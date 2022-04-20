ОНЛАЙН. Новый ультиматум России защитникам Мариуполя, Запад обещает больше артиллерии для Украины

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.



Война в Украине: 20 апреля

Парламент Финляндии сегодня начнет обсуждение вопроса вступления страны в НАТОПарламент Финляндии - Эдускунта - в среду приступит к обсуждению вопроса о вступлении страны в НАТО, сообщают европейские СМИ.Для инициирования процесса вступления в Североатлантический альянс "за" должно проголосовать подавляющее большинство членов 200-местного парламента.Согласно данным финских СМИ, в настоящее время около 100 членов готовы проголосовать за присоединение к НАТО, 12 парламентариев выступают против. Остальные ждут начала дебатов, чтобы определиться с позицией.Ранее в апреле финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия в течение ближайших недель примет решение о том, следует ли ей вступать в НАТО.До этого издание The Times со ссылкой на официальные лица США сообщало, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом.

Пентагон: РФ пополняет силы, атаки в районе Изюма и Донецка – только "прелюдия"Наступательные операции российской армии в районе Изюма и Донецка предшествуют более масштабным атакам, считают в Министерстве обороны США. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на выступление высокопоставленного чиновника Минобороны США на закрытом брифинге для журналистов."Мы видели, что некоторые ограниченные наступательные операции начались к юго-западу от Донецка и к югу от Изюма. Мы считаем, что это прелюдия к предстоящим большим операциям", - сказал чиновник.На уточнение по поводу стратегии наступления российских войск чиновник Минобороны США отметил, что речь идет о смешанном подходе, когда армия РФ совершает воздушные и дальнобойные атаки для разрушения инфраструктуры."Они продолжают пополнять свои силы, доукомлектовывая подразделения. За последние 24 часа они добавили еще 2 батальонные тактические группы. Сейчас мы насчитываем их 78 внутри Украины", - пояснил представитель министерства.Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что войска РФ спешат с подготовкой наступления на восток для того, чтобы к Пасхе получить хоть какие-то тактические достижения. По данным Буданова, российские военные сконцентрировали усилия на определенных участках "прорыва", в том числе – на Изюме.

Чехия займется ремонтом поврежденной украинской бронетехникиЧешские оборонные предприятия будут ремонтировать украинскую бронетехнику и вести ее сервисное обслуживание. Минобороны страны заявляет, что мелкий ремонт будут осуществлять сами украинцы на месте, а капитальный - чешские компании. Об этом пишет Reuters. Первый контракт будет включать ремонт советских танков Т-64, пострадавших в боях или находившихся в консервации и нуждающихся в полном восстановлении.Ремонтировать украинские танки также будут на чешских производствах в Словакии.Связано ли такое решение с тем, что Россия постоянно бомбит ремонтные и бронетанковые заводы в Украине - не уточняется.

Главное к утру 20 апреля. Начался 56-й день войны.Коротко об основных новостях последних часов.✅Если верить утренней сводке украинского генштаба, существенных перемен на фронте нет. Россияне постоянно обстреливают и бомбят позиции украинцев на Донбассе, атакуют, пытаются нащупать слабые места, на севере региона стараются продолжить наступление, но без больших успехов.✅Сергей Волына, командир украинской бригады морской пехоты, остатки которой сражаются в окружении в Мариуполе, призвал лидеров США, Британии, Турции и Украины договориться с Россией и спасти его бойцов и остающихся с ними на территории завода "Азовсталь" мирных жителей.✅Пентагон объявил, что Украина уже получила боевые самолеты - но не от США, а от других стран НАТО. Какие самолеты и сколько, не сообщается.✅Президент США Джо Байден, по данным прессы, в ближайшие дни объявит еще об одном пакете помощи Украине на сумму около 800 млн долларов, и этот пакет будет включать артиллерию и снаряды.

За время войны в Украине погибли 205 детей - генеральная прокуратура УкраиныЗа 55 дней войны в Украине погибли 205 детей и 373 ребенка получили ранения. Об этом сообщает утром в среду канал "Украина 24" со ссылкой на офис генпрокурора.

