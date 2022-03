ОНЛАЙН. Нападение России на Украину: утром нанесены удары по Киеву и другим украинским городам

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 14 марта

Два человека погибли при обстрелах КраматорскаДва человека погибли в результате ударов по Краматорску в Донецкой области, утверждает в Facebook мэр города Александр Гончаренко."Краматорск подвергся ракетному удару. По предварительной информации — 2 жертвы", — пишет он.На прошлой неделе глава Донецкой областной администрации утверждал, что российские военные обстреляли многоэтажные жилые дома к Краматорске — в результате погибли два человека. На фотографиях с места событий видны были разрушенные балконы и поврежденные стены многоэтажек.

АР: беременная женщина, попавшая под обстрел Мариуполя, умерлаСотрудник агенства АР, работающий в Мариуполе, со ссылкой на врачей сообщает, что беременная женщина и ребенок, ранее попавшие под обстрел больницы, умерли.На видео и фотографиях, снятых в среду журналистами AP вскоре после попадания снарядов по больнице, было видно, как женщина придерживала и инстинктивно поглаживала окровавленную нижнюю часть живота, пока ее несли спасатели.Женщину срочно доставили в другую больницу, где врачи попытались сохранить ей жизнь. Хирург Тимур Марин обнаружил, что у женщины раздроблены кости таза. Он принял решение делать экстренное кесарево сечение. Поняв, что она может потерять ребенка, женщина кричала: "Убейте меня прямо сейчас!", передает АР.Ребенок, которого извлекли врачи, не подавал признаков жизни. Резко ухудшалось и состояние матери. Врачи пытались реанимировать ее более 30 минут, но не смогли спасти.И мать, и ребенок умерли, утверждает AP.Российские провластные СМИ и телеграм-каналы пытались убедить, что авиаудар по больнице в Мариуполе — это постановка, в которой приняла участие "одна женщина", "выдававшая себя за разных рожениц". Однако многочисленные фото и видео с места событий опровергают это утверждение.Вторая женщина, запечатленная на кадрах с места событий — Марианна Подгурская — родила девочку в ночь после обстрела.

Сложная ночь в Харькове и области: российские войска продолжают обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры, есть жертвыКак сообщает полиция региона, Россия усилила интенсивность обстрелов Харькова и других населенных пунктов в области"Харьковщина пережила сложную ночь. Российские войска без остановки били по жилым кварталам, больницам, объектам инфраструктуры и промышленности. В результате многочисленных разрушений и пожаров есть погибшие и раненые", - рассказали правоохранителиЗа сутки спасатели 42 раза выезжали на пожары, вызванные обстрелами, а также разборки завалов разрушенных зданий. Пиротехники продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы - за вчерашний день отработали около 30 адресов.

Мэр: россияне бомбили жилой сектор Ахтырки (город в Сумской области Украины) – трое погибшихВ результате авиабомбардировки Ахтырки 14 марта погибли по меньшей мере три мирных жителя, сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко в Facebook."Ночью была авиабомбардировка города Ахтырка, частного сектора, жилых домов. Погибли по меньшей мере три человека, других еще не нашли. За мной пылают дома. К сожалению, пока нет защиты от авиаударов, этой защиты нет у всей страны. Все люди мира просят: дайте защиту от неба, закройте небо над Украиной. Те летчики, которые бомбят город Ахтырку, должны понимать, что они убивают мирное население", - сказал мэр.

Пожар на заводе "Антонов" в КиевеПоявляются подробности о последствиях ночного обстрела Киева. Снаряды попали в многоэтажку и завод "Антонов", сообщают в местной администрации.По предварительным данным, погибли 2 человека, 7 человек ранены. Из жилого дома, рядом с которым разорвался снаряд, эвакуированы около 70 человек.На заводе "Антонов" после обстрела начался пожар

Минэкономики Украины: РФ нанесла ущерб Украине на 120 миллиардов долларов и сумма растет По состоянию на 13 марта Россия нанесла украинской инфраструктуре ущерб более чем на 119 миллиардов долларов. Об этом заявил первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире украинских телеканалов.Он добавил, что сумма ущерба растет ежедневно с продолжением военных действий. Министерство экономики начнет подсчитывать первые потери ВВП Украины из-за войны с Россией в апреле.

