ОНЛАЙН. Ночь в Украине без масштабных боев, вокруг России опускается "железный занавес"

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 5 марта

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на эти выходные. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает правительство Германии. Второй раунд переговоров завершился 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей Украины из-под обстрелов.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-rossii-zablokirovany-nezavisimye-smi-i-socseti-kak-sledit-za-tem-chto-tam-proishodit.d?id=54122356

После девяти дней войны у Украины остается в строю большинство ее боевых самолетов и вертолетов, - сказал в пятницу агентству Reuters чиновник оборонного ведомства США. "Украинцы до сих пор сохранили значительное большинство своих воздушных сил: и самолетов, и вертолетов, и беспилотных систем, а также зенитных систем", - цитирует агентство пожелавшего остаться неназванным чиновника. О конкретном количестве самолетов и вертолетов собеседник агентства не говорит. Агентство отмечает, что эта живучесть авиации и ПВО Украины удивляет иностранных экспертов. По подсчетам Пентагона, Россия за девять дней войны выпустила по Украине, в том числе по аэродромам, радарам и зенитно-ракетным установкам, около 500 ракет, ее перевес в числе боевых самолетов и вертолетов огромен - и тем не менее, полного господства в воздухе армия России до сих пор не завоевала.

Сообщений о ночных обстрелах украинских городов на этот момент не поступало.

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR): Украину после начала войны покинули 1,2 миллиона человек. Более половины беженцев перебрались в Польшу, множество украинцев находятся в Венгрии, Словакии, Молдавии и Румынии. В Латвию в первую неделю войны прибыло более тысячи человек.

Сингапур ввел санкции против России и стал первой в Юго-Восточной Азии страной, решившейся на такой шаг. Суть санкций: под них попадают четыре банка (ВТБ, Внешэкономбанк, Промсвязьбанк и банк "Россия"). Сделки с ними будут запрещены, а их активы в Сингапуре, если такие обнаружатся - заморожены; Сингапур запрещает своим финансовым организациям любые сделки с Центробанком и правительством России и принадлежащим им юридическим лицам; Запрет на экспорт касается военных товаров и любой высокотехнологичной продукции, которую Россия могла бы использовать против украинцев.

https://rus.delfi.lv/woman/zhizn/eho-vojny-nachalis-konflikty-mezhdu-latyshskimi-i-russkimi-shkolnikami?id=54120706

Фондовые рынки США и Европы закрыли неделю падением, тогда как цены на нефть продолжают расти. Это последствия атаки России на Украину, сообщает AFP. Курс евро к доллару США приблизился к самому низкому за два года уровню.

Telegram заблокировал каналы Russia Today (RT) в Европе, сообщает BBC. RT уже заблокировали Facebook, Twitter, YouTube и Tiktok. Ранее уже сообщалось, что Россия в пятницу также перекрыла доступ к Facebook и Twitter.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-rige-sostoitsya-shestvie-vmeste-s-ukrainoj-vmeste-protiv-putina.d?id=54119336

По данным украинской полиции, в Харьковской области с начала войны погибли 188 человек. Среди них 122 гражданских лица, в том числе пять детей. Ранены 394 человека, в том числе 290 гражданских. Проверить эти сведения через другие источники пока невозможно.

Список компаний, которые перестают работать на российском рынке, продолжает расти. За последние часы в него вошли: Samsung (остановит поставки, в том числе чипов, смартфонов и бытовой техники) LVMH (концерн, который владеет крупнейшими брендами категории "люкс" - например, Hermès, Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton и т.д., закрывает магазины). Информация украинских телеграм-каналов о том, что из России уходит Coca Cola, пока не подтверждается.

Сообщений об активных военных действиях в Украине в ночь на субботу немного.

Delfi продолжает следить за развитием событий в Украине. Текстовая трансляция будет продолжаться все выходные.

Архив трансляции доступен здесь: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-vojna-v-ukraine-tekstovaya-translyaciya-za-4-marta.d?id=54116972