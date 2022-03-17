ОНЛАЙН. Нападение России на Украину: ВОЗ сообщила о множественных ударах из тяжелого вооружения по больницам Украины

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.



Война в Украине: 17 марта

Financial Times: Рождение новой УкраиныРоссийское вторжение объединило Украину и упразднило прежние противоречия внутри страны, https://www.ft.com/content/9ab50dee-67f5-4e1b-8456-d8f11814ef18" target="">пишет британская газета Financial Times."Вы являетесь свидетелями рождения новой Украины", - цитирует издание мэра Львова Андрея Садового."Я не могу представитель ни одну европейскую страну, которая продемонстрировала бы такое сопротивление. Мы - как Давид против Голиафа", - сказал Садовый в интервью FT.

Глава региона: в результате ночных обстрелов в городе Луганской области повреждено не менее 27 домовВ результате обстрелов в ночь со среды на четверг в городе Рубежном Луганской области повреждено не менее 27 домов, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай."Россияне в ночь с 16 на 17 марта устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь. В городе в результате российских обстрелов пылали не менее 27 домов, кое-где по целым улицам. Еще минимум пять возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке. Информация о пострадавших уточняется", - написал Гайдай в четверг утром.

В Канаде арестовали российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Он теперь будет транспортировать оборонные грузы между США, Канадой и Украиной.

В Украине не осталось мест без явной военной угрозыЯвная военная угроза в Украине сегодня есть во всех без исключения ее уголках, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Его слова цитирует пресс-служба Кабинета министров страны.По словам главы МВД, вражеских диверсантов задерживают в разных регионах страны."К сожалению, в Украине сегодня не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза. Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находились представители диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас привычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и на Львовщине, Ивано-Франковщине, Ривненщине. Эта проблема сегодня есть повсюду", - констатировал министр.

Войска РФ нанесли удар по Мерефе под Харьковом. Разрушены школа и дом культуры, пострадали жилые домаРано утром в четверг, 17 марта, российские войска нанесли удар по городу Мерефа в Харьковской области. В результате разрушены школа и дом культуры, повреждены расположенные рядом с ними жилые дома. Есть потери среди украинских военнослужащих, среди гражданских жертв нет. Об этом со ссылкой на главу местной громады Вениамина Ситова сообщает "Суспильне". "Попали в центр дома культуры, от него ничего не осталось. В нем находились люди. Из гражданских, слава Богу, жертв нет, есть среди военных. Гражданские успели выбежать, военных отправили в больницу", - рассказал Ситов.После удара по школе в Мерефе начался масштабный пожар, очевидцы публикуют видео:

Генштаб Вооруженных сил Украины: уничтожение командного пункта россиян и шесть сбитых самолетов РФ Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ о ситуации в связи с российским вторжением.Сообщается, что в течение суток украинским военнослужащим удалось уничтожить командный пункт и подразделения обеспечения россиян, а также поразить десять воздушных целей противника. По данным Генштаба, ВСУ уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются.За сутки украинскими военными уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34 СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется. "Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов", Также Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устраивают кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны. Наряду с этим, сообщает Генштаб, противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой "специальной операции" среди собственного населения.Также, по данным ВСУ, у РФ есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.

Российские СМИ сообщают о создании "органа власти" в захваченном ХерсонеРоссийские СМИ сообщили, что в занятом Россией Херсоне создали новый "орган власти" - "Комитет спасения за мир и порядок".В него вошел Кирилл Стремоусов - владелец сайта "Таврия Ньюс" и местный антимайдановец, на которого в Украине заводились уголовные дела. Судя по видео, опубликованному российскими телеканалами, совещание проходит в здании областной администрации, ведет его Стремоусов. Украинские СМИ уже обвиняли его в том, что он помогает россиянам задерживать проукраински настроенных горожан. На видео Стремоусов заявляет, что "Российская Федерация является приоритетом и направлением, которое мы ставим перед собой для стабилизации ситуации в нашем регионе".

