ОНЛАЙН. Путин грозит прекратить поставки газа в Европу, Россия запретила въезд высшему руководству ЕС

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 31 марта

Министр иностранных дел Индии Джайшанкар заявил о невмешательстве в конфликт между Украиной и Россией, сообщает CNN. Он призвал к урегулированию с помощью дипломатии и мирных переговоров. При голосовании в ООН по резолюциям по Украине Индия, как правило, воздерживается.

Видео из Ирпеня. Что сейчас происходит в городе.

Disney с 7 апреля полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. "Запрет на демонстрацию затронет как зарубежные проекты студии, так и российские релизы", — говорится в публикации «Бюллетеня Кинопрокатчика».

Telegram-каналы сообщают, что шеф ЦРУ Бернс сдал положительный тест на коронавирус через день после встречи с Байденом.

В Луганскую область заходит много российской военной техники, сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай. По словам губернатора, разгружается она большей частью в Дебальцево, после чего идет в Луганскую область. Гайдай сообщил, что в регионе значительно увеличилось количество обстрелов населенных пунктов. В одном из районов Лисичанска во время обстрела одновременно погибло семь человек. По его словам, официальное число погибших в области — 150 человек, но реальное число невозможно установить из-за постоянных обстрелов.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила об обстреле колонны волонтёров под Черниговом российскими войсками. Пять автобусов попали под прицельный огонь, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В результате обстрела один человек погиб, четверо тяжело ранены. Одному из автобусов удалось вырваться на пробитых шинах. Водитель ранен, его доставили в больницу.

Перед тем, как начать выход из Чернобыльской АЭС, российские военные составили и подписали "Акт приема и передачи охраны ЧАЭС". Об этом сообщает Энергоатом. Ранее Энергоатом сообщал, что на данный момент большинство россиян уже покинули атомную станцию.

Ирпень — под контролем украинской армии, но находится под постоянными обстрелами. Ворзель, Буча и Гостомель пока еще в руках российских войск. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. По его словам, противник отводит войска, но сохраняет на киевском направлении значительные силы, которые сдерживают наступление украинской армии.

Вот как выглядят уничтоженные ракетными ударами российских войск продовольственные склады под Киевом.Спасатели продолжают разбирать завалы.

Россия запретила въезд высшему руководству ЕвросоюзаРоссия расширила список высших чиновников Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию страны в ответ на санкции."Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику", — заявили в МИД России.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/kakimi-budut-posledstviya-dlya-belarusi-iz-za-podderzhki-vojny-protiv-ukrainy.d?id=54203366

Испания готова принять 70 тысяч украинских беженцевС начала войны Испания направила Украине 10 самолетов с наступательным вооружением, сообщило минобороны страны."Весь мир понимает, что когда страну уничтожают, когда бомбят гуманитарные коридоры, убивают детей и стариков, у нее есть право на самооборону", — заявила министр обороны Маргарита Роблес.По ее словам, военные поставки должны способствовать скорейшему установлению мира в Украине. Глава минобороны также отметила, что Мадрид направляет Киеву гуманитарную помощь.Почти 30 тысяч украинских беженцев получили статус временной защиты в Испании, в ближайшее время это число достигнет 70 тысяч, сообщил премьер-министр Педро Санчес."Правительство Испании обязуется привлечь все ресурсы, которые будут необходимы, чтобы принять и интегрировать украинских беженцев", — заявил Санчес.

Байден объявил о "рекордных поставках" на рынок нефти из американских стратегических резервов — 1 млн баррелей в сутки в течение полугода.По заявлению американской администрации, США распечатают стратегические запасы в координации с союзниками "по всему миру".Это решение было озвучено на фоне того, что ОПЕК отказывается резко наращивать объёмы добычи, а ядерная сделка с Ираном, которая бы позволила отправить на мировой рынок иранскую нефть, пробуксовывает. Также страны Запада пытаются сократить закупки российской нефти или вообще от них отказаться.Все это может привести к резкому росту цен на нефть на мировом рынке.Чтоб его не допустить Байден и решил "распечатать" американские резервы нефти.

В The Times опубликовали свидетельство жительницы села Шевченково Броварского района, которая заявила, что ее изнасиловали российские военные. Издание отмечает, что это может быть первым случаем, который рассмотрит международный трибунал по военным преступлениям в Украине. Материал вышел под заголовком "Российские солдаты изнасиловали меня, пока мой перепуганный сын плакал" Как говорит женщина, ее мужа убили во дворе их дома. Насильник, по словам женщины, сказал, что застрелил ее мужа, "потому что он нацист". Потом он велел женщине раздеться и изнасиловал ее, то же сделал его подчиненный. Спустя 20 минут они вернулись и изнасиловали ее снова. Они напились, уснули и ей удалось бежать с сыном. Ее четырехлетний сын прятался во время насилия в котельной и плакал. "Он многого не понимает. Здесь на детской площадке он подходит к людям и говорит, что нам пришлось покинуть дом из-за войны", — рассказывает она. Тело убитого отца, которое лежало во дворе, ребенок видел, но не узнал, поэтому о смерти отца не знает.

