ОНЛАЙН. Нападение России на Украину. Военные аналитики: контратаки ВСУ вынуждают Россию отодвинуть войска, наступающие на Киев

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

ВОЙНА В УКРАИНЕ: 13 МАРТА

Советник Зеленского: Россия и Украина приближаются к компромиссуСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью российскому изданию "Коммерсант", что Россия и Украина, по его мнению, подходят к компромиссу в переговорном процессе. Кроме этого, он считает, что встреча президентов России и Украины может состояться - когда будут урегулированы все процессуальные вопросы, а делегации закончат свою работу."У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит [на ситуацию]. Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина", - сказал Подоляк.Делегации проводят постоянные видеовстречи - накануне такой формат подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, а Подоляк говорил, что созданы рабочие подгруппы.По его словам, стороны обсуждают условия прекращения огня, вопрос возмещения ущерба за разрушенную инфраструктуру Украины, процесс выхода российских войск с территории страны и условия мирного соглашения, пишет "Коммерсант".

Оперативная сводка от Геншаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 воскресенья, 13 марта✅Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.✅По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы накопленные для граждан Республики Беларусь — около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ.✅Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения. В связи с потерями вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).✅Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271292168517202&show_text=true&width=500

Россияне снова снова бомбили аэропорт в городе на западе Украины - Ивано-Франковске – мэрВ воскресенье утром в Ивано-Франковске российские войска снова нанесли удар по аэропорту, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook. "По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. Сейчас детали еще устанавливаются".Утром в пятницу Ивано-Франковске уже были взрывы в районе аэропорта, а система тревоги не сработала. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на рассвете 11 марта войска РФ из бомбардировщиков нанесли удары крылатыми ракетами по городам Луцк, Днепр, Ивано-Франковск.

Украинские телеграмм-каналы публикуют первые кадры разрушений после российского удара по военному полигону в Яворах (Львовская область)

Главное к утру 13 марта✅Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий утверждает, что российские военные нанесли авиаудар по Яворовскому военному полигону в 30 км от города. Минобороны России это пока не комментирует. В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить достоверность информации.✅Генсек НАТО заявил, что Россия "сама может планировать операции с химическим оружием" после обвинений в адрес Украины в разработке бактериологического оружия✅Президент Украины провел часовой разговор с премьером Израиля. Израильские СМИ со ссылкой на источник пишут, что власти страны готовы организовать российско-украинские переговоры на своей территории, но только если будут уверены, что есть шанс на успех✅Украинская православная церковь сообщила, что во время обстрела пострадали постройки Святогорской лавры в Донецкой областиПо гуманитарным коридорам накануне удалось вывезти 12 729 человек, заявил президент Владимир Зеленский✅Штаб по вопросам обращения с военнопленными возглавила вице-премьер Украины Ирина Верещук✅Сотни пассажирских самолетов российских авиакомпаний могут быть заблокированы за рубежом после решения авиационных властей Бермудских островов об аннулировании летных сертификатов✅В Северной Африке жители начали скупать муку и манную крупу, так как в регионе начался рост цен из-за вторжения России в Украину✅Британцам, которые согласятся предоставить бесплатное жилье беженцам из Украины, государство будет платить по 350 фунтов в месяц

Россияне обстреливают города Луганской области: Северодонецк, Рубежное, Попасную и ЛисичанскВ Северодонецке и Рубежном обстрелы не стихают с вечера субботы, ночью россияне открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска.Как передает Укринформ, об этом в Facebook написал руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.Отмечается, что в Лисичанске поврежден газопровод и несколько домов. В Северодонецке пожар охватил четыре дома, в Попасной – пять и один дом разрушен, в городе перебит газопровод. Число жертв уточняется.По словам Гайдая, перед этим войска РФ обстреляли дом престарелых в Кременной.

Продолжаются удары по северу Донецкой областиСообщается, что в воскресень с утра войска РФ обстреляли аэродром Краматорска (на видео), а также ударили по горе Карачун возле Славянска. На ней во время боев 2014 года были расположены позиции Вооруженных сил Украины. Это господствующая высота над Славянском и Краматорском.

