либеральных, так и консервативных.На первой полосе пятничной Financial Times - кадр со встречи президента Украины Владимира Зеленского с семьей, пострадавшей во время обстрелов в Ворзеле.В лондонской Times - фотография киевлянина, оплакивающего мать, погибшую в результате ракетного удара.На передовице Daily Telegraph - девочка из Мариуполя, которая смогла покинуть осажденный город по гуманитарному корридору.В газете Guardian - статья о том, как все больше мировых лидеров обвиняют президента России Владимира Путина в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Президент Германии: война России против Украины - "предостережение всем западным демократиям"Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну России против Украины "предостережением всем западным демократиям". "Когда мы видим, как упорно сражаются украинцы за демократию и свободу на их родине, это является и напоминанием для нас: такие достижения никогда не гарантированы навечно", - заявил Штайнмайер в интервью новостному порталу t-online. Он подчеркнул, что демократия требует активных действий и будет жива лишь в том случае, если общество действительно хочет ее. Одновременно президент ФРГ одобрительно отозвался о большой солидарности с украинскими беженцами, которую проявляют сейчас жители Германии.

Каждый день россияне сбрасывают на Мариуполь 50-100 авиабомбВ среднем в сутки россияне сбрасывают на Мариуполь от 50 до 100 авиабомб, пишет горсовет Мариуполя в телеграм-канале. "Ситуация в Мариуполе критическая. Город в блокаде уже 16 суток, более 350 тысяч мариупольцев продолжают прятаться в хранилищах и подвалах от непрерывных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб", - говорится в сообщении.Мариуполь разрушен на 80-90%, число погибших превысило 2300, но многие еще находятся под завалами, поэтому количество погибших может быть значительно выше. К моменту блокады в Мариуполе оставалось от 350 до 400 тысяч жителей.

Ранним утром в пятницу была объявлен воздушная тревога почти по всем областям Украины.

Байден во время разговора с главой Китая предупредит о неприемлемости поддержки агрессии РФПрезидент США Джо Байден 18 марта проведет телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом объявил Белый дом в то время, как Соединенные Штаты давят на Китай, чтобы он не оказал поддержки России в ее вторжении в Украину, сообщает Радио Свобода. "Президент Байден завтра будет разговаривать с президентом Си и даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия в поддержку агрессии России, и мы, без колебаний, заставим заплатить цену", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.Джо Байден и Си Цзиньпин также обсудят экономическую конкуренцию между двумя странами, сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Переговоры Байдена и Цзиньпина запланированы на 15:00 (по латвийскому времени). Ориентировочно они продлятся около двух часов."По сообщению Белого дома, сегодняшние переговоры Байдена и Си Цзиньпина пройдут в 09:00 по вашингтонскому времени", - написал в Twitter корреспондент Bloomberg News Джош Уингров. Разговор был запланирован после встречи в Риме 14 марта между советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и старшим советником по внешней политике Китая Яном Цзечи.Во время встречи Салливан выразил обеспокоенность относительно объединения Китая и России. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал, что Салливан был прямым с Яном относительно "возможных последствий" для Китая, если он окажет поддержку России.

Спецгруппа ЕС по замораживанию и аресту активов российских и белорусских "олигархов" приступила к работеСпециальная группа Европейской комиссии по замораживанию и аресту европейских активов российских и белорусских "олигархов" приступила к работе в координации с коллегами из "большой семерки" (G7)."Такие инициативы жизненно необходимы для быстрого замораживания и конфискации активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, против которых введены санкции", - заявил в четверг руководитель группы, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс."Мы должны усиливать совместную работу по выявлению олигархов, которые помогают финансировать или организовывать акции в Украине или осуществляют незаконную деятельность на территории Союза. Наши совместные действия могут изменить мир к лучшему", - подчеркнул он.Целевая группа Европейской комиссии "Заморозить и арестовать", созданная для координации исполнения на уровне ЕС санкций против включенных в список российских и белорусских "олигархов", приступила к работе на международном уровне. Она будет работать вместе с недавно созданной Целевой группой "Российские элиты, доверенные лица и олигархи (РЕПО)", в рамках которой ЕС взаимодействует со странами G7, а также с Австралией.Комиссар ЕС по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннесс подчеркнула, что совместные меры оказывают значительное влияние - "российская экономика находится в свободном падении".Целевая группа "Заморозить и арестовать" состоит из представителей Еврокомиссии, контактных лиц от каждого государства-члена ЕС, Евроюста, Европола и при необходимости, других агентств и органов ЕС.На сегодняшний день 877 физических и 62 юридических лица подлежат замораживанию их активов в соответствии с санкциями ЕС в контексте российской агрессии в Украине.