ВСУ зафиксировали отвод 700 единиц российской техники от Киева за ночьОб этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге.По его словам, Вышгород уже снова под контролем Украины, и в ближайшие дни из Киевской области "будут очень хорошие новости"."За ночь было насчитано почти 700 единиц техники, отошедших в сторону Иванкова, в сторону белорусской границы. Мы рассматриваем 2 варианта: либо это идет передислокация и перегруппировка, либо есть вероятность, что эти БТГ частично отходят, появятся на Донбассе. Пропаганда России сейчас полномасштабно рассказывает о плановом отводе своих войск от Киева и Чернигова. Могу вам сказать, что часть сил враг пытается отводить, но в целом перестроил свои стратегические цели: пытается все силы бросить на восток, чтобы вывести свои войска на админграницы Донецкой и Луганской областей. В то же время остающиеся вокруг Киева силы довольно немаленькие. Бояться нечего, но вред они могут нанести", — сообщил он.

Российские СМИ пишут об "изящной схеме", которые придумали для того, чтоб европейские потребители продолжили покупать российский газ после указа Путина, который предписывает перейти на рубли. 1. Указ не предполагает изменения валюты платежа, а вводит только новый порядок расчетов (все, как платили в евро или долларах, так и будут платить). 2. Зарубежным контрагентам "Газпрома" лишь предлагается перейти на осуществление расчетов за поставленный газ через уполномоченный банк (АО "Газпромбанк"). 3. При этом Указ не обязывает зарубежных контрагентов "Газпрома" покупать рубли. Достаточно лишь открыть специальный валютный и рублевый счета в Газпромбанке. На валютный счет зарубежный контрагент будет перечислять платеж за российский газ (в полном соответствии с контрактными условиями), а уже Газпромбанк, продавая полученную валюту на ММВБ за рубли, будет зачислять полученные рубли на рублевый счет зарубежного контрагента, с которого рубли уже будут направлены ПАО "Газпром". Таким образом, зарубежные контрагенты "Газпрома" не нарушают санкций, введенных против российской финансовой системы (тем более, что АО "Газпромбанк" этими санкциями не затронут), а Газпром не нарушает существенных условий своих действующих контрактов, но при этом выполняет решение Путина о переводе расчетов за газ на рубли.

США расширили санкции против РоссииВ санкционный список включены 13 физических лиц и 21 организация — по данным американского минфина, ограничения введены в связи с действиями России в киберпространстве.Как говорится в заявлении ведомства, ограничения касаются, в частности, технологических компаний, которые играют важную роль в военной сфере."Россия не только продолжает нарушать суверенитет Украины своей неспровоцированной агрессией, но и усилила атаки на гражданское население и населенные пункты, — заявила министр финансов США Джэнет Йеллен. — Мы будем продолжать нацеливать санкции на военную машину Путина со всех сторон, пока эта бессмысленная война не закончится".

Даунинг-стрит о санкциях против российских пропагандистов: мы не намерены останавливатьсяБританское правительство объявило о введении новых санкций, под которые попали, в частности, известный телеведущий Сергей Брилев, а также главный редактор агентства "Спутник" и глава компании "Газпром-медиа".Как сообщили на Даунинг-стрит, эти новые санкции сигнализируют о готовности Лондона продолжать и дальше усиливать давление на режим Владимира Путина, передает Би-би-си."Мы знаем, что с течением времени страны способны адаптироваться к санкциям, поэтому правильно, что мы продолжаем и дальше двигаться в этом направлении", — сказал пресс-секретарь британского премьер-министра.Также верно и то, что санкциям подвергаются те, кто "дезинформирует людей в промышленных масштабах", распространяя ложь и вводя в заблуждение жителей России, добавил представитель Даунинг-стрит.

Россияне собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник СлавутичПо данным Энергоатома, российские войска двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь.Намерения покинуть ЧАЭС они сегодня утром озвучивали персоналу станции.Как заявляют в компании, российские военные рыли окопы прямо в Рыжем лесу — самом загрязненном во всей Зоне отчуждения. "Получив значительные дозы облучения, запаниковали при первых признаках болезни", — заявил Энергоатом. Кроме того, в настоящее время формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных РФ, которые находились около города Славутич.

Путин подписал указ о расчетах за газ с "недружественными" странамиВладимир Путин подписал указ, которые регулирует, как западные страны будут рассчитываться за газ с Россией.Правила будут такие:- Компании из списка "недружественных стран" (это, например, США и страны ЕС) должны рассчитываться за газ в рублях;- Счета, на которые будут переводить средства, будет открывать Газпромбанк;- При этом предложенная схема предполагает, что Газпромбанк будет открывать для иностранных покупателей два счета: валютный и рублевый. Фактически покупатели должны будут переводить деньги в евро на валютный счет (то есть так же как они и делали это раньше), а Газпромбанк после этого будет сам менять их на рубли на торгах, которые проводит Мосбиржа, и уже после этого зачислять на рублевый счет;Новые правила продажи начнут действовать с 1 апреля;- Если страны из списка не начнут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет воспринимать это как неисполнение обязательств по контрактам. Поставки по ним будут прекращены;- Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций сможет давать иностранным покупателям разрешение платить за поставки без соблюдения порядка, который вводит указ;Стоимость газа на бирже в Европе на фоне подписания указа Путина пошла вверх и превысила $1395 за тысячу кубометров.Глава французского Минфина Брюно Ле Мер объявил, что Германия и Франция платить в рублях не собираются.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-oon-sozdana-speckomissiya-po-rassledovaniyu-narushenij-prav-cheloveka-v-ukraine.d?id=54202636

Глава французской военной разведки генерал Эрик Видо покинул свой пост по предложению руководства армии за то, что не смог оперативно предсказать грядущее вторжение России в Украину.В то время как американские и британские разведывательные службы точно спрогнозировали планы России начать крупномасштабную военную операцию, французская разведка считала, что агрессия маловероятна.И вот теперь генерал спецназа Видо, всего семь месяцев назад назначенный на ответственную должность начальника Управления военной разведки, уходит в отставку с формулировкой "за недостаточное информирование руководства" и "отсутствие глубокого знания тематики".

Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях - они должны открыть счета в российских банках, порядок вступит в силу 1 апреля. Об этом сообщает Белта.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/vstupit-li-finlyandiya-v-nato-na-fone-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu.d?id=54202792

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, но детали этого еще нуждаются в определении. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает турецкий канал NTV.

После попадания ракеты в здание облгосадминистрации в Николаеве погибли 20 человек Спасателями из-под завалов извлекли 19 тел и 1 человек умер в реанимации, сообщили в ГСЧС.

После войны новые дома в Украине будут проектироваться с бомбоубежищем и укрепленным подземным паркингом. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Генсек НАТО: Россия готовит новое наступление в УкраинеРоссийские войска в Украине не отводятся, а совершают перегруппировку, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявления Москвы о “кардинальном снижении интенсивности боевых действий” на киевском и черниговском направлениях.По словам Столтенберга, альянс пока не убежден, что Россия вела добросовестные переговоры в Стамбуле, поскольку военные задачи Москвы с начала вторжения в Украину не изменились.После окончания российско-украинских переговоров в Стамбуле представитель министерства обороны РФ заявил о кардинальном снижении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлениях.“Согласно данным нашей разведки, российские подразделения не отводятся, они перемещаются на новые позиции. Россия пытается перегруппировать их, усилить и перевооружить для наступления в Донбассе”, - сказал Столтенберг, выступая перед журналистами в Брюсселе.“В то же время Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. Так что мы ожидаем новых наступательных операций, которые принесут еще больше страданий [украинскому народу]”.“Мы не видим настоящих перемен в российских задачах… Они продолжают добиваться осуществления своих целей военным способом”, - подчеркнул генсек НАТО.Он добавил, что союзники по НАТО продолжат поставлять оружие Украине настолько долго, насколько потребуется.

Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным и ЗеленскимПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским."Мы скажем им: наша цель заключается в том, чтобы свести вас вместе как можно скорее", - сказал турецкий лидер.По словам Эрдогана, Турция готова принять такую встречу."Но сейчас самое важное – это достичь временного прекращения огня".По словам Эрдогана, Турция готова выступать одним из государств-гарантов, которые будут обеспечивать безопасность Украины. Однако детали этого решения нуждаются в проработке.

Из-за запрета мужчинам на выезд за границу на время войны многие украинцы не могут выехать на работу. Из-за чего они теряют возможность заработка (массово сгорают подписанные еще до войны контракты и договоры), а Украина - большие деньги, которые ранее заходили в страну в виде денежных переводов от заробитчан.По неофициальным данным, в подвешенном состоянии оказались сотни тысяч украинцев и их семей, пищет издание "Страна". "Еще до войны у нас были оформлены сотни договоров и открыты рабочие визы на работу за рубежом - строителями, сборщиками урожая, ремонтниками, поварами. Люди не могут выехать из-за запрет на выезд за рубеж, соответственно, подписанные контракты срываются, в стране работы нет, а люди, которые могли бы заработать за границей и прислать себе деньги (таким образом оживляя рухнувшую экономику), остались на бобах. И это сейчас, когда для государства каждая копейка на счету.Несомненно, следует внести правки в указ и позволить людям с контрактами и рабочими визами выезжать на работу за границу. Страдают и заграничные работодатели. Например, на польском рынке труда сейчас очень не хватает мужской рабочей силы – строителей, представителей рабочих профессий. Большинство открытых вакансий для иностранцев в той же Польше адресованы в основном мужчинам. Например, одна польская фирма через нас пытается найти мужчин на работу в садах и огородах под Варшавой с возможностью проживания на базе, с зарплатой чистыми около 5 тысяч злотых (35 тыс. грн). До войны почти весь персонал у них был из Украины. Поэтому сейчас бы тоже хотели предоставить работу украинцам. Женщин не хотят брать, потому что это тяжелая работа", - рассказала директор львовского агенства по трудоустройству за границей Елена Мыць."У меня еще в январе был готов контракт на работу в строительную фирму в Польше, с зарплатой около 1,5 тысячи долларов (у меня высокая квалификация). А теперь вот не выпускают, и я не могу прокормить семью - жена с детьми остались в Украине, сказала, что не уедет без меня. Работы в Украине сейчас, понятно, нет. Кто-то скажет пусть идет на фронт - но не берут, хотя я встал на военный учет, конечно. Мне кажется, государству как никогда нужны поступления от работников из-за границы, чтобы поддержать экономику, помогать армии. А так получается, что этот указ, из-за которого не выпускают, работает против государства, а значит - на руку врагу", - жалуется франковчнин Богдан Стодоля. "Буду с товарищами обращаться в суд и требовать разрешить нам выезд за рубеж. Запрет противозаконен. Я должен был выехать в Польшу на завод, где трудился несколько лет и у меня был продлен контракт, а теперь все сорвалось. У моих друзей - похожая ситуация", - сказал Владимир Гоненко из Львова.В пограничной службе "Стране" сообщили, что по-прежнему не выпускают ни одного военнообязанного гражданина Украины возрастом от 18 до 60 лет.