Норвегия отдала Украине 100 "Мистралей"Министерство обороны Норвегии объявило, что передало Украине 100 зенитных ракет "Мистраль"."Мистраль" - это небольшая зенитная ракета ближнего боя, с потолком до шести километров и радиусом действия до семи километров. Она может запускаться с переносного комплекса или с комплекса, установленного, например, на бронемашине или на вертолете.

Производитель дронов Switchblade передаст Украине 100 беспилотниковАмериканская компания AeroVironment, производитель дронов-камикадзе Switchblade, передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon и услуги по обучению - министерству обороны и Силам териториальной обороны Украины. Об этом пишет издание AeroVironment.Как отмечается, это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных помех, чтобы обеспечить точную и быструю разведку удаленных, недоступных районов динамично меняющегося поля боя.Quantix Recon сочетает преимущества многороторного дрона с дальностью, быстротой и эффективностью беспилотного самолета с фиксированным крылом. Этот БПЛА может изучить до 1,6 квадратных километров за 45-минутный полет на одной батарее.

Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко пишет, что эта ночь впервые за долгое время - он даже не может вспомнить, за какое именно - прошла без воздушных тревог.

В Мариуполе ведутся уличные бои, РФ готовится усилить наступление на Донбассе. Карта боевых действий в УкраинеВ ночь на 20 апреля американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что по данным российских и украинских официальных лиц, новый этап российского вторжения в Украину начался 19 апреля. Об этом институт сообщает в Facebook, , пишет Страна.ua. Также указывается, что российские силы, вероятно, продолжат наступление на юго-восток от Изюма, на запад от Кременной и Попасной и на север от Донецка через Авдеевку. По информации организации, российские силы, вероятно, увеличат масштабы наземных наступательных операций в ближайшие дни, но пока еще слишком рано говорить о том, насколько быстро они это сделают и насколько масштабными будут эти наступления."Минобороны России выдвинуло очередное требование о сдаче украинских бойцов полка "Азов", от которого защитники Мариуполя отказались. Украинские силы сохранили свои позиции на заводе и продолжили ограниченные уличные бои в центре Мариуполя", - пишет институт. Также сообщается, что 19 апреля российские войска активизировали наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. В течение последних суток огонь российской артиллерии велся по Попасной, Рубежному, Лисичанску и Северодонецку, а также обстреливались различные населенные пункты Донецкой области.По данным института, 19 апреля российские войска продолжали обстрел населенных пунктов в Харьковской области и частично блокировали город Харьков.На юге 19 апреля российские войска продолжили боевые действия под Александровкой без существенных территориальных изменений.https://www.facebook.com/InstitutefortheStudyofWar/posts/10160106326241810&show_text=true&width=500

РФ может нанести удары по железной дороге и мостам, чтобы замедлить поставки западного оружия в Украину - CNNРоссияне могут начать массовые обстрелы путей сообщения, чтобы затруднить поставки западного оружия в Украину. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя американского министерства обороны.По словам чиновника, российские силы нечасто наносили удары по движущимся целям, таким как колонны техники или железнодорожные составы, но они могут попытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, по которым в страну доставляются оружие и припасы."Даже если русским удастся нанести удар по этим маршрутам, они не смогут полностью остановить поставки. Просто их слишком много", - считает собеседник CNN.Напомним, США отправят в Украину еще семь самолетов с вооружением в ближайшие сутки.

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало карту поврежденных и разрушенных зданий Мариуполя. Карта создана на основе спутниковых снимков города, актуальность данных - 5 апреля. Чем интенсивнее оттенок красного, тем сильнее разрушения.

