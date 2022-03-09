ОНЛАЙН. ООН назвало число жертв в Украине, россиянам запретили покупать валюту за наличные в банках

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 9 марта

Так выглядит обложка сегодняшнего номера российской "Новой газеты".

Россияне разбомбили дома в городе Малине (Житомирская область Украины) – есть жертвы, среди них маленькие детиРоссийские войска, задействовав авиацию, устроили бомбардировку Малина в Житомирской области, погибли 5 мирных жителей, из них двое годовалых детей, сообщает ГСЧС Украины."8 марта в 20:50 в городе Малин по ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей 2021 года рождения", говорится в сообщении. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/328892152612014&show_text=true&width=500

Американские разведчики дали характеристику ПутинуДиректор ЦРУ Уильям Бернс, глава разведки Пентагона Скотт Берриер и глава Национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в конгрессе США поделились мнениями о том, что происходит в голове у российского президента."Я думаю, что Путин сейчас в ярости и очень раздражен. Скорее всего, он удвоит усилия и попытается уничтожить украинскую армию невзирая на жертвы среди мирного населения", - сказал Уильям Бернс. Он считает, что российский президент уже какое-то время "варится во взрывоопасной смеси из чувства несправедливости и амбиций".Генерал-лейтенант Берриер из Пентагона обратил внимание, что Кремль за последние годы "вкладывался в тактические ядерные вооружения"."По-моему, Путин думает, что это дает ему несимметричное преимущество", - сказал он.О размахивании "ядерной дубинкой" говорила и Аврин Хейнс."Мы считаем, что Путин чувствует обиду, считая, что Запад не оказывает ему достаточного почтения и считает, что он не может проиграть эту войну", - сказала она."Что именно он будет готов считать такой победой - это, возможно, будет меняться со временем", - добавила Хейнс.Так как Путин находится под невероятным давлением, его ближний круг "становится уже и уже", - отметил директор ЦРУ. Он считает, что в этом круге нет нет людей, которые способны критически оценить решения президента."Люди поняли, что ставить под сомнение его решения всегда вредно для карьеры", - считает глава ЦРУ.

Украина обещает гражданство иностранным добровольцамИностранные добровольцы, приехавшие воевать за Украину, при желании смогут получить украинское гражданство - об этом сказал в телеэфире заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.Как сообщает агентство Укринформ, Енин сказал, что число таких добровольцев растет, и организацией их въезда занимаются специально назначенные люди из погранохраны и миграционной службы Украины."Далее их опекает непосредственно министерство обороны. Они подписывают соответствующий контракт, получают военный билет, который заменяет им вид на жительство. В дальнейшем, если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, наше законодательство предусматривает такую возможность", - сказал Енин.Украинские власти утверждают, что за Украину готовы воевать уже 20 тысяч иностранцев, но проверить это утверждение не представляется возможным. Но сколько-то иностранных добровольцев в Украине точно есть, и некоторые из них уже говорили с журналистами.

ООН назвала количество погибших гражданских украинцев с начала войныУправление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля до 7 марта среди гражданских в Украине – 1335 жертв нападения России, среди которых – 474 убитых. "С 04:00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24:00 7 марта 2022 года (по местному времени), мы зафиксировали 1335 потерь среди гражданского населения в стране: 474 убитых и 861 ранен".По данным ООН, всего погибли 474 человека (97 мужчин, 54 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 17 детей и 294 взрослых, пол которых пока неизвестен).В общей сложности 861 ранен (76 мужчин, 55 женщин, 11 девочек и 3 мальчика, а также 30 детей и 686 взрослых, пол которых пока неизвестен).В Донецкой и Луганской областях: 545 жертв (96 погибших и 449 раненых).На подконтрольной правительству территории: 409 жертв (72 погибших и 337 раненых).

Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписках пользователей в России и в Украине.Об этом сказано в заявлении компании Meta. "Чтобы помочь защитить наши сообщества в Украине и в России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах", — говорится в заявлении компании Meta.Это означает, что люди, следящие за частными учетными записями, базирующимися в Украине и России, больше не смогут видеть, на кого подписаны эти учетные записи или кто следит за ними.Кроме того, российские и украинские личные аккаунты больше не будут показываться в списке "взаимных подписчиков".

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на Чернобыльской АЭССистемы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ, пишет Reuters со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)."Генеральный директор... отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была утрачена".24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках. В настоящее время станция работает в плановом режиме. Украина назвала захват россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом.

В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион УкраиныВо время выполненной российской авиацией поздним вечером, 7 марта, бомбежки в украинском городе Сумы погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и вся его семья, сообщил тренер из Сум Евгений Леоненко в Facebook. "Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения в г.Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. – неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо. ..вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл", - написал он.