Би-би-си: Байден назвал Путина военным преступником. Это новая стадия в отношениях США с РоссиейОдин за другим сжигаются дипломатические мосты между США и Россией, пишет обозреватель Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер.Последним эпизодом в риторическом разрыве стали слова Джо Байдена в адрес Владимира Путина, которого он назвал военным преступником. Россия осудила такую риторику как непростительной.Заявление Байдена кажется странным, но оно продолжает традицию спонтанных комментариев, которые обозначили важнейшие политические сдвиги, как его слова об однополых браках в 2012 году.Американский лидер сначала сказал репортеру, что не считает Путина преступником, а потом вернулся к этому вопросу и исправился.Если в Белом доме и были разногласия насчет того, как быть с призывами прессы и Конгресса называть Путина именно так, то президент разрешил их одной короткой ремаркой, а не программной речью.Это, разумеется, усложнит будущие контакты Байдена и его администрации с российскими властями. Любая уступка или дипломатическое соглашение по любому вопросу будет встречать возражение: разве можно связываться с преступником?Быть может, своими словами Байден просто признал новую реальность - политическое устройство мира навсегда изменилось, и пути назад нет.

В Дарницком районе Киева осколки сбитой ракеты упали на многоэтажкуПо предварительной информации, один человек погиб, три пострадали, сообщили в ГСЧС Украины.

Временно оккупированная Россией Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофыКак передает Укринформ, об этом уполномоченная по правам человека Людмила Денисова написала в телеграм-канале."Из-за временной оккупации в населенных пунктах области, особенно небольших, людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды. Поставить любые товары из других регионов Украины не представляется возможным из-за агрессивных действий и обстрелов оккупантов", - подчеркнула она.Также в области есть проблема с электро-, газо- и водоснабжением.Российские военные обстреливают мирное населения, выходящее на протестные митинги.Денисова подчеркнула, что подобные действия войск РФ с мирным населением являются грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Омбудсмен призвала международное сообщество принять все меры для прекращения военной агрессии и произвола россии на территории Украины.

В Житомирской области с начала войны российские войска убили 43 человекаС начала войны войска РФ нанесли по Житомирской области 57 авиаударов, в результате чего погибли 43 человека.Как передает Укринформ, об этом в Facebook сообщает начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко."С 24 февраля по территории Житомирской области нанесено 57 ракетно-бомбовых ударов. В результате этих террористических акций погибли 43 гражданина. 20 из них – гражданские люди, которые не имели отношения к каким-либо военным объектам. Более того, эта война уже унесла жизни троих детей. Травмированы 62 жителя области, из-под завалов и из пожаров, вызванных бомбардировками, спасены 20 человек", - говорится в сообщении.По словам Бунечко, враг разрушил и повредил более 200 строений. Среди них разрушены более 65 жилых домов, 3 общежития и 2 учебных заведения. Повреждения получили более 70 домов, 41 учебное заведение, 9 больниц, 30 административных и промышленных зданий.С 24 февраля в Житомирской области открыли более 120 уголовных производств по фактам совершения россией преступлений.

Twitter удаляет фейки о войне в УкраинеСоциальная сеть Twitter удалила порядка 50 тыс. материалов о событиях в Украине с неточной или недостоверной информацией. Об этом сообщила вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуини. По ее словам, за последнее время возросло число контента, наблюдается рост контента, который вводит в заблуждение или содержит неточную информацию.

Военные аналитики: безуспешные атаки войск РФ под Киевом и удары по МариуполюАмериканский Институт изучения войны в ночь с 16 на 17 марта опубликовал свежую карту и отчет о боевых действий в Украине. По данным института, российские силы сталкиваются с растущими трудностями при восполнении боевых потерь в Украине, включая возможную гибель командира 150-й мотострелковой дивизии под Мариуполем."Усилия России по развертыванию сил из Армении, ее прокси-государств в Грузии и резервных частей в Восточном военном округе не обеспечат российским силам вокруг Киева боевую мощь, необходимую для завершения окружения города в ближайшем будущем", - пишут аналитики института.Сообщается, что российские войска вчера предприняли ограниченные безуспешные атаки к северо-западу от Киева и не вели наступательных операций на северо-востоке Украины, в направлении Харькова или Николаева."Российские силы добились ограниченных территориальных успехов в Донецкой области и вокруг Мариуполя и продолжали наносить удары по гражданской инфраструктуре города. Российские силы, вероятно, продолжат сокращать Мариупольский котел в ближайшие дни, но они, вероятно, по-прежнему не в состоянии проводить одновременные атаки на нескольких направлениях наступления", - сообщает институт.