Россияне прощупывают оборону украинцев на Донбассе - украинский генштабГенеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке в среду сообщает о нескольких атаках и попытках наступления россиян на фронте в Донбассе, о постоянных обстрелах и местных боях.Коротко основное из сводки:✅Россияне продолжают попытки наступать на востоке и одновременно наносят ракетные удары по военным объектам инфраструктуре по всей территории Украины✅Продолжаются обстрелы и частичная блокада Харькова; в этом районе россияне проводят перегруппировку и пополняют запасы.✅Была попытка россиян продвинуться от Изюма на юг, то есть продолжение попыток окружить Славянск и Краматорск и всю группировку украинских войск. Чем закончилась - генштаб не пишет.✅Дальше на юг россияне обстреливают линии обороны украинцев и ищут в них слабые места.✅Продолжаются бои в Попасной и Марьинке. Продолжается и осада "Азовстали" в Мариуполе.✅Всего в Донецкой и Луганской областях за сути были отбиты десять атак россиян, уничтожены 11 танков, двадцать восемь единиц легкой бронетехники и одна артиллерийская система. Кроме того, украинцы сбили один самолет, один вертолет, шесть дронов и одну крылатую ракету.

Экс-глава МИД ФРГ признал ошибки относительно "Северного потока - 2"Бывший министр иностранных дел и экс-министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль признал личные просчеты в связи с германо-российским проектом "Северный поток - 2". Многие, и не только немцы, исходили из того, что за счет тесных торговых отношений с Россией можно интегрировать ее в европейские институты, пояснил Габриэль. Однако "восточные европейцы всегда называли это иллюзией - и они были правы", признал политик.

Город Николаев на юге Украины подвергся обстрелу в ночь на среду. Об этом сообщил в Telegram города Александр Сенкевич. Он призвал жителей не подходить к окнам и находиться в безопасности. Жители города сообщали в соцсетях о нескольких пожарах, возникших в результате обстрела. Данных о разрушениях или жертвах пока нет.

Британская разведка: Украина отражает многочисленные атаки России в ДонбассеМинистерство обороны Великобритании опубликовало очередную оценку ситуации на войне России против Украины, где самые активные события проходят в Донецкой и Луганской областях. Вот основные выводы британской разведки:✅Украинские войска отражают многочисленные попытки армии РФ атаковать;✅Продолжают усиливаться российские обстрелы на линии соприкосновения между подконтрольной Украине частью Донбасса и захваченными регионами;✅Действиям России все еще мешают "природные, логистические и технические сложности", которые она уже испытывала во время этой войны. Британские военные также отмечают, что оказывающие им сопротивление украинцы имеют высокую мотивацию;✅Россия прибегает к "неизбирательным атакам" в осажденном Мариуполе. По данным министерства обороны Великобритании, это свидетельствует о неспособности Москвы решить свои задачи с нужной ей скоростью.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1516488853187710984

Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о восстановлении прямой связи между Государственной инспекцией ядерного регулирования и Чернобыльской атомной электростанцией (ЧАЭС). "Это очень хорошая новость, что регулирующий орган теперь может напрямую связываться со станцией, когда это необходимо", - цитируются в заявлении МАГАТЭ слова гендиректора агентства Рафаэля Мариано Гросси. В сообщении также говорится, что Гросси планирует в конце апреля возглавить миссию экспертов МАГАТЭ в Чернобыль для радиологической оценки, доставки туда жизненно важного оборудования и ремонта систем удаленного мониторинга агентства.

Большинство европейцев и североамериканцев поддерживает помощь Украине и санкции против России - опрос IpsosБольшинство жителей Европы и Северной Америки согласно, что их страны должны помогать Украине, и считает санкции правильным способом воздействовать на Россию - к таким выводам пришла социологическая компания Ipsos по итогам большого опроса.Ipsos в конце марта - начале апреля опросила 19 тысяч человек в 25 странах Европы, Азии и обеих Америк, а также в ЮАР и Австралии. Результаты вкратце таковы:✅В среднем 68% опрошенных считают, что если сейчас ничего не делать, то это поощрит Россию к военным действиям против других стран, помимо Украины.✅При этом 72% - против военного вмешивательства их страны в конфликт.✅В среднем 36% респондентов - за то, чтобы их страна посылала Украине оружие и 33% - за денежную помощь украинской армии. В Европе и Северной Америке за военную помощь - большинство.✅В то же время за отправку своих солдат в Украину - в среднем всего 17%.✅74% опрошенных считают, что их страна должна принимать украинских беженцев.✅82% считают, что война в Украине представляет угрозу для всего мира, 61% чувствует, что она угрожает конкретно их стране. В далекой от Украины Японии эту опасность видят 87%, в Польше - 77%.✅Две трети опрошенных - от 50% в Венгрии до 78% в Южной Корее - считают санкции против России эффективным способом в конце концов остановить войну.✅В то же время эмбарго на российские нефть и газ поддерживают всего 40% респондентов. В Британии, Польше, Канаде, Швеции, США, Франции таких больше половины, в Германии - 45% (при 30% против эмбарго), а вот в Венгрии и Турции сторонников запрета всего по 20%.