К банкоматам "Тинькофф" в Москве вновь выстроились длинные очереди

Fitch считает, что дефолт России неизбеженРейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России до уровня С – это преддефолтный рейтинг. По мнению агентства, дефолт страны неизбежен. Дефолт – это невозможность или отказ страны выплачивать свои долги. Россия уже пережила дефолт в 1998 году.В этот раз ситуация несколько иная. Fitch пишет, что дефолт сейчас неизбежен, так как, по мнению агентства, государство все меньше готово обслуживать свой долг. В агентстве ссылаются на указ президента и заявления Центрального банка, которые ограничивают различные выплаты по долговым бумагам для иностранцев.В агентстве ожидают, что Россия может решиться на «политический ответ» на санкции в области энергетики, о которых заявили в этот вторник США и страны ЕС, и откажется от выплаты части своих обязательств.Рейтинговое агентство Moody’s 6 марта также предупреждало о риске дефолта России. Оно снизило в воскресенье рейтинг до Са – это также преддефолтный рейтинг. Объяснения у агентства такие же, как у Fitch: в стране ограничивается движение капитала и различные выплаты иностранцам.В агентстве сомневаются в том, что Россия «хочет и способна» платить по своим обязательствам.Может ли дефолт России серьезно изменить ситуацию сейчас – это спорный вопрос.Рубль и так достаточно сильно упал. Курс пытаются поддерживать с помощью валютных интервенций – сначала Центрального банка, а затем, после того как его активы были заморожены, с помощью продаж валюты со стороны экспортеров.Иностранные инвесторы из-за войны с Украиной и санкций в основном покинули российский рынок. Доверие к российской экономике и властям у международных инвесторов подорвано.

В России запретили обменивать рубли на валютуИз-за ограничения поступления в страну долларов в связи с западными санкциями Банк России запретил гражданам покупку наличной валюты. Сообщение о введении нового порядка валютных операций сроком до 9 сентября обнародовано в ночь на среду, 9 марта. Обменять же наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.Кроме того, граждане могут снять деньги в иностранной валюте только с открытых ранее (до 9 марта) валютных счетов и вкладов, и лишь в объеме до 10 тысяч долларов. При этом независимо от того, в какой валюте был открыт счет, банки будут выдавать наличные только в долларах. Средства свыше суммы в 10 тысяч долларах можно будет получить лишь в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

США перебросят в Польшу две батареи PatriotКомандование американских сил в Европе объявило, что по просьбе Польши перебросит в эту страну две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot.Европейское командование (EUCOM) американских сил в официальном извещении об этом пояснило, что эти комплексы защитят американских военных в Польше, их польских коллег и вообще территорию этой страны НАТО от потенциальных угроз."Это является разумной защитной мерой, которая [...] никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций", - сказал РИА Новости представитель Европейского командования Адам Миллер.Батарея Patriot обычно состоит минимум из четырех установок, каждая из которых несет четыре зенитных ракеты.

Из Сум за день вывезено около 5000 человекОколо пяти тысяч человек и более тысячи частных автомобилей эвакуированы из города и находятся в безопасности, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.Сумы окружены российскими военными. Их жителей эвакуировали по гуманитарному коридору, о котором стороны договорились на прошлой неделе. Колонны автобусов с беженцами начали уходить в Полтаву утром восьмого марта.1100 иностранных студентов эвакуируют из Сум отдельно - поездом во Львов.Минувшей ночью в результате авиаудара россиян по Сумам погиб 21 человек, среди которых двое детей.

Западным "частным военным" предлагают до 6 млн за помощь в эвакуации с УкраиныНа западных сайтах для военных профессионалов появляется все больше объявлений о поиске людей для операций по эвакуации с Украины, пишет корреспондент Би-би-си Берт Дебюссман. Как говорят инсайдеры рынка, спрос на людей, способных выполнить такую работу, сейчас растет. По словам канадско-американского эксперта по частным военным компаниям (ЧВК) Янга Пелтона, "на рынке сейчас ажиотаж".Все эти миссии связаны с логистикой, эвакуацией или добычей информации. Применять ЧВК в украинском конфликте невозможно из-за юридических и политических сложностей, говорит британский эксперт Саймон Манн, просидевший несколько лет в гвинейской тюрьме по обвинению в подготовке переворота.Подобные объявления размещаются от имени частных лиц, но кто их разместил - не раскрывается. По словам Пелтона, за операции по обеспечению эвакуации с Украины сегодня платят от 20 тыс. до 6 млн долларов. Последняя сумма - это цена вывоза целой семьи со всеми активами.Манн тоже говорит о высоких зарплатах - до 10 тыс. долларов на человека. "Эти операции организуют люди с опытом работы с ЧВК, у которых оказались связи в стране", - говорит он.