Глава Минфина ФРГ считает возможным эмбарго на ввоз нефти и газа из РоссииМинистр финансов ФРГ Кристиан Линднер по-прежнему считает возможным введение эмбарго на покупку нефти и газа из России. "Все варианты ежедневно лежат на столе", - сказал Линднер в эфире телеканала ARD. По словам Линднера, Германия "буквально каждый день" ведет переговоры с партнерами из стран "большой семерки" (G7) и внутри Европейского Союза. Глава Минфина ФРГ подчеркнул, что правительство в Берлине готово "использовать все возможности для создания дополнительных резервов". Это касается и угля, и газа, а также расширения источников поставок нефти, отметил Линднер. Кроме того, он подтвердил свое предложение ввести государственную доплату за горючее на автозаправках.

Сенаторы призвали президента США передать Украине истребители и системы противовоздушной обороныАмериканский сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) представил резолюцию с призывом к президенту США Джозефу Байдену содействовать передаче Украине истребителей и систем противовоздушной обороны. "Призываю Сенат (Конгресса США. - Ред.) выступить единым фронтом", - отметил он. "Это был бы удар по (президенту России Владимиру. - Ред.) Путину. Если мы сделаем это в ближайшее время, я думаю, это действительно может помочь исходу этого конфликта", - добавил он.Резолюцию Грэма, не имеющую обязательной силы, поддержали еще девять сенаторов от Республиканской партии.

Развязанная Россией война всё больше раздражает КитайПосол Китая в США Цинь Ган заявил, что война, которую развязала Россия против Украины, "не идёт на пользу КНР". Также он отверг утверждение, что Китай знал о подготовке РФ к войне, соглашался с ней или молча поддерживал её."Если бы Китай знал о неизбежном кризисе, мы бы сделали всё возможное, чтобы предотвратить его", — заявил дипломат.Ранее издание The Guardian сообщило, что Китай может оказать России экономическую и финансовую помощь — об этом стало известно после встречи советника президента США по нацбезопасности с министром иностранных дел Китая.

США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на ЗападеВ группу вошли представители Австралии, Британии, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает американский минфин. Глава ведомства Джэнет Йеллен и генеральный прокурор США Меррик Гарланд в среду провели первую виртуальную встречу с представителями всех стран-участниц."Только за последние три недели информация, предоставленная правоохранительными органами США иностранным партнерам, помогла задержать несколько судов, контролируемых физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями", - заявили в минфине, добавив, что стоимость задержанных судов составляет сотни миллионов долларов.Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.

New York Times: российские генералы в Украине используют обычные мобильные телефоныРоссийские генералы в Украине используют незащищенные каналы коммуникации, в том числе мобильную связь и рации, пишет New York Times со ссылкой на двух американских военных должностных лиц.По их данным, один российский генерал был убит после того, как украинская разведка перехватила его звонок, установила его местонахождение и произвела по нему удар.Украинские силы говорят, что убили уже четырех российских генералов; Россия не подтвердила смерть ни одного из них.Единственный раз минобороны России отчиталось о своих потерях 2 марта, сообщив о 498 погибших.

Россияне в Черном море поразили ракетами три судна под панамским флагомРоссийские военные поразили ракетами три судна под панамским флагом в Черном море за время войны в Украине, пишет Reuters со ссылкой Нориэля Арауза, администратора Панамского морского управления (AMP).Тремя кораблями были Namura Queen, Lord Nelson и Helt. Одно судно затонуло, но о пострадавших не сообщается. Два других остаются на плаву, но они повреждены. AMP не сообщает дату, когда корабли были поражены.По словам Арауза, не менее 10 кораблей все еще находятся в Черном море, добавив, что ВМФ России ограничивает выход кораблей из этого района.У Панамы самый большой в мире реестр судов: под ее флагом – более 8000 судов.

В России похоронили замкомандира авиаполка, убитого на войне против УкраиныВ российском Воронеже похоронили замкомандира авиационного полка, подполковника, погибшего на войне в Украине. Об этом пишет издание "Новости Воронежа". Как отмечает российское издание, вечером в среду, 16 марта, стало известно о гибели замкомандира авиационного полка подполковника Олега Червова. "Горожанин погиб во время спецоперации на территории Украины", – говорится в издании.

Прима-балерина Большого театра покинула РФ: ей стыдно за РоссиюПрима-балерина Большого театра Ольга Смирнова уехала в Нидерланды и подписала договор с тамошним национальным театром.До этого она написала, что ей стыдно за Россию и не может представить себе, что она продолжит там работать, сообщает издание De Telegraaf.