Карта военных действий в Украине по состоянию на 31 марта 2022 года от Минобороны Британии

Специалисты Google обвиняют российских хакеров в фишинге НАТОХакеры из России недавно попытались взломать компьютерные сети НАТО и оборонных ведомств ряда восточноевропейских стран, сообщила Threat Analysis Group (TAG) - команда специалистов по интернет-безопасности компании Google.В отчете TAG не сказано, какие именно страны подверглись нападениям российских хакеров из группировки Coldriver, или Callisto.В Google говорят о кампаниях по фишингу данных: "Эти вредоносные кампании использовали только что созданные аккаунты Gmail для рассылки на аккаунты других провайдеров электронной почты, поэтому степень их успешности неизвестна”.Россия всегда отрицала любые обвинения в государственной поддержке кибератак на западные институты.В 2019 году финские разработчики инструментов кибербезопасности, фирма F-Secure Labs назвала хакерскую группировку Callisto неопознанным и высокотехнологичным источником угрозы, заинтересованным в сборе разведданных в сфере внешней политики и безопасности в Европе. Целями хакеров были также Центры передового опыта НАТО, отмечается в отчете Google. Подробностей специалисты Threat Analysis Group не приводят.

https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/kak-dejstvovat-esli-v-dtp-uchastvuet-zaregistrirovannoe-v-ukraine-transportnoe-sredstvo.d?id=54202476

В Киеве создана военная комендатура. Об этом сообщается в приказе Киевской городской военной администрации. "Комендатура создана для организации и обеспечения мероприятий во время введения комендантского часа и установления специального режима светомаскировки. А также для координации действий военных формирований, правоохранительных органов, органов власти и военного управления", - сказано в документе.

Песков высказался о "дезинформировании Путина"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, которая заявила, что окружение Владимира Путина дезинформирует его.Чиновница ранее рассказала, что, по данным американской разведки, Путин чувствует себя введенным в заблуждение своим окружением и что между ним и военным командованием России возникла напряженность."Получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, не понимают президента Путина, не понимают механизм принятия решений, не понимают стиля нашей работы, – посетовал Песков. – Это не просто жаль, а это вызывает обеспокоенность. Потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, к опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия".

Агентство Moody's вслед за Fitch отозвало рейтинг России. Также отозваны рейтинги регионов страны Ранее все три международных рейтинговых агентства — Moody’s, Fitch и S&P — объявили, что прекращают коммерческую деятельность на территории России и отзывают рейтинги всех российских компаний.

Число жертв ракетного удара по Николаевской областной госадминистрации, нанесенного российскими войсками 29 марта, возросло до 19 человек.

Британия ввела санкции против Сергея Брилева, "России сегодня" и главы "Газпром-медиа""Великобритания ввела санкции против телеведущего, заместителя гендиректора ВГТРК Сергея Брилева, следует из данных, рамещенных на сайте британского правительства. У Брилева есть британское гражданство.Активы Брилева будут заморожены."Брилев – известный ведущий и топ-менеджер в принадлежащей государству ВГТРК. Он был активно вовлечен в распространение кремлевской дезинформации о российском вторжении в Украину, а также поддерживал российские военные действия, которые дестабилизируют Украину, угрожают ее территориальной целостности, суверенитету и независимости", – говорится в мотивировочной части.Под санкции попало также МИА "Россия сегодня" и Антон Анисимов, главный редактор "Спутника". У него тоже заморозят активы, кроме того ему будет запрещен въезд в Британию.Кроме того, в обновленном британском санкционном списке – глава "Газпром-медиа" Александр Жаров и начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, который, по данным СМИ, руководит осадой Мариуполя.

Харьковское метро

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/shojgu-vpervye-za-polmesyaca-kommentiruet-vojnu-glavnaya-cel-donbass-prizyv-uvelichivat-ne-budut.d?id=54202248

В регионах Украины, где не зафиксировано активных боевых действий, продолжают фиксировать случаи заболевания - около 4,5 тысяч в сутки.Об этом сообщает глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко. "Коронавирус, к сожалению, не исчез. В будние дни у нас в среднем регистрируют 4,5 тысячи случаев. За 27 марта в учреждения здравоохранения госпитализированы 4038 больных. Это данные из тех больниц, откуда есть возможность получить статистику. Потому что там, где идут боевые действия - это затруднено. Вакцинация также продолжается, в том числе и третьей дозой", - сообщил министр.Ляшко добавил, что в Украине отменили зонирование территории по уровню эпидемической опасности и обязательную вакцинацию.

В очередном выступлении из серии видеобращений к государствам мира президент Украины Владимир Зеленский обратился с парламенту Нидерландов, попросив поддержки оружием и помощи в восстановлении страны.Как и ранее, украинский президент призвал к прекращению всех деловых связей и торговли с Россией и к еще более серьезным санкциям.Ранее в четверг украинский лидер выступил перед парламентариями и сенаторами Австралии, заявив, что Украина непобедима в войне против России, пока может рассчитывать на поддержку мирового сообщества.Украинский президент попросил австралийцев прислать его стране бронетранспортеры Bushmaster, подчеркнув, что там они “могут сделать для нашей общей свободы и безопасности гораздо больше, чем когда стоят у вас припаркованные”.По совпадению, в этот же день Австралия объявила, что вводит дополнительную пошлину в 35% на любые товары, поступающие в страну из России и Беларуси.