Мониторинг: контратаки ВСУ вынуждают Россию отодвинуть войска, наступающие на КиевПродолжающиеся контратаки Вооруженных сил Украины на северо-востоке страны вероятно вынуждают Россию отодвигать свои силы, задействованные в наступательной операции по взятию Киева, чтобы консолидировать растянутые линии коммуникаций. Об этом говорится в новейшем отчете Института изучения войны (ISW) о ходе боевых действий в Украине.

В Африке растут цены на продукты из-за вторжения России в УкраинуДомохозяйства по всей Северной Африке начали запасаться мукой, манной крупой и другими продуктами, поскольку цены на них растут после вторжения России в Украину, которые являются ключевыми экспортерами пшеницы в регионе. Об этом сообщает агентство Франс пресс.Тунис, Марокко и Ливия, а также несколько других арабских стран импортируют большую часть своей пшеницы из Украины и России.Цены начали расти всего за несколько недель до начала священного месяца Рамадан, когда мусульмане традиционно прерывают пост, продолжающийся от рассвета до заката, роскошным семейным ужином.Некоторые опасаются, что российское вторжение может привести к голоду и беспорядкам, ведь именно рост цен на продовольствие приводил к арабским восстаниям в последнее десятилетие, пишет Франс пресс.

Власти во Львове заявили о российском авиаударе по военному полигонуВласти во Львове заявили о российском авиаударе по военному полигонуГлава Львовской областной администрации Максим Козицкий утверждает, что Россия нанесла авиаудар по Яворовскому военному полигону в 30 км от города.Согласно его заявлению в "Фейсбуке", российские военные выпустили восемь ракет.Минобороны России сообщения об авиаударе пока не комментирует. В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить достоверность информации, в том числе исходящую от представителей властей.Ранее украинские СМИ сообщали о двух сильных взрывах, которые слышали во Львове, а представитель властей называл это результатом работы украинской ПВО.

Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что российский президент Владимир Путин пока не намерен прекращать войну против Украины, сообщает Der Spiegel.

Джонсон обсудит с лидерами стран Балтии, как помочь УкраинеПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе встретится с лидерами стран Балтии и Северной Европы в Лондоне – они обсудят, как помочь Украине, сообщает офис премьера. На следующей неделе Джонсон примет лидеров Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), в который входят представители Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.Они обсудят войну в Украине, долгосрочную энергетическую безопасность и то, как они могут помочь Украине восстановиться после войны.Ожидается, что лидеры согласятся на дополнительные военные учения в Северной Атлантике и Балтийском море.

Абрамович спас свою яхту от санкций — перегнал ее из Испании в Черногорию139-метровую яхту Solaris российского олигарха Романа Абрамовича перегнали из порта Барселоны в Тиват (Черногория), свидетельствуют данные Marine Traffic. Черногория не является членом ЕС, поэтому какие-либо санкции ЕС не дадут оснований арестовать судно.

Белорусское ТВ ответило на сообщения о трупах в морге МозыряГосударственный телеканал "Беларусь 1" показал сюжет с целью опровергнуть сообщения о большом числе трупов в морге в городе Мозырь.Мозырь расположен примерно в 60 км от белорусско-украинской границы. "Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение – 5 на 5 кв. м, там их складируют некоторое время, - рассказывал Би-би-си источник, который знаком с сотрудниками морга. - Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом".Такого помещения в мозырском морге нет, единственная холодильная комната рассчитана на одновременное хранение лишь трех тел, заявил и.о. завотделением Мозырского патологоанатомического отделения Станислав Головко. Он открыл дверь и продемонстрировал на камеру помещение - в нем на носилках лежали три трупа в мешках, комментирует издание Zerkalo.io.После 24 февраля в независимых белорусских и украинских СМИ стали появляться сообщения о моргах и больницах в городах на юге Беларуси, якобы переполненных трупами.