Мэр: Люди выезжали из Мариуполя под обстрелами, под градами и ракетамиЗа два дня 6500 автомобилей частных лиц выехали из Мариуполя, сообщил мэр города Вадим Бойченко. Его слова приводит в Telegram Мариупольский городской совет. "Режима тишины так и не было. Но частный транспорт начали выпускать из города. Люди поехали под обстрелами, под градами и ракетами", - утверждает он. Тех, кто добрался до Бердянска, но по разным причинам не смог поехать дальше, забрали автобусами, добавил Бойченко.

Во Франции начали расследование по делу о возможном военном преступлении после гибели оператора в УкраинеПрокуроры во Франции начали расследование по делу о возможном военном преступлении, совершенном в ходе войны РФ против Украины. Речь идет о гибели 15 марта оператора американского телеканала Fox News, француза Пьера Закревски, и внештатного консультанта этого канала, гражданки Украины Александры Кувшиновой, в результате обстрела под Киевом. Следователи ведут дело по обвинению в "умышленном вреде лицу, находящемуся под защитой международного права", и "умышленном нападении на гражданское лицо, не принимавшее участия в военных действиях".

США: санкции не мешают РФ платить по долгам в долларахОграничения Минфина США на операции с Центральным банком России и другими российскими финучреждениями, не запрещают Москве осуществлять платежи по долгу в долларах - по крайней мере, до конца мая. Слова представителя департамента казначейства США приводт агентство Bloomberg. По его данным, американская сторона имеет право получать проценты, дивиденды или выплаты по долговым обязательствам или акциям Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов России "до 12.01 по восточному летнему времени 25 мая 2022 года".

ВОЗ: система здравоохранения в Украине балансирует на граниВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 43 ударах по больницам и другим медучреждениям с начала войны в Украине. Соответствующее заявление сделал Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. По данным организации, минимум 33 нападения связаны с применением тяжелого вооружения, в частности - огнестрельного оружия, танков, ракет, бомб или минометов. "Система здравоохранения в Украине балансирует на грани", - констатировал Райан.

Премьер-министр Польши призвал мировых лидеров посетить КиевПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, посетивший частично блокированный российскими войсками Киев, призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена, главу Франции Эмманюэля Макрона и других лидеров стран ЕС совершить визит в Украину. Слова Моравецкого приводит немецкая газета Bild. "Они должны посмотреть в глаза женщинам и детям и помочь им сохранить жизнь и независимость", - отметил он, добавив, что идет борьба "за ценности Европы и западного мира".

Прокурор Международного уголовного суда хочет обсудить ситуацию в Украине с представителями РФПрокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан направил России официальный запрос на встречу с представителями компетентных органов и обсуждение ситуации в Украине. Об этом говорится в заявлении прокурора. "По моему мнению, крайне важно, чтобы Российская Федерация активно включилась в это расследование, и я готов встретиться с ней", - подчеркнул Хан.

Франция: Россия будет ответственной за применение химического или бактериологического оружия в УкраинеФранция будет считать Россию ответственной в случае применения химического или бактериологического оружия в войне в Украине. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью французской газете Le Parisien. "Если химические или бактериологические атаки будут совершены в Украине, мы будем знать, кто несет за них полную ответственность. Это была бы Россия", - отметил Ле Дриан. "Использование неконвенциональных средств будет представлять собой недопустимую эскалацию и приведет в ответ к абсолютно массивным и радикальным экономическим санкциям, без каких-либо табу", - подчеркнул он.

Совет Безопасности ООН планирует осудить нападения на гражданское население в УкраинеСовет Безопасности (СБ) ООН, как ожидается, соберется утром в пятницу, 18 марта, для голосования по резолюции РФ о гуманитарной ситуации в Украине. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги. Проект резолюции включает, в частности, требование осудить нападения на гражданское население и призывает к "согласованному прекращению огня". Первоначально заседание планировали провести 17 марта. Источник в Совбезе сообщил, что Москва может затянуть голосование.

В Канаде отключили вещание RT и RT FranceКанадская комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям (CRTC) сняла с эфира RT и RT France, финансируемые российским правительством, сообщила телерадиокорпорация CBC. Каналы исключены из списка иностранных вещательных ресурсов, которым разрешено распространять программы в Канаде. В качестве причины такого шага указано "несоответствие программ стандартам" Закона о вещании.

