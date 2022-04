ОНЛАЙН. После российской агрессии против Украины, Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 11 апреля

В понедельник в Украине планируется открыть 9 гуманитарных коридоров На понедельник, 11 апреля, согласована работа 9 гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В Донецкой области согласован коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье, написала Верещук на телеграм-канале."В Запорожской области … на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья", - напомнила министр.Кроме того, согласованы гуманитарные коридоры из Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.В Луганской области согласованы коридоры из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, с. Горское и Рубежного в Бахмут.

Финансовая группа Société Générale уходит с российского рынка. Она работала с 1993 годаФранцузская финансовая группа Société Générale объявила об уходе с российского рынка. Ее основной актив - Росбанк - будет продан группе компаний "Интеррос" Владимира Потанина (группа уже владела банком с 2006 по 2011 годы).

183 ребенка погибло в Украине из-за вооруженной агрессии РФБолее 525 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения РФ по состоянию на 11 апреля 2022 года, при этом 183 ребенка погибли и более 342 получили ранения, сообщает Офис генпрокурора Украины.Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, отмечается в сообщении.Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 110, Киевской – 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столицы – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.При фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории поселка городского типа Ворзель в Киевской области обнаружено тело 15-летнего парня с огнестрельными ранениями.14 марта в результате обстрела села Развесив Вышгородского района Киевской области от полученных ранений погибли два мальчика 12 и 14 лет.В городе Бородянка Киевской области в результате обстрелов погибла семья с 5-летним ребенком. Их тела обнаружены только сейчас.10 апреля в результате артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний подросток получил ранение.9 апреля в результате артиллерийских обстрелов российскими военными села Станислав Белозерского района Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга.Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.

Почта Финляндии приостановила отправления в Россию и Беларусь. С 11 апреля в Финляндию и из Финляндии нельзя будет получить и отправить любую корреспонденцию и посылки. В заявлении финского почтового оператора Posti говорится, что на этот шаг ведомство решило пойти в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза "в связи с исключительными обстоятельствами". Посылки и письма, отправленные до принятия этого решения и не успевшие дойти до адресатов, будут возвращены отправителям.

Ночью еще одна железнодорожная станция на востоке Украины попала под обстрелВ ночь на 11 апреля железнодорожная станция на востоке Украины подверглась обстрелам со стороны российской армии – это уже вторая после Краматорска, сообщил руководитель украинской железнодорожной компании "Укрзализныца" Александр Камышин в Telegram."Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск. Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Ни среди граждан, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Повреждены 5 локомотивов, пути и контактная сеть. Но это железо, восстановим", - написал он.

Генштаб Украины сообщает о российских потеряхПо его данным, с 24 февраля, убиты или ранены 19,5 тыс. российских военных. Потеряны 725 танков и 1923 боевых машин пехоты, 347 артиллерийских систем, 154 самолета, 137 вертолетов и семь кораблей.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Журналист-расследователь: в ФСБ РФ идет крупная "чистка" среди офицеров, занимавшихся УкраинойРуководитель группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев сообщил о крупной "чистке", проведенной в российском ФСБ по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Об этом Грозев рассказал в интервью YouTube-каналу "Популярная политика". По сведениям Грозева, под чистку попали 150 офицеров 5-й службы, которые занимались "украинским вопросом". Бывший руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа уже отправлен в СИЗО.

В Гаагу из-за военных преступлений России обратились уже 42 страны – Минюст УкраиныМинистр юстиции Erhfbys Денис Малюська заявил, что в связи с полномасштабной вооруженной агрессией России в Украине 42 страны обратились в Международный суд в Гааге. Причиной стали военные преступления военнослужащих РФ. Об этом глава Министерства юстиции сообщил в эфире общенационального телемарафона "UAразом"."42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге. Расследование военных преступлений на международном уровне началось. Обращение этих стран позволило упростить и ускорить процедуру для Украины", – сказал глава Минюста.Малюська рассказал, что сейчас эксперты собирают доказательства преступлений российских оккупантов в Буче на Киевщине. По его словам, количество военных преступлений захватчиков - "сумасшедшее", соответственно есть сложности.