Сотрудники ЧАЭС: российские военные могли получить облучение из-за радиоактивной пыли во время захвата атомной станцииОб этом со ссылкой на Reuters сообщает "Страна". Сотрудники станции заявили, 24 февраля, в первый день вторжения РФ в Украину, российские военные проехали на бронетехнике через высокотоксичную зону так называемого "Рыжего леса" без защитного снаряжения. При этом они подняли облака радиоактивной пыли.Сотрудники ЧАЭС утверждают, что российские военные подвергают себя риску, поскольку находились в опасном районе без костюмов радиационной, химической и биологической защиты."Радиоактивная пыль, которую они вдыхали, могла вызвать лучевую болезнь в их организме. Большая колонна военных машин проехала по дороге прямо за нашим объектом, и эта дорога проходит мимо Рыжего леса", - говорят сотрудники ЧАЭС."Страна" также поговорила с сотрудниками станции. Они сообщили, что российские войска разместили командный пункт в особо опасной зоне возле Чернобыльской АЭС – в 5-ти километровой зоне «безусловного отселения» населения (зона повышеной радиоэкологической опасности).«Конструкция над четвёртым блоком ЧАЭС, где и произошла авария — не сильно стабильная в относительности до сейсмостойкости и прямого попадания определенных типов снарядов. Любой взрыв в радиусе километра может привести к частичному разрушению и потере функций экологической защиты. Поэтому они умышленно вокруг саркофага разместили свою технику, боеприпасы, людей с расчетом, что Украина не будет стрелять, чтобы не нарушить эту конструкцию», — рассказали нам сотрудники ЧАЭС.По его словам, российские войска дислоцируются между так называемым «факелом» и «рыжим лесом» в радиусе нескольких километров от четвёртого блока ЧАЭС, где произошла авария (фактически зона временной локализации среднеактивных радиоактивных отходов). «После аварии на ЧАЭС рубили лес, который был заражён огромной дозой радиации, деревья закапывали в траншеи и присыпали условно «чистой» почвой», — сообщил сотрудник ЧАЭС. Именно это направление наибольше загрязнено в первые дни аварии, что подтверждается архивными документами и исследованиями на территории вокруг ГСП «ЧАЭС».По его словам, последние исследования по «рыжему лесу» показали, что лес, который вырос на этих траншеях — чище всего лишь на два порядка от того, что был захоронен.«То есть, если во время захоронения загрязненность была 350-400 Рентген, то сейчас на срезах этого леса отдельными исследованиями подтверждено 4,5 - 5 Рентген. Допустимая норма — 30 микрорентген. Поэтому все российские солдаты, которые едут через эту территорию и пребывают там круглосуточно прямо сейчас получают большие дозы радиации», — сказал сотрудник ЧАЭС.

Эксперт: Киев больше - не главная цель РоссииНаступление на Киев теперь вторично для Москвы, и основные усилия российских войск будут направлены не сюда, считает научный сотрудник лондонского оборонно-аналитического центра Королевского института объединенных вооружений Джек Уотлинг.Пытаясь организовать наступление на столицу Украины, российские войска попали в уязвимое положение, дав украинцам возможность успешно контратаковать.Как отмечает Уотлинг, российские подразделения теперь отходят на позиции, которые более удобны для защиты, более консолидированы, но будут продолжать использовать артиллерию для предотвращения украинских контратак на эти позиции.Те российские подразделения, которые сейчас находятся в районе Киева, вряд ли будут отправлены прямо в Донбасс, считает аналитик, поскольку их бойцы крайне измождены.Из-за больших логистических проблем в начале войны “россиянам было очень трудно закрепиться” на тех рубежах, которые они планировали удержать во время кампании, но сейчас это меняется, подчеркивает Уотлинг."Мы наблюдаем значительное усиление - как в сфере командования, так и управления, в том, насколько точнее они стали координировать свои артиллерийские удары. Так что кажется, они закрепляются там, где сейчас находятся, и приходят к пониманию того, как правильно обеспечивать и поддерживать свои войска”.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/9-maya-zaprescheno-budet-provodit-meropriyatiya-blizhe-chem-v-200-metrah-ot-lyubogo-pamyatnika-sovetskoj-armii.d?id=54202006

Индия и Россия завершили работу над платформой для транзакций, которую считают альтернативой международной банковской системе SWIFT. Об этом сообщает газета Economic Times.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/vpred-v-yaponii-kurily-budut-oficialno-nazyvat-nezakonno-okkupirovannymi-rossiej-territoriyami.d?id=54201846

Количество погибших в результате ракетных обстрелов Николаевского областного совета увеличилось до 19 человек.

Владимир Путин подписал ежегодный указ о весеннем призыве В армию России будут призваны 134,5 тысячи человек. Власти уверяют, что призыв никак не связан с событиями в Украине.

