ОНЛАЙН. Представитель Пентагона: РФ бросит силы на захват востока Украины, штурм Киева отменяется после неудачного наступления

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 26 марта

В Москве и Киеве критически оценили ход переговоров о прекращении огняГлава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что консенсуса на переговорах пока нет: Украина просит прекратить огонь, а Россия "придерживается ультиматумов". Переговоры между делегациями ведутся с 28 февраля."Консенсуса в переговорах пока нет. Позиция Украины ясна: прекращение огня, гарантии безопасности, никаких компромиссов в отношении территориальной целостности. Но Россия придерживается ультиматумов", — написал Дмитрий Кулеба в Twitter. По его словам, Украине нужны две вещи, чтобы переговоры с Россией проходили более конструктивно — "больше санкций и больше военной помощи"."Без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно", — признал помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что по главным политическим вопросам стороны "фактически топчутся на месте», по второстепенным — «сближают позиции".По словам господина Мединского, представители украинской делегации "никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения".

"Агора" и "Сетевые свободы": в России фактически введено военное положениеВ России с начала военного вторжения в Украину ограничены основные конституционные права и свободы, а также фактически введено военное положение. Об этом говорится в докладе "Россия: права человека на военном положении", который обнародовали руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и глава "Сетевых свобод" Дамир Гайнутдинов.Авторы отмечают отказы властей российских регионов согласовывать как антивоенные протесты, так и акции в поддержку действий Вооруженных сил РФ. По оценке правозащитного портала "ОВД-Инфо", количество задержанных в городах РФ в связи с антивоенными акциями превысило 15 тысяч человек.Кроме того, принятые в марте поправки в российское законодательство ввели ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Нововведения в кодексе об административных правонарушениях грозят штрафами от 30 тысяч до 1 миллиона рублей, а изменения УК вводят возможное лишение свободы на срок до 15 лет. Суды уже применяют новые нормы. Известно о более чем 200 административных дел в 54 городах страны. Возбуждено не менее 10 уголовных дел, в том числе четыре в отношении журналистов.Авторы доклада напомнили о блокировке иностранных соцсетей Facebook, Twitter и Instagram, а также сайтов ряда российских и иностранных СМИ. Сейчас в России заблокировано 811 информационных ресурсов. Кроме того, у россиян сузились возможности реализовать право на свободу передвижения. Так, 24 февраля был введен запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной части России. Мера неоднократно продлевалась и теперь действует до 1 апреля. Кроме того, РФ закрыла небо для авиакомпаний из стран, запретивших вхождение в свое воздушное пространство самолетам российских перевозчиков. А большинство сухопутных границ с 30 марта 2020 года находятся под коронавирусными ограничениями.

Усик готовится к бою с Джошуа, говорит – это полезнее, чем быть в ТероборонеУкраинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик начал подготовку к матчу реваншу с Энтони Джошуа. Усик завил, что предстоящим боем он поможет Украине больше, чем если будет защищать свою страну с оружием в руках.Город, из которого Усик записал видеообращение, он не указал в локации поста. Вероятно, он уже не в Украине – судя по надписи на баннере на английском языке на здании за ним."Я решил начать подготовку к матчу реванша с Энтони Джошуа. Таким образом я больше помогу своей стране, чем бегая по Киеву или стоя с автоматом в Теробороне. Все будет слава Богу, и все будет Украина!", - заявил боксер.

В Николаеве из-за неосторожного обращения с боеприпасами травмировался мужчина и погибла женщина. 25 марта возле одного из многоэтажных домов в микрорайоне ПТЗ, что в Николаеве, раздался взрыв. Правоохранители выяснили, что в результате взрыва телесные повреждения получил 50-летний мужчина, а 48-летняя женщина погибла. По словам потерпевшего, он за городом нашел снаряды, которые погрузил в багажное отделение автомобиля. После того, как приехал домой, вместе со знакомой начали доставать взрывоопасные сдетонировавшие предметы.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/opros-74-latvijcev-sledyat-za-informaciej-o-vojne-na-ukraine-neskolko-raz-v-den.d?id=54185926

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в ведомстве совещание по реализации гособоронзаказа на фоне продолжающейся российской агрессии в Украине. Как сообщил "Интерфакс", речь шла об "опережающих поставках вооружений и техники с применением кредитных средств". "Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил", - цитирует издание слова министра.

