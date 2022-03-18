ОНЛАЙН. Нападение России на Украину: Зеленский мобилизует Запад на борьбу с Россией

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 18 марта

Столтенберг исключает возможность активного участия НАТО в войне в УкраинеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключает возможность активного участия Североатлантического альянса в войне в Украине. Как заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Bild, он понимает разочарование украинского президента, "однако НАТО не станет воюющей стороной". При этом генсек подчеркнул: вторжение в Украину "было самой большой ошибкой Путина", который "абсолютно недооценил мужество украинцев и единство и силу НАТО". Йенс Столтенберг также выразил согласие с позицией канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступающего против дальнейшей эскалации войны в Украине. По словам Столтенберга, между командованием НАТО и российскими военными существует прямая линия связи, что служит предотвращению случайного начала ядерной войны, и в случае необходимости эта связь используется без промедлений.

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ССС- до СС с негативным прогнозом. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с ССС- до СС. На данный момент Москва, возможно, предотвратила дефолт по государственному долгу. Как объявило министерство финансов РФ, Россия выполнила выплату купонного дохода по европейским облигациям, сумма которых составила 117,2 млн долларов. В агентстве S&P заявили, что российский госдолг уязвим для неплатежей.

Израиль откроет в Украине полевой госпитальИзраиль откроет 22 марта в Украине полевой госпиталь "Кохав Меир", который будет находиться под охраной израильской стороны. Местом его дислокации станет город Мостиска Львовской области неподалеку от границы с Польшей. В госпитале планируется открыть родильное, терапевтическое и педиатрическое отделения, а также приемный покой, клиника первой помощи, рентгенологический кабинет, лаборатория и амбулатория, где будут вести прием врачи разных специальностей. В "Кохав Меир" уже отправлено 17 тонн оборудования и медикаментов. Интернет-портал "Вести", поясняет, что госпиталь назван в честь уроженки Украины Голды Меир, которая впоследствии стала премьер-министром Израиля, и что его название может быть переведено как "Путеводная звезда" и "Звезда (Голды) Меир".

Верещук попросила Красный Крест призвать Москву вывезти останки погибших российских военнослужащих в РоссиюМинистр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук попросила президента Международного комитета Красного Креста Петера Маурера призвать Москву вывезти останки погибших российских военнослужащих в Россию. По данным разведки США, за время войны, развязанной РФ, в Украине могли погибнуть более 7000 российских солдат и офицеров. Киев оценивает общие потери войск России в личном составе (погибшие, раненые и взятые в плен) примерно в 14 тысяч человек. Москва лишь однажды обнародовала число своих потерь: Минобороны РФ 2 марта сообщило о 498 погибших и 1597 раненых военнослужащих.

Фото: Одесса готовится к оборонеГруппировка российских войск, участвующая во вторжении в Украину со стороны Крыма, захватила Херсон и осаждает Николаев.Любое продвижение российских сил на этом направлении создает угрозу для Одессы, и в городе готовятся к обороне.

Путин изложил Эрдогану требования России к УкраинеВ четверг российский президент Владимир Путин позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и рассказал ему, какие именно требования предъявляет Россия к мирному соглашению с Украиной. Об этом пишет Джон Симпсон, редактор Би-би-си по международным делам.В течение получаса после окончания телефонного разговора я взял интервью у пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына. Калын был в составе небольшой группы официальных лиц, которые слышали разговор двух президентов.Российские требования делятся на две категории.Первые четыре требования, по мнению Калына, не слишком сложны в реализации. Главным из них является провозглашение нейтрального статуса Украины и отказ от вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский сам говорил об этом.Трудности будут со второй категорией. В разговоре с Эрдоганом Путин сказал, что для достижения соглашения по этим вопросам потребуются личные переговоры между ним и президентом Зеленским.Калын не стал вдаваться в детали по поводу этих вопросов, сказав лишь, что они касаются статуса Донбасса и Крыма.