Как Вознесенск отбил российскую атаку: репортаж Wall Street Journal Репортаж Wall Street Journal из Вознесенска Николаевской области рассказывает об ожесточенных боях, в которых, по словам местных властей, 2 и 3 марта украинская армия и отряды территориальной обороны отбили наступление российских сил. Журналисты американской газеты обнаружили в Вознесенске обломки сбитого вертолета Ми-24 и брошенную или подбитую бронетехнику с буквой Z. В прилегающих к городу деревнях они нашли остатки продовольственных пайков российских войск, а также следы разграбления ими домов местных жителей. В пересказе газеты история боев за Вознесенск выглядит так: наступавшие из Крыма российские силы 1 марта взяли Херсон, а затем некоторые подразделения пошли дальше в сторону Одессы. На их пути лежали Николаев и Вознесенск. Николаев - город с населением больше 450 тыс. человек, областной центр и важный торговый порт. Вознесенск же стоит на пересечении магистралей, ведущих к Одессе и к Южноукраинской АЭС. В наступлении участвовали в основном подразделения 126-й бригады береговой обороны ВМФ РФ, говорят местные власти. Наступление сопровождалось артиллерийским обстрелом города и высадкой десанта. Вознесенск был к этому готов: мосты были взорваны, в городе были вырыты рвы и перекрыты улицы, а огонь артиллерии координировался через мессенджер Viber. Атака была отбита, и российские силы отступили от города, говорится в репортаже. Фото: Ману Брабо для The Wall Street Journal

Испания продолжает задерживать яхты, которые связывают с российскими олигархамиВласти Испании задержали в порту Таррагоны недалеко от Барселоны мегаяхту Crescent, которая может принадлежать находящемуся под санкциями главе "Роснефти" Игорю Сечину, сообщает El Pais.Это уже третье судно за текущую неделю, которое подверглось проверке со стороны испанских правоохранительных органов.В понедельник главное управление торгового флота Испании задержало в порту Барселоны яхту Valerie, которую связывают с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, а во вторник на Майорке та же участь постигла яхту Lady Anastasia, владельцем которой СМИ называли директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.Crescent ходит под флагом Каймановых островов и зарегистрирована там же, однако, по данным источников El Pais и Reuters в испанской полиции, ее реальным владельцем может быть Сечин. Чтобы выяснить это наверняка, власти решили "временно удержать" яхту.Судно пришвартовалось в порту Таррагоны в ноябре прошлого года и намеревалось покинуть его 4 марта, но разрешение на отплытие так и не получило.В начале марта власти Франции конфисковали яхту Amore Vero, которая, по их данным, может принадлежать компании, связанной с Сечиным.По данным профильных ресурсов, 135-метровая Crescent является одной из самых больших яхт в мире, ее стоимость оценивается в 600 млн долларов.Судно было построено в 2017 году на верфи немецкой компании Lürssen.

СМИ: Америка поставит Украине камикадзе-дроныВ среду президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных 800 млн долларов в военной помощи Украине.Байден сказал, что, кроме прочего, в пакет помощи войдут беспилотные летальные аппараты - но не уточнил, какие.Источники телеканалов Си-эн-эн, Эн-би-си и издания Politico говорят, что США могут отправить Switchblade - барражирующие боеприпасы (известные также как камикадзе-дроны).Военные эксперты отмечают, что существуют две версии таких беспилотников - Switchblade 300 и Switchblade 600, и последняя оснащена противотанковыми снарядами.Пока не известно, какую модель может получить украинская армия.

Кадыров заявил о спасении спецназовцев под МариуполемВС РФ смогли прорвать окружение, в которое попали группы российских спецназовцев под Мариуполем, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров вечером в среду.Минобороны РФ ничего не сообщало об окружении подразделений специального назначения.DELFI не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Генштаб ВСУ заявил об уничтожении российской техники под ХерсономВ сводке украинского Генштаба о ситуации к 00:00 четверга, 17 марта, говорится, что в результате обстрела ВСУ Украины была уничтожена часть российской техники, стоявшей на аэродроме под Херсоном (город захвачен ВС РФ).Би-би-си не может подтвердить или опровергнуть эту информацию. Однако спутниковые снимки действительно показывают момент уничтожения вертолетов на аэродроме под Херсоном, показал анализ агентства Ассошиэйтед Пресс.

