ОНЛАЙН. Посол США в НАТО: нет доказательств, что Россия ограничится Донбассом; аналитики предупреждают о новом наступлении РФ под Киевом

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 28 марта

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar, представила новый прототип боевого БПЛА. Этот беспилотник получил название Kızılelma и будет оснащен украинскими двигателями.

Министерство обороны Британии: за последние сутки позиции российских войск не изменилисьМинистерство обороны Великобритании опубликовало очередную оценку ситуации на фронтах в течение последних суток. По данным британской разведки, "значительных изменений в позициях российских сил не было".Кроме того, в сообщении сказано, что армия РФ и далее испытывает "логистические сложности, которые сопровождаются недостатком темпов наступления". Британская разведка также говорит о низком моральном духе российских военных и агрессивных действиях армии Украины.Согласно оценкам министерства обороны Великобритании, Россия достигла наибольших успехов в Мариуполе, где продолжаются ожесточенные бои.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508309235859443718

ООН о месяце войны в УкраинеБолее 3,8 млн человек были вынуждены бежать из страны, превратив этот кризис в самый быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны.Еще 6,5 млн были перемещены внутри страны.При этом 13 млн – "застряли" в зонах боевых действий и не могут выехатьhttps://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1508304121635512321

С начала российской военной агрессии в Украине погибло 143 ребенкаС начала вторжения РФ в Украине погибли 143 ребенка, еще 216 - пострадали, об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. "По состоянию на 8 часов 28 марта 2022 года, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, с начала вторжения российской федерации в Украине погибли 143 ребенка и пострадали 216 детей", - говорится в сообщении.Также отмечается, что фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.

В Офисе президента Украины прокомментировали вчерашние массированные ракетные обстрелы территории Украины. Советник главы ОП, член переговорной группы от Украины Михаил Подоляк"Снова тотальные ракетные удары по Луцку, Харькову, Житомиру, Ровно. Ежедневно все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли. Европе это точно нравится?",- пишет Подоляк в своем Twitter.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1508178503463837696

В Киеве в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание гаража на территории частного дома27 марта в 23:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы. "По прибытию, спасатели установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома в гараже", - сообщила ГСЧС Украины в понедельник.В 00:27 28 марта пожар локализован на площади 100 кв. м, а в 01:24 – ликвидирован.

Фото пылающего Мариуполя, где идут городские бои

Агентство Fitch отозвало рейтинги РоссииМеждународное агентство Fitch Ratings больше не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России, все свои оценки агентство отозвало из-за санкций Европейского союза, введенных против России за военную агрессию против Украины.

Луганская область: утренний обстрел Рубежного – есть погибший и раненыйРоссияне утром снова обстреляли Рубежное в Луганской области – поврежден дом, по меньшей мере, один человек погиб и один ранен. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай."Неутешительные новости с самого утра – россияне снова обстреляли Рубежное. Пострадал жилой дом, обнаружено тело одного погибшего, раненого отправлено каретой скорой помощи в больницу. Число жертв еще уточняется".

"Крылатая ракета по нефтебазе в Луцке была выпущена со стороны Республики Беларусь. Летела на низкой высоте, потому радарам не удалось её зафиксировать. Сейчас на месте ракетного удара работают спасатели. По предварительным данным, информации о жертвах нет», — заявил глава Волынской области Украины Юрий Погуляйко.

В порт Гданьска впервые в истории зашел эскадренный миноносец ВМС США Forrest ShermanЭскадренный миноносец ВМС США Forrest Sherman пришвартовался в воскресенье в порту Гданьска на севере Польши. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza. По информации газеты, такой корабль зашел в гданьский порт впервые в его истории. Подчеркивается, что это рутинный визит для пополнения запасов и отдыха команды. Корабль пробудет в Гданьске до конца марта."Наша цель - продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе", - заявил в эфире телеканала TVN24 представитель ВМС США Мэтт Заблик.По его словам, американские моряки также хотят поддержать Гданьск в деле оказания помощи беженцам с Украины.Как пишет Gazeta Wyborcza, Forrest Sherman вооружен орудиями различного калибра и ракетной установкой. В его задачи входит противовоздушная оборона, проведение ударных операций, противодействие подлодкам и другим кораблям.