Новая Зеландия отправит транспортный самолет и 50 военных для участия в распределении помощи УкраинеНовая Зеландия направит в Европу транспортный самолет C-130 Hercules с 50 военнослужащими для участия в распределении военной помощи Украине, объявила премьер-министр Джасинда Ардерн."В течение следующих двух месяцев наш C-130 присоединится к цепочке военных самолетов из стран-партнеров, которые будут путешествовать по всей Европе, доставляя столь необходимое оборудование и материалы в ключевые распределительные центры", - цитируют Ардерн местные СМИ.Премьер-министр отметила, что военнослужащие помогут распределить припасы. "Но они ни в коем случае не въедут в Украину, и их об этом не просили", - отметила Ардерн.Новая Зеландия также выделит на помощь Украине дополнительные 13 млн новозеландских долларов, в том числе 7,5 млн пойдут на закупку оружия и боеприпасов через Великобританию. На данный момент общий взнос Новой Зеландии составляет 30 млн долларов.

Британская военная разведка предупреждает о возможности применения Россией фосфорных боеприпасов в МариуполеМинистерство обороны Великобритании опубликовало в "Твиттере" регулярный анализ хода войны от британских военных разведчиков. Вот их основные наблюдения:- Российские войска уже применяли фосфорные боеприпасы в Донецкой области (в твите не уточняются, когда это было, но украинские официальные лица в течение марта говорили о таких случаях неоднократно), и это говорит о возможности их применения в Мариуполе по мере усиления боев за город.- Россия продолжает артобстрелы в Донецкой и Луганской области. Украинской армии удалось отбить несколько атак, в результате чего были уничтожены российские танки, другая техника и артиллерия.- Россия по-прежнему полагается на авиабомбы без систем наведения, что снижает избирательность бомбометания и сильно увеличивает риск жертв среди мирного населения.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1513386583600340992

The New York Time: войска РФ готовят крупное наступление на Днепр из ИзюмаРоссийские войска могут провести большое наступление на Днепр из Изюма, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских военных чиновников. По словам собеседников издания, такие выводы позволяют сделать спутниковые снимки от 8 апреля, на которых видно, как сотни российских военных машин движутся в направлении Изюма через поселок городского типа Великий Бурлук, находящийся на востоке Харьковской области у границы с РФ.Бои в окрестностях Изюма обострились после того, как Кремль объявил о намерении сконцентрировать основные боевые действия на востоке Украины и вывел десятки тысяч российских солдат с севера после неудачного наступления на Киев. Как отметил высокопоставленный представитель Пентагона, Изюм имеет для Москвы ключевое значение для реализации планов продвижения российских войск в Днепр и Донбасс.

Главное в понедельник, 11 марта✅Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении предупредил, что ожидает масштабных военных действий России на востоке Украины.✅В населенном пункте Бузовая в Киевской области была обнаружена еще одна братская могила в которой похоронены тела десятков местных жителей. Власти сообщают о десятках погибших.✅После российской агрессии против Украины, Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом, сообщают британские СМИ. ✅Если эти планы реализуются, Финляндия станет страной с самой протяженной (1340 км) общей границей с Россией среди членов НАТО, она проходит примерно в 200 км от Санкт-Петербурга.✅"Врачи без границ" начали первую эвакуацию с востока Украины после обстрела вокзала в Краматорске.

Глава региона: В Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил об уничтожении всей инфраструктуры региона вследствие обстрела со стороны российских оккупантов. "Атака под Золотым отбита, впрочем, врагом обстрелян каждый город Луганщины", – написал Гайдай в телеграм-канале в понедельник утром. Он подчеркнул, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. "Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали курить по домам", – написал глава ОВА.По его словам, многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.Как сообщалось ранее, в Северодонецке разрушены частная клиника и школа, в Золотом - спортивный объект.

ВСУ отбили атаки врага под Изюмом, наступление РФ на востоке начнется в ближайшие дни - сводка Генштаба ВСУУтром в понедельник, 11 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. По информации Генштаба, противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Наступление РФ на востоке начнется, вероятно, в ближайшие дни. Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ. Сообщается, что РФ продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины."Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства. Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя", - сообщает Генштаб. По информации Генштаба ВСУ: На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10". Силами до двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Долгенькое (у трассы на Славянск) и Дмитровка (у трассы на Барвенково), успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточивать на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.В городе Мариуполь при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.Кроме того, сообщается, что силами отдельных подразделений враг производил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское."На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника", - сообщает Генштаб ВСУ.