Британская разведка: Контратаки ВСУ оттягивают российские силы от передовойМинобороны Британии выпустило новую сводку своей разведки с оценкой ситуации на театрах военных действий в Украине.В ней утверждается следующее:- Российская армия по-прежнему избегает передвигаться по пересеченной местности, не имеет контроля за воздушном пространством над Украиной и испытывает проблемы с наведением переправ;- Это осложняет снабжение передовых отрядов едой и топливом;- Непрекращающиеся контрактаки украинских сил заставляют российскую армию перебрасывать значительное число своих военных на защиту своих линий снабжения;- Что, в свою очередь, оттягивает силы от передовой.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1504595426963509251

"Мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти": Зеленский обратился к российским матерямВ своем традиционном ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский обратился к матерям российским солдат, перейдя на русский язык."Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли. И не вернули тела", - сказал украинский лидер."У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны тринадцать или сколько угодно ещё тысяч убитых российских солдат. Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти."

Бывший мэр Мелитополя рассказал Би-би-си о своем похищенииБывший мэр Мелитополя (сейчас город находится под контролем российских военных) в интервью Би-би-си рассказал о том, как его похитили и удерживали в российском плену.Иван Федоров был похищен шесть дней назад и в среду обменен на шестерых российских военнослужащих-срочников, попавших в плен к украинцам.По словам Федорова, военные, не говоря ни слова, увели его прямо из офиса, и у него не было никакой связи с внешним миром все то время, когда он находился в плену.Он рассказал, что его содержали в маленькой комнате под вооруженной охраной, но физической силы к нему не применяли.Оккупационные силы, взявшие под контроль Мелитополь, назначили собственного мэра, однако Федоров считает такую замену нелегитимной, поскольку он является законно избранным мэром, за которого проголосовало более 60% избирателей.

Палата представителей проголосовала за лишение России льготного режима в торговлеПалата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов (424 против 8) проголосовала за лишение России и Беларуси статуса наибольшего благоприятствования в торговле, имеющего также более прозаичное название "постоянные нормальные торговые отношения". Законопроект позволяет президенту устанавливать по своему усмотрению более высокие таможенные тарифы на товары из этих стран, а также расширяет его полномочия для введения против них санкций за нарушения прав человека.Закон еще должен быть принят Сенатом и подписан президентом, но наблюдатели никаких препятствий для его принятия не ожидают.

Канцлер Германии выступил против агрессии в отношении выходцев из РоссииКанцлер Германии Олаф Шольц выступил против любых проявлений агрессии в отношении выходцев из России, подчеркнув, что они не несут ответственности за войну против Украины, развязанную Владимиром Путиным. "Абсолютно неприемлемо, когда люди российского происхождения подвергаются оскорблениям или физическим нападениям. Это война Путина. Он один несет ответственность за нее", - написал канцлер в "Твиттере".https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1504507511281442819

Главное по итогам четверга, 17 марта✅По мнению Запада, застопорившееся наступление России в Украине говорит о том, что Киев может вынудить Россию перейти к позиционной войне✅Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "лично согласен" с Байденом в том, что Россия совершает в Украине военные преступления и что он не видит "осмысленных усилий" со стороны Москвы на пути мирных переговоров✅Байден решил предоставить Украине беспилотники-камикадзе американского производства, которые могут поражать вражеские цели с расстояния в десятки километров✅В результате обстрела из систем залпового огня "Град" рынка "Барабашово" в Харькове там загорелись торговые ряды, а при повторном обстреле один из прибывших на место спасателей погиб, а другой получил ранения✅Спасатели в Мариуполе сообщают о том, продолжающиеся российские обстрелы мешают им извлекать людей из-под развалин драматического театра, на который в среду были сброшены две сверхмощные бомбы. Под завалами до сих пор могут находиться до тысячи человек✅Костромская ГТРК сообщила о гибели сразу пяти военных в Украине, в том числе командира полка ВДВ, воевавшего под Иловайском в 2014 году.✅Москвичка была оштрафована на 30 тыс. рублей за то, что, как сказано в протоколе, находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды и значок, раскрашенные в цвета флага Украины, выражающих явно негативное отношение к Вооруженным силам России