ОНЛАЙН. Нападение России на Украину: Сенат США единогласно назвал Путина военным преступником

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 16 марта

В Украине введена уголовная ответственность за пропаганду действий РФПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий РФ, сообщил Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Документом запрещено оправдывать агрессию РФ в отношении Украины и представлять ее как внутренний или гражданский конфликт или гражданскую войну; прославлять военных России, наемников и членов других пророссийских группировок, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми"; отрицать временную оккупацию части территории Украины.За нарушение закона вводится уголовная ответственность. Его действие распространяется также на политические партии.

Производитель шин Michelin уходит с российского рынкаКомпания Michelin прекращает производство шин на территории россии и экспорт в страну своей продукции. Об этом сообщается на сайте компании, передает Укринформ."Группа Michelin временно прекращает свою промышленную деятельность в России, а также экспорт продукции в РФ", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что компания имела в России завод по производству шин, на котором работало около 750 человек.

ООН: от военных действий в Украине погибли 690 человек, в том числе - 48 детей, реальные потери гораздо вышеС 24 февраля по 14 марта Организация Объединенных Наций зафиксировала 1834 жертвы среди гражданского населения.691 убитых, в том числе 48 ребенка; 1143 человека ранены, в том числе 62 ребенка, в основном в результате обстрелов и авиаударов.В этой статистике речь идет только о документально зафиксированных жертвах войны. ООН подчеркивает, что реальные потери гораздо выше.Во вторник организация сообщила, что с начала войны Украину были вынуждены покинуть полтора миллиона детей.

Обстрел Мариуполя, взрывы в Киеве, Харькове, близ ОдессыПоследние сообщения украинских сайтов и каналов:- российский военный корабль обстрелял ракетами Мариуполь;- взрывы ночью гремели в Харькове;- в Киеве ближе к утру тоже были слышны взрывы;- сильный взрыв в селе Мирное в нескольких километрах на запад от Одессы.Подробностей, подтверждений, опровержений пока почти нет.

Япония запретила экспорт в Россию почти 300 товаров и технологийЯпония составила список из почти 300 товаров и передовых технологий, экспорт которых в Россию и Беларусь будет запрещен с этой пятницы, 18 марта.Как сообщает газета Japan Today, министерство экономики, торговли и промышленности Японии включило в список 266 видов товаров и 26 технологий.В список товаров под эмбарго вошли, в частности. полупроводники, оборудование для связи и для нефтепереработки и новейшие типы материалов, а среди запрещенных для России и Беларуси технологий оказались, например, программы для станков, делающих микрочипы.Кроме того, Япония полностью запрещает любые деловые отношения с полусотней военных организаций и предприятий России и БеларусиО принципиальном решении ввести эти санкции Япония объявила в первые дни войны на Украине, а сейчас обнародовала подробности касательно эмбарго и сроков его введения.

В Мелитополе умер молодой спортсмен, раненый в результате российского ракетного обстрела Сегодня в Мелитополе умер 18-летний спортсмен Виктор Катанчик, раненый в результате ракетных обстрелов Мелитополя. О смерти парня сообщил в Facebook флорбольный клуб "Скала", воспитанником которого он был, передает Укринформ. "Сегодня перестало биться сердце талантливого воспитанника нашего клуба, юного и жизнерадостного мелитопольца – Виктора Катанчика. 25 февраля во время российского ракетного обстрела Мелитополя ракета оккупантов разорвалась над его собственным домом… Виктор получил многочисленные поражения обломками ракеты…", - говорится в сообщении. Юноша был доставлен в больницу, где медики провели экстренную операцию, но для дальнейшего восстановления Виктора необходимо было госпитализировать в столичную клинику нейрохирургии, что в условиях активных боевых действий было невозможно. Виктор Катанчик был студентом Таврического государственного агротехнического университета. https://www.facebook.com/skala.melitopol/posts/5107068515998794&show_text=true&width=500

Госсекретарь США: Путина не станет, а Украина останетсяНезависимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ."Во-первых, Украина, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем владимир путин. Так или иначе, Украина останется, а Путина в какой-то момент уже не станет", - заявил Блинкен.Он добавил, что США сейчас пытаются предотвратить новые смерти и разрушения в результате российской агрессии в Украине, насколько это возможно."Настоящий вопрос состоит в том, сколько смертей и разрушений сейчас наносит российская агрессия. И это то, над чем мы работаем, насколько можем - ограничить, остановить, положить конец войне, которую проводит россия. Мы делаем это благодаря поддержке, которую предоставляем Украине ежедневно. Мы делаем это благодаря давлению, которое ежедневно оказываем на россию", – заявил Блинкен.Он выразил надежду, что смертям и разрушениям "рано или поздно" будет положен конец.