Войска РФ продвинулись в Мариуполе, ВСУ продолжают контратаки под Херсоном. Карта боевых действий в УкраинеВ ночь на 11 апреля американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По данным института, российские войска за последние сутки осуществили территориальные завоевания в Мариуполе и продолжили усиливать действия на направлении Изюм-Славянск, но других территориальных захватов не производили. Об этом говорится в сообщении института в Facebook. Институт изучения войны сообщает, что 10 апреля российские войска разделили Мариуполь пополам от центра города к побережью, изолировав украинских защитников в двух основных местах — главном порту Мариуполя на юго-западе и сталелитейном заводе "Азовсталь" на востоке."Российские силы продолжали штурмы Рубежного, Попасной и Северодонецка в течение последних 24 часов, но не добились значительных территориальных успехов", - сообщает институт. Также сообщается, что российские силы продолжают передислокацию в район Харькова для поддержки продолжающегося наступления южнее Изюма в сторону Славянска и Барвенково.Что касается ситуации на юге, то по данным института, украинские контратаки продолжают заставлять российские силы обороняться, и в ближайшие недели украинские войска могут предпринять более масштабные атаки на сам город Херсон.

Премьер Словакии опроверг фейк о том, что переданная Украине система ПВО С-300 уничтоженаПремьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг информацию о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны (ПВО) С-300 уничтожена."Словакия категорически опровергает российскую пропаганду о том, что система ПВО С-300 в Украине уничтожена. Это неправда. Официально подтверждено Украиной", – написал он своем Twitter.Ранее Гегер сообщил о предоставлении Украине системы ПВО С-300, находившейся на вооружении его страны.https://twitter.com/eduardheger/status/1513250975447986184

Почти 200 священников УПЦ МП хотят церковного трибунала для патриарха КириллаСвященники Украинской православной церкви Московского патриархата собирают подписи под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей под обращением "с иском против патриарха Кирилла". Об этом протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук написал в Facebook. "Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла".По состоянию на утро понедельника, 11 апреля, обращение подписал 191 священник из разных епархий УПЦ МП.

Австралия готова предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму в 20 млн долларов, включающую в себя, среди прочего, противотанковое оружие и боеприпасы к нему, сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, выступая в эфире украинского телевидения. Кроме того, в Украину уже отправлены первые бронетранспортеры Bushmaster австралийского производства, всего будет поставлено 20 таких машин на сумму в 38 млн долларов. Ранее Австралия уже передала Украине военной помощи на 70 млн долларов, отметил Мирошниченко.

"Врачи без границ" эвакуируют раненых с востока Украины"Врачи без границ" начали эвакуацию раненых и пожилых людей с востока Украины. Эвакуационный поезд переоборудован под больницу. В поезде, организованном волонтерами, жители востока Украины получают медицинскую помощь прямо в вагонах. Эвакуационный поезд запустили после обстрела вокзала в Краматорске, где погибли 57 человек. Это первая эвакуация с момента обстрела Краматорска. Волонтеры организации вывезли 48 человек с ранениями разной степени тяжести.

Министр труда ФРГ: санкции должны вредить Путину больше, чем нам самимСейчас невозможно предсказать, какие экономические и социальные последствия для Германии будет иметь война в Украине, но "было бы неразумно потребности внешней безопасности противопоставлять социальной стабильности", заявил министр труда ФРГ Хубертус Хайль в интервью информационному агентству dpa. По его словам, необходимо сохранить "немецкий рынок труда прочным и стабильным в этот сложный период" подобно тому, как это удалось сделать после начала пандемии коронавируса.Если война не будет распространяться, а энергоснабжение останется стабильным, в ФРГ по-прежнему прогнозируется экономический рост в 1,4 - 1,5%, но это "также зависит от тех мер, которые мы примем в области санкций", сказал министр. Он подчеркнул, что давление на режим в РФ должно быть усилено, "однако следует стремиться к тому, чтобы принятые санкции вредили Путину больше, чем нам самим".