Украинские СМИ сообщили о двух сильных взрывах во Львове Агентство УНИАН со ссылкой на пользователей соцсетей сообщает о двух сильных взрывах, прозвучавших во Львове. Во Львове, как и на многих других территориях Украины, по сообщениям местных СМИ, на протяжении ночи звучали сигналы воздушной тревоги. Причина взрывов пока неизвестна, невозможно подтвердить и свидетельства очевидцев. С начала вторжения России в Украину во Львове, который находится на западе страны, обстрелы не велись, но сигналы воздушной тревоги звучали. По словам местного депутата Игоря Зинкевича, обнародованным позднее утром в воскресенье, утренние взрывы во Львовской области были результатом работы украинской ПВО по ракетам России: "Сейчас все подразделения работают в полном военном режиме, вся дополнительная информация ожидается от служб и руководителя области. ВНИМАНИЕ! Просьба не распространять видео/фото с движением наших войск по территории Украины. Сейчас важно не сдавать позиции наших военных"

Украинский премьер призвал бизнес возобновить работуПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинский бизнес возобновить деятельность, где это представляется возможным. "Никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра. Поэтому перестройка экономики под новые реалии должна стать ключевым фундаментом для победы. Поэтому призываю всех: кто может работать и у кого есть работа - работайте. У кого есть бизнес на территориях, где нет активных боевых действий, - возобновляйте деятельность. Вы - часть экономического фронта", - говорится в заявлении Шмыгаля.

PayPal попросила россиян вывести средства со счетовКомпания PayPal, владеющая сервисом для осуществления платежей, призвала российских пользователей вывести остаток средств со своих счетов до 18 марта 2022 года. Клиентов из РФ просят пойти на этот шаг, "чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания", указано в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

Генсек НАТО заявил об угрозе планирования Россией операций с химоружиемГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы может использовать в Украине химическое оружие."В последние дни мы слышали абсурдные заявления о лабораториях химического и биологического оружия", - сказал он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.По выражению Столтенберга, Кремль изобретает ложные предлоги, чтобы "оправдать то, что не может быть оправдано"."Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием, используя эту фабрикацию лжи", - сказал генеральный секретарь НАТО.Он напомнил, что применение химоружия - военное преступление.

Украинские спасатели: в Луганской области от обстрелов пострадали десятки квартирГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что в результате российских обстрелов в городах Северодонецк и Рубежное в Луганской области были повреждены десятки квартир и произошли массовые пожары.По оценке украинских властей, которую невозможно проверить с помощью независимых источников, пострадало около 60 зданий, включая частные дома и многоквартирные дома.Украинские СМИ сообщают, что сигналы воздушной тревоги этой ночью звучали во многих областях Украины. Жителей разных городов, включая Львов на западе и Полтаву на востоке, попросили немедленно отправиться в убежища.

Разведка Украины: люди погибли, начав эвакуацию без "зеленого коридора"Главное управление разведки министерства обороны Украины уточнило обстоятельства, при которых 11 марта при эвакуации из села в Киевской области под обстрел попала колонна мирных жителей - женщины и дети.Семь человек, включая ребенка, были убиты, сообщала ранее украинская сторона, российские военные обвинения в свой адрес не комментировали, проверить информацию в условиях военного времени не представляется возможным.Теперь после выяснения обстоятельств украинская разведка заявила, что люди пытались выбраться из-под обстрелов самостоятельно - не дожидаясь прекращения огня."Люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, поэтому начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора", - сказано в сообщении. - Призываем всех граждан, кто оказался в опасности, следить за официальной информацией о маршрутах эвакуации и использовать только безопасные пути".Разведка, входящая в состав министерства обороны, первоначально заявила, что колонна вышла из села по "зеленому коридору", который ранее был согласован с Россией, напоминает агентство Рейтер.Независимого расследования обстрела колонные не проводилось, Москва пока не комментировала сообщения о ней. Россия отрицает нападения на мирных жителей с начала вторжения 24 февраля и обвиняет Украину в неоднократных неудачах в попытках эвакуировать людей из наиболее пострадавших районов, включая южный портовый город Мариуполь, пишет Рейтер.