Минобороны Украины сообщило о гибели бывшего командира бригады Министерство обороны вечером во вторник сообщило о гибели тремя днями ранее бывшего командира 24-й отдельной механизированной бригады полковника Валерия Гудзя. Украинские военные почти ничего не говорят о своих потерях в целом (общую цифру лишь один раз за все время войны недавно назвал президент) и редко сообщают о гибели старших офицеров. Согласно сообщению минобороны, полковник Гудзь погиб 12 марта в Луганской области. Он командовал бригадой до 2020 года, затем ушел учиться, а с началом войны вернулся в бригаду. Какую должность полковник Гудзь занимал в своей бригаде после возвращения, не сообщается. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/276365878009205&show_text=true&width=500

МВФ: конфликт в Украине сильно изменит мировую экономикуВ Международном валютном фонде (МВФ) полагают, что конфликт в Украине может коренным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок. Помимо краткосрочных последствий, таких как рост инфляции в условиях замедления экономического роста, возможны и более долгосрочные последствия, если "торговля энергоносителями переместится, цепочки поставок изменятся, платежные сети распадутся, а страны переосмыслят свои валютные резервы", пришли к выводу аналитики МВФ.

Fitch: России грозит скорый дефолтВо вторник рейтинговое агентство Fitch заявило, что если Россия осуществит в рублях два платежа по долларовым облигациям, подлежащих выплате в среду, это будет означать суверенный дефолт после истечения льготного 30-дневного периода. 16 марта Россия должна произвести две выплаты по купонам на сумму около 117 миллионов долларов США именно в американской, а не в национальной валюте.

Уничтожены 3500 объектов гражданской инфраструктуры УкраиныПо данным украинских властей, с начала войны российские войска уничтожили в Украине уже 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 230 объектов транспортной инфраструктуры, 72 учебных заведения. 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как электроподстанции и газопроводы - полностью или частично разрушены, заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский. По его словам, разрушено 2 700 жилых домов и эта цифра постоянно меняется.

Проукраинские хакеры взломали сайты арбитражных судов РоссииВот так сейчас выглядит сайт Арбитражного суда Москвы и многих других, если не всех арбитражных судов России.Пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина сказала РИА Новости, что все сайты арбитражных судов страны работают на единой платформе, и сейчас специалисты пытаются устранить последствия взлома.

Сенат США назвал Путина военным преступникомСенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником."Все мы, демократы и республиканцы в этой палате, вместе заявляем, что Владимир Путин не сможет избежать ответственности за зверства, совершенные в отношении украинского народа", - заявил перед голосованием лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.Проект резолюции внес республиканец Линдси Грэм. Как сообщает Reuters, помимо обвинений в адрес лично Путина, сенаторы в своей резолюции призывают Международный уголовный суд и страны мира активно расследовать предполагаемые преступления российской армии на Украине.

Взрывы в Виннице и ХарьковеТелеканал "Суспiльне" сообщает о взрывах в Виннице. Винница расположена далеко от районов боев, и речь, вероятно, о новом ракетном ударе. Подробностей пока нет.Агентство УНИАН публикует коротенькое видео, как утверждается, из Харькова, на котором слышна стрельба и мощный взрыв.

Премьер-министр Украины: восстановление страны будет оплачено из репараций России Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что восстановление всего, что разрушено в Украине за время войны, будет финансироваться в том числе за счет арестованной российской собственности. Прямые убытки Украины от российского вторжения уже составляют больше 500 млрд долларов, и страна надеется, что эти потери будут компенсированы за счет репараций с России и финансовой помощи союзников, сказал Шмыгаль во вторник вечером после встречи с приехавшими в Киев премьер-министрами Польши, Чехии и Словении. Можно ли будет взять с России какие-то репарации даже после победы Украины на своей территории (о которой пока крайне сложно говорить) - на этот вопрос ответа сейчас нет. Денис Шмыгаль сказал, что по крайней мере Украина будет добиваться ареста российской собственности за рубежом. Шмыгаль также обрисовал, каких еще санкций против России хотела бы Украина. Это признание России страной-спонсором терроризма, закрытие портов для российских судов и грузов, эмбарго на все российские энергоносители и сырье, отключение российских банков от SWIFT (пока отключены лишь несколько) и отмена выдачи виз российским гражданам.

