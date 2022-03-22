ОНЛАЙН: Новый прогноз о прекращении боевых действий, в Москве первый арестованный за "фейки"

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 22 марта

Харьковские коммунальщики добрались до квартиры заключенного концлагерей Бориса Романченко, погибшего в результате российского обстрела и пожара в девятиэтажке на Северной Салтовке Квартира 96-летнего мужчины и весь этаж выгорели дотла/

По ряду ключевых тем, связанных с ситуацией на Украине, просматриваются элементы прогресса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Украина теперь имеет статус ассоциированного члена Генеральной ассамблеи Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Это значит, что теперь Украина может эффективнее законодательно защищать украинский язык.

Польша предложит НАТО отправить миротворческую миссию в УкраинуПольский президент Анджей Дуда предложит НАТО план миротворческой миссии на самитте альянса, который пройдет 24 марта в Бросселе. Сообщается, что такая миссия может быть готова в течении "недели или месяца".Дания заявила о готовности присоединиться к миротворческой миссии, после того как польские власти заявили о таком предложении.

Франция отправляет Украине транспортные средстваФранция передала Украине 11 пожарных машин, 16 машин скорой помощи, 49 тонн медицинского и неотложного оборудования, пишет министерство иностранных дел Франции в твиттере.Транспорт и спецтехника будут переданы украинской службы по чрезвычайным ситуациям.https://twitter.com/francediplo/status/1506229645481586691?ref_src=twsrc%5Etfw

МИД РФ возмутился арестом блогера в Латвии за его оценки спецоперации в Украине "Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещен под стражу известный интернет-блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине", - заявили в МИД РФ. Об этом сообщает BELTA. https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/v-latvii-zaderzhan-prorossijskij-bloger-kirill-fedorov-alconafter.d?id=54170374

Под Киевом пропал известный фотожурналист Макс Левин, который сотрудничал с международными новостными агенствами. Последний раз он выходил на связь 13-го марта.

Сообщается, что во многих областях Украины одновременно объявлена воздушная тревога.

Дизайн-студия из Санкт-Петербурга "Люксорта-Сервис" подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ", чтобы запустить аналог ритейлера IKEA в РФ.

Российская певица Юля Чичерина, которая получила "паспорт ДНР", сняла украинский флаг со здания мэрии в оккупированном Энергодаре Запорожской области. Известно, что Чичерина выступила в Энергодаре перед российскими военными. Она "не желала выступать под флагом страны, связанной с военными преступлениями и инициировавшей против нее уголовное преследование".

Адвокатов Навального Вадима Кобзева и Ольгу Михайлову задержали около покровской колонии, посадили в автозак и увезли, сообщает «Новая газета».

Ситуация в Чернигове: окрестности разрушены полностью, пригород - на 60%. Во всем городе нет света. Как сообщает омбудсмен Людмила Денисова, из города выехала половина населения, а из около 130 тысяч оставшихся много больных и немощных.Во всем Чернигове света нет. Газ очень избирательно. Починить это невозможно из-за постоянных обстрелов. Большинство оставшихся черниговцев приспособились готовить еду на кострах в своих дворах под постоянными обстрелами.Из-за критического разрушения инфраструктуры для ремонта электро-, теплосетей городу необходимы запасные части, инструменты, комплекты для эксплуатации и ремонта оборудования.Денисова предупреждает, что выезды из Чернигова в сторону Киева заминированы. Кто рискует выезжать, использует "лесные тропы". Ими пока с трудом доставляют гуманитарную помощь. После потепления на улице эти тропы будут размыты и город останется в абсолютной блокаде.

The Guardian: завод Renault возобновляет работу в Москве, пока конкуренты уходят с российского рынка.

По морскому порту Николаева российские войска нанесли удар, инфраструктура значительно повреждена, сообщает Администрации морских портов Украины.

В некоторых украинских городах еды осталось на 3-4 дняВ некоторых городах Украины продовольствия хватит не больше чем на 3-4 дня, сообщает благотворительная организация "Корпус милосердия". По сообщению организации, гуманитарная система в Украине "полностью разрушена"."Одной из наших самых больших проблем сейчас является уязвимость цепочки поставок. Мы знаем, что в большинстве муниципалитетов в районах, где идут наиболее интенсивные боевые действия, хватает предметов первой необходимости, таких как продукты питания, на три-четыре дня", - сказал сотрудник "Корпуса милосердия" Стив Гордон, который находится в Харькове.По его оценкам, по меньшей мере 70% населения Харькова и Сум полностью зависит от гуманитарной помощи.