Сводка от Минобороны РоссииГлавное за сутки по версии генерала Игоря Конашенкова:-российские войска продвинулись на 11 км в Донецкой области Украины-авиация России за ночь сбила 4 украинских беспилотника, включая "Байрактар" и поразила 187 объектовВ условиях войны оперативно получить подтверждения или опровержения заявлений сторон о потерях чаще всего невозможно.Сводка Минобороны Украины вышла чуть раньше, ее можно прочитать здесь.

На западе Украины в Ровненской области из-за авиаудара не работает теле- и радиовещаниеИз-за разрушения телебашни, которое произошло в результате вражеского авиаудара, в Ровненской области не работает теле- и радиовещание. Об этом в Телеграме сообщил начальник Ровненской областной военно-гражданской администрации Виталий Коваль."Из-за разрушения телебашни на Ривненщине не работает теле- и радиовещание", - написал Коваль.

Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, так как ситуация полностью контролируется российскими военными, заявили РИА Новости в МИД РФ

10 миллиардов фото и система распознавания: Украина получила доступ к базе Clearview AIМинистерство обороны Украины начало использовать систему распознавания лиц американской компании Clearview AI, которая имеет доступ к базе из 10 млрд фото, 2 млрд из которых – из сети "ВКонтакте". Об этом говорится в статье Reuters со ссылкой на директора компании Хоан Тон-Тхат, передает Укринформ.По данным агентства, исполнительный директор американского стартапа Clearview Хоан Тон-Тат направил в Киев письмо с предложением помощи в раскрытии российских военнослужащих, борьбе с дезинформацией и идентификации погибших."Украина получает бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI для лиц, что позволяет украинским властям потенциально проверять людей на контрольно-пропускных пунктах", - добавил также Ли Волоски, советник Clearview и бывший дипломат при президентах США Бараке Обаме и Джо Байдене.

Заявления о неспособности РФ выполнить обязательства по госдолгу не соответствуют действительности, нужный объем средств есть, заявил Глава Минфина РФ Антон Силуанов. Россия готова проводить оплаты по госдолгу в рублях по курсу ЦБ РФ, это возможно по евробондам, выпущенным с 2018 года, отметил он.Заморозку валютных счетов России можно расценивать как желание зарубежных стран организовать ее искусственный дефолт, считает глава Минфина.

Би-би-си про удар по девятиэтажке в КиевеЕщё о последствиях ночных и утренних ракетных ударов: не северной окраине Киева, в Оболони, что-то попало в девятиэтажку, разрушены и загорелись несколько квартир.Пожарные пишут о попадании "неизвестного объекта", но чуть раньше некоторые пользователи соцсетей писали, что над Киевом были сбиты две ракеты, и обломки упали на дома.По предварительной информации ГСЧС Украины, два человека погибли, трое отправлены в больницу. Из дома были эвакуированы больше 60 человек.

Разрушения на улице Мироносицкой в Харькове.

Моргенштерн выпустил клип "12" о войне в Украине. Ролик занял первое место в трендах YouTubeРоссийский рэпер Моргенштерн выпустил клип на песню "12", посвященный теме войны в Украине. В ней он призывает к "миру и дружбе". Ролик уже занял первое место в украинских трендах YouTube.Клип начинается с матерного обращения украинского журналиста Дмитрия Гордона к российской армии. А в конце ролика - женский голос, который жалуется на бомбежки."Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся", - говорит женщина. К слову, это не постановка, а голос реальной одесситки - мамы музыканта Владислава Палагина, с которым работает Моргенштерн."Он украинец, я русский. Мы делаем музыку вместе. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы", – написано в конце клипа.

Снаряд попал в девятиэтажный дом в КиевеУтром 14 марта снаряд попал в девятиэтажный дом на Оболони (район на севере Киева). В результате частично разрушилась лестничная клетка с первого по третий этажи и фасад дома с первого по девятый этажи. Возгорание произошло в квартирах на третьем и четвертом этажах, сообщает ГСЧС Украины.В 7:04 пожар удалось локализовать. Спасатели эвакуировали четырех человек. Информация о пострадавших уточняется.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/332344378933458&show_text=true&width=500

