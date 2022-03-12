ОНЛАЙН. Откроют 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения, Киев предупреждают о новой попытке атаки

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 12 марта

В Ливии признали, что страна не сможет в ближайшее время заменить Европе российскую нефть собственной, сказал министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун. Он добавил, что если такой вариант и возможен, то не ранее чем через пять-семь лет. В начале февраля Мухаммад Аун признавал невозможность увеличить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе. Он подчеркнул, что объемы газа, которые раньше экспортировались по газопроводу "Зеленый поток" через Италию в общеевропейскую сеть, в настоящее время используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии.

Россия и США не ведут переговоры или консультации по ситуации на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС. Рябков считает, что пока нет оснований говорить о возможности прогресса в отношениях с США. При этом контакты с американскими представителями не прерываются, подчеркнул замглавы МИД. По его словам, в диалоге России с Украиной есть перспективы. Он также призвал США остановить поставки вооружения Киеву.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/foto-u-doma-kongressov-pletut-maskirovochnye-setki-dlya-ukrainskoj-armii.d?id=54144214

Репортаж Би-би-си с линии фронта. https://www.bbcrussian.com/russian/features-60710264

В последние сутки российские войска продолжали продвижение к северо-западу от Киева и к утру 12 марта находятся примерно в 25 километрах от центра города, сообщило министерство обороны Великобритании на основании данных как разведки, так и открытых источников. Части российской группировки рассеялись по окрестностям и, судя по всему, намерены окружить украинскую столицу с разных сторон. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1502533211523538944?ref_src=twsrc%5Etfw

Германия примет 2500 украинских беженцев из Молдовы. Как заявила в Кишиневе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, гуманитарный коридор для доставки людей из Молдовы в Германию создается сейчас через Румынию - в основном их будут перевозить на автобусах.

В Португалии задержан главный раввин города Порту Дэниел Литвак, подозреваемый в коррупции в связи с натурализацией миллиардера Романа Абрамовича, который включен Великобританией в санкционный список российских олигархов, "близких к президенту Владимиру Путину". Предположительно раввин помог Абрамовичу получить документы, дающие право на гражданство Португалии в качестве потомка евреев-сефардов. Еврейская община Порту уверяет, что стала жертвой клеветы.

В Мелитополе прямо с митинга против похищения мэра города Ивана Федорова похитили одну из организаторов акции протеста Ольгу Гайсумову. Именно она вчера призывала горожан прийти под районную госадминистрацию и требовать, чтобы Федорова отпустили.

Еще 75 тысяч украинцев бежали от российских обстрелов на ЗападЗа минувшие сутки 75 тысяч украинцев покинули страну через КПП на западной границе, сообщили пограничники. Большая часть - 49 тысяч - отправилась в Польшу.Польские власти сообщили в субботу, что приняли 1,6 млн беженцев за время войны. По оценкам исследователей Варшавского университета, около миллиона украинцев остались в Польше, остальные отправились в другие европейские страны.Городские власти Варшавы и Кракова говорят, что их ресурсы на пределе и без дополнительной помощи они не смогут разместить новых беженцев. Мэр столицы сказал в пятницу, что через Варшаву прошли уже 320 тысяч украинцев и 230 тысяч остались - это сравнимо с 10% городского населения до войны.Поток беженцев в пятницу немного сократился по сравнению с четвергом, отметили и поляки, и украинцы. Очереди минимальны даже на польском участке, однако погранслужба Украины все равно советует гражданам пользоваться альтернативными переходами на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.В обратном направлении - из Европы в Украину - пограничники за минувшие сутки пропустили 900 машин с гуманитарными грузами и 18 тысяч человек, включая 15 тысяч украинцев."Большинство - мужчины, которые намерены защищать будущее своей страны. Гордимся земляками!" - сообщила Погранслужба и добавила, что за 16 полных дней российского вторжения около 220 тысяч украинцев вернулись на родину.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/k-12-marta-pyat-zhitelej-latvii-zapisalis-v-ukrainskuyu-armiyu.d?id=54144062

Военный аэродром в Луцке полностью уничтожен, - мэр Луцка Игорь Полищук.

На Запорожскую АЭС прибыли 11 специалистов российской корпорации Росатом.По словам представителя этой группы, их направили для оценки ядерной и радиационной безопасности после обстрелов и захватов станции, а также предоставления помощи с ремонтами. Другой причиной их появления называют отказ проукраинского руководства и персонала ЗАЭС сотрудничать с захватчиками. В то же время, еще один представитель заявил, что эта территория России и будет такой навсегда, а Запорожская АЭС уже принадлежит к системе управления концерна Росатом.

Так выглядит Мариуполь

В Грузии с 20 по 25 марта пройдут совместные с НАТО учения, — Минобороны Грузии.

Россия имеет два варианта ядерного шантажа. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.«У нас есть информация о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит только от них. Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же. Что в первом, что во втором случае российское руководство имеет целью обвинить именно Украину, и именно ее «нацистские», «неонацистские» формирования, которых здесь на самом деле не существует», - рассказал Кирилл Буданов, руководитель военной разведки Украины.