Сенат США может отклонить запрет на импорт энергоносителей из РФ – СМИСенаторы считают противоречивой инициативу по установлению эмбарго на импорт российских энергоносителей. Об этом, ссылаясь на свои источники в Сенате, пишет CNN.На прошлой неделе этот законопроект одобрила Палата представителей – нижняя палата конгресса США. Тем не менее, по данным CNN, сенаторы считают эту инициативу противоречивой.При этом едва ли не единственным, кто публично ее критикует, является сенатора Джо Манчин, который возглавляет комитет по вопросам энергетики. По его словам, законопроект Палаты представителей слабее инициативы исполнительной власти, а потому нет никаких причин поддерживать инициативу, не соответствующую правительственной политике.Напомним, 8 марта в Белом доме объявили о приостановлении импорта российской нефти и газа.

Портовые работники Швеции объявили блокаду для связанных с Россией судовКак сообщает SVT, Профсоюз портовых рабочих Швеции еще две недели назад обратился к министру инфраструктуры Томасу Энероту с призывом прекратить обслуживать российские и связанные с Россией суда в шведских портах, иначе они сами инициируют такую блокаду.На собрании в четверг руководство профсоюза приняло решение реализовать свой призыв."Мы сообщили организацию работодателей и посреднический институт о том, что будет введена блокада", - сказал вице-руководитель шведского профсоюза портовых рабочих Эрик Хельгесон.Блокада распространится на суда, которые идут в Россию и из России, на суда, перевозящие российские товары, а также те, что принадлежат России.Объявленная блокада подразумевает, что все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка судов будут заблокированы в шведских портах.По словам Хельгесона, блокада начнется 28 марта, но при необходимости профсоюз готов начать действовать и раньше.В свою очередь, в организации работодателей Swedish Ports заявили, что также озабочены ситуацией в Украине, но считают, что все ограничения должны быть введены по всему Евросоюзу.

Burger King хочет свернуть бизнес в России из-за войныКанадско-американский холдинг Restaurant Brands International (RBI), владеющий сетью ресторанов быстрого питания Burger King, хочет свернуть бизнес в России из-за войны, развязанной этой страной против Украины. Но для закрытия ресторанов требуется согласие партнеров, а партнер RBI, ресторатор Александр Колобов, который отвечает за 800 предприятий сети в РФ, отказывается останавливать их работу, объяснил в открытом письме глава холдинга Дэвид Шир. На помощь властей России Шир не надеется, но обещает, что RBI выйдет из своей доли в российском бизнесе, как только появится такая возможность. Пока же холдинг перестанет оказывать корпоративную поддержку российского рынка, остановит маркетинг и поддержку поставок. Всю прибыль с российских ресторанов планируется направить на помощь украинским беженцам.

Россия запросит срочное заседание Совбеза ООН по биолабораториям в УкраинеРоссия хочет, чтобы заседание Совета Безопасности ООН в пятницу, 18 марта, было посвящено обсуждению темы "биологических лабораторий США в Украине" с учетом "новых документов", которые Москва якобы получила в свои руки, захватив часть территории Украины.При этом, Россия сняла с голосования Совбеза ООН свой проект резолюции о доступе к помощи и защите гражданского населения в Украине. У этой резолюции было мало шансов быть одобренной в пятницу, пишет "Голос Америки" https://www.golosameriki.com/a/russia-un-resolution-on-ukraine/6490609.html .Российская резолюция не признавала факт вторжения РФ в Украину и не упоминала ответственность за это вторжение. Также там не было требования прекратить боевые действия или вывести российские войска из Украины.Представитель России в ООН Василий Небензя обвинил западные страны в кампании "беспрецедентного давления" и что "они выкручивают руки" представителям других делегаций.В ответ на это посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "единственные люди, которые здесь выкручивают руки, - это русские, и им приходится это делать, чтобы кто-то их поддержал".