Украину покинуло 5 миллионов человек за два месяца войныЗа время российской агрессии, согласно расчетам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), Украину покинуло 5 миллионов человек. Кроме того, еще примерно 7,1 миллиона украинцев покинули постоянные места проживания и находятся внутри страны в других регионах.

Американские сенаторы в Сербии призвали ввести санкции против РФДелегация сенаторов из США, прибывшая в Сербию во вторник, призвала ввести санкции против России. "Мы пониманием, что у Сербии богатая общая культурная и экономическая история с Россией, но сейчас настал момент, когда все мы подвергаемся риску, если мы, как демократическое сообщество, не дадим понять, какие последствия ожидают Россию за ее поведение на Украине", - заявил сенатор Крис Мерфи журналистам после встречи делегации с президентом Сербии Александром Вучичем. Власти Сербии неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к антироссийским санкциям. Так, Вучич в телефонной беседе с президентом РФ Путиным 6 апреля заверил его в том, что Белград и далее будет поддерживать с Москвой дружественные отношения.

Премьер-министры Нидерландов и Бельгии: ЕС должен сыграть ведущую роль в восстановлении УкраиныЕвропейский союз должен сыграть ведущую роль в восстановлении Украины после окончания войны, считают премьер-министры Нидерландов Марка Рютте и Бельгии Александра Де Кроо. "Восстановление может стать возможностью помочь Украине в борьбе против коррупции, в обеспечении большей свободы прессы, в усилении правового государства", - заявил Рютте. По словам Де Кроо, если ЕС возглавит восстановление Украины, то эта фаза может быть использована, чтобы помочь стране в ее "европейских устремлениях".

Российские военные готовят псевдореферендумы для легализации оккупационных администраций на юге Украины, говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook. "На оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию очередной псевдореспублики ХНР и признанию оккупационных властей", - сказано в нем.

Командир мариупольских морпехов просит мировых лидеров помочь с эвакуациейКомандир украинской бригады морской пехоты, остатки которой сражаются в окружении в Мариуполе, призвал лидеров США, Британии, Турции и Украины спасти его бойцов и остающихся с ними на территории завода "Азовсталь" мирных жителей."Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы", - сказал майор Сергей Волына в видеообращении, вывешенном в Фейсбуке в ночь на среду.Волына говорит, что с ним и его бойцами, которые окружены многократно превосходящими силами россиян, находятся 500 раненых и сотни мирных граждан. Командир морпехов просит организовать эвакуацию их всех в третью страну.Несколькими часами ранее майор Волына написал, что видит два варианта спасения: прорыв к ним украинской армии (этот вариант офицер назвал "возможным, хотя сложным и рискованным") и договоренность путем дипломатии о выходе всех оказавшихся в окружении.Два дня назад командир мариупольских морпехов публично попросил о помощи папу римского Франциска.