В двух землях Германии признали правонарушением использование знака ZМинимум две федеральные земли Германии вводят уголовную ответственность за публичную демонстрацию буквы Z - символа поддержки войны РФ в Украине. Ее использование будет считаться нарушением общественного порядка.Германские федеральные земли Нижняя Саксония и Бавария объявили о юридических санкциях за использование знака Z в общественных местах. "Каждый, кто с помощью знака Z публично выражает одобрение агрессивной войны президента России Путина против Украины, должен ожидать в Нижней Саксонии уголовного преследования", - заявил нижнесаксонский министр внутренних дел Борис Писториус.Демонстрация этого символа на митингах в Нижней Саксонии может быть расценена как нарушение общественного порядка и преследоваться в рамках уголовного права.Свобода мнений заканчивается там, где начинается уголовное правоАналогичной позиции придерживаются и баварские власти. По словам земельного министра юстиции Георга Айзенрайха, недопустимо потворствовать преступлениям, нарушающим международное право.

Медведев назвал цели России и Украины на переговорахЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал в интервью журналистам цели, которые преследуют на переговорах Россия и Украина. "Цель этих переговоров понятна – зафиксировать все результаты, на которые... направлена специальная операция", - отметил он, добавив, что речь идет о нейтральном статусе Украины, ее демилитаризации, а также отказ от использования "нацистских идеологических законов".По поводу последнего пункта, Дмитрий Медведев объяснил, что Украиной были приняты законы, которые делят людей по национальностям, при этом каких-то людей называют правильной национальности, а других выводят за скобки. По словам Медведева, Россия считает правильным достичь еще целого ряда других позиций.Что касается Украины, то бывший российский президент и премьер перечислил задачи, которые Киев преследует в ходе этих переговоров: "Прежде всего сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие". Медведев также заявил, что существуют несколько оснований, при которых Россия имеет право использовать ядерное оружие, все они прописаны в соответствующем документе. При этом он назвал самым правильным путем - переговоры.

Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников "спецоперации" в УкраинеПрезидент России Владимир Путин подписал закон, по которому статус ветерана и инвалида боевых действий распространяется на тех, кто выполняет задачи в ходе "специальной военной операции в Украине".Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу. Законопроект был внесен в Госдуму 22 марта и на следующий же день принят сразу в трех чтениях.Закон дает военнослужащим, которые задействованы в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготам при оплате ЖКХ и др.

После начала российского вторжения в Украине погибло 136 детейПо состоянию на утро 26 марта, на 31-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине, погибли уже 136 детей. Об этом сообщил в Telegram-канале Офис Генпрокурора Украины. Ранения разной степени тяжести получили 199 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 50, Черниговской – 38, Николаевской – 28, Луганской – 25, Запорожской – 17, Херсонской – 20 областях, Киеве – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.Эти данные не являются точными, они предварительные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

РФ продолжит хаотично бомбить украинские города с воздуха – британская разведкаРоссия продолжает окружать ряд крупных украинских городов, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь. Об этом говорится в сообщении британской разведки, опубликованном в Twitter минобороны Великобритании.Российские войска проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных операциях городской пехоты, предпочитая неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать обороняющиеся силы.Разведка допускает, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, поскольку она надеется ограничить свои и без того значительные потери ценой новых жертв среди гражданского населения.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507598589635223552

Российские хакеры пытаются атаковать спутниковые терминалы Starlink в УкраинеОб этом написал Илон Маск в Твиттере. По словам Илона Маска, российские хакерские атаки на системы связи не обошли стороной и спутниковые терминалы Starlink. Однако все атаки удалось отразить.Ранее сообщалось, что основатель компании SpaceX Илон Маск согласился по просьбе министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету. В Украину уже прибыло несколько партий терминалов спутниковой связи Starlink.Starlink – это проект компании Илона Маска SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Скорость такого интернета – до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке земли.https://twitter.com/elonmusk/status/1507505633259630599

Газета The New York Times опубликовала видео последствий попадания снаряда в газопровод в Харькове.

Правозащитники: в РФ ограничены основные права и свободы; фактически введено военное положениеВ России после ее военного вторжения в Украину ограничены основные конституционные права и свободы и фактически введено военное положение, говорится в докладе руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова и главы "Сетевых свобод" Дамира Гайнутдинова. Авторы особо выделяют отказы властей российских регионов согласовывать антивоенные протесты, силовое подавление протестных акций, появление в российском законодательстве наказания за дискредитацию Вооруженных сил РФ, блокировку социальных сетей и сайтов ряда СМИ, а также фактическое ограничение свободы передвижения.