Один человек погиб в результате бомбардировки жилых домов в Николаевской области14 марта в 06:00 в результате авиационного обстрела города Снигиревка российскими военными повреждены пять жилых домов по ул. Октябрьской, сообщает "Суспільне" со ссылкой на ГСЧС Николаева.Спасатели деблокировали из-под завалов шесть человек. Один человек погиб. По состоянию на 8:00 спасатели локализовали пожары, разбирают конструкции.По информации Снигиревской ОТГ, жители, у которых повреждены дома в результате обстрела, будут поселены в помещении бывшего территориального центра социального обслуживания.Последствия утреннего обстрела города Снигиревка (Николаевская область Украины)

Российским войскам не дали прорваться в Киев по понтонному мосту возле Гостомеля: спутниковое фотоУкраинские военные предотвратили попытку российской военной техники пересечь реку Ирпень по понтонному мосту возле Гостомеля. Такие данные показывают новые спутниковые снимки от Maxar Technologies, сообщает CNN. Мост впервые появился на спутниковых снимках Maxar в четверг, 10 марта. На дополнительном фото, опубликованном 13 марта, виден разрушенный понтонный мост и стоящая рядом российская военная техника. Украинские военные в Ирпене до сих пор отражали продвижение России к украинской столице. Поскольку главный мост через реку Ирпень был разрушен, чтобы помешать наступлению российских войск, река представляет собой серьезное препятствие для российских военных.Понтонный мост располагался в открытом поле примерно в восьми километрах к северу от главного моста через реку Ирпень.

Япония планирует усилить охрану атомных объектов на фоне ситуации вокруг АЭС в Украине. Об этом сообщил начальник Главного полицейского управления Японии Кэнъити Сакурадзава.

Украинские каналы сообщают, ссылаясь на главу Ровненской областной администрации Виталия Коваля, что в результате ракетного удара россиян повреждена телевышка близ Ровно (город на западе Украины).Информации о жертвах и раненых пока нет.

В селе Ставище на Житомирской трассе сегодня ночью обстреляли административные здания. Уничтожено семь строений, пострадали четыре человека. Сейчас спасатели разбирают завалы, сообщает ГСЧС Украины.Ставище выходит прямо на трассу, которая связывает Киев и Житомир (город к западу от Киева).

Верещук: российских военнопленных будут обменивать, или они будут нести наказание в УкраинеОб этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, возглавившая Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Укринформ со ссылкой на Минреинтеграции."Конечно, мы не варвары и не орда, каковой является российская армия. Мы будем работать, как определено международным гуманитарным правом. И обменный фонд мы обязательно сформируем. Российских военнопленных будут обменивать, или они будут нести наказание в Украине", – сказала представитель власти.При этом она подчеркнула, что российские власти не слишком заботятся о судьбе своих погибших военных, так же как и раненых – их зачастую не выносят с поля боя. Поэтому в такой ситуации сложно прогнозировать, насколько российская сторона будет интересоваться своими солдатами и офицерами, которые окажутся за решеткой в ​​Украине. Также нет определенности относительно формата, в котором может быть обмен пленными.

Упавший в Хорватии беспилотник нёс авиабомбу весом 120 килограммовНациональное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источник в Минобороны сообщает, что бомба взорвалась в воронке от падения беспилотника. "Так как дрон ударился в мягкую почву, взрыв произошел под землёй. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия бы были катастрофическими", — сообщил телеканал.По данным Минобороны Хорватии беспилотник, пролетел украинское, румынское, венгерское воздушное пространство со скоростью 700 км/ч на высоте 1300 метров.11 марта в столице Хорватии упал беспилотник. В результате инцидента были повреждены 40 автомобилей, среди людей пострадавших нет.

Украинские военные утверждают, что за сутки сбили четыре самолетаУкраинский генштаб в ежеутренней сводке сообщает, что за прошедшие сутки были сбиты четыре самолета и "три вертолета и беспилотных летательных аппарата" россиян. Ранее, в воскресенье, генштаб говорил о четырех самолетах, трех вертолетах и одном беспилотнике.В условиях войны оперативно получить подтверждения или опровержения заявлений сторон о потерях чаще всего невозможно.Что касается общего положения на фронтах, то генштаб Вооруженных сил Украины пишет, что в нем существенных перемен не произошло.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271993128447106&show_text=true&width=500