Британцам, приютившим беженцев из Украины, будут платить 350 фунтов в месяцБританцы, которые согласятся поселить у себя дома украинских беженцев, будут получать по 350 фунтов в месяц по схеме "деньги за жилье", пишет газета Guardian.Схему предложил министр ЖКХ Майкл Гоув после критики в адрес министра внутренних дел Прити Пател - ее осудили за то, что она не пошла на смягчение бюрократических требований для беженцев, которые не смогли попасть в другие европейские страны."Кризис в Украине вызвал шок по всему миру, поскольку сотни тысяч невинных людей были вынуждены покинуть свои дома, бросив все, что они знают и любят", - заявил Гоув.В соответствии со схемой, украинцам, которые будут жить у британского спонсора, будет предоставлено разрешение на пребывание в стране на три года. За это время они смогут работать, получать пособия и пользоваться государственными услугами.Люди, готовые поселить у себя беженцев, должны зарегистрироваться на сайте, который заработает в Великобритании уже в понедельник, 14 марта.Они должны будут согласиться предоставить дом или комнату в безвозмездное пользование "до тех пор, пока это возможно", но с минимальным сроком проживания беженцев в течение шести месяцев.И спонсоры, и беженцы, которые откликнутся на предложение, должны будут пройти проверку служб безопасности.

Штаб по вопросам обращения с военнопленными возглавила вице-премьер ВерещукВице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сообщает "Украинская правда".В субботу о том, что правительство Украины создала такой штаб, говорил президент Владимир Зеленский.По утверждению Зеленского, с российскими военными, сдавшимися в плен, обращаются в соответствии с международными конвенциями.В условиях военного времени Би-би-си не может проверить достоверность информации о количестве пленных. Зеленский заявляет, что пленных много.

Сотням российских самолетов грозит задержание после решения властей БермудовС 13 марта многим самолетам российских авиакомпаний может грозить задержание за рубежом, предупреждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Авиационные власти Бермудских островов аннулируют летные сертификаты всех самолетов в парке авиакомпаний России, которые зарегистрированы на Бермудах - с 23.59 12 марта."Это означает, что таким российским самолетам, которые после этой даты находятся в зарубежных аэропортах, могут не позволить улететь в Россию", - комментирует АТОР.На Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков, по данным консалтингового агентства IBA, пишет Интерфакс. Минтранс России сообщал, что в стране эксплуатируются 1367 самолетов."Международные санкции в отношении авиационного сектора оказали значительное влияние на способность осуществлять надзор за безопасностью полетов самолетов российских авиакомпаний", - объяснило свое решение Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA).BCAA "не может с уверенностью утверждать, что самолеты российских авиакомпаний с бермудской регистрацией пригодны для полетов", и поэтому временно прекращают действие всех сертификатов летной годности самолетов со своей регистрацией в парках российских авиакомпаний.Аннуляция сертификата летной годности вступает в силу для любого самолета, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (с 02:50 13 марта по московскому времени) сразу после посадки.ЕС 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России.

СМИ: мэром Мелитополя назначили пророссийского депутатаВ занятом российскими войсками Мелитополе вышло обращение депутата от "Оппозиционного блока" Галины Данильченко, которую, по пока неподтвержденным данным, могли назначить новым мэром города.Данильченко, бывший депутат горсовета, выступила на местном телевидении и заявила, что ее главная задача - построение "базовых механизмов под новую реальность". Видео опубликовало агентство УНИАН.По ее словам, надо готовиться создать "комитет народных депутатов" для управления городом, она также призвала жителей не принимать участия в "экстремистских акциях".Комитет будет исполнять административные обязанности на территории Мелитополя и Мелитопольского района, сообщила Данильченко. "Уважаемые депутаты, нас избрал народ. Наша обязанность прежде всего - заботиться о его благополучии", - сказала она.Действующий мэр Мелитополя Иван Федоров был задержан в пятницу днем. По некоторым данным, он отказался сотрудничать с российским военными, контролирующими город. Президент Украины, рассказывая о разговоре с израильским премьером, ранее попросил содействия в освобождении мэра Мелитополя. СМИ сообщали об акции протеста в поддержку Федорова.

