ОНЛАЙН. Ночь в Украине без масштабных боев, вокруг России опускается "железный занавес"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

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Главное за последние часы

  • Владимир Зеленский в видеообращении раскритиковал НАТО за отказ установить над Украиной бесполетную зону.
  • Samsung остановил поставки бытовой техники, телефонов и чипов в Россию. Работу в России приостановили агентство Bloomberg, а также телеканалы CNN, CBS и ABC.
  • В Италии арестованы яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, попавших под санкции из-за вторжения России в Украину.
  • Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение "фейков" о действиях российских военных.
  • Путин подписал закон об уголовном наказании за "фейки" об армии.
  • В России заблокировали Twitter и Facebook.
  • Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирных жителей. Новый раунд переговоров — 5 или 6 марта.
  • НАТО обвинила Россию в применении кассетных бомб в Украине.
  • В МАГАТЭ опровергли обвинения России в адрес Украины о разработке ядерного оружия. Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил о готовности поехать в Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с АЭС на Украине.
  • НАТО не собирается закрывать небо над Украиной и не пошлет в страну своих военных.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 5 марта
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на эти выходные. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает правительство Германии. Второй раунд переговоров завершился 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей Украины из-под обстрелов.
https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-rossii-zablokirovany-nezavisimye-smi-i-socseti-kak-sledit-za-tem-chto-tam-proishodit.d?id=54122356
После девяти дней войны у Украины остается в строю большинство ее боевых самолетов и вертолетов, - сказал в пятницу агентству Reuters чиновник оборонного ведомства США. "Украинцы до сих пор сохранили значительное большинство своих воздушных сил: и самолетов, и вертолетов, и беспилотных систем, а также зенитных систем", - цитирует агентство пожелавшего остаться неназванным чиновника. О конкретном количестве самолетов и вертолетов собеседник агентства не говорит. Агентство отмечает, что эта живучесть авиации и ПВО Украины удивляет иностранных экспертов. По подсчетам Пентагона, Россия за девять дней войны выпустила по Украине, в том числе по аэродромам, радарам и зенитно-ракетным установкам, около 500 ракет, ее перевес в числе боевых самолетов и вертолетов огромен - и тем не менее, полного господства в воздухе армия России до сих пор не завоевала.
Сообщений о ночных обстрелах украинских городов на этот момент не поступало.
Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR): Украину после начала войны покинули 1,2 миллиона человек. Более половины беженцев перебрались в Польшу, множество украинцев находятся в Венгрии, Словакии, Молдавии и Румынии. В Латвию в первую неделю войны прибыло более тысячи человек.
Сингапур ввел санкции против России и стал первой в Юго-Восточной Азии страной, решившейся на такой шаг. Суть санкций: под них попадают четыре банка (ВТБ, Внешэкономбанк, Промсвязьбанк и банк "Россия"). Сделки с ними будут запрещены, а их активы в Сингапуре, если такие обнаружатся - заморожены; Сингапур запрещает своим финансовым организациям любые сделки с Центробанком и правительством России и принадлежащим им юридическим лицам; Запрет на экспорт касается военных товаров и любой высокотехнологичной продукции, которую Россия могла бы использовать против украинцев.
https://rus.delfi.lv/woman/zhizn/eho-vojny-nachalis-konflikty-mezhdu-latyshskimi-i-russkimi-shkolnikami?id=54120706
Фондовые рынки США и Европы закрыли неделю падением, тогда как цены на нефть продолжают расти. Это последствия атаки России на Украину, сообщает AFP. Курс евро к доллару США приблизился к самому низкому за два года уровню.
Telegram заблокировал каналы Russia Today (RT) в Европе, сообщает BBC. RT уже заблокировали Facebook, Twitter, YouTube и Tiktok. Ранее уже сообщалось, что Россия в пятницу также перекрыла доступ к Facebook и Twitter.
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-rige-sostoitsya-shestvie-vmeste-s-ukrainoj-vmeste-protiv-putina.d?id=54119336
По данным украинской полиции, в Харьковской области с начала войны погибли 188 человек. Среди них 122 гражданских лица, в том числе пять детей. Ранены 394 человека, в том числе 290 гражданских. Проверить эти сведения через другие источники пока невозможно.
Список компаний, которые перестают работать на российском рынке, продолжает расти. За последние часы в него вошли: Samsung (остановит поставки, в том числе чипов, смартфонов и бытовой техники) LVMH (концерн, который владеет крупнейшими брендами категории "люкс" - например, Hermès, Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton и т.д., закрывает магазины). Информация украинских телеграм-каналов о том, что из России уходит Coca Cola, пока не подтверждается.
Сообщений об активных военных действиях в Украине в ночь на субботу немного.
Delfi продолжает следить за развитием событий в Украине. Текстовая трансляция будет продолжаться все выходные.
Архив трансляции доступен здесь: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-vojna-v-ukraine-tekstovaya-translyaciya-za-4-marta.d?id=54116972

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