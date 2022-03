ОНЛАЙН. ООН о месяце войны в Украине: 13 млн человек "застряли" в зонах боевых действий и не могут выехать

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 28 марта

Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что Ирпень освобожден, но сейчас там ещё происходит зачистка."Хочу обратиться к жителям - в Ирпень пока возвращаться нельзя, это опасно. Мы закрепляемся на рубежах и дальше будем освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель", - сказал он.

Лавров: Россия разрабатывает ответные меры визового характера в отношении "недружественных стран"Россия готовит новые меры по ограничению въезда в Россию граждан "недружественных стран", заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - сказал Лавров.

Звезда Instagram, кот Степан из Харькова собрал 10 000 долларов на помощь животным в УкраинеДеньги направят в благотворительные фонды и зоопарку Николаева. View this post on Instagram A post shared by Степан (@loveyoustepan)

В Германии запретят демонстрацию буквы Z как символа поддержки России"Агрессивная война России против Украины является преступным деянием, и тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также может быть привлечен к ответственности", - заявил журналистам официальный представитель МВД Германии.Символ будет запрещен лишь в случаях, когда его использование связано с поддержкой действий РФ в Украине.

Carlsberg покинет российский рынокОб этом сообщает Meduza. Датская компания собирается продать все свои активы в России. Похожее решение сегодня принял другой крупный производитель пива — Heineken.

В Роскомнадзоре заявили, что не блокировали сайт с "Масяней", а требуют удалить один эпизодРоскомнадзор заявил, что пока не блокировал полностью ресурс mult.ru, на котором размещаются эпизоды "Масяни", а потребовал от владельца сайта удалить только один из эпизодов"Указанный видеоролик, размещенный на одной из страниц сайта, содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов в связи с действиями ВС РФ", - сообщили в ведомстве Интерфаксу.Накануне создатель серии мультфильмов о Масяне Олег Куваев сообщил, что получил уведомление от Роскомнадзора о блокировке сайте mult.ru, где собраны все 160 роликов про Масяню.Последний эпизод "Масяни" был посвящен войне в Украине. В нем шокированная войной Масяня приходит в бункер, где сидит Владимир Путин и оставляет ему самурайский меч со словами: "Чао. Надеюсь, навсегда".

Вице-канцлер Германии Хабек: министры стран G7 не будут платить России за газ в рубляхОб этом сообщает Bloomberg.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готовится указ об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в Россию для граждан "недружественных стран". Об этом сообщает ТАСС.

Российские Telegram-каналы сообщают, что глава Чечни Рамзан Кадыров, якобы, находится в Мариуполе.

Еврокомиссия предложила лишить россиян под санкциями "золотых паспортов"Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС немедленно отменить любые существующие схемы "золотых паспортов".Исполнительный орган ЕС, в состав которого входят 27 стран, также попросил национальные правительства оценить, не следует ли отозвать уже выданное гражданство у тех граждан России или Беларуси, которые были включены в санкционный список ЕС в связи с войной в Украине.Число граждан России и Беларуси, в отношении которых введены санкции Евросоюза, превышает 800, пишет ТАСС. В "черный список" внесены представители высшего руководства стран, практически все депутаты российского парламента, командование и старшие офицеры Вооруженных сил двух государств, крупные бизнесмены, журналисты.

Роскомнадзор вынес второе предупреждение "Новой газете" На этот раз поводом якобы стало упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое предупреждение Роскомнадзор вынес 22 марта. "Новая газета" приостанавливает выпуск газеты на бумаге и в интернете до окончания войны в Украине.

Вот так выглядит город Ирпень, который расположен под Киевом.

Орландо Блум пообщался с украинскими беженцамиАмериканский актер Орландо Блум также является послом доброй воли в UNICEF. Блум приехал в Молдову, где он посетил несколько центров для беженцев - в Кишиневе и приграничной Паланке.https://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1508364519998836744?ref_src=twsrc%5Etfw

В Госдуму РФ внесён законопроект о признании соотечественниками всех, кто владеет русским языком, сообщает ТАСС. Также законопроект предлагает уточнить перечень народов, проживавших и проживающих на территории России.

В Украине возбудили дело о нарушении законов и обычаев войныКонотопская окружная прокуратура расследует дело о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины) из-за гибели и ранений жителей Сумской области, которых сбил российский военнослужащий, сообщили в офисе генпрокурора Украины."27 марта в 17:15 на автодороге за пределами села Чумаково Сумской области двигалась колонна военной техники РФ. Пренебрегая международным правом, военнослужащий РФ умышленно наехал на пешеходов, которые шли в попутном направлении", - говорится в сообщении.Согласно заявлению ведомства, в результате пострадала семья: 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Глава региона: В Киевской области - более 40 обстрелов за суткиЗа прошедшие сутки зафиксировано более 40 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры.Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк."Наибольшему количеству разрушений в результате обстрелов подверглись районы: Бучанский (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады), Броварской (Великодымерская громада), Вышгородский (Дымерская, Иванковская громады)", - сообщил он.Наиболее опасные направления: Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Немишаево, Дмитровская громада, Макаровская громада, север Вышгородского района, территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.

Вот так выглядит центр Чернигова после обстрелов

ЕС останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 годаОб этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи."Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года", - сказал он, отвечая на вопрос, как быстро поставки американского СПГ помогут Евросоюзу отказаться от российского газа.

Минюст РФ включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов.

Около трети харьковчан покинули городМэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город покинули около 30% жителей. Об этом он заявил во время телемарафона."Что касается Харькова, примерно 30% населения покинуло город", - сказал он. В то же время городской голова отметил, что люди начали возвращаться в разбомбленный Харьков. "В последнее время мы наблюдаем, что многие харьковчане возвращаются", - заявил Терехов.

