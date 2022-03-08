ОНЛАЙН. Под ночными ударами в Украине погибли мирные жители и дети; Россия грозит отключить газ Европе

Война в Украине: 8 марта

Зеленский: вопрос о Донбассе сложнее, чем просто признаниеВ сети появляется много толкований того, что именно сказал Зеленский по теме Крыма и Донбасса в интервью АВС. Дело в том, что Зеленский отвечал на вопросы на украинском языке, но его речи на записи не слышно. Слышно только голос переводчика, который периодически путается в словах и исправляет сам себя. Это осложняет понимание того, что именно сказал или имел в виду Зеленский.Русская служба Би-би-си дословно расшифровала речь переводчика, озвучивавшего на английском реплики Зеленского.На вопрос о статусе Донбасса России Зеленский ответил следующее:"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что вопросы о временно окупировнных территориях и непризнанных республиках — их никто не признал кроме России, это псевдореспублики — мы можем обсуждать и найти компромис о том, как эти территории будут жить. Мне важно то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто в Украине скажет, что они хотят принять их? Вопрос сложнее, чем просто признание. Это очередной ультиматум. Но мы не готовы принимать ультиматумы. Что нужно — так это то, чтобы Путин начал говорить, начал диалог, вместо того, чтобы пребывать в информационном пузыре без кислорода".О мирных переговорах:"Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции, потому что это вопрос не обо мне. Это о людях, которые избрали меня"Об Украине и НАТО:"Об этом вопросе мы говорили уже давно. Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречивых вопросов и конфорнтации с Россией. Мы не будем страной, которая что-то выпрашивает на коленях. И я не буду таким президентом"

Домбровскис: Путин может бросить вызов НАТО в странах БалтииПрезидент России Владимир Путин может бросить вызов НАТО в странах Балтии: Латвии, Литве и Эстонии, - если его не остановят в Украине. Поэтому Евросоюз обязан поддерживать Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса для Politico. "Если мы не поддержим Украину, это (российская агрессия, - ред.) не остановится в Украине. Очевидно, что Путин сейчас находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, вполне вероятно, что эта агрессия продолжится и в других странах", - отметил он.По его мнению, под удар могут попасть страны Балтии."Достаточно посмотреть на усиление агрессивной риторики России и заявления о том, что Россия поддерживает интересы Беларуси в доступе к Балтийскому морю, а также усиление антибалтийской риторики - во всяком случае, в Украине это также началось с усиления антиукраинской риторики", - добавил Домбровскис.

Японская платежная система JCB останавливает операции в РоссииЯпонская платежная система JCB пристанавливает операции в России. Уже выпущенные в России карты будут недоступны за рубежом с 14 марта.В компании заявили, что сожалеют о неудобствах и рассчитывают на скорейшее установление мира в Украине.Ранее об аналогичном решении заявили Visa и Mastercard.

СМИ: Задержаны 8 украинцев-дезертиров, пытавшихся бежать в Молдову. Среди них сын и внук певицы РотаруОб этом сообщили украинские издания Strana.ua и Цензор.нет."Среди них - сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко, 1970 года рождения, и внук певицы Анатолий Евдокименко 1994 года рождения. Так выглядят дезертиры", - пишет Цензор.нет.

Глава Харьковской ОГА: российские военные замедлили наступлениеРоссийские военные замедлили наступление в Харьковской области, считает глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов."Мы свои позиции держим. Прорывов и мероприятий боевых подразделений противника и его диверсионно-разведывательных групп в город за прошедшие сутки не было", — сообщил Синегубов.По его словам, из Харькова уже эвакуированы более 600 тысяч человек. Но ситуация остается сложной в городе Изюм Харьковской области."Российские войска пытались захватить город, мы отстояли. Но российский оккупант продолжает осаждать город, препятствуя доставлению туда гуманитарных грузов и эвакуации населения", — пишет глава Харьковской областной администрации.

США не возражали против того, чтобы Польша передала свои истребители Украине, это решение должна принимать сама Варшава. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы работаем с Польшей над этим вопросом и консультируемся с остальными нашими союзниками по НАТО. Это суверенное решение Польши. Мы никаким образом не выступали против того, чтобы Польша передала Украине самолеты... Есть ряд сложных практических вопросов, в том числе, как самолеты будут переданы из Польши в Украину, откуда они вылетят, где приземлятся. Это все очень важные вопросы", - сказала Псаки.Она добавила, что передача американских самолетов Польше вместо советских, которые Варшава может передать Украине, займет длительное время.На вопрос о том, является ли только вопрос логистики препятствием, а не беспокойство президента, что поставка Польшей этих самолетов может обострить конфликт с Россией, Псаки ответила: "Здесь есть важный вопрос, которого я немного коснулась, о том, откуда они взлетают и где приземляются, да? В Польше есть авиабаза, которая является авиабазой НАТО. Если планы - самолеты вылетают оттуда, – это может быть сложным обстоятельством", - сказала она.