РФ готовит наступление под Киевом, бои принимают статичный характер. Новая карта боевых действий в УкраинеАмериканский Институт изучения войны в ночь с 27 на 28 марта опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По данным организации, армия РФ не отказывается от усилий по переформированию сил к северо-западу от Киева для возобновления крупных наступательных операций. Руководить операциями может лично командующий Восточным военным округом России (ВВО). Об этом Институт изучения войны сообщает в Facebook.В институте напомнили, что украинский Генштаб сообщил, что 35-я общевойсковая армия России перебрасывает поврежденные части в Беларусь и что российские силы установили командный пункт для всех сил ВВО, действующих вокруг Киева в районе Чернобыля."Продолжающиеся усилия России по восполнению боевых потерь в подразделениях ВВО и развертыванию дополнительных подкреплений вряд ли позволят России успешно возобновить крупные операции вокруг Киева в ближайшем будущем. Все более статичный характер боевых действий вокруг Киева отражает неуспешность российских сил, а не какие-либо сдвиги в российских целях или усилиях в настоящее время", - говорится в сообщении. https://www.facebook.com/InstitutefortheStudyofWar/posts/10160066134366810&show_text=true&width=500

РФ может нанести ядерный удар в случае провала захвата Киева - Христо ГрозевЖурналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что РФ рассматривает вероятность применения ядерного оружия против Украины. Об этом Грозев рассказал в эфире телеканал "Украина 24".По его словам, внезапно пропавший министр обороны РФ Сергей Шойгу сейчас скрывается в секретном бункере под Уфой. Об этом свидетельствуют данные авиаперелетов.Журналист утверждает, что РФ будет прятать военное и политическое руководство заранее, если на самом деле рассматривает ядерный сценарий.По данным Грозева, сам Путин скрывается в другом бункере, он расположен за Уралом. На уточняющий вопрос относительно того, насколько вероятным он считает ядерный удар РФ по Украине, журналист ответил:"Вы знаете, сложно ответить. Мы общались очень много с людьми из российских спецслужб. Те люди, которые еще до начала войны, в декабре-январе нас предупреждали, что это очень вероятно, что Путин сам очень этого хочет, что он хвастался своему близкому окружению, что он готов на это пойти... Вот, даже эти люди сейчас говорят, что он при перспективе полного провала захвата Киева может дать такое распоряжение. Но он не может применить ядерное оружие условной красной кнопкой. Эта красная кнопка существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ. Он (Путин - ред.) понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ", - рассказал Грозев.Недавно бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.

РФ изолировала Украину от международной морской торговли - британская разведкаВоенная разведка Британии заявила, что Россия продолжает блокаду украинского черноморского побережья. Вследствие этого враг отрезал Украину от международной морской торговли. Об этом пишет Reuters.Британцы наблюдают целенаправленное блокирование украинского побережья в Черном море со стороны РФ. Поэтому Украина оказалась фактически изолирована от международной морской торговли.Британская разведка добавила, что военно-морские силы России продолжают наносить ракетные удары по объектам на всей территории Украины. Пуски в основном происходят в акватории Черного моря.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508184314139271172

Посол США в НАТО: Пока нет доказательств, что Россия ограничится ДонбассомВ США пока не видят веских причин предполагать, что Россия ограничит свое внимание Донбассом. Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN."Мы имеем доказательства того, что россиянам не удалось достичь своих первоначальных целей. А это, как вы хорошо знаете, было взять Киев всего за несколько дней. Итак, из-за этого я думаю, что Россия проводит переоценку, и они дали понять, что собираются изменить свою тактику, но подождем немного. В следующие несколько дней Соединенные Штаты в тесном сотрудничестве с союзниками и правительством Украины будут искать доказательств этого сдвига", - заявила Смит.Также Смит прокомментировала, предоставит ли НАТО Украине необходимые для борьбы с Россией истребители. По ее словам, "это развивающийся разговор", но в конце концов нет."Мы много раз разговаривали с президентом Зеленским в последние недели. Мы слышали просьбу о помощи. Во многих случаях мы доставляли противовоздушные и противотанковые средства, мы оцениваем их потребности в противовоздушной обороне. Но если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи (МиГ, которые предложила Польша - ред.), ответ будет отрицательным. Соединенные Штаты решили, что предложение Польши несостоятельное... Это суверенное решение, они могут принять это суверенное решение. Но сейчас Соединенные Штаты очень сосредоточены на потребностях в противовоздушной обороне", - добавила она.