Более полусотни железнодорожников погибли на протяжении первого месяца полномасштабного вторжения России в УкраинуБолее полусотни железнодорожников погибли на протяжении первого месяца полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин."Первый месяц войны унес жизни 54 железнодорожников. Еще 64 железнодорожника ранены, с разной степенью тяжести", – написал он в своём телеграмм-канале.Еще трое работников железной дороги, по данным Камышина, находятся в плену российских оккупантов.

Польский премьер представил план поддержки УкраиныПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане поддержки Украины из 10 пунктов. По его словам, инициаторами выступили Польша, Чехия и Словения. Сообщение Моравецкого приводит издание Politico. Меры включают отключение всех российских банков от системы SWIFT, запуск политики предоставления убежища военнослужащим РФ, отказавшимся воевать в Украине, полную "остановку российской пропаганды в Европе", блокировку российских кораблей в европейских портах, закрытие автомобильного сообщения в Россию и из нее, расширений санкций на деловое окружение российских олигархов, приостановку выдачи виз стран ЕС всем россиянам, введение санкций в отношении всех членов партии "Единая Россия", запрет на экспорт в РФ любых технологий, которые могут быть использованы в военных целях, а также исключение России из всех международных организаций.Матеуш Моравецкий также отмечает увеличение уровня поддержки введения миротворческой миссии НАТО в Украину. Об этом он заявил во время визита в Брюссель, сообщает RMF24. "Мы уже знаем из средств массовой информации за предыдущие несколько дней, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО", - сказал он.

В Полтавской области полиция за месяц войны отобрала у местных жителей 11 российских танковС начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота у местных жителей 11 танков. Об этом сообщил Евгений Рогачев, начальник полиции Полтавщины."От начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов различного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов", - говорится в сообщении."В случае выявления в лесополосах, лесах, полях или на обочинах дорог оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов, немедленно сообщите об этом в полицию на номер 102", - добавляют в полиции.

Франция, Греция и Турция собираются эвакуировать всех желающих из МариуполяФранция совместно с Грецией и Турцией намерена провести "исключительную гуманитарную операцию" в Мариуполе и эвакуировать всех, кто хочет покинуть город. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон после саммита лидеров ЕС."Мы организуем все в самых лучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 тысяч человек, еще 150 тысяч жителей живут в катастрофических условиях", – сообщил Макрон.

Шольц: Германия способна избавиться от зависимости от газа из РФ быстрее, чем многие думаютГермания может освободиться от зависимости от российского газа быстрее, чем принято считать, заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы станем независимы от российского газа быстрее, чем многие могут этого ожидать", - сказал он в Брюсселе по итогам саммита ЕС, отметив, что Германия менее зависима от российских поставок, чем некоторые другие страны.Кроме того, он добавил, что процесс обретения независимости странами ЕС от российского газа теперь стал необратим. https://www.delfi.lv/article.php?id=54185784

СМИ: США планируют вести санкции против российских компаний, работающих, в том числе, на нужды армии и разведкиАдминистрация Байдена готовит санкции против российских компаний, которые, по ее данным, предоставляют товары и услуги для военных и разведывательных служб, включая компоненты двойного назначения, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылками на официальных лиц.Под санкции, которые панируется ввести на следующей неделе, могут попасть ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", связанные с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования. Издание напоминает, что ранее они уже были включен в список компаний, в адрес которых запрещен экспорт чувствительных технологий, но с которыми было разрешено поддерживать деловые отношения.Тем не менее, по мнению источников, санкции в сочетании с ограничениями экспортного контроля перекрыли доступ к компьютерным чипам иностранного производства, финансированию и компонентам, необходимым для их производства внутри России.Среди компаний, включенных в новый санкционный список, также компания по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО "НИИ-Вектор", крупный российский производитель микросхем АО "Микрон", компьютерная фирма T-Platforms.Источники издания отмечают, что в отношении этих компаний будут расширены уже введенные экспортные ограничения путем запрета на любые финансовые операции с ними.Также рассматривается возможность введения санкций в отношении компании iGrids, которая разрабатывает программное обеспечение для автоматизированных систем управления электросетями России.