РФ сосредотачивается на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступления – Генштаб ВСУРоссийские войска сосредотачиваются на удержании занятых ими в Украине рубежей, пытаясь перегруппироваться для наращивания наступательных возможностей, сообщает Генштаб ВСУ в понедельник."Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий. Отмечается перегруппировка с целью наращивания наступательных возможностей для выполнения задач по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook. В нем уточняется, что при этом войска РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры."Также идет подготовка и перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил РФ для ведения боевых действий на территории Украины", - подчеркивают в Генштабе.Там отмечают, что по имеющейся информации, запланирована отправка в Украину военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации город Владивосток)."Сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации город Хабаровск), сроки готовности к командировке - май текущего года", - подчеркнули в Генштабе.В ВСУ добавляют, что на Волынском направлении отмечается наличие до четырех БТГр из состава вооруженных сил Республики Беларусь, привлекаемых к усилению и охране белорусско-украинской границы."Невозможно полностью исключить привлечение вооруженных сил республики Беларусь к ведению боевых действий на территории Украины", - подытожили в Генштабе.

Бастрыкин поручил расследовать убийство девушки "украинскими националистами" в МариуполеПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе, которую, по утверждению ведомства, долго пытали, а затем убили "украинские националисты"."По имеющимся данным, украинские националисты из батальона "Азов" долгое время издевались над девушкой - жительницей Мариуполя, причиняя телесные повреждения. Ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов", - говорится в сообщении СКР.

Власти Чукотки выступили за отказ от сотрудничества с WWF из-за угрозы нацбезопасности РоссииВ парламенте Чукотки призвали отказаться от сотрудничества со Всемирным фондом дикой природы (WWF) из-за "угрозы национальной безопасности России".Как заявила депутат парламента Чукотки от "Единой России" Любовь Махаева, ранее власти региона подписали с WWF соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, но на сегодняшний день, по ее словам, деятельность организации вышла за рамки этого соглашения.Теперь, по утверждению Махаевой, WWF интересует арктическая часть России и создание 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья.В ближайшее время депутаты подготовят обращения в федеральные и региональные органы власти о нежелательности деятельности WWF на территории региона, заявила спикер чукотской думы Валентина Рудченко ("Единая Россия")."Губернатор региона Роман Копин поддерживает нас в этом вопросе. Необходимо расторгнуть все принятые ранее соглашения. Будем бороться за то, чтобы никакой буферной зоны у нас создано не было, тем более в угоду нашим недругам. Достаточно того, что они сделали на Украине. Свою землю мы не отдадим", - заявил Рудченко.

Арахамия: Переговоры Украина-РФ в Турции начнутся во вторникОчередной раунд переговоров Украина-РФ стартует во вторник в Турции, сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия."Мы пока находимся в дороге. Из-за логистических трудностей наше прибытие ожидается достаточно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация – ИФ) тоже вылетели полчаса назад, тоже прибудут где-то в районе 21, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, а завтра с 10 утра стартуем в переговорах", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В Донецке заявили об обстреле торгового центра. Повреждены газопровод и зданияИз Донецка сообщают о мощных взрывах и о попадании снарядов в район торгового центра "Донецк-Сити". Также сообщается о повреждении газопровода. Об этом сообщают в "ДНР". Взрывы произошли в понедельник, 28 марта, около 11:00.Уточняется, что якобы якобы перебит газопровод в Киевском районе Донецка, также загорелось здание на улице Орбиты. Огонь ведется также по Ясиноватскому району с направления населенного пункта Водяное, пишут в Донецке."В результате обстрела повреждены домостроения по улице Волновахская, перебит газопровод и произошло возгорание дома по улице Орбиты в Киевском районе Донецка, а также по улице Советская в Спартаке Ясиноватского района", - говорится в сообщении.Также "органы ДНР"" пишут, что По Донецку было якобы выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 10 снарядов калибром 152 миллиметра, 15 снарядов 122 миллиметра.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Лавров: Изоляции нет, а встреча Путина и Зеленского пока контпродуктивнаГлава российского МИД Сергей Лавров дал интервью сербским СМИ. Среди прочего он заявил, что президентам России и Украины пока не стоит встречаться, и обвинил лидеров западных стран в подпитывании "пещерной русофобии". Вот несколько избранных цитат:- Комментируя цели России на переговорах, Лавров заявил: "Когда мы сейчас ведем переговоры с украинской стороной, мы обязаны сделать так, чтобы люди на Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима. Мы обязаны сделать так, чтобы Украина прекратила осваиваться с Западом, с Североатлантическим альянсом в военном плане в качестве угроз для РФ, физических военных угроз, чтобы Украина перестала быть страной, которую постоянно милитаризуют и пытаются там размещать ударные оружия, угрожающие РФ, чтобы на Украине прекратились усилия по поощрению нацистской идеологии, практики… И демилитаризация, и денацификация Украины являются обязательным компонентом тех договоренностей, которых мы добиваемся".- Российский президент Владимир Путин не отказывался от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, убежден Лавров. "Он [Путин] сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским, единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены".- Но встречаться сейчас президентам не нужно, уточнил глава российского МИД. "Ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал, все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться "вот, что ты думаешь, что я думаю?" это сейчас просто будет контрпродуктивно."- "Что касается изоляции, никакой изоляции нет. [...] У нас партнеров огромное количество и в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в целом, в Африке, в Латинской Америке", - заявил министр. Он добавил, что отношения России с Китаем сейчас лучшие за всю историю.

Российско-украинские переговоры сегодня в Стамбуле вряд ли начнутся, это может произойти завтра. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В своей речи в Варшаве Байден объявил о новой холодной войне с РФ - экс-глава МИД ПольшиВыступление президента США Джозефа Байдена в Варшаве стоит расценивать как объявление новой холодной войны Запада с Россией. Конфликт будет затяжным, а Украина должна готовиться к очень серьезным потерям. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в издании Rzech Pospolita. "Выступление Байдена в Варшаве было построено таким образом, чтобы открыть новую главу в истории. В этой речи президент США объявил о новой холодной войне", - заявил Чапутович.Он сравнил речь Байдена с выступлением Уинстона Черчилля в 1946 году, когда тот говорил о железном занавесе."Если мы кого-то назовем преступником и мясником, то известно, что мы с ним потом за стол не сядем. Это сигнал для европейцев о том, что нам нужно изменить нашу стратегию. Шансов на быстрый возврат к тому, что было до агрессии России против Украины, уже нет. Мы сосредоточены на долгосрочном конфликте", - заявил дипломат.По его словам, США полагают, что конфликт в Украине будет длиться долго, и надеются, что Россия в конечном итоге проиграет, как это было в Афганистане."Отсюда следует, что Украина должна готовиться к затяжному конфликту и к очень серьезным потерям", - говорит Чапутович.

В Эстонии готовится законопроект о запрете георгиевской ленточки, знака Z и иной связанной с Россией символикиЗаконопроект будет направлен на обсуждение в парламент на следующей неделе и может вступить в силу до 9 мая, сообщила телерадиовещанию ERR глава Минюста Эстонии Марис Лаури.

Лидер группы "Бумбокс" Хлывнюк попал в больницу после обстрелаНа днях солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк попал под обстрел со стороны российских войск. Осколок попал ему под глаз, от чего начала опухать лицо. В результате артиста госпитализировали. Сейчас он находится в госпитале и уже показал первые кадры с больничной койки."Прекрасного весеннего дня, друзья! Спасибо за горы добрых слов и нудсиков. Выздоравливаю не по дням, а по минутам! Люблю вас", – написал Андрей Хлывнюк.

Мэр Мариуполя говорит, что в городе заблокировано около 160 тысяч мирных жителейВ заблокированном российскими захватчиками Мариуполе сейчас находятся около 160 тыс. мирных людей, они умоляют об их спасении.Как передает Укринформ, об этом на прямом включении в телемарафоне телеканала UAразом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко."К сожалению, еще достаточно много находится людей в заблокированном Мариуполе. Эта цифра точно за 100 тыс. населения, порядка 160 тыс., по нашим оценкам, людей находятся сегодня в блокированном городе Мариуполе, в котором невозможно сегодня жить, потому что нет ничего – ни воды, ни света, ни тепла, ни связи. И это страшно на самом деле. То унижение, через которое проходит сегодня каждый мариуполец ценой этой российской оккупации, это даже невозможно передать словами", – заявил мэр.Он отметил, что сегодня нужна полная эвакуация города Мариуполя, и надежда на это не угасает."Мы живем этой надеждой… Вот сейчас, например, стоят 26 автобусов, которые должны отправиться в город Мариуполь с целью эвакуации, но нет на сегодня, к сожалению, решения, чтобы они начали свое движение… Под обстрелами наши героические водители пытаются добраться до тех точек, где сегодня могут быть мариупольцы, и они ждут с надеждой, что такая возможность у них появится. Но не все в наших силах, к сожалению, мы находимся сегодня в руках этих оккупантов здесь", – подчеркнул Бойченко. Он также сказал, что сегодня и он, и многие украинцы надеяться на наших европейских друзей и партнеров, которые помогут организовать эвакуацию мирных жителей из разгромленного агрессором города.

Глава региона: за день в Харьковской области - более 200 обстрелов российскими войскамиХарьковскую область в воскресенье 27 марта обстреляли из артиллерии и минометов 59 раз. В городе Изюм продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Телеграме, передает Укринформ."За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Это районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи. Также зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа «Смерч», это запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы", – сообщил глава ОВА.Также Синегубов отметил, что Вооруженные силы Украины по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Пригородные населенные пункты Малая Рогань и Ольховка полностью находятся под контролем украинских войск и "зачищены" от российских войск."Освобождена от врага Гусаровка возле Балаклеи. Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме", - сообщил Синегубов.

Суд вернул в полицию протокол на Марину ОвсянниковуОстанкинский суд Москвы вернул полиции протокол в отношении Марины Овсянниковой, бывшей сотрудницы Первого канала, которая в середине марта появилась с антивоенным плакатом в эфире программы "Время".На Овсянникову составили протокол по новой административной статье о дискредитации российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).При этом суд вернул протокол полиции уже после того, как назначил заседание по нему на 14 апреля, обратил внимание адвокат Сергей Бадамшин.

Владимир Зеленский - о европейских политикахВ интервью изданию Economist президент Украины Владимир Зеленский рассказал, насколько власти европейских стран действительно готовы помочь Украине. Мы выбрали главное:✅Зеленский резко раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за то, что тот не стал оказывать военную поддержку Украине. "Потому что они боятся России. И всё".✅Зеленский подчеркивает, что премьер Борис Джонсон из Великобритании гораздо активнее отправлял оружие: "Да. Честно говоря, Джонсон - лидер, который больше помогает". Зеленский объясняет, что Джонсон оказывает помощь Украине, потому что британцы в целом поддерживают Украину. "Британия определенно на нашей стороне. Она не пытается балансировать. Британия не видит альтернативного выхода из ситуации. Британия хочет, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла, но я не готов сказать, хочет ли Британия затягивания войны или нет", - добавил он.✅Германия, по словам Зеленского, все еще выжидает. "Они пытаются найти баланс. У них давние отношения с Россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики. Они периодически помогают. Я думаю, они пытаются приспосабливаться к ситуации по мере ее развития".✅"Они также смотрят, как ситуация влияет на их собственную страну. Они [власти Германии] могут помочь, если на них будет оказываться давление внутри страны, и они могут остановиться, когда им покажется, что того, что они сделали, достаточно".

За три недели марта в Украину ввезено почти 150 тыс. тонн гуманитарной помощиУкраина за три недели марта получила от международных партнеров 148 566 тонн гуманитарной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем "Телеграм-канале" в понедельник.По его словам, часть груза, а именно - 38 388 тонн - доставила "Укрзализныця". Значительную работу по доставке проделали и автомобильные перевозчики."Хочу поблагодарить неравнодушных людей, помогающих нашей стране, работников областных логистических хабов, "Укрзализныцы", водителей автотранспорта, волонтеров - всех, кто прилагает усилия, чтобы продукты, медикаменты, горючее, другие необходимые вещи попадали в те города, села, поселки, где людям сейчас тяжелее всего", – отметил Тимошенко.

Сегодня издание "Агентство" сообщило о том, что в Киеве отравили народного депутата Рустема Умерова, входящего в состав украинской делегации на переговорах с РФ.Как оказалось, это - фейк. Как написал сам Умеров в Facebook, с ним все хорошо. Он призвал не доверять непроверенным источникам информации.https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/391350146146665&show_text=true&width=500

Южная Корея запретила экспорт электроники в РФ и БеларусьМинистерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи запретило экспорт 57 видов нестратегических товаров в Россию и Беларусь. Речь идет о запрете экспорта электроники: полупроводников и деталей к компьютерной технике. Об этом пишет Business Korea. По данным издания, корейские компании, которые хотят экспортировать товары из данного списка в РФ и Беларусь, должны пройти отдельную процедуру согласования."Мы примем во внимание стандарты утверждения в соответствии со статьей 22 Уведомления об импорте и экспорте стратегических материалов, а также обратимся к усиленным стандартам проверки международного сообщества", - сказал представитель корейского правительства в отношении стандартов проверки утверждения экспорта.Как пишет издание Korea.net, 28 февраля правительство Кореи ужесточило экспортный контроль в отношении России, запретив экспорт товаров стратегического назначения, а 4 марта добавило в свой черный список 49 российских организаций, включая Минобороны РФ.

Гуманитарных коридоров в Украине сегодня не будет Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По её словам, украинской разведке известно о планируемых провокациях, поэтому коридоры не будут открывать по соображениям безопасности. Украина и Россия договорились о гуманитарных коридорах во время переговоров в начале марта. Несмотря на это, мирные жители, пытающиеся выбраться из зоны боевых действий, регулярно попадают под обстрелы. https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine/posts/467991728447529&show_text=true&width=500

Утренний брифинг минобороны РоссииОфициальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков сообщил:- Российская авиация за сутки уничтожила 36 украинских военных объектов;- За сутки уничтожено 19 украинских дронов и сбито пять ракет РСЗО "Смерч" в Херсонской области;- Российские военные ведут успешные наступательные действия в Донецкой области;- За сутки сбиты пять украинских самолетов: четыре бомбардировщика Су-24 над Черниговской областью и один истребитель Су-27 в районе Краматорска.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Красный крест по-прежнему не может помочь людям в МариуполеМеждународный комитет Красного Креста заявил, что по-прежнему не может оказать помощь осажденному Мариуполю, так как требует от России и Украины гарантий безопасного прохода."Стороны должны достичь соглашения, чтобы обеспечить безопасный проход. Они должны обнародовать маршрут и дать людям достаточно времени, чтобы покинуть город. На данный момент у нас нет команды, у которой есть доступ туда", - сказал Би-би-си представитель комитета Мэтт Моррис.

Генштаб Вооруженных сил Украины рассказал о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на 28 марта:Самолеты — 123Вертолеты — 127Танки — 586Бронемашины — 1694Артиллерийские системы — 302Средства ПВО — 54Реактивные системы залпового огня — 95Автоцистерны — 73Автотехника — 1150Корабли (катера) — 7БПЛА оперативно-тактического уровня — 66Личный состав — около 17 000 человекНапомним, в условиях войны невозможно оперативно проверить информацию официальных представителей той или иной стороны конфликта.

Heineken окончательно покидает РоссиюНидерландская пивоваренная компания Heineken заявила РИА Новости, что уходит из России.Она собирается передать российский бизнес новому владельцу."После ранее объявленного стратегического обзора нашей деятельности мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в текущей обстановке. В связи с этим мы решили покинуть Россию", - сообщается в пресс-релизе компании.9 марта компания заявила, что останавливает поставки, производство и рекламу в России, объяснив это "ничем не спровоцированным и совершенно не обоснованным" нападением России на Украину.

Итальянская энергокомпания Eni заявила о невозможности платить России за газ в рубляхКрупнейшая в Италии энергокомпания Eni не может платить за российский газ в рублях, так как не имеет такой возможности, заявил на Глобальным энергетическом форуме глава компании Клаудио Дескальци, трансляция ведется на сайте мероприятия.

Основные пожары в ЧАЭС потушены, больших возгораний нет – советник главы МВД УкраиныИнформация о масштабных лесных пожарах в Чернобыльской зоне устарела на несколько дней, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко."Что касается пожаров. Действительно, достаточно много разгоняется информации о больших пожарах в Чернобыльской зоне. Это немножко устаревшая информация, потому что на самом деле несколько дней назад на больших территориях, до 8 тыс. га, были пожары, и россияне действительно не пускали наших пожарных туда для того, чтобы потушить пожары. К счастью, нам в принципе удалось потушить эти пожары. Говорить о том, что сейчас там есть большие возгорания, мы не можем, то есть сейчас более-менее стабильная ситуация", - рассказал Денисенко в эфире телемарафона в понедельник.Он подчеркнул, что радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в пределах нормы."По состоянию на сейчас в Чернобыльской зоне ситуация по пожарам более-менее стабильна, и больших возгораний нет", - отметил Денисенко.

В России заблокировали екатеринбургское издание Itʼs My CityРоскомнадзор заблокировал сайт It's My City, объяснив это распространением "недостоверной информации о спецоперации в Украине". Об этом сообщило само издание.4 марта, после принятия закона о "военных фейках", редакция заявила, что "удалит некоторые материалы, которые касаются непосредственно боевых столкновений в Украине и российской армии".Накануне создатель серии мультфильмов о Масяне Олег Куваев также сообщил, что получил уведомление от Роскомнадзора о блокировке. Речь шла о сайте mult.ru, где собраны все 160 роликов про Масяню.

Количество стран, обратившихся в МУС из-за преступлений РФ в Украине, выросло до 42В случае признания Международным уголовным судом (МУС) военных преступлений российских войск причастные к ним могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська."Все лица, совершившие преступления против человечности и геноцид, являются потенциально лицами, в отношении которых уже ведется расследование, так как 42 страны уже подали заявления и поддержали такое расследование МУС. Те лица, которых суд признает виновными, получат наказание в виде, например, длительного лишения свободы", - объяснил Малюська, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.Он подчеркнул, что в случае приговора МУС дипломатические паспорта российских политических и военных лидеров, скорее всего, им не помогут – они будут задержаны, переданы в Гаагу и получат лишение свободы."То есть, это такой серьезный риск, которого россияне, очевидно, очень боятся", - уверен министр.

В России нехватка упаковочного материала, которую пищевые компании испытывают на фоне девальвации рубля и нарушения логистики, усугубляется, пишет издание "Коммерсант". Крупнейший в РФ поставщик этой продукции Tetra Pak на время откажется от выпуска упаковок для вина и напитков объемом два литра. Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки. Запаса продукции техники от брендов, ограничивших свои поставки в Россию, хватит на 2–3 месяца. Для решения проблемы производители пытаются выстроить новые логистические цепочки, а власти планируют разрешить параллельный импорт, сообщает РБК.

Представитель МВД Украины: Россия попытается наращивать ракетные удары по УкраинеРоссийские войска сменили стратегию и начинает максимально обстреливать украинские города, пытаясь уничтожить критическую инфраструктуру и проверяя нервы украинцев и эффективность украинской ПВО. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко."Это не просто изменение тактики, это изменение стратегии. В ближайшее время они будут пробовать максимально наращивать ракетные удары в разные точки Украины. Их задача - показать, что в этой стране нет точки, где можно быть в безопасности. И это одна из ключевых задач на этот момент в психологической части этой войны", - сказал Денисенко.

Ракетный удар по Луцку: глава Волыни рассказал деталиРоссийская ракета, которая вечером 27 марта была выпущена по Луцку из Беларуси, попала в нефтебазу на окраине города, взорвался один резервуар, пожар тушат до сих пор. Об этом рассказал глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в эфире общенационального телемарафона"Вчера около 22 часов был нанесен ракетный удар по нефтебазе на окраине города Луцка. Сейчас известно, что крылатая ракета была выпущена со стороны Беларуси. На месте удара всю ночь работали спасатели и по состоянию на 8 утра еще работают. По предварительным данным, информации о жертвах нет. Взорвался один резервуар. Его гасят".Председатель ОВА сказал, что не будет называть адрес и не будет показывать фото пока на месте работают пожарные, чтобы не подвергать их опасности.Больше информации он пообещал предоставить, когда спасатели погасят пожар.Погуляйко добавил, что, несмотря на соседство с Беларусью, которая предоставила свою территорию для российских войск, ситуация в области контролируемая, и границы в пределах области не нарушены.

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar, представила новый прототип боевого БПЛА. Этот беспилотник получил название Kızılelma и будет оснащен украинскими двигателями.

Министерство обороны Британии: за последние сутки позиции российских войск не изменилисьМинистерство обороны Великобритании опубликовало очередную оценку ситуации на фронтах в течение последних суток. По данным британской разведки, "значительных изменений в позициях российских сил не было".Кроме того, в сообщении сказано, что армия РФ и далее испытывает "логистические сложности, которые сопровождаются недостатком темпов наступления". Британская разведка также говорит о низком моральном духе российских военных и агрессивных действиях армии Украины.Согласно оценкам министерства обороны Великобритании, Россия достигла наибольших успехов в Мариуполе, где продолжаются ожесточенные бои.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508309235859443718

ООН о месяце войны в УкраинеБолее 3,8 млн человек были вынуждены бежать из страны, превратив этот кризис в самый быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны.Еще 6,5 млн были перемещены внутри страны.При этом 13 млн – "застряли" в зонах боевых действий и не могут выехатьhttps://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1508304121635512321

С начала российской военной агрессии в Украине погибло 143 ребенкаС начала вторжения РФ в Украине погибли 143 ребенка, еще 216 - пострадали, об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. "По состоянию на 8 часов 28 марта 2022 года, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, с начала вторжения российской федерации в Украине погибли 143 ребенка и пострадали 216 детей", - говорится в сообщении.Также отмечается, что фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.

В Офисе президента Украины прокомментировали вчерашние массированные ракетные обстрелы территории Украины. Советник главы ОП, член переговорной группы от Украины Михаил Подоляк"Снова тотальные ракетные удары по Луцку, Харькову, Житомиру, Ровно. Ежедневно все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли. Европе это точно нравится?",- пишет Подоляк в своем Twitter.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1508178503463837696

В Киеве в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание гаража на территории частного дома27 марта в 23:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы. "По прибытию, спасатели установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома в гараже", - сообщила ГСЧС Украины в понедельник.В 00:27 28 марта пожар локализован на площади 100 кв. м, а в 01:24 – ликвидирован.

Фото пылающего Мариуполя, где идут городские бои

Агентство Fitch отозвало рейтинги РоссииМеждународное агентство Fitch Ratings больше не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России, все свои оценки агентство отозвало из-за санкций Европейского союза, введенных против России за военную агрессию против Украины.

Луганская область: утренний обстрел Рубежного – есть погибший и раненыйРоссияне утром снова обстреляли Рубежное в Луганской области – поврежден дом, по меньшей мере, один человек погиб и один ранен. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай."Неутешительные новости с самого утра – россияне снова обстреляли Рубежное. Пострадал жилой дом, обнаружено тело одного погибшего, раненого отправлено каретой скорой помощи в больницу. Число жертв еще уточняется".

В порт Гданьска впервые в истории зашел эскадренный миноносец ВМС США Forrest ShermanЭскадренный миноносец ВМС США Forrest Sherman пришвартовался в воскресенье в порту Гданьска на севере Польши. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza. По информации газеты, такой корабль зашел в гданьский порт впервые в его истории. Подчеркивается, что это рутинный визит для пополнения запасов и отдыха команды. Корабль пробудет в Гданьске до конца марта."Наша цель - продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе", - заявил в эфире телеканала TVN24 представитель ВМС США Мэтт Заблик.По его словам, американские моряки также хотят поддержать Гданьск в деле оказания помощи беженцам с Украины.Как пишет Gazeta Wyborcza, Forrest Sherman вооружен орудиями различного калибра и ракетной установкой. В его задачи входит противовоздушная оборона, проведение ударных операций, противодействие подлодкам и другим кораблям.

РФ готовит наступление под Киевом, бои принимают статичный характер. Новая карта боевых действий в УкраинеАмериканский Институт изучения войны в ночь с 27 на 28 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По данным организации, армия РФ не отказывается от усилий по переформированию сил к северо-западу от Киева для возобновления крупных наступательных операций. Руководить операциями может лично командующий Восточным военным округом России (ВВО). Об этом Институт изучения войны сообщает в Facebook.В институте напомнили, что украинский Генштаб сообщил, что 35-я общевойсковая армия России перебрасывает поврежденные части в Беларусь и что российские силы установили командный пункт для всех сил ВВО, действующих вокруг Киева в районе Чернобыля."Продолжающиеся усилия России по восполнению боевых потерь в подразделениях ВВО и развертыванию дополнительных подкреплений вряд ли позволят России успешно возобновить крупные операции вокруг Киева в ближайшем будущем. Все более статичный характер боевых действий вокруг Киева отражает неуспешность российских сил, а не какие-либо сдвиги в российских целях или усилиях в настоящее время", - говорится в сообщении. https://www.facebook.com/InstitutefortheStudyofWar/posts/10160066134366810&show_text=true&width=500

РФ может нанести ядерный удар в случае провала захвата Киева - Христо ГрозевЖурналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что РФ рассматривает вероятность применения ядерного оружия против Украины. Об этом Грозев рассказал в эфире телеканал "Украина 24".По его словам, внезапно пропавший министр обороны РФ Сергей Шойгу сейчас скрывается в секретном бункере под Уфой. Об этом свидетельствуют данные авиаперелетов.Журналист утверждает, что РФ будет прятать военное и политическое руководство заранее, если на самом деле рассматривает ядерный сценарий.По данным Грозева, сам Путин скрывается в другом бункере, он расположен за Уралом. На уточняющий вопрос относительно того, насколько вероятным он считает ядерный удар РФ по Украине, журналист ответил:"Вы знаете, сложно ответить. Мы общались очень много с людьми из российских спецслужб. Те люди, которые еще до начала войны, в декабре-январе нас предупреждали, что это очень вероятно, что Путин сам очень этого хочет, что он хвастался своему близкому окружению, что он готов на это пойти... Вот, даже эти люди сейчас говорят, что он при перспективе полного провала захвата Киева может дать такое распоряжение. Но он не может применить ядерное оружие условной красной кнопкой. Эта красная кнопка существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ. Он (Путин - ред.) понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ", - рассказал Грозев.Недавно бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.

РФ изолировала Украину от международной морской торговли - британская разведкаВоенная разведка Британии заявила, что Россия продолжает блокаду украинского черноморского побережья. Вследствие этого враг отрезал Украину от международной морской торговли. Об этом пишет Reuters.Британцы наблюдают целенаправленное блокирование украинского побережья в Черном море со стороны РФ. Поэтому Украина оказалась фактически изолирована от международной морской торговли.Британская разведка добавила, что военно-морские силы России продолжают наносить ракетные удары по объектам на всей территории Украины. Пуски в основном происходят в акватории Черного моря.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508184314139271172

Посол США в НАТО: Пока нет доказательств, что Россия ограничится ДонбассомВ США пока не видят веских причин предполагать, что Россия ограничит свое внимание Донбассом. Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN."Мы имеем доказательства того, что россиянам не удалось достичь своих первоначальных целей. А это, как вы хорошо знаете, было взять Киев всего за несколько дней. Итак, из-за этого я думаю, что Россия проводит переоценку, и они дали понять, что собираются изменить свою тактику, но подождем немного. В следующие несколько дней Соединенные Штаты в тесном сотрудничестве с союзниками и правительством Украины будут искать доказательств этого сдвига", - заявила Смит.Также Смит прокомментировала, предоставит ли НАТО Украине необходимые для борьбы с Россией истребители. По ее словам, "это развивающийся разговор", но в конце концов нет."Мы много раз разговаривали с президентом Зеленским в последние недели. Мы слышали просьбу о помощи. Во многих случаях мы доставляли противовоздушные и противотанковые средства, мы оцениваем их потребности в противовоздушной обороне. Но если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи (МиГ, которые предложила Польша - ред.), ответ будет отрицательным. Соединенные Штаты решили, что предложение Польши несостоятельное... Это суверенное решение, они могут принять это суверенное решение. Но сейчас Соединенные Штаты очень сосредоточены на потребностях в противовоздушной обороне", - добавила она.

Утренняя сводка украинского Генштаба: отбито 5 атак на Донбассе, продолжается наступление на КиевВ понедельник утром украинский Генеральный штаб опубликовал очередную сводку о положении на фронтах. Основные выводы таковы:- Вооруженные силы Украины держат оборону около населенный пунктов Топольское, Каменка и Сухая Каменка около города Изюм в Харьковской области. (Здесь армия РФ пытается пробиться к территории Донбасса, чтобы взять украинские войска в окружение - ред.)- Силы обороны Киева "сдерживают противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов".- Согласно заявлению Генштаба, на Донецком и Луганском направлениях украинские войска за сутки отбили пять атак и уничтожили два танка, БМП и автомобиль. Кроме того, "противник имел потери в живой силе", - пишут военные.- Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки украинские ВВС уничтожили четыре российских самолета, один вертолет, два беспилотника и две крылатые ракеты.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Мэр: российские военные покинули город СлавутичРоссийские военные покинули город Славутич Киевской области, сообщил мэр города Юрий Фомичев в видеообращении, опубликованном в Facebook. "Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет", - сказал Фомичев. Он отметил, что Славутич "живет под украинским флагом и по украинским законам". По данным Киева, военные РФ вошли в Славутич 27 марта.

В ЕС подсчитали, как скоро найдут замену российскому газуЕвропейский союз сможет избавиться от зависимости от российского газа в течение двух лет, заявил высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia, которое цитирует "Радио Свобода".Боррель уточнил, что Европа стремится не запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией источников поставок на свою территорию. Согласно сообщению, дипломат оценил, что этот процесс для российского газа займет два года."Мы хотим снизить нашу зависимость от российских газа и нефти, ведь мы очень зависимы от них. Сейчас кажется, что они (Россия – ред.) ненадежный партнер. Поэтому мы хотим диверсифицировать наши источники и Ближний Восток играет большую роль", - сказал Боррель.Он добавил, что уменьшить потребление ископаемого топлива также могут помочь возобновляемые источники энергетики.Напомним: Европейский союз и США 25 марта объявили о новой договоренности по дополнительным поставкам сжиженного газа в ЕС для того, чтобы уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей.Киев неоднократно призывал европейские страны отказаться от российских энергоносителей. Недавно о таком шаге заявили Соединенные Штаты и Великобритания.

Азербайджан во второй раз напомнил РФ, чей "Нагорный Карабах"Министерство обороны Азербайджана сообщило, что заявление российского министерства о том, что Азербайджан покинул свои позиции на территории Нагорного Карабаха, не соответствуют действительности."Никаких изменений в позициях Азербайджанской Армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло.Информация об отступлении подразделений Азербайджанской Армии с этих позиций не отражает действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку...Министерство обороны еще раз заявляет, что в Ходжалинском районе Азербайджана нет села под названием "Фурух". Название упомянутого села - Фаррух. Надеемся, что в следующих заявлениях название села будет указано в правильной форме", - отметили в Минобороны АзербайджанаТакже в Азербайджане опровергли информацию о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана и ранении азербайджанских военнослужащих.Азербайджан во второй раз за несколько дней напоминает РФ, что нет такой административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

Украина обвиняет РФ в безответственных действиях в зоне Чернобыльской АЭСВласти Украины обвинили РФ в безответственных действиях в зоне Чернобыльской АЭС, занятой российскими военными. "В контексте ядерной безопасности безответственные и непрофессиональные действия российских военных составляют очень серьезную угрозу не только для Украины, но и для сотен миллионов европейцев", - заявила в Telegram вице-премьер Ирина Верещук. Она потребовала от Совета Безопасности ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. По словам Верещук, продолжение ее милитаризации российскими войсками серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. "Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы", - предупредила она.

Япония не может конфисковать замороженные иностранные резервы РФДействующее законодательство Японии не позволяет правительству конфисковать резервы иностранных центральных банков, находящиеся в распоряжении Банка Японии, сообщил министр финансов Сюнъити Судзуки в понедельник. Он сделал это заявление в ходе выступления в парламенте, отвечая на вопрос об иностранных резервах РФ, размещенных в Банке Японии, которые были заморожены в рамках санкций, введенных из-за российского вторжения в Украину.

Эрдоган поговорил с Путиным о прекращении огня в УкраинеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье подчеркнул необходимость прекращения огня в Украине, говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера. Отмечается, что Эрдоган также призвал к улучшению гуманитарной ситуации в регионе. При этом лидеры двух стран договорились, что местом следующих переговоров России и Украины станет Стамбул. Ранее в воскресенье член украинской делегации, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что очередной раунд украинско-российских переговоров должен состояться в Турции с 28 по 30 марта.

В Германии фиксируют рост преступлений против выходцев из РФ и УкраиныНа фоне войны в Украине Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) Германии фиксирует рост преступлений против лиц российского или украинского происхождения. "Совершаются преступления против членов нашего общества как российского, так и украинского происхождения, - заявил глава BKA Хольгер Мюнх изданиям немецкой редакционной сети RND. - Мы насчитываем сейчас порядка 200 подобных преступлений в неделю, большинство из них имеют антироссийскую направленность". По словам Мюнха, речь идет как об угрозах и оскорблениях, так и о физическом насилии и порче имущества.

По информации Генштаба ВСУ, российская армия перемещает дополнительные силы из состава Тихоокеанского флота и Западного военного округа. Также сообщается, что наблюдается меньше перевозок резервов из глубины России. Вместе с тем украинский генштаб указывает, что, готовясь к новым ракетным ударам, российские военные снабжают новыми снарядами свои пусковые площадки в Беларуси, в районе Калинковичей.

Канцлер ФРГ: Путин добился прямо противоположного тому, чего хотел Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин добился прямо противоположного тому, чего хотел. В действительности он думал, что российским войскам будут рады в Украине, отметил глава германского правительства в эфире немецкого телеканала ARD. "На самом же деле, вся Украина сплотилась как нация", - подчеркнул он, имея в виду сопротивление украинцев российскому вторжению. Действия Путина, по мнению, Шольца, также привели к тому, что НАТО усилило защиту своего восточного фланга. Импорт российского угля в Германию может быть прекращен уже в 2022 году, заявил Шольц. Импорт энергоносителей из России, в частности нефти, будет сокращаться быстро, "этого можно достичь уже в этом году", указал он.

Все сотрудники украинского консульства в Бресте покинули БеларусьВсе сотрудники закрытого по решению властей Беларуси генконсульства Украины в Бресте покинули республику. Двенадцати украинским дипломатам было предписано выехать с территории Беларуси в течение 72 часов. "Украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника", - сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза. Беларусь выслала украинских дипломатов, поскольку заподозрила их "в недружественных действиях" и "шпионаже", заявили в Комитете госбезопасности республики.

На церемонии вручения "Оскаров" поддержали УкраинуВ перерыве между вручением призов американской киноакадемии организаторы церемонии показали несколько рекламных роликов, в одном из них содержался призыв делать пожертвования для Украины.В сообщении, которое демонстрировалось на экране, было сказано: "Мы просим вас посидеть в тишине в знак солидарности с народом Украины, который сейчас сталкивается с вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей собственной земле".https://twitter.com/AFP/status/1508258983940866048

"Мариуполь – второе Алеппо". Глава МИД Франции призвал немедленно помочь осажденному городуМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что масштаб гуманитарной катастрофы в осажденном российскими войсками Мариуполе требует немедленного вмешательства со стороны международного сообщества.Во время форума в Дохе он сравнил ситуацию в Мариуполе с осадой города Алеппо в Сирии, который также был практически полностью разрушен во время операции российских и сирийских правительственных войск."Очень хорошо видно, что Мариуполь стал вторым Алеппо. И, я надеюсь, у нас у всех будет коллективное чувство вины, если мы ничего не предпримем, - сказал Ле Дриан. – Мариуполь – это пример осадной войны, которую Россия ведет уже месяц. Может быть они не планировали ее как осадную войну, но сегодня происходит именно это, и Мариуполь – это один из самых ярких примеров"."Военная осада – это ужасный способ ведения войны, потому что происходит массовое убийство и уничтожение гражданского населения. Страдания просто кошмарны", - заключил он.По словам украинских властей, большая часть зданий в Мариуполе разрушена, многие из них не подлежат восстановлению. Точное число погибших в Мариуполе пока неизвестно, однако городская администрация сообщила, что только в результате российского авиаудара по городскому театру, где от бомб скрывались местные жители, было убито около 300 человек.

Хакеры из Anonymous утверждают, что взломали ВГТРК; обещают опубликовать 870 гигабайт данныхХакерская группировка Anonymous, которая ранее взламывала сайты и компьютеры нескольких российских государственных организаций, заявила, что связанные с ней хакеры получили доступ к серверам Всероссийской государственной телерадиокомпании.В своем "Твиттере" она обещает "в скором будущем" опубликовать 870 гигабайт данных ВГТРК.Сведений о том, какие именно сведения похищены, группа не приводит – так же как каких-либо доказательств своих утверждений.https://twitter.com/YourAnonTV/status/1508214840392916999

Байден подтвердил, что не призывал к смене власти в РоссииПрезидент США Джо Байден уточнил свои слова во время выступления в Варшаве о том, что Владимир Путин "не может оставаться у власти". В ответ на вопрос журналиста, хочет ли он смещения президента России, Байден коротко ответил "нет".После слов Байдена американские официальные лица, в том числе государственный секретарь США Энтони Блинкен, заявили, что президент на самом деле имел в виду не отстранение Путина, а то, что ему нельзя позволить вести войну против Украины.Лидеры нескольких западных стран также отказались поддерживать слова Байдена, которых не было в тексте выступления и которые были явной импровизацией.Президент Франции Эммануэль Макрон, который остается одним из немногих иностранных политиков, поддерживающих контакт с Путиным, призвал воздержаться от обострения войны слов по поводу вторжения в Украину.

В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения "Оскаров": звезды поддерживают УкраинуВ Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград американской киноакадемии. Некоторые кинозвезды решили поддержать Украину во время появления на красной ковровой дорожке.

Глава Харьковской области: украинская армия в регионе контратакуетГлава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что украинская армия в регионе перешла в контрнаступление на некоторых направлениях."На сегодня можем уверенно сказать, что Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Продолжается ликвидация остатков войск РФ в Ольковке. Гоним оккупантов до границ с РФ", - написал Синегубов.Он также заявил, что во время удара по поселку Оскол Изюмского района ракета попала в жилой дом, погибла семья из четырех человек, ранения получил четырехлетний ребенок.

Германия думает о системе ПВО для защиты от возможного российского нападенияКанцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна рассматривает возможность приобретения ракетной системы ПВО для защиты от возможного нападения со стороны России."Это, разумеется, один из вопросов, которые мы обсуждаем, – для этого есть веские причины", - сказал Шольц общественному телеканалу ARD в ответ на вопрос, может ли Германия приобрести систему, похожую на израильский "Железный купол".При этом немецкий лидер не уточнил, о покупке какой именно системы ПВО думает Берлин.Журналисты спросили у него, намерена ли Германия обзавестись системой противовоздушной обороны большего радиуса действия, чем уже действующие установки "Патриот". "Нам нужно помнить, что у нас есть сосед, который готов прибегать к насилию, чтобы навязать свои интересы", - ответил Шольц.После начала российской агрессии против Украины Германия резко поменяла свою оборонную политику. Немецкое правительство объявило об увеличении военных расходов на десятки миллиардов долларов, оно намерено выполнить рекомендацию НАТО об оборонном бюджете в размере не менее 2% ВВП страны.

"Уничтожили свободу слова в своем государстве". Зеленский прокомментировал запрет своего интервью в РоссииВ своем ежедневном обращении Владимир Зеленский прокомментировал заявление Роскомнадзора о запрете публикации его интервью независимым российским СМИ.В воскресенье с президентом Украины в течение полутора часов говорили бывший главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков и спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев. Позже российское ведомство по надзору за средствами массовой информации потребовало не публиковать этот разговор."Сегодня тот день, когда мы снова и снова убеждаемся, насколько далеко мы от Российской Федерации, - сказал в связи с этим Зеленский. – Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам. Тем из них, кто может позволить себе говорить правду"."Когда журналисты уже готовились к публикации нашего интервью – а мы говорили с ними сегодня днем – российское цензурное ведомство вышло с угрозой. Так и написали – требуют отказаться от публикации разговора. Это было бы смешно, если бы не было так трагично", - продолжил Зеленский."Уничтожили свободу слова в своей стране, пытаются уничтожить соседнюю страну. Изображают себя глобальным игроком. А сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, раз такая реакция, значит мы все правильно делаем, значит они нервничают", - сказал президент.Что еще сказал Зеленский:Он подтвердил информацию о прямых переговорах украинской и российской делегаций, которые на следующей неделе должны пройти в Турции. По словам Зеленского, новый раунд нужен, "поскольку мы ищем мира". "Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению", - сказал он.Зеленский также назвал в числе приоритетов "действенные гарантии безопасности для нашего государства".

Главное утром в понедельник, 28 марта- Новые обстрелы территории Украины. В Волынской области на западе страны разбомблена нефтебаза.- Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. Роскомнадзор требовал от медиа не публиковать его, а Генпрокуратура начала проверку.- "Мне кажется, что нужно думать о своих детях и внуках, о себе уже нечего думать. Сегодня взрослые люди, как мы с вами, уже друг другу ничего не простят. Я в это не верю больше", - в частности, сказал Зеленский.- Украинские власти требуют от военных и мирных жителей не издеваться над российскими пленными.- Новые переговоры между делегациями двух стран пройдут 28-30 марта (29-30 марта, по версии российской стороны) в Турции.

Целью удара по Луцку была нефтебазаОб этом в своем телеграм-канале пишет глава администрации Волынской области Юрий Погуляйко. Он же написал, что воздушная тревога завершена.Судя по фото - предположительно с места события - удары по нефтебазе достигли своей цели.