Утренняя сводка украинского Генштаба: отбито 5 атак на Донбассе, продолжается наступление на КиевВ понедельник утром украинский Генеральный штаб опубликовал очередную сводку о положении на фронтах. Основные выводы таковы:- Вооруженные силы Украины держат оборону около населенный пунктов Топольское, Каменка и Сухая Каменка около города Изюм в Харьковской области. (Здесь армия РФ пытается пробиться к территории Донбасса, чтобы взять украинские войска в окружение - ред.)- Силы обороны Киева "сдерживают противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов".- Согласно заявлению Генштаба, на Донецком и Луганском направлениях украинские войска за сутки отбили пять атак и уничтожили два танка, БМП и автомобиль. Кроме того, "противник имел потери в живой силе", - пишут военные.- Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки украинские ВВС уничтожили четыре российских самолета, один вертолет, два беспилотника и две крылатые ракеты.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Мэр: российские военные покинули город СлавутичРоссийские военные покинули город Славутич Киевской области, сообщил мэр города Юрий Фомичев в видеообращении, опубликованном в Facebook. "Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет", - сказал Фомичев. Он отметил, что Славутич "живет под украинским флагом и по украинским законам". По данным Киева, военные РФ вошли в Славутич 27 марта.

В ЕС подсчитали, как скоро найдут замену российскому газуЕвропейский союз сможет избавиться от зависимости от российского газа в течение двух лет, заявил высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia, которое цитирует "Радио Свобода".Боррель уточнил, что Европа стремится не запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией источников поставок на свою территорию. Согласно сообщению, дипломат оценил, что этот процесс для российского газа займет два года."Мы хотим снизить нашу зависимость от российских газа и нефти, ведь мы очень зависимы от них. Сейчас кажется, что они (Россия – ред.) ненадежный партнер. Поэтому мы хотим диверсифицировать наши источники и Ближний Восток играет большую роль", - сказал Боррель.Он добавил, что уменьшить потребление ископаемого топлива также могут помочь возобновляемые источники энергетики.Напомним: Европейский союз и США 25 марта объявили о новой договоренности по дополнительным поставкам сжиженного газа в ЕС для того, чтобы уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей.Киев неоднократно призывал европейские страны отказаться от российских энергоносителей. Недавно о таком шаге заявили Соединенные Штаты и Великобритания.

Азербайджан во второй раз напомнил РФ, чей "Нагорный Карабах"Министерство обороны Азербайджана сообщило, что заявление российского министерства о том, что Азербайджан покинул свои позиции на территории Нагорного Карабаха, не соответствуют действительности."Никаких изменений в позициях Азербайджанской Армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло.Информация об отступлении подразделений Азербайджанской Армии с этих позиций не отражает действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку...Министерство обороны еще раз заявляет, что в Ходжалинском районе Азербайджана нет села под названием "Фурух". Название упомянутого села - Фаррух. Надеемся, что в следующих заявлениях название села будет указано в правильной форме", - отметили в Минобороны АзербайджанаТакже в Азербайджане опровергли информацию о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана и ранении азербайджанских военнослужащих.Азербайджан во второй раз за несколько дней напоминает РФ, что нет такой административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

Украина обвиняет РФ в безответственных действиях в зоне Чернобыльской АЭСВласти Украины обвинили РФ в безответственных действиях в зоне Чернобыльской АЭС, занятой российскими военными. "В контексте ядерной безопасности безответственные и непрофессиональные действия российских военных составляют очень серьезную угрозу не только для Украины, но и для сотен миллионов европейцев", - заявила в Telegram вице-премьер Ирина Верещук. Она потребовала от Совета Безопасности ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. По словам Верещук, продолжение ее милитаризации российскими войсками серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. "Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы", - предупредила она.

Япония не может конфисковать замороженные иностранные резервы РФДействующее законодательство Японии не позволяет правительству конфисковать резервы иностранных центральных банков, находящиеся в распоряжении Банка Японии, сообщил министр финансов Сюнъити Судзуки в понедельник. Он сделал это заявление в ходе выступления в парламенте, отвечая на вопрос об иностранных резервах РФ, размещенных в Банке Японии, которые были заморожены в рамках санкций, введенных из-за российского вторжения в Украину.

Эрдоган поговорил с Путиным о прекращении огня в УкраинеПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье подчеркнул необходимость прекращения огня в Украине, говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера. Отмечается, что Эрдоган также призвал к улучшению гуманитарной ситуации в регионе. При этом лидеры двух стран договорились, что местом следующих переговоров России и Украины станет Стамбул. Ранее в воскресенье член украинской делегации, руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что очередной раунд украинско-российских переговоров должен состояться в Турции с 28 по 30 марта.

В Германии фиксируют рост преступлений против выходцев из РФ и УкраиныНа фоне войны в Украине Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) Германии фиксирует рост преступлений против лиц российского или украинского происхождения. "Совершаются преступления против членов нашего общества как российского, так и украинского происхождения, - заявил глава BKA Хольгер Мюнх изданиям немецкой редакционной сети RND. - Мы насчитываем сейчас порядка 200 подобных преступлений в неделю, большинство из них имеют антироссийскую направленность". По словам Мюнха, речь идет как об угрозах и оскорблениях, так и о физическом насилии и порче имущества.