Эвакуация жителей ИрпеняПродолжается эвакуация жителей Ирпеня. По словам главы киевской областной госадминистрации Алексея Кулебы, на данный момент эвакуировано более 150 человек.Люди эвакуируются через Романовку в Киев. Киев и Ирпень разделяют 27 километров. Некоторые люди преодолевают это расстояние пешком.

Минобороны Британии: "Россия не продвигается вперед"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Би-би-си дал оценку текущих позиций российской армии в Украине:"Россия все еще не продвигается вперед, сейчас идет 13-й день. Та колонна на севере [от Киева], о которой мы много говорили, все еще стоит на месте. Похоже, она действительно застряла и не продвигается".Министр также отметил, что подразделения Владимира Путина "все больше впадают в отчаяние" и "просто удваивают жестокость".

Apple запретила россиянам просмотр презентации на сайте и на YouTubeApple 8 марта проведет очередную презентацию новых товаров. Однако корпорация запретила жителям России смотреть онлайн-мероприятие как на официальном сайте, так и на YouTube-канале.

Российские войска пробуют наращивать свои силы близ Киева, рассказал советник министра внутренних дел Ураины Вадим Денисенко во время телемарафона. По его словам, украинские военные отслеживают их действия и "точечно уничтожают их попытки делать прорыв на Киев". "ВСУ, тероборона, Нацгвардия, полиция работают над тем, чтобы не дать возможности сконцентрироваться россиянам, не дать возможности делать прорывы", - пояснил Денисенко.

Из Харькова удалось эвакуировать более 600 тысяч человек на поездах, автомобильные пути на выезд перегружены"Если говорить об эвакуации из Харькова, то по железной дороге мы отправили более 600 тысяч человек. Если брать автотранспорт, то и киевское направление, и львовское продолжают быть перегруженными", - рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в совместном эфире украинских телеканалов.Харьков находится под обстрелами с начала войны, город потерпел значительные разрушения, но захватить его российским войскам не удалось.

"Гуманитарный коридор" в Сумах, начался первый этап эвакуации

Главное за сутки по версии Минобороны РоссииМинобороны России провело ежедневный брифинг. Главное из выступления генерала Игоря Конашенкова, официального представителя ведомства:- не было озвучено сведений о каком-либо продвижении российских военных- военные самопровозглашенной "ЛНР", действующей при полной поддержке России, продвинулись на 9 км и овладели восемью небольшими населенными пунктами- подразделения так называемой "ДНР" установили контроль над одним кварталом в Мариуполе.- выведен из строя аэродром в районе Житомира- за сутки военные России уничтожили 158 военных объектов Украины и некоторое количество военной техникиНезависимо верифицировать эти данные сейчас невозможно.

Украина предложила России новые маршруты гуманитарных коридоровУкраина в очередной раз предложила России согласовать свои маршруты гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер Ирина Верещук."Мы отправили российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты гуманитарных коридоров Волноваха — Запорожье, Мариуполь — Запорожье, Киев и Киевская область — в направлении западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении западной Украины. Призываем Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты, о чем уведомить Международный Комитет Красного Креста и обеспечить режим прекращения огня за этими маршрутами", — сказала Верещук.Ранее она сказала, что с Россией удалось согласовать один гуманитарный коридор — из Сум в Полтаву. В 10 часов по киевскому времени (11 мск) по этому коридору должна двинуться первая колонна.Предыдущие попытки согласовать гуманитарные коридоры проваливались: Россия предлагала маршруты эвакуация мирного населения, многие из которых вели или на территорию Беларуси, или на территорию самой России.

Российское правительство временно запретило вывозить из России иностранные медицинские изделия. Речь идет об изделиях, доставленных из стран, объявивших санкции против России.

Потери россиянМинобороны Украины опубликовало новую оценку потерь росиийской стороны. Киев считает, что они составляют 12 000 человек.Ранее агентство УНИАН отмечало, что в это число входят не только убитые, но и раненные россияне.Минобороны России говорило о своих потерях лишь однажды, назвав цифру 498 человек (погибших). Росгвардия России, чьи подразделения также воюют в Украине, о своих потерях не отчитываласьюВерифицировать эти цифры невозможно.

Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: горожане готовят еду у домов на кострахРоссийские войская продолжают бить по Мариуполю, при этом в разрушениях от вражеского огня все районы, об этом в Telegram сообщает полк "Азов". В калале также выложено множество фотографий из города, блокированного войсками РФ."Не осталось улиц без разбитых окон, уничтоженных квартир или даже домов. Сложно сказать и насчет жертв от российской агрессии, ведь тела погибших соседи хоронят прямо во дворах жилого сектора. Город до сих пор без освещения, воды и даже газа. Поэтому горожане готовят еду у домов на кострах. Как бы ни было страшно - опасность их объединяет, соседи помогают соседям", - говорится в сообщении.Указывается, что Мариуполь окончательно остался без связи. Единственная возможность узнать о ситуации в стране – военные.