Страны Балтии планируют запретить российским кораблям заходить в свои порты.

Госдума разрешила наказывать за "фейки" о работе любых органов власти РФ за рубежом

В экопарке "XII Месяцев", что находится под Киевом, в условиях войны с произошло чудесное пополнение - там родился маленький зебренок. Он на удивление работников парка выжил: у его мамы есть молоко и она его кормит.

Вот так сейчас в Мариуполе

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/sud-priznal-alekseya-navalnogo-vinovnym-po-vsem-punktam-obvineniya.d?id=54171704

Марьинка, город недалеко от Донецка

Мариупольский горсовет утверждает, что российская авиация во вторник сбросила на город две сверхмощные авиабомбы. И без того пострадавший город подвергся еще большим разрушениям.Об этом пишет Би-би-си, добавляя, что не может подтвердить эту информацию.

Руководитель Киевской ОВА Александр Павлюк отметил, Киев – "очень большая проблема для России, и они сделают все, чтобы сюда зайти".

В Москве первый арестованный за "фейки"Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца 38-летнего Сергея Клокова — первого в городе обвиняемого в распространении “фейков” о действиях вооруженных сил.РИА Новости со ссылкой на суд сообщают, что Клоков - техник запасного пункта управления столичного главка МВД.Как сообщает ресурс "Сетевые свободы", адвокат обвиняемого Даниил Берман обжаловал решение суда.

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении еще один законопроект о «фейках»Этот документ предусматривает введение уголовной ответственности «за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом». Наказание - до 15 лет тюрьмы.

Министр финансов Нидерландов сообщила, что в стране заморожены российские активы почти на 400 миллионов евро.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко о работе медицинской сферы в условиях войны:– развернуты 2 полевых госпиталя, на подходе еще один;– к работе привлечены 155 иностранных медработников;– отработан гуманитарный коридор со странами ЕС, куда госпитализируют, в первую очередь, детей с онкологией (уже направили 139 детей);– после перенастройки логистических цепочек и привлечения к работе студентов вновь стали открываться аптеки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с потерями российских армии РФ во вторжении в Украину.

Новый митинг в Херсоне. Людей разгоняют

Буча и Гостомель сейчас находятся под контролем российской армии. Сейчас главная задача ВСУ - не дать россиянам перейти реку Ирпень, чтоб приблизиться к Киеву.Об этом в интервью Радио Свобода заявил руковдитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Харьков. Когда-то это была школа

Зеленский поговорил с Папой римскимВладимир Зеленский обсудил с Папой римским Франциском гуманитарную ситуацию в Украине."Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", — написал Зеленский.На второй день войны Папа Римский лично пришел в российское посольство в Ватикане, чтобы выразить озабоченность военными действиями России. В посольстве он провел около 30 минут — это стало беспрецедентным отклонением от дипломатического протокола.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1506210726700105731?ref_src=twsrc%5Etfw

Российские врачи в своей практике столкнулись с дефицитом более 80 препаратов, в том числе инсулина и детского нурофена.Об этом свидетельствует опрос 3317 врачей, проведенный с 14 по 21 марта профессиональным сообществом "Врачи.рф", пишут "Ведомости".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Украина имеет право проводить референдумы, но подчеркнул, что условия мира с РФ обсуждают делегации.

В Киеве слышны взрывы. Очень громкие и масштабные. В городе - воздушная тревога.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти заморозили в стране активы включенных в санкционные списки ЕС российских предпринимателей на более чем €800 млн.

В Москве завели первое дело о фейках о российской армииВ Москве Следственный комитет возбудил первое уголовное дело за распространение фейков о российской армии, сообщает проект "Сетевые свободы".Дело возбуждено против 38-летнего Сергея Клокова. 18 марта его арестовали по решению суда, которое было обжаловано.Клокову по новому закону грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве задержали монаха по подозрению в помощи РоссииВ Киеве полиция задержала 41-летнего мужчину, назвавшегося монахом одного из храмов, который подозревается в разведывательно-диверсионной деятельности.Полиция задержала его на станции метро. Из квартиры задержанного изъяли некие доказательства, которые, по мнению полиции, доказывают, что задержанный помогал российской армии.“Кроме того, в телефоне подозреваемого есть переписки с абонентами России с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов”, — заявили в полиции.