Сводка Генштаба ВСУ: подразделения Росгвардии брошены на подавление сопротивления в Херсоне, Геническе и БердянскеСостоянием на утро субботы, 26 марта, ситуация на фронте остается стабильной. Противник осуществил развертывание практически всех подразделений Росгвардии с временно оккупированных территорий Украины для подавления протестов жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя, сообщили в Генеральном штабе ВС Украины."Враг осуществил развертывание практически всех подразделений Росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя. Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления", – говорится в утренней сводке на странице Генштаба в Facebook в субботу.Украинские военные такую ситуацию связывают с неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны."В отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огненное поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Удачи нет", – добавили в Генштабе.Кроме того, войска РФ продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. При комплектовании подразделений, имеющих существенные потери при ведении боевых действий с силами обороны, вследствие нехватки квалифицированных кадров, противник осуществляет комплектование личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем.В информации подчеркивается, что с учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил РФ и вовлечения в боевые действия военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной."К тому же, просматривается тенденция резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом", – отметили военные.Кроме того, отмечается что техника, поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения, пытающиеся восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.Группировка сил обороны Украины продолжает вести оборонную операцию на определенных направлениях, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны.Так, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удержание ранее определенных оборонных рубежей.На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам. ВСУ сообщает об уничтожении 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери РФ в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.Группировка Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск РФ.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

СМИ: Из Германии в Украину прибыли 1,5 тысячи "Стрел" и пулеметыВ Украину прибыло оружие из Германии – 1500 зенитных ракет "Стрела" и 100 пулеметов MG3, пишет DW. Также прибыли восемь миллионов патронов, 350 тысяч продуктовых наборов, 50 транспортных средств для медиков и предметы медицинского назначения.

Россия сдерживает аппетиты: уже хочет не всю Украину, а только восток – ReutersСША считают, что Россия бросит усилия на захват востока Украины, а не штурма Киева из-за неудачи с наступательной операцией. Об этом пишет Reuters, цитируя высокопоставленного представителя Пентагона.Российские силы попытаются отрезать Донбасс и украинских военных, защищающих регион, чтобы иметь рычаги влияния во время переговоров с офисом президента Украины Владимира Зеленского.В пятницу РФ заявила, что первая фаза "спецоперации" якобы почти завершена, и она будет сосредоточена на полном "освобождении" Донбасса."Они придают этому первостепенное внимание, и мы согласны с тем, что наша информация с этим совпадает", - сказал журналистам чиновник на условиях анонимности.США наблюдают, как российские силы становятся агрессивнее в районе Донбасса. "Они безусловно это сделали своим приоритетом", - добавил представитель министерства.

Эксперт: Германия откажется от покупки газа и нефти у РоссииЭксперт по внешней политике находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген считает, что правительство Германии вскоре изменит свой курс, связанный с отказом от полного эмбарго на импорт энергоносителей из РФ. Такое мнение Рёттген высказал в интервью газете Die Augsburger Allgemeine. "Позиция Германии - продолжать покупать газ и нефть у России - не будет долго поддерживаться", - полагает Рёттген. По его словам, число погибших и беженцев в результате войны в Украине будет расти. "И тогда будет справедливо задан вопрос, почему" власти ФРГ не утвердили эмбарго "несколькими неделями ранее, чтобы быстрее закончить войну", считает он.

Байден выступит в Польше с речью по УкраинеПрезидент США Джо Байден во второй день своего визита в Польшу выступит в варшавском Королевском замке c речью, посвященной войне в Украине. Глава Белого дома должен также встретиться с лидером Польши Анджеем Дудой в президентском дворце. Кроме того, совместно с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским Байден посетит варшавский Национальный стадион, где регистрируют прибывающих в страну украинских беженцев. Почти 2,24 млн человек въехали в Польшу с начала полномасштабного российского вторжения, значительная часть украинцев осталась в стране, передало агентство dpa.

США могут нарастить производство Javelin и StingerСША могут нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщил помощник министра Армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш. Его слова приводит издание Defense News. Увеличение выпуска необходимо в условиях отправки множества оружейных систем в Восточную Европу для поддержки Украины. По словам Буша, наращивание производства станет ответом на рекомендации Конгресса США о пополнении арсеналов. "Думаю, мы сможем это сделать", - добавил помощник министра.

Премьер Украины попросил о помощи в восстановлении городовПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил мировое сообщество помочь в восстановлении украинских городов, которым нанесен ущерб в результате войны. Соответствующий призыв содержится в видеообращении главы кабмина. "Хочу обратиться не только к правительствам стран-партнеров, но и к мэрам европейских и других городов по всему миру", - отметил он. "Мы призываем вас: возобновляйте традицию городов-собратьев, помогайте украинским городам гуманитарной помощью и средствами на восстановление", - подчеркнул Шмыгаль.