Сын Леннона призывает к защите беженцевСын Джона Леннона Джулиан впервые исполнил написанную его отцом песню Imagine, поддержав международную кампанию #StandUpForUkraine и опубликовав видео в своем YouTube-аккаунте. Войну в Украине музыкант назвал "невообразимой трагедией". "Продолжающееся убийственное насилие вынудило миллионы невинных семей бежать из своих домов и искать убежища в других странах, - написал Джулиан Леннон в аннотации к ролику. - Я призываю мировых лидеров и всех, кто верен духу IMAGINE, встать на защиту беженцев во всем мире!"

Кадыров пригрозил началом нового наступления в МариуполеРамзан Кадыров пригрозил началом нового наступления российских сил в Украине. Среди мест, куда будет направлена "наступательная волна", глава Чечни упомянул Мариуполь, Луганск и Донецк, но, по его словам, она коснется и других украинских городов, сел и населенных пунктов. Соответствующее распоряжение уже отдано Владимиром Путиным, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Дополнительную поддержку Украины, в том числе выделение 500 млн евро на поставки оружия и другого военного оборудования, обсудят министры иностранных дел стран ЕС на встрече, запланированной на 11 апреля в Люксембурге. Кроме того, могут быть обсуждены дополнительные санкции против РФ, включающие эмбарго на поставки российской нефти вслед за запретом на импорт российского угля.

Германия предлагает альтернативу поставкам БМП MarderВместо поставки Украине немецких БМП Marder Германии следует заключить оружейную сделку со странами-партнерами из Восточной Европы, в рамках которой эти страны передадут украинским военным такую технику или военные материалы, которые могут быть ими немедленно использованы и применены, заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Rheinische Post.По ее словам, "украинской армии сначала требовалось бы обучение для использования бронемашин Marder". Поэтому Штрак-Циммерман предлагает, чтобы восточноевропейские партнеры предоставили Украине соответствующие материалы из своих запасов советского производства, а затем Германия компенсировала бы им затраты на эти поставки.

Глава Пентагона встретился с украинскими военными, проходишими обучение в СШАГлава Пентагона Ллойд Остин встретился с украинскими военными, проходившими обучение в США, перед их возвращением домой. Поблагодарив их за службу и мужество, он отметил мастерство, с которым армия Украины отражает неспровоцированное вторжение России, сообщается на сайте министерства обороны США.Украинские военные проходили обучение в Военно-морской школе инструкторской и технической подготовки малых судов в штате Миссисипи, а также дополнительную подготовку по системам, предоставленным США Украине, включая беспилотник Switchblade, уточнили в Пентагоне.

Кличко: войска РФ могут повторить попытку захватить КиевВойска РФ могут совершить повторную попытку захватить Киев, считает многократный чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион Владимир Кличко. "Мы ожидаем, что российские военные силы вернутся и нацелятся на столицу Украины", - сказал Кличко в эфире американского телеканала ABC News в интервью, которое он давал вместе с братом Виталием - мэром Киева. По словам Кличко, первоначальные планы российского командования не сработали из-за отличных действий украинских военных, но отступление войск РФ от Киева не означает окончания войны - "они просто изменили стратегию".

Замминистра: в Украине сейчас "никакого затишья нет"Российская армия намерена захватить восток Украины, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр в эфире украинского телеканала "1+1". По ее словам: в Украине сейчас "никакого затишья нет, стабилизации нет, армия РФ пытается выполнить план минимум - восток Украины. Мы должны понимать, что их цель - вся Украина". В стране продолжается мобилизация, подчеркнула Маляр.

Зеленский: российские войска перейдут к еще более масштабным действиямПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил с ежевечерним видеообращением."Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства, - сказал президент. - Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать".Зеленский пообещал "еще активнее обеспечивать Украину оружием", а также еще больше нарастить дипломатическую и медийную активность, в том числе для обоснования новых санкций против России.