Активные боевые действия прекратятся не позже чем через 2-3 недели.Такой прогноз сделал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в эфире национального телемарафона."Я даю две или три недели на прекращение активных боевых действий, потому что просто не будет чем у россиян воевать. У них накапливаются проблемы как снежный ком, когда они сработают мы посмотрим", - заявил Арестович, уточнив, что такой прогноз он считает "оптимистичным". «Я когда говорю три недели – это оптимистичный прогноз (для России - Ред.), это если они удержат управление, смогут пополнить тылы резервами. Может быть для них все намного хуже», - сказал Арестович.Отметим, что Арестович называет такие сроки окончания активной фазы боев не впервые. Еще 18 марта Арестович заявлял, что активная фаза войны закончится через 2-3 недели. И в конце апреле киевляне, которые эвакуировались из города, смогут вернуться в Киев.

В Луганской области города находятся под постоянным огнем, но с украинским флагом. "Враг не продвинулся. Города под огнем, но с украинским флагом... Шли бои в Рубежном, Попасной и Кременной, враг не прекращает попытки совершить прорыв именно в этих населенных пунктах, однако безуспешно", - написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и добавил, что за сутки украинские защитники уничтожили 300 захватчиков.

Oriflame заявила, что останавливает инвестиции в Россию и возможность покупки своей продукции онлайн для незарегистрированных покупателей из России

Литва выступила с предложением о приостановке в связи с войной в Украине членства РФ и Беларуси в ЮНЕСКО.

Датская Maersk - крупнейшая в мире компания, занимающаяся контейнерными перевозками, сообщила о приостановке приема новых заказов и фактическом прекращении работы в России.

Песков не стал называть дату продолжения переговоров РФ и Украины, сославшись на плавающий график. Он также подчеркнул, что позиция России на переговорах сформулирована устно и письменно, документы получены Киевом, планов опубликовать их нет, передает ТАСС.

Власти Крыма готовы предоставить убежище яхтам, чтобы спасти от массового задержания, организованного западными странами, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis приостановила начало новых клинических исследований в России, сообщает ТАСС.

В Северодонецке обстреляли магазинВ Северодонецке обстреляли магазин, есть жертвы, пишет глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Накануне в Харькове снаряд попал в супермаркет, где в очереди находились десятки человек.

Украину с 24 февраля покинули 3 528 346 человек.Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.Более 2 млн из них выехали из страны через границу с Польшей.

Последствия вчерашнего обстрела района Славянского железнодорожного вокзала.

Россия потеряла 78 самолетов из-за санкций, зато перевела в свой реестр 800 чужих самолетовРоссия потеряла 78 самолетов, которые были арестованы за рубежом из-за санкций, сообщили в Минтрансе. При этом в российский реестр внесли около 800 самолетов.В марте в России начал действовать закон, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российский компаний. Таким самолетам выдают российский сертификат летной годности.

Вот так сейчас выглядит здание управления СБУ по Херсонской области.

Жителям Закарпатья приходят SMS c антивенгерскими сообщениямиФото телефона с соответствующим сообщением опубликовал политолог Михаил Басараб."Украина для украинцев! Слава нации! Смерть врагам! Мадяров на ножи", — говорится в тексте сообщений.Басараб пишет, что эти смски рассылаются агентами российских спецслужб, чтобы спровоцировать среди украинцев агрессию против венгров и Венгрии.

Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов передает Нобелевскую Медаль в пользу украинских беженцев. "Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", — сообщил Муратов.

Россияне увеличили артобстрелы Харькова и прощупывают оборонуОб этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в национальном эфире, рассказывая информацию о ситуации за сутки."В Харькове увеличили артиллерийские обстрелы. Мы зафиксировали 84 таких попыток. Пострадали районы Салтовки, Большой Даниловки, Холодной Горы, район ХТЗ, также активность врага была в городе Дергачи, Циркуны, в Чугуевском направлении. Под Чугуевым наши военные сбили вражеский самолет, сегодня утром был сбит БПЛА. Враг на некоторых участках пытается прощупывать нашу оборону. Но еще на дальних подступах ВСУ уничтожают врага", — говорит Синегубов.Он анонсировал на завтра организацию "зеленого коридора" в Изюм. "Это критическая сейчас точка. Последние три раза, когда пытались, оккупант нам не подтверждал. У нас автобусы и груз готов", — заявил он.