СМИ: Большинство россиян за войну с Украиной и хотят, чтобы Путин правил дольше71% россиян поддерживают войну с Украиной, свидельствуют данные двух опросов группы независимых российских социологов, полученные "Радио Свобода". Отмечается, что россияне, поддерживающие войну, испытывают такие эмоции как гордость, радость, уважение, доверие и надежда.Россияне старше 35 лет чаще выражали чувство гордости, уважения и надежды, россияне в возрасте до 18 лет – более склонны к обидам и разочарованиям. Также молодые россияне чаще были обеспокоены войной. Россияне от 25 до 44 лет чаще сообщали о чувстве тревоги и страхе.В то же время только двое из пяти россиян выражали обеспокоенность войной.Молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.Более половины опрошенных в возрасте от 55 лет поддерживают войну с Украиной.Три четверти россиян узнают новости о войне из телевизора. 64% всех россиян – из государственных телеканалов.Отвечая на вопрос, как на них влияют действия президента России Владимира Путина, треть респондентов заявила, что твердо верит, что Путин работает в их интересах. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории. Россияне, полагающиеся на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента по-другому.Опросы были проведены с интервалом в полторы недели с конца февраля по середину марта.Уточняется, что различия между первым и вторым опросами показывают увеличение количества людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость так называемых ДНР и ЛНР. В то же время растет пессимизм в отношении личного финансового состояния из-за санкций. Отмечается, что результаты второго опроса следует интерпретировать, учитывая период усиления российского государственного контроля над СМИ и свободой слова и возможного страха и предвзятости.

Япония и Австралия вводят новые санкции против РоссииЯпония на фоне войны, развязанной Россией против Украины, вводит дополнительные санкции против 15 российских физических лиц и 9 организаций. В санкционный список вошли, в частности, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, государственный экспортер оружия "Рособоронэкспорт", холдинг "Вертолеты России".Новые штрафные меры против России вводит и Австралия. Ее санкции затрагивают российские банки, в том числе 11 финансовых и государственных учреждений, а также олигархов, в список которых сейчас добавлены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, имеющие бизнес-интересы в Австралии. На данный момент ограничительные меры Канберры направлены против 80% всех банковских активов России. "Учитывая недавнее включение в список Центрального банка России, большинство банковских активов страны сейчас подпадают под наши санкции, а также все организации, обслуживающие суверенный долг России", - говорится в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн.

Генштаб ВСУ: Стратегические задачи российской армии не выполненыГенеральный штаб Вооруженных сил Украины (ГШ ВСУ) обнародовал в Facebook сводку боевых действий по состоянию на 24.00 17 марта. Согласно этой информации, стратегические задачи российской армии - разгром группировок вооруженных сил Украины, выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, установление контроля над левобережной частью Украины - не выполнены. Командование вооруженных сил РФ продолжает восполнять потери личного состава за счет иностранцев, в частности, к службе в российской армии уже привлечены около 1000 добровольцев из представителей правительственных войск Сирии и "Хезболлы", утверждает украинский Генштаб. Главное требование к иностранным боевикам - опыт ведения боев в городе. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, в действительности цель иностранных наемников - обеспечить себе возможность попасть в страны Европы.

PayPal сделала удобнее перевод денег украинским гражданам и беженцам из УкраиныАмериканская компания PayPal расширяет свои услуги, чтобы позволить украинским гражданам и беженцам из Украины получать платежи из-за рубежа. Теперь украинцы смогут переводить средства со своих счетов PayPal на соответствующие кредитные и дебетовые карты, сообщил в письме вице-премьеру Украины Михаилу Федорову глава компании Дэн Шульман. PayPal приостановил взимание комиссионных сборов за такие переводы до 30 июня. Это делается, чтобы все украинцы могли получать деньги от друзей и родственников из США и других стран, а также социальные пособия от государства, на территории которого они нашли убежище.