Конец войны, территориальная целостность, суверенитет: Зеленский о приоритетах на переговорах с РФВ традиционном видеобращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, назвав своими приоритетами на них завершение войны, гарантии безопасности для Украины, суверенитет страны и восстановление ее территориальной целостности.Зеленский также пообещал украинцам восстановить все разрушенные войной дома.Он обратился и к российским призывникам, воюющим в Украине, и призвал их сложить оружие.

Надпись "Дети" на асфальте перед театром в МариуполеНа спутниковых снимках Мариуполя, сделанных в понедельник 14 марта, перед фасадами здания драматического театра видны надписи "Дети" на русском языке.В среду это здание, где скрывались от обстрелов сотни мирных жителей, попала российская авиабомба, по заявлению городского совета.Минобороны РФ утверждает, что здание якобы заминировал и взорвал украинский "батальон "Азов" (на самом деле, "Азов" - это полк).

"Z, не продаvай Родину": надписи на дверях активистов в Москве На входной двери российской активистки Ольги Мисик появилась надпись: "Z, не продаvай Родину, с***". Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. "Да, дверь моей квартиры теперь выглядит так. Неплохое декоративное дополнение к стикеру 70-летию победы". "Полагаю, менты устали от того, что я не открываю им дверь, и решили оставить своеобразное послание. Жаль, что их никто за vандалиzм не осудит", - саркастически заметила Мисик. https://twitter.com/totonotusinorbe/status/1504214189405097993

Похищенного мэра Мелитополя обменяли на девять российских пленных срочниковМэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного российскими военными 11 марта, обменяли на девять российских пленных военнослужащих 2002-03 годов рождения.Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса президента Украины Дарья Заривная в эфире украинского телевидения."Это фактически дети, срочники, которых, по словам российского минобороны, в Украине нет, но весь мир снова видит, что они там есть", - добавила она.По ее словам, мэр пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал в ближайшее время вернуться к исполнению своих обязанностей.

Ситуация в Мариуполе в цифрах

Пентагон: российские военные думают о подкрепленииБрифинг Пентагона по состоянию на 16 марта, основные пункты:✅Продвижение российских войск в целом застопорилось, включая продвижение под Киевом. Со вчерашнего дня ощутимого прогресса достигнуто не было✅К этому дню Россия запустила по Украине более 980 ракет✅Российские военные направили в Украину 75% своих батальонно-тактических групп✅Россия обдумывает, насколько ее войскам необходимо подкрепление✅Российские военные корабли начали обстрел районов вокруг Одессы✅Военно-морской флот активизировался в северной части Черного моря

Джонсон: Путин должен понять, что он не может добиться успехаВ интервью политическому редактору Би-би-си Лоре Кунсберг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что "в одном важном смысле Путин уже потерпел неудачу".По словам Джонсона, президент России "не понимал, с чем он столкнется, когда введет свои войска в Украину", и не ожидал столь сильного сопротивления.Он обвинил Путина в совершении ряда военных преступлений на уровне, которого не было в Европе "со времен Третьего рейха, со времен Второй мировой войны".Джонсон сказал, что Великобритания хочет сделать больше и чувствует "агонию украинцев"."Путину нужно осознать, что сейчас он не может добиться успеха", - добавил британский премьер."Он не сможет сокрушить и завоевать Украину, потому что они показали свой несгибаемый дух. Так что… он должен уйти оттуда. Вместе со своими танками и броней"."И должно быть решение, которое уважает волю украинского народа. И Великобритания поддержит это решение", - добавил Борис Джонсон.

Кремль назвал непростительными слова Байдена про "военного преступника" ПутинаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "недопустимой и непростительной риторикой" слова президента США Джо Байдена, сказавшего, что президент Путин - военный преступник."Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", - цитирует официального представителя Кремля агентство ТАСС.

Власти Чернигова: погибших в очереди за хлебом уже 13Число погибших в результате обстрела очереди за хлебом в Чернигове выросло до 13 человек, сообщил начальник полиции области Владимир Нидзельский. Десятки человек получили ранения.По его словам, в районе 10 часов утра под обстрел попала многоэтажка в спальном районе Чернигова - снаряды попали в нее и в большую очередь людей, стоявших за хлебом.Первоначально сообщалось о 10 погибших.