В четверг, 31 марта, в Киеве открыли 12 продуктовых мини-ярмарок в 8 районах города. На них можно купить картофель, овощи борщового набора, бакалею.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/rossiya-akkreditovala-pervogo-diplomata-ot-talibov.d?id=54201584

Основные задачи первого этапа «спецоперации» выполнены, можно сосредоточить внимание на главной цели — освобождении Донбасса — Шойгу

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков дал утренний брифинг о происходящем в зоне боевых действий в Украине. По его утверждению:- Российские войска взяли под контроль Золотую Ниву (Донецкая область), форсировали реку Кашлагач и закрепились на "выгодном рубеже". Продвижение за сутки составило 6 километров;- Формирования так называемой ЛНР ведут бой на окраине Кременной (Луганская область). Перед этим они завершили "зачистку от боевиков" в Житловке. За сутки они продвинулись на 5 километров.- Накануне вечером российская армия, используя крылатые ракеты воздушного базирования, уничтожила крупные базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске (Луганская область), Чугуеве (Харьковская область) и Новомосковске (Днепропетровская область). Как утверждает минобороны, с этих баз шло снабжение топливом украинских военных на Донбассе. (Фото последствий удара в Лисичанске можно увидеть в нашей онлайн-трансляции ниже).- За ночь авиация Россия поразила 52 военных объекта Украины, в том числе командные пункты и зенитные ракетные системы у Изюма (Харьковская область) и Курахово (Донецкая область);- Всего с начала операции уничтожены 124 украинских самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотник, 1815 танков и других боевых бронемашин, 195 установок реактивных систем залпового огня, утверждает минобороны России.Независимых данных в подтверждение или опровержение фактов, изложенных ведомством, нет.

Турция: Лавров и Кулеба могут встретиться в ближайшие две неделиРоссийский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба могут встретиться в течение ближайших двух недель, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.По его словам, в четверг он провел телефонные разговоры с Кулебой и Лавровым по следам прошедших на этой неделе переговоров делегаций двух стран в Стамбуле. "Встреча на более высоком уровне, по меньшей мере, на уровне министров иностранных дел, может состояться в течение недели или двух", - сказал Чавушоглу в телеинтервью.Он также сказал, что российский миллиардер Роман Абрамович сыграл полезную роль по установлению контактов между украинским и российским лидерами.В то же время он отметил, что пока не наблюдает полного воплощения результатов стамбульских переговоров "на земле" в Украине.Комментируя слова Чавушоглу, в российском МИД заявили, что Москва не будет отказываться от встречи Лаврова и Кулебы, однако переговоры должны быть содержательными.

Ночь в областях: россияне били по Харьковщине, Черниговщине и Донбассу, есть погибшие36-я ночь войны самой тяжелой оказалась для Харьковской, Черниговской, Донецкой и Луганской областей – российские войска обстреливали населенные пункты и жилые кварталы городов из тяжелого вооружения. Об этом сообщили областные военные администрации, пишет Украинская правда. Непокойно было в Днепропетровской области: вечером ракеты попали в нефтебазу в Днепре и асфальтный завод в Новомосковске. Погибших нет. По состоянию на утро в области спокойно.В Харьковской области продолжались обстрелы жилых районов Харькова. Вечером в результате боевых действий был поврежден газопровод, спасатели ликвидировали пожар. В течение суток россияне обстреливали район Дергачей, один человек погиб, количество пострадавших еще устанавливают.Также продолжаются активные бои в Изюме. Население из-за постоянных обстрелов невозможно эвакуировать, гуманитарную помощь пытаются доставлять с помощью волонтеров.В Херсонской области ночь была относительно тихой. Во многих населенных пунктах области ситуация близка гуманитарной катастрофе.В Донецкой области стреляли фосфорными снарядами по Марьинке, сообщает украинская сторона. Мариуполь – без изменений. Разрушенный город, в котором остаются люди.Луганскую область обстреливали из тяжелого вооружения. В центре внимания россиян уже двое суток – Лисичанск. Вечером 30 марта были десятки раненых и, по меньшей мере, 7 погибших – это те, кто погиб на улице. Пылает нефтеперерабатывающий завод.Продолжаются оборонные бои в Чернигове, жители области остаются в сверхсложных условиях выживания.В Киевской области самым горячим районом остается Бучанский. Продолжаются обстрелы Ирпеня, Макарова, а также населенных пунктов вдоль Житомирской трассы.Продолжаются бои в Гостомельской, Бучанской общине.

Дом в Харькове после обстрелов.

Граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь С 6:00 30 марта по 6:00 31 марта в Беларусь прибыли 919 граждан Украины: с украинской территории – 785, транзитом через Польшу – 118, через Литву – 12, через Латвию – 4. Данные приводит агентство Белта.

Российские власти заявили, что в страну прибыли полмиллиона беженцев из УкраиныЧисло беженцев, прибывших в Россию из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также из других частей Украины, превысило 500 тысяч человек, пишет Медуза со ссылкой на РИА Новости и ТАСС.Всего границу пересекли более 529 тысяч человек, в том числе более 107 тысяч детей. 37 тысяч человек прибыли в Россию за последние сутки.

Япония вновь назвала Южные Курилы незаконно оккупированными Россией Такая формулировка в последний раз указывалась в 2003 году, но к ней решили вернуться сейчас в связи с российско-украинской войной.