Столтенберг исключает возможность активного участия НАТО в войне в УкраинеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключает возможность активного участия Североатлантического альянса в войне в Украине. Как заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Bild, он понимает разочарование украинского президента, "однако НАТО не станет воюющей стороной". При этом генсек подчеркнул: вторжение в Украину "было самой большой ошибкой Путина", который "абсолютно недооценил мужество украинцев и единство и силу НАТО". Йенс Столтенберг также выразил согласие с позицией канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступающего против дальнейшей эскалации войны в Украине. По словам Столтенберга, между командованием НАТО и российскими военными существует прямая линия связи, что служит предотвращению случайного начала ядерной войны, и в случае необходимости эта связь используется без промедлений.

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ССС- до СС с негативным прогнозом. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с ССС- до СС. На данный момент Москва, возможно, предотвратила дефолт по государственному долгу. Как объявило министерство финансов РФ, Россия выполнила выплату купонного дохода по европейским облигациям, сумма которых составила 117,2 млн долларов. В агентстве S&P заявили, что российский госдолг уязвим для неплатежей.

Израиль откроет в Украине полевой госпитальИзраиль откроет 22 марта в Украине полевой госпиталь "Кохав Меир", который будет находиться под охраной израильской стороны. Местом его дислокации станет город Мостиска Львовской области неподалеку от границы с Польшей. В госпитале планируется открыть родильное, терапевтическое и педиатрическое отделения, а также приемный покой, клиника первой помощи, рентгенологический кабинет, лаборатория и амбулатория, где будут вести прием врачи разных специальностей. В "Кохав Меир" уже отправлено 17 тонн оборудования и медикаментов. Интернет-портал "Вести", поясняет, что госпиталь назван в честь уроженки Украины Голды Меир, которая впоследствии стала премьер-министром Израиля, и что его название может быть переведено как "Путеводная звезда" и "Звезда (Голды) Меир".

Верещук попросила Красный Крест призвать Москву вывезти останки погибших российских военнослужащих в РоссиюМинистр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук попросила президента Международного комитета Красного Креста Петера Маурера призвать Москву вывезти останки погибших российских военнослужащих в Россию. По данным разведки США, за время войны, развязанной РФ, в Украине могли погибнуть более 7000 российских солдат и офицеров. Киев оценивает общие потери войск России в личном составе (погибшие, раненые и взятые в плен) примерно в 14 тысяч человек. Москва лишь однажды обнародовала число своих потерь: Минобороны РФ 2 марта сообщило о 498 погибших и 1597 раненых военнослужащих.

Фото: Одесса готовится к оборонеГруппировка российских войск, участвующая во вторжении в Украину со стороны Крыма, захватила Херсон и осаждает Николаев.Любое продвижение российских сил на этом направлении создает угрозу для Одессы, и в городе готовятся к обороне.

Путин изложил Эрдогану требования России к Украине В четверг российский президент Владимир Путин позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и рассказал ему, какие именно требования предъявляет Россия к мирному соглашению с Украиной. Об этом пишет Джон Симпсон, редактор Би-би-си по международным делам: В течение получаса после окончания телефонного разговора я взял интервью у пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына. Калын был в составе небольшой группы официальных лиц, которые слышали разговор двух президентов. Российские требования делятся на две категории. Первые четыре требования, по мнению Калына, не слишком сложны в реализации. Главным из них является провозглашение нейтрального статуса Украины и отказ от вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский сам говорил об этом. Трудности будут со второй категорией. В разговоре с Эрдоганом Путин сказал, что для достижения соглашения по этим вопросам потребуются личные переговоры между ним и президентом Зеленским. Калын не стал вдаваться в детали по поводу этих вопросов, сказав лишь, что они касаются статуса Донбасса и Крыма.