О ситуации в Мариуполе27-летняя Виктория бежала из осажденного Мариуполя. В интервью Би-би-си она рассказала, как ей пришлось оставить семью."Мой город полностью разрушен, — говорит Виктория, когда рассказывает о ежедневных обстрелах. — Люди остаются в подвалах, но и это небезопасно. Бомбят так сильно, что и подвалы уничтожаются".По ее словам, у многих людей нет еды и воды: "Трое моих знакомых детей умерли от обезвоживания. На дворе 21 век, а дети в моем городе умирают от обезвоживания или голодают".Виктория не смогла помочь выбраться другим членам своей семьи и отчаянно пытается помочь им с эвакуацией."Я останусь в Украине и попытаюсь спасти свою семью в Мариуполе. В Мариуполе моя жизнь, и я не понимаю, почему я должна уехать из своего города и из своей страны из-за России", — сказала она.

Потери российских войск в Украине по данным Генштаба ВСУМинобороны Украины: за сутки российские потери среди военных составили около 300 человек.Министерство обороны Украины сообщило, что, по подсчетам ведомства, на 22 марта потери российской армии среди военных составляют около 15 300 человек.Вчера Минобороны сообщало, что потери российской армии составляют около 15 тысяч человек.Минобороны Украины засчитывает в число российских потерь и погибших, и раненных военных.Российское минобороны отчитывалось о потерях только один раз — 2 марта. Ведомство сообщило, что в Украине погибли около 500 российских солдат.

Мэр Славянска Лях подтвердил обстрел района железнодорожного вокзала города вчера вечером. По его данным жертв нет.

Британская разведка подтвердила применение Россией гиперзвуковых "Кинжалов" в войне в Украине. Там полагают, что "РФ, скорее всего, использует "Кинжалы", чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в военной кампании "на земле". При этом в британской разведке считают, что "применение "Кинжалов" вряд ли существенно повлияет на ход кампании РФ в Украине"

В Ужгороде задержали группу диверсантов, которые, как считают спецслужбы, готовили покушение на президента Зеленского и беспорядки в правительственном квартале Киева. Информацию о задержании подтвердил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита. Журналист Виталий Глагола сообщил подробности истории: по данным спецслужб, под видом отряда территориальной обороны диверсанты должны были выдвинуться в Киев, и там устроить диверсии правительственном квартале, в том числе и покушение на Зеленского. По словам Глаголы, в группу входили около 25 человек. Задержание произошло 21 марта.

Вопрос о компромиссах, которые могут достигнуты на переговорах между Украиной и Россией, должен быть вынесен на всеукраинский референдум. Об этом в интервью Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Новая газета"."Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов.А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией", — подчеркнул он.Речь, отмечает Зеленский, идет компромиссах по поводу территорий Донбасса и Крыма, а также гарантий безопасности. Президент отметил, что Украина вряд ли уже сможет присоединиться к НАТО, потому что в альянсе "боятся России". Поэтому, считает украинский лидер, Киев может рассмотреть и другие гарантии безопасности, в том числе, от отдельных стран-участниц НАТО.

Украинские беженцы характеризуют жителей Латвии как добрых и отзывчивыхВоенные беженцы с Украины, перебравшиеся в Латвию, характеризуют местных жителей как добрых и отзывчивых. Об этом свидетельствуют данные, полученные агентством LETA возле Центра поддержки беженцев в Риге.

Британия обвинила Кремль в телефонных провокациях против министровПравительство Великобритании открыто обвинило Россию в организации провокационных звонков, касавшихся войны в Украине, которые пранкеры делали британским миристрам.На прошлой неделе министр обороны Бен Уоллес и глава МВД Прити Патель заявили, что им звонили самозванцы.Позже в резиденции премьер-министра признали, что подобная провокация была совершена и в отношении министра культуры Надин Доррис.

VK заблокировал страницы оппозиционеровПо требованию Генпрокуратуры ВК заблокировал страницу оппозиционера Ильи Яшина.Также о блокировке своей страницы рассказал и паблике соратников Навального.Яшин является депутатом Красносельского округа Москвы.Ранее социальная сеть ВК заблокировала аккаунты многих независимых СМИ, а также паблик фанатов политолога Екатерины Шульман.