"Южная Осетия в случае вхождения в состав России может объединиться с Северной Осетией", - сообщил глава республики Анатолий Бибилов «Есть юридические шаги, которые мы должны сделать. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, внутри РФ, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов. Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», — сказал Бибилов.

В РФ за последний месяц вырос спрос на сервисы аренды техники, причины – удорожание новых гаджетов и ухудшение условий потребительских кредитов.Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей подобных сервисов.В первую очередь вырос спрос на аренду ноутбуков – на 30%. На смартфоны – на 15%, преимущественно арендуют устройства Apple.В 90% случаев технику арендуют физлица, а со стороны предпринимателей спрос поднялся вдвое.

Российская Федерация подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в Мариуполь с транзитом через город Бердянск. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Концерн MAN заявил об ограничении производства грузовиков на заводах в Мюнхене и Кракове – из-за войны возникли перебои с поставками жгутов проводов, производившихся в Украине.В релизе концерна отмечается, что простой продолжается уже в течение нескольких недель. Примерно 11 тысяч сотрудников отправлены в краткосрочные отпуска. Уточняется, что клиенты могут отменить заказы из-за значительно увеличившихся сроков доставки грузовиков.

Фотографии пожара на нефтебазе в Лисичанске Луганской областиЭти снимки опубликованы главой украинской администрации Луганской области Сергеем Гайдаем в качестве подтверждения последствий обстрела Лисичанска.Гайдай пишет, что весь Лисичанск целый день был под обстрелом.

В Крыму заявили о планах национализировать квартиру супруги украинского президента Владимира Зеленского - Елены.Об этом агентству "РИА новости" сообщили в крымском "правительстве", собщает украинское издание "Страна". Зеленские ещё до событий в Крыму купили пентхаус в ЖК "Император" вблизи Ливадийского дворца в Ялте.После начала российского вторжения в Крыму заявили, что будут отбирать имущество украинских чиновников.Отметим, что в Украине также начали экспроприацию российской собственности.

Украина обсуждает с Варшавой закрытие границ между Польшей и БеларусьюВласти Украины и Польши проводят переговоры по вопросу закрытия польско-белорусской границы. Об этом посол Украины в Польше Андрей Дешица рассказал во время украинского национального телемарафона."Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы всё же были полностью закрыть границы. Даже если решение не будет принято на уровне ЕС", – сообщил Дешица (цитата по "Интерфакс-Украина").Кроме того, по словам дипломата, Украина обратилась к Литве, Латвии и Эстонии с аналогичной просьбой – о закрытии границ с Россией и Беларусью."Я думаю, что это решение будет принято. Тогда не придется ждать ЕС, и мы заблокируем полностью любые доставки в Россию”, - объяснил Дещица.На протяжении всего марта активисты пытались блокировать сухопутную границу между Польшей и Беларусью, чтобы остановить поток фур с торговыми грузами, предназначенными России.

Разведка Британии прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях КиеваВ ближайшие дни в окрестностях Киева, скорее всего, развернутся ожесточенные бои. Об этом, как пишет "Украинская правда", говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии."Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни в окрестностях города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", – говорится в сообщении.

Более 380 детей пострадали на Украине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 148 погибли и 232 ранены. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины. По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 69, Донецкой – 57, Харьковской – 53, Черниговской – 41, Николаевской – 30, Луганской – 30, Запорожской – 22, Херсонской – 27, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

31 марта открывается гуманитарный коридор из Мариуполя с транзитом через Бердянск.Отправляют 45 автобусов для эвакуации.Также будут работать гуманитарные коридоры эвакуации и доставки грузов по следующим направлениям:📍Мелитополь – Запорожье📍Энергодар – Запорожье

В США пока не готовы говорить о гарантиях безопасности для УкраиныВ Белом доме, как и ранее, утверждают, что Байден не намерен принимать решений, которые привели бы к прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой."Он не станет принимать решений, ведущих к прямому конфликту между военными США и России", - говорит представитель администрации президента США Кейт Бедингфилд

В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя Купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

Крупные города Латвии приняли более 11 тысяч беженцев из Украины (по ситуации на 25 марта - 11 567). Больше всего беженцев находится в Риге (8495), сообщает Ассоциация крупных городов. Более 1200 детей уже начали обучение в школах или детсадах.

Вечером 30 марта в Лисичанске (Луганская область) под обстрел попала нефтебаза, разрушены жилые дома. "Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Счет разрушенных домов идет на десятки. Как и пострадавших. Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии", — сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Около 600 сотрудников Latvijas dzelzceļš могут лишиться работы из-за резкого сокращения грузооборота с Россией и Беларусью. Об этом в четверг в эфире LTV заявил министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.

Юрмала приняла 624 беженца из Украины, и ресурсы города близки к пределу, заявил мэр города Гатис Трукснис. Уже сейчас в школах и детсадах учатся 70 детей. Мест в дестадах больше нет, школы могут принять еще около 100 детей. Всего в Юрмале зарегистрировано около 300 детей из Украины в возрасте от полутора до 18 лет.

Всю ночь продолжались работы по разбору завалов здания облгосадминистрации в Николаеве, в которое попала российская ракета. По состоянию на 07:00 31 марта погибли 16 человек, сообщает инфоагентство УНИАН.

Российское госагентство РИА Новости сообщает, что Число беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также с территории Украины превысило полмиллиона. В это число входит 107 тысяч детей. По подсчетам ООН, в результате нападения России на Украину беженцами стали уже около 10 млн человек, и около четырех миллионов из них выехали за границу, в подавляющем большинстве - в противоположном от России направлении.