Гуманитарный корридор из СумСегодня в 10 утра по местному времени должен открыться гуманитарный коридор из города Сумы. Сообщается, что стороны смогли согласовать маршрут Сумы-Голубовка-Лохвица-Лубны-Полтава.Украина считает, что Россия будет пытаться сорвать эвакуацию по этому маршруту, в последний момент предоставив другой - ведущий в Россию или в Беларусь.Вчера Россия открывала несколько коридоров из городов, оказавшихся в центре боев. Но коридор из Харькова, например, предполагал выход только на территорию России, что вызвало возмущение украинской стороны.Минобороны России в своих выступлениях обвиняет украинских националистов в том, что они не выпускают людей из городов.

Россияне не смогли захватить Изюм, но привели город к гуманитарной катастрофеПопытка российских военных захватить город Изюм в Харьковской области ночью провалилась, но мосты взорваны, а местные жители нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщила корреспондентка ТВ Ирина Гнатюк из Харькова со ссылкой на заместителя городского главы Изюма Владимира Мацокина, с которым удалось только переписаться"В полночь военные РФ зашли на левый берег Донца, это рядом с Изюмом. Мосты взорваны. Пока другой информации у нас нет, потому что связь потеряна. В Изюме очень плохая связь. По данным Генштаба на полночь, противник понес потери при попытке захватить город Изюм, оккупант отступил. Но они там совершили мародерство", - рассказала Гнатюк.По словам журналистки, Мацокин сравнил Изюм с Хатынью (село в Беларуси, которое стало одним из символов уничтожения гражданского населения во время Второй мировой войны – ред.)."Город полностью разрушен, люди не могут получить даже гуманитарную помощь. Поэтому местные жители очень просят организовать зеленые коридоры, чтобы можно было получить гуманитарную помощь. Люди уже который день сидят в подвалах, в укрытиях, еда заканчивается, медикаменты заканчиваются, воды, света, электроэнергии там нет сейчас – и восстановить нет возможности".

В условиях продолжающихся военных действий в Украине все сложнее становится оказание медицинской помощи раненым, заявили в международной гуманитарной организации "Врачи без границ". Сейчас невозможно гарантировать бесперебойное снабжение больниц лекарствами и необходимыми материалами, заявил глава организации Кристиан Катцер в эфире немецкого телеканала ZDF. Он сообщил, что в Украине работают несколько команд "Врачей без границ", в частности, в Киеве, Мариуполе и Одессе.

Согласован гуманитарный коридор из города СумыВице-премьбе Украины Ирина Верещук заявила, что на сегодня с Минобороны России и Красным Крестом согласован гуманитарный коридор из города Сумы.1. Режим тишины стартует с 9 утра и продлится до 21 вечера.2. Эвакуация стартует в 10 утра.3. Направление эвакуации - на Полтаву.4. Эвакуировать будут и иностранных граждан (в частности - из Китая и Индии).

Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил, что число беженцев с Украины сегодня или завтра достигнет отметки в 2 миллиона человек.

Россия грозит отключить газ Европе. Германия против нефтяного эмбаргоРоссия вправе отключить Европу от газа, а нефть может подскочить до 300 долларов за баррель в случае российского эмбарго, на котором настаивают США, предупредил вице-премьер России Александр Новак."Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом, это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главным пострадавшим", - сказал Новак, которого цитирует Интерфакс.Евросоюз рассмотрит вопрос о нефтяном и газовом эмбарго на саммите лидеров 27 стран ЕС во Франции в четверг. Пока что все выглядит сомнительно, поскольку против Германия - промышленный мотор, самая населенная страна и крупнейшая экономика Евросоюза.“В настоящий момент не существует никаких альтернативных способов обеспечить Европу энергоресурсами для производства тепла, света и для нужд промышленности”, - сказал немецкий канцлер Олаф Шольц.Германия в рамках санкций против России отказалась сертифицировать вторую нитку газопровода “Северный поток” в обход Украины. Новак пригрозил контрсанкциями."В связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении “Северного потока-2”, у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод “Северный поток-1”, который сегодня загружен на 100%", - сказал российский чиновник.

IBM полностью приостановила работу в России в связи с событиями на Украине, заявил глава корпорации Арвинда Кришны.

Янукович обратился к ЗеленскомуБывший президент Украины Виктор Янукович, покинувший страну после событий на Майдане 2014 года, обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.Текст опубликовало российское государственное информагенство РИА "Новости". В обращении Зеленскому советуют не слушать других, а послушать Януковича:«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".Сам Янукович при этом признал, что не может помочь своей стране ничем, кроме молитвы.