Примерно в три часа ночи - воздушная тревога по всей Украине Уже привычная, к сожалению, картина: украинские каналы в последние минуты сообщают, что воздушная тревога объявлена почти по всей стране, от Полтавы до Львова и от Киева до Одессы.

Байден объявит о помощи Украине еще на миллиард долларовПрезидент США Джо Байден в среду объявит о предоставлении Украине военной помощи еще на миллиард долларов - об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.Конгресс и президент США только что приняли полугодовой бюджет на полтора триллиона долларов, в котором предусмотрены и деньги на помощь Украине - 13,6 млрд долларов.Миллиард, о котором планирует объявить Байден - это часть этой суммы. По сведениям Wall Street Journal, на эти деньги США планируют дать украинцам больше тех же типов оружия, что они уже перебрасывали на Украину, прежде всего противотанковое и зенитное оружие.Reuters пишет, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, что Байден объявит о помощи Украине на 800 млн долларов.

Украинский генштаб: Россия потеряла 40% сил вторженияГенштаб вооруженных сил Украины в очередной сводке по итогам дня 15 марта утверждает, что Россия за 20 дней войны потеряла до двух пятых своих сил вторжения."По состоянию на 15 марта 2022 года враг потерял (уничтоженными полностью или утратившими боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины", - пишет украинский генштаб.В условиях войны оперативно получить подтверждения или опровержения заявлений сторон о потерях чаще всего невозможно; другие источники подобных оценок не давали.Украинские военные также утверждают, что наступление россиян на всех направлениях по-прежнему застопорилось: тяжелее всего для украинской стороны складывается ситуация в Мариуполе.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273253274987758&show_text=true&width=500

Во вторник, 15 марта, из восточных областей Украины эвакуированы почти 30 тыс человекПрезидент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил согражданам, что за вторник из трех восточных областей - Сумской, Харьковской и Донецкой - эвакуированы 28 893 человека.

Зеленский зовет всех в КиевПосле визита в Киев глав правительств Польши, Чехии и Словении президент Украины Владимир Зеленский позвал в свою столицу политиков всех дружественных Украине стран."Я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Тут может быть небезопасно, это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение о расширении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолетов. Но! Вы точно знаете, что взоры всех людей мира сейчас обращены на нашу столицу, на украинцев, и каждый, кто с нами, получит благодарность не только нашу, но и других народов мира, каждый, кто с нами, имеет шанс стать настоящим героем", - сказал Зеленский в очередном видеообращении во вторник вечером.

Качиньский предложил отправить миротворческую миссию НАТО в УкраинуВице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить в Украину миротворческую миссию НАТО или миссию более широкого состава."Такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины, - цитирует РИА Новости слова Качиньского после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. - Которая - конечно, с согласия президента и правительства - окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия. Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами - вооруженными силами".

Зеленский: "Это мужественный и дружественный шаг"Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министров Словении, Польши и Чехии за встречу и оказанную помощь Украине.“Во времена, когда большое количество дипломатов покинуло Украину после вторжения со стороны Российской Федерации на нашу землю, эти уважаемые люди, лидеры своих независимых европейских государств, они ничего не боятся, они больше боятся за нашу судьбу, они здесь, чтобы поддержать нас. Это мужественный и дружественный шаг”.

Би-би-си: Слова Зеленского о НАТО дают надежду на соглашениеВысказывания президента Зеленского демонстрируют его разочарование в НАТО - но в то же время показывают ту правду, которая годами была известна как в Киеве, так и в Брюсселе: Украина вряд ли скоро присоединится к альянсу. Об этом пишет Джеймс Лэндейл, дипломатический корреспондент Би-би-си.Зеленский говорил о важности поиска "новых форматов сотрудничества с имеющимися организациями", чтобы Украина могла иметь надежные гарантии безопасности.Это может быть намеком на уступку, которая могла бы стать частью потенциального соглашения с Москвой, желающей, чтобы Украина имела нейтральный статус.Впрочем, многие аналитики отмечают, что потенциальное членство Украины в НАТО было лишь прикрытием для России, в то время как истинная обеспокоенность Путина связана с общим движением Украины к Западу и ЕС и стремлением к большей демократии.