Российская оперная певица Анна Нетребко спустя месяц после начала российского вторжения в Украину "категорически осудила" войну и дистанцировалась от президента России Владимира Путина. В публикации певица заверила, что ее мысли - "с жертвами этой войны и их семьями". Нетребко на протяжении многих лет выражала прокремлевские взгляды, а в 2014 году позировала с флагом ДНР. Певица отметила, что встречалась с Путиным "лишь несколько раз в жизни, в основном чтобы принять награды или на открытии Олимпийских игр". "В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом", - заверила Нетребко. Тем не менее театр Метрополитен-опера в Нью-Йорке, ранее расторгший контракт с Нетребко, пока не готов пересмотреть свое решение, сообщает Deutsche Welle. https://www.facebook.com/annanetrebko/posts/512787003549029&show_text=true&width=500

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/economist-ekonomika-rossii-poka-neploho-spravlyaetsya-s-sankciyami.d?id=54200334

Сводка Генштаба ВСУ по ситуации на 7 утра 31 марта. Главные моменты: Россия начинает формирование органов управления на оккупированной территории. В частности, готовится создание "псевдореспублики" в Херсонской области. Военная техника России перебрасывается в Беларусь - вероятно, с целью перегруппировки, а также создания резерва для пополнения потерь. Украинская армия сведет оборонительные бои на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. В отдельных районах проводятся контрнаступления. На Донецком и Луганском направлениях за сутки отражены пять атак. Уничтожено 10 танков, 18 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники и 15 артиллерийских установок. За сутки сбито семь воздушных целей - четыре самолета, беспилотник и две крылатые ракеты. Подтвердить или проверить официальные данные не представляется возможным. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/284486550531097&show_text=true&width=500

Россия утверждает, что набрала на Ближнем Востоке уже около 16 тыс. добровольцев, готовых отправиться сражаться в Украину на стороне российских войск. В соцсетях Сирии можно найти множество предложений принять участие в боевых действиях на передовой за 7 тыс. долларов или получать по 3500 долларов за работу по боевому обеспечению тыла. Россия открыла 14 центров по набору бойцов во многих городах, включая Дамаск и Алеппо. Как рассказал Арабской службе Би-би-си на условиях анонимности один из таких добровольцев, он лично знает по меньшей мере 200 человек, которые подали заявку на участие в боевых действиях, причем 80% из них сделали это буквально ради куска хлеба. При этом добровольцы осознают, что большинство из них скорее всего погибнет на этой войне, однако у них нет иного выхода: цены на продукты питания и товары первой необходимости в Сирии сильно выросли и люди едва сводят концы с концами. Российские же СМИ утверждают, что сирийцы чувствуют себя в долгу перед Россией, которая помогла им в гражданской войне, и готовы таким образом отплатить этот долг.

Глава британской электронной разведки GCHQ Джереми Флеминг заявил, что российский президент Владимир Путин перед нападением на Украину неадекватно оценивал и силу своей армии, и противника, и теперь ему боятся докладывать о реальном положении дел. "Путин очень сильно ошибся в оценке ситуации. Мы думаем, что советники Путина теперь боятся говорить ему правду", - цитирует агентство Reuters выступление Джереми Флеминга в среду в Австралийском национальном университете в Канберре. По мнению Флеминга, Путин, с одной стороны, переоценил возможности своей армии, а с другой - не ожидал такого сопротивления со стороны украинцев и такого единодушия и решительности западных стран, ударивших по России скоординированными санкциями.

Переговоры между Россией и Украиной, возможно, продолжатся 1 апреля в онлайн-формате. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава партии «Слуга народа» и участник украинской делегации Давид Арахамия. По его словам Украина рассчитывает за неделю разработать проект договора, который смогут обсудить президенты стран.

Французская пресса сообщает, что глава французского Директората военной разведки генерал Эрик Видо уходит в отставку - в том числе из-за того, что его ведомство не верило в нападение России на Украину. Издание l'Opinion сообщило, сославшись на источники в военных кругах, что генерала Видо отправляют в отставку из-за того, что он и его подчиненные не смогли обеспечить руководство страны достаточно точной информацией о намерениях России. Агентство AFP, ссылаясь на свой источник в военном ведомстве, уточняет, что Видо уходит в отставку всего через семь месяцев после назначения на пост главы разведки не только из-за того, что не предвидел нападение России на Украину, но и из-за того, что не смог реорганизовать свое ведомство.

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что военное ведомство США согласно с оценками Белого дома о том, что президент России Путин плохо информирован о событиях на Украине. Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что, по сведениям разведки, окружение Путина боится говорить ему правду и дезинформирует президента о ходе боевых действий и экономическом ущербе, который наносят санкции. У Пентагона, сказал Кирби, эта оценка вызывает обеспокоенность. "Это его армия. Это его война. Он ее выбрал … Тот факт, что он может не до конца понимать, в какой степени его войска терпят неудачу в Украине, вызывает некоторые опасения", - заявил Кирби.

Судя по сообщениям украинских СМИН, ночь на четверг, 31 марта, прошла относительно спокойно. Сообщается об отдельных столкновениях, ждем сводки Генштаба Вооруженных сил Украины.