Так выглядит центр города Ахтырка (Сумская область Украины) после ночной бомбардировки

ЕС представит план отказа от российского газаЕврокомиссия сегодня представит план постепенного отказа от российского газа, на который приходится 40% всех поставок в Евросоюз."План значительно сократит нашу зависимость от российского газа уже в этом году, а в течение нескольких лет позволит нам вовсе отказаться от импорта из России", - сказал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс депутатам Европарламента."Будет непросто, но это возможно", - добавил он.Проект плана прочитали и изложили в общих чертах Рейтер и FT. Они пишут, что там предлагается увеличить закупки сжиженного газа (его основные поставщики - Катар и США), побольше закачивать в хранилища к зиме, увеличить производство водорода и биогазов, ускорить строительство ветряков и солнечных ферм.

ООН направила в Москву группу экспертов для обсуждения с министерством обороны РФ проблемы эвакуации населения по гуманитарных коридорам в Украине, сообщил заместитель генерального секретаря, координатор чрезвычайной гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс на заседании Совета Безопасности ООН. Команда ООН уже провела первое совещание с представителями Минобороны РФ. По словам Гриффитса, целью переговоров является улучшение координации между гражданскими и военными и расширение масштабов гуманитарных операций ООН на территории Украины.

Вот как выглядят жилые дома в Сумах после ночных авиаударов

Под обстрелами российских войск в Николаевской области Украины погибли четыре мирных жителя, сообщили в ГСЧС Украины.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/328458825988680&show_text=true&width=500

По меньшей мере четыре погибших за сутки в Харькове и Харьковской области в результате обстрелов и авиаударов, сообщили в ГСЧС Украины о ситуации по состоянию на 7:30 вторника, 8 марта. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/328189849348911&show_text=true&width=500

В результате выполненной поздним вечером 7 марта российскими войсками авиабомбардировки в украинском городе Сумы и пригородах были разбомблены жилые дома, есть погибшие, среди которых дети. По предаврительным данным ГСЧС, от бомбежек погибли девять человек, в том числе - два ребенка.

Правительство Украины разрешило заключать браки с военнослужащими в их отсутствиеКабинет министров Украины упростил заключение браков с военнослужащими в их отсутствие при регистрации путем подачи заявления, заверенного руководителем.Постановление предусматривает, что на период военного положения отделы государственной регистрации актов гражданского состояния могут регистрировать браки без личного присутствия жениха (невесты), если он (она) является:- военнослужащим Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии, иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования,- полицейским,- лицом рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы,- лицом начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности,работником учреждения здравоохранения; .Такой жених (невеста) подает заявление о государственной регистрации брака непосредственному командиру (руководителю), который удостоверяет подлинность подписи в заявлении и обеспечивает его передачу в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Такое заявление одновременно является подтверждением согласия на брак.

Благотворительный фонд Lumos писательницы Джоан Роулинг объявил о сборе средств для украинских детей. Сама автор книг о Гарри Поттере заявила, что лично увеличит собранную фондом сумму до £1 млн. "Я лично увеличу пожертвования на этот сбор, до 1 миллиона фунтов стерлингов. Большое спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для наиболее уязвимых детей в Украине", - написала Роулинг. Ее фонд Lumos собирает средства для закупки продуктов, средств гигиены и медикаментов для пострадавших от конфликта, а также помогает обеспечить эвакуацию из страны. Также собранные средства пойдут на оказание психологической поддержки детям и на поддержку семей и опекунов. https://twitter.com/jk_rowling/status/1500760559003832320?ref_src=twsrc%5Etfw

Оборона Киева, бои под Николаевом, прикрытие морского побережья. Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронтаУтром во вторник, 8 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. По информации Вооруженных сил Украины, противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился. Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.Группировка сил обороны, по данным Генштаба ВСУ, продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам:- На Северном направлении идет героическая оборона города Чернигова.- Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.- В Южной операционной зоне проводится оборонительная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.- В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.- По информации Генштаба, группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск."Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов. Так, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей, захвата гражданских помещений, использования сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройства огневых позиций в густонаселенных объектах гражданской инфраструктуры", - сообщает Генштаб ВСУ. Также, по информации ВСУ, на территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля, для воздействия на местное население российские военные используют подразделения психологической борьбы. Для проведения пропагандистской работы с местным населением создано до 10 тактических групп психологической борьбы, сообщает Генштаб ВСУ.

Все сотрудники специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) покинули Украину, сообщили в пресс-службе организации.