Госсекретарь США прокомментировал удар России недалеко от границы Украины с ПольшейГосударственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ракетный удар российской армии вблизи границы Украины с Польшей.Об этом он написал в Твиттере. "Мы осуждаем ракетный удар российской федерации по Международному центру поддержки мира и безопасности в Яворове, недалеко от границы Украины с Польшей. Жестокость должна прекратиться", - сказал Блинкен.13 марта российские войска нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности на Львовщине (бывший Яворовский полигон Сухопутных войск Украины). В результате ракетных обстрелов погибли 35 человек, еще 134 получили ранения.https://twitter.com/SecBlinken/status/1503127191713984517

США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае оказания военной помощи РоссииНакануне источники ведущих американских газет сообщили, что Россия запросила у КНР такую помощь, однако доподлинно неизвестно, о какой именно помощи шла речь, как китайские власти отреагировали на просьбу, и была ли такая просьба вообще."Мы сообщили Пекину, что не будем стоять в стороне и не позволим какому-либо государству компенсировать России потери от экономических санкций", - сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что ему ничего не известно о просьбе России.Предупреждение Салливана прозвучало в преддверии его встречи в Риме с китайским дипломатом и членом Политбюро Ян Цзечи, на которой будет обсуждаться война в Украине.

Казахстан отправил гуманитарную помощь УкраинеПо данным казахских СМИ, сегодня из аэропорта Алматы вылетел первый самолёт с гуманитарной помощью для Украины, второй должен вылететь уже завтра. Сообщается, что всего Казахстан направит 28,2 тонны помощи, в частности 17 наименований лекарств: антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.

Попытки российских войск захватить Мариуполь так и остаются безуспешными, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. В воскресенье, 13 марта, город весь день подвергался артиллерийским обстрелам и авиаударам, а гуманитарный груз для мирных жителей, запертых в убежищах без еды и воды, остался заблокированным в оккупированном Бердянске на полпути к окруженному Мариуполю

Госдеп США увидел "признаки готовности" России к серьезным переговорамЗаместитель государственного секретаря США Венди Шерман считает, что Россия демонстрирует "признаки готовности" к серьезным переговорам, хоть и до сих пор стремится уничтожить Украину. Об этом она заявила в эфире Fox News, передает Укринформ."Давление (на Россию – ред.) начинает иметь определенный эффект. Мы видим определенные признаки готовности вести реальные, серьезные переговоры. Но хочу отметить, пока что видим, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами”, - подчеркнула Шерман.Она также отметила, что с тех пор, как администрация Байдена начала работать, США выделили 1,2 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине "защититься от этой ужасной атаки"."(Наша цель – ред.) применить огромное давление на Владимира Путина, пытаясь изменить его расчеты, чтобы прекратить эту войну, чтобы в первую очередь добиться прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и прекратить это вторжение", - заявила заместитель госсекретаря.По ее словам, за две недели войны Путин разрушил 30 лет экономического развития России.

ЕС обсуждает введение персональных санкций против Абрамовича и ещё 14 человекОб этом сообщает издание Financial Times. Кроме этого, рассматриваются санкции против российских госпредприятий, дополнительные ограничения банковского сектора, запрет на импорт железа и сталелитейной продукции, запрет на новые инвестпроекты в России и на экспорт "предметов роскоши".

Новые ракетные удары - подробностей пока малоУкраинские источники сообщают о новых взрывах - по всей видимости, ракетных ударах россиян - в окрестностях Ровно и на окраине Киева.Никаких подробностей пока нет.

Русский военный корабль на якоре у острова Змеиный: появились первые снимки со спутникаПоявились первые спутниковые снимки повреждений на украинском острове Змеиный в Черном море в результате российских военных ударов. На фото также виден российский военный корабль, который стоит на якоре у острова.Снимок, сделанный в воскресенье компанией Maxar Technologies, является первым четким изображением острова с тех пор, как он подвергся бомбардировке в начале российского вторжения в Украину, сообщает CNN.Корабль, который в открытом море, Maxar идентифицировал как десантный корабль класса Ropucha.