Чернигов остался без электричества и водыЧернигов 22 марта полностью остался без электроснабжения и воды, сообщает глава областной администрации Вячеслав Чаус.Он утверждает, что из-за обстрелов в городе нет электричества, а также обесточена насосная станция — так что и воды тоже нет. Аварийные коммунальные службы работают, чтобы попытаться восстановить коммуникации.Ситуация в городе и без того очень сложная: Чернигов постоянно обстреливают, артиллерийские снаряды долетают почти до центра города. Безопасного выезда из города нет. Жители, рискуя жизнью, ищут способы самостоятельно выбраться.

Разрушения с начала войныС начала войны в Украине повреждено около 3780 жилых домов, полностью уничтожено 651 здание, сообщил заместитель председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш.Эта статистика, уточняет Примуш, фиксирует только те случаи, в которых спасатели могут полностью оценить объем ущерба, не подвергая опасности свои жизни. И в эту статистику не входят территории, занятые российскими войсками, где оценить разрушения невозможно.Реальные масштабы разрушений куда больше, подчеркнул Примуш.

Правительство Великобритании готовится временно взять в управление британское подразделение розничных поставок ПАО "Газпром". Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, "Газпром Маркетинг энд Трейдинг Ритейл Лтд" станет главным кандидатом на попадание в специальный административный режим Великобритании. Работу компании, в случае ее перехода в режим особого управления будет обеспечивать Teneo Inc. Но назначение администратора требует нормативного и юридического одобрения. Газпром обеспечивает до 20% потребностей Британии в газе.

Ирина Верещук о работе гуманитарных коридоров.Планы работы гумкоридоров на 22 марта по заявлению Верещук:- Бердянск-Запорожье. Место сбора — спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе 27- Мангуш-Запорожье. Место сбора — село Юрьевка, Мелекинского сельсовета, пансионат "Смена"- Никольское-Запорожье. Место сбора — школа №2, ул. Парковая, 23Автобусы будут поданы к местам сбора с 9 до 10 утра."Мы понимаем, что мест для всех не хватит, поэтому просим приходить к автобусам организованно, в соответствии с инструкциями наших работников на местах", — сказала Верещук.

В Покровске Донецкой области из-за вечернего обстрела ранены три человека. Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин. По его данным погибших нет. Какой объект попал под огонь и есть ли разрушения, Требушкин не уточнил. Телеграм-каналы отмечают, что Покровск (бывший Красноармейск) находится в тылу украинских войск. Близ границы с Днепропетровской областью. То есть география обстрелов на Донбассе расширяется.

Как работать с Россией и Беларусью и не попасть под санкции?Санкции против России и Беларуси вызвали смятение и массу вопросов среди предпринимателей, говорят представители банков. Переводы в эти страны и из них сейчас тщательно проверяются, и потому идут очень долго. Если выяснится, что сделка косвенно связана с кем-то, кто попал в санкционный список, это может создать массу проблем в будущем.

Долгий мир отменяется? Означает ли трагедия Украины, что мы вступаем в эпоху войнВ первой половине XXI века может разразиться глобальная война с десятками миллионов жертв, которая отбросит человечество в прошлое. Такой прогноз построил еще в 2016 году известный риск-менеджер Нассим Талеб на основе математического анализа динамики вооруженных конфликтов за последние 500 лет. Кажется, его предсказание сбывается у нас на глазах. Но самый известный оптимист современности, психолог и социальный комментатор Стивен Пинкер придерживается другого мнения.

Россияне забрали из банков рекордную сумму с 2008 годаСредства населения в российских банках в феврале 2022 года сократились на 3,5% или на 1,2 трлн рублей.В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса (тогда сокращение составило 6%, или 354 млрд руб.). Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор Центрального банка.Также это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года в абсолютном выражении (самые ранние доступные данные).Как отмечает в своих материалах ЦБ, отток денег пришелся в основном на последнюю неделю февраля. "Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность", — говорится в материалах ЦБ.