Только для транспортной инфраструктуры война России против Украины нанесла ущерб минимум на 10 млрд долларов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Министр считает, что большинство объектов удастся восстановить за год, самые сложные и самые большие комплексы — за два.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил страны НАТО в конфликте в Украине. "Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняя соглашения, десятилетиями угрожая России, десятилетиями готовя планы по расширению НАТО, первыми несут ответственность за деэскалацию конфликта и поиск благоприятного сценария, который предполагает переговоры и достижение соглашения между конфликтующими сторонами", — заявил он. Также, по его мнению, введенные против России санкции могут только усугубить ситуацию.

Владимир Зеленский на обложке нового номера американского журнала The New Yorker

Мелитополь: телевышку контролируют россияне, под сотню домов разрушеныВ Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио контролируются россиянами, сообщи городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада"По словам Федорова, все, что в Мелитополе сейчас вещается как по радио, так и по телевидению, он бы ставил под сомнение. Также Федоров рассказал, что более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.

Несоблюдение антироссийских санкций со стороны Китая может повлечь ответные шаги США - Белый домНесоблюдение антироссийских санкций со стороны Китая может повлечь ответные шаги США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По словам Псаки, Китай не может компенсировать экономическое воздействие западных санкций на Россию."На экономическом фронте одна только "Большая семерка" составляет около 50 процентов мирового ВВП, в то время как Россия и Китай - только 15 процентов. Таким образом, они не могут компенсировать воздействие этих санкций со стороны Китая", - сказала Псаки.Кроме того, Псаки обратила внимание на то, что представители КНР воздержались от голосования в Совете Безопасности ООН и высказали некоторые замечания по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины. "Если они не будут соблюдать санкции, у нас всегда есть средства для принятия мер", - сказала Псаки. Ранее в МИД КНР заявили, что Китай будет противодействовать шагам, которые препятствуют дипломатическому решению вопроса Украины.

После начала российского вторжения в Украину, из страны выехали 1,7 млн человек, преимущественно женщины и дети. https://twitter.com/Refugees/status/1501003275541356556?ref_src=twsrc%5Etfw

Военная помощь Украине поступает из 15 государств мира, заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге. Этот груз доходит до украинских военнослужащих, которые "используют его крайне эффективно", подчеркнул он.

Крупнейшие австралийские нефтяные компании Ampol и Viva Energy отказались от покупки российской нефти.

Ночной авиаудар по СумамРоссийская авиация ночью бомбила Сумы, сообщил глава Сумской области Дмитрий Живицкий. По его словам, пострадали в том числе и жилые кварталы. Днем в городе также было неспокойно, написал Живицкий: "Сумской район. Горячие и сложные сутки для всего района и города. Днем наши бойцы теробороны приняли неравное сражение с врагом. Четверо молодых парней погибли".

Журналист-расследователь Христо Грозев: российский источник подтвердил гибель российского генерал-майораОб этом расследователь из Bellingcat написал в своем твиттере. Ранее украинская разведка сообщила о гибели российского генерал-майора Виталия Герасимова - он может стать самым высокопоставленным российским офицером, погибшем в ходе конфликта. Обычно генерал-майор командует дивизией (15 тысяч человек)."Во время боев вблизи Харькова ликвидировано Виталия Герасимова – русского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армии Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии", - сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Facebook.По данным ГУР, Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".https://twitter.com/christogrozev/status/1500963800991866887?ref_src=twsrc%5Etfw

Мэр: жители Бучи в заложниках и не могут даже похоронить погибшихЛюди в Буче и окрестных населенных пунктах Киевской области по сути оказались в заложниках и не могут даже похоронить погибших, об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в эфире информационного телемарафона украинских телеканалов.Он отметил, что буквально три часа назад завершился массированный артобстрел. По словам Федорука, российские войска из всех возможных и невозможных залпов бьют как по Киеву, так и по пригороду, в частности, по Буче. Фактически седьмой день Буча, Ворзель, а Гостомель - с самого начала, тринадцатые сутки, находятся в заложниках российских войск.Мэр рассказал, что были попытки вытеснить российские войска, но через сутки они снова зашли. "Все основные магистрали и улицы в нашем регионе простреливаются врагом", - говорит Федорук.Он подчеркнул, что люди в заложниках, потому что враг не дает жителям даже в тот небольшой период, когда пушки не гремят и обстрелов нет, выходить из домов. Коммунальные службы и жители не могут похоронить погибших гражданских жителей."Собаки фактически растаскивают тела погибших. Вот такую имеем ужасную ситуацию", - рассказал Федорук.

Российские вооруженные силы продолжают наносить прямые удары по коридорам эвакуации, заявило министерство обороны Великобритании. По сведениям ведомства, это привело к гибели нескольких мирных жителей при попытке эвакуации из Ирпеня.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500981475612807175?ref_src=twsrc%5Etfw

Власти Австралии вводят санкции в отношении Вооруженных сил России, заявила министр иностранных дел Марис Пейн. Кроме того, штрафные меры коснутся 10 человек, представляющих стратегический интерес для РФ, за их роль в разжигании враждебности по отношению к Украине, добавила она. Пейн не назвала конкретные имена. В то же время глава австралийского внешнеполитического ведомства указала, что президент РФ Владимир Путин "заглушил независимые голоса и запер обычных россиян в мире, для которого характерны ложь и дезинформация".