США хотят арестовать предполагаемую яхту Керимова на ФиджиСоединенные Штаты добиваются ареста суперъяхты, которая, предположительно, принадлежит российскому магнату Сулейману Керимову и которая сейчас находится на Фиджи.Об этом стало известно из опубликованного во вторник официального извещения главы прокуратуры Фиджи. Тот объявил, что запросил у суда разрешения задержать гигантскую яхту по запросу США.Яхта "Амадея" недавно пришла в тихоокеанское островное государство Фиджи из Мексики. Она входит в сотню самых больших яхт в мире: ее длина - 106 метров, на ней есть, кроме прочего, кинотеатр и плавательный бассейн. Судно ходит под флагом Каймановых островов.США полагают, что она принадлежит попавшему под санкции Сулейману Керимову, но, как сказал на прошлой неделе агентству Рейтер агент, занимающийся делами яхты, ее официальные владельцы утверждают, что это не так.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" украинской армии сообщила во вторник вечером, что за 19 апреля на их направлении украинские части отбили три атаки и уничтожили 30 солдат противника, два танка, восемь других бронемашин и один вертолет.Цифры не вполне соответствуют предполагаемым масштабам объявленной "битвы за Донбасс". Впрочем, многие источники говорят, что она все-таки еще не началась всерьез - россияне пока в основном только прощупывают оборону украинцев и проводят активную артиллерийскую подготовку.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.https://www.facebook.com/otueast/posts/698577741567969&show_text=true&width=500

Российское государственное агентство РИА Новости публикует короткое видео, в котором, как утверждают авторы, запечатлена эвакуация мирных жителей Мариуполя во вторник с территории завода "Азовсталь".Ранее это агентство со ссылкой на российских военных сообщало, что во время объявленного россиянами двухчасового прекращения огня с территории завода, где обороняются остатки украинского гарнизона, были выведены более 140 человек.Украинские источники в понедельник и вторник сообщали о мощной бомбардировке "Азовстали".Относительно видео предполагаемой эвакуации украинские официальные лица говорили, что оно как минимум нуждается в проверке.На середину дня в среду российские военные снова объявили прекращение огня для эвакуации мирных мариупольцев, прячущихся в подземельях на огромной территории "Азовстали", а также вновь призвали защитников города сдаться. На предыдущий ультиматум украинские военные ответили отказом.

США готовятся прислать Украине еще артиллерию и снарядыПрезидент США Джо Байден в скором времени объявит еще об одном пакете помощи Украине на сумму около 800 млн долларов, и этот пакет будет включать артиллерию и снаряды. Об этом сообщают несколько западных средств массовой информации, в частности. агентство Рейтер и телекомпания NBC. Несколько неназванных американских чиновников сказали NBC, что о новом пакете Байден объявит в ближайшие дни и размер его будет примерно таким же, как тот, о котором президент США объявил на прошлой неделе - около 800 млн долларов.По словам источников телекомпании, в пакет будут включены артиллерийские орудия и десятки тысяч снарядов.В пакет помощи, о котором было объявлено на прошлой неделе, входят, кроме прочего, 18 гаубиц и 40 тыс. снарядов.Во вторник Байден ответил утвердительно на вопрос журналистов, собирается ли он послать Украине новую партию орудий.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге во вторник сказал по поводу артиллерии, что не хочет забегать вперед, но такие поставки абсолютно возможны."Это точно будет в пределах возможного - что украинцы попросят о дополнительных артиллерийских системах, что у нас будут переговоры об этом, и что мы, если понадобится, сделаем все, чтобы удовлетворить их пожелания", - сказал Кирби.

Пентагон: Украина уже получила боевые самолетыПентагон объявил, что Украина уже получила боевые самолеты - но не от США, а от других стран НАТО.Пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби сказал на очередном брифинге во вторник, что у Украины теперь есть "больше боевых самолетов, чем было две недели назад"."Не вдаваясь в детали относительно того, какие страны их поставляли, [скажу, что] они [украинская армия] получили дополнительные платформы и запасные части для того, чтобы увеличить свой [воздушный] флот", - сказал Кирби.Сколько и каких самолетов получила Украина, он говорить не стал. По его словам, США помогли союзникам с транспортировкой неких частей самолетов, но не целых самолетов.Украина просила западных союзников прежде всего о самолетах МиГ-29, поскольку ее летчики уже умеют их пилотировать. Эти советские истребители есть у нескольких восточноевропейских стран, в частности, у Польши и Болгарии.