По информации Генштаба ВСУ, российская армия перемещает дополнительные силы из состава Тихоокеанского флота и Западного военного округа. Также сообщается, что наблюдается меньше перевозок резервов из глубины России. Вместе с тем украинский генштаб указывает, что, готовясь к новым ракетным ударам, российские военные снабжают новыми снарядами свои пусковые площадки в Беларуси, в районе Калинковичей.

Канцлер ФРГ: Путин добился прямо противоположного тому, чего хотел Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин добился прямо противоположного тому, чего хотел. В действительности он думал, что российским войскам будут рады в Украине, отметил глава германского правительства в эфире немецкого телеканала ARD. "На самом же деле, вся Украина сплотилась как нация", - подчеркнул он, имея в виду сопротивление украинцев российскому вторжению. Действия Путина, по мнению, Шольца, также привели к тому, что НАТО усилило защиту своего восточного фланга. Импорт российского угля в Германию может быть прекращен уже в 2022 году, заявил Шольц. Импорт энергоносителей из России, в частности нефти, будет сокращаться быстро, "этого можно достичь уже в этом году", указал он.

Все сотрудники украинского консульства в Бресте покинули БеларусьВсе сотрудники закрытого по решению властей Беларуси генконсульства Украины в Бресте покинули республику. Двенадцати украинским дипломатам было предписано выехать с территории Беларуси в течение 72 часов. "Украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника", - сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза. Беларусь выслала украинских дипломатов, поскольку заподозрила их "в недружественных действиях" и "шпионаже", заявили в Комитете госбезопасности республики.

На церемонии вручения "Оскаров" поддержали УкраинуВ перерыве между вручением призов американской киноакадемии организаторы церемонии показали несколько рекламных роликов, в одном из них содержался призыв делать пожертвования для Украины.В сообщении, которое демонстрировалось на экране, было сказано: "Мы просим вас посидеть в тишине в знак солидарности с народом Украины, который сейчас сталкивается с вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей собственной земле".https://twitter.com/AFP/status/1508258983940866048

"Мариуполь – второе Алеппо". Глава МИД Франции призвал немедленно помочь осажденному городуМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что масштаб гуманитарной катастрофы в осажденном российскими войсками Мариуполе требует немедленного вмешательства со стороны международного сообщества.Во время форума в Дохе он сравнил ситуацию в Мариуполе с осадой города Алеппо в Сирии, который также был практически полностью разрушен во время операции российских и сирийских правительственных войск."Очень хорошо видно, что Мариуполь стал вторым Алеппо. И, я надеюсь, у нас у всех будет коллективное чувство вины, если мы ничего не предпримем, - сказал Ле Дриан. – Мариуполь – это пример осадной войны, которую Россия ведет уже месяц. Может быть они не планировали ее как осадную войну, но сегодня происходит именно это, и Мариуполь – это один из самых ярких примеров"."Военная осада – это ужасный способ ведения войны, потому что происходит массовое убийство и уничтожение гражданского населения. Страдания просто кошмарны", - заключил он.По словам украинских властей, большая часть зданий в Мариуполе разрушена, многие из них не подлежат восстановлению. Точное число погибших в Мариуполе пока неизвестно, однако городская администрация сообщила, что только в результате российского авиаудара по городскому театру, где от бомб скрывались местные жители, было убито около 300 человек.

Хакеры из Anonymous утверждают, что взломали ВГТРК; обещают опубликовать 870 гигабайт данныхХакерская группировка Anonymous, которая ранее взламывала сайты и компьютеры нескольких российских государственных организаций, заявила, что связанные с ней хакеры получили доступ к серверам Всероссийской государственной телерадиокомпании.В своем "Твиттере" она обещает "в скором будущем" опубликовать 870 гигабайт данных ВГТРК.Сведений о том, какие именно сведения похищены, группа не приводит – так же как каких-либо доказательств своих утверждений.https://twitter.com/YourAnonTV/status/1508214840392916999

Байден подтвердил, что не призывал к смене власти в РоссииПрезидент США Джо Байден уточнил свои слова во время выступления в Варшаве о том, что Владимир Путин "не может оставаться у власти". В ответ на вопрос журналиста, хочет ли он смещения президента России, Байден коротко ответил "нет".После слов Байдена американские официальные лица, в том числе государственный секретарь США Энтони Блинкен, заявили, что президент на самом деле имел в виду не отстранение Путина, а то, что ему нельзя позволить вести войну против Украины.Лидеры нескольких западных стран также отказались поддерживать слова Байдена, которых не было в тексте выступления и которые были явной импровизацией.Президент Франции Эммануэль Макрон, который остается одним из немногих иностранных политиков, поддерживающих контакт с Путиным, призвал воздержаться от обострения войны слов по поводу вторжения в Украину.