Криптобиржа Coinbase закрыла больше 25 тыс. российских кошельковРечь идет о кошельках, которые могут быть причастны "к незаконной деятельности". Гендиректор Coinbase ранее пообещал, что площадка не будет блокировать доступ россиянам, которые не попали под санкции.

Estee Lauder прекратит работу и закроет все магазины в РоссииАмериканская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder (владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) решила приостановить коммерческую деятельность в России, сообщили в пресс-службе компании.

Путин пообещал женщинам не посылать срочников и резервистов на войну с УкраинойРоссийский президент Владимир Путин повторил обещание не отправлять на захват Украины солдат-срочников и резервистов."Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса", - сказал он в официальном поздравлении с 8 марта.

Подоляк не подтвердил "зеленые коридоры", о которых заявила РоссияМихаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины и член украинской делегации на переговорах с Россией, прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что гуманитарные коридоры якобы согласованы на утро вторника, 8 марта. Подоляк призвал не верить заявлениям Минобороны России."Минобороны России за минувшие дни произвело столько фейков о войне против Украины и о положении дел в нашем государстве, что уже в полном составе Минобороны России можно осудить к максимальным срокам по новому российскому закону о борьбе с фейками. Поэтому я бы не советовал ориентироваться на их официальные заявления о чём угодно", - отметил советник главы ОП.Впрочем, информацию о том, что зелёные коридоры для эвакуации населения из горячих точек могут быть организованы во вторник утром, Подоляк не опроверг и не подтвердил."Что касается гуманитарных коридоров, то определённые договорённости существуют. Но сейчас их лучше не озвучивать, чтобы не допустить срыва. Украинская сторона крайне заинтересована в том, чтобы гуманитарные коридоры заработали. Это нужно в интересах наших людей", - заявил "Стране" Подоляк.

Подготовка к штурму Киева и Сум. Сводка Генштаба Вооруженных сил Укроаины по итогам понедельника, 7 мартаВ Украине прошел 12 день войны, российские войска сосредоточили основные усилия на том, чтобы обеспечить сухопутный коридор между аннексированным Крымом и континентальной частью России, взятии Мариуполя, окружении Киева и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.Указано, что на протяжении последних суток противник осуществлял перегруппировку для организации штурма Киева. К штурму оккупанты планируют подключить в том числе "кадыровцев" и бойцов ЧВК "Лига" (экс-ЧВК "Вагнер")Российские войска переправились через реку Ирпень, но понесли значительные потери и далее пока не продвинулись. Противник готовится не только к штурму Киева, но и к атаке Сум.Также россияне готовятся к атаке на Канев и Новомосковск, продолжается наступление на Северодонецк, в то же время наступление в районе Южного Буга на севере Николаевской области остановлено.Среди прочего, в Генштабе опровергли взятие российскими войсками Изюма.Главное:- Заявляется о подготовке россиянам штурма Киева. Для этого под столицей Украины накапливаются силы, включая "кадыровцев" и ЧВК "Вагнера". Противник переправился через реку Ирпень, но понёс значительные потери и далее пока не продвинулся.- Опровергается взятие российскими войсками Изюма.- Готовится штурм Сум.- Россияне готовятся к атаке на Канев и Новомосковск.- Продолжается наступление на Северодонецк.- Наступление в районе Южного Буга на севере Николаевской области остановлено.

Глава Сумской областной военно-гражданской администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий сообщил, что после 23 часов понедельника, 7 марта, российские самолеты сбросили авиабомбы на Сумы и Сумской район."После 23 часов на город и район (Сумы и Сумской – ред.) российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы. Попадание в жилые кварталы Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди. Есть погибшие и травмированные, спасатели работают на местах. Среди пострадавших – дети", - сообщил он в своем телеграм-канале.Кроме того, по сообщению Живицкого, российская артиллерия также обстрелял Ахтырку вечером 7 марта. Разбиты жилые кварталы и уже и так разрушенная российскими авиабомбами ТЭЦ.

Заблокированы оба YouTube-канала российского телеведущего Владимира Соловьева Каналы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Soloviev LIVE" на YouTube заблокированы. Других YouTube-каналов у Владимира Соловьева не существует.