Американская телекоммуникационная компания Motorola Solutions приостановила продажи, поставки продукции и услуги в РФ и Беларуси. В список продукции компании входят радиостанции Motorola и программное обеспечение для систем связи, которое, в частности, установлено в аэропортах Москвы.

РБК сообщает, что заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уехал из России и покинул компанию.

Американская кинокомпания Sony Pictures приостановила работу всех отделов своего кинобизнеса в РФ.

С начала войны убито 79 украинских детей. Ещё почти 100 детей получили ранения.Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях.В настоящее время разрушены более 280 учебных заведений - 9 из них уничтожены полностью. В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений, в Сумской – 28, в Киеве – 17 и более 10 заведений детских лечебных учреждений.

Мэр Василькова заявляет, что в результате ракетных ударов утром аэродром под городом полностью уничтожен.

«Премьер Израиля Нафтали Беннет посоветовал президенту Зеленскому принять условия России для окончания войны и сдаться. Ответ украинского президента был коротким: «Я вас услышал», — пишут Axios и Jerusalem Post.

В Киеве в здание врезался беспилотник со взрывчаткойВ субботу, 12 марта, в Киеве на Подоле загорелась кровля административного здания после того, как туда попал неизвестный предмет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в столице. Позже советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что это - беспилотник со взрывчаткой.

Банк Barclays временно заблокировал банковский счет ФК "Челси" в связи с санкциями против владельца клуба Романа Абрамовича. Об этом пишет Sky Sports. Также временно заблокированы клубные кредитные карты.

Сенат Латвийского университета аннулировал Петру Авену звание почетного доктора

В России исчезнет ряд западных марок сигаретТабачные компании приостанавливают поставки продукции в Россию и сокращают производство. Это British American Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans и Glo).Так же о сокращении производства заявили Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, стики для IQOS).

В ООН обвинили Россию в использовании кассетных бомб при бомбардировке УгледараОб этом заявила Верховный комиссар ООН Лиз Троссел."24 февраля кассетный боеприпас взорвался в Центральной городской больнице в Угледаре в подконтрольном правительству Донецке, в результате чего четыре мирных жителя погибли, 10 человек получили ранения, а также были повреждены машины скорой помощи, гражданские автомобили и сама больница", - сказала она.

12 марта будут действовать более 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.Украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в наиболее безопасные города.

Немецкий производитель оконного профиля, водяного пола и труб отопления Rehau сообщил о прекращении деятельности в РФ.

Депутаты Европарламента обратились к жителям Мариуполя со словами поддержки. «Люди в Мариуполе, мы, депутаты Европейского парламента, сейчас во Львове. Мы думаем о вас, мы сопереживаем с вами. Мы чувствуем ту боль, которую чувствует сейчас Мариуполь. Мы можем заверить вас в том, что как сердца жителей Германии, так и сердца Европейского союза с вами. Наши мысли и наши молитвы с вами. Мы знаем Мариуполь. Мариуполь выживет, и вы победите. Путин будет повержен. Мы с вами! Будьте сильными!» - говорится в обращении.

Утром в субботу, 12 марта, российские войска нанесли авиационный удар по Сумам. В результате в городе прекратилось водоснабжение.

Северо-западнее Киева продолжаются бои с основной массой российских сухопутных войск, которые сейчас находятся примерно в 25 километрах от центра города.По данным британской разведки, части огромной российской колонны к северу от Киева рассредоточились. Это может свидетельствовать о попытке россиян оцепить город

В Мелитополе люди вышли к захваченному зданию райгосадминистрации с требованием освободить мэра города Ивана Федорова

Чернигов - без электричества, практически без воды, тепла и газа. Есть проблемы с мобильной связью и Интернетом. Губернатор региона Вячеслав Чаус рассказал о ситуации в городе утром 12 марта. Обращение записано на фоне разрушенной в результате ночного обстрела гостиницы «Украина».

Из Запорожья в Мариуполь отправляется гуманитарный конвой. Это пятая попытка доставить в блокадный город лекарства, продукты и воду.

eBay приостанавливает все транзакции с российскими адресами. Об этом говорится в сообщении, направленном компанией зарегистрированным на площадке продавцам из России.

Главное из нового брифинга Минобороны России (напоминаем, что в условиях войны нет возможности оперативно проверить информацию)▪️За время операции выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины;▪️За сутки авиация и ПВО ВКС России сбили в воздухе пять беспилотников, из них два - "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У";▪️Войска ДНР продвинулись на 9 км и овладели двумя населенными пунктами;▪️Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах;▪️ВКС России поразили 145 объектов ВСУ;▪️Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление.

В центре Чернигова бомба попала в гостиницуВ ночь на субботу, предположительно, в результате попадания авиабомбы, была разрушена гостиница "Украина" в центре Чернигова. Общественное телевидение показало фотографии разрушений.На фото видно, что в результате взрыва почти полностью уничтожена центральная часть здания. О пострадавших пока не сообщается.Гостиница "Украина" на 90 номеров была построена в 1961 году.Во время ночных бомбардировок разрушены также детская библиотека и футбольная арена клуба "Десна".