В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения "Оскаров": звезды поддерживают УкраинуВ Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград американской киноакадемии. Некоторые кинозвезды решили поддержать Украину во время появления на красной ковровой дорожке.

Глава Харьковской области: украинская армия в регионе контратакуетГлава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что украинская армия в регионе перешла в контрнаступление на некоторых направлениях."На сегодня можем уверенно сказать, что Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Продолжается ликвидация остатков войск РФ в Ольковке. Гоним оккупантов до границ с РФ", - написал Синегубов.Он также заявил, что во время удара по поселку Оскол Изюмского района ракета попала в жилой дом, погибла семья из четырех человек, ранения получил четырехлетний ребенок.

Германия думает о системе ПВО для защиты от возможного российского нападенияКанцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна рассматривает возможность приобретения ракетной системы ПВО для защиты от возможного нападения со стороны России."Это, разумеется, один из вопросов, которые мы обсуждаем, – для этого есть веские причины", - сказал Шольц общественному телеканалу ARD в ответ на вопрос, может ли Германия приобрести систему, похожую на израильский "Железный купол".При этом немецкий лидер не уточнил, о покупке какой именно системы ПВО думает Берлин.Журналисты спросили у него, намерена ли Германия обзавестись системой противовоздушной обороны большего радиуса действия, чем уже действующие установки "Патриот". "Нам нужно помнить, что у нас есть сосед, который готов прибегать к насилию, чтобы навязать свои интересы", - ответил Шольц.После начала российской агрессии против Украины Германия резко поменяла свою оборонную политику. Немецкое правительство объявило об увеличении военных расходов на десятки миллиардов долларов, оно намерено выполнить рекомендацию НАТО об оборонном бюджете в размере не менее 2% ВВП страны.

"Уничтожили свободу слова в своем государстве". Зеленский прокомментировал запрет своего интервью в РоссииВ своем ежедневном обращении Владимир Зеленский прокомментировал заявление Роскомнадзора о запрете публикации его интервью независимым российским СМИ.В воскресенье с президентом Украины в течение полутора часов говорили бывший главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков и спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев. Позже российское ведомство по надзору за средствами массовой информации потребовало не публиковать этот разговор."Сегодня тот день, когда мы снова и снова убеждаемся, насколько далеко мы от Российской Федерации, - сказал в связи с этим Зеленский. – Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам. Тем из них, кто может позволить себе говорить правду"."Когда журналисты уже готовились к публикации нашего интервью – а мы говорили с ними сегодня днем – российское цензурное ведомство вышло с угрозой. Так и написали – требуют отказаться от публикации разговора. Это было бы смешно, если бы не было так трагично", - продолжил Зеленский."Уничтожили свободу слова в своей стране, пытаются уничтожить соседнюю страну. Изображают себя глобальным игроком. А сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, раз такая реакция, значит мы все правильно делаем, значит они нервничают", - сказал президент.Что еще сказал Зеленский:Он подтвердил информацию о прямых переговорах украинской и российской делегаций, которые на следующей неделе должны пройти в Турции. По словам Зеленского, новый раунд нужен, "поскольку мы ищем мира". "Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению", - сказал он.Зеленский также назвал в числе приоритетов "действенные гарантии безопасности для нашего государства".

Главное утром в понедельник, 28 марта- Новые обстрелы территории Украины. В Волынской области на западе страны разбомблена нефтебаза.- Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. Роскомнадзор требовал от медиа не публиковать его, а Генпрокуратура начала проверку.- "Мне кажется, что нужно думать о своих детях и внуках, о себе уже нечего думать. Сегодня взрослые люди, как мы с вами, уже друг другу ничего не простят. Я в это не верю больше", - в частности, сказал Зеленский.- Украинские власти требуют от военных и мирных жителей не издеваться над российскими пленными.- Новые переговоры между делегациями двух стран пройдут 28-30 марта (29-30 марта, по версии российской стороны) в Турции.

Целью удара по Луцку была нефтебазаОб этом в своем телеграм-канале пишет глава администрации Волынской области Юрий Погуляйко. Он же написал, что воздушная тревога завершена.Судя по фото - предположительно с места события - удары по нефтебазе достигли своей цели.