Новый ультиматум России защитникам МариуполяМинистерство обороны России вновь призвало украинские войска, обороняющие завод "Азовсталь" в Мариуполе, в среду сложить оружие.Российские войска продолжают обстрелы города, который уже много дней находится в осаде, однако морские пехотинцы и бойцы полка "Азов" продолжают удерживать позиции на территории гигантского завода.Российские войска обещают соблюдать перемирие на срок действия ультиматума начиная с 11 утра по Гринвичу 20 апреля.Такой же ультиматум выдвигался и во вторник, однако ни один украинский солдат так и не сдался.Хотя российская армия взяла под контроль практически весь город, украинская сторона утверждает, что ее солдаты будут сражаться до последнего.

Основные события к утру вторника, 20 апреля✅Наступление российской армии в Донбассе ведется на всем фронте протяженностью почти 500 км. На протяжении всего вторника в регионе продолжались усиленные артиллерийские обстрелы, а город Краматорск подвергся также ракетной атаке.✅Российские вооруженные силы вновь предложили сдаться украинским военным, защищающим "Азовсталь" в Мариуполе. Ранее российские военные уже предлагали сдаться украинским защитникам Мариуполя, но те эти предложения отвергали. В свою очередь, власти Украины просили обеспечить гуманитарные коридоры из города в Украину, но такие коридоры в итоге не открылись.✅Как заявил журналистам на условиях анонимности один из чиновников ЕС, Мариуполь в ближайшие дни может быть полностью взят под контроль российскими войсками. По его мнению, Россия надеется объявить об "освобождении" города ко Дню Победы 9 мая.✅Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел от прямого ответа на вопрос о возможном применении ядерного оружия в Украине. Отвечая на вопрос сотрудницы издания India Today Гиты Мохан, планирует ли Россия использовать в Украине тактическое ядерное оружие, он предложил ей спросить об этом президента Украины.✅Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил российское наступление на востоке Украины и призвал к четырехдневному перемирию в ознаменование Страстной недели перед православной Пасхой.✅Президент США Джо Байден провел видеозвонок с западными союзниками, по итогам которого Япония заявила, что увеличит предложение займа Украине со 100 до 300 млн долларов, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить Украине средства на продолжение закупок оружия, в том числе противотанкового и противовоздушного вооружения, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания увеличит объемы помощи Украине и предоставит ей артиллерийские системы, а США также направят в Украину больше артиллерийских систем.✅По данным ООН, число погибших мирных жителей Украины превысило 2 тыс. человек. "Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", - говорится в заявлении управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Минобороны Великобритании: Россия применяет неизбирательные атаки в МариуполеМинистерство обороны Великобритании представило последнюю информацию о боевых действиях в Украине, уделив особое внимание ситуации на востоке страны.В своем "Твиттере" британское оборонное ведомство сообщает:- Российские обстрелы и удары по линии контроля на востоке Украины продолжают нарастать.- Украинские силы отражают многочисленные попытки наступления российских войск.- России по-прежнему мешают "природные, логистические и технические проблемы", а также "высокомотивированное" сопротивление защищающихся украинцев.- Россия прибегает к "неизбирательным атакам" в осажденном Мариуполе. В британском минобороны говорят, что это свидетельствует о неспособности Москвы достичь своих целей так быстро, как ей хотелось бы.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1516488853187710984

ЕС: Мариуполь может пасть в ближайшие дниКак заявил журналистам на условиях анонимности один из чиновников ЕС, Мариуполь в ближайшие дни может быть полностью взят под контроль российскими войсками.По мнению представителя ЕС, Россия надеется объявить об "освобождении" города ко Дню Победы 9 мая."Мы опасаемся полного разрушения города и большого числа жертв среди мирного населения", - добавил он.По мнению этого чиновника, число жертв может быть заметно выше, чем в Буче, где российские войска могли быть причастны к убийству сотен гражданских лиц. Россия категорически отрицает эти обвинения.Представитель ЕС также заявил, что, по мнению Запада, промежуточной целью России является полный захват Донецкой и Луганской областей и обеспечение наземного коридора с Крымом, аннексированным Москвой в 2014 году.По его словам, такая операция, скорее всего, продлится от 4 до 6 месяцев, после чего конфликт может застопориться.