Путин вербует иностранных наемников для войны с Украиной – ПентагонВ США подтверждают информацию о возможном привлечении РФ иностранных наемников для участия в войне против Украины, об этом в интервью CNN заявил спикер Пентагона Джон Кирби."У нас есть доказательства, которые заслуживают внимания и подтверждающие эту историю, что они (РФ) действительно пытаются завербовать иностранных боевиков",- заявил он.По словам Джона Кирби "Несмотря на более 150 тысяч (российских) военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено, особенно на севере. В такой ситуации мистер Путин счел нужным попытаться привлечь иностранных бойцов для этой его войны".Впервые о возможном участии иностранных наемников на стороне РФ сообщило издание Wall Street Journal. По его информации, Россия уже организовала канал поставки боевиков из Сирии для дальнейшего участия в войне против Украины.

Железнодорожная компания Украины "Укрзализныця" перевезла 1,59 млн человек с востока, центра и юга Украины на запад страны, сообщил глава правления Александр Камышин, исходя из данных на вечер 6 марта. По его словам, еще 108 тыс. человек воспользовались услугами "Укрзализныци", чтобы с запада Украины попасть за границу. Камышин сообщил, что компания наращивает объемы перевозки гуманитарных грузов в обратном направлении.

Италия намерена к середине 2022 года заменить около половины своего текущего импорта газа из России другими источниками. Об этом сообщил итальянскому ТВ министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Роберто Чинголани. Италия импортирует более 90 процентов природного газа. В 2021 году на долю российского газа приходилось около 40 процентов.

Американское рейтинговое агентство Fitch завершает работу в России. Предоставление кредитных рейтингов и других услуг прекращается немедленно, сообщило агентство.

Украина обвиняет Россию в срыве запланированного на 8 марта открытия гуманитарных коридоровХотя маршрут был согласован с Москвой, а также с Международным комитетом Красного Креста через Полтаву, Москва по почте предложила новые маршруты только через Россию и Беларусь, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица в Нью-Йорке на экстренном совещании по гуманитарной ситуации в Украине. "Призываю российскую сторону вернуться к ранее согласованным маршрутам, чтобы позволить украинским и иностранным гражданам выехать в Европу", - подчеркнул Кислица.Согласно опубликованному агентством "Интерфакс" предложению Москвы, большинство гуманитарных коридоров должно проходить через РФ или Беларусь. Однако людям, покидающим Сумы и Мариуполь, предоставляется выбор проезда в Россию или в города Украины - Полтаву и Запорожье.

Японские компании начали вывод персонала из России, сообщило бизнес-издание Nikkei. Около 30 сотрудников компании Toyota с семьями должны вернуться в Японию. Nissan, Subaru и Mitsubishi Motors также готовятся отозвать персонал из РФ. Другие японские фирмы, работающие в России, в том числе Japan Tobacco, Daio Paper и Nippon Express Holdings, сократили свой персонал в стране. Согласно банку данных Тейкоку, в феврале в РФ работало почти 350 японских фирм. Почти половину из них составляли автопроизводители, пишет агентство dpa. Согласно сообщению Nikkei, до начала марта в России проживали около 2400 граждан Японии.

Украина получила почти $500 млн экстренной помощи от Всемирного банкаДеньги были выделены в ночь на вторник. Изначально банк обещал истерзанной российским вторжением Украине 350 млн долларов срочной помощи на выплаты зарплат медперсоналу и пенсий. Благодаря дополнительным взносам Нидерландов и Швеции в итоге получилось 489 млн.В ближайшее время банк предоставит еще 234 млн долларов, а в целом стремится собрать около $3 млрд для Украины и выделить помощь соседним европейским странам, куда вынуждены были бежать от российских танков и ракет уже более полутора миллионов украинцев."Всемирный банк быстро организовал поддержку народа Украины, столкнувшегося с насилием и масштабными перебоями в результате российского вторжения", - сказал глава банка Дэвид Малпасс.Всемирный банк не кредитует Россию с момента аннексии Крыма в 2014 году, а Беларуси не выделил ни цента после жестокого подавления общенародных протестов в 2020-м.После февральского решения Путина напасть на Украину Всемирный банк свернул все программы в России и в поддержавшей вторжение Беларуси.

ООН вступилась за мирное население Украины, обсудит с Россией эвакуацию и коридорыМирное население Украины нужно защитить от ужасов войны, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."Нужно ли мне описывать то, что мы все видим и слышим в новостях? Скажу просто: миллионы судеб поломаны. Люди вынуждены покинуть свои дома, магазины закрыты, нет воды, электричества, связи. А кругом рвутся снаряды”, - сказал он в понедельник на заседании Совбеза ООН."Вот уже одиннадцать дней страх, насилие и боль только нарастают", - описал Гриффитс ситуацию в Украине.Координатор чрезвычайной гуманитарной помощи ООН обратился к обеим странам с призывом защитить людей и инфраструктуру, а также предоставить возможность безопасного прохода мирным жителям, которые захотят покинуть районы боевых действий. И дать им уехать туда, куда они сами выберут.Кремль обещает "гуманитарные коридоры" жителям городов, которые обстреливают российские войска, однако они ведут в Россию и Беларусь. Подавляющее большинство украинцев бегут от российских бомб на Запад. Уже несколько попыток организовать эвакуацию мирного населения провалились, в чем стороны обвиняют друг друга.По словам Гриффитса, сотрудники организации 8 марта встретятся в Москве с представителями российского минобороны для обсуждения гуманитарных коридоров.Гриффитс напомнил российской делегации в Совбезе, что нежелание украинцев покидать свои города не дает Путину права бомбить их. Все мирное население должно быть защищено, вне зависимости от того, решат они остаться или уехать, сказал он.