Премьер Японии осудил РФ за выход из консультаций по мирному договоруПремьер-министр Японии Фумио Кисида раскритиковал решение министерства иностранных дел России прекратить консультации по мирному договору. Позиция официальной Москвы является "несправедливой" и "абсолютно неприемлемой", заявил глава японского правительства в понедельник, 21 марта. Действия РФ "силой и в одностороннем порядке изменяют статус-кво", приводит слова Кисиды агентство AFP.Ранее в тот же день МИД России объявил о выходе из переговоров с Японией. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Япония занимает "откровенно недружественные позиции" и стремится нанести ущерб интересам РФ. Кроме того, Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Япония вслед за Евросоюзом, США и рядом других стран ввела санкции в отношении России в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом, чтобы защищать Украину (Ломаченко вступил в ряды теробороны). В связи с этим, Камбосос проведет бой в Австралии 5 июня с Дэвином Хэйни. Джордж Камбосос с пониманием отнесся к решению Василия Ломаченко не покидать Украину во время войны с Россией. "Василий Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. И однажды, когда я вытру пол Девином Хэйни, мы проведем бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог", — написал Камбосос в Twitter.

Минобороны РФ рассказало об уничтожении "Байрактара"Прошел утренний брифинг министерства обороны России.Главное:- российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар";- Россия за сутки нанесла удары по 137 военным объектам Украины;- российские вертолеты уничтожили ночью девять украинских танков, семь БМП и БТР;- всего с начала военных действий уничтожены 230 беспилотников и 181 зенитный ракетный комплекс.В условиях военного времени проверить эту информацию не представляется возможным.

Снова задержания яхтФинская таможня задержала 21 яхту, которая может принадлежать российским бизнесменам, находящимся в санкционном списке.Сейчас Финляндия проверит, кому на самом деле принадлежат суда. Если подозрения подтвердятся, это имущество может быть заморожено из-за санкций Евросоюза.

Термобарические боеприпасыНа этих кадрах, верифицированных Би-би-си, видно, как пророссийские сепаратисты применяют термобарические боеприпасы в ходе войны в Украине. Видео снято сепаратистами самопровозглашенной "ДНР" и опубликовано "народной милицией ДНР".На нем видны снаряды, выпущенные из реактивной системы залпового огня ТОС-1А российского производства.Термобарическое оружие вызывает гораздо большие разрушения по сравнению с обычным.https://twitter.com/RALee85/status/1505457731913887746?ref_src=twsrc%5Etfw

Красный Крест проводит в Украине одну из крупнейших операций в своей историиС точки зрения бюджета операция Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине оказалась одной из крупнейших за историю организации. Об этом рассказал президент МККК Петер Маурер в интервью украинскому изданию "Сегодня"."Просто для сравнения — за последние восемь лет мы тратили примерно 75 млн швейцарских франков в год. И таким же был наш бюджет на Украину — 75 млн швейцарских франков. Мы увеличили — до 155 млн [швейцарских франков], вдвое, фактически — бюджет на Украину. Наши доноры были очень щедры — в результате в настоящий момент нам доступны больше 250 млн [швейцарских франков]…Таким образом, у нас будет возможность достаточно значительно увеличить нашу активность", — сказал он.По словам Маурера, бюджет двух других крупных операций — в Сирии и Афганистане — составлял около 180-190 млн швейцарских франков для каждой.

Зеленский в своем интервью "Суспильному" коснулся еще одного вопроса, который поднимается на переговорах с Россией — прав русского языка и вообще нацменьшинств.Он заявил, что готов договариваться с РФ по этому вопросу. Его поднимает, по словам президента, не только Россия, но и Венгрия. "Я считаю, что о таких вещах мы можем договориться, и они должны быть человеческими. Нельзя требовать: "Смотрите, у нас есть такое меньшинство". Мы называем уже не меньшинства, а сообщества. И говорят, например: "Вот была у них там школа, они разговаривали, например, на венгерском, русском".Вопросы зеркального отношения, зеркального уважения. О таких вещах мы говорим, я считаю, что это вещи нормальные", — заявил украинский президент.То есть, судя из его слов, он допускает открытие в Украине школ с русским и венгерским языком обучения (а также, видимо, других нацменьшинств, который Зеленский именует сообществами). Отметим, что реализация этих норм потребует изменения украинского законодательства.Также характерно, что вчера Украина присоединилась к Европейской федерации национальных языковых институтов, которая официально продвигает многоязычие и уважение языков нацменьшинств.