В Киевской области в результате обстрелов загорелись складыВ результате ночных обстрелов в селе Квитневое Броварского района Киевской области загорелись склады хранения замороженной продукции, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожар тушат 20 человек, в операции задействованы 4 единицы техники, сообщает ГСЧС.

Минобороны Британии заявило, что сопротивление со стороны украинской противовоздушной обороны вынуждает Россию атаковать территорию Украины с большой дистанции, используя неуправляемые ракеты. Такое оружие относительно неточно и неизбирательно, его использование значительно увеличивает вероятность жертв среди гражданского населения.

В субботу 12 марта жители Киевской области могут эвакуироваться на собственном транспорте из Бучи и Ворзеля в направлении Белогородки.Об этом сообщил Бучанский городской совет. Горсовет Бучи просит тех, кто имеет место в авто, забрать еще кого-то, кто в этом нуждается.

Российские войска ночью хаотично обстреляли Николаев – больницы, интернат, котельную, в результате чего 2 человека получили ранения.

Украинская полиция сообщает, что российские войска нанесли мощный авиаудар по городу Васильков Киевской области: "Мощный авиаудар по Василькову. Сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар". Информация о пострадавших уточняется.

Популярный украинский блогер Антон Птушкин (он родом из Луганска) отвечает, где он был последние восемь лет.

Список иностранных компаний, которые уходят из России или останавливают работу на этом рынке, растет. За последние часы к списку добавились Colgate-Palmolive (ограничила импорт в Россию всех товаров, кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены). Deutsche Bank (сворачивает свой бизнес в России после того, как столкнулся с критикой инвесторов и политиков). Спортивная социальная сеть Strava. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air.

Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту, относящуюся к активам российского миллиардера Андрея Мельниченко.

Российский рэпер FACE выступил против войны"Первая вещь: Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа. Вторая вещь: я прошу прощения у всего украинского народа, за те страдания, которые причинила вам наша страна. И третья вещь, которая касается конкретно меня и моей карьеры: Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России".Подробнее: https://www.instagram.com/facepublicenemy/

Сводка Генштаба Украины (напоминаем, что оперативно проверить эту информацию в условиях войны невозможно) В Полесском, Северском, Южнобужском противник остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах. На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от украинских защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на других враг существенно снизил темпы продвижения. С начала боевых действий тридцать одна действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность. По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями ВСУ, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы. Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва. ВСУ в слаженном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/270547988591620

Ранним утром в субботу во многих областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги. По данным Би-би-си, сирены звучат в Киеве и области, Львове, Запорожье и Одессе, а также на Волыни, в Житомире, в Ивано-Франковской и Тернопольской, Сумской, Хмельницкой областях, в Закарпатье, в Харькове, Полтаве и области, в Винницкой, Черновицкой и Ровенской областях, Черкассах и области, Кировоградской области, в Днепре и области.

Латвия отправляет в Украину маскировочные сетки. Их производят в том числе из конфискованных рыбацких сетей браконьеров. Более того, часть сетей приспосабливают для маскировки школьники: этим, например, занимаются школьники 1-й Сигулдской основной школы, сообщает LETA.

Российские войска обстреляли жилые кварталы Харькова 89 раз за сутки, 11 марта, сообщил губернатор Олег Синегубов. Сейчас в город продолжает поступать гуманитарная помощь: продукты, вода, лекарства, теплая одежда.

В субботу будет предпринята еще одна попытка эвакуации людей из осажденного российскими войсками Мариуполя, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В город должен быть доставлен гуманитарный груз, а на обратном пути колонна сможет эвакуировать жителей, сказала она. Люди в Мариуполе уже несколько дней находятся в изоляции, под непрекращающимися обстрелами. Выехать из города или получить какую-то помощь извне они не могут.

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что нужно поддерживать появление детей из Украины в школах с латышским языком обучения. При этом он полагает, что важно учитывать мнение представителей украинской диаспоры. Об этом он заявил во время встречи с министром образования Анитой Муйжниеце.

США расширили список персональных санкций: под них попали российский олигарх Виктор Вексельберг, лидер компартии России Геннадий Зюганов и спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также 10 топ-чиновников ВТБ банка и управленческой компании банка "Россия".

Свежее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Под обстрелы в Николаеве попала онкологическая больница, сообщает начальник областного управления здравоохранения Максим Безносенко."Если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу — она не просто больна, она уже в агонии», — написал он в своем фейсбуке.

Delfi продолжает текстовую трансляцию о событиях в Украине. Ночь на прошла относительно спокойно: атаки на Киев, которую предсказывала в том числе разведка США, пока не произошло. Архив вчерашней трансляции: https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/onlajn-ukrainskie-goroda-pod-obstrelom-zapad-vvodit-protiv-rossii-novye-besprecedentnye-sankcii.d?id=54139870