Журналистка: в Мариуполе умерла беременная, пострадавшая во время бомбардировки роддома Одна из беременных женщин, пострадавших в Мариуполе от авиаудара по роддому, умерла вместе с нарождённым ребенком, сообщила журналистка "Голоса Америки" Ася Долина в Facebook. "Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребёнок ее не рождённый не выжил", написала она, отметив, что это подтвердил фотограф Евгений Малолетка, сделавший фото женщин для издания АР. Ранее сообщалось, что три человека, среди которых один ребенок, погибли и еще 17 пострадали в результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе, которая была осуществлена в четверг, 10 марта. Другая женщина, бьюти-блогерка Марианна Пидгурская, которую тоже сфотографировали при обстреле роддома Мариуполя, вечером 10 марта родила девочку. https://www.facebook.com/asya.dolina/posts/10224269342994858&show_text=true&width=500

Немецкий политик выступил против участия участия военнослужащих ФРГ в войне в УкраинеCопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль высказался против участия вооруженных сил ФРГ в войне в Украине. Германия уже предприняла шаги, которые ранее были немыслимы, заявил высокопоставленный политик в эфире общественно-правового немецкого телеканала ARD. "Но представить себе НАТО или бундесвер участвующими в войне я не могу и считаю это безответственным", - подчеркнул Клингбайль.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает о перегруппировке российских войскВойска РФ стараются закрепиться в Украине, в том числе на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях, получить подкрепление и перегруппироваться для продолжения наступательных действий, среди прочего, на Бровары, Харьков и Сумы, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. Как указывается в сообщении, "безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь", а на Изюмском направлении украинские части перешли в контрнаступление и оттеснили противника. Проверить достоверность этой информации не представляется возможным.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271814665131619&show_text=true&width=500

Россия установила морскую блокаду УкраиныРоссийский военный флот установил дальнюю блокаду черноморского побережья Украины, "по сути изолировав Украину от международной морской торговли", сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter. Кроме того, с российских судов продолжают наноситься ракетные удары по целям на украинской территории.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503120744280170501

Китай не спешит спасать российскую экономикуПосле начала войны в Украине Москва обратилась к Пекину с просьбой о военной и экономической помощи, сообщают Washington Post, The New York Times, Financial Times и другие американские издания со ссылкой на источники в администрации США. В тот же день представитель посольства Китая в США Лю Пэнъю заявил агентству Reuters, что ему ничего не известно о подобных запросах России, а приоритетной задачей для Китая является предотвращение эскалации напряженной ситуации в Украине.

Австралия ввела санкции против российских олигархов и их родныхАвстралия вслед за США и Британией ввела персональные санкции - заморозка активов и запрет на въезд - против 33 российских магнатов и их ближайших родственников.В австралийский список попали, в частности, бывшие до войны миллиардерами Роман Абрамович, Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Алексей Миллер, Сергей Иванов, который сейчас возглавляет "Алросу", Игорь Шувалов с женой и двумя взрослыми детьми, а также ближайшие родственники тех из окружения Путина, кто еще раньше попал под санкции: взрослые дети Бориса и Аркадия Ротенбергов и жена первого из них, сыновья Игоря Сечина и Николая Патрушева, жена и двое детей Евгения Пригожина.

Британия подарит Украине 500 генераторовБританское правительство объявило, что Британия подарит Украине больше 500 переносных генераторов для освещения бомбоубежищ, больниц и домов там, где отключилось электричество.Правительство поясняет, что генераторы найдут и доставят на место частные фирмы, а оно все это оплатит. Координацией переброски генераторов на Украину займется специальная рабочая группа.В пресс-релизе говорится, что о генераторах Британию попросили президент Владимир Зеленский и посол в Лондоне Вадим Пристайко.

Бермуды лишили российские самолеты сертификатов, но они все равно летаютБермудские острова, на которых зарегистрировано до 80% российских авиалайнеров, на выходных приостановили действие их сертификатов летной годности, что по букве закона должно было означать остановку полетов - но лайнеры продолжили летать.В субботу управление гражданской авиации Бермудских островов объявило, что с полуночи приостанавливает действие сертификатов, поскольку в нынешних условиях не может проверить, пригодны ли самолеты к полетам.По оценкам специалистов, до 770 из почти тысячи лайнеров российских авиакомпаний зарегистрированы именно на Бермудах.Как пишет российская газета "Коммерсант", полеты самолетам без сертификата запрещают и российские законы, но в воскресенье почти ни одна авиакомпания полеты не остановила.По сведениям газеты, российские авиакомпании ожидают, что в понедельник Росавиация должна официально разрешить им до перерегистрации в российском реестре летать без действующих сертификатов летной годности.