Святогорская лавра, где прятались беженцы, пострадала от обстрелаСвятогорская лавра пострадала во время обстрела города Святогорска в Донецкой области, повреждены помещения, где находились монахи и беженцы.Вечером 12 марта возле моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец, разорвалась авиационная бомба, сообщает Украинская православная церковь.Были разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям разной степени, сказано в сообщении.Несколько человек были ранены, часть отвезли в больницу Святогорска, остальным оказали помощь в обители, пишет "Украинская правда".Погибших нет.Сейчас беженцы прячутся в монастырских подвалах.В лавре находятся 520 беженцев, из них 200 детей, отмечает "Украинская правда".Руководство лавры сообщает, что на территории обители и города не было никаких военных формирований.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3216176835337173&id=100008346637145&show_text=true&width=500

Израильский премьер больше часа говорил с президентом УкраиныНафтали Беннет созвонился с Зеленским, сообщила канцелярия премьера Израиля."Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль", - сказано в заявлении.Раннее об этом сообщил президент Украины в "Твиттере"."Мы говорили о российской агрессии и перспективах мирных переговоров", - написал Зеленский и попросил оказать содействие в освобождении мэра Мелитополя, о задержании которого стало известно накануне.Газета Jerusalem Post со ссылкой на израильский дипломатический источник тем временем пишет, что руководство Израиля не против идеи организации на своей территории переговоров по решению украинского кризиса, но только если увидит шансы на их успех (цитата по Интерфаксу)."Мы должны посмотреть, действительно ли мы можем помочь. Если есть возможность прорыва, то ради этого мы сделаем что угодно", - сказал собеседник издания.Израильские СМИ и официальный Киев при этом в субботу назвали ложными утверждения о том, что Беннет якобы предложил Зеленскому согласиться на требования Москвы.Россия не отвергала идею переговоров в Иерусалиме, пишет Jerusalem Post. Сам Зеленский в субботу заявил, что готов провести прямые переговоры с Путиным в Иерусалиме при посредничестве Бенета.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1502754007705600010

Вице-премьер Украины: из Сум и Киевской области за день эвакуировали 13 тысяч человекИз Сум и Киевской области в субботу удалось эвакуировать 13 тысяч человек, сообщила в вечернем обращении вице-премьер Украины Ирина Верещук."Из 14 гуманитарных коридоров сработало девять", - утверждает вице-премьер.Позже президент Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что "сработали" все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, удалось вывезти 12 729 человек. По его словам, гуманитарный груз для Мариуполя прибудет "завтра днем".По словам Верещук, эвакуировать из Сум удалось около 8 тысяч человек. Из Конотопа, Краснополья и других населенных пунктов Сумской области смогли уехать 3 тысячи жителей."Коридор в Энергодаре, к сожалению, не сработал", - рассказала Верещук.В Киевской области осуществить эвакуацию тоже получилось лишь частично. В частности, не удалось эвакуировать жителей Ирпеня и Ворзеля, заявила она.Несколько сотен человек выехали из Гостомеля, более тысячи покинули Немишаево в Киевской области. В общей сложности в субботу эвакуировано почти 13 тысяч человек, подытожила Верещук.

Фото Мариуполя со спутника: до войны и сейчасАмериканская компания Maxar Technologies, которая занимается космическими технологиями, опубликовала спутниковые фотографии, по которым можно сравнить, как украинский Мариуполь выглядел до российского вторжения, и как выглядит сейчас.В компании отмечают, что особенно тяжелым обстрелам подвергся запад города. Разрушены десятки многоэтажных жилых домов.В российском минобороны в субботу признали, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация. Но ответственность за это там возлагают на "украинских националистов".