Главное к утру понедельника, 11 апреля✅СМИ: Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом.✅В населенном пункте Бузовая в Киевской области была обнаружена еще одна братская могила, в которой похоронены тела десятков местных жителей. Власти сообщают о десятках погибших.✅В нескольких городах Германии снова прошли пророссийские и антироссийские демонстрации.✅Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник прилетит в Москву и станет первым западным лидером, который встретится с Владимиром Путиным с начала российского вторжения.✅В Москве днем вновь задерживали людей за антивоенные нашивки и пикеты. У москвича, нанесшего на стену дома антивоенную надпись, прошли обыски, сообщают правозащитники.✅На Чернобыльской АЭС произошла ротация дежурного персонала, в Верховной раде Украины обвинили российские войска в краже источников радиоактивного излучения.

Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летомПосле российской агрессии против Украины Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом, пишет лондонская Times со ссылкой на американские источники.Если эти планы реализуются, Финляндия станет страной с самой протяженной (1340 км) общей границей с Россией среди членов НАТО, она проходит примерно в 200 км от Санкт-Петербурга. И Финляндия, и Швеция также имеют протяженную береговую линию и многочисленные острова в Балтийском море.Швеция более 200 лет не вступала ни в какие военные союзы, а Финляндия строго соблюдала дружественный к СССР нейтралитет на протяжении всей холодной войны. Под влиянием российской агрессии общественное мнение в обеих странах резко сместилось в сторону вступления в НАТО.Шведская газета Aftonbladet ранее на прошлой неделе также писала, что Швеция может утвердить свою заявку на вступление в НАТО к середине июня, а в конце того же месяца ее могут одобрить члены альянса на своем саммите в Мадриде. По данным газеты, Финляндия и Швеция рассчитывают вступить в НАТО одновременно и тесно координируют свои действия.

Всемирный банк: ВВП Украины упадет на 45% до конца годаВсемирный банк выпустил экономические прогнозы по России и Украине. Украинская экономика в результате войны сократится на 45% до конца года, считают в организации.На этом фоне страна, как и весь мир, столкнется с последствиями пандемии Covid-19, отмечают в банке.Большая часть украинской рабочей силы либо сражается на фронте, либо покинула страну. В результате закрылись многие компании, а заводы, дороги и другая инфраструктура уничтожены Россией.ВВП России из-за санкций, введенных странами Запада, в 2022 году сократится на 11,2%, прогнозирует Всемирный банк. Инвестиции уменьшатся на 16,9%, экспорт товаров и услуг - на 30,9%, импорт - на 35,2%.В последующие два года ситуация в российской экономике коренным образом не изменится, считают эксперты ВБ.

В Николаеве - мощный взрывГлава Николаевской областной администрации Виталий Ким поздно вечером в воскресенье подтвердил факт сильного взрыва в Николаеве, в результате которого, по его словам, был ранен один человек. Ким добавил, что это могла быть российская ракета, преодолевшая ПВО."На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем, сработала ПВО или долетело все таки…" - написал он в "Телеграме".Незадолго до этого николаевские СМИ сообщали о сильном взрыве, а в соцсетях разошлось видео, предположительно снятое кем-то из местных. Верифицировать его сейчас невозможно.За последние часы украинские СМИ сообщали также об обстрелах Харькова.https://twitter.com/55privet555/status/1513252781389492232

На Чернобыльской АЭС cменили персонал; в Раде говорят о краже источников излученияНа Чернобыльской атомной энергетической станции впервые за две недели произошла смена дежурного персонала, заявил в воскресенье директор МАГАТЭ Рафаэль Гросс. ЧАЭС была захвачена российскими военными в первые дни вторжения. Около 170 служащих украинской нацгвардии держали в плену в его здании.Гросс добавил, что МАГАТЭ вскоре направит в Чернобыль экспертов для оценки последствия пребывания российских войск.Верховная рада Украины тем временем заявила о серьезном ущербе, причиненном ЧАЭС военными.В частности, в Раде утверждают, что россияне якобы уничтожили исследовательскую лабораторию и украли источники ионизирующего излучения.“Похищено и повреждено 133 источника суммарной радиоактивностью порядка 7 млн беккерелей. Это можно сравнить с 700 кг радиоактивных отходов с наличием бета- и гамма-излучения. Даже небольшое количество таких веществ смертельно опасно при непрофессиональном и неконтролируемом обращении”, – говорят в украинском парламенте.