Олимпийский чемпион России по плаванию Евгений Рылов лишился спонсорского контракта со Speedo после того, как на прошлой неделе посетил митинг и праздничный концерт в "Лужниках" с участием Владимира Путина, сообщает новостной сайт insidethegames со ссылкой на заявление компании.

Офис Генпрокурора Украины: с начала войны в стране погибли 117 детей. Более 155 детей были ранены. Эти данные не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела в местах, где ведутся активные боевые действия и на временно занятых российскими войсками территориях.

После того, как Россия признала Meta Platforms (владельца Facebook и Instagram) "экстремистской организацией", российским СМИ запрещено демонстрировать логотипы Meta, Facebook и Instagram. Кроме того, СМИ должны маркировать Meta как запрещенную в стране организацию.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, с начала войны в стране частично повреждены около 3780 жилых домов, полностью уничтожен 651 жилой дом. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на брифинг главы ГСЧС Украины Романа Примуша. При этом, по его словам, эта статистика отражает лишь те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь, и в нее не входят оккупированные территории. Поэтому масштабы разрушений в реальности значительно больше.

Оперативная сводка Министерства обороны Украины по ситуации на утро 22 марта. Краткое содержание (напоминаем, что проверить эту и другую официальную информацию не представляется возможным). Существенных изменений в характере боевых действий и позициях сторон нет. Поражено более девять воздушных целей: один самолет, шесть "беспилотников" и два вертолета. ВСУ отбили 13 атак и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. ПВО поразила две воздушные цели противника. Потери личного состава российской армии составили около 300 человек. В Ахтырском районе Сумской области около 300 российских военнослужащих отказались выполнять приказ на ведение боевых действий. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/280626487583144&show_text=true&width=500

Ассоциация саперов Украины заявила, что, по их подсчетам, на 82,5 тыс. кв.км территории Украины, по предварительным или уже подтвержденным данным, есть взрывоопасные предметы. Общая площадь Украины с учетом Крыма, а также территорий непризнанных ДНР и ЛНР, составляет более 600 тыс кв.км.

https://rus.delfi.lv/news/daily/europe/es-odobril-pervuyu-obschuyu-strategiyu-bezopasnosti-i-oborony.d?id=54170354

Популярный YouTube-блогер из Риги Кирилл Федоров, известный под ником Alconafter, 17 марта был задержан сотрудниками латвийских правоохранительных органов. Предполагается, что задержание связано с высказываниями Федорова в поддержку агрессии России в Украине, Delfi пока не удалось получить комментарии Госполиции Латвии.

Почему Мариуполь так важен для России? Отвечает Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности. Самый обстреливаемый город в войне России в Украине является ключом к военной кампании Москвы. Но почему? Обеспечение сухопутного коридора между Крымом и Донбассом. Мариуполь стоит на пути российских войск, продвигающихся с Крымского полуострова на северо-восток в попытке соединиться со своими союзниками - пророссийскими сепаратистами в Донбассе. Удушение украинской экономики. В обычное время Мариуполь - ключевой центр экспорта украинской стали, угля и кукурузы, которые идут покупателям на Ближнем Востоке и за его пределами. Потеря Мариуполя станет серьезным ударом по тому, что осталось от украинской экономики. Возможности для пропаганды. В Мариуполе базируется батальон "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России), в состав которого входят крайне правые радикалы, в том числе неонацисты. Хотя они составляют ничтожную часть боевых сил Украины, это дало Москве повод заявить населению России, что российские солдаты, отправленные воевать в Украину, находятся там, чтобы избавить ее от неонацистов. Повышение морального духа. Победа России в Мариуполе позволит Кремлю показать населению - через подконтрольные государству СМИ, - что Россия достигает своих целей и добивается прогресса в Украине. Но для украинцев потеря Мариуполя стала бы большим ударом.

Delfi продолжает текстовый онлайн, посвященный событиям в Украине. О масштабных боевых действиях в ночь на вторник не сообщается. Главные новости к этому часу. По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 975 мирных жителей, в том числе 75 детей. Россия передала в Международный Красный Крест данные о более чем 500 военнопленных украинцах. Украинские власти отвергли ультиматум минобороны России о сдаче Мариуполя. Минобороны России признало удар по торговому центру в Киеве. Ведомство утверждает, что он не работал и что там хранились боеприпасы. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews.