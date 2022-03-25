ОНЛАЙН. ООН: от военной агрессии РФ в Украине погибло более 1000 мирных жителей, реальное число - заметно больше

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.



Война в Украине: 25 марта

Удары по воинской части в Днепре привели к серьезным разрушениям, спасатели ищут под завалами людейГубернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что вчерашние удары по воинской части в Днепре привели к серьезным разрушениям. Об этом он написал в Telegram-канале."Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", - написал он. Вчера ГСЧС области заявляло, что примерно в 22:38 24 марта войска РФ нанесли два ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города."Значительно разрушены здания части. Вследствие попадания ракет возникли два очага пожара", - сообщили в ГСЧС.

Главное на этот моментКраткий обзор основных событий минувшего вечера и ночи:✅Вечер четверга ознаменовался бурной дипломатической деятельностью в Брюсселе, где прошли чрезвычайные встречи лидеров стран НАТО, Евросоюза и "Большой семерки".✅Президент США Джо Байден, сказал, что никогда еще Североатлантический альянс не был настолько единым. Он призвал сохранять это единство достаточно долго для того, чтобы введенные санкции начали оказывать эффект на принятие решений в Кремле.✅И Байден, и британский премьер Джонсон, и президент Франции Макрон отказались отвечать на вопрос, каким будет их ответ в случае, если Москва применит в Украине химическое оружие.✅НАТО подтвердила отправку четырех батальонных групп общей численностью в 40 тысяч военных в Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию.✅Премьер-министр Германии Шольц и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заверили, что не будут платить за поставки российского газа в рублях, как того потребовала Москва, заявив, что времена российского энергетического шантажа прошли.✅Борис Джонсон сказал в интервью Би-би-си, что Украина определенно может победить, несмотря на то, что Путин поступает с ее городами, как когда-то поступил с Грозным. По его словам, Путин не стремится к достижению мира.✅Генеральная ассамблея ООН во второй раз за месяц подавляющим большинством проголосовала за резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину и требующую немедленного вывода войск. За - 140 стран, против - пять: Россия и ее союзники - Северная Корея, Эритрея, Беларусь и Сирия. 38 стран, в том числе Китай, воздержались.В самой Украине продолжались боестолкновения местного значения, существенных изменений в оперативной обстановке не произошло.✅Украина заявила об уничтожении большого десантного корабля "Саратов" Черноморского флота России, стоявшего в занятом ею порту Бердянска, и нанесении повреждений еще двум кораблям. Британские и американские разведслужбы подтверждают эту информацию.✅Украинские власти сообщили о первом с начала войны полноценном обмене военнопленными с Россией. 10 украинских солдат были обменены на 10 российских. В ходе еще одного обмена 11 российских гражданских моряков, спасенных с судна, затонувшего вблизи ✅Одессы, были обменены на 19 украинцев с захваченного Россией корабля.✅Всемирная организация здравоохранения заявила, что по-прежнему не имеет возможности доставить жизненно необходимые медикаменты в находящийся в российской блокаде Мариуполь, а также в лежащий дальше к западу Николаев.

Жертвами российской агрессии в Украине стали более 1000 мирных украинцев – ООНРоссийские войска в Украине целенаправленно уничтожают жилые дома и невоенные объекты. За месяц войны жертвами военной агрессии стали более 1000 мирных украинцев. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.Среди убитых:214 мужчин;160 женщин;14 девочек;28 мальчиков.Пол еще 571 взрослого и 48 детей не установлен.Среди пострадавших:181 мужчина;140 женщин;28 девочек;23 мальчика.Пол еще 1211 взрослых и 67 детей не установлен.По данным ООН, большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

МАГАТЭ: российские обстрелы угрожают безопасности работников, обеспечивающих безопасность Чернобыльской АЭСМеждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило опасения в связи с предполагаемыми обстрелами вблизи Чернобыльской АЭС. Российские подразделения обстреляли украинские блокпосты в городе Славутич, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси со ссылкой на украинскую Государственную инспекцию ядерного регулирования. Данные действия ставят под угрозу "дома и семьи оперативного персонала, обеспечивающего ядерную и радиационную безопасность" бывшей АЭС, указал он. По словам Гросси, МАГАТЭ продолжает внимательно следить за ситуацией. В Славутиче с населением около 25 тысяч человек проживают многие сотрудники ЧАЭС.

Вечерний взрыв под Киевом: горела нефтебазаВ селе Калиновка Фастовского района Киевской области произошел пожар на нефтебазе в результате обстрела со стороны войск РФ. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Телеграме.24 марта около 20:00 в Калиновке в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием.По состоянию на 6.00 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

Депутат: в Хесоне российские военные похитили муниципального депутата Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань написал в Facebook о похищении муниципального депутата Дмитрия Афанасьева. "В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "Европейская солидарность" Дмитрия Афанасьева. Это известный на весь мир спортсмен, инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины по таэквондо", - сообщил он. Похищение произошло 22 марта после разгона антироссийского митинга, когда Афанасьев защитил свою жену при попытке ее задержания. "За это его жестоко избили: в больнице у мужчины диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра. Через два часа домой в семью прибыли с обыском российские военные. Оккупанты нашли удостоверения депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали, среди них были и друзья Дмитрия", - указывается далее. На следующий день был освобожден один из задержанных, который рассказал о жестоких пытках, а остальные до сих пор удерживаются в плену, сообщил Хлань.

Почти половину россиян не волнует уход иностраных компаний из РФПочти половина россиян (49 процентов) считают, что уход из России ряда зарубежных компаний не повлияет на качество его жизни, пишет "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение". 32 процента респондентов ожидают ухудшений своей жизни в этой связи, при этом 7 процентов предполагают сильные ухудшения, а 25 процентов - не очень значимые. Среди молодежи 18-30 лет ухудшения качества жизни ждет почти половина опрошенных - 44 процента.

Глава региона: в Рубежном обнаружены тела двух погибшихВ городе Рубежное Луганской области были обнаружены тела двух погибших, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. "Оккупанты били всю ночь (...) В результате обстрелов повреждены жилые дома, возгорание в квартирах. В Рубежном на улице обнаружены тела двух погибших", - написал Гайдай на странице Facebook в пятницу утром.Также он отмечает, что "ГСЧС крайне тяжело выезжать на вызовы", поскольку "тушение пожаров усложняется из-за не утихающих обстрелов".

Байден посетит город в Польше близ границы с УкраинойПрезидент США Джо Байден отправится в пятницу в польский город Жешув, находящийся в 80 км от границы с Украиной.Как сообщает Белый дом, цель этой поездки - показать решительный настрой Запада на противодействие российской агрессии в Украине.В Жешуве Байден встретится с польским президентом Анджеем Дудой и обсудит проблемы с которыми столкнулась Польша после того, как туда прибыли несколько миллионов украинцев, спасающихся от российских бомбежек и обстрелов.Американский президент также хочется пообщаться с самими украинцами, находящимися в Польше.

Би-би-си: россияне похитили по меньшей мере 36 украинцев на оккупированных территориях ООН подтверждает о по меньшей мере 36 случаях похищения оккупантами граждан Украины на временно захваченных территориях. Об этом пишет Украинская версия Би-би-си со ссылкой на представителей ООН.Членам семей похищенных часто не сообщают о том, где они находятся. Известно о случаях похищения проукраинских активистов и общественных деятелей в Херсонской области.Кое-где россияне вывозят в неизвестном направлении представителей местного самоуправления, которые отказались сотрудничать с захватчиками. Ранее украинским властям удалось путем обмена вернуть похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Канада увеличит экспорт нефти, чтобы заместить в ЕС сырье из РоссииКанада на фоне войны России в Украине хочет увеличить экспорт нефти примерно на 5 процентов, чтобы помочь ЕС быстрее отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.По его словам, до конца года "канадская промышленность имеет возможность постепенно увеличить экспорт нефти и газа примерно на 300 000 баррелей в день, чтобы заместить российские нефть и газ". Канада - четвертый по объемам в мире поставщик нефти, напоминает агентство AFP.Международное энергетическое агентство (МЭА), перед которым Уилкинсон выступил 24 марта, на минувшей неделе призвало принять срочные меры для сокращения мирового потребления нефти на фоне опасений относительно возможного резкого сокращения поставок из РФ.

G7 обещает не допустить глобального продовольственного кризисаСамые мощные страны планеты обязуются позаботиться о том, чтобы из-за войны между двумя крупнейшими странами Европы в мире не дошло до кризиса голода. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств G7 по результатам их встречи в Брюсселе 24 марта, сообщает Укринформ.Война в Украине ставит под угрозу восстановление мировой экономики, подрывает устойчивость глобальных цепей поставок и будет оказывать серьезное влияние на наиболее нестабильные страны, признают лидеры G7 и обещают свою поддержку наиболее уязвимым.В частности, это касается предотвращения глобального продовольственного кризиса, поскольку в краткосрочной перспективе война усиливает давление на глобальную продовольственную безопасность. Введенные санкции против россии, отмечают при этом политики, учитывают необходимость избегать влияния на мировую торговлю сельскохозяйственной продукцией.Страны "Большой семерки" будут последовательно использовать все инструменты и механизмы финансирования, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и сделать аграрный сектор устойчивым в соответствии с климатическими и экологическими целями. Они "будут стремиться обеспечить стабильные поставки продуктов питания в Украину и поддерживать постоянные усилия украинского производства".Лидеры стран G7 будут сотрудничать с соответствующими международными органами, такими как Всемирная продовольственная программа (WFP) и параллельно с многосторонними банками развития и международными финансовыми учреждениями увеличивать общий вклад в эти органы для поддержки стран, сталкивающихся с острыми проблемами в обеспечении продовольствием.Подписавшиеся заявления призывают созвать внеочередное заседание Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), чтобы рассмотреть последствия российской агрессии против Украины для мировой продовольственной безопасности и сельского хозяйства. Они призывают всех участников Информационной системы сельскохозяйственного рынка (AMIS) продолжать обмен информацией и изучить способы держать цены под контролем.Страны обещают избегать запретов на экспорт и других мер, ограничивающих торговлю, поддерживать открытые и прозрачные рынки и призывают других делать то же, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Генштаб Вооруженных сил Украины: отбито девять атак и обезврежено более 200 военнослужащих РФРоссийские войска продолжают вести боевые действия, а украинские защитники - давать отпор по всем направлениям. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 пятницы, 25 марта.В сводке говорится, что за последние сутки украинские военные обезвредили две сотни военнослужащих РФ и уничтожили многочисленные единицы техники."В течение предыдущих суток наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 2 самолета и 2 БПЛА врага. Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты", - говорится в сообщении. Украинские защитники продолжают оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. На Донецком, Слобожанском и части Таврического направления оборонительная операция продолжается. Здесь усилия сосредоточены на недопущении прорыва противника, а на Волыни - на прикрытии государственной границы. На Северщине группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев. Оборона Киева также продолжает отражение наступления противника.

Американская биофармацевтическая компания Gilead заявила, что приостановила все бизнес-операции в России, не связаные с жизненно важными лекарствами. Прибыль от продажи медикаментов будет направлена на гуманитарную помощь Украине.

Военные аналитики: продвижение РФ в Мариуполе и ослабление давления на КиевАмериканский Институт изучения войны в ночь с 24 на 25 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По данным экспертов организации, войска РФ продолжают медленно, но неуклонно продвигаться в Мариуполе, войдя в центр города 24 марта. Также они провели несколько наступательных операций в других частях страны. Об этом говорится в сообщении Института изучения войны в Facebook."Украинские контратаки к северо-западу от Киева в последние несколько дней продолжают ослаблять давление на город, а российские силы продолжают окапываться. Украинские силы отражали ограниченные атаки российских войск к северо-востоку от города и вокруг Харькова", - сказано в сообщении. https://www.facebook.com/InstitutefortheStudyofWar/posts/10160060797406810&show_text=true&width=500Кроме того, Институт изучения войны составил интерактивную карту вторжения России в Украину, на которой показан каждый день с начала войны.

Европейский союз требует от России немедленно прекратить войну против Украины – выводы саммитаЛидеры государств и правительств стран-членов Европейского союза требуют от России немедленно прекратить военные действия против Украины и вывести войска."Европейский совет требует, чтобы Россия немедленно прекратила свою военную агрессию на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины, полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах", - говорится в выводах Европейского совета, обнародованных в пятницу ранние утром.Лидеры ЕС констатировали, что агрессивная война России против Украины "грубо нарушает международное право и приводит к массовым человеческим жертвам и ранениям среди гражданского населения". "Россия направляет удары по гражданскому населению и наносит удары по гражданским объектам, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища. Эти военные преступления должны быть немедленно прекращены. Виновные и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. Осада Мариуполя и других городов Украины, а также отказ в гуманитарном доступе со стороны российских вооруженных сил неприемлемы. Российские силы должны немедленно обеспечить безопасные пути в другие районы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города", - заявляют в ЕС.В этой связи Европейский совет призвал Россию "в срочном порядке гарантировать безопасный проход гражданским лицам, оказавшимся в ловушке во всех других зонах боевых действий, в пункт назначения по их выбору, немедленно освободить всех заложников, обеспечить бесперебойный гуманитарный доступ и создать гуманитарные коридоры". "Он также призывает Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право, и соблюдать недавнее постановление Международного суда", - отмечается в заявлении.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) направил для рассмотрения в совет по этике вопрос о сотрудничестве почетного президента организации Рене Фазеля с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). До этого пресс-служба КХЛ сообщила, что Фазеля будут активно привлекать в качестве советника к решению стратегических вопросов развития лиги. Ранее совет IIHF из-за войны в Украине отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок и лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира - 2023. Фазель назвал эти решения "печальным моментом в истории IIHF".

СМИ: впервые за 30 лет Франция усиливает готовность атомных подлодок в ответ на угрозы РФФранция повысила боевую готовность своих ядерных сил. Сейчас три из четырех атомных подводных лодок в последние несколько дней находились в море для маневров.Об этом впервые сообщила бретонская региональная газета Telegramme de Brest, имеющая лучший наблюдательный пункт на французской военно-морской базе Иль-Лонге, мысе в Брестском заливе. Известный военный журнал Air&Cosmos отметил, насколько необычно присутствие более одной французской атомной подводной лодки в резерве в море, предает издание FAZ. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-konflikt-drei-franzoesische-atom-u-boote-im-meer-unterwegs-17905466.htmlТакое количество лодок, развернутых одновременно, происходит впервые за три десятилетия в качестве ответа на российские угрозы ядерным оружием. Каждая атомная подводная лодка может нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет М51. "В последний раз сразу три подводные лодки были развернуты за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из - за ракет средней дальности в Европе", - подчеркнула газета The Times.Военные эксперты заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон, который непосредственно командует силами ядерного сдерживания страны, принял решение о подводных лодках в связи с растущей угрозой.

Reuters: 60 процентов российских высокоточных ракет не попали в цель США оценивают, что Россия сталкивается с отказом до 60% высокоточных ракет, которые она использует для нападения на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.Ссылаясь на американскую разведку, трое американских официальных лиц заявили, что, по оценкам Соединенных Штатов, уровень отказов России меняется изо дня в день. Он зависит от типа запускаемой ракеты и иногда может превышать 50%. Двое из них сказали, что он достиг 60%.Один из чиновников сказал, что разведка показала, что процент отказа российских крылатых ракет воздушного базирования составляет от 20 до 60%, в зависимости от дня.Два эксперта, опрошенные агентством Reuters, заявили, что любой уровень отказов в 20% и выше будет считаться высоким. Официальные лица не раскрыли, что именно является причиной высоких показателей отказов российских ракет.Журналисты отмечают, что такая высокая частота отказов может включать в себя что угодно - от неудачных запусков до того, что ракета не взорвется при ударе.

Германия не будет оплачивать газ и нефть в рубляхКанцлер ФРГ отметил, что договоры на поставку предусматривают оплату в долларах или в евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Брюсселе после встречи лидеров G7. "Везде имеются жёсткие контракты, в которых валюты, которой производится оплата, являются частью контракта. И это то, что действует сейчас. И там в основном евро или доллар. Мы должны исходить из этого", - сказал Шольц.Канцлер добавил, что принятые ЕС санкции против РФ были тщательно подготовлены, страны тщательно обсуждали, какие санкции будут иметь наибольший эффект. "Мы видим, что эти меры очень эффективны, и мы развиваем их постоянно дальше, пытаемся предотвратить их обход. Тем не менее, это было очень осознанное решение, что из-за экономической структуры, которая имеется, и очень высокой зависимости некоторых стран от определённого импорта нефти, газа или угля, не делать этот импорт частью санкционного режима", - пояснил Шольц.Как уже сообщалось, в среду президент РФ В.Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

В РФ возбуждено уголовное дело о "биологическом оружии" в УкраинеСледственный комитет России возбудил дело о "разработке биологического оружия" в Украине. "Мы запросили у Минобороны России имеющиеся документы, а в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения, устанавливаем обстоятельства произошедшего", - заявил глава СКР Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Джонсон: Путин хочет поступить с украинскими городами как с Грозным, но ему все равно не победитьПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон после экстренного саммита НАТО в Брюсселе заявил, что его страна существенно увеличит поставки оружия Украине, чтобы помочь ей защититься от агрессивного соседа - России, однако, речи о создании бесполетной зоны над Украиной не идет.По словам Джонсона, закрытие неба означает, что британские военно-воздушные силы должны будут сбивать российские военные самолеты, а идти на прямой конфликт не готова ни одна страна НАТО.Британский премьер также сообщил о готовящемся развертывании британских войск в Болгарии, а также удвоении контингента британских войск в Польше и Эстонии.Джонсон при этом считает, что разговоры Владимира Путина о применении ядерного оружия - это всего лишь способ отвлечь внимания от того, какое вооружение и как именно российские войска применяют в Украине.Уже после саммита, в программе Би-би-си Newsnight Борис Джонсон заявил, что он совершенно не оптимистичен относительно того, что Путин хочет мира.“Я думаю, что Путин собирается сделать с украинскими городами, то же, что он сделал с Грозным”, - заявил премьер, напоминая об одном из центральных событий второй чеченской войны, когда федеральные силы в конце декабря 1999 года осадили город, подвергнув его массированным ракетным и авиаударам, а в начале февраля 2000-го заняли его, в результате чего город бвл почти полностью разрушен.При этом британский премьер убежден, что в этой войне Украина победит."Не думаю, что это будет легко. В каком-то смысле Путин уже потерпел поражение, потому что он буквально понятия не имел, что украинцы собираются оказать сопротивление. Он совершенно неправильно понимал, что такое Украина. Он не может подчинить себе Украину. В этом смысле он не может победить”, - заявил Борис Джонсон.

Украина просит США в разы увеличить поставки Javelin и StingerВ обновленном списке военных нужд, переданном Украиной США, резко увеличен запрос на ракеты Javelin и Stinger. Как сообщает "Европейская правда", с обновленным списком удалось ознакомиться CNN. Издание отмечает – украинцы подали подобные списки и в предыдущие недели, но недавний запрос отражает растущую потребность в американских зенитных ракетах Stinger и противотанковых ракетах Javelin — Киев утверждает, что ей срочно нужно по 500 этих систем ежедневно.Как отмечается, это "на сотни больше", чем спрашивало ранее. Издание напоминает, что за первые недели войны США и союзники передали Украине около 17 тысяч противотанковых и 2 тысяч зенитных ракет.В списке, предоставленном CNN, приведено несколько других неотложных потребностей, в частности: самолеты, ударные вертолеты и зенитные системы, в частности - С-300.В документе перечислены два типа самолетов русского производства, в том числе один, предназначенный для непосредственной воздушной поддержки войск на земле. Согласно списку, предоставленному CNN, Украина пригласила по 36 самолетов.По словам высокопоставленного оборонного чиновника, последний из пакетов помощи в размере $350 млн, утвержденных в конце февраля, уже поступил в Украину за последние несколько дней, тогда как следующие два пакета на общую сумму $1 миллиард уже начали поступать.

Экс-командующий силами НАТО в Европе: Путин может нанести ядерный удар по ПольшеПрезидент России Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши, рассказал экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк в интервью CNN. "Если он (Путин – ред.) действительно хочет сдержать НАТО, если он верит, что может разрушить НАТО, он может применить тактическое ядерное оружие. Где он его применит? Возможно, не в Украине, а где-нибудь в людном месте в Польше".Уэсли Кларк отметил, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой Россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае они должны использовать тактическое ядерное оружие. Как результат НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.Кларк также выразил сомнение, что Россия применит химическое оружие в Украине.

https://www.delfi.lv/article.php?id=54181624

СМИ: Шойгу не было на заседании Совета безопасности РФ – его просто вмонтировалиРоссийские издания пишут, что министра обороны РФ Сергея Шойгу, который не появлялся на публике с 11 марта, не было на заседании Совета безопасности РФ 24 марта - его просто вмонтировали в видео. Об этом пишет российское издание Медиазона. "Вероятнее всего, заседание Совбеза действительно состоялось, только вот Шойгу там не было. Его попросту вмонтировали в телевизор, используя кадры с одного из предыдущих советов безопасности. И добавили помехи — а для совсем непонятливых "РИА Новости" еще и сделали зум (приближение), чтобы зрителю было ясно, куда смотреть", - пишет издание.Отмечается, что фон и одежда Шойгу на заседании 24 марта такая же как и на заседаниях 3 и 11 марта.Кроме того, на заседании 24 марта Шойгу ни разу не показали на видео со звуком, поэтому с высокой долей вероятности можно предположить, что кадры с ним взяли с одного из предыдущих Совбезов.

https://www.delfi.lv/article.php?id=54181600

Герхард Шрёдер считает войну следствием политических ошибок России и ЗападаБывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдерсчитает войну в Украине следствием политических ошибок, сделанных после падения Берлинской стены и исчезновения биполярности мира. "Мы еще не создали архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся ситуацию после падения Берлинской стены", - заявил Шрёдер. По словам экс-канцлера, в прошедшие годы было совершено много ошибок, как со стороны России, так и Запада. Однако российские интересы в области обеспечения собственной безопасности не оправдывают применение Москвой военной силы, указал он, призвав каждого сделать все, что в его силах, "чтобы прекратить эту ужасную войну".

Итальянское телевидение будет транслировать новости на украинскомИтальянское государственное телевидение RAI c 25 марта будет транслировать новостные выпуски на украинском языке. Как говорится в заявлении пресслужбы, новостная программа будет транслироваться "в течение пяти минут начиная с 15:00 по местному времени". Данное решение было принято в связи с растущим числом украинских беженцев в стране. Как заявил в четверг премьер-министр Италии Марио Драги, в республику с начала военного вторжения России в Украину уже прибыли порядка 70 тыс. беженцев.

США и ЕС поддерживают сбор доказательств о военных преступлениях РФСША и Евросоюз поддерживают сбор доказательств о военных преступлениях, совершенных во время войны России против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанном во время визита главы Белого дома в Брюссель.Европейский Союз обвиняет Россию в совершении военных преступлений в Украине. Российские военные наносят удары по гражданскому населению, целенаправленно обстреливают больницы, школы, укрытия мирных граждан, говорится в резолюции саммита Евросоюза. "Эти военные преступления должны быть тотчас прекращены", - заявляют в ЕС.

АНАЛИЗ. Санкции не останавливают российские танкиКорреспондент Би-би-си в Брюсселе Ник Бик, пообщавшийся сегодня с лидерами европейских стран, подтверждает слова украинского президента."Несмотря на заявления, раздающиеся здесь, в штаб-квартире НАТО, о поддержке Украины и решимости финансово наказать Россию, я только что получил отрезвляющую информацию от одного западного чиновника, который присутствовал на встрече лидеров ЕС.Похоже, ни один из европейских лидеров не смог привести ни одного признака того,, что санкции начали как-либо менять поведение Путина или влиять на его решение продолжать войну с Украиной.Стратегия НАТО сейчас заключается в снабжении украинцев оружием в ожидании, что беспрецедентные финансовые санкции, наложенные на Россию, убедят ее прекратить нападение на своего соседа.Функционеры НАТО и публично и за кулисами настаивают, что делают все возможное, чтобы вооружить Украину, при этом не эскалируя конфликт и не вмешиваясь в него напрямую, что, по их словам, могло бы иметь ужасные последствия.Для миллионов украинцев, которые вынуждены уезжать, жить в подвалах и гибнуть под обстрелами, это ожидание означает, что по мере того, как война все глубже вгрызается в их страну, погибнет еще больше мирных жителей.Множеству украинцев нужна значительно более действенная поддержка со стороны их могущественных западных друзей. И она нужна им прямо сейчас", - заключает Ник Бик.

Владимир Зеленский: cанкции против России запоздалиОбращась к Европейскому совету, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские санкции против России "немного запоздали".Зеленский считает, что если бы санкции были превентивными, Россия, скорее всего, не начала бы войну. "Вы заблокировали "Северный поток - 2". Мы благодарны вам. И это правильно. Но это тоже было немного поздно".По его словам, Россия уже разрушила 230 школ, 155 детских садов и убила 128 детей в Украине и продолжает военные действия, несмотря на санкции."Вы колеблетесь, вводить санкции или нет? И вы колеблетесь, поставлять оружие или нет? И вы колеблетесь, торговать с Россией или нет? Нет времени колебаться. Пора уже решать", - заявил Владимир Зеленский в своей речи.

Япония расширяет список санкций против РоссииЯпония заморозит активы еще 25 россиян и запретит экспорт своей продукции в 81 российскую организацию.Как следует из распространенного в пятницу заявления японского МИД, санкциям подвергнутся взрослые дети пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и его супруга Татьяна Навка, глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, родственники гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и предпринимателей братьев Ротенбергов.В числе компаний, подпадающих под ограничения, Миасский автозавод, судостроительный завод "Вымпел", Амурский судостроительный завод, производитель электроники "Байкал Электроникс" и другие.Таким образом, санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.Накануне премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что Токио предпринимает процедурные шаги по лишению России статуса наибольшего благоприятствования в торговле и по пресечению возможности обойти финансовые санкции при помощи цифровых активов.

Разведка США и Британии: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектамУкраина, по всей видимости, провела успешную атаку на российские корабли в Бердянске, передает Си-эн-эн со ссылкой на представителя министерства обороны США.Оценка разведки США совпадает с аналогичным заявлением министерства обороны Великобритании, в котором сказано, что украинские силы атаковали важные цели на оккупированных территориях Украины, включая большой десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске.Ранее Украина заявила, что уничтожила десантный корабль "Саратов", пришвартованный в порту Бердянска на Азовском море."Орск" (это корабль той же серии, что и "Саратов") способен перевозить 20 танков или 40 бронетранспортеров, а также порядка 350 десантников.Британское минобороны предсказывает, что украинцы продолжат нападения на службы логистики и снабжения российской армии, лишая ее возможности пополнять запасы, уменьшая способность к дальнейшему наступлению и продолжая подрывать и без того падающий моральный дух.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507113449494659080

О чем еще говорится в сводке Генштаба ВСУ- Российские войска пытаются возобновить наступление в районе города Изюм.- На Донецком направлении противник удерживает оккупированные границы.- На Волынском направлении противник не проводил наступательных действий.- На Полесском направлении противник продолжал наносить артиллерийские и авиаудары, пытаясь восстановить позиции своих сил в районах Киева и Макарова.- Продолжаются попытки блокировать Чернигов.- Ожидается, что противник попытается возобновить наступательные действия в направлении городов Бровары и Борисполь, чтобы блокировать Киев с востока.- На Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков, продолжаются удары по гражданской инфраструктуре.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/279993924313693&show_text=true&width=500

Генштаб ВСУ: в Бердянске уничтожен большой десантный корабль "Саратов"Согласно вечерней сводке Генерального штаба Украины по итогам 24 марта, в результате удара по оккупированному порту Бердянска был уничтожен большой десантный корабль "Саратов".Ранее украинские ВМС сообщали об уничтожении корабля того же проекта "Орск"; по этим сообщениям, еще два судна -"Саратов" и "Новочеркасск" были повреждены.Но в четверг вечером Генштаб уточнил, что повреждения получили большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск"."Продолжается уточнение других потерь противника", - сообщает Генштаб.Министерство обороны России информацию об уничтожении и повреждении кораблей не комментировало.

Австралия вводит санкции против Лукашенко и российских пропагандистовМИД Австралии объявил о введении санкций против Александра Лукашенко, членов его семьи, а также группы российских частных лиц, обозначенных как "пропагандисты и штатные распространители дезинформации".В заявлении главы австралийского МИД Марис Пейн говорится, что в связи с ситуаций в Украине в санкционный список помимо авторитарного белорусского правителя включены его сын Виктор и супруга Галина Лукашенко."Беларусь продолжает оказывать стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в их покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", - объяснила свое решение министр.Кроме того, под санкции попали 22 россиянина, среди которых руководство и редакторы организаций RT, Фонд стратегической культуры, Инфорос и News Front.Список имен не приводится.

Канада ввела санкции против 160 российских сенаторовКанада ввела санкции против 160 членов Совета федерации - верхней палаты российского парламента, а также запретила экспорт в Россию высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения.Это решение было принято 23 марта, но объявили о нем премьер-министр Джастин Трюдо в Брюсселе и затем его аппарат в Оттаве только 24-го.

За четверг из зон боев выехали или были эвакуированы 3343 человека - украинский министрВице-премьер Украины Ирина Верещук в очередном вечернем отчете сообщила, что за день 24 марта по семи гуманитарным коридорам из зон боев выехали или были вывезены 3343 человека.По словам Верещук, из осажденного Мариуполя самостоятельно выехали 2717 человек, из трех сел к востоку от Киева были эвакуированы 509 человек, а из одного городка в Запорожской области - 117 человек, включая 35 детей-сирот из интерната.

Oxxxymiron в Лондоне: огромное количество русских - против войныВ четверг в Лондоне проходит концерт российского рэпера Оксимирона (Oxxxymiron). Это событие - часть его благотворительного проекта Russians Against War (RAW, "Русские против войны"). Все деньги от выступлений идут на помощь украинским беженцам.Зал O2 Shepherd’s Bush Empire забит полностью, передает наш корреспондент. Абсолютное большинство людей в аудитории - русскоязычные. Толпа скандирует: "НЕТ ВОЙНЕ". У многих - флаги Украины.Этот концерт - свидетельство того, что "русские против войны в огромном количестве. И не просто против войны, а против этой, сука, войны", - сказал Оксимирон в начале вечера.

Главное по итогам четверга, 24 марта✅Существенных перемен в позициях сторон по-прежнему нет. Украинцы объявили об освобождении одной деревни, Лукьяновки, к востоку от Киева и опубликовали видео оттуда.✅Утром в четверг украинцы нанесли ракетный удар по кораблям противника, стоявшим в порту Бердянск на Азовском море. Вечером украинский генштаб объявил, что в результате удара уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а еще два БДК, "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", повреждены.✅В Брюсселе прошли саммиты НАТО и "Большой семерки" и начался саммит Евросоюза. Тема - естественно, Украина. Блок НАТО объявил о резком укреплении восточного фланга. ЕС заявил, что не собирается платить за российские газ и нефть в рублях, как того требует Москва - это требование нарушает контракты, в которых зафиксирована оплата в евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Россия больше не сможет шантажировать Европу при помощи своих энергоресурсов.✅Генеральная ассамблея ООН во второй раз за месяц подавляющим большинством голосов проголосовала за резолюцию против российского вторжения в Украину. За - 140 стран, против - пять: Россия и ее союзники, Северная Корея, Эритрея, Беларусь и Сирия. 38 стран, в том числе Китай, воздержались.