ОНЛАЙН. Пожар на нефтебазе в Белгороде может затормозить наступление на Харьков; 1267 мирных граждан погибли с 24 февраля

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 2 апреля

Одесский криминалитет доказал патриотизм на полиграфеУкраинские силовики решили проверить оперативную информацию о том, что одесский криминалитет якобы пообещал помощь российским спецслужбам.В ходе профилактических визитов к представителям преступного мира сторонников "русского мира" среди них не обнаружилось. Нашли только патроны, гранаты и ножи - все найденное изъято."Одним из инструментов проверки правдивости показаний указанной категории лиц был опрос с помощью полиграфа. Все исследования проведены с согласия, без какого-либо принуждения или сопротивления", - сообщила полиция."Результаты показали, что информация об их возможном сотрудничестве с врагом - это фейк".https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/302392082030829&show_text=true&width=500

Арестович о надеждах на восточном фронтеАлексей Арестович в субботу утром обратил лучи своего спокойного оптимизма на восток Украины, где с начала войны идут самые ожесточенные бои за Харьков и Мариуполь и куда смещается основной удар российского вторжения после успехов украинской армии под Киевом.Советник главы офиса президента Украины сказал, что взрывы на складах боеприпасов и нефтебазе в российской Белгородской области притормозят российское наступление на Донецкую область через оккупированный накануне Изюм."В Изюме пауза. Как раз туда должны были идти российские войска из Белгорода. Это те, которые вывели у нас с севера. Они в Белгороде снабжались оружием, топливом и деформировались. И должны были перебрасываться через Купянск на Изюм", - сказал Арестович в телеэфире.Нефтебаза была уничтожена накануне. Россия обвинила Украину в вертолетном рейде и обстреле, но Киев заслуг не признает."В Белгороде происходит что-то странное, что мы не можем выяснить. Почему-то они постоянно остаются без топлива и боеприпасов, - сказал Арестович. - Поэтому в Изюме и не наступают".В Мариуполе, по его словам, ситуация тяжелая, но не безнадежная."Наше больное место - Мариуполь, там идут тяжелые уличные бои. Но противник дошел до районов, где наши войска могут очень долго держать оборону. Центральное командование делает определенные шаги, которые должны облегчить положение защитников Мариуполя, и уже облегчают", - сказал он."Возможно, заря надежды взойдет над Мариуполем в военном смысле", - сказал Арестович и не исключил хороших новостей "сегодня-завтра" об эвакуации населения, запертого под обстрелами в осажденном городе.

Согласованы семь гуманитарных коридоровНа субботу 2 апреля запланирована работа семи гуманитарных коридоров, сказала вице-премьер Украины Ирина Верещук.Людям предлагается на частном транспорте выехать из Мариуполя в сторону Запорожья по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.Из Бердянска людей будут вывозить на автобусах и частном транспорте.Кроме того, вывезти людей предлагается из Луганской области - из населенных пунктов Рубежное и Нижнее и городов Северодонецка, Попасная и Лисичанска.Мариуполь уже пять недель окружен российскими войсками. Город практически полностью разрушен, в нем продолжаются ожесточенные бои; часть кварталов контролируют российские войска, часть - украинская армия.В городе все еще остаются более 150 тыс. человек, которые с трудом выживают без тепла и еды.Российские власти утверждают, что в пятницу открыли гуманитарный коридор из Мариуполя по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Однако эвакуация из самого города так и не началась. Вместо этого из подконтрольного российским войскам Бердянска на автобусах было эвакуировано около 3000 человек, которые ранее сумели выбраться из осажденного города.