Британская разведка: Контратаки ВСУ оттягивают российские силы от передовойМинобороны Британии выпустило новую сводку своей разведки с оценкой ситуации на театрах военных действий в Украине.В ней утверждается следующее:- Российская армия по-прежнему избегает передвигаться по пересеченной местности, не имеет контроля за воздушном пространством над Украиной и испытывает проблемы с наведением переправ;- Это осложняет снабжение передовых отрядов едой и топливом;- Непрекращающиеся контрактаки украинских сил заставляют российскую армию перебрасывать значительное число своих военных на защиту своих линий снабжения;- Что, в свою очередь, оттягивает силы от передовой.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1504595426963509251

"Мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти": Зеленский обратился к российским матерямВ своем традиционном ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский обратился к матерям российским солдат, перейдя на русский язык."Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли. И не вернули тела", - сказал украинский лидер."У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны тринадцать или сколько угодно ещё тысяч убитых российских солдат. Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти."

Бывший мэр Мелитополя рассказал Би-би-си о своем похищенииБывший мэр Мелитополя (сейчас город находится под контролем российских военных) в интервью Би-би-си рассказал о том, как его похитили и удерживали в российском плену.Иван Федоров был похищен шесть дней назад и в среду обменен на шестерых российских военнослужащих-срочников, попавших в плен к украинцам.По словам Федорова, военные, не говоря ни слова, увели его прямо из офиса, и у него не было никакой связи с внешним миром все то время, когда он находился в плену.Он рассказал, что его содержали в маленькой комнате под вооруженной охраной, но физической силы к нему не применяли.Оккупационные силы, взявшие под контроль Мелитополь, назначили собственного мэра, однако Федоров считает такую замену нелегитимной, поскольку он является законно избранным мэром, за которого проголосовало более 60% избирателей.

Палата представителей проголосовала за лишение России льготного режима в торговлеПалата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов (424 против 8) проголосовала за лишение России и Беларуси статуса наибольшего благоприятствования в торговле, имеющего также более прозаичное название "постоянные нормальные торговые отношения". Законопроект позволяет президенту устанавливать по своему усмотрению более высокие таможенные тарифы на товары из этих стран, а также расширяет его полномочия для введения против них санкций за нарушения прав человека.Закон еще должен быть принят Сенатом и подписан президентом, но наблюдатели никаких препятствий для его принятия не ожидают.

Канцлер Германии выступил против агрессии в отношении выходцев из РоссииКанцлер Германии Олаф Шольц выступил против любых проявлений агрессии в отношении выходцев из России, подчеркнув, что они не несут ответственности за войну против Украины, развязанную Владимиром Путиным. "Абсолютно неприемлемо, когда люди российского происхождения подвергаются оскорблениям или физическим нападениям. Это война Путина. Он один несет ответственность за нее", - написал канцлер в "Твиттере".https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1504507511281442819

Главное по итогам четверга, 17 марта✅По мнению Запада, застопорившееся наступление России в Украине говорит о том, что Киев может вынудить Россию перейти к позиционной войне✅Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "лично согласен" с Байденом в том, что Россия совершает в Украине военные преступления и что он не видит "осмысленных усилий" со стороны Москвы на пути мирных переговоров✅Байден решил предоставить Украине беспилотники-камикадзе американского производства, которые могут поражать вражеские цели с расстояния в десятки километров✅В результате обстрела из систем залпового огня "Град" рынка "Барабашово" в Харькове там загорелись торговые ряды, а при повторном обстреле один из прибывших на место спасателей погиб, а другой получил ранения✅Спасатели в Мариуполе сообщают о том, продолжающиеся российские обстрелы мешают им извлекать людей из-под развалин драматического театра, на который в среду были сброшены две сверхмощные бомбы. Под завалами до сих пор могут находиться до тысячи человек✅Костромская ГТРК сообщила о гибели сразу пяти военных в Украине, в том числе командира полка ВДВ, воевавшего под Иловайском в 2014 году.✅Москвичка была оштрафована на 30 тыс. рублей за то, что, как сказано в протоколе, находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды и значок, раскрашенные в цвета флага Украины, выражающих явно негативное отношение к Вооруженным силам России