СНБО: россияне арестовывают украинских политиков в захваченных городах Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины суммирует сообщения об арестах украинских руководителей и лидеров в захваченных россиянами городах. Пока набралось четыре или пять человек. По данным из разных источников, россияне арестовали (центр пишет "выкрали") мэра Мелитополя Ивана Федорова, главу Мелитопольского райсовета Сергея Прийму, организатора антироссийских митингов в Мелитополе Ольгу Гаймусову, мэра соседнего городка Днепрорудное Евгения Матвеева, а также депутата Запорожского областного совета, крымскую татарку Лейлу Ибрагимову. Лейла Ибрагимова, по информации бывшего президента Украины Петра Порошенко, вскоре после задержания была отпущена. Это произошло в начале прошедшей недели.

Ночью воздушная тревога была объявлена по всей УкраинеУкраинские каналы сообщают, что воздушная тревога в последние полчаса объявлена практически по всей территории страны: от Харькова на востоке до Закарпатья на западе и от Одессы, Николаева и Измаила на юге до Чернигова и Киева на севере.

Эвакуации из Сумской области в понедельник не будетГлава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий сообщает, что эвакуации мирного населения в понедельник не будет."Ни один из маршрутов ("зеленых коридоров") на сегодня не согласован. Переговоры продолжаются", - написал Живицкий в телеграм-канале.

WSJ: российская прокуратура угрожает руководителям западных компанийАмериканская газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на анонимные источники, что российская прокуратура пригрозила руководителям по крайней мере некоторых филиалов западных компаний, уходящих из России, арестом за критику российских властей, а также экспроприацией имущества компаний.По данным WSJ, такие предупреждения получили McDonald’s, IBM и владелец сети KFC - компания Yum Brands Inc. Собеседники газеты говорят, что сотрудники прокуратуры и звонили, и приходили в офисы, и угрожали, кроме прочего, арестом собственности компаний, включая торговые марки.WSJ пишет, что эти угрозы заставили по крайней мере одну из компаний ограничить переписку между российским филиалом и остальными подразделениями - из опасений, что переписку могут перехватить. Другие компании начали вывозить руководителей российских филиалов за границу. Сами компании, которые упоминает газета, давать комментарии отказались.Посольство России в США назвало публикацию WSJ чистым вымыслом.

Французский активист захватил виллу экс-мужа предполагаемой дочери Путина и намерен поселить на ней беженцев из УкраиныФранцузский политический активист Пьер Афнер проник на виллу в Биаррице и снял видеоролик в поддержку Украины, сообщается на странице активиста. Об этом же пишет издание The Insider.На видео Афнер позирует на балконе и внутри здания виллы с украинским флагом в руках.Афнер и The Insider утверждают, что роскошная вилла на берегу Бискайского залива принадлежит бывшему мужу предполагаемой дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой Кириллу Шамалову.О том, что особняк принадлежал Шамалову, который в 2012 году получил его от Геннадия Тимченко, в 2015 году в своем расследовании указывало агентство Reuters.В публикации на странице Афнера в Facebook утверждается, что активист не просто записал видеоролик, но и сменил в здании замки и намерен разместить на роскошной вилле украинских беженцев.https://www.facebook.com/Pierre.Lapurdi/posts/5032046306853141&show_text=true&width=500

Зеленский - странам НАТО: это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на васПрезидент Украины Владимир Зеленский, комментируя российский ракетный удар по полигону близ польской границы, вновь призвал НАТО закрыть украинское небо."Если вы не закроете наше небо, это лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", - сказал Зеленский.Зеленский и другие члены украинского руководства много раз призывали НАТО прикрыть Украину с воздуха, но страны НАТО во главе с США опасаются, что это может привести к их прямому столкновению с Россией и резкой эскалации конфликта.В воскресенье россияне нанесли ракетный удар по полигону Яворов в Львовской области, в 30 километрах от польской границы.

"Инстаграм" в России заблокированСоцсеть "Инстаграм" недоступна в России, сообщают сервисы Netblocks и Globalcheck.Российские власти решили заблокировать принадлежащий американской корпорации Meta "Инстаграм" в пятницу, после того как она решила временно смягчить правила модерации и разрешить обезличенные призывы к насилию в адрес российских войск в Украине, а также публичные пожелания смерти президентам России и Беларуси. После этого в России инициировали процесс признания Meta экстремистской организацией, а Роскомнадзор обещал начать блокировать "Инстаграм" с 14 марта (по московскому времени этот день уже начинается). "Фейсбук" был заблокирован еще раньше, но он в России менее популярен, чем "Инстаграм".