Самые масштабные санкции в мире теперь - против России. Она обошла Иран и Северную КореюЗа последние две недели против России ввели больше санкций, чем действовало после аннексии Крыма, убийства граждан Великобритании химическим оружием, вмешательства в выборы в США и прочих расстроивших Запад событий, причастность к которым Кремль отрицает.До 22 февраля против России действовало 2754 различных ограничений, а после введено еще 2778. Учет ведет санкционная база данных Castellum.ai. https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboardhttps://twitter.com/CastellumAI/status/1500946004039794689?ref_src=twsrc%5Etfw

Google о роли хакеров Путина, Лукашенко и Си в войне против УкраиныЛаборатория Google, которая отслеживает активность хакеров, выпустила новое предупреждение о том, чем заняты сейчас группы онлайн-преступников, за которыми, по мнению правоохранительных органов, стоят спецслужбы России, Беларуси и Китая.FancyBear/APT28 и Ghostwriter/UNC1151 за последние две недели активизировали фишинговые атаки с целью получить доступ к логинам/паролям пользователей доменов ukr.net, i.ua, meta.ua, rambler.ru, wp.pl и yandex.ru, среди прочих.Китайские Mustang Panda or Temp.Hex, традиционно промышляющие в Азии, переключили атаки на организации Евросоюза, сообщает Threat Analysis Group.https://twitter.com/ShaneHuntley/status/1500953300597829632?ref_src=twsrc%5Etfw

OBI уходит из РоссииСписок западных компаний, ушедших в последние дни с российского рынка, пополнился немецкой сетью магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI.В России у нее 27 филиалов, в которых работают около 5000 сотрудников.В компании сообщили, что "глубоко обеспокоены трагическим развитием и последствиями войны в Украине" и не видят другого выхода, кроме как прекратить работать в России.По данным Йельской школы менеджмента, за прошедшие с российского вторжения в Украину дни Россию в знак протеста уже покинули или объявили об уходе около 230 компаний.Пока остаются в стране довольно крупные компании типа Coca-Cola, McDonald's, Pepsi и Starbucks. Авторы сравнивают исход из России с корпоративным бойкотом режима апартеида в Южной Африке в 1980-х годах.

Потери ВВС России по версии Украины: 52 самолета, 69 вертолетовКомандование военно-воздушных сил Украины объявило в понедельник вечером на своей странице в Фейсбуке, что за 12 дней войны украинские летчики и зенитчики сбили 52 боевых самолета и 69 вертолетов противника.В условиях войны оперативно получить подтверждение или опровержение информации одной или другой стороны о потерях невозможно.

Procter & Gamble тоже уходит из России. Правда, не полностьюСписок западных компаний, ушедших в последние дни с российского рынка, уже очень велик, но такую заметную всем компанию, как американская Procter & Gamble, все же можно отметить отдельно.Procter & Gamble - производитель множества средств личной гигиены для всех возрастов, средства для мытья посуды Fairy, стиральных порошков "Ариэль" и "Тайд", бритвы "Жилетт", а также заказчик большого объема рекламы на телевидении. Больше в России порошка, бритв и рекламы не будет.В письме генерального директора Procter & Gamble Джона Мёллера сотрудникам, вывешенном на сайте компании, говорится, что компания прекратит все капитальные инвестиции в Россию и значительно сократит ассортимент продаваемой там продукции, сведя его к основным средствам гигиены и ухода за собой.Кроме того, Procter & Gamble полностью свернет рекламу и маркетинг в России.

Зеленский: каждый день сопротивления укрепляет позиции УкраиныЦитата из вышедшего 7 марта ежевечернего видеообращения президента Украины Владимира Зеленского:"Сегодня состоялся уже третий раунд переговоров в Беларуси. Хотелось бы сказать: третий и финальный, но мы - реалисты, поэтому мы будем говорить, будем настаивать на переговорах, пока не найдем способ сказать нашему народу: вот как мы придем к миру.Именно к миру. Мы должны осознавать, что каждый день борьбы, каждый день сопротивления создают для нас лучшие условия, сильную позицию, чтобы гарантировать наше будущее в мире".