22 погибших, в том числе трое детей, в СумахВ осажденном россиянами городе Сумы за вечер понедельника под бомбежкой погибли 22 человека, в том числе трое детей - об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.Живицкий утверждает в своем телеграм-канале, что российская авиация бомбила жилые дома в Сумах.Все 22 человека были убиты одной бомбой, которая полностью разрушила шесть домов и повредила еще пару десятков. Ранения, по словам Живицкого, получили восемь человек, в том числе пятилетняя девочка.

Пентагон: передача США польских "Мигов" - плохая идеяОфициальный представитель Пентагона Джон Кирби отверг предложение Польши отдать ее истребители "МиГ-29" американцам, чтобы они уже передали их Украине.Кирби назвал предложение Польши "несостоятельным"."Мы продолжим консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этой проблеме и ее сложному логистическому аспекту, но мы не считаем, что предложение Польши состоятельно", - говорится в заявлении Кирби.Предложение Польши, кажется, застало американских чиновников врасплох. Ранее заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд сказала, что Варшава не согласовывала его с Госдепартаментом.Во вторник Польша заявила, что готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии в распоряжение вооруженныъ сил США.При этом президент Матеуш Моравецкий заявил, что прямо на Украину Варшава истребители отправить не готова, так как на Польша, ни НАТО не участвуют в войне на Украине.Практически с самого начала войны Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, чем еще могут помочь ему западные союзники, просил закрыть небо и защитить Украину от авианалетов.Но Запад неизменно отвечал ему, что объявление территории Украины бесполетным пространством означало бы прямое столкновение НАТО с Россией.

Conflict Intelligence Team, которая обобщает в "Твиттере" фото- и видеосвидетельства о войне России с Украиной, удивлена позавчерашним заявлением Пентагона, что, по данным американской разведки, Россия не планирует вводить в бой дополнительные силы.Conflict Intelligence Team публикует фото и видео переброски бронетехники к границам Украины.https://twitter.com/CITeam_en/status/1501239408107925514?ref_src=twsrc%5Etfw

Виктория Нуланд: "Северный поток-2" мертвЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в комитете Сената США по международным отношениям назвала российский газопровод "Северный поток-2" "куском металла, покоящемся на морском дне"."Я думаю, "Северный поток-2" теперь мертв, - заявила Нуланд. - Не думаю, что его кто-то когда-нибудь воскресит".Прежнее правительство Германии много лет отвечало отказом на призывы Украины, восточноевропейских стран, США и многих европейских политиков остановить этот проект стоимостью 11 млрд долларов. Новое правительство Олафа Шольца сначала приостановило сертификацию газопровода, а затем, когда Россия напала на Украину, заявило, что сертификации и не будет."Мы с партнерами и союзниками работаем над тем, чтобы минимизировать удар по глобальным поставкам энергии и не дать России превратить свой экспорт энергоносителей в оружие", - сказала во вторник Нуланд.Нуланд высказалась и о предложении Польши передать свои истребители "МиГ-29" американским силам на базе НАТО в Рамштайне в ответ на просьбу Украины послать ей самолеты."Насколько я знаю, с нами это согласовано не было", - сказала она.Анонимный представитель НАТО сказал агентству Рейтер, что вылет боевых самолетов с базы НАТО для операций в украинском воздушном пространстве "может принести серьезные проблемы всем странам альянса".

Хроника событий вторника, 8 марта, в текстовой трансляции на портале Delfi https://www.delfi.lv/article.php?id=54128114

Российские частные самолеты в Британии теперь могут задерживать Министр транспорта Британии Грант Шаппс объявил уголовным преступлением вход российских самолетов в воздушное пространство Британии и приземление в британских аэропортах. Самолеты "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний в Соединенное королевство уже не пускают, поэтому речь может идти о принадлежащих россиянам или арендованных ими частных самолетах. По словам Шаппса, британские аэропорты теперь могут их задерживать. "Мы лишим путинских прихвостней возможности жить нормальной жизнью, пока гибнут миллионы ни в чем не повинных людей", - написал Шаппс в "Твиттере" https://twitter.com/grantshapps/status/1501310674911342594?ref_src=twsrc%5Etfw

Главные события вторника- Банк России ввел особый режим снятия валюты со счетов: не более 10 тыс. долларов, остальное в рублях- В России остановили работу McDonalds, Coca-Cola, Starbucks, Universal Music и другие крупные компании- Президент США Джо Байден объявил о полном запрете на импорт нефти, газа и угля из России- Британия объявила, что до окончания 2022 года перестанет импортировать российскую нефть- Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к - Палате общин британского парламента- ВОЗ заявила о гуманитарной катастрофе на Украине- По данным ООН, Украину покинули 2 млн человек