Сотрудники Интерпола помогут Молдове бороться с преступниками, которые польщуются прибытием тысяч беженцев из УкраиныИнтерпол (Международная организация уголовной полиции) направил сотрудников в Молдову, чтобы помочь местным органам, а также структурам ООН бороться с торговлей людьми и другими преступлениями на фоне прибытия около 380 000 беженцев из Украины. "Интерпол уже получил сообщения о торговцах людьми и контрабандистах, на различных пунктах погранконтроля стремящихся нажиться на уязвимых группах населения, прибывающих из Украины", - говорится в заявлении организации.

Министр обороны Чехии отказалась от участия во встрече в ВенгрииМинистр обороны Чехии Яна Чернохова не примет участие во встрече глав военных ведомств стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) в Венгрии. Соответствующее уведомление размещено в Twitter Черноховой. Ее решение связано с позицией Будапешта по Украине. Венгрия ранее выступила против эмбарго на российские энергоносители. "Я всегда поддерживала Вишеградскую группу, и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", - написала министр обороны Чехии.https://twitter.com/jana_cernochova/status/1507390311307554821

США не направит американские войска в Украину"Президент (США Джо Байден - Ред.) ясно дал понять, что мы не отправим американские войска в Украину, и эта позиция не изменилась", - заявил представитель Белого дома телеканалу Fox News. Комментарий последовал после встречи Байдена с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые несут службу вместе с польскими войсками и дислоцированы вблизи границы Польши с Украиной.

Минобороны Германии отвергает медленность поставок оружия УкраинеМинистр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт отвергла обвинения в медленности поставок германского оружия Украине. "Мы постоянно проверяем, что возможно. Но я также отвечаю за то, чтобы бундесвер не был ослаблен этими (поставками - Ред.) и чтобы его оперативная готовность была гарантирована", - сказала Ламбрехт в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. По словам министра, используются все возможности для оперативной замены арсенала.

Почти половина жителей Украины не имеет доступа к достаточному количеству едыОколо 45% жителей Украины не имеют надежного доступа к достаточному количеству продовольствия, сообщили во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Речь уже сейчас идет об отсутствии продовольственной безопасности в этой стране, указали специалисты. Пятая часть населения вынуждена довольствоваться меньшим количеством пищи из-за войны, отметили в ВПП. Взрослые пропускают приемы пищи, оставляя ее детям, констатировали эксперты. ВПП ООН с начала полномасштабного вторжения РФ оказала экстренную помощь 700 тыс. жителей Украины.

Британская разведка: России потребуется больше дронов, против производителя ввели санкцииДанные министерства обороны ВеликобританииБритания ввела санкции против российской оборонной компании "Кронштадт", являющейся основным производителем дронов "Орион" и других беспилотников. Об этом сообщает британское министерство обороны.Британское минобороны отмечает, что из-за крепкой украинской противовоздушной обороны Россия, скорее всего, ограничила пилотируемые вылеты за пределы линии фронта и вынуждена использовать больше беспилотных летательных аппаратов.Следовательно, как считают британские военные, российским войскам потребуется больше дронов."Эти санкции нанесут ущерб российскому оборонному комплексу и ограничат их возможность заменить утраченные беспилотники", - считают в британском министерстве обороны.В целом Британия расширила санкции и ввела их еще против 65 человек и компаний, связанных с российским вторжением в Украину.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507480978553552902

Американская разведка: российские войска не готовятся к штурму КиеваВысокопоставленный американский чиновник рассказал о ситуации в Украине журналистам (в разговоре участвовала Би-би-си, разговор происходил на условиях анонимности в Варшаве). По его словам, российские войска в окрестностях Киева не готовятся к штурму украинской столицы.Еще несколько фактов из его выступления:✅С начала войны Россия осуществила 1250 ракетных запусков;✅Российские военные самолеты стали летать чаще, совершая до 300 вылетов в день;✅Американские власти подтверждают заявления Украины о том, что перевозивший российские танки корабль уничтожен в порту Бердянска;✅Бои за поселок Макаров под Киевом продолжаются;✅Российские войска не продвинулись в наступлении на Харьков;✅Российские войска остановились в 15 километрах от Николаева, они пытаются отрезать Николаев от поддержки со стороны Украины;✅Российские военные смогли прорвать оборону Изюма и продвинуться на юг Донбасса.Ранее источник в Пентагоне сообщал, что украинские военные могут вернуть контроль над Херсоном. Россия заявляла о взятии Херсона еще в начале марта.

"Взломавшие ЦБ" хакеры из Anonymous начали публиковать данныеЗаявившая о взломе Центрального банка РФ хакерская группировка Anonymous начала выкладывать данные, которые, как она утверждает, получила в результате атаки. Сам ЦБ факт злома отрицает.На файлообменнике, как убедилась Би-би-си, появилось почти 30 Гб опубликованной хакерами информации. Среди прочего там есть сотни аудиторских заключений и данные о владельцах банков. Хакеры утверждают, что получили доступ и к "секретным соглашениям" ЦБ.Это не первая атака Anonymous на российские госсайты: 25 февраля, во второй день российского вторжения в Украину, группировка "объявила кибервойну" России. С тех пор хакеры взламывали сайты крупных провластных СМИ, судов и разных ведомств, в том числе, Минобороны.https://twitter.com/YourAnonTV/status/1506769001040551937

СМИ: Россия перебрасывает в Украину военных из Южной Осетии и АбхазииСразу несколько СМИ рассказали, что Россия перебрасывает в Украину военных "из Грузии" (то есть из Южной Осетии и Абхазии, которых большая часть мира считает территорией Грузии).В частности, об этом написали The Washington Post (со ссылкой на разведданные Пентагона) и CNN (ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника). При этом точное число перебрасываемых военных изданиям неизвестно.О том, что в направлении Украины двигаются "российские гарнизоны из Абхазии и Южной Осетии" еще 20 марта сообщал проект Conflict Intelligence Team (CIT). А за два дня до этого о переброске говорил и временный представитель Украины в Тбилиси Андрей Касьянов.На территории Южной Осетии находится 4-я гвардейская военная база Сухопутных войск ВС России, на территории Абхазии - 7-я база. На момент создания этих баз в 2009 году численность персонала каждой составляла 1400 человек.

Главное за вечер пятницы к утру субботы, 26 марта- Стриминговый сервис Spotify объявил о полном уходе из России; Google Pay и Apple Pay не работают с картами "Мир"; авиакомпания "Победа" сокращает число лайнеров с 41 до 25- Источник американских журналистов в Пентагоне говорит, что российские войска уже "не настолько твердо" контролируют Херсон- Владимир Путин подписал закон о "фейках" про российские госорганы за рубежом – до 15 лет лишения свободы- Российская армия атаковала штаб ПВО Украины недалеко от Винницы. Жертв нет, масштаб повреждений уточняется- Джоан Роулинг (не называя имени!) сказала, что не человеку, который убивает мирных жителей, отравляет и сажает в тюрьму оппонентов, рассуждать о западной "культуре отмены". О ней сегодня порассуждал Владимир Путин.

За день в пятницу из Мариуполя и Мелитополя выехали или были эвакуированы 7,3 тыс человекВице-премьер Украины Ирина Верещук в очередном вечернем отчете рассказала, что за 25 марта по двум коридорам были эвакуированы или выехали сами более 7,3 тыс человек.По словам Верещук, 2800 доехали из Мариуполя до Запорожья собственным транспортом, 4000 мариупольцев вывезли автобусами в Запорожье из Бердянска (соседний с Мариуполем город под контролем российской армии), и еще 531 человек был вывезен опять-таки в Запорожье из захваченного россиянами Мелитополя.Верещук сообщила, что всего за неделю Украине удалось эвакуировать из зон боев 38 тысяч человек.

Новое обращение Владимира ЗеленскогоВот, что он сказал о ситуации в МариуполеЗа неделю на своих машинах оттуда смогли уехать 26,4 тыс. жителей."Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов. Разве что используют мариупольцев в постановках для своих пропагандистов, изображая, что начали что-то раздавать людям. О таком отвратительном цинизме оккупантов, обо всех военных преступлениях России против мирных жителей нашего героического Мариуполя и других городов Украины я буду и дальше детально информировать народы других стран", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Макрон - о газеПрезидент Франции Эммануэль Макрон в пятницу присоединился к многим европейским политикам, заявившим, что требование Путина, чтобы европейцы оплачивали российский газ рублями (специально для этого купленными у России), попросту незаконно.На брифинге в пятницу во время саммита ЕС в Брюсселе Макрон сказал, что оплата рублями не предусмотрена в контрактах на поставку российского газа в Европу. Ранее то же заявили руководителеи нескольких европейских стран и председательница Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Макрон также высказался за то, чтобы газ для всего ЕС централизованно закупала Еврокомиссия - по его мнению, это позволит Европе сбивать цену.