С начала войны погибли 158 детей - Генпрокуратура УкраиныЗа время войны с Россией погибли 158 детей. 254 ребенка были ранены, приводит новые данные Генпрокуратура Украины.Больше всего детей пострадали в Киевской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

Главное к этому часу✅Новые обстрелы территории Украины - в Луганской области, Кривом Роге и Днепре, Полтаве и Кременчуге✅Украинский генштаб сообщает о "подозрительном" передвижении российских войск в Приднестровье.✅Более тысячи сайтов и ссылок заблокированы в России с начала войны.✅Владимир Зеленский пообещал "неотвратимую ответственность" для представителей украинской власти, которые сотрудничают с Россией.✅Он же в своем обращении призвал россиян саботировать призыв в армию, чтобы солдаты не оказались на войне (российские власти настаивают, что призывников в зоне боевых действий не будет).✅Пентагон пообещал Украине оружие и технику на 300 млн долларов.

В Ирпене и Романовке удалось возобновить мобильную связь благодаря Starlink. Это первый подобный случай в Украине и второй - в мире, сообщает "Украина. Сейчас". Starlink — глобальная система спутникового интернета, которой занимается SpaceX Илона Маска. После вторжения России SpaceX решила предоставить Украине доступ к Starlink.

С начала войны в Украине погибли 158 детей, 254 ребенка получили ранения, сообщила утром 2 апреля Генпрокуратура Украины.

По Днепру тоже ударили ракетамиПо Днепру этой ночью тоже был нанесен ракетный удар - об этом утром в субботу сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.По словам Резниченко, в Днепре ракеты попали по некоему "инфраструктурному объекту", ранены два человека.Кроме того, как пишет глава администрации, удар был нанесен и по Кривому Рогу и он пришелся в автозаправку. Пожар уже потушен.Резниченко также утверждает, что украинские зенитчики ночью сбили четыре крылатых ракеты и 1 беспилотник противника.

Более 10 тысяч неразорвавшихся боеприпасов обезвредили в марте саперы в Киевской областиОб этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Она отчиталась о том, что в течение марта на территории Киева и Киевской области были найдены и обезврежены более 10 тысяч мин, снарядов, ракет, бомб, гранат, а также один российский “дрон-камикадзе” в состоянии боевой готовности.

Глава Луганской области пишет об обстрелах семи городов и поселковГлава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщает, что в Лисичанске ночным обстрелом были повреждены пять домов, а всего за последние сутки в семи городах и поселках области было разрушено или повреждено 31 здание, в том числе 27 жилых домов.Большинство этих городов и поселков находятся рядом с линией фронта. Была ли часть домов повреждена непосредственно в ходе боев, а не только обстрелами издалека, Гайдай не уточняет.Точной информации о возможных жертвах и пострадавших у главы администрации пока нет.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/rukovoditelej-the-bell-publicista-ponasenkova-i-zhurnalistku-dozhdya-obyavili-inostrannymi-agentami.d?id=54208644

Администрация США договаривается с союзниками по НАТО о том, чтобы они передали Украины свои танки советского производства - об этом сообщила в пятницу американская газета New York Times, сославшись на неназванного по имени чиновника администрации. Собеседник газеты сообщил, что танки будут переданы "скоро", но не сказал, когда именно, сколько их будет и какая страна или страны отдадут их украинцам. Только у Польши, по официальным данным, есть больше 500 модернизированных и не модернизированных танков Т-72, при этом она давно оснащает свои танковые части немецкими "Леопардами" - их у поляков уже несколько сотен.

Россия нанесла ракетные удары по Полтаве и Кременчугу - глава администрации Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщает, что ночью российская армия нанесла ракетные удары по Полтаве и второму по величине городу области, Кременчугу. Лунин утверждает, что в Полтаве ракетный удар по некоему объекту инфраструктуры, а в Кременчуге ракеты попали по нескольким объектам инфраструктуры и жилым домам. "Информацию о пострадавших уточняем", - пишет глава администрации.

В краткой сводке на утро 38-го дня войны генштаб украинской армии утверждает, что видит подозрительное передвижение российских частей т.н. "миротворческого контингента" в Приднестровье. "Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровской молдавской республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - пишет генштаб. Кроме того, украинские военные снова сообщают, что россияне выводят свои части "на отдельных направлениях" (накануне генштаб писал конкретно о севере Киевской области) - предположительно для укрепления группировок и наступления в Донецкой